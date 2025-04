10 melhores soluções de CRM para gerenciamento de eventos em 2025

A realização de um evento é uma das melhores maneiras de se conectar tanto com novos clientes potenciais quanto com os clientes atuais. Isso ajuda você (ou o cliente do evento, se você for um planejador de eventos profissional) a gerar credibilidade e confiança, construir relacionamentos com os clientes e - mais cedo ou mais tarde - realizar mais vendas. 💰

No entanto, o marketing de eventos exige muito tempo e esforço. Há dados para gerenciar, logística para organizar e, é claro, a importantíssima interação com os clientes antes, durante e depois do evento.

Para garantir que seus clientes tenham a melhor experiência - e que você otimize as oportunidades oferecidas pelo evento - você precisará do gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para marketing e planejamento de eventos.

Vamos descobrir como software de gerenciamento de eventos ajuda você durante o processo de planejamento. Também sugeriremos algumas das melhores opções de software de gerenciamento de eventos disponíveis atualmente, pois, se você estiver realizando um conferência virtual ou um evento presencial ou um evento híbrido com elementos virtuais e ao vivo, a automação de marketing é sua grande amiga. 🪄

Como usar um CRM para gerenciamento de eventos

Um sistema básico de CRM faz exatamente o que está escrito na caixa. Uma plataforma de CRM gerencia seu relacionamento com os clientes, acompanhando as informações de contato, os requisitos e as interações que você teve com eles. 🙋‍♀️

Uma plataforma de CRM para planejadores de eventos leva isso para o próximo nível. É claro que ela mantém o controle das informações dos clientes, mas também facilita muito mais. Por exemplo:

Aproveite as vantagens de ferramentas de gerenciamento de eventos como modelos de planejamento de eventos para garantir que você tenha pensado em tudo, desde o registro do evento até as comunicações de acompanhamento

Gerencie seus prestadores de serviços, para que você saiba exatamente quem é responsável pelo quê

Use as ferramentas de comunicação integradas para executar campanhas personalizadas de marketing por e-mail, criando antecipadamente o envolvimento dos participantes

Monitore o registro do evento para que o planejador do evento ou a equipe de marketing possa ajustar a campanha, se necessário

Identifique os VIPs, clientes novos ou fiéis e outros participantes importantes para que você saiba como lidar com eles

Acompanhe o check-in dos participantes do evento no dia, usando um aplicativo móvel que atualiza todas as suas informações em tempo real

Faça o acompanhamento após o evento diretamente de seu software de CRM para aproveitar o sucesso

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

Essencialmente, as melhores plataformas de gerenciamento de eventos oferecem suporte durante todo o processo de gerenciamento de projetos de eventos processo.

Benefícios das ferramentas de gerenciamento de eventos de CRM

Uma excelente plataforma de gerenciamento de eventos simplifica o gerenciamento de clientes e o planejamento de eventos. Ela economiza tempo e esforço dos organizadores de eventos de várias maneiras.

Por exemplo:

Você pode segmentar seus clientes para ver exatamente quem é o seu público ao planejar campanhas de marketing por e-mail e mídia social

Com todos os detalhes dos fornecedores em um só lugar, é fácil encontrar os melhores fornecedores

Práticos formatos pré-construídos, como modelos de itinerário e modelos de agenda de conferência oferecem a você uma estrutura personalizável para a sequência de eventos

Mantém o controle de quem está presente e de quem não está, simplificando o gerenciamento dos participantes no dia

Uma plataforma de eventos otimiza seu fluxo de trabalho durante todo o ciclo de vida do evento, conectando-se a outros elementos de sua pilha de tecnologia, como seu sistema de gerenciamento de tarefas

Ela fornece estatísticas pós-evento, como vendas de ingressos versus participação, e oferece a funcionalidade de pesquisa para obter feedback, de modo que você possa melhorar o processo na próxima vez

Com todas as informações de seus clientes em um só lugar, sua equipe de vendas tem todas as informações de que precisa para fazer um acompanhamento bem-sucedido após o evento 📞

10 melhores CRMs para planejadores de eventos e gerenciamento de clientes em 2024

Com tudo o que uma ferramenta de CRM para planejamento de eventos pode fazer por você, pode ser complicado descobrir exatamente qual plataforma funcionará melhor para seus eventos presenciais ou on-line. Felizmente, estamos aqui para explicar tudo para que você possa escolher o melhor CRM de gerenciamento de eventos para sua empresa.

