10 Alternativas e concorrentes incríveis do Plutio em 2024

Reunimos algumas das melhores alternativas ao Plutio para ajudá-lo a encontrar o ajuste perfeito. Portanto, prepare-se para tornar sua vida profissional mais agradável.

O que é uma alternativa ao Plutio?

O Plutio é uma plataforma de gerenciamento de negócios tudo-em-um. As várias alternativas ao Plutio nesta lista oferecem soluções semelhantes de gerenciamento de negócios, clientes e projetos.

Aqui estão alguns dos recursos compartilhados que procuramos em sua próxima ferramenta de gerenciamento de negócios:

Ferramentas de gerenciamento de projetos

Ferramentas de colaboração de equipe em tempo real

Criação de propostas

Criação de faturas

Processamento de pagamentos

Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

Otimização do fluxo de trabalho e automação

Essencialmente, sua próxima ferramenta de gerenciamento de negócios ou de projetos deve oferecer um espaço flexível para lidar com tarefas administrativas, dando-lhe mais tempo para se concentrar nas coisas mais importantes.

O que você deve procurar nas alternativas ao Plutio?

Há vários recursos importantes que devem ser observados ao procurar a melhor alternativa ao Plutio para sua equipe ou empresa:

Ferramentas precisas de controle de tempo para aumentar a produtividade

Automações para colocar as tarefas diárias no piloto automático e economizar horas todos os meses

Ferramentas integradas de negócios esoftware de gerenciamento de operações ou recursos

Uma biblioteca de modelos abrangente para vários casos de uso

Software de CRM repleto de recursos para gerenciamento eficaz de leads

Formulários e pesquisas para monitorar a satisfação do cliente

Integrações com outras ferramentas populares

Criação e processamento de faturas

Gerenciamento de tarefas, agendamento e controle de progresso

Uma interface de usuário intuitiva com exibições personalizáveis

Software de planejamento da força de trabalho e ferramentas

As 10 melhores alternativas ao Plutio para usar em 2024

Você sabe como é importante reunir suas necessidades de negócios e gerenciamento de projetos em uma única plataforma. Portanto, sem mais delongas, vamos conhecer as 10 melhores alternativas ao Plutio para transformar seu fluxo de trabalho e agilizar seus negócios.

Transforme seu gerenciamento de projetos com o ClickUp - a plataforma de produtividade completa e definitiva para equipes e empresas

Se você precisa de uma plataforma de produtividade completa que o ajude a organizar e priorizar tarefas com eficiência, você quer ClickUp . Essa popular ferramenta de gerenciamento de projetos está repleta de todos os recursos que as empresas e os pequenos negócios precisam para gerenciar recursos, colaborar e otimizar fluxos de trabalho de qualquer tipo.

O ClickUp é totalmente personalizável Tarefas são um de seus melhores recursos que permitem que os gerentes de projeto priorizem itens de ação definir lembretes, acompanhar os resultados e manter todos os membros da equipe atualizados sobre o andamento das tarefas. Dashboards do ClickUp também são altamente personalizáveis e valiosos para criar a estação de comando perfeita para qualquer projeto. Use-os para obter visões gerais de alto nível, insights mais profundos, melhor gerenciamento de recursos e produtividade aprimorada em toda a sua empresa.

Combine Dashboards com Views e você terá maneiras ilimitadas de gerenciar seus projetos. Por exemplo:

O modo de exibição de quadro é o ideal para fluxos de trabalho Agile, quadros Kanban e gráficos de Gantt

A visualização de lista pode lhe dar uma visão geral melhor dos prazos e das tarefas

A visualização de calendário ajuda as equipes e os proprietários de negócios a ter uma visão geral do seu fluxo de trabalho

As visualizações personalizadas permitem transformar qualquer opção existente com base no que a sua equipe precisa ou não

Por fim, há IA do ClickUp o ClickUp AI é um assistente único com tecnologia de IA, adaptado para o gerenciamento de projetos. Deixe o ClickUp AI resumir reuniões no Docs, gerar itens de ação em Tarefas, delinear marcos de projetos, redigir e-mails de suporte ao cliente e concluir seu trabalho mais rapidamente.

