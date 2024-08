Gerenciamento de código-fonte redefinido: 10 alternativas incríveis ao Bitbucket em 2024

Não há absolutamente nenhuma palavra para descrever o pânico que se segue a erros irreparáveis de codificação. De fato, para muitos programadores, a exclusão acidental de um bloco de código deve ser um de seus piores pesadelos. 🙀

Felizmente, os repositórios de código mudaram o jogo para proteger a integridade do seu trabalho, graças às opções de hospedagem segura de código e controle de versão.

O Bitbucket é um serviço popular de hospedagem de repositório baseado na Web para controle de versão, atendendo a desenvolvedores de código-fonte e, em particular, a empresas que lidam com código privado e proprietário.

Embora ele apresente uma série de recursos, talvez você queira um produto alternativo por vários motivos. Por exemplo, você pode estar procurando um painel mais seguro ou talvez precise de suporte nativo para implementações canárias e sinalizadores de recursos.

Fizemos uma curadoria cuidadosa de uma lista das 10 melhores alternativas ao Bitbucket atualmente disponíveis no mercado. Explore nossas mini análises para encontrar a ferramenta ideal que preenche as lacunas do Bitbucket e se alinha perfeitamente às suas necessidades de codificação e desenvolvimento de software.

O que é o Bitbucket e como ele funciona?

Via: Bitbucket O Bitbucket é uma plataforma de repositório de código escalável baseada em nuvem que simplifica o armazenamento, o gerenciamento e o controle de versão de código. Ela funciona como um hub centralizado para supervisionar os repositórios Git, permitindo que as equipes de desenvolvimento de software contribuam, iniciem, testem e implementem códigos com eficiência. 👩‍💻

Os desenvolvedores usam repositórios como o Bitbucket para rastrear, revisar e aprovar alterações feitas por colaboradores e reverter para versões anteriores, se necessário. Essas ferramentas funcionam armazenando não apenas o código, mas também os ativos relacionados, como documentação, testes e scripts, facilitando a colaboração da equipe por meio de fluxos de trabalho mais organizados.

Em geral, os repositórios podem ser hospedados:

Localmente em um servidor Em um armazenamento conectado à rede (NAS) Remotamente na nuvem (como é o caso do Bitbucket)

Quais recursos procurar em uma alternativa ao Bitbucket

O ideal é que uma alternativa ao Bitbucket tenha os seguintes recursos principais:

Suporte a Git e Mercurial: Deve ser compatível com os sistemas de controle de versão (VCS) Git e Mercurial, oferecendo aos usuários flexibilidade na escolha Estratégias de ramificação: Veja se a alternativa oferece suporte a estratégias de ramificação para gerar linhas de trabalho independentes a partir de uma base de código principal Solicitações pull: Deve oferecer um sistema robusto de solicitação pull que permita a revisão de código, discussões e colaboração entre os membros da equipe Pipeline de CI/CD: Procure um pipeline CI/CD (integração contínua e implantação contínua) integrado para automatizar os processos de criação, teste e entrega de código Controle de acesso: Deve incluir controle de acesso que permita permitir e restringir o acesso aos seus repositórios, garantindo a segurança dos dados 🤐 Integrações: Desejáveis integrações com ferramentas e serviços, como bug esistemas de controle de problemas e ferramentas de gerenciamento de projetos, agilizam os fluxos de trabalho de desenvolvimento de software

10 melhores alternativas ao Bitbucket para suas necessidades de código-fonte em 2024

Apresentamos nossa seleção das 10 melhores alternativas ao Bitbucket que fornecem armazenamento seguro de código e permitem uma colaboração perfeita com sua equipe - vamos dar uma olhada! 🧐

1. GitHub

Via: GitHub O GitHub possui 100 milhões de repositórios e 40 milhões de usuários em todo o mundo, o que o torna o centro definitivo para hospedagem de código-fonte e controle de versão do Git. 🎯

A plataforma oferece repositórios privados e públicos para desenvolvedores, exibindo opções para gerenciamento de repositórios, revisões de código, rastreamento de bugs , solicitações pull e edição em linha com suporte a Markdown. Com a autenticação de dois fatores ativada, você pode manter seus arquivos protegidos contra acesso não autorizado.

