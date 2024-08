Então, há muito tempo você se comprometeu com o 17Hats como seu negócio gerenciamento de processos mas você está pronto para uma mudança.

É provável que você queira uma ferramenta comparável de gerenciamento de relacionamento com o cliente para otimizar a comunicação com o cliente, o faturamento e as tarefas de gerenciamento de projetos.

Há várias alternativas ao 17Hats no mercado, mas qual você deve escolher? Qual ferramenta de CRM economizará mais tempo e dinheiro para você? Não se preocupe. Nós já fizemos a pesquisa. ✅

Este artigo destaca as 10 melhores alternativas ao 17Hats para gerenciamento de clientes em 2024. Tudo o que você precisa fazer é verificar esta lista e escolher a ferramenta que faz o que você precisa. Pronto?

O que é uma alternativa ao 17Hats?

o 17Hats é um software de gerenciamento de processos de negócios para equipes menores e empreendedores. A alternativa ideal deve oferecer praticamente tudo o que o 17Hats pode oferecer, além de ferramentas extras, integrações e automações de que sua empresa precisa.

Gerenciar projetos, dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

Aqui estão alguns de seus melhores recursos:

O que você deve procurar nas alternativas ao 17Hats?

A melhor alternativa do 17Hats para sua empresa pode ser diferente da opção certa para outra empresa. O importante é encontrar algo com tudo o que você precisa por um preço que caiba em seu orçamento.

Aqui estão alguns dos pontos críticos que procuramos ao pesquisar as melhores alternativas ao 17Hats:

Templates : Modelos de CRM para ajudá-lo a refinar seuEstratégia de CRMalém de vários modelos para outras funções de negócios para facilitar sua vida 🌻

Modelos de CRM para ajudá-lo a refinar seuEstratégia de CRMalém de vários modelos para outras funções de negócios para facilitar sua vida 🌻 Comunicação: Qualidadecomunicação com o cliente e os recursos de comunicação interna são essenciais para as soluções de software de CRM

Qualidadecomunicação com o cliente e os recursos de comunicação interna são essenciais para as soluções de software de CRM Gerenciamento de operações: As melhores ferramentas oferecemsoftware de gerenciamento de operações que podem reduzir custos e otimizar seus processos de negócios

As melhores ferramentas oferecemsoftware de gerenciamento de operações que podem reduzir custos e otimizar seus processos de negócios Integrações: Ferramentas de gerenciamento de negócios que se integram a outros softwares que você usa para reunir tudo em um só lugar e facilitar a vida

Ferramentas de gerenciamento de negócios que se integram a outros softwares que você usa para reunir tudo em um só lugar e facilitar a vida Gerenciamento financeiro : Os recursos de faturamento, controle de despesas e orçamento são indispensáveis

Lembre-se de que essa não é uma lista exaustiva. Talvez você também queira um rastreador de tempo ou compatibilidade com o PayPal. Seja o que for, faça uma anotação mental e prepare-se para encontrar a solução dos seus sonhos.

As 10 melhores alternativas ao 17Hats para usar em 2024

Pronto para mudar as coisas e encontrar uma nova plataforma de gerenciamento de negócios? Aqui estão as 10 melhores alternativas ao 17Hats para usar em 2024.

A solução de CRM tudo-em-um do ClickUp automatiza tarefas, agiliza crescimento do cliente e suporte, e integra-se a mais de 1.000 ferramentas

Como Vencedor do G2 para o melhor ferramenta de gerenciamento de projetos em 2024, Sistema de gerenciamento de negócios do ClickUp oferece milhares de recursos e integrações para freelancers e empresas. Pense no que você poderia fazer com tudo o que precisa na ponta dos dedos. ✨ Ferramentas de CRM do ClickUp podem acelerar o crescimento do cliente, aumentar a satisfação do cliente e simplificar o suporte ao cliente. É uma solução completa software de gerenciamento de projetos que o ajudará a simplificar fluxos de trabalho, gerenciar vários projetos, visualizar seu pipeline e colaborar em tempo real como nunca antes.

Você também terá acesso direto a software de portal do cliente e tudo o que você precisa para o gerenciamento de contatos com Atendimento ao cliente do ClickUp todos fazem parte de uma solução completa de gerenciamento de negócios.

Estamos falando de questionários para clientes, compartilhamento seguro de documentos com o ClickUp Docs, modelos para otimizar fluxos de trabalho, integrações e exibições personalizáveis.