Melhores recursos do ClickUp

A biblioteca de modelos tem mais de 1.000 modelos com tudo o que você precisa para o gerenciamento de projetos. Por exemplo, a bibliotecaModelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp permite criar uma visão de cima para baixo do progresso da sua equipe para manter os projetos funcionando sem problemas

Assistente de IA adaptado a todos os aspectos do gerenciamento de projetos - de relatórios de status a resumos de projetos, o ClickUp AI faz tudo isso

Mais de 100 automações predefinidas para colocar fluxos de trabalho, tarefas de rotina, transferências de projetos e muito mais no piloto automático, além da capacidade de criar suas próprias automações

Integração com mais de 1.000 outras ferramentas, incluindo Monday.com, Microsoft Teams, Wrike, Asana, Trello e muito mais. Tudo o que não tivermos, você pode criar com o Zapier (não é necessário ter API)

Compatível com quase todos os dispositivos e sistemas operacionais, incluindo aplicativos de desktop para macOS, Windows e Linux, aplicativos móveis para Android e iOS e acesso baseado na Web para navegadores populares

Limitações do ClickUp

Algumas avaliações mencionam que os membros da equipe ocasionalmente se deparam com uma curva de aprendizado ao se familiarizarem com os recursos do ClickUp (resolvido com tutoriais gratuitos para tudo)

Alguns clientes relatam a necessidade de personalizar suas configurações devido ao recebimento de muitas notificações com as configurações padrão

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário pago anualmente; US$ 10/mês por usuário pago mensalmente

US$ 7/mês por usuário pago anualmente; US$ 10/mês por usuário pago mensalmente Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Livro de mel

via Livro de mel O HoneyBook é um software de gerenciamento de negócios plataforma para empreendedores criativos, startups e proprietários de pequenas empresas. Ele oferece objetivo do projeto ferramentas de gerenciamento, gerenciamento de tarefas, faturamento e processamento de pagamentos, entre outras.

Melhores recursos do HoneyBook

Software do portal do cliente apresenta mensagens, processamento de pagamentos e revisão de arquivos

A biblioteca de modelos apresenta recursos comomodelos de cronograma de trabalho para ajudar a colocar as coisas nos livros mais rapidamente e com menos idas e vindas

O painel de automação permite que você aplique automações personalizadas a qualquer parte do ciclo de vida do seu projeto

Integrações com ferramentas como Gmail, Calendly, QuickBooks e Zapier para unificar seu fluxo de trabalho

Limitações do HoneyBook

Alguns usuários relatam confusão ao enviar e-mails e dificuldade em determinar se enviaram um e-mail com sucesso

Avaliações de alguns gerentes de projeto dizem que os membros da equipe têm dificuldade em mudar para o HoneyBook a partir de outro software de gerenciamento de projetos

Preços do HoneyBook

Inicial: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Essentials: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Premium: $79/mês por usuário

Avaliações e críticas do HoneyBook

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

3. Dublado

via Dublado O Dubsado é uma plataforma de gerenciamento de projetos para freelancers e pequenas empresas que desejam simplificar as operações. Ela apresenta recursos simples e personalizáveis software de gerenciamento de projetos do portal do cliente para melhor organização, faturamento, contratos, comunicação e muito mais.

melhores recursos do #### Dubsado

Os recursos de colaboração, como funções para vários usuários, permissões individuais e painéis personalizados, melhoram a comunicação e a eficiência da equipe

Soluções personalizadas de proposta e faturamento com a capacidade de criar pacotes complementares para serviços profissionais específicos, para que os clientes possam escolher as opções que desejam

A automação para envio de e-mails, agendamento de convites e criação de formulários ajuda a simplificar os dias de trabalho

Integrações com ferramentas como Zapier, Xero e QuickBooks para manter todos na mesma página

limitações do #### Dubsado

Algumas avaliações de usuários mencionam a falta de variedade de tipos de faturas

Avaliações de alguns gerentes de projeto relatam confusão e sobrecarga ao configurar fluxos de trabalho

Preços do Dubsado

Iniciante: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Premier: $40/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Dubsado

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

4. SuiteDash

via SuiteDash O SuiteDash é um software de gerenciamento de trabalho para empresas de todos os tamanhos e uma alternativa popular ao Plutio. Ele oferece recursos como utilização de recursos estimativas, controle de tempo, faturamento automático, comunicação em tempo real e fluxos de trabalho personalizáveis. 🙌

Melhores recursos do SuiteDash

Os poderosos recursos de faturamento incluem faturamento avançado, propostas digitais, pagamentos on-line, opções de assinatura e muito mais

O software do portal do cliente permite painéis de controle personalizados para compartilhamento de arquivos, colaboração e comunicação