O software tem como foco principal o código público e é escrito em modelos de linguagem Ruby e Erlang, proporcionando versatilidade aos desenvolvedores. Ele também oferece clientes de desktop para Windows e Mac, integração perfeita com aplicativos populares e suporte a Git e SVN (parcial), o que o torna adequado para projetos de desenvolvimento pessoais e comerciais.

Melhores recursos do GitHub

Suporta mais de 200 linguagens de programação

Oferece suporte ao Git

Autenticação de dois fatores

Hospeda vários projetos de código aberto

Opções de revisão sistemática de código

Limitações do GitHub

As funcionalidades de pesquisa e comparação de códigos poderiam ser aprimoradas

A integração com outras ferramentas pode ser um desafio

Preços do GitHub

Gratuito

Equipe : uS$ 3,67/mês por usuário

: uS$ 3,67/mês por usuário Empresa: uS$ 19,25/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do GitHub

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 5.000 avaliações)

2. GitLab

Via: GitLab O GitLab transforma a maneira como você colabora e constrói software. Criada com base no Git, essa interface da Web de código aberto usa seu próprio sistema de controle de código-fonte e opera por meio de um único aplicativo, auxiliando as equipes durante todo o processo de desenvolvimento e reduzindo significativamente o tempo de ciclo .

A plataforma contribui para a redução de custos no processo de desenvolvimento e aumenta a eficiência do desenvolvedor. Além disso, ela oferece um abrangente Serviço de DevOps com recursos de segurança nativos, como verificação de contêineres e dependências, verificações de conformidade de licenças e detecção de segredos. 🤫

Além disso, o GitLab apresenta opções de implantação versáteis, incluindo SaaS autogerenciado, no local e baseado em nuvem. O resultado? Você pode garantir a consistência dos recursos em todos os modelos de implementação, simplificando as transições para os clientes e mantendo a funcionalidade intacta.

Melhores recursos do GitLab

Estrutura integrada de CI/CD

Quadros Kanban para organização do trabalho

Ferramentas DevSecOps para velocidade e segurança

Ferramenta de codificação de IA para automação do fluxo de trabalho

Flexibilidade de implantação para projetos de código aberto

Gitlab Buddy, um práticoExtensão do Chrome Limitações do GitLab

Poderia usar mais recursos de interface do usuário para CI/CD

A atualização pode exigir uma quantidade considerável de personalização

Preços do GitLab

Gratuito

Premium : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Ultimate: $99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o GitLab

G2 : 4.5/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

3. Árvore de fontes

Via: Árvore de origem O Sourcetree da Atlassian é um cliente Git para desktop que simplifica as interações com seu código, aprimorando o gerenciamento de repositórios por meio de visualizações intuitivas. Sua interface amigável atende aos iniciantes e oferece recursos que aumentam a produtividade para usuários experientes.

A plataforma permite que você fique em sincronia sem esforço com as atualizações da equipe usando seus diagramas de ramificação ricos. Você pode escolher entre ramificações, revisar conjuntos de alterações e armazenar código com facilidade. 🌳

Graças ao Git Large File Support, as equipes podem monitorar convenientemente ativos de dados significativos a partir de um local centralizado. O Sourcetree também simplifica tarefas complexas de controle de versão distribuída, ajudando-o a lidar eficientemente com projetos maiores.

