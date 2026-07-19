대부분의 기업용 AI 사례 연구는 비슷하게 보입니다. 프레젠테이션 자료는 화려하고, 도입 차트는 쭉쭉 상승하다가, 누군가 회의장의 분위기를 단번에 얼어붙게 만드는 질문을 던집니다. 손익계산서(P&L)에는 어떤 변화가 있었나요?

컨설팅 회사 롤랜드 버거(Roland Berger)는 이러한 침묵에 수치를 부여했습니다. 이 회사의 연구 보고서인 The AI Value Gap은 유럽, 일본, 미국 전역의 고위 경영진 203명을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 응답자의 90% 가까이가 AI 투자 수익이 여전히 지출을 따라가지 못하고 있다고 답했습니다. 더 의미심장한 부분은 그 헤드라인 바로 아래에 있었습니다. 대다수의 기업은 성과와 연계된 일관된 AI 메트릭이 없었고, 일회성 검토나 방대한 KPI 목록만 가지고 있었습니다. 그들은 해당 기술이 과연 성과를 냈는지조차 알 수 없는 상태에서 막연하게 운영하고 있었던 것입니다.

그리고 그 실상을 파악하기 위해 200명 이상의 경영진이 필요하지도 않습니다. AI 지원 에이전트는 하루 종일 가동되며 평범한 답변을 보내고, 모든 대시보드를 화려하게 빛내면서도 CFO가 확인할 수 있는 실질적인 성과는 전혀 내지 못할 수 있습니다. 차트상으로는 건실해 보이기 때문에 팀은 계속해서 사용 규모를 확대합니다. 바로 이것이 함정입니다.

이를 제대로 수행하는 팀들은 정반대의 접근 방식을 취합니다. 그들은 AI가 가능하게 하는 것을 측정하고, 이를 기준치와 비교한 뒤, 모든 결과를 지정된 소유자에게 전달합니다.

이 가이드는 AI 성과 메트릭을 출력 품질, 시스템 신뢰성, 직원 도입률, 비즈니스 영향의 네 가지 영역으로 분류합니다. 각 메트릭에는 수식, 적용 방향, 그리고 대조 메트릭이 포함되어 있습니다. 목표는 실행에 바로 활용할 수 있을 만큼 간결한 스코어카드를 마련하고, 수치가 변동할 때 책임 소재를 명확히 할 수 있는 소유권을 구축하는 것입니다.

요약 AI 성과 메트릭은 AI 시스템이 안정적으로 작동하며 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출하는지 여부를 보여줍니다. 가장 유용한 메트릭은 출력 품질, 시스템 성능, 직원 도입률, 비즈니스 영향이라는 네 가지 영역을 포괄합니다. 품질만 측정해서는 가치를 입증할 수 없습니다. 사용량이나 ROI만 측정해서는 결과가 변동한 원인을 파악할 수 없습니다. DX는 400개 이상의 기업에서 수집한 연구 결과와 데이터를 바탕으로 개발한 ‘AI 측정 프레임워크’를 통해 유사한 결론에 도달했습니다. DX는 단일 범주만으로는 전체적인 상황을 파악할 수 없으므로 활용도, 영향력, 비용을 종합적으로 평가할 것을 권장합니다. 이 가이드에 나열된 50개 이상의 메트릭 목록 전부를 모두 추적할 필요는 없습니다. AI가 변화시키려는 결과에 따라 각 계층에서 한두 가지 메트릭을 선택하세요. 모든 KPI에 상응하는 대조 메트릭을 설정하세요. 예를 들어, '속도'에는 '품질', '문제 억제'에는 '확정된 해결', '도입'에는 '실질적인 활용'을 대응시키는 식입니다. 그런 다음 소유자, 기준치, 목표 및 검토 주기를 지정하세요.

AI 성과 메트릭이란 무엇인가요? (그리고 허영 메트릭과는 어떻게 다른가요?)

AI 성과 메트릭은 AI 시스템이 얼마나 잘 작동하는지, 그리고 비즈니스 가치를 창출하는지 여부를 보여줍니다. 일부 AI 성과 메트릭은 정확도나 지연 시간과 같은 기술적 품질을 측정합니다. 다른 메트릭들은 비용 절감, 업무 속도 향상, 매출 증대와 같은 결과를 추적합니다.

가장 중요한 구분은 지표와 KPI의 차이입니다. 제출된 프롬프트, 로그인 횟수, 사용된 토큰, 생성된 단어 수는 메트릭에 해당합니다. 하지만 이러한 수치는 결과가 아닌 활동량만을 측정하기 때문에, 성공 지표로 제시하는 순간 허울뿐인 지표로 전락합니다. KPI는 수치가 변동할 때 비즈니스 성과를 창출하는, 더 좁은 범위의 수치 집합입니다. 따라서 추적해야 할 AI 성과 지표는 처리된 티켓 수가 아니라, 해결된 티켓당 비용이어야 합니다.

명확하게 정의된 KPI는 다음 다섯 가지 요소로 구성됩니다: AI KPI = 메트릭 + 기준치 + 목표 + 기간 + 대조 지표

예를 들어, 지원팀을 위한 AI KPI는 다음과 같은 목표 달성에 기여할 수 있습니다. 고객 만족도를 저하시키지 않으면서 1분기 내에 첫 응답 시간을 24시간에서 4시간 미만으로 단축한다. 여기서 고객 만족도는 매우 중요한 균형 요소입니다. 이는 팀이 빠르지만 품질이 낮은 AI 생성 응답을 통해 속도 목표만 달성하는 것을 방지합니다.

KPI와 메트릭의 차이점은 무엇인가요?

카테고리 메트릭 KPI 개요 정량화 가능한 모든 지표 전략적 또는 운영적 목표와 연계된 메트릭 의도 활동 추적 결과 달성을 위한 진행 상황을 추적합니다. AI 예시 제출된 프롬프트 수 해결된 지원 티켓당 비용 테스트 알아두면 좋은 정보 번호가 변동한다면, 누군가가 다른 조치를 취한 것입니다.

모든 KPI는 메트릭이지만, 모든 메트릭이 KPI는 아닙니다. 더 자세한 구분은 ‘KPI 대 메트릭’을 참조하십시오.

2025년에 5,172명의 고객 지원 상담원을 대상으로 실시한 연구는 더 나은 측정 방식이 어떤 것인지 보여줍니다. 연구진은 프롬프트나 AI 제안 횟수를 집계하지 않았습니다. 대신 시간당 해결된 문제 건수를 추적했습니다. 그 결과, 상담원이 AI의 도움을 받으면 평균 15%의 성과 향상이 나타났습니다. 또한 처리 속도가 빨라진 것이 서비스 품질에 은연중에 악영향을 미치지 않았는지 확인하기 위해 해결률과 고객 만족도도 함께 분석했습니다. 주의 사항: 이는 한 기업과 한 가지 일 유형에 대한 사례입니다. 따라서 15%라는 수치는 보편적인 AI 벤치마크가 아닙니다.

선행 지표와 후행 지표의 차이점은 무엇인가요?

선행 지표는 사전 경고를 제공합니다. 후행 지표는 결과가 발생한 후 이를 기록합니다. 이 두 용어는 KPI를 설정하고 측정할 때 흔히 사용됩니다.

예를 들어, 오버라이드 비율이 상승하고 있다면 직원들이 더 이상 AI를 신뢰하지 않는다는 신호일 수 있습니다. 직원들이 다른 도구로 눈을 돌리면서 이후 도입률은 낮아지고 비용은 증가할 수 있습니다. 오버라이드 비율은 초기 신호이며, 비용은 그 후 나타나는 결과입니다.

하지만 이러한 메트릭들은 맥락에 따라 달라질 수 있습니다. 정확도는 모델 업데이트보다 뒤처질 수 있지만, 이후 고객 만족도의 변화로 이어질 수 있습니다. 그렇기 때문에 아래 메트릭들은 측정 대상에 따라 그룹화되어 있습니다.

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AI 시스템의 효율성을 입증하는 50개 이상의 AI 메트릭

적절한 메트릭은 AI의 목적에 따라 달라집니다. 고객 지원 봇, 사기 탐지 모델, 글쓰기 보조 도구는 동일한 성과 평가 기준을 공유해서는 안 됩니다.

아래 메트릭들은 모델 및 출력 품질, 시스템 성능, 도입 및 인력에 미치는 영향, 비즈니스 결과라는 네 가지 범주로 분류됩니다. 하지만 이 모든 메트릭을 다 사용할 필요는 없습니다. 목표에 부합하는 몇 가지를 선택한 다음, 각 메트릭에 대응 메트릭을 함께 적용하세요.

모델 및 출력 품질 메트릭

이러한 메트릭들은 다음과 같은 첫 번째 질문에 대한 답을 제공합니다. AI가 정확하고 유용하며 안전한 결과를 산출하고 있는가?

분류나 데이터 추출처럼 정답이 하나뿐인 작업의 경우, 참조 세트와 대조하여 출력을 확인할 수 있습니다. 생성형 작업은 여러 개의 답이 동시에 유효할 수 있기 때문에 점수를 매기기가 더 까다롭습니다. 이 경우, 관련성, 근거의 타당성, 완전성, 지시사항 준수 여부 등의 요소를 평가하기 위해 인간 검토자나 모델 기반 평가 도구에 의존하게 됩니다.

이러한 점수는 품질이 낮은 결과를 파악하고 문제 원인을 추적하는 데 도움이 됩니다. 하지만 AI가 비용을 절감하는지, 워크플로우를 원활하게 하는지, 사용자의 신뢰를 얻는지 여부는 알려주지 않습니다. 이러한 결과는 후반부에서 다루고 있습니다.

1. 정확도

정확도는 알려진 정답에 비해 AI가 올바르게 예측한 비율을 말합니다. 예를 들어, 티켓 라우팅 모델이 1,000건의 티켓에 라벨을 붙여 그중 920건을 올바르게 예측했다고 가정해 보겠습니다. 이 모델의 정확도는 92%입니다.

이 수치는 인상적으로 보일 수 있지만, 정확도만으로는 가장 중요한 오류를 간과할 수 있습니다. 80건의 오류 모두 긴급 티켓을 잘못된 대기열로 전송했다 하더라도, 전체 점수는 여전히 양호해 보일 것입니다. 또한 특정 결과가 다른 결과보다 훨씬 더 자주 나타날 경우, 이 지표의 값도 떨어집니다.

수식: (진양성 + 진음성) ÷ 총 예측 건수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 용도: 정답이 명확한 분류, 추출, 라우팅 및 기타 작업

추적 지표: 클래스별 정밀도, 재현율 및 오류율

2. 정밀도

정확도는 AI가 긍정적 결과를 예측할 때 얼마나 자주 정확한지를 나타냅니다. 간단히 말해, 조치를 취할 가치가 있는 경고가 몇 건이었는지를 알려줍니다.

사기 탐지 모델이 200건의 트랜잭션을 의심 트랜잭션으로 표시했지만, 실제로 사기인 트랜잭션은 150건에 불과하다고 가정해 봅시다. 이 모델의 정밀도는 75%입니다. 나머지 50건은 오경보이며, 각 건마다 추가적인 검토 일이 발생합니다.

수식: 정답(True positives) ÷ (정답 + 오답(False positives))

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 사기 경고, 리드 스코어링, 검색 결과, 사기 경고, 리드 스코어링, 검색 결과, 콘텐츠 검토

다음 지표를 활용하여 추적하세요: 리콜(Recall). 모델이 오탐을 줄이는 대신 실제 사례를 더 많이 놓칠 수 있기 때문입니다.

3. 리콜

리콜(Recall)은 AI가 실제 양성 사례 중 몇 건을 정확히 포착했는지를 나타냅니다. 정밀도(Precision)는 경고가 올바른지 여부를 묻는 반면, 리콜은 실제 사례가 누락되었는지 여부를 묻습니다. 이 두 지표는 서로 상반된 방향을 가리키기 때문에, 모델은 한 지표에서는 뛰어난 성능을 보이지만 다른 지표에서는 실패할 수 있습니다.

예를 들어, 180건의 사기 트랜잭션이 발생했고 모델이 그중 150건을 탐지했다고 가정해 봅시다. 이 모델의 리콜률은 83.3%로, 실제 사기 사례 30건을 놓쳤음을 의미합니다. 사기 탐지, 의료 검진 또는 보안 분야에서 이러한 누락은 추가 검토에 드는 비용보다 훨씬 더 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

수식: 정답(True positives) ÷ (정답 + 오음성(False negatives))

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 사기 탐지, 의료 검진, 규정 준수 점검, 위협 탐지

추적 항목: 정밀도 및 누락 사례에 따른 비용

4. F1 점수

F1 점수는 정밀도와 재현율을 결합한 지표입니다. 오경보와 누락 사례가 모두 중요한 경우, 특히 한 클래스가 다른 클래스보다 훨씬 덜 자주 나타나는 상황에서 유용합니다.