Lembre-se de que seu objetivo é economizar tempo e esforço ao organizar o melhor evento possível para todos os envolvidos.

Com isso em mente, aqui estão nossas 10 melhores recomendações para 2024. 🏆

1. ClickUp

Crie o formulário dos seus sonhos e aprimore seu processo de admissão com o recurso de formulário personalizável do ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de trabalho completa que simplifica todos os aspectos de sua empresa, inclusive as soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

O Ferramenta de CRM gratuita do ClickUp é especialmente boa para pequenas empresas que não podem se dar ao luxo de gastar uma fortuna em uma solução cara. Com uma gama de Modelos de CRM para começar, você pode personalizar sua exibição para mostrar os dados exatos que está procurando, no formato que preferir.

Então, quando estiver pronto para começar a planejar seu evento, Ferramentas de gerenciamento de eventos do ClickUp ajudam você a organizar cada detalhe. Programe cronogramas em um calendário compartilhável, aloque tarefas no sistema de gerenciamento de tarefas e gerencie listas de tarefas complexas em um piscar de olhos.

Economize ainda mais tempo com nossos outros modelos. Desde um simples Modelo de resumo de evento do ClickUp até um abrangente Modelo de gerenciamento de eventos ClickUp você nunca mais terá que começar todo o ciclo de vida do evento do zero. 📝

Usar dinâmica Formulários ClickUp para automatizar o registro de participantes, simplificar a captura de leads, obter a aprovação dos termos e condições e enviar essas informações diretamente para o seu banco de dados. Use os Forms para aceitar propostas de possíveis fornecedores para que você possa comparar rapidamente o que eles estão oferecendo. Ou use-os para obter feedback dos participantes para que você possa garantir que seu próximo evento seja ainda melhor.

Acompanhe tudo em tempo real em um painel de controle intuitivo e centralizado. Dashboards do ClickUp são totalmente personalizáveis, de modo que você pode criá-los para obter insights profundos sobre o progresso e o sucesso do seu evento. 🙌

melhores recursos do #### ClickUp

Divida tarefas grandes em tarefas menores, cada uma com sua própria data de início e término, e mostre todas as dependências relevantes

Controle o acesso a áreas específicas do seu espaço de trabalho para convidados e clientes

Defina notificações para lembrar você e outras pessoas de tarefas críticas

Facilite a colaboração e mantenha todos no caminho certo com listas de verificação e prioridades claras de tarefas para o dia do evento

Converse com sua equipe no ClickUp, mantendo todas as conversas em um só lugar

Use um dispositivo móvel para acessar o sistema baseado em nuvem do ClickUp de qualquer lugar, incluindo o local do evento

Por meio da integração com o Salesforce, dê à sua equipe de vendas acesso às informações necessárias para acompanhar os leads após o evento

Limitações do ClickUp

Há tantas funcionalidades úteis que pode demorar um pouco para você entender tudo isso

O aplicativo móvel ainda não está no mesmo nível do aplicativo para desktop, mas a equipe do ClickUp está trabalhando nisso

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Cvent

Via Cvent O Cvent é uma plataforma de gerenciamento de eventos dedicada que automatiza tudo, desde a busca de um local e o planejamento do cronograma até o registro dos participantes e o acompanhamento do retorno sobre o investimento (ROI). Ela pode ser usada para conferências presenciais de grande escala, pequenos workshops, eventos virtuais como webinars e tudo o mais. 🧑‍🏫

Com um forte foco no envolvimento do participante e do cliente, o sistema o ajuda a criar um site com a sua marca e a personalizar todo o seu marketing. Você também pode gerenciar solicitações e aprovações na plataforma, interagir com fornecedores, controlar seu orçamento e apresentar relatórios às partes interessadas.