A automação de fluxo de trabalho sem código lida com a atribuição de tarefas e comunicações automáticas personalizadas

A integração com Zapier, WordPress, Google Calendar e outras plataformas populares ajuda a unificar as tarefas de gerenciamento de projetos em um único painel

Limitações do SuiteDash

Alguns usuários relatam problemas comcomunicação com o cliente e-mails sendo sinalizados como spam

As avaliações de algumas empresas mencionam uma curva de aprendizado acentuada para os membros de suas equipes e gerentes de projeto

Preços do SuiteDash

Start: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Thrive: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Pináculo: $99/mês por usuário

Classificações e análises do SuiteDash

G2: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4,8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

5. 17hats

via 17hats o 17hats é uma solução completa de gerenciamento de negócios para proprietários de pequenas empresas e empreendedores, e é uma alternativa popular ao Plutio. Use-o para tudo, desde a contabilidade e a comunicação com o cliente até o gerenciamento detalhado de projetos e o acompanhamento do progresso.

Melhores recursos do 17hats

Painéis, páginas de projeto, cartões de contato e tags ajudam a manter os projetos organizados para fluxos de trabalho eficientes

O conjunto completo de CRM inclui modelos de captura de leads, resposta instantânea a leads, planos de pagamento, agendamento on-line e muito mais

E-mails automatizados de comunicação com o cliente, listas de tarefas e criação de tarefas com várias opções de personalização

Integrações com ferramentas populares como Google Calendar, Fundy, QuickBooks e Zoom

limitações do #### 17hats

Avaliações de empresas de produção relatam a falta de recursos especializados de gerenciamento de projetos

Algumas avaliações mencionam dificuldade de configurar o software para uso com suas equipes e gerentes de projeto

Preços do 17hats

Essenciais: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Standard: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Premier: $60/mês por usuário

17hats avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

4,4/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

6. Sino de papel

via Selo de papel O Paperbell é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para coaches e outros profissionais baseados em serviços. Ela foi projetada para simplificar os processos de coaching para que os proprietários de empresas possam se concentrar no coaching de seus clientes.

Melhores recursos do Paperbell

Os recursos de CRM incluem agendamento, gerenciamento de clientes, faturamento, assinatura de contratos e ferramentas de colaboração

Os modelos ajudam a criar pacotes de coaching on-line que incentivam os clientes a agendar, pagar e se envolver com os serviços

E-mails automatizados cuidam da comunicação com o cliente e da geração de leads para ajudar a expandir os negócios

Integrações com Xero, Sage, Wave Accounting e outras ferramentas contábeis populares

Limitações do Paperbell

Alguns usuários relatam clientes que preferem pagar por seus planos de coaching usando plataformas não suportadas pelas integrações da Paperbell

Algumas avaliações mencionam a necessidade de melhorar o design visual das páginas voltadas para o cliente

Preços da Paperbell

Assinatura da Paperbell: US$ 57/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Paperbell

G2: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

4,7/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

7. Freedcamp

via Freedcamp O Freedcamp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para freelancers, empreendedores e pequenas empresas. Ele apresenta uma série de ferramentas que ajudam a reduzir o tempo e a energia necessários para o gerenciamento de negócios e projetos.

Como o nome indica, o Freedcamp tem um plano gratuito. Isso o torna uma das três alternativas do Plutio nesta lista que oferecem uma assinatura gratuita, sendo o ClickUp e o Teamwork as outras duas. 🤑

Melhores recursos do Freedcamp

Os calendários personalizáveis podem acompanhar vários projetos de tamanhos variados em um único local conveniente

Os recursos de gerenciamento de projetos incluem opções para criação de tarefas, acompanhamento de marcos, visão geral do projeto e muito mais

Os recursos de colaboração, como marcação, comentários e discussões, ajudam a simplificar o fluxo de trabalho de cada membro da equipe

Integrações com Slack, Dropbox, Zapier e outras plataformas populares para reunir tudo isso

Limitações do Freedcamp

Algumas avaliações de usuários mencionam a necessidade de uma configuração mais simples e de tutoriais adicionais para reduzir a curva de aprendizado

Avaliações de alguns usuários relatam funcionalidade limitada no aplicativo móvel