사기 탐지 모델의 정밀도가 75%, 재현율이 83.3%라면, F1 점수는 약 79%입니다. F1 점수는 조화평균을 사용하기 때문에, 두 지표 중 어느 한쪽의 점수가 낮으면 결과가 낮아집니다.

수식: 2 × (정밀도 × 재현율) ÷ (정밀도 + 재현율)

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 용도: 정밀도와 재현율이 모두 중요한 분류 작업

다음 항목을 통해 추적하세요: 정밀도와 재현율 점수를 별도로 확인하십시오. 서로 다른 절충점을 적용해도 동일한 F1 점수가 나올 수 있기 때문입니다.

5. 실증성

‘근거성(Groundedness)’은 AI의 주장이 제공받은 출처에 의해 지원되는지 여부를 나타냅니다. 이는 유창한 답변이 여전히 증거의 범위를 벗어날 수 있는 검색 강화 시스템에서 가장 중요한 요소입니다.

정책 지원 도구가 10개의 사실 주장을 제시했고, 검토자가 그중 9개를 승인된 정책에서 확인할 수 있다고 가정해 봅시다. 이 경우 주장 수준의 근거 타당도는 90%입니다. 마지막 주장은 특히 급여, 복리후생 또는 규정 준수와 관련된 경우 여전히 주의가 필요합니다.

수식 예시: 검증 가능한 클레임 중 지원된 클레임 수 ÷ 검증 가능한 클레임 총수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 기업 검색, 문서 Q&A, 정책 지원 도구 및 RAG 시스템

다음 항목을 통해 추적하세요: 검색 품질, 인용 정확도, 답변 완전성

이는 보편적인 수식이 아닌 운영상의 수식입니다. 결과를 비교하기 전에, 무엇이 ‘주장’으로 간주되는지, 무엇이 ‘지원’으로 인정되는지, 그리고 부분적인 지원에 대해 어떻게 점수를 매길지 결정하십시오.

6. 관련성

관련성은 출력이 사용자가 제기한 질문에 대한 답이 되는지 여부를 나타냅니다. 답변이 정확하더라도, 약간 다른 문제를 해결하는 것이라면 여전히 쓸모가 없을 수 있습니다.

검토자가 100개의 챗봇 응답을 평가하여 그중 85개를 ‘관련성 있음’으로 표시했다고 가정해 봅시다. 이 경우 관련성 합격률은 85%가 됩니다. 하지만 팀이 평가 기준과 합격 점수에 대해 합의하기 전까지는 이 수치가 별 의미가 없습니다.

수식 예시: 관련성 평가 기준을 통과한 응답 수 ÷ 평가된 총 응답 수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 검색, 챗봇, 추천 시스템, 자동 요약

다음 항목을 통해 추적하세요: 근거의 타당성과 작업 완료도. 주제와 관련된 답변이라도 틀리거나 불완전할 수 있기 때문입니다.

7. 지시 사항 이행률

지시 준수율은 AI가 요구되는 모든 지시를 얼마나 자주 따르는지를 측정합니다. 형식, 길이, 제외 사항 및 필수 조치 등이 모두 고려될 수 있습니다.

예를 들어, 특정 워크플로우에서 모델이 5개의 필수 필드가 포함된 유효한 JSON을 반환하도록 요청한다고 가정해 봅시다. 100개의 출력 결과 중 94개가 모든 규칙을 충족한다면, 충족률은 94%입니다. 문맥상으로는 타당해 보이지만 JSON 스키마를 위반하는 응답은 여전히 실패로 간주됩니다.

수식: 모든 필수 지침을 충족하는 결과물 수 ÷ 평가된 총 결과물 수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 구조화된 콘텐츠 생성, 데이터 추출, 챗봇, 자동화된 워크플로우

추적 항목: 작업 완료 여부 및 실패 심각도

테스트를 실행하기 전에 규칙을 명확히 정의하십시오. 검토자가 결과를 본 후에야 “지침을 따랐다”는 것이 무엇을 의미하는지 결정하게 되면, 점수가 일관성을 잃게 됩니다.

8. 완전성 점수

‘완전성’은 AI가 작업의 필수 요소를 모두 다루었는지 여부를 나타냅니다. 겉보기에는 완성도 높게 보이지만, 은연중에 무언가를 누락한 답변을 포착합니다.

보고서가 5개 섹션으로 구성되어야 하는데 AI가 4개 섹션만 완료했다고 가정해 봅시다. 이 경우 완성도 점수는 80%입니다. 그렇다고 해서 보고서의 품질이 80% 수준이라는 뜻은 아닙니다. 누락된 섹션이 바로 독자가 가장 필요로 했던 부분일 수도 있기 때문입니다.

수식 예시: 포함된 필수 요소 수 ÷ 총 필수 요소 수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 용도: 보고서, 요약, 양식 작성, 다단계 요청

추적 지표: 정확도 및 중요도 가중 완전도

중요도가 높은 일의 경우, 각 요소의 중요도에 따라 가중치를 부여하십시오. 법적 경고 문구가 누락된 경우는 선택적 예시가 누락된 경우보다 더 높은 가중치를 부여해야 합니다.

9. 환각 발생률

‘환각률(Hallucination rate)’은 AI가 허위이거나 근거 없는 주장을 얼마나 자주 제시하는지를 추적합니다. 이러한 문제들은 서로 겹치는 부분이 있지만, 항상 동일한 것은 아닙니다. 어떤 주장은 더 넓은 세상에서는 사실일 수 있지만, 시스템이 사용하도록 지시받은 출처에서는 뒷받침되지 않을 수 있습니다.

환각 현상은 응답 단위 또는 주장 단위로 측정할 수 있습니다. 500개의 답변 중 15개에 근거 없는 주장이 하나 이상 포함되어 있다면, 응답 단위 비율은 3%입니다. 주장 단위로 계산하면 다른 결과가 나올 수 있습니다.

수식 예시: 지원되지 않는 주장이 하나 이상 포함된 결과 ÷ 평가된 전체 결과

지침: 수치가 낮을수록 좋습니다

가장 적합한 분야: 연구, 고객 자문, 법률 업무 및 지식 지원 시스템

다음 지표를 통해 추적하세요: 근거 타당성, 사실 오류율, 기권율

에어 캐나다는 이를 뼈아픈 대가를 치르며 깨달았습니다. 2024년, 브리티시컬럼비아주 법원은 에어 캐나다의 웹사이트 챗봇이 한 고객에게 유족 할인 요금 신청 단계를 잘못 안내한 것에 대해 에어 캐나다에 책임을 물었습니다. 이 남성은 할머니가 돌아가신 후 유족 할인 여행에 대해 문의했습니다. 챗봇은 먼저 항공권을 구매한 뒤 나중에 할인 요금을 신청할 수 있다고 안내했습니다. 그러나 에어 캐나다의 공식 정책 페이지에는 정반대의 내용이 명시되어 있었습니다. 여행이 완료된 후에는 유족 할인 신청이 불가능하다는 것이었습니다. 챗봇은 심지어 해당 정책 페이지로 연결된 링크까지 제공했음에도 불구하고, 그 답변은 정책과 정면으로 배치되는 내용이었습니다. 에어 캐나다 측은 챗봇이 독립된 법적 주체로서 자신의 행동에 대한 책임을 져야 한다고 주장했습니다. 그러나 중재 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다. 그 이유는 명백했습니다. 챗봇은 에어 캐나다 웹사이트에 존재했고, 챗봇이 제공한 답변의 소유권은 회사에 있었기 때문입니다. 교훈: 답변에 연결된 링크가 포함되어 있다고 해서 그 내용이 신뢰할 수 있는 것은 아닙니다. 해당 답변이 가리키는 출처와 일치하는지 반드시 확인해야 합니다. 고객을 대상으로 하는 AI의 경우, 인용 정확도, 정책 위반률, 에스컬레이션 비율, 재문의율과 함께 환각 발생률도 함께 추적해야 합니다.

10. 작업 완료율

작업 완료율은 AI가 요구되는 최종 상태에 도달하는 빈도를 나타냅니다. 상담원의 경우, 이는 환불 처리, 고객 기록 업데이트, 결과 확인 등을 의미할 수 있습니다. 타당한 답변을 생성하는 것만으로는 완료로 간주되지 않습니다.

어느 상담원이 1,000건의 적격 환불 요청을 처리하려 시도했고, 사람의 도움 없이 700건을 완료했다고 가정해 봅시다. 이 상담원의 자율적 작업 완료율은 70%입니다. 지원 하에 완료된 건은 별도로 보고해야 하며, 원활하게 업무를 인계한 경우를 완전한 성공이나 실패로 간주해서는 안 됩니다.

수식: 성공적으로 완료된 작업 수 ÷ 시도된 적격 작업 수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 대상: AI 에이전트 및 엔드투엔드 자동화

다음 항목을 통해 추적하세요: 안전 규정 위반, 사람의 개입, 사용자 확인, 성공적인 작업당 비용

공개된 벤치마크를 실제 운영 목표로 삼지 마십시오. 상담원의 점수는 빠르게 변동하며, 벤치마크 작업은 귀사의 시스템, 정책 또는 고객과 일치하는 경우가 거의 없습니다. 상담원이 실제로 처리하게 될 업무를 바탕으로 테스트 세트를 구성하십시오.

11. 도구 선택 정확도

도구 선택 정확도는 상담원이 다음 단계에 적합한 도구를 선택하는 빈도를 나타냅니다. 이는 해당 도구를 올바르게 사용하는지 여부와는 별개의 지표입니다.

상담원은 고객 기록을 쿼리해야 할 때 웹 검색을 하거나, 사용자가 초안만 요청했을 때 이메일을 보낼 수도 있습니다. 단 한 번의 잘못된 선택만으로도 나머지 작업이 궤도를 이탈할 수 있습니다.

수식: 올바른 도구 선택 수 ÷ 총 도구 선택 결정 건수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 대상: 데이터베이스, 검색, API 및 비즈니스 소프트웨어와 연결된 에이전트

추적 항목: 도구 호출 아규먼트 정확도 및 작업 완료율

12. tool 호출 아규먼트 정확도

에이전트가 도구를 선택하면 해당 도구에 올바른 값을 전달해야 합니다. tool 호출 아규먼트 정확도 검증은 이름, 날짜, ID, 금액 등의 필드를 확인합니다.

어느 상담원이 300건의 예약 전화를 걸었고, 그중 264건에서 모든 세부 정보가 정확하게 입력되었다고 가정해 봅시다. 이 경우 엄격한 아규먼트 정확도는 88%입니다. 결제나 예약 흐름에서 날짜나 계정 번호가 잘못 입력되면 실제 트랜잭션 오류가 발생할 수 있습니다.

수식: 모든 필수 아규먼트가 올바르게 전달된 tool 호출 횟수 ÷ 평가된 총 tool 호출 횟수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 예약, 재무, 지원 및 기타 트랜잭션 처리 담당자

추적 항목: 오류 심각도 및 필드별 정확도

엄격한 통과 기준을 적용하면 필드 하나만 틀려도 호출이 실패한 것으로 간주됩니다. 어떤 아규먼트가 문제를 일으키는지 파악해야 하는 경우 필드별 정확도를 추가하세요.

13. 궤적 품질

경로 품질은 에이전트가 작업을 완료하기까지 거치는 경로를 분석합니다. 에이전트는 불필요한 검색, 반복적인 호출 또는 정책 위반을 여러 번 거친 후에야 올바른 결과에 도달할 수도 있습니다. 단순한 완료 점수만으로는 이러한 모든 요소를 파악할 수 없습니다.

모든 실행 결과를 하나의 이상적인 경로와만 비교해 평가하지 마십시오. 복잡한 작업에는 여러 가지 타당한 경로가 있을 수 있습니다. 필수 단계, 허용된 조치, 불필요한 우회 경로를 기준으로 실행 결과를 평가하십시오.

수식 예시: 모든 궤적 규칙을 충족하는 실행 횟수 ÷ 평가된 총 실행 횟수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

적용 대상: 엄격한 정책이 적용되는 다단계 에이전트 및 워크플로우

추적 항목: 작업 완료, tool 호출, 정책 위반, 작업당 비용

복잡한 작업에는 종종 여러 가지 유효한 경로가 존재하므로, 단일한 완벽한 경로보다는 일련의 규칙에 따라 점수를 매겨야 합니다. 이는 에이전트 테스트에서 실제로 간과되기 쉬운 사각지대입니다. 2025년 TRAJECT-Bench는 에이전트가 끝까지 도달했는지 여부뿐만 아니라, 도구 선택, 아규먼트의 정확성, 호출이 올바른 순서로 이루어지는지 여부를 확인함으로써 이러한 사각지대를 해소하기 위해 개발되었습니다.

14. 계획 수립 효율성

계획 효율성은 상담원이 결과를 도출하기까지 얼마나 많은 추가 작업을 수행하는지를 보여줍니다. 각 추가 단계는 시간, 토큰을 소모할 뿐만 아니라 실패할 가능성을 높입니다.

