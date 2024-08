Os melhores modelos de FMEA para detectar e corrigir possíveis problemas (PowerPoint, Excel e ClickUp)

Independentemente do seu produto ou serviço, você precisa de um mecanismo para identificar os riscos de falha e planejar estratégias de prevenção. A análise de modo e efeitos de falha (FMEA), desenvolvida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos no final da década de 1940 é uma das ferramentas mais antigas para detecção e redução de riscos.

Os exercícios de FMEA podem ser realizados para qualquer iniciativa, seja ela um projeto, produto, sistema ou prestação de serviços. A análise facilita o detalhamento sistemático dos problemas críticos, a elaboração de medidas práticas para resolvê-los e a compilação de lições aprendidas para limitar riscos futuros.

Como a FMEA é um esforço proativo e orientado para o futuro, a maioria dos gerentes confia em modelos para adicionar estrutura a toda a operação. Esses modelos podem ser equipados com layouts pré-projetados, quadros Kanban e etapas do processo para ajudá-lo a contabilizar completamente os desperdícios, defeitos ou resultados prejudiciais.

Neste artigo, apresentaremos a você 10 modelos de FMEA fáceis de usar para identificar falhas com eficiência e evitar perdas desnecessárias. ✨

O que é análise de modo e efeito de falha?

A análise do modo de falha e dos efeitos é um método estruturado técnica de gerenciamento de riscos empregada para identificar e avaliar os possíveis impactos de erros ou falhas em um processo. Esse método identifica os possíveis modos de falha, rastreia suas origens e repercussões e ajuda a formular estratégias para minimizar, mitigar ou reduzir o risco de falhas corrigir essas falhas . ☑️

A abordagem FMEA concentra-se principalmente em três fatores principais:

Ocorrência: As causas e a frequência das falhas no processo relevante de projeto, montagem, fabricação ou entrega Gravidade: O impacto das consequências resultantes Prevenção: Etapas para evitar ou atenuar o problema

Depois que essas avaliações forem feitas, você poderá tratar as falhas evitáveis por meio de medidas proativas. Talvez você também queira planos de contingência em vigor para gerenciar riscos imprevisíveis.

Existem basicamente dois tipos de FMEA:

Design FMEA (DFMEA) : Usado nos estágios inicial ou final do projeto do produto para identificar possíveis falhas relacionadas ao projeto que possam representar riscos à segurança, à saúde ou ao meio ambiente

: Usado nos estágios inicial ou final do projeto do produto para identificar possíveis falhas relacionadas ao projeto que possam representar riscos à segurança, à saúde ou ao meio ambiente FMEA de processo (PFMEA): Descobre riscos ligados a mudanças no processo que podem ter efeitos adversos na confiabilidade do processo, na qualidade do produto, na segurança pública, na satisfação do cliente e nas finanças

Quais são as etapas do exercício de FMEA?

Há muitas maneiras de realizar o processo de FMEA. Aqui estão as etapas padrão para um emprego detalhado:

10 modelos gratuitos de FMEA para gerentes proativos

Como você viu, a realização de uma FMEA é demorada e intensa, por isso é vantajoso ter modelos especialmente projetados para ajudá-lo.

Elaboramos uma lista com os 10 melhores modelos para PowerPoint, Excel e ClickUp **para ajudá-lo a identificar possíveis armadilhas e traçar seu caminho para o sucesso sem esforço. Vamos dar uma olhada em seus recursos úteis abaixo. 👀

1. Modelo ClickUp de FMEA de processo Lean Six Sigma

Identifique rapidamente os riscos potenciais e crie um plano de ação com o ClickUp Process FMEA Lean Six Sigma Template

Os especialistas em melhoria de processos adoram usar a estrutura Lean Six Sigma para aprimorar os fluxos de trabalho organizacionais. É uma ferramenta ainda mais eficaz quando combinada com o processo FMEA!

A Modelo ClickUp de FMEA de processo Lean Six Sigma é a sua arma secreta para identificar com precisão os riscos do processo, esclarecer as áreas de melhoria e desenvolver o plano de ação corretiva perfeito. 💡

O modelo lhe oferece uma estrutura visualmente completa para avaliar os processos. Abra a visualização FMEA List para supervisionar as falhas de processo registradas, cada uma com detalhes contextuais (como função, gravidade, probabilidade de ocorrência e causas potenciais) armazenados em campos personalizados.

No modo de exibição By Occurrence Board, organize as falhas do processo como cartões Kanban com base em sua probabilidade de ocorrência. Você pode alternar a visualização para concentrar-se nos riscos de detecção ou gravidade .