Melhores recursos do Cvent

Planeje e promova seu evento diretamente da plataforma

Tenha acesso a uma rede global de locais e fornecedores

Colabore com sua equipe em qualquer lugar por meio do aplicativo móvel

Faça o check-in dos participantes na plataforma e imprima crachás conforme sua necessidade

Use o Cvent para vários eventos ao mesmo tempo

O suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, portanto, está sempre disponível se você precisar dele

Limitações do Cvent

Alguns usuários acham que a plataforma é bastante cara e preferem uma opção de pacote mais barato

É um sistema muito complexo e pode ser um pouco complicado se você não for muito experiente em tecnologia

Preços da Cvent

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas da Cvent

G2: 4,3/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 900 avaliações)

3. Pod de planejamento

via Pod de planejamento O Planning Pod é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente para planejadores de eventos profissionais e organizadores de eventos equipes de gerenciamento de fornecedores . Ele ajuda a criar uma página do evento na Web e a configurar listas de verificação, itinerários e tarefas de projeto, além de ter formulários de registro on-line integrados.

Esse software de gerenciamento de eventos leva gerenciamento de contatos para o próximo nível, permitindo que você veja quais eventos seus clientes estão participando, quaisquer documentos associados a eles e suas faturas, entre outras coisas. Quando um lead estiver no sistema, você poderá gerenciar seu pipeline de vendas, marcar reuniões e personalizar a comunicação. 📤

Melhores recursos do Planning Pod

Simplifique a comunicação por meio de sua integração com plataformas de e-mail e mídia social

Incorpore um formulário da Web personalizável em seu site para capturar leads

Use o sistema para projetar sua planta baixa e a disposição dos assentos

Aceite pagamentos on-line por meio da plataforma

Limitações do Planning Pod

Nem sempre é fácil para os planejadores de eventos encontrarem o que estão procurando no sistema

O componente do site do evento não é muito personalizável, portanto, você fica limitado no que pode fazer

Preços do Planning Pod

Planejador: US$ 59/mês para usuários ilimitados (cobrado anualmente)

US$ 59/mês para usuários ilimitados (cobrado anualmente) Business: US$ 89/mês para usuários ilimitados (cobrado anualmente)

US$ 89/mês para usuários ilimitados (cobrado anualmente) Enterprise 50: $129/mês para usuários ilimitados (cobrado anualmente)

$129/mês para usuários ilimitados (cobrado anualmente) Enterprise 75 e acima: Entre em contato para saber o preço

Planning Pod ratings and reviews

G2: 4,2/5 (17 avaliações)

4,2/5 (17 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4. Centro de Eventos

Via EventHub O EventHub funciona como uma plataforma de gerenciamento para organizadores de eventos ao vivo e como um mercado para fornecedores, expositores e patrocinadores que buscam oportunidades de parceria.

Essa solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente para gerenciamento de eventos oferece uma variedade de aplicativos digitais, incluindo um sistema de documentação que permite assinaturas eletrônicas, plantas baixas ao vivo que ajudam a projetar o layout do seu evento e funcionalidade de pagamento on-line.

Ela oferece uma visão centralizada das operações por meio de um painel de controle de fácil utilização, e todo o sistema é personalizável e escalonável, de modo que você pode configurá-lo para atender às necessidades da sua empresa.