특정 작업에 승인된 4단계가 필요한데 상담원이 6단계를 수행했다면, 단계별 계획 효율성은 66.7%입니다. 이 수치는 공정한 기준 경로나 단계 예산을 설정할 수 있을 때만 유효합니다.

수식 예시: 예상 필요 단계 수 ÷ 실제 수행된 단계 수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 상담원 업무 속도 및 비용 최적화

추적 항목: 작업 완료율 및 결과물 품질

단순히 경로가 더 짧다는 이유만으로 보상해서는 안 됩니다. 필수 확인 단계를 생략하는 에이전트는 효율적으로 보일 수 있지만, 실제로는 더 큰 위험을 초래할 수 있습니다.

15. 일관성 점수

일관성은 동일한 조건에서 동일한 작업을 반복할 때 AI가 동일한 결과를 산출하는지 여부를 보여줍니다. 한 번의 성공적인 테스트는 단순히 운이 좋았던 것일 수도 있습니다.

동일한 작업을 20회 수행했을 때 18개의 결과가 동일한 결과 기준을 충족한다고 가정해 보겠습니다. 일관성 비율은 90%입니다. 유사한 표현보다는 사실, 결정 또는 최종 조치를 비교하십시오.

수식 예시: 동일한 결과 기준을 충족하는 반복 실행 횟수 ÷ 총 반복 실행 횟수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 대상: 정기 보고서, 트랜잭션 처리 담당자, 그리고 중요한 워크플로우

추적 항목: 정확도 및 반복 실행 작업 성공률

16. 견고성 비율

견고성 비율은 입력이 현실적인 방식으로 변경되었을 때 성능이 유지되는지 여부를 측정합니다. 테스트에는 오타, 누락된 세부 정보, 정보의 순서 변경, 더 긴 프롬프트 또는 다른 표현 방식 등이 포함될 수 있습니다.

모델이 200개의 수정된 테스트 케이스 중 170개를 처리한다면, 그 견고성 비율은 85%입니다. 테스트 세트는 사용자가 제출하는 비정상적인 입력값을 반영해야 합니다.

수식: 성공한 변형 테스트 케이스 수 ÷ 총 변형 테스트 케이스 수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 용도: 생산 환경 적용 준비 및 극한 상황 테스트

추적 항목: 정제된 입력 데이터에 대한 성능 및 입력 유형별 오류율

17. 안전 규정 위반률

안전 위반률은 AI의 출력이 정의된 안전 정책을 위반하는 빈도를 나타냅니다. 위반 사례에는 유해한 조언, 개인 정보, 금지된 콘텐츠, 또는 에이전트가 수행할 권한이 없는 행동 등이 포함될 수 있습니다.

검토자가 10,000개의 출력 결과에서 12건의 위반 사항을 확인했다고 가정해 봅시다. 위반률은 0.12%입니다. 단 한 번의 오류만으로도 심각한 피해를 초래할 수 있다면, 이처럼 작은 수치라도 용납될 수 없을 수 있습니다.

수식: 안전 규정 위반이 확인된 산출물 수 ÷ 평가된 총 산출물 수

지침: 수치가 낮을수록 좋습니다

가장 적합한 대상: 공개 챗봇, 직원 지원 챗봇, 상담원, 생성형 콘텐츠

다음 지표를 통해 추적하세요: 위반 심각도, 오탐률, 거부율

위반의 심각도와 빈도를 모두 보고하십시오. 10건의 경미한 위반이 개인 정보 유출 1건과 동일한 비중을 차지해서는 안 됩니다.

18. 공정성 격차

공정성 격차는 동등한 대우를 받아야 하는 그룹 간에 AI의 성능에 차이가 있는지 여부를 보여줍니다. 하나의 종합 정확도 점수만으로는 그 이면에 숨겨진 큰 격차를 파악하기 어려울 수 있습니다.

한 선별 모델이 한 그룹에서는 82%의 진양성률을, 다른 그룹에서는 71%의 진양성률을 보인다고 가정해 보겠습니다. 이 차이는 11퍼센트 포인트입니다. 비교되고 있는 지표를 무엇이라고 부르나요? “공정성 격차”라는 표현만으로는 너무 모호합니다.

수식 예시: 최고 그룹 비율 − 최저 그룹 비율

지침: 일반적으로 0에 가까울수록 더 좋습니다.

가장 적합한 분야: 채용, 대출, 의료, 사기 탐지 및 기타 영향력이 큰 의사결정

다음 지표를 통해 추적하세요: 그룹 샘플 크기, 선택률, 오양성률, 오음성률, 교정도

격차가 작다고 해서 시스템이 공정하다는 증거는 아닙니다. 모든 그룹이 똑같이 저조한 결과를 받고 있을 수도 있습니다. 각 그룹의 점수와 격차를 함께 확인하십시오.

19. 1차 승인률

'1차 승인률'은 AI 산출물이 첫 검토 단계에서 바로 사용 가능한 비율을 나타냅니다. 이는 시스템이 생성하는 콘텐츠, 코드 또는 분석의 양보다 훨씬 더 많은 정보를 제공합니다.

에디터가 AI가 작성한 초안 100건을 검토한 후, 재작성이나 대대적인 수정 없이 65건을 승인했다고 가정해 봅시다. 1차 승인률은 65%입니다. 사소한 교정과 전면적인 재작성은 동일한 결과로 간주되어서는 안 되므로, ‘승인’의 정의를 사전에 명확히 정의해야 합니다.

수식: 1차 검토에서 승인된 결과물 수 ÷ 검토된 총 결과물 수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 글쓰기, 디자인, 코드 작성, 분석 및 문서 생성

다음 지표를 통해 추적하세요: 검토 시간, 편집 거리, 다운스트림 오류율

20. 재작업률

재작업률은 AI 출력이 워크플로우에 투입된 후 수정되어야 하는 빈도를 나타냅니다. 이는 AI가 초기 단계에서는 시간을 절약하지만, 결과적으로 검토자나 후속 팀에 더 많은 일을 떠넘기는 ‘허상적인 효율성’을 파악해 줍니다.

100개의 AI 작성 코드 샘플 중 22개가 수정 요청을 받은 경우, 재작업률은 22%입니다. AI로 인해 발생한 결함을 일상적인 수정이나 범위 변경과 구분하십시오.

수식: 수정이 필요한 AI 산출물 ÷ 제공되거나 검토된 전체 AI 산출물

지침: 수치가 낮을수록 좋습니다

가장 적합한 분야: 콘텐츠, 코드, 고객 서비스 및 운영

다음 항목을 통해 추적하세요: 재작업에 소요된 시간, 결함 심각도, 1차 통과율

시스템 및 운영 메트릭

이 단계에서는 양질의 결과물이 실제로 사용자에게 안정적이고 신속하게, 그리고 비즈니스가 감당할 수 있는 비용으로 전달되는지 여부를 묻습니다. 기술적으로는 정확하지만 응답 속도가 느리거나 비용이 너무 많이 드는 모델은 워크플로우에 자리 잡을 수 없기 때문에, 바로 이 단계에서 도입이 조용히 무산되곤 합니다.

21. 지연 시간

지연 시간은 요청이 발생하고 사용 가능한 결과가 나오기까지 걸리는 시간이며, 무엇이 ‘사용 가능한’ 결과로 간주되는지는 전적으로 해당 작업에 따라 달라집니다. 분류기의 경우 최종 답변이 될 수 있고, 에이전트의 경우 요청된 작업이 완료되는 순간이 될 수 있습니다. 다만 평균값은 사용자가 실제로 느끼는 지연 시간을 가려버릴 수 있으므로 주의해야 합니다. 지원 어시스턴트의 경우 평균 1.2초를 기록하더라도 피크 시간대에는 6초까지 늘어질 수 있습니다. p50 및 p95와 같은 백분위수를 보고하여 일반적인 요청과 느린 요청을 모두 파악할 수 있도록 하십시오.

수식: 사용 가능한 응답 타임스탬프 − 요청 타임스탬프

지침: 수치가 낮을수록 좋습니다

가장 적합한 분야: 채팅, 검색, 음성 도구, 코딩 보조 도구 및 챗봇

다음 지표를 활용하여 추적하세요: p50, p95, p99 지연 시간, 이탈률 및 완료율

첫 토큰 출력 시간(TTFT): 스트리밍 시스템의 경우, 응답이 완료되는 데 걸리는 시간뿐만 아니라 응답이 시작되는 데 걸리는 시간도 추적하세요. 두 개의 어시스턴트가 모두 5초 만에 응답을 완료하더라도, 300ms에 스트리밍을 시작하는 어시스턴트는 2초 동안 화면을 비워두는 어시스턴트보다 훨씬 빠르게 느껴집니다. TTFT에 대한 보편적인 벤치마크는 없습니다. 프롬프트 길이, 모델 크기, 대기열, 부하 등이 모두 TTFT에 영향을 미치므로, 자체 사용 사례에 맞는 목표를 설정하고 실제 트래픽 환경에서 테스트해야 합니다.

22. 처리량

처리량이란 정의된 기간 내에 시스템이 완료하는 작업량을 의미합니다. 초당 요청 수, 시간당 문서 수, 또는 일일 성공 작업 수 등을 측정할 수 있습니다. 예를 들어, 문서 파이프라인이 테스트 환경에서는 시간당 500개의 파일을 처리하지만, 실제 트래픽 환경에서는 200개로 감소한다고 가정해 봅시다. 이러한 차이는 해당 파이프라인이 백로그가 쌓이지 않은 채로 트래픽이 집중되는 기간을 견딜 수 있는지 여부를 알려줍니다.

수식: 완료된 단위 수 ÷ 시간 단위

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 대량 지원, 대량 지원, 문서 처리 및 일괄 워크플로우

다음 항목을 통해 추적하세요: 성공률, 지연 시간, 대기열 길이, 출력 품질

매번 단위를 명시하십시오. 초당 요청 수와 초당 토큰 수는 서로 다른 질문에 대한 답을 제공합니다.

23. 가동 시간 및 가용성

가용성은 AI 서비스가 예약된 시간 중 실제로 요청을 처리할 수 있는 비율을 의미합니다. 서비스가 온라인 상태이더라도 속도가 너무 느리거나 오류로 인해 일을 완료하지 못할 수 있으므로, 가용성은 ‘실질적으로 활용 가능한 결과’를 기준으로 정의해야 합니다. 월간 가용성 99%라 해도 30일 기준 약 7시간 12분의 다운타임이 발생할 여지가 있습니다. 이는 선택적으로 사용하는 글쓰기 보조 도구라면 괜찮을 수 있습니다. 하지만 사람들이 24시간 내내 의존하는 지원 도구의 경우, 이러한 다운타임을 용인하기는 훨씬 더 어렵습니다.

수식: 가용성 기준을 충족한 시간 ÷ 총 예정 서비스 시간

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

적용 대상: AI에 의존하는 모든 생산 워크플로우

다음 지표를 통해 추적하세요: 오류율, 서비스 저하 시간, 평균 복구 시간

24. 시스템 오류율

시스템 오류율은 타임아웃, 모델 사용 불가, 유효하지 않은 응답, 통합 오류와 같은 기술적 장애를 포함합니다. 예를 들어, 1,000건의 에이전트 요청 중 30건이 API 다운으로 인해 실패했다고 가정해 봅시다. 이는 3%의 오류율입니다. 이러한 실패 사례를 원인별로 분류하지 않으면, 팀은 문제가 발생했다는 사실만 알 뿐 어디를 살펴봐야 할지 알 수 없게 됩니다.

수식: 기술적 오류가 발생한 요청 수 ÷ 총 요청 수

지침: 수치가 낮을수록 좋습니다

가장 적합한 용도: 운영 모니터링 및 인시던트 대응

다음 항목을 통해 추적하세요: 오류 유형, 재시도율, 지연 시간, 복구 시간

25. 재시도율

재시도율은 시스템이 요청이나 작업을 반복해야 하는 빈도를 나타냅니다. 해당 작업은 결국 성공할 수도 있으므로, 재시도 횟수는 단순한 완료율만으로는 파악하기 어렵습니다. 예를 들어, 1,000건의 요청 중 120건이 한 번의 추가 시도가 필요하다고 가정해 봅시다. 이는 12%의 재시도율이며, 시스템은 총 1,120회의 시도를 수행하게 되어 해당 배치에 대해 대략 12%의 추가 일이 발생합니다. 요청당 재시도가 한 번 이상 발생하면 비용은 더욱 증가합니다.

수식: 최소 한 번의 재시도가 필요한 초기 요청 수 ÷ 초기 요청 총 수

지침: 수치가 낮을수록 좋습니다

가장 적합한 대상: 상담원, API 워크플로우, 사용자 대상 어시스턴트

다음 항목을 통해 추적하세요: 요청당 시도 횟수, 최종 성공률, 지연 시간, 성공당 비용

26. 성공한 작업당 비용

성공한 작업당 비용은 AI 지출을 완료된 작업과 직접 연결하므로, 실패한 시도에서도 토큰, 도구 및 인프라가 소모되는 ‘요청당 비용’보다 훨씬 더 정확한 지표입니다. 에이전트 실행 한 번당 비용이 10센트이지만 성공률은 절반에 불과하다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 성공 한 건당 직접 비용은 20센트가 됩니다. 여기에 사람의 검토나 재작업 비용을 더하면 실제 비용은 훨씬 더 높아집니다.