Por fim, na exibição Tabela de cálculo de RPN, você encontrará uma tabela que lista todas as falhas juntamente com as pontuações atribuídas para Gravidade, Probabilidade de ocorrência, Probabilidade de detecção e o _Número de prioridade de risco (RPN) resultante. Use-o para calcular o RPN e identificar quais processo deve ser priorizado no plano de ação.

Você pode criar tarefas acionáveis diretamente no modelo e usar lembretes automatizados para acompanhá-los.

2. Modelo ClickUp 5 Whys

Modelo de quadro branco do ClickUp 5 Whys

Desvende casos complexos de fluxo de processos como um verdadeiro detetive usando o Modelo ClickUp 5 Whys . 🕵️

Isso Modelo de quadro branco ajuda a descobrir a causa raiz dos problemas, mantendo um formato FMEA visualmente atraente e criativo. Quadros brancos ClickUp são telas que permitem que você visualize fluxos de trabalho adicionando formas, mapas mentais imagens, notas adesivas e gráficos. Aproveite a ferramenta para criar mapas de processos passo a passo complexos.

O modelo tem um mapa pré-projetado que pergunta "Por quê?" cinco vezes para ajudá-lo a chegar à causa raiz de um problema. Comece inserindo o problema no campo designado e faça um brainstorming sobre os Porquês. O mapa se assemelha a um lance de escada - quanto mais você avança, mais se aproxima da identificação de padrões recorrentes ou causas básicas.

Para ilustrar, os três primeiros porquês poderiam ser mais ou menos assim:

Problema: Tempos lentos de resposta do atendimento ao cliente.

Primeiro motivo: Por que os tempos de resposta são lentos?

Resposta : Os executivos de suporte estão sobrecarregados com um grande número de perguntas.

Segunda razão : Por que há tantas perguntas?

Resposta : As campanhas de marketing aumentaram o interesse dos clientes.

3º Por que : Por que as campanhas de marketing aumentaram o interesse do cliente?

Resposta : Elas visaram um público mais amplo do que o normal.

: Os executivos de suporte estão sobrecarregados com um grande número de perguntas.

O modelo é codificado por cores, permitindo que você separe visualmente os problemas, as razões e os porquês. Além disso, ele incentiva as equipes a criarem soluções inteligentes por meio de edição e revisão em tempo real.

Você também recebe uma legenda com código de cores para simplificar a navegação pelo mapa. Mova-o pelo quadro branco, altere as formas e as cores dos itens incluídos ou substitua o texto do espaço reservado pelo seu próprio texto.

3. Modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp

Divida seus problemas em causas principais e causas-raiz para chegar ao fundo de qualquer questão com o modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp

Identifique as origens dos problemas, as áreas de melhoria e os riscos potenciais com o modelo de quadro branco ClickUp Modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp o ClickUp é uma ferramenta poderosa para visualizar e priorizar tarefas.

Ele vem com um diagrama de causa e efeito pré-criado em um quadro branco. Ele é totalmente adaptável às suas necessidades - tudo o que você precisa fazer é dividir problemas complexos em microprocessos para identificar fatores de risco. Veja a seguir como usar o diagrama por meio de um exemplo prático:

Problema principal: Identifique o problema principal, por exemplo, As vendas de camisetas caíram 20% nos últimos dois meses

Identifique o problema principal, por exemplo, As vendas de camisetas caíram 20% nos últimos dois meses Causas principais: Use conectores para ramificar e vincular o problema principal às causas, como demanda fraca ou publicidade fraca

Use conectores para ramificar e vincular o problema principal às causas, como demanda fraca ou publicidade fraca Causas-raiz: Conecte as causas principais com os motivos profundamente enraizados por trás do seu problema. No caso do nosso exemplo, as causas podem ser anúncios agressivos da concorrência ou designs desatualizados de camisetas

Crie quantas ramificações e conectores forem necessários para chegar ao fundo da questão. Aproveite o código de cores para diferenciar claramente as causas de cada problema e destacar a conexão para a sua equipe. Se desejar, você pode criar uma tarefa para analisar cada relação de causa e efeito e fazer um brainstorming das possíveis soluções no mesmo quadro branco. 🧠

4. Modelo de análise de caminho crítico do ClickUp

Priorize tarefas com facilidade por meio de várias visualizações usando o modelo de análise de caminho crítico ClickUp

O modelo Modelo de análise de caminho crítico do ClickUp é ideal para mapear as tarefas que não são negociáveis para a conclusão do projeto em tempo hábil e aquelas que podem ser interrompidas se você precisar remanejar recursos para manter o cronograma. 📅

Use a seção Visualização do calendário para verificar as próximas tarefas e modificar as datas de vencimento arrastando a barra final da tarefa. Verifique os atributos da tarefa por meio de campos personalizados como Duration, Delivering Team e Progress.