Melhores recursos do EventHub

Agrupe suas tarefas por data ou prioridade usando filtros personalizados

Encontre fornecedores e expositores e gerencie toda a comunicação com eles por meio da plataforma

Programe atualizações em lote em tempo real e envio de notificações para que todos os envolvidos estejam sempre atualizados

Acesse as informações do seu evento de qualquer lugar, pois todo o sistema é baseado na nuvem 🌥️

Limitações do EventHub

Ele foi projetado principalmente para eventos presenciais e não para eventos virtuais

O aplicativo móvel poderia ser melhorado

Preços do EventHub

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o EventHub

G2: 4,5/5 (1 avaliação)

4,5/5 (1 avaliação) Capterra: Ainda não há avaliações

5. EventMobi

Via EventMobi A EventMobi é uma plataforma de planejamento de eventos de ponta a ponta com foco no aumento do envolvimento dos participantes.

Ela o orienta na criação de um site de marketing de eventos e de convites por e-mail com marca personalizável. E se o seu evento for virtual, você poderá aplicar a mesma marca ao seu espaço de evento virtual.

Os participantes podem se registrar on-line e, em seguida, você pode fazer o check-in deles por meio da plataforma EventMobi no evento. Um aplicativo de evento móvel personalizado ajuda os convidados a se orientarem e os mantém envolvidos com funcionalidades como gamificação e enquetes, recompensando-os por seu envolvimento.

A ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente também os ajuda a se relacionar com outros participantes, expositores e patrocinadores, e até mesmo a marcar reuniões pessoalmente ou on-line. 🤝

Melhores recursos do EventMobi

Gerencie eventos presenciais, virtuais ou híbridos a partir da plataforma EventMobi

Crie listas personalizadas de tarefas de eventos com base no local e na prioridade

Acompanhe todas as suas estatísticas em tempo real a partir de um painel central, o que também simplifica a geração de relatórios sobre seu ROI

Use o Zapier para criar conexões de interface de programação de aplicativos (API) para integrações com outras partes de sua pilha de tecnologia

Esse CRM para planejadores de eventos está disponível em 23 idiomas

Limitações do EventMobi

Alguns usuários acham as opções de design um pouco limitadas, por exemplo, a escolha de fontes e widgets

As configurações avançadas que permitem mais personalização podem levar algum tempo para serem compreendidas

Preços da EventMobi

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da EventMobi

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

6. Segunda-feira

Via Segunda-feira O Monday foi criado para ajudá-lo a planejar todos os tipos de eventos, desde pequenas reuniões internas e encontros de networking até grandes conferências e eventos on-line. 👪

Use a plataforma para colaborar com sua própria equipe, outras equipes e fornecedores durante a fase de planejamento e durante o evento. Planeje suas promoções e gerencie seus materiais de marketing e, em seguida, integre-os às mídias sociais para criar entusiasmo em torno do evento.

Registre os participantes usando formulários personalizáveis que alimentam o seu fluxo de trabalho. Envie mensagens de boas-vindas, crie e gerencie tarefas e monitore todo o evento em tempo real.

melhores recursos do #### Monday

É bastante fácil e intuitivo de usar

Simplifica o gerenciamento de tarefas e a colaboração e ajuda a otimizar os fluxos de trabalho

É atualizado em tempo real para que você sempre saiba exatamente onde você e sua equipe estão no processo

É baseado na nuvem e escalável, portanto pode ser usado por empresas de todos os tamanhos

limitações do #### Monday

O Monday é um ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda a planejar e coordenar o evento, mas não permite que os planejadores de eventos agendem clientes ou sejam pagos por meio do sistema

Alguns usuários acham que o painel de controle deveria ser mais personalizável para suas necessidades

Preços de segunda-feira

Free Forever: Gratuito para até dois usuários

Gratuito para até dois usuários Basic: US$ 8/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 8/mês por usuário (cobrado anualmente) Standard: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente) Pro: US$ 16/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 16/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Monday avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.100 avaliações)

7. Cola para cima

Via Cola A Glue Up é uma solução de CRM projetada para gerenciar o envolvimento em organizações e comunidades sem fins lucrativos. Ela oferece uma plataforma digital para ajudá-lo a entender seus membros e gerenciar os processos de associação, além de conectar e construir relacionamentos.