수식: 시도한 모든 작업의 총 비용 ÷ 성공적으로 완료된 작업 수

지침: 수치가 낮을수록 좋습니다

가장 적합한 대상: AI 에이전트 및 워크플로우 자동화

다음 항목을 통해 추적하세요: 완료율, 결과물 품질, 재작업, 인력 지원 비용

27. 억제율

‘처리율’은 사람의 개입 없이 종료된 적격 상호작용의 비율을 의미합니다. 지원팀은 이 지표를 통해 AI가 자체적으로 처리하는 문의량을 추정합니다. 또한 이 수치는 부풀리기 쉽습니다. 예를 들어, 봇이 1,000건의 채팅 중 800건을 처리하여 80%의 처리율을 기록했다고 가정해 봅시다. 이 중 일부 사용자는 실질적인 답변을 받았지만, 다른 사용자는 단순히 포기했을 수도 있습니다. 이후 상황을 면밀히 검토하지 않는 한, 두 경우 모두 처리된 것으로 나타납니다.

수식: 사람의 개입 없이 종료된 적격 상호작용 수 ÷ 총 적격 상호작용 수

참고: 수치가 높다고 해서 항상 좋은 것은 아닙니다.

가장 적합한 분야: 고객 서비스 및 IT 지원

다음 항목을 통해 추적하세요: 해결 확인, 재문의, 이탈, 고객 만족도

AI가 처리하도록 의도된 쿼리만 집계하십시오. 정책에 따른 처리 이관은 실패로 간주되어서는 안 됩니다.

28. 에스컬레이션 비율

에스컬레이션 비율은 AI 상호작용이 사람에게 넘어가는 빈도를 나타냅니다. 이 비율이 높다는 것은 성능이 저조함을 의미할 수도 있지만, 시스템이 언제 물러나야 할지 정확히 파악하고 있다는 뜻일 수도 있습니다. 예를 들어, 1,000건의 상호작용 중 150건이 에스컬레이션되어 비율이 15%라고 가정해 봅시다. 이 수치만으로는 별다른 의미를 알 수 없습니다. 이를 정책에 따른 인계, 사용자 요청에 의한 인계, 그리고 AI가 단순히 해결할 수 없었던 사례로 세분화해야 합니다.

수식: 에스컬레이션된 상호작용 수 ÷ AI 적용 대상 총 상호작용 수

지침: 에스컬레이션 사유에 따라 다름

가장 적합한 대상: 고객 서비스 담당자 및 내부 헬프데스크

다음 항목을 통해 추적하세요: 에스컬레이션 사유, 인계 소요 시간, 인계 후 해결 현황, 대응 실패 사례

‘처리 완료’와 ‘상위 부서로 이관’은 상호작용이 어디서 끝났는지만 알려줄 뿐, 서비스가 실제로 개선되었는지는 항상 알려주지는 않습니다. 한 중소기업은 이 두 가지 측면을 모두 추적했습니다. 소규모 소매업체가 고객 지원 업무를 자동화했을 때 어떤 일이 일어났을까요? 한 연구에서는 AI 챗봇을 도입한 8명 규모의 슬로바키아 전자상거래 기업을 추적 조사했습니다 . 3개월 동안 챗봇이 처리한 문의 비중은 61%에서 85%로 증가했습니다. 평균 응답 시간은 118분에서 64분으로 단축되었으며, 고객 만족도는 5점 만점에 3.73점에서 4.27점으로 상승했습니다. 다만, 이러한 번호를 해석할 때는 다소 신중을 기해야 합니다. 통계적으로 유의미한 결과는 만족도 상승뿐이었습니다. 이 연구는 짧은 기간 동안 한 기업만을 대상으로 진행되었습니다. 또한 봇이 일상적인 질문을 처리하고 사람이 어려운 질문을 담당했는데, 이 점만으로도 처리 속도 향상 이유의 일부를 설명할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이 사례는 자동화율, 응답 시간, 에스컬레이션 및 만족도를 종합적으로 분석해야 하는 이유를 보여줍니다. 서비스 품질이 그 수준 아래로 떨어지면 높은 해결율도 별 의미가 없기 때문입니다.

도입 및 인력 영향 메트릭

제대로 작동하는 AI 시스템이라 해도 사용자의 일상 속에서 그 자리를 확보해야 합니다. 이러한 메트릭들은 사람들이 해당 시스템을 시도해 보는지, 실제 일에 활용하는지, 그리고 신기함이 사라진 후에도 계속 사용하는지를 보여줍니다.

단순히 사용한다고 해서 그 값이 입증되는 것은 아닙니다. 갤럽(Gallup)의 조사에 따르면, 취업한 미국인의 50%가 1년에 적어도 몇 번은 AI를 사용했지만, 매일 사용하는 사람은 13%에 불과했습니다. 바로 이러한 격차 때문에 단순한 도입률뿐만 아니라 사용 빈도, 활용도, 숙련도까지 함께 추적해야 하는 것입니다.

29. 대상 사용자 도입률

적격 사용자 도입률은 AI를 사용할 수 있는 사람 중 얼마나 많은 사람이 AI를 통해 적어도 한 번의 의미 있는 작업을 완료했는지를 보여줍니다. 여기서 중요한 것은 분모입니다. 400명이 tool을 활성화했다면, 그 자체로는 훌륭해 보입니다. 하지만 4,000명의 직원에게 접근 권한이 부여되었다면, 실제 도입률은 고작 10%에 불과합니다. 승인된 AI 사용 사례가 없거나 AI 활용이 유용하지 않은 역할에 있는 직원들은 계산에서 제외하십시오.

수식: 의미 있는 AI 작업을 최소 한 건 이상 완료한 적격 사용자 수 ÷ 총 적격 사용자 수

지침: 일반적으로 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 대상: 초기 도입, 시범 운영 및 라이선스 플랜

다음 항목을 통해 추적하세요: 활성 사용량, 작업 성공률, 활성 사용자당 비용

출시 전에 “의미 있는 행동”을 정의하십시오. tool을 실행하거나 테스트 프롬프트를 제출하는 것만으로는 도입으로 간주되어서는 안 됩니다.

30. AI 활성 사용률

활성 사용률은 정해진 기간 동안 AI를 실제로 활용하는 적격 사용자 수를 나타냅니다. 주간 활성 사용량은 총 가입자 수보다 훨씬 더 많은 정보를 제공해 줍니다. 예를 들어, 1,000명의 직원이 AI 사용 자격이 있고 600명이 도구를 사용해 보았지만, 일반적인 주간 기준으로 실제로 도구를 사용하는 사람은 180명에 불과하다고 가정해 봅시다. 도입률은 60%로 나타날 수 있지만, 주간 활성 사용률은 고작 18%에 불과합니다. 후자의 수치는 해당 도구가 워크플로우에서 차지하는 실제 위치를 훨씬 더 정확히 반영합니다.

수식: 해당 기간 동안 활동 기준을 충족한 사용자 수 ÷ 총 대상 사용자 수

지침: 일반적으로 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 대상: 지속적인 도입 추적

다음 항목을 통해 추적하세요: 작업 완료율, 품질, 활성 사용자 유지율

일에 맞는 기준을 설정하세요. 글쓰기 및 지원 tools의 경우 주간 단위가 적합할 수 있는 반면, 분기별 계획 지원 tools는 더 긴 기간이 필요할 수 있습니다.

31. 도입 범위

도입 범위는 AI 사용이 도입 과정에서 팀, 역할 또는 위치 전반에 얼마나 널리 확산되었는지를 보여줍니다. 전체 도입률만으로는 불균형한 실태가 드러나지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 한 엔지니어링 팀은 매일 해당 도구를 적극적으로 활용하는 반면, 영업 팀, 재무 팀, 지원팀은 거의 사용하지 않을 수 있습니다.

수식: 도입 기준을 충족하는 대상 팀 또는 역할 수 ÷ 전체 대상 팀 또는 역할 수

지침: 일반적으로 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 대상: 전사적 및 다팀 간 AI 프로그램

다음 항목별 추적: 역할, 위치, 관리자 및 사용 사례별 도입률

모든 팀이 동일한 수준에 도달할 것이라고 기대하지 마십시오. AI가 각 팀에 동등하게 유용하고 활용 가능한 경우에만 팀 간 비교를 진행하십시오.

32. 도입 심도

‘도입 깊이’는 활성 사용자가 AI를 통해 처리하는 개별 작업의 수를 나타냅니다. 이를 통해 표면적인 사용과 실질적인 사용을 구분할 수 있습니다. 이메일 제목만 다시 작성하는 사람은 도구를 사용하기 시작했지만, 깊이 있게 활용하고 있지는 않은 것입니다. 반면, 조사, 초안 작성, 분석, 회의록 작성 등에 AI를 활용하는 사람은 일상 업무의 훨씬 더 많은 부분에 AI를 자연스럽게 접목하고 있는 것입니다.

수식: 사용된 총 고유 승인 AI 워크플로우 수 ÷ 활성 AI 사용자 수

지침: 수치가 높을수록 유용하지만, 어느 정도 한계가 있습니다.

가장 적합한 대상: 본격적인 도입 단계 및 워크플로우 확장

추적 항목: 워크플로우별 성공률 및 절감된 시간

사용 사례가 많다고 해서 항상 값이 더 높은 것은 아닙니다. 사소한 워크플로우가 긴 목록으로 나열된 것보다, 영향력이 큰 몇 가지 워크플로우가 더 효과적일 수 있습니다.

33. 워크플로우 보급률

워크플로우 침투율은 AI 지원이 가능한 업무 중 실제로 AI를 통해 처리된 업무의 비율을 나타냅니다. 도입률은 인원을 집계하는 반면, 워크플로우 침투율은 업무 자체를 집계합니다. 예를 들어, 지원팀이 AI 지원 대상인 10,000건의 티켓을 처리하지만 AI가 처리한 건수는 2,500건에 불과하다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 모든 상담원이 해당 도구를 적어도 한 번은 사용해 보았더라도 침투율은 25%에 불과합니다.

수식: AI 지원을 통해 완료된 대상 작업 수 ÷ 총 대상 작업 수

지침: 품질이 일정할 경우 수치가 높을수록 유용합니다.

가장 적합한 분야: 지원, 영업 팀, 콘텐츠, 코딩 및 지원, 영업 팀, 콘텐츠, 코딩 및 문서 워크플로우

다음 항목을 통해 추적하세요: 완료율, 품질, 사이클 시간, 작업당 비용

분모는 AI가 승인되었고 처리할 수 있는 일로만 한도 내에서 제한하십시오.

34. 활성 사용자 유지율

유지율은 AI를 처음으로 실질적으로 사용한 후에도 계속 사용하는 사람의 비율을 나타냅니다. 이를 통해 출시 첫 주에 나타난 일시적인 호기심과 지속적인 도입을 구분할 수 있습니다. 예를 들어, 1월에 500명의 직원이 tool을 활성화했고 4월이 되었을 때 300명이 여전히 사용 기준을 충족한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 3개월 유지율은 60%입니다.

수식: 설정된 기간이 지난 후에도 여전히 활성 상태인 활성화 사용자 수 ÷ 초기 활성화 코호트의 사용자 수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 용도: 서비스 출시 현황 및 갱신 결정

다음 항목을 통해 추적하세요: 사용 빈도, 만족도, 작업 성공률, 이탈 사유

코호트별로 유지율을 측정하세요. 이번 달의 활성 사용자 수를 지난달 총 사용자 수와 비교하면, 이탈한 사용자를 대체한 신규 사용자가 간과될 수 있습니다.

35. AI 숙련도

숙련도 비율은 필요한 품질 및 안전 기준을 충족하면서 AI를 활용해 승인된 작업을 완료할 수 있는 사용자 수를 나타냅니다. 사용자에게 현실적인 작업을 부여한 후 결과를 확인하세요. 지원 담당자가 AI를 사용하여 정확한 답변을 작성하고, 출처를 확인하며, 허위 정책을 감지할 수 있을까요?

수식: AI 작업 기준을 충족한 사용자 수 ÷ 평가 대상 사용자 수

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 대상: 교육 프로그램 및 고위험 워크플로우

다음 항목을 통해 추적하세요: 사용 사례별 오류 감지, 작업 품질 및 성능

누군가는 AI를 자주 사용하더라도 제대로 활용하지 못할 수 있습니다. 그렇기 때문에 숙련도는 도입 수준보다 하위 개념이 아니라 동등한 위치에 놓여야 합니다.