Na seção Visualização do gráfico de Gantt você pode visualizar as dependências do projeto as opções disponíveis incluem: duração, duração e intervalos por meio de codificação por cores. As opções disponíveis incluem:

As tarefas marcadas com um bloco com linhas diagonais azuis indicam que a tarefa está concluída

linhas cinzas com pontas de seta_ conectando tarefas significam dependências entre elas

Uma forma oval vermelha simboliza uma tarefa com uma dependência de bloqueio

Quando você ativa o recurso Reschedule Dependencies, o deslocamento de uma tarefa com dependências ajustará automaticamente os cronogramas das tarefas vinculadas subsequentes.

Monitore projetos inteiros na visualização By Department Board, que agrupa as tarefas de acordo com seus respectivos departamentos ou equipes de entrega. Ou você pode abrir a visualização List para obter uma lista direta de tarefas organizadas por seus status.

5. Modelo de matriz de decisão de grade de suposições ClickUp

Tome decisões visualizando os riscos que acompanham cada tarefa usando o modelo de matriz de decisão ClickUp Assumptions Grid

As decisões podem ser um verdadeiro desafio para o cérebro, mas com o Modelo de matriz de decisão da grade de suposições do ClickUp você se tornará um profissional em lidar com eles! Esse modelo permite que você explore várias possibilidades do problema em questão, simplificando as suposições e avaliando as incertezas associadas com as equipes antes de fazer escolhas razoáveis.

Categorize as ideias de acordo com os níveis de risco em um quadro branco claro e visualmente atraente. Consulte o guia incorporado para navegar pelo eixo de risco com caixas pré-construídas (quadrantes), cada uma codificada por cores para representar várias perspectivas:

Amarelo: Certeza, alto risco 💛 Risco Vermelho: Incerto, alto risco ❤️ **Verde: certo, baixo risco 💚 Cinza: Incerto, Baixo Risco 🖤

Use o Pool of Ideas para colaborar com sua equipe e organize as contribuições como cartões. Depois de avaliar os riscos e as certezas, mova-os para a caixa apropriada com uma ação de arrastar e soltar.

Explore a Visão de lista para ver suas tarefas agrupadas por status (A fazer, Em andamento ou Concluído). Muitos gerentes de projeto consideram a visualização Board mais conveniente para a tomada de decisões pois exibe seus componentes de discussão como cartões arrastáveis em uma única janela.

6. Modelo de FMEA para PowerPoint da SlideTeam

Conduza a FMEA para tomar ações corretivas e encontrar possíveis falhas com este modelo de PowerPoint da SlideTeam

Deseja comunicar um plano de análise de modo de falha e efeitos à sua equipe? Chame a atenção deles com o modelo de PowerPoint FMEA da SlideTeam.

Use a ferramenta ilustrativa para passar por todas as etapas da FMEA, uma a uma, terminando com um plano de ação persuasivo. Recomendamos fornecer uma descrição e um exemplo para cada etapa usando tabelas para uma visualização clara.

Esse modelo vem com slides predefinidos para DFMEA e PFMEA, com tabelas e gráficos de pizza, além de uma tabela de cálculo de risco de FMEA, para apresentar os níveis de risco de forma organizada e fácil de entender.

Esse modelo é instantaneamente impressionante, com ícones e gráficos ricos. Seus cinquenta e quatro slides são personalizáveis em termos de conteúdo, padrão de cores, tamanho do texto e fonte. Adicione elementos como formas, gráficos e imagens, insira notas Post-it para destacar pontos importantes ou adicione gráficos de barras e linhas para mostrar o progresso. 📊

7. Gráfico de matriz do PowerPoint para interpretação de FMEA por SlideTeam

Apresentar os riscos da FMEA para toda a equipe é muito fácil com o Gráfico de Matriz PowePoint para Interpretações da FMEA da SlideTeam

Eduque seu público sobre como evitar possíveis falhas usando o gráfico de matriz do PowerPoint para interpretações de FMEA da SlideTeam. Esse modelo de slide único ajuda você a avaliar a gravidade e a probabilidade de ocorrência de falhas e a categorizar as prioridades como alta, média ou baixa para criar um plano de ação eficaz . 📈

Use o gráfico de matriz para apresentar a gravidade do risco em uma escala de 1 (baixo impacto) a 10 (alto impacto) e o nível de ocorrência, variando de 1 (improvável de ocorrer) a 10 (muito provável de ocorrer). Sua equipe deverá saberá quais processos devem ser priorizados seguindo um guia no lado direito do modelo para possíveis falhas.