Melhores recursos do Sourcetree

Compatível com Windows e Mac

Diagramas detalhados de ramificação

Funciona com o Git e o Mercurial

Pesquisa local por meio de pontos de confirmação

Suporta arquivos grandes

Limitações do Sourcetree

Pode apresentar atrasos ocasionais

Uma curva de aprendizado significativa para novos desenvolvedores

Preços do Sourcetree

**Gratuito

Sourcetree ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 10 avaliações)

4. Fabricante

Via: Fabricante Versatilidade do Phabricator abrange o desenvolvimento de software , gerenciamento de sprint hospedagem de código e revisão abrangente de código. Com suporte total para repositórios Mercurial e SVN, é uma solução escalável e de alta velocidade. O Phabricator é totalmente de código aberto, o que o diferencia da abordagem focada em empresas do Bitbucket.

No Phabricator, você pode realizar revisões de código com eficiência usando o Differential, hospedar repositórios localmente e manter o controle sobre aqueles hospedados externamente. Aprimore os processos de integração contínua por meio de canais de bate-papo internos. 💬

A plataforma amplia sua funcionalidade com a auditoria de código-fonte por meio do Herald, permitindo que você inicie auditorias e rastreie bugs. Além disso, ela oferece flexibilidade no tratamento de bugs por meio de formulários de tarefas personalizados e delegados gerenciamento de tarefas .

Melhores recursos do Phabricator

API para escrever scripts que interagem com o Phabricator

Hospeda um wiki de documentos para criação de texto e resolução de conflitos

Compatível com Git, Mercurial e SVN

Auditorias de código-fonte

Canal de bate-papo para facilitar a comunicação

Limitações do Phabricator

Desafio para acomodar necessidades comerciais específicas

Navegação um tanto desconcertante para novos usuários

Preços do Phabricator

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Phabricator

G2 : 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 10 avaliações)

5. Servidor de DevOps do Azure

Via: Servidor de DevOps do Azure Simplifique o compartilhamento de código, o rastreamento de trabalho e a entrega de software por meio das ferramentas integradas do Azure DevOps Server. É um servidor Microsoft de nível empresarial que pode servir como um excelente ambiente de desenvolvimento integrado (IDE). 💻

Ele permite que os desenvolvedores planejem o trabalho, colaborem no desenvolvimento de código e criem ou implantem aplicativos, abrangendo ferramentas como:

Azure Repos: Oferece repositórios Git privados hospedados na nuvem para controle de código-fonte Azure Pipelines: Implementa CI/CD em várias linguagens, plataformas e ambientes de nuvem Quadros do Azure: Temferramentas ágeis para planejamento e acompanhamento do trabalho, Scrum, Kanban e gerenciamento de defeitos de código Planos de teste do Azure: Fornece ferramentas parateste de aplicativosincluindo testes contínuos e manuais/exploratórios Azure Artifacts: Permite o compartilhamento de pacotes de fontes públicas ou privadas, facilmente integradas ao seu pipeline

Hospedado no local, o Azure DevOps Server facilita o trabalho em equipe multifuncional, independentemente do tamanho do projeto. Sua equipe vai adorar as ferramentas de colaboração, como painéis personalizáveis, wikis incorporados e notificações configuráveis.

Melhores recursos do Azure DevOps Server

Integra-se com o GitHub Enterprise Server

Promove uma cultura de trabalho colaborativo

Funciona bem com extensões como Excel, Code Search e Replace Tokens

Controle de versão do Team Foundation

Integração contínua

Limitações do Azure DevOps Server

Uma curva de aprendizado um pouco mais acentuada para lidar com itens da lista de pendências

Recursos limitados de painel de controle

Preços do Azure DevOps Server

Plano Básico : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Plano Básico + Teste: uS$ 52/mês por usuário

Azure DevOps Server classificações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

6. Gitea

Via: Gitea O Gitea é uma joia prática no mundo dos serviços Git. Ele foi desenvolvido com base na linguagem de programação Go, o que o torna leve e fácil de usar, com a vantagem de ser lançado sob a licença MIT. 💎

O principal objetivo dessa plataforma de código aberto é fornecer aos usuários uma maneira rápida e direta de estabelecer um serviço Git auto-hospedado. Use a hospedagem de código para a criação de repositórios, gerenciamento de arquivos de codificação e manipulação de ramificações gerencie projetos por meio de quadros Kanban .