36. 오버라이드율

‘오버라이드율’은 사람이 AI의 제안을 거부, 수정 또는 번복하는 빈도를 나타냅니다. 이는 출력의 품질이 낮거나 신뢰도가 낮은 경우일 수도 있고, 단순히 건전한 인간적 판단의 결과일 수도 있습니다. 검토자가 1,000건의 AI 추천 중 240건을 변경했다고 가정해 봅시다. 이는 24%의 오버라이드율입니다. 하지만 그 이유를 파악해야 합니다. 필수적인 수정 사항과 개인적인 표현 선호도는 동일한 비중으로 취급되어서는 안 됩니다.

수식: 거부되거나 실질적으로 수정된 AI 추천 건수 ÷ 검토된 추천 건수

지침: 목적에 따라 다름

가장 적합한 용도: 의사결정 지원, 추천, 검토 도구 및 보조 시스템

다음 항목을 추적하세요: 재처리 사유, AI 오류율, 변경 후 품질

오버라이드 비율이 낮은 것은, 사용자가 결과를 확인하지 않고 부실한 출력을 그대로 받아들이고 있다는 의미라면 오히려 우려스러운 일일 수 있습니다.

37. 인간 개입률

인적 개입률은 AI가 시작한 작업이 완료되기 전에 계획에 없던 도움이 필요한 빈도를 측정합니다. 이는 계획된 승인이나 정책에 따른 업무 인계와는 다릅니다. 예를 들어, 에이전트가 1,000건의 작업을 시도했고 그중 180건을 사람이 수습해야 했다고 가정해 봅시다. 이 경우 개입률은 18%입니다. 이러한 수습 작업에는 인건비가 발생하지만, 자율 완료율만으로는 이를 파악하기 어려울 수 있습니다.

수식: 계획에 없던 사람의 도움이 필요한 AI 작업 수 ÷ 시도된 전체 AI 작업 수

참고: 일반적으로 수치가 낮을수록 좋습니다.

가장 적합한 대상: AI 에이전트 및 자동화된 워크플로우

다음 항목을 통해 추적하세요: 개입 사유, 소요 시간, 완료율, 성공한 작업당 비용

계획된 검토는 분자에서 제외하십시오. 필수 승인 절차는 워크플로우의 일부일 뿐, 시스템 오류가 아닙니다.

38. 완료된 작업당 절약된 시간

완료된 작업당 절약된 시간을 통해 AI가 지원된 전체 워크플로우를 공정한 기준선과 비교하여 평가합니다. 프롬프트 입력, 대기, 확인, 수정, 재실행 등 모든 과정을 포함해야 합니다. 이 과정을 생략하면 빠른 첫 번째 초안만 계산하게 됩니다. 그 후에 따르는 모든 정리 작업은 묵묵히 무시하게 되는 셈입니다.

수식: 기준 완료 시간 − AI 지원 총 완료 시간

지침: 품질이 일정할 경우 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 글쓰기, 코딩, 연구, 지원 업무 및 반복적인 지식 일

추적 항목: 출력 품질, 재작업, 작업 완료율

사용자가 직접 보고한 시간 절감 효과는 도움이 될 수 있지만, 현실적인 검증이 필요합니다. 세인트루이스 연방준비은행(St. Louis Fed)의 연구에 따르면, AI 사용자들은 주 40시간 근무 중 약 2.2시간을 절약했다고 보고했습니다. 그러나 METR이 실시한 무작위 대조 실험에 따르면 , 숙련된 개발자들은 AI를 사용하면 작업 속도가 20% 빨라졌다고 믿었음에도 불구하고 실제로는 19% 더 많은 시간이 소요된 것으로 나타났습니다 . 두 연구는 서로 다른 일을 대상으로 했지만, 두 연구 모두 다음과 같은 교훈을 제공합니다. 사용자에게 얼마나 많은 시간을 절약했는지 물어본 다음, 작업 데이터를 통해 이를 검증해야 합니다.

39. AI 검토 시간

AI 검토 시간은 출력을 확인하고 승인하는 데 필요한 인적 노력을 측정합니다. 바로 이 단계에서 약속된 시간 절감 효과가 종종 눈에 띄지 않게 줄어들곤 합니다. AI 초안을 생성하는 데는 30초가 걸릴 수 있지만, 이를 검증하는 데는 12분이 소요될 수 있습니다. 이 총 소요 시간을 AI를 전혀 사용하지 않았을 때 해당 작업에 걸리는 시간과 비교해 보십시오.

수식: 총 수작업 검토 및 수정 시간 ÷ 검토된 AI 출력물 수

참고: 일반적으로 수치가 낮을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 콘텐츠, 코드, 분석, 지원 및 규제 대상 일

다음 항목을 통해 추적하세요: 1차 승인률, 재작업률, 검토 과정에서 놓친 오류

고위험 업무에서는 검토 시간을 0으로 줄이려 하지 마십시오. 목표는 효율적인 검토이지, 무분별한 승인이 아닙니다.

40. 직원 신뢰도 점수

‘직원 신뢰도 점수’는 사용자가 AI가 승인된 작업을 수행하기에 충분히 신뢰할 수 있다고 생각하는지, 그리고 AI의 한도를 이해하고 있는지 여부를 추적합니다. 정확성, 투명성, 안전성, 오류 탐지 능력에 대한 신뢰도를 다루는 간단한 설문조사를 통해 이를 측정할 수 있습니다. “AI를 신뢰하십니까?”와 같은 포괄적인 질문은 피하십시오. 이러한 질문은 실행에 옮길 수 없는 모호한 점수만 제공하게 됩니다.

수식 예시: 평균 신뢰도 설문조사 점수 ÷ 최대 가능 점수 × 100

지침: ‘최대 신뢰’보다는 ‘조정된 신뢰’가 더 낫습니다.

가장 적합한 분야: 직원용 보조 도구, 의사결정 지원, 전사적 AI 프로그램

추적 항목: 오버라이드율, 오류 탐지, 정책 인식, 사용 유지율

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비즈니스 영향 및 ROI 메트릭

이것이 바로 경영진이 예산을 책정하는 기준이 되는 부분이며, 대부분의 AI 대시보드에서 간과하는 부분이기도 합니다. 성과, 비용, 매출, 고객 결과, ROI: 바로 이러한 수치들이 프로그램이 계속 추진될지, 아니면 중단될지를 결정합니다.

또한 이러한 요소들은 입증하기 가장 어렵습니다. 출시 후 매출이 증가했다고 해도, 이는 AI의 효과 때문이 아니라 수요 변화 때문일 수 있습니다. 비용이 감소한 것은 팀이 동시에 프로세스를 재구성한 결과일 수도 있습니다. 단순한 ‘전후 비교’만으로는 무엇이 변했는지는 알 수 있지만, 그 원인이 무엇인지 파악할 수는 없습니다. 이를 위해서는 대조군, 단계적 도입, 또는 일치하는 기준선을 설정하여, 해당 조치가 없었더라도 어떤 결과가 나왔을지 파악해야 합니다.

41. 증분 처리량

증분 처리량은 AI 도입 후 팀이 추가로 완료한 적격 업무량을 측정합니다. 기준선과 동일한 품질 기준을 충족하는 결과물만 집계해야 합니다. 예를 들어, AI 도입 전 팀이 주당 500건의 승인된 사례를 완료했다가 현재는 575건을 완료한다고 가정해 보겠습니다. 이는 15%의 증분 처리량입니다. 하지만 동시에 재작업량이 증가했다면, 실제 이득은 겉으로 보이는 것보다 적을 수 있습니다.

수식: (AI의 해당 기간 승인된 출력 − 기준선 승인된 출력) ÷ 기준선 승인된 출력 × 100

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 지원, 콘텐츠 제작, 코딩, 문서 처리 및 운영

다음 항목을 통해 추적하세요: 오류율, 재작업, 고객 만족도, 근로 시간

42. 사이클 시간 단축

사이클 시간 단축은 일이 시작부터 완료까지 얼마나 더 빠르게 진행되는지를 보여줍니다. 대기 시간, 검토, 수정 및 최종 승인 시간을 모두 포함해야 합니다. AI 생성 단계만 측정하면 결과가 실제보다 더 좋아 보일 수 있습니다. 예를 들어, AI 도입 전 계약서 검토에 5일이 걸렸고, 현재는 3일이 걸린다고 가정해 봅시다. 사이클 시간은 40% 단축된 것입니다.

수식: (기준 사이클 시간 − AI 지원 사이클 시간) ÷ 기준 사이클 시간 × 100

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 검토, 승인, 콘텐츠 제작, 소프트웨어 제공 및 서비스 워크플로우

추적 항목: 품질, 재작업, 진행 중인 작업량

43. 해결 건당 비용

‘해결 건당 비용’은 한 가지 문제를 해결하는 데 비즈니스가 지출하는 비용을 나타냅니다. 이는 ‘문의 건당 비용’보다 더 정확한 지표입니다. 왜냐하면 고객의 단 한 가지 문제만으로도 여러 건의 메시지, 전화, 또는 상급 부서로 이관되는 사례가 발생할 수 있기 때문입니다. 모델 비용, 인력 비용, tool 호출 비용, 검토 비용, 재문의 비용 등을 모두 포함해야 합니다. 그렇지 않으면 저렴한 초기 대응 뒤에 실제 해결책에 도달하기까지 드는 막대한 비용이 숨겨질 수 있습니다.

수식: 총 서비스 비용 ÷ 성공적으로 해결된 문제 수

지침: 수치가 낮을수록 좋습니다

가장 적합한 분야: 고객 서비스, IT 지원, 보험 청구 처리 및 내부 헬프데스크

다음 지표를 통해 추적하세요: 재접촉률, 고객 만족도, 문제 해결 품질

44. 검증된 비용 절감 효과

검증된 비용 절감 효과란 AI 도입 후 제거한 비용을 말합니다. 초과 근무 시간 감소, 외주 시간 단축, 인프라 비용 절감 등을 생각해 보세요. 절약된 시간 자체만으로는 현금 절감으로 간주되지 않습니다. 직원들의 급여 총액이 동일하고 생산량이 변하지 않는다면, 용량을 확보했을 뿐 실질적인 비용은 절감하지 못한 것입니다.

수식: 동등한 일에 대한 기준 비용 − AI 적용 후 실제 비용

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 재무 보고 및 AI 가치 평가

다음 항목을 통해 추적하세요: 일량, 결과물 품질, 도입 비용

비용 절감(cost avoidance)은 별도로 구분하십시오. 비용 절감은 기존 지출을 줄이는 것을 의미합니다. 비용 회피(cost avoidance)는 증가하는 티켓 처리량을 감당하기 위해 상담원을 5명 더 채용하는 것과 같이, 계획된 미래의 지출을 방지하는 것을 말합니다. 두 가지 모두 값을 보여줄 수 있지만, 이를 구분 없이 혼합하여 분석하면 결과가 실제보다 더 확실해 보일 수 있습니다.

45. AI에 기인한 증분 매출

증분 매출이란, AI 도입으로 인해 발생했을 것으로 예상되는 일반적인 매출을 넘어 추가로 창출된 매출을 의미합니다. 이를 파악하는 가장 명확한 방법은 AI 적용 그룹과 유사한 대조군을 비교하는 것입니다. 대조군이 없다면, 단계적 도입이나 일치하는 기준선을 대신 활용하십시오. 또한 가격, 프로모션, 수요 및 계절적 변동을 고려하여 조정해야 합니다.

수식: AI 적용 시 매출 − AI 미적용 시 예상 매출

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 영업 팀 지원, 추천, 검색, 개인화 및 사전 판매 지원

다음 지표를 활용하여 추적하세요: 매출 총이익, 전환율, 평균 주문 금액, 고객 세그먼트

매출은 이익이 아닙니다. ROI를 계산할 때는 총매출액이 아닌 추가 매출총이익을 사용하십시오.

46. 전환율 상승률

전환율 상승폭은 AI가 더 많은 사용자가 구매, 데모 예약, 온보딩 완료와 같은 목표 행동을 완료하도록 돕는지 여부를 보여줍니다. 대조군의 전환율이 5%이고 AI 지원군의 전환율이 5.5%라고 가정해 보겠습니다. 절대 상승폭은 0.5%포인트인 반면, 상대적 상승폭은 10%입니다. 어떤 수치를 의미하는지 항상 명확히 명시해야 합니다.

절대 수식: AI 전환율 − 기준 전환율

상대적 수식: (AI 전환율 − 기준 전환율) ÷ 기준 전환율 × 100

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 분야: 영업 팀, 전자상거래, 온보딩, 추천 서비스, 리드 선별

다음 항목을 통해 추적하세요: 매출, 마진, 해지율, 고객 품질

47. 고객 만족도 변화량

고객 만족도 차이는 AI가 고객 경험에 도입된 후 고객 평가가 변화했는지 여부를 보여줍니다. 동일한 채널, 문제 유형, 고객 그룹 및 평가 척도를 비교하십시오. 예를 들어, AI 지원 서비스의 점수가 5점 만점에 4.3점이고 대조군의 점수가 4.1점이라면, 그 차이는 0.2점입니다.