Preços do Freedcamp

Gratuito

Pro: $2,49/mês por usuário

$2,49/mês por usuário Business: $8,99/mês por usuário

$8,99/mês por usuário Enterprise: $19,99/mês por usuário

Freedcamp avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

8. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipeTrabalho em equipe é um software de gerenciamento de projetos para empresas e freelancers. Seus recursos são voltados para operações com clientes e colaboração em equipe, com ferramentas para integração de clientes, gerenciamento de tarefas, controle de tempo e muito mais.

melhores recursos do #### Teamwork

O acompanhamento do orçamento permite definir e acompanhar os orçamentos de cada projeto do cliente

Os fluxos de trabalho personalizáveis permitem que os usuários escolham recursos que atendam às necessidades específicas de cada projeto e membro da equipe

Os recursos de automação podem executar ações como criação de tarefas, atribuição de tarefas e criação de notificações

As integrações com plataformas populares como Dropbox, Google Drive, Trello, Slack e Zapier ajudam a simplificar os fluxos de trabalho

Limitações do trabalho em equipe

Alguns usuários relatam dificuldade para acessar e concluir tarefas dependentes

Avaliações de alguns gerentes de projeto mencionam uma API inconsistente com tempos de resposta lentos

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre

Iniciante: US$ 8,99/mês por usuário

US$ 8,99/mês por usuário Entrega: $13,99/mês por usuário

$13,99/mês por usuário Crescimento: US$ 25,99/mês por usuário

US$ 25,99/mês por usuário Escala: Entre em contato para obter preços

Classificações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

9. Bonsai

via Bonsai O Bonsai é uma plataforma de gerenciamento de negócios para freelancers, empreendedores e profissionais autônomos. Use-a para gerenciar tarefas administrativas, faturar clientes, controlar o tempo, criar contratos, enviar propostas e muito mais.

Melhores recursos do Bonsai

Os recursos de gerenciamento de contratos permitem que os usuários criem contratos personalizados, usem modelos, aceitem assinaturas eletrônicas e os mantenham seguros com armazenamento baseado em nuvem

Os recursos de faturamento permitem que os usuários criem faturas, programem lembretes automáticos de pagamento e aceitem pagamentos por meio de provedores populares

Os recursos de automação colocam no piloto automático itens como lembretes de pagamento, faturamento, controle de tempo, acompanhamento de propostas e gerenciamento de contratos

Integrações com Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe e PayPal

Limitações do Bonsai

Alguns usuários relatam a necessidade de faturamento personalizado, contratos e outros recursos avançados de CRM

As avaliações de alguns usuários mencionam atrasos prolongados no processamento de pagamentos e a falta de transações instantâneas

Preços do Bonsai

Iniciante: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Profissional: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Empresarial: US$ 79/mês por usuário

Bonsai ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

10. MuitasRequisições

via Muitas solicitações A ManyRequests é uma plataforma de atendimento ao cliente para proprietários de empresas e agências. Ela oferece um portal do cliente e recursos como formulários de checkout, assistência virtual, bate-papo ao vivo e mensagens de mídia social.

Melhores recursos da ManyRequests

Ferramentas voltadas para o cliente para aprimorar os fluxos de trabalho e melhorar aspectos como geração de leads, agendamento de compromissos e entrada de dados

O suporte multicanal pode processar solicitações de clientes por chat ao vivo, mídia social, e-mail e muito mais

Aplicativo de assistente virtual pode fornecer suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, lidando com consultas de clientes e solicitações de suporte

As integrações com ferramentas como Slack, HubSpot, Stripe e Shopify facilitam o gerenciamento das tarefas de suporte ao cliente

Limitações do ManyRequests

Alguns usuários relatam dificuldade em usar os recursos devido a tempos de resposta lentos

Falta de feedback dos usuários em plataformas de avaliação populares

Preços de ManyRequests

Inicial: $99/mês para dois usuários

$99/mês para dois usuários Core: $149/mês para cinco usuários

$149/mês para cinco usuários Pro: $399/mês para 10 usuários

Avaliações e resenhas do ManyRequests

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Pronto para transformar seu fluxo de trabalho?

No mundo dos negócios altamente competitivo de hoje, você precisa encontrar uma vantagem para ficar à frente da concorrência.

Com o melhores ferramentas de gerenciamento de projetos e software de CRM na ponta dos dedos, você estará pronto para gerenciar projetos complexos, atribuir tarefas, colaborar com sua equipe e manter seus clientes satisfeitos. 🌻

É hora de ver o que essas ferramentas podem fazer por sua empresa, seu fluxo de trabalho e seus resultados. Descubra gratuitamente registre-se no ClickUp hoje mesmo!