O Gitea é compatível com qualquer plataforma que suporte Go. Ele também é de fácil instalação e impõe requisitos mínimos de sistema, o que o diferencia de muitos concorrentes.

Melhores recursos do Gitea

Compatível com os principais sistemas operacionais (Windows, macOS e Linux)

Funciona bem em processadores como PowerPC, ARM e i386

Interface leve e fácil de navegar

Compatível com mais de 20 tipos de gerenciadores de pacotes, como Cargo, Chef e Conan

Integração com bancos de dados como SQLite, MySQL e PostgreSQL

Limitações do Gitea

A funcionalidade de backup e restauração pode ser melhorada

Muitas vezes, é difícil começar a usar em comparação com outros softwares para projetos de código aberto

Preços do Gitea

Disponível mediante contato

Avaliações e opiniões sobre o Gitea

G2 : 4.7/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 10 avaliações) AlternativeTo: 4.4/5 (menos de 10 avaliações)

7. Assembleia

Via: Assembleia A Assembla se destaca como uma empresa segura colaboração em projetos e plataforma de controle de versão. Ela hospeda com segurança os repositórios Git, Apache Subversion e Perforce na nuvem em uma única plataforma.

O sistema de controle de versão da plataforma auxilia as equipes de desenvolvimento com padrões de conformidade, como HIPAA, PCI, SOC2 e GDPR. Navegue facilmente pela conformidade em um painel unificado que gerencia seu código-fonte e projetos de código aberto.

A Assembla se diferencia por ser a única plataforma da nossa lista a oferecer NextGen SVN. Além disso, ela aprimora a experiência do usuário com recursos como pesquisa de código, bloqueio e funções de solicitação de mesclagem, perfeitamente acessíveis por meio de aplicativos móveis, de desktop e da Web.

Tudo isso é fornecido dentro dos limites seguros da estrutura SOC2. 🔒

Melhores recursos do Assembla

Suporte ao SVN NextGen

Integra-se com ferramentas como GitHub, Slack e Zapier

Proteção avançada de filiais e lista de permissões de IP

Desempenho rápido

Escalabilidade global

Limitações do Assembla

O processo de inscrição ocasionalmente apresenta desafios para algumas equipes de desenvolvimento de software

Difícil de configurar em um ambiente com vários projetos

Preços do Assembla

Perforce Cloud : uS$ 52,25/mês por usuário

: uS$ 52,25/mês por usuário Perforce Enterprise : Preço personalizado

: Preço personalizado Subversion Cloud : uS$ 19/mês por usuário

: uS$ 19/mês por usuário Subversion Enterprise: Preço personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Assembla classificações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 90 avaliações)

8. Gogs

Via: Gogs O Gogs é um servidor Git de código aberto baseado em Go, projetado para auto-hospedagem. Ele aceita repositórios públicos e privados e oferece uma interface da Web com amplas opções de configuração. ⚙️

Seus recursos exclusivos incluem suporte para chaves SSH e autenticação HTTP e a capacidade de gerenciar vários repositórios.

O registro de auditoria integrado ajuda a monitorar as alterações em marcos, permissões e problemas, enquanto o wiki integrado tem recursos de comparação de arquivos e realce de sintaxe.

O controle de acesso em nível de repositório da plataforma garante autoridade total sobre as permissões de visualização e modificação de arquivos. Além disso, seu rastreador de problemas fornece ferramentas abrangentes para rastrear bugs e marcos, simplificando o gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Gogs

Compatível com Windows, Mac, Linux e ARM

Registros de auditoria úteis

Permite a comparação de arquivos

Controles de visualização robustos

Limitações do Gogs

A pesquisa de dados nos relatórios pode ser um pouco desafiadora

Os sistemas de notificação podem não ser confiáveis às vezes

Preços do Gogs

Não há informações disponíveis

Avaliações e opiniões sobre o Gogs

G2 : 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 10 avaliações) AlternativeTo: 4.6/5 (menos de 10 avaliações)