수식: AI 지원 CSAT − 기준치 또는 대조군 CSAT

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 대상: 고객 대응 어시스턴트, 지원 담당자 및 셀프 서비스 도구

다음 지표를 통해 추적하세요: 해결률, 설문조사 응답률, 재문의율, 에스컬레이션

설문조사에 응답하는 대상의 특성을 살펴보세요. 만족한 고객과 불만족한 고객은 응답률이 다를 수 있으며, 이로 인해 서비스에 실질적인 변화가 없더라도 점수가 변동될 수 있습니다.

재문의율은 고객이 동일한 미해결 문제에 대해 얼마나 자주 다시 문의하는지를 나타냅니다. 이는 첫 번째 채팅이 우연히 종료되어 해결된 것처럼 보였던 사례들을 포착합니다. 예를 들어, 해결된 것으로 간주된 1,000건의 사례 중 120건이 일주일 이내에 재문의로 이어진다면, 이는 12%의 재문의율입니다.

수식: 동일한 문제에 대해 추가 문의가 발생한 해결된 사례 수 ÷ 총 해결된 사례 수

지침: 수치가 낮을수록 좋습니다

가장 적합한 분야: 고객 서비스, IT 헬프데스크, 보험 청구 처리, 셀프 서비스

다음 항목을 통해 추적하세요: 문제 해결 범위, 해결 건당 비용, 고객 만족도

명확한 시간 범위를 설정하고, 동일한 문제에 대한 연락처를 일괄 처리하세요. 새로운 질문을 가지고 다시 문의한 고객은 해결 실패로 집계되어서는 안 됩니다.

49. 가치 실현 기간

가치 실현 시간(Time to Value)은 AI 프로젝트가 첫 번째 검증된 비즈니스 결과를 창출하는 데 걸리는 시간을 측정합니다. 본격적인 도입을 시작하기 전에 무엇이 가치로 간주될지 미리 결정하십시오. 작동하는 프로토타입이나 첫 사용자 로그인은, 그것이 처음부터 합의된 목표가 아닌 한 가치로 간주되지 않습니다.

수식: 첫 번째 검증된 비즈니스 결과 달성일 − 프로젝트 시작 날짜

참고: 일반적으로 수치가 낮을수록 좋습니다.

가장 적합한 용도: AI 시범 운영, 포트폴리오 검토 및 투자 계획

추적 항목: 결과의 크기, 지속성 및 출처

가치 실현까지 걸리는 시간이 가장 짧다고 해서 항상 가장 성공적인 프로젝트라는 의미는 아닙니다. MIT의 연구에 따르면, 제조 기업들은 AI 도입 후 초기에는 생산성이 일시적으로 하락했다가 이후 더 강력한 성장세를 보이는 경우가 많았습니다. 교육, 데이터 처리, 프로세스 변경 등으로 인해 성과가 지연된 것입니다. 검토 기간이 짧았다면 이러한 프로젝트들을 너무 성급하게 평가했을 수도 있습니다.

50. AI 투자 수익률(ROI)

AI 투자 수익률(ROI)은 검증된 순이익을 프로그램 비용과 비교하여 산출합니다. 이익에는 추가 매출 총이익, 실질적인 비용 절감, 그리고 명확히 구분된 비용 회피 등이 포함될 수 있습니다. 비용 측면도 정확히 산정해야 합니다. 소프트웨어, 모델, 서버 비용을 계산한 다음, 설정, 훈련, 감독, 검토 및 유지 관리 비용을 더해야 합니다.

수식: (확인된 AI 총 이익 − AI 총 비용) ÷ AI 총 비용 × 100

지침: 수치가 높을수록 좋습니다.

가장 적합한 용도: 투자 검토 및 AI 포트폴리오 결정

다음 항목을 통해 추적하세요: 회수 기간, 혜택 유형, 기여도 신뢰도

중복 계산을 피하십시오. AI가 직원의 시간을 절약하고 그 시간으로 더 많은 산출물을 창출한 경우, 추가 산출물의 값이나 노동력 절감 효과를 계산하십시오. 두 가지를 모두 계산하면 동일한 이점을 두 번 기록하는 것이 됩니다.

전문가 팁: AI를 활용한 마케팅 성과를 측정하고 계신가요? 캠페인 ROI부터 시작해 보세요. ClickUp의 마케팅 ROI 계산기를 사용하면 캠페인 지출과 매출을 비교하여 ROI 비율과 순이익을 한눈에 확인할 수 있습니다. 이를 간단한 초기 점검 단계로 활용하세요. 그 후 소프트웨어, 모델 사용, 설정, 검토 시간, 훈련, 재작업 등 전체 AI 비용을 단계적으로 반영해 나가세요.

51. 투자 회수 기간

회수 기간은 AI 프로젝트가 검증된 순이익을 통해 초기 투자 비용을 회수하는 데 걸리는 기간을 추정합니다. 예를 들어, 도입 비용이 30만 달러이고 매월 2만 5천 달러의 순이익을 창출한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 단순 회수 기간은 12개월이 됩니다.

수식: 초기 AI 투자액 ÷ 기간당 평균 검증된 순이익

지침: 수치가 낮을수록 좋습니다

가장 적합한 용도: 예산 승인 및 AI 프로젝트 간 비교

다음 항목을 통해 추적하세요: ROI, 혜택의 안정성, 지속적인 운영 비용

단순 회수 기간 계산은 돈의 시간 가치와 회수일 이후에 발생하는 수익을 고려하지 않습니다. 재무 팀은 규모가 크거나 장기적으로 운영되는 AI 프로그램의 경우 순현재가치(NPV)를 활용하기도 합니다.

왜 ‘인식’이 모든 메트릭 중 가장 위험한 메트릭인가

사람들은 AI가 초안 작성에 소요되는 시간을 절약해 준다는 점만 주목합니다. 하지만 프롬프트 작성, 사실 확인, 오류 수정, 미흡한 부분 재작성 등 그 이후에 소요되는 시간은 거의 고려하지 않습니다. 이러한 계산이 빠지기 때문에 실제보다 이득이 훨씬 더 크게 느껴지는 것입니다.

최고 경영진( C-suite) 성장 및 전략 담당 임원인 파라 라카니(Farrah Lakhani)의 말을 빌리자면:

제가 가장 흔히 목격하는 실수는 절약된 시간을 AI 성공의 주요 지표로 삼는 것입니다. 절약된 시간, 자동화된 작업, 단축된 사이클 시간은 이사회 보고 시 수집하고 제시하기 가장 쉬운 데이터 항목입니다. 하지만 이러한 지표들은 실제 비즈니스에 미치는 영향을 가장 제대로 반영하지 못할 가능성이 높습니다.

제가 가장 흔히 목격하는 실수는 절약된 시간을 AI 성공의 주요 지표로 삼는 것입니다. 절약된 시간, 자동화된 작업, 단축된 사이클 시간은 수집하고 이사회 보고서에 제시하기 가장 쉬운 데이터 항목입니다. 하지만 이러한 지표들은 실제 비즈니스에 미치는 영향을 가장 제대로 반영하지 못할 가능성이 높습니다.

또한, METR은 AI가 일에 어떤 영향을 미쳤는지에 대해 기술직 종사자 349명을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 응답자의 중앙값에 따르면 일 속도가 3배 빨라졌으며, 창출된 값은 1.4~2배 증가했다고 답했습니다.

이 수치는 인상적으로 보이지만, METR은 이에 대해 신중하게 경고를 붙였습니다. 이 수치는 시간 추정을 거친 작업이나 대조군을 통해 도출된 것이 아니라 근로자들이 직접 추정한 것입니다. 또한 연구진은 가장 과감한 주장들이 실제 완성된 작업물에서 나타난 결과를 과장하고 있다는 징후를 발견했습니다.

그렇다고 해서 인식이 무의미한 것은 아닙니다. 사람들이 AI가 도움이 된다고 느끼면 더 많이 사용하는 경향이 있습니다. 인식은 신뢰도, 사용 편의성, 좌절감 등을 드러내기도 합니다. 다만 비즈니스가 그러한 느낌을 생산성이나 ROI의 증거로 간주할 때만 위험해집니다.

더 나은 방법은 사람들이 보고하는 내용과 워크플로우가 보여주는 결과 간의 차이를 측정하는 것입니다:

수식: 자체 보고된 개선도 − 관찰된 개선도

지침: 0에 가까울수록 좋습니다.

다음 항목을 통해 추적하세요: 작업 완료 시간, 결과물 품질, 재작업률, 성공한 작업당 비용

예를 들어, 직원들이 작업 속도가 30% 향상되었다고 보고했지만, 작업 기록상으로는 10% 개선에 그친 경우를 생각해 봅시다. 이는 20%포인트의 인식 격차입니다. 이는 숨겨진 검토 시간, 부실한 측정 방식, 혹은 측정 가능한 가치가 크게 증가하지 않았음에도 단순히 더 수월하게 느껴지는 일 때문일 수 있습니다.

가장 안전한 원칙은 간단합니다. 사용자의 말을 주의 깊게 경청한 다음, 실제 일 상황을 통해 이를 검증하십시오.

기능별 AI KPI

각 팀이 추구하는 결과가 다르기 때문에, 단일한 AI 스코어카드가 모든 팀에 적합할 수는 없습니다. 고객 서비스 팀은 문제 해결을, 엔지니어링 팀은 안정적인 서비스 제공을, 마케팅 및 영업 팀은 성장을, 운영 팀은 비용, 속도, 통제력을 목표로 삼습니다. 이러한 결과에서 출발하십시오. 그런 다음 AI가 해당 결과에 어떤 영향을 미쳤는지 보여주는 메트릭을 추가하십시오.

고객 서비스 및 지원

진짜 중요한 점은 채팅이 끝난 후에도 고객의 문제가 계속 해결된 상태로 유지되었는지 여부입니다.

추적 항목: 해결 확인 건수, 재문의 건수, CSAT, 에스컬레이션 비율, 처리 시간, 해결 건당 비용

세분화 기준: 고객 의도 및 AI 전용, 혼합, 또는 인간 전용 경로

주의할 점: 중단된 채팅이 문제 해결로 집계되거나, 고객 맥락이 누락된 상태로 업무가 이관되는 경우

소프트웨어 및 엔지니어링

할당된 작업부터 프로덕션 환경에서의 안정적인 릴리스에 이르기까지 전체 과정을 측정하세요. 생성된 코드는 그 과정 중 한 단계에 불과합니다.

추적 항목: 변경 리드 타임, 배포 빈도, 변경 실패 건수, 복구 시간, 검토 시간 및 재작업

세분화 기준: 작업 유형, 리포지토리, 팀, AI 활용 수준

주의할 점: 풀 리퀘스트, 커밋 또는 코드 줄 수를 완성된 값으로 간주하는 것

예시: 엔비디아(Nvidia)는 이러한 함정을 명확히 보여주는 사례를 제시합니다. 엔비디아 는 현재 3만 명 이상의 엔지니어가 맞춤형 ‘커서(Cursor)’ 어시스턴트를 사용하고 있으며, 이를 통해 버그 발생률 증가 없이 이전보다 약 3배 많은 코드를 생성하고 있다고 밝혔습니다. 하지만 생산량이 3배로 늘어난 것은 양적인 지표일 뿐, 성과 지표는 아닙니다. 이는 기능이 더 빠르게 출시되는지, 아니면 실제 운영 환경에서 제대로 작동하는지를 보여주지 않습니다. 이러한 격차를 해소하려면 엔비디아는 양적 지표 외에도 리드 타임, 생산 불량률, 재작업 비율을 개선해야 할 것입니다.

마케팅

마케팅 AI는 검토를 통과하고 실제 고객에게 효과적인 성과를 내는 일의 생산을 위해 필요한 비용이나 시간을 절감해야 합니다.

추적 항목: 승인된 자산당 비용, 승인률, 캠페인 사이클 시간, 전환율 상승폭, 기여 마진, 증분 ROAS

세분화 기준: 채널, 대상 고객, 자산 유형, 신규 또는 재방문 고객

주의할 점: 생성된 모든 초안을 집계하거나, 계절적 수요나 광고비 증가에 대해 AI에게 크레딧을 주는 것

영업 팀

적절한 거래가 파이프라인을 더 빠르게 통과하여 결국 건실한 마진을 남기며 성사될 때, 영업 AI는 그 가치를 입증합니다.

추적 항목: 리드-기회 전환율, 파이프라인 속도, 수주율, 영업 주기, 예측 오류, 매출 총이익

세분화 기준: 거래 출처, 크기, 지역, 영업 담당자, 초기 단계

주의할 점: 지나친 영업 활동으로 인해 질 낮은 영업 기회 창출, 잠재 고객의 이탈, 또는 파이프라인 후반 단계에서의 할인 요청이 발생할 수 있습니다.