A realização de eventos off-line ou on-line para membros ou membros em potencial é simples, pois a plataforma ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho. Você pode criar páginas de eventos, oferecer diferentes níveis de preços para membros e não membros e escolher opções de pagamento.

Os participantes podem então se registrar e pagar on-line, e você pode usar o scanner de ingressos integrado para fazer o check-in se o evento for ao vivo. 📱

melhores recursos do #### Glue Up

Crie um burburinho em torno do seu evento e aumente o número de associados com campanhas de e-mail do tipo arrastar e soltar

Inscreva novos associados com formulários de inscrição digitais personalizáveis, que também os adicionam diretamente ao seu banco de dados de associados

Envie um lembrete automático por e-mail por meio do sistema quando as taxas de associação estiverem vencendo

Configure e meça os principais indicadores de desempenho de seu evento no sistema

limitações do #### Glue Up

Essa plataforma de CRM é bastante complexa, com muitos recursos, o que significa que há uma curva de aprendizado

Alguns usuários acham o Glue Up um pouco caro, especialmente para pequenas organizações e organizações sem fins lucrativos

Preços da Glue Up

Entre em contato para obter preços

Glue Up avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 110 avaliações)

8. Stova

Via Estoque A Aventri foi recentemente incorporada à Stova, que se descreve como "o ecossistema definitivo de tecnologia de eventos" Esse CRM de gerenciamento de eventos é extremamente flexível e escalável, podendo ser usado por todos os tipos de empresas, bem como por planejadores de eventos individuais.

Gerencie suas reuniões de planejamento de eventos, reservas de locais, ofertas de fornecedores, orçamento e gastos, tudo a partir da plataforma Stova. Você também tem acesso a modelos para ajudá-lo a criar o site do seu evento e pode criar seus próprios modelos de e-mail para usar várias vezes.

O processo de registro de participantes on-line flui perfeitamente para o processo de reserva de viagens e hotéis, e você pode imprimir crachás, convites e certificados a partir do sistema. 📃

Todos os dados do seu evento são centralizados, facilitando o monitoramento e os relatórios personalizados.

melhores recursos do #### Stova

Colabore com todas as suas equipes de planejamento por meio do sistema Stova

Aproveite a publicidade e o patrocínio com ferramentas de gerenciamento e um aplicativo móvel que compartilha conteúdo patrocinado com os participantes

Integre-se a outras soluções de software úteis, como Salesforce ou Marketo, usando APIs incorporadas

Limitações do Stova

O preço é voltado para o segmento mais alto do mercado

Muitos recursos têm um custo adicional, e escolher o que você precisa pode ser uma tarefa árdua

Preços do Stova

Entre em contato para obter os preços

Avaliações e opiniões sobre o Stova

G2: 4,2/5 (mais de 160 avaliações)

4,2/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,3/5 (80+ avaliações)

9. Zoho CRM

via Zoho CRM A solução de CRM da Zoho faz parte do ecossistema Zoho mais amplo e também é adequada para o planejamento de eventos. Ela permite que você acompanhe vários eventos diferentes, tudo em um só lugar.

Use critérios personalizados para criar uma lista de contatos direcionados a partir do seu banco de dados existente e envie-os por e-mail diretamente da plataforma. Você pode configurar respostas automatizadas para que, quando esses contatos se inscreverem para participar, eles recebam e-mails de confirmação e de acompanhamento para manter a conversa em andamento. 📨

Durante o evento, um aplicativo de scanner que pode ler 17 idiomas diferentes coleta dados diretamente dos cartões de visita. Os novos contatos do evento são então adicionados automaticamente ao banco de dados - com uma tag para o evento - para aumentar seu público.