9. Núcleo Helix

Via: Núcleo Helix Entre no mundo do Helix Core, um mecanismo de controle de versão de nível empresarial voltado para a colaboração no desenvolvimento, independentemente do tamanho da sua equipe. 🤝

Essa plataforma simplifica fluxos de trabalho complexos para o desenvolvimento de produtos em larga escala, garantindo uma criação mais rápida de produtos. O Helix Core oferece suporte a repositórios mercuriais e rastreia e gerencia diligentemente as alterações em ativos digitais, como código, vídeo, arquivos binários grandes e IPs. Ele também escala infinitamente, mantendo um desempenho de alto nível.

A plataforma se integra ao seu fluxo de trabalho e cadeia de ferramentas atuais. Ela funciona bem com o Git e oferece APIs, para que você possa conectá-la a qualquer ferramenta, mesmo que não haja um plug-in disponível.

melhores recursos do #### Helix Core

Integra-se a ferramentas populares como Visual Studio e Git

Oferece suporte a repositórios Mercurial

Colaboração perfeita em uma configuração ágil

Rastreabilidade de ponta a ponta em todo o ciclo de vida do desenvolvimento

Limitações do Helix Core

O gerenciamento de vários espaços de trabalho pode ser exigente

A interface não é fácil de dominar

Preços do Helix Core

Gratuito para até 20 usuários - preços disponíveis mediante contato para equipes maiores

Avaliações e resenhas do Helix Core

G2 : 4.2/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

10. Pé de feijão

Via: Pé de feijão Alcance novos patamares de codificação com os poderes mágicos do Beanstalk. 🌱

A plataforma fornece um fluxo de trabalho abrangente, capacitando os desenvolvedores a criar, revisar e implantar código sem estresse. Esse serviço de controle de versão hospedado oferece suporte para repositórios SVN e Git.

É excelente para startups e freelancers que buscam recursos de segurança, como acesso e restrições de IP, além de suporte prioritário e opções flexíveis de implementação.

O processo de revisão de código do Beanstalk foi habilmente projetado para iniciar discussões antecipadas e integrar-se perfeitamente à sua ramificação, incentivando mais contribuições e feedback da sua equipe. Você também pode verificar as estatísticas de revisão de código para adaptar as configurações de implementação para cada ambiente com base em suas necessidades.

Melhores recursos do Beanstalk

Hospedagem de SVN e Git

Revisão de código contínua por meio de problemas e discussões

Criptografia em nível de banco

Compatível com Heroku, DreamObjects, FTP e Shell

limitações do #### Beanstalk

Poderia se beneficiar de melhorias na interface

Oferece um conjunto limitado de recursos em comparação com seus concorrentes

Preços do Beanstalk

Bronze : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Prata : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Ouro : uS$ 50/mês

: uS$ 50/mês Platinum : uS$ 100/mês

: uS$ 100/mês Diamante: uS$ 200/mês

Beanstalk ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4/5 (menos de 10 avaliações)

Outras ferramentas

Embora o Bitbucket e suas alternativas sirvam como plataformas sólidas de repositório de código-fonte, você ainda precisa de uma ferramenta confiável de colaboração e gerenciamento de tarefas para ter sucesso em seus esforços de desenvolvimento. De acordo com as estatísticas, 77% dos projetos de alto desempenho são gerenciados com a ajuda de uma solução de gerenciamento de projetos.

É por isso que estamos apresentando o ClickUp, uma plataforma de gerenciamento de projetos de primeira linha com alta escalabilidade. Com recursos para gerenciar dados por meio de documentos personalizáveis e IA e suporte de automação para tarefas diárias, ela pode aliviar a carga das equipes de software sobrecarregadas. ✅

Gerencie qualquer projeto com facilidade, colabore sem problemas e acelere seu fluxo de trabalho usando o ClickUp

O objetivo do ClickUp é permitir que sua equipe envie software em alta velocidade! 💨

Use Documentos do ClickUp como um repositório para seus roteiros de codificação, planos de carga de trabalho e notas de versão. Armazene, organize e compartilhe requisitos de produtos e feedback com sua equipe e simplifique o pipeline de DevOps e CI/CD com precisão. Os documentos suportam edição em tempo real e categorização inteligente para facilitar a pesquisa.