예시: Workato는 ‘더 빠르다’는 것이 ‘성공했다’는 것과 같지 않은 이유를 보여줍니다. 이 회사의 CIO는 에이전트가 보강한 데이터를 활용한 거래가 파이프라인 단계를 최대 20% 더 빠르게 통과했으며, 견적 처리 시간이 40% 단축되었다고 밝혔습니다. 두 수치 모두 회사 측에서 제공한 것으로, 결과 자체가 아닌 속도를 측정하는 지표입니다. 어느 것도 매출 성사액 증가를 입증하지는 않습니다. 이러한 이점을 입증하려면 Workato는 AI를 적용한 경우와 적용하지 않은 경우의 유사한 거래에 대한 성사율, 마진, 매출 성사액을 제시해야 합니다.

운영 및 재무

이 경우, AI는 수작업, 오류 및 예외 상황을 최소화하여 일을 완료해야 합니다. 또한 모든 비용을 계산에 반영해야 합니다.

추적 항목: 성공 트랜잭션당 비용, 사이클 시간, 스트레이트-스루 처리(STP), 예외 발생률, 첫 처리 정확도

세분화 기준: 프로세스 유형, 트랜잭션 값, 위험도, 사람에 의한 검토 사유

주의할 점: 소프트웨어, 통합, 감독 및 재작업 비용을 비용 산정에서 누락하는 것

예시: 오메가 헬스케어(Omega Healthcare)는 효율성 주장이 어떻게 구체화되는지 보여줍니다. 이 회사는 비즈니스 인사이더(Business Insider)와의 인터뷰에서 AI를 통해 문서 업무에 소요되는 직원 근무 시간을 매월 15,000시간 이상 절감하고, 처리 속도를 50% 단축하며, 99.5%의 정확도를 달성하고, 클라이언트 ROI를 30% 향상시켰다고 밝혔습니다. 이 사례는 시간, 품질, 비용을 하나의 관점으로 통합해 보여줍니다.

더 읽어보기: 추적해야 할 15개 이상의 제품 관리 KPI 및 메트릭

사례 연구: 실제 기업들이 AI를 통해 효율성을 측정하는 방법

기업의 성과는 무엇을 측정했는지 파악해야만 의미가 있습니다. 해당 수치는 실제 관측된 것입니까, 아니면 예측된 것입니까? 기업은 해결된 일을 집계했습니까, 아니면 단순히 인간으로부터 이전된 일만을 집계했습니까? 다음 네 가지 사례는 이러한 세부 사항이 보도자료에 나오는 가장 큰 수치보다 훨씬 더 중요한 이유를 보여줍니다.

Klarna (서비스 속도가 빠르더라도 품질 격차는 여전히 발생할 수 있습니다)

Klarna는 2025년 말까지 자사의 AI 지원 어시스턴트가 전체 고객 문의의 3분의 2를 처리했다고 밝혔습니다. 또한 응답 시간이 82% 단축되고, 반복되는 문제가 25% 감소했으며, 6,000만 달러를 절감했고, 853명의 정규직 상담원이 수행하는 일에 상응하는 성과를 거두었다고 전했습니다.

Klarna는 AI 어시스턴트에 대한 투자를 계속했지만, 동시에 다시 인간 지원 인력을 채용하기 시작했습니다. CEO는 고객이 언제든지 실제 담당자와 연락할 수 있어야 한다고 말했습니다. 보고에 따르면 이러한 변화는 어려운 질문에 대한 AI의 형식적인 답변에 대한 불만과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 한편, 회사 측은 AI에 대한 고객 만족도가 인간 지원과 동일한 수준을 유지하고 있다고 밝혔습니다.

이 글에서 배울 점: 처리 속도, 재문의 횟수, 비용을 추적하되, 문제 유형별로 분류하세요. 그런 다음 처리 실패 사례와 복잡한 사례 처리 후의 만족도를 측정하세요. 높은 평균 수치는 실제로 가장 중요한 티켓을 가려버릴 수 있습니다.

IBM (모든 개발자가 생산성 향상의 혜택을 누리지 못할 수도 있습니다)

IBM은 동료 심사를 거친 CHI 2025 논문을 위해 자사의 watsonx Code Assistant를 연구했습니다. 연구진은 669명의 사용자를 대상으로 설문조사를 실시하고, 추가로 15명을 대상으로 사용성 테스트를 진행했습니다. 많은 사용자가 이 tool을 통해 작업 속도가 빨라졌다고 느꼈지만, 모든 사용자가 동일한 이점을 공유한 것은 아니었습니다. 주목해야 할 중요한 한도가 있습니다. 이 연구는 개발자 경험과 사용자들이 느끼는 생산성에 초점을 맞췄을 뿐, 소프트웨어가 더 빨리 출시되거나 결함이 줄어들었다는 사실은 입증하지 못했습니다.

이 글에서 배울 점: 사용자 설문조사 결과를 검토 시간, 재작업, 변경 리드 타임, 변경 실패율과 같은 관측 지표를 결합하여 분석하세요. 그런 다음 결과를 작업 유형과 경험 수준별로 분류하세요. 팀 평균값만 보면, AI 코드를 작성하는 데 절약되는 시간보다 AI 출력 결과를 확인하는 데 더 많은 시간을 소비하는 개발자들이 간과될 수 있습니다.

뱅크 오브 아메리카 (통제는 성과 평가의 일부입니다)

뱅크 오브 아메리카(Bank of America)는 자사의 가상 금융 비서인 ‘에리카(Erica)’가 30억 건의 클라이언트 상호작용을 처리했으며 , 현재는 월평균 5,800만 건 이상을 처리하고 있다고 밝혔습니다. 직원용 버전은 전 직원의 90% 이상에게 도입되었으며, IT 서비스 데스크로 걸려오는 전화 건수를 절반으로 줄였습니다. 에리카는 또한 AI의 효율성을 높이기 위해 반드시 생성형 모델이 필요한 것은 아니라는 점을 보여줍니다. 이 은행은 7억 건 이상의 응답으로 구성된 고정 라이브러리를 기반으로 고객 지원 챗봇을 운영하고 있습니다. 이로 인해 에리카는 개방형 챗봇에 비해 자유도가 낮지만, 은행 환경에서 답변을 테스트하고 관리하기는 훨씬 수월해집니다.

이 글에서 배울 점: 모델과 위험 수준을 적절히 매칭하십시오. 내부 지원의 경우, 서비스 데스크 문의 건수, 성공적인 셀프 서비스 이용 건수, 재문의 건수, 문제 해결 소요 시간을 추적하십시오. 문의 건수가 감소하는 것은 긍정적인 신호이지만, 이것이 모든 직원이 실제로 문제를 해결했다는 것을 증명하는 것은 아닙니다.

적합한 AI 메트릭 선택 방법

메트릭을 파악하는 것은 쉬운 부분입니다. 더 어려운 기술은 자신의 목표에 맞는 몇 가지 메트릭을 선택하고, 나머지는 의도적으로 무시하는 것입니다. 다음은 신뢰할 수 있는 접근 방식입니다.

각 메트릭을 하나의 비즈니스 목표와 연계하세요.

먼저 목표를 정한 다음, 이를 측정할 메트릭을 선택하세요. 목표가 지원 비용 절감이라면 ‘해결 건당 비용’을 추적하세요. 매출 증대라면 ‘AI 상호작용당 매출’을 추적하세요. 의사결정 속도 향상이라면 ‘의사결정 속도’를 추적하세요. 메트릭이 이와 같이 목표와 직접적으로 연결되지 않는다면, 해당 메트릭은 제외하세요.

또한 KPI와 함께 OKR을 운영한다면, 두 개념의 역할을 명확히 구분해야 합니다. 목표는 방향을 제시하고, KPI는 그 방향 하에서 진행 상황을 측정합니다. 흔히 빠지기 쉬운 함정은 목표 달성에 필요한 수치가 아닌, 도구가 기본적으로 내보내는 모든 지표를 추적하는 것입니다. 추출하기는 쉽지만 실질적인 질문에 답하지 못하는 메트릭은 여전히 불필요한 정보일 뿐입니다.

SMART 기법을 적용하고 개수를 제한하세요

각 KPI를 구체적(Specific), 측정 가능(Measurable), 달성 가능(Attainable), 관련성 있음(Relevant), 기한이 정해져 있음(Time-bound)인 SMART 원칙에 부합하도록 설정하십시오. 그런 다음 지표 수를 의도적으로 제한하십시오. 일반적으로 목표당 3~5개, 팀당 7~10개를 넘지 않도록 하십시오. 이보다 많으면 검토 회의 시간이 길어질 뿐 결정의 정확도는 높아지지 않습니다. 개별 수치 하나하나에 집중할 수 없을 정도로 주의력이 분산되기 때문입니다. 간단한 확인 방법이 있습니다. 이번 주 결정을 바꿀 만한 메트릭을 하나도 찾을 수 없다면, 목록이 너무 길어진 것입니다.

선행 지표와 후행 지표의 균형을 맞추세요

모든 후행 지표(lagging outcome)에 선행 예측 지표(leading predictor)를 매칭하세요. 문제 해결당 비용은 도입 깊이와, 매출 증가는 숙련도와, 결함률은 코드 검토 소요 시간과 각각 대응합니다.

후행 메트릭은 이미 발생한 사실을 확인해 주는 반면, 선행 메트릭은 조치를 취할 수 있을 만큼 충분히 일찍 경고해 줍니다.

소유권과 주기 지정

모든 KPI에는 소유자와 정기적인 검토 주기가 필요합니다. 운영 메트릭은 매주, 주요 메트릭은 매월 또는 분기별로 점검하십시오. 각 메트릭은 보고서를 작성하는 사람이 아니라, 해당 수치를 개선할 수 있는 사람에게 배정하십시오. 소유자가 수치를 바꿀 실질적인 수단이 없다면, 그 누구도 책임을 지지 않게 됩니다. 그 수치는 다음 검토 시점이 될 때까지 방치될 뿐입니다.

시작 단계부터 방대한 측정 시스템을 구축할 필요는 없습니다. 입증하고자 하는 메트릭에 적합한 tool을 선택하면 됩니다.

다음은 알아두면 유용한 자료들입니다.

이 테이블은 어떤 tool이 어떤 업무에 적합한지 알려줍니다. 하지만 각 tool이 어떤 이점을 제공하거나, 어떤 실패를 방지해 주는지는 알려주지 않습니다.

RAG 프레임워크 는 해당 시스템의 성패를 좌우하는 핵심 질문, 즉 ‘답변이 검색된 맥락을 충실히 반영했는지, 아니면 맥락을 벗어났는지’에 대한 해답을 제공합니다. 이것이 바로 신뢰할 수 있는 챗봇과 반품 정책을 임의로 만들어내는 챗봇을 구분하는 차이점입니다.

가시성 도구 는 에이전트가 남긴 추적 정보, 실행된 모델, 호출한 tool, 그리고 어디서 중단되었는지를 보여줍니다. 이를 통해 실행이 중단된 원인이 플랜, tool 선택, 아니면 잘못된 아규먼트 때문인지 확인할 수 있습니다.

레드팀 도구 는 실제 사용자가 접근하기 전에 의도적으로 시스템을 공격합니다. 출시 전에 대중에게 공개되거나 비즈니스 시스템과 연동된 모든 환경에서 이 도구를 실행해 보세요. 이러한 환경에서는 단 한 번의 보안 침해만으로도 비용이 급격히 증가할 수 있습니다.

모니터링 시스템 은 출시 전 모든 테스트를 통과한 후 서서히 나타나는 문제, 즉 실제 트래픽이 유입된 후에야 드러나는 성능 편차와 품질 저하를 포착합니다.

리스크 프레임워크 는 팀원들이 리스크에 대해 논의할 수 있는 공유된 언어를 제공합니다. 인시던트 데이터베이스와 연계함으로써, 이러한 아규먼트는 실제 실패 사례를 바탕으로 이루어집니다.

공개 벤치마크 는 ‘벤치마크 쇼’에 대한 해독제입니다. ‘벤치마크 쇼’란 단 하나의 점수나 화려한 공급업체 데모를 시스템이 실제 운영에 투입될 준비가 되었다는 증거로 여기는 반사적인 태도를 말합니다.

BI 및 업무 추적 도구는 도입 현황, 비용, 사이클 시간, ROI와 같은 비즈니스 핵심 성과 지표(KPI)를 관리합니다. 여기서 중요한 것은 도구가 아니라, 각 메트릭이 실제 목표와 연계되어 있는지, 그리고 다음 단계를 책임질 담당자가 있는지 여부입니다.

ClickUp에서 AI 메트릭을 추적하는 방법

AI KPI를 선정한 후에는, 스코어카드가 자동으로 업데이트될 수 있도록 일이 지속적으로 AI와 연결되는 관리 체계가 필요합니다.