Melhores recursos do Zoho CRM

Monitore as menções nas mídias sociais feitas pelos participantes para que você possa ver seu alcance e responder diretamente às postagens

Filtrar todos os seus dados para analisar e gerar relatórios sobre as informações de que você precisa

Avalie o sucesso de seu evento medindo as vendas provenientes de seus novos contatos

Limitações do Zoho CRM

A interface do usuário pode parecer complicada quando você começa a usá-lo

Alguns usuários reclamaram que a equipe de suporte ao cliente não é eficaz na solução de seus problemas

Preços do Zoho CRM

Padrão: US$ 14/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 14/mês por usuário (cobrado anualmente) Profissional: $23/mês por usuário (cobrado anualmente)

$23/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: $40/mês por usuário (cobrado anualmente)

$40/mês por usuário (cobrado anualmente) Ultimate: US$ 52/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e opiniões sobre o Zoho CRM

G2: 4.0/5 (2.400+ avaliações) - para Zoho CRM

4.0/5 (2.400+ avaliações) - para Zoho CRM Capterra: 4,3/5 (6.300+ avaliações)

10. Bitrix24

Via Bitrix24 O Bitrix24 é um CRM para planejadores e gerentes de eventos e pode ser usado para eventos on-line ou híbridos. Ferramentas de gerenciamento de projetos e calendários compartilhados ajudam a planejar e organizar sua logística. 🗓️

Depois, quando estiver pronto, você poderá se conectar com os contatos existentes em seu banco de dados ou começar a reunir dados sobre possíveis novos clientes potenciais que gostariam de participar de seus eventos. Ele também permite que você gerencie seus fornecedores, armazenando informações sobre seus serviços e tarifas.

As ferramentas de marketing facilitam a conexão com seus contatos por e-mail ou ligações telefônicas. E a visualização de 360 graus do perfil do contato oferece uma visão detalhada do histórico de relacionamento com cada cliente, aprofundando o seu envolvimento.

Melhores recursos do Bitrix24

Aproveite o número ilimitado de registros permitidos - com vários campos personalizados - em seu CRM baseado em nuvem

Importar ou exportar dados de CRM de ou para um arquivo Excel ou CSV, conforme necessário

Use a plataforma Bitrix por meio de um navegador ou como um aplicativo em seu desktop ou dispositivo móvel iOS ou Android

Limitações do Bitrix24

Há uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários, e pode levar algum tempo para se sentir confortável com o sistema

A interface do usuário é bastante complicada e não é muito intuitiva

Preços do Bitrix24

**Básico: US$ 49/mês para uma equipe de até 5 usuários

Standard: $99/mês para uma equipe de até 50 usuários

$99/mês para uma equipe de até 50 usuários Profissional: $199/mês para uma equipe de até 100 usuários

$199/mês para uma equipe de até 100 usuários Enterprise: US$ 399/mês para uma equipe de até 250 usuários (custo adicional para mais usuários)

Bitrix24 ratings and reviews

G2: 4.1/5 (mais de 500 avaliações)

4.1/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 750 avaliações)

Simplifique o planejamento do seu evento com a melhor solução de CRM

O planejamento de um evento requer atenção meticulosa aos detalhes, processos que funcionem e colaboração com toda a sua equipe. Desde a definição da logística, a criação de um site de eventos e a realização de inscrições on-line até o check-in das pessoas no dia, mantendo-as envolvidas e fazendo o acompanhamento posterior, há muito o que fazer.

Os CRMs de gerenciamento de eventos automatizam muitas dessas tarefas, simplificando seu fluxo de trabalho e deixando menos espaço para erros. Isso também faz com que as coisas sejam feitas mais rapidamente, dando a você mais tempo para se dedicar às suas verdadeiras metas para o evento: gerar leads, construir relacionamentos e, por fim, fazer vendas que aumentem seus resultados. 📈

O ClickUp é o seu balcão único para gerenciamento de eventos. Com ferramentas de gerenciamento de projetos e tarefas, um sistema CRM integrado e modelos para todos os aspectos do planejamento de eventos (e muito mais), ele oferece todo o suporte de que você precisa. Registre-se gratuitamente com o ClickUp hoje mesmo e crie um evento espetacular em todos os sentidos. 🎆