Há também MindMaps e Whiteboards para brainstorming de ideias e colaboração, comentários atribuídos para manter todos atualizados com as tarefas e (rufem os tambores, por favor) o plano Free Forever que oferece tudo isso gratuitamente. 🥁

Melhores recursos do ClickUp

As ferramentas de delegação permitem que você adicione vários responsáveis para obter ajuda rápida e discutir tíquetes em tempo real

Mais de 50 widgets de painel para visualizar e unificar todos os dados de seus clientes para melhorar o suporte e o gerenciamento de leads

O ClickUp Automations permite que você automatize tarefas repetitivas paraeconomizar tempo e dinheiro

Uma biblioteca de modelos com mais de 1.000 opções para melhorar a otimização do fluxo de trabalho, a otimização da mídia social, o gerenciamento de projetos, o brainstorming, o orçamento e muito mais 📚

Mais de 1.000 integrações com ferramentas populares e, se alguma estiver faltando, você pode usar o Zapier para adicionar suas integrações sem precisar lidar com documentos técnicos de API

Compatível com Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome e muito mais, para que todos os clientes e equipes tenham acesso

Limitações do ClickUp

Algumas avaliações de usuários mencionam que há uma curva de aprendizado quando você começa a usar

Alguns avaliadores comentaram sobre a necessidade de alterar as configurações de notificação para evitar a sobrecarga quando se tem uma carga de trabalho pesada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.800+ avaliações)

2. Livro de mel

via Livro de mel O HoneyBook é um software de gerenciamento de negócios para proprietários de pequenas empresas e empreendedores criativos. Seus recursos gerenciam tarefas, agendam compromissos, criam faturas, controlam despesas e aprimoram o gerenciamento de projetos. O HoneyBook também facilita a comunicação simplificada com o cliente e o gerenciamento de leads.

Melhores recursos do HoneyBook

Os recursos de gerenciamento de clientes de ponta a ponta mantêm todas as informações relacionadas a leads em um só lugar

A automação do fluxo de trabalho pode lidar com e-mails de acompanhamento, agendamento de compromissos e criação de faturas

Os modelos e formulários auxiliam na criação de propostas e na geração de leads

O recurso de análise fornece insights sobre o desempenho comercial, a receita, a satisfação do cliente e o gerenciamento de projetos

Limitações do HoneyBook

Alguns usuários relatam uma interface de e-mail confusa que impede o trabalho eficiente quando se muda para o HoneyBook pela primeira vez

As avaliações mencionam a falta de opções de personalização no faturamento (por exemplo, adicionar taxas de cartão de crédito)

Preços do HoneyBook

Inicial: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Essentials: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Premium: $79/mês por usuário

Avaliações e críticas do HoneyBook

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

3. Florescer

via Bloom A Bloom é uma plataforma de geração de leads e marketing por e-mail que ajuda as empresas a envolver os clientes e gerenciar leads. A plataforma é especializada em permitir que os clientes façam reservas instantaneamente por meio de seu site, a qualquer hora do dia.

Melhores recursos do Bloom

Os formulários de marketing e as capturas de leads apresentam designs esteticamente agradáveis e modelos personalizáveis

Os recursos de incorporação permitem que você adicione formulários de captura de leads ao seu site e às páginas sociais para aumentar o envolvimento do público

Dezenas de integrações estão incluídas, e você pode usar o Zapier para adicionar qualquer uma que esteja faltando (não é necessário API)

Os testes A/B permitem que você analise e compare o desempenho de campanhas de e-mail e capturas de leads

Limitações do Bloom

Algumas avaliações de usuários mencionam a falta de opções de modelos e recursos de galeria

As avaliações mencionam a necessidade de temas adicionais e configurações de personalização

Preços do Bloom

Inicial: $13/mês por usuário

$13/mês por usuário Padrão: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Serviço completo: Entre em contato para obter preços

Bloom avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

4. FreshBooks

via FreshBooks O FreshBooks é um software de contabilidade baseado em nuvem para empreendedores e pequenas empresas. É um sistema de gerenciamento comercial e financeiro sem recursos de CRM. Use-o para gerenciar finanças, despesas, faturamento, controle de tempo e gerenciamento de projetos em uma plataforma fácil de usar.

Melhores recursos do FreshBooks

As opções de relatórios fornecem informações úteis sobre desempenho financeiro e gerenciamento de tempo para melhorar seus resultados

As ferramentas de gerenciamento de projetos ajudam a rastrear e organizar tarefas, melhorando a colaboração

Estão incluídos modelos para faturamento, controle de tempo e gerenciamento financeiro, a maioria dos quais é compatível com Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Docs, Google Sheets e Adobe PDF

Existem integrações com ferramentas de software de negócios como Stripe, Shopify e Zapier

Limitações do FreshBooks

As avaliações mencionam dificuldades com a opção de pagamento eletrônico que só funciona com alguns bancos

Alguns usuários relatam problemas ao usar a função de leitura integrada do aplicativo

Preços do FreshBooks

Lite: $17/mês por usuário

$17/mês por usuário Plus: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Premium: US$ 55/mês por usuário

US$ 55/mês por usuário Selecione: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o FreshBooks

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4,5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.200 avaliações)

5. Insightly

via Insightly O Insightly é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente baseada na nuvem que rastreia projetos, vendas e comunicação com o cliente. Freelancers, empreendedores, startups e pequenas empresas podem usá-la para gerenciar e-mail marketing, projetos, tarefas individuais, contatos e leads.