Com Controles baseados em hierarquia com o ClickUp, você pode gerenciar permissões para manter seus registros privados - use um link compartilhável para conceder acesso a colegas de equipe selecionados. O ClickUp está disponível na nuvem, de modo que você pode colaborar perfeitamente em planos de codificação e implantação esteja você no escritório ou em casa . 🏠

Crie uma equipe de software estável e bem conectada com o ClickUp!

O Suíte ClickUp Software Teams foi projetado para consolidar o trabalho de desenvolvimento distribuído de colegas de equipe multifuncionais . Use Mapas mentais e Quadros brancos para colaborar com as equipes de produtos e fazer brainstorming facilmente para acelerar a produção.

A plataforma oferece modelos para acelerar seu trabalho - conclua qualquer projeto de codificação em alta velocidade com gerenciamento de produtos e modelos ágeis . Está tendo dificuldades para lidar com os backlogs do Sprint?

O Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp pode agilizar seu fluxo de trabalho criando uma visão geral dos defeitos, coletando bugs relatados e reunindo as limitações do produto juntamente com possíveis soluções. 🐞

Otimize o rastreamento de bugs e problemas com o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Você também pode usar formulários para equipes de software para relatar bugs, revisar códigos e gerenciar solicitações de recursos. Acompanhe o trabalho de suas equipes de desenvolvimento com o ClickUp Dashboards, que inclui ferramentas de acompanhamento de tempo e relatórios.

A ferramenta nativa da plataforma Criação de conteúdo com IA podem transformar a maneira como você trabalha. Com IA do ClickUp você pode acelerar suas estratégias de desenvolvimento e processos de documentação com prompts prontos.

Gerar ideias de produtos, cronogramas de implementação, documentos técnicos e até mesmo roteiros para otimizar a revisão de código e o processo de teste. A ferramenta de IA também pode ajudá-lo a pensar em casos de teste para qualquer produto ou sistema - tudo o que você precisa fazer é fornecer informações sobre o seu banco de dados, e ela gerará um esquema para representar seu modelo de dados em segundos.

Torne sua jornada de desenvolvimento mais tranquila com Integrações do ClickUp . Conecte-se ao GitLab, ao GitHub e ao Bitbucket ou use as integrações do Slack e do Microsoft Teams para facilitar a comunicação eficiente da equipe .

Melhores recursos do ClickUp

Suporte centralizado à documentação

Assistente de IA altamente treinado para escrever e gerar ideias

mais de 1.000 modelos com opções dedicadas para equipes de software

Automação de tarefas para economizar tempo

Acompanhamento do progresso com gráficos burndown e burnup

Rastreamento contínuo de bugs e problemas

Quadros brancos ClickUp para brainstorming colaborativo

mais de 15 opções personalizáveisVisualizações ClickUpincluindo Lista, Quadro Kanban, Gráfico de Gantt eExibição de bate-papo* Integra-se a mais de 1.000 ferramentas

Painéis do ClickUp com Widgets para Sprints e controle de tempo

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel ainda não tem todos os recursos

A abundância de recursos pode parecer esmagadora no início

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Escolha sua alternativa ao Bitbucket e dê o pontapé inicial em seu projeto com o ClickUp

Fazer frente ao Bitbucket pode ser um desafio, mas as nossas 10 principais alternativas ao Bitbucket estão bem equipadas para dar conta do recado. Depois que você escolher a ferramenta ideal, experimente o ClickUp !

Essa solução completa pode otimizar suas tarefas de gerenciamento de código como nenhuma outra, garantindo que sua equipe esteja sempre concentrada e produtiva! ❤️‍🔥