Personalize o slide para atender às demandas específicas da empresa ou do público. Altere o esquema de cores do gráfico de matriz, adicione ou edite itens de texto ou inclua ícones e formas para ilustrar seções críticas da FMEA.

8. Modelo FMEA Excel da Visual-Paradigm

Cubra todas as etapas do processo de análise e modos de falha com o modelo Excel FMEA da Visual-Paradigm

Os amantes de planilhas agora podem documentar o processo de FMEA em uma única planilha usando o Excel FMEA Template da Visual-Paradigm. Ele apresenta seções abrangentes para cada etapa da FMEA, juntamente com perguntas que servem como diretrizes durante todo o processo.

O modelo é composto por duas seções principais: o cabeçalho e as colunas. O cabeçalho contém detalhes administrativos, como o nome do processo, quem é o responsável e a data, para análise da FMEA e rastreamento de documentos. As colunas no corpo do modelo seguem uma hierarquia para manter os registros consistentes em todos os formulários FMEA.

Use o corpo da planilha para examinar o processo investigado, os modos de falha em potencial, os efeitos e as causas. Classifique a gravidade, a ocorrência e a detecção em uma escala de 1 a 10 e calcule os RPNs. 🧮

Esse modelo pode ser expandido com seções extras, conforme necessário. Por exemplo, você pode incluir mais linhas para acomodar etapas adicionais do processo ou componentes do produto. Você também pode remover linhas, alterar o layout da tabela ou escolher uma fonte diferente.

9. Modelo de análise de modo e efeito de falha do Excel por GoLeanSixSigma

Use o modelo de análise de modo e efeito de falha do Excel da GoLeanSixSigma para realizar a FMEA por meio de uma tabela totalmente personalizável

Se você não tem experiência na realização de FMEA, o modelo de análise de modo e efeito de falha do Excel da GoLeanSixSigma é um ótimo ponto de partida. Ele vem com planilhas separadas que contêm exemplos práticos de implementação de FMEA para diferentes cenários.

Esse modelo é totalmente editável e contém perguntas pré-elaboradas para ajudá-lo a preencher a tabela com mais eficiência. Quer você trabalhe na área financeira, de saúde ou de hospitalidade, ele oferece insights sobre o que deve ser anotado em cada estágio da FMEA. Há também folhas separadas que explicam a gravidade, a ocorrência e a escala de detecção.

O modelo contém uma seção de cabeçalho que descreve os processos e a tabela principal que acomoda os estágios da FMEA. Embora não tenha nenhum colaboração em tempo real tools, você sempre pode compartilhá-lo com seus colaboradores por e-mail.

10. Modelo de análise de modo e efeito de falha do Excel por CIToolKit

Identifique possíveis falhas sem esforço e elabore o plano de ação perfeito com o modelo de análise de modo e efeito de falha do Excel do CIToolKit

Identifique as etapas do processo, analise as causas das falhas e crie planos de acompanhamento usando oExcel Failure Mode and Effect Analysis Template do CIToolKit. Esse modelo fácil de usar vem com uma tabela FMEA pré-formatada, modificável para diferentes requisitos do projeto .

O modelo suporta um processo FMEA de cinco etapas. Digamos que você esteja administrando uma empresa de entrega de alimentos. Nesse caso, você pode identificar o seguinte:

Etapa do processo: Como o processo é conduzido? (recebimento de pedidos) Modo de falha potencial: Como o processo pode dar errado? (faltam informações necessárias) Efeito de falha potencial: Qual seria o impacto se o processo der errado? (pedido incorreto) Causas potenciais: O que pode causar a ocorrência da falha? (falta de atenção) Controles atuais: _Como evitar isso no futuro? (usar uma lista de verificação de pedidos)

O modelo tem linhas para gravidade, ocorrência, detecção e ações corretivas. Você pode remover ou adicionar linhas ou alterar a tipografia da tabela para que corresponda à sua marca. 🔠

Detectar, prevenir e vencer com estes modelos

Diga adeus à necessidade de começar do zero e adote uma análise de riscos e um planejamento de ações eficientes, graças aos modelos de alto nível voltados para a FMEA que apresentamos

Para maior comodidade, mergulhe na seção Biblioteca de modelos do ClickUp com mais de 1.000 modelos pré-projetados e fáceis de usar, abrangendo tudo, desde documentação do projeto e gerenciamento para implementar planos de ação corretiva . 🏇