Melhores recursos do Insightly

Os recursos de gerenciamento de contatos e leads ajudam a centralizar suas informações e a acompanhar as oportunidades de vendas e as interações com os clientes

Uma biblioteca de modelos inclui opções para gerenciamento de projetos, campanhas de marketing, insights de pipeline de vendas, gerenciamento de contatos, relatórios comerciais e muito mais

As integrações abrangem ferramentas comerciais populares, como QuickBooks, Gmail e Outlook

Os recursos avançados de geração de relatórios fornecem insights sobre dados de projetos, marketing e desempenho de vendas

Limitações do Insightly

Alguns usuários relatam dificuldade para usar a interface e acessar o rastreamento de e-mail no aplicativo móvel

O acesso ao pacote completo do Insightly pode ser muito caro para startups, pequenas empresas e freelancers

Preços do Insightly

CRM Plus: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário CRM Professional: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário CRM Enterprise: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário All-in-One Plus: $349/mês

$349/mês All-in-One Professional: $899/mês

$899/mês All-in-One Enterprise: $2.599/mês

Avaliações e opiniões sobre o Insightly

G2: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

4,2/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 600 avaliações)

6. HubSpot CRM

via CRM da HubSpot O HubSpot CRM foi projetado para gerenciar as interações com os clientes e otimizar seu pipeline de vendas, e é uma alternativa fantástica ao 17Hats. Use-o para rastreamento de negócios, gerenciamento de contatos, análise de vendas e marketing por e-mail e aproveite o acesso baseado em nuvem de qualquer tablet, dispositivo móvel ou PC com conexão à Internet.

A HubSpot também permite que você adicione outras ferramentas úteis de software de gerenciamento de negócios. 🏆

Melhores recursos do HubSpot CRM

Um sistema abrangente de gerenciamento de contatos rastreia informações de contato, permite adicionar notas detalhadas e aprimora as interações com o cliente

A biblioteca de modelos inclui opções gratuitas e personalizáveis para coisas como marketing por e-mail, comunicação com o cliente, rastreamento de leads, páginas de destino e formulários de contato

As integrações estão disponíveis com outras ferramentas, incluindo Salesforce, Mailchimp, Shopify, Gmail, Outlook, Microsoft Dynamics e outros softwares da HubSpot

Automações paracampanhas de marketing e rastreamento de leads ajudam a otimizar seu processo de vendas

Limitações do HubSpot CRM

Algumas avaliações de pequenas empresas mencionam problemas para pagar planos de upgrade, complementos de marketing e outras taxas adicionais

As avaliações dos usuários mencionam dificuldades para usar e entender os recursos de fluxo de trabalho

Preços do HubSpot CRM

Ferramentas gratuitas: $0

$0 CRM Suite para pessoas físicas e Pequenas empresas Inicial: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário CRM Suite para pessoas físicas e Pequenas empresas Profissional: US$ 1.781/mês por usuário

US$ 1.781/mês por usuário CRM Suite para Negócios e Empresas - Profissional: US$ 1.781/mês por usuário

US$ 1.781/mês por usuário CRM Suite para empresas e empreendimentos - Enterprise: US$ 5.000/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.800 avaliações)

7. Dublado

via Dublado O Dubsado é uma plataforma de gerenciamento de negócios para pequenas empresas e empreendedores com recursos projetados para automatizar processos e otimizar seu fluxo de trabalho. Os usuários podem criar contratos e formulários personalizados, automatizar a comunicação por e-mail com os clientes e processar faturas em um único pacote.

melhores recursos do #### Dubsado

Os recursos de gerenciamento de clientes organizam detalhes do projeto, informações de contato, histórico de comunicação e muito mais

A biblioteca de modelos inclui formulários pré-projetados, contratos, faturas, e-mails de marketing e propostas de projetos

Os recursos de automação do fluxo de trabalho permitem que você configure gatilhos e ações para comunicação com o cliente e criação de projetos

As integrações incluem aplicativos e serviços populares como QuickBooks, Zapier e Xero

limitações do #### Dubsado

Algumas análises mencionam problemas na criação de vários tipos de faturas e a necessidade de personalização adicional

Os usuários relatam uma curva de aprendizado ao usar os fluxos de trabalho, com erros que resultam em problemas como o envio acidental de e-mails automatizados nos momentos errados

Preços do Dubsado

Iniciante: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Premier: $40/mês por usuário

Avaliações e críticas do Dubsado

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

8. HelloLeads

via HelloLeads O HelloLeads é uma plataforma de gerenciamento de leads criada para melhorar a comunicação com o cliente para empresas de todos os portes. Use-a para geração de leads, nutrição, análise e muito mais, capacitando seu fluxo de trabalho para economizar tempo enquanto você vende mais.