다음은 저희 팀이 ClickUp에서 AI 메트릭을 실시간으로 관리하는 방법입니다:

기성 KPI 추적 도구로 시작하세요

ClickUp KPI 템플릿은 탄탄한 시작 구조를 제공합니다. 이 템플릿에는 ‘정상 진행(On Track)’, ‘위험(At Risk)’, ‘진행 부진(Off Track)’과 같은 상태 표시와 더불어, 목표값, 실제값, 진행률, 차이, 편차를 입력할 수 있는 사용자 지정 필드가 포함되어 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp KPI 템플릿을 사용하여 AI 성과 메트릭을 모니터링하세요.

의사 결정을 주도하는 3~5개의 AI KPI를 선정하고, 각 지표에 대한 목표를 설정하며, 소유자를 지정하세요. 여기에는 1차 승인률, 검증된 시간 절감량, 성공적인 결과물당 비용, 또는 에스컬레이션 비율 등이 포함될 수 있습니다. 그러면 ‘진행 상황’ 및 ‘요약’ 보기를 통해 검토자는 어떤 목표가 계획대로 진행되고 있는지, 어떤 목표를 더 면밀히 살펴봐야 하는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

참고 사항: 이 트래커는 점수를 기록할 뿐, 자체적으로 증거 자료를 수집하지는 않습니다. 각 KPI를 실제 업무가 수행되는 작업과 연결하고, 사용자 지정 필드, 양식, 자동화, 연동 기능 또는 상담원의 업데이트를 활용하여 실제 값을 입력하십시오.

실시간 대시보드를 통해 활성 범위를 모니터링하세요.

이러한 값이 진행 중인 작업에 반영되면, ClickUp 대시보드를 통해 목록, 팀, 워크플로우 또는 기간별로 통합하여 확인할 수 있습니다. 계산 카드를 사용하면 검증된 시간 절감량, 평균 품질 점수 또는 해결 건당 비용을 합산할 수 있습니다. 막대, 선, 원형 차트를 통해 모델, 사용 사례, 팀 또는 오류 유형별로 동일한 수치를 세분화하여 분석할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 통해 AI 메트릭을 카테고리별로 한눈에 확인하세요.

회사의 ‘두뇌’가 보고서를 작성하고 누락된 부분을 표시하도록 하세요

보고 작업에는 많은 수작업이 숨어 있습니다. 또한 이 부분은 필드와 정의가 신뢰할 수 있게 된 후에야 자동화할 가치가 있는 부분이기도 합니다. ClickUp Brain은 작업 공간 내의 작업, 사용자 지정 필드, 문서 및 대화를 처리할 수 있으므로 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다:

이번 분기에 목표 달성에 미달한 AI 이니셔티브는 무엇입니까?

어떤 워크플로우의 불합격률이 가장 높았나요?

6월 프롬프트 변경 이후 1차 승인률이 개선되었나요?

AI 도입률이 높아졌음에도 불구하고 검토 시간이 증가한 이유는 무엇일까요?

현재 업무 상황을 바탕으로 단 몇 초 만에 답변을 얻을 수 있습니다. 동일한 스레드에서 분석을 구체화하거나, 기간을 비교하거나, Brain에게 분석 결과를 대화형 대시보드나 슬라이드 자료로 변환해 달라고 요청할 수 있습니다.

ClickUp Brain에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요? 간단한 사용 가이드를 확인해 보세요.

Seismic이 ClickUp에서 AI의 가치를 측정하는 방법 Seismic이 AI를 시범 운영 단계를 넘어 본격적으로 도입했을 때, 8개 부서에 걸쳐 30일 만에 30개의 AI 에이전트를 구축했습니다. 하지만 팀은 에이전트 수 자체를 성공의 척도로 삼지 않았습니다. 중요한 것은 그 에이전트들이 후속 단계에서 어떤 변화를 가져왔는지였습니다. 세 명의 파워 유저가 단 한 달 만에 20시간의 수작업 시간을 절감했습니다. 예전에는 데이터 내보내기, 피벗 테이블, 반나절에 걸친 분석이 필요했던 보고 관련 질문들이 ClickUp Brain을 통해 단 몇 초 만에 해결되기 시작했습니다. 이것이 바로 성과 지표입니다. 노동 시간이 더 높은 가치를 창출하는 업무로 전환되었고, 의사 결정 속도가 반나절에서 순식간으로 단축되었습니다. 도입 데이터를 통해 이러한 변화가 일시적인 급증이 아닌 지속적 추세임을 확인할 수 있었습니다. 사용량은 3개월 동안 75% 증가했으며, 한 고객 성공 팀 회원의 활동 기록 횟수는 월 10일에서 23일로 늘어났습니다. 절약된 시간과 보고 속도 향상을 고려할 때, 이러한 사용 빈도는 해당 도구가 출시 주간 이후 점차 사라지는 것이 아니라 워크플로우에서 매일 사용되는 필수 요소로 자리 잡았음을 보여줍니다. Seismic의 CBO 겸 CMO 수석 보좌관인 Mariah Wilcox는 다음과 같이 공유합니다: 회의를 준비하던 중 ClickUp Brain에 파워 사용자가 누구인지, 어느 팀의 사용량이 급증했는지 물어보았습니다. 몇 초 만에 성장 마케팅 팀의 참여도가 2월부터 5월까지 140% 증가했다는 답변을 받았습니다. 이 통계는 다른 방법으로는 절대 파악하지 못했을 수도 있는 정보입니다. 회의를 준비하던 중 ClickUp Brain에 파워 사용자가 누구인지, 어느 팀의 사용량이 급증했는지 물어보았습니다. 몇 초 만에 성장 마케팅 팀의 참여도가 2월부터 5월까지 140% 증가했다는 답변을 받았습니다. 이 통계는 다른 방법으로는 절대 파악하지 못했을 수도 있는 정보입니다.

솔직한 한계: ClickUp은 팀 활동을 목표와 효과적으로 연계합니다. 하지만 Snowflake와 같은 대규모 데이터 웨어하우스도 아니며, 모델 수준 모니터링을 위한 전문 도구도 아닙니다. 데이터와 일이 한곳에 통합되어 있을 때 가장 효과적이며, 이는 바로 운영 AI KPI가 존재하는 환경입니다. 심층적인 모델 텔레메트리 분석이 필요하다면 전용 도구와 함께 사용하십시오.

AI가 실제로 어떤 변화를 가져왔는지 측정하세요

AI의 어려운 점은 결코 AI가 무언가를 수행하게 만드는 것이 아니었습니다. 중요한 것은 그 ‘무언가’가 할 만한 가치가 있는지 여부를 파악하는 것이었습니다. 대부분의 팀은 자사 tools가 얼마나 많이 사용되고 있는지, 얼마나 많은 초안이 생성되었는지 말해줄 수 있지만, 그중 거의 어느 것도 유일하게 중요한 질문, 즉

하류 단계의 누구라도 체감할 수 있을 만큼 일의 품질이 향상되었거나, 비용이 절감되었거나, 속도가 빨라졌나요?

구축에 앞서 ‘값’이 무엇인지 명확히 정의해 두면, AI가 단순히 수행하는 작업이 아니라 AI가 가져오는 변화를 측정하게 됩니다. 실제 목표와 연계된 몇 가지 메트릭을 선택하세요. 그런 다음 각 메트릭에 대응하는 ‘반대 메트릭’을 설정하여, 속도에서 이룬 성과가 품질 저하를 가리지 못하도록 하세요. 마지막으로, 모든 수치에 기준치, 목표치, 마감일, 그리고 이를 개선할 소유자를 지정하세요. 그 스코어카드를 측정 대상 일 바로 옆에 두면, 스코어카드 자체가 스스로 진실을 알려줄 것입니다.

AI 사용 규모가 확대됨에 따라 이 모든 항목을 추적하려면, 귀사의 성장에 발맞춰 함께 발전하는 도구가 필요합니다. ClickUp에 가입하여 측정 대상 일 바로 옆에 모든 메트릭을 표시하는 AI KPI 대시보드를 구축해 보세요.

AI 메트릭에 관한 자주 묻는 질문

추적해야 할 가장 중요한 AI 메트릭은 무엇일까요?

네 가지 계층(정확도 또는 1차 통과율(출력 품질), 지연 시간(시스템 성능), 활성 사용자 유지율(도입), 문제 해결당 비용 또는 ROI(비즈니스 영향))에서 각각 하나씩 선택하여 시작하세요. 적절한 조합은 AI의 역할에 따라 달라집니다. 지원 봇의 경우 문제 봉쇄율, 해결 확인율, 재문의율이 필요합니다. 코드 어시스턴트의 경우 변경 리드 타임, 재작업률, 검토 시간이 필요합니다. 목표당 총 3~5개로 제한하고, 각 메트릭에 대응 메트릭을 함께 설정하여 한 차원에서의 이득이 다른 차원의 손실을 은폐하지 않도록 하십시오.

AI 성과 메트릭과 AI 벤치마크의 차이점은 무엇인가요?

벤치마크는 고정된 공개 데이터셋과 작업을 기준으로 모델에 점수를 매기는 반면, 성능 메트릭은 실제 운영 환경에서 시스템이 어떻게 작동하는지를 측정합니다. 모델이 리더보드 상위권을 차지하더라도 실제 사용자가 이용하게 되면 지연 시간, 비용 또는 안전성 측면에서 실패할 수 있습니다. Vectara의 ‘환각(hallucination)’ 리더보드나 MMLU와 같은 벤치마크는 후보 선별 도구로 활용하고, 그 후에는 자신의 목표에 부합하는 메트릭을 측정하십시오.

AI 시스템의 적절한 환각 발생률은 얼마일까요?

AI 시스템에 대해 업계 전반적으로 통용되는 ‘환각 발생률’ 기준은 없습니다. 유용한 목표치는 작업, 오류로 인한 비용, 그리고 시스템이 불확실성을 인정할 수 있는지 여부에 따라 달라집니다. 실질적인 비즈니스 용도의 경우, 대표적인 생산 테스트 세트에서 5% 미만의 발생률을 목표로 삼는 것이 합리적인 출발점입니다. 하지만 위험이 큰 시스템의 경우, 발생률을 0에 훨씬 가깝게 유지해야 하며, 불확실한 답변은 사람에게 전달해야 합니다. 이 5%는 공식적인 표준이 아닌 운영 목표로 간주하십시오.

더 중요한 교훈은 환각률만으로는 충분하지 않다는 점입니다. 『네이처(Nature)』에 실린 한 연구에 따르면, 일반적인 정확도 벤치마크는 모델이 모르는 것을 인정하기보다는 추측하는 것을 더 높이 평가하는 경향이 있습니다. 환각률을 기권률, 오류 심각도, 인용 근거, 그리고 근거 없는 주장이 사용자에게 전달되는 빈도와 함께 종합적으로 측정해야 합니다.

AI 성과 메트릭을 얼마나 자주 검토해야 할까요?

지연 시간, 오류율, 문제 억제율과 같은 운영 메트릭은 매주 검토하고, 해결당 비용 및 ROI와 같은 비즈니스 메트릭은 매월 또는 분기별로 검토하십시오. 검토 주기는 수치의 변동 속도와 해당 메트릭에 따라 조치를 취하는 담당자에 맞춰 조정하십시오. 모든 메트릭에 실질적인 영향력을 행사할 수 있는 소유자를 지정하십시오.

대부분의 팀은 두 가지 계층을 결합하여 운영합니다. ClickUp과 같은 업무 플랫폼은 대시보드, 사용자 지정 필드, 에이전트 기반 워크플로우를 활용하여 첫 번째 통과 승인률이나 성공적인 작업당 비용과 같은 값을 집계함으로써, 해당 지표를 생성하는 작업과 함께 운영 및 비즈니스 KPI를 추적합니다. Arize, Langfuse, WhyLabs와 같은 전용 관측성 도구는 드리프트 및 환각과 같은 모델 수준의 텔레메트리 데이터를 처리하는 반면, Snowflake와 같은 데이터 웨어하우스는 심층 분석을 위해 원시 이벤트 데이터를 저장합니다.

대조군 없이도 AI의 영향을 측정할 수 있을까요?

네, 다만 정확도는 다소 떨어집니다. 대조군은 AI가 초래한 결과와 어차피 발생했을 결과를 구분해 주므로 가장 강력한 방법입니다. 대조군이 없다면 단계적 도입이나 일치하는 기준선을 사용하고, 가격, 프로모션, 수요, 계절적 요인의 변동을 고려하여 조정하십시오. 단순한 ‘전후 비교’만으로는 무엇이 변했는지는 알 수 있지만 그 원인은 파악할 수 없기 때문에, 계절적 수요나 병행된 프로세스 개선의 성과가 AI의 공으로 잘못 귀속되는 경우가 발생합니다.

AI ROI는 어떻게 측정하나요?

AI ROI는 AI 시스템의 구축, 운영 및 유지 관리에 드는 총 비용 대비 해당 시스템으로부터 얻는 가치를 의미합니다. 배포 전에 프로세스에 대한 기준선을 설정한 다음, 문제 해결당 비용이나 상호작용당 수익과 같은 구체적인 비즈니스 메트릭을 통해 총 소유권 비용 대비 변화를 측정하십시오.