Melhores recursos do HelloLeads

A biblioteca de modelos oferece dezenas de opções para campanhas e marketing por e-mail

As opções de integração apresentam plataformas populares de geração de leads de terceiros, provedores de SMS e serviços de chamadas na nuvem

As ferramentas de gerenciamento de contatos e leads ajudam a monitorar todos os seus leads e contatos em um só lugar para melhorar o desempenho das vendas

A análise de vendas fornece relatórios detalhados projetados para ajudar a identificar possíveis áreas de melhoria

Limitações do HelloLeads

Algumas avaliações de proprietários de pequenas empresas relatam a necessidade de melhorar a análise e uma interface mais amigável no aplicativo móvel

O plano gratuito é limitado a 250 leads ou registros de clientes e 10 listas

Preços do HelloLeads

Gratuito

Essencial: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Enterprise: $9/mês por usuário

HelloLeads ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capítulo: 4/5 (3+ avaliações)

9. Agilizado

via Agiled O Agiled é uma plataforma de gerenciamento de negócios projetada para freelancers e pequenas empresas. É uma excelente alternativa ao 17Hats, com ferramentas para faturamento, controle de tempo, gerenciamento de projetos, colaboração em equipe e melhoria do relacionamento com os clientes.

Melhores recursos do Agiled

Os recursos abrangentes de gerenciamento de projetos permitem criar tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso das tarefas para cada membro da equipe

Dezenas de modelos personalizáveis para faturamento, propostas, contratos, estimativas de projetos, pedidos de compra e relatórios de vendas

Mais de duas dúzias de integrações com ferramentas populares como Wise, TimeCamp, ZohoBooks e Asana

As ferramentas de colaboração permitem que os usuários criem listas de tarefas, compartilhem arquivos e se comuniquem em tempo real para otimizar o fluxo de trabalho da sua equipe

Limitações do Agiled

Algumas avaliações mencionam a necessidade de melhorar a personalização visual, o controle de despesas e as integrações de pagamento

O plano gratuito é limitado a dois clientes e 100 leads

Preços do Agiled

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 9,99/mês por usuário

US$ 9,99/mês por usuário Premium: US$ 14,99/mês por usuário

Agiled avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 380 avaliações)

4,7/5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 330 avaliações)

10. Força de vendas

via Força de vendasCRM do Salesforce é um software popular de gerenciamento de relacionamento com clientes baseado em nuvem. Ele oferece um conjunto completo de ferramentas que simplificam os processos de negócios, melhoram o desempenho das vendas e mantêm relacionamentos lucrativos com os clientes. Os usuários também têm a opção de adicionar várias outras opções úteis de software de gerenciamento de negócios.

Melhores recursos do Salesforce

Várias integrações com ferramentas como Slack, Google Workspace, DocuSign, Jira e Dropbox

Análises eferramentas de relatórios fornecem informações valiosas sobre vendas, marketing e atendimento ao cliente

As ferramentas de automação de marketing permitem que você coloque o gerenciamento de mídia social e o marketing por e-mail no piloto automático

Um sistema abrangente de gerenciamento de atendimento ao cliente lida com eficiência com solicitações de suporte, consultas de clientes e comunicações

Limitações do Salesforce

Algumas análises de proprietários de pequenas empresas relatam aumentos de taxas anuais que são muito altos para seus orçamentos

Alguns usuários mencionam taxas para recursos adicionais que aumentam o preço além do preço anunciado

Preços do Salesforce

Pequenas empresas CRM Inicial: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Pequenas empresas CRM Sales Professional: US$ 80/mês por usuário

US$ 80/mês por usuário Pequenas empresas CRM Profissional de serviços: US$ 80/mês por usuário

US$ 80/mês por usuário Pequenas empresas CRM Engajamento de conta na nuvem de marketing: US$ 1.250/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Salesforce

G2: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Pronto para mudar?

Com tantas alternativas do 17Hats, não há dúvida de que sua equipe encontrará a ferramenta de gerenciamento de negócios ideal para todas as suas principais necessidades.

Ainda não sabe por onde começar? Que tal pelo topo da nossa lista, com o software multifuncional definitivo para gerenciar projetos, concluir tarefas e economizar tempo - ClickUp.

Com centenas de recursos flexíveis para o gerenciamento eficaz de projetos, clientes e fluxos de trabalho, é a alternativa ideal para praticamente qualquer equipe. Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e veja sua produtividade chegar a novos patamares. 💸