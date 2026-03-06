[연도] 최고의 Murf AI 대체 솔루션 10선

대부분의 팀은 AI 음성 찾기에 어려움을 겪지 않습니다. 오히려 음성 녹음 생성 과정 전체가 산만하게 엉망이 되는 걸 막는 데 어려움을 겪죠.

대본은 Google Docs에 있고, 편집은 Slack으로 전달되며, 작업은 Asana에서 관리됩니다. 그러다 보면 Murf AI가 또 하나의 관리해야 할 탭이 되어버리죠. 바로 여기서 제작 시간이 사라집니다.

Microsoft의 '워크 트렌드 인덱스' 데이터가 이 소음을 수치화했습니다: 직원들은 근무 시간 중 약 2분마다 한 번씩 연락을 받으며, 하루에 총 약 275회의 방해를 경험합니다.

음성 워크플로우가 여러 도구에 분산되면 맥락 분산이라는 부담이 생깁니다: 앱을 계속 전환하고 정보를 찾아다니느라 실제 작업을 진행하지 못하는 상황입니다.

따라서 이 가이드는 Murf AI 대안을 선택할 때 실제로 고려해야 할 한 가지 질문을 중심으로 구성되었습니다: 이 tool이 매주 음성 제작을 더 쉽게 운영할 수 있게 해줄 것인가?

초현실적인 음성 복제 플랫폼부터 대본, 승인, 자산을 한곳에 모아 관리하는 올인원 작업 공간까지, 범위가 넓어 총 10가지 옵션을 만나보세요.

왜 Murf AI 대안을 찾아야 할까요?

Murf AI 대안은 텍스트 음성 변환(TTS) 및 AI 음성 생성 플랫폼으로, 작성된 대본을 자연스러운 음성으로 변환합니다. 콘텐츠 제작자, 마케터, 교육·개발 팀, 제품 개발자 등 매 업데이트마다 전문 성우를 고용하지 않고도 전문적인 음성 녹음이 필요한 이들이 활용합니다.

Murf AI는 기본적인 보이스오버 작업에는 적합하지만, 작업량이 증가하고 기대치가 높아지면 팀 간 마찰이 발생하기 시작합니다.

콘텐츠 수요가 예상 대비 5배 증가할 전망인 가운데, 격차는 더욱 커지고 있습니다:

가끔 사용하는 경우 가격을 정당화하기 어려울 수 있습니다

특정 브랜드 톤이 필요할 때 음성 라이브러리는 한도처럼 느껴질 수 있으며,

일부 목소리는 여전히 약간 기계적으로 들릴 수 있습니다

많은 사용자들이 발음이나 억양이 약간 어색하게 들리는 등 현실감 문제를 지적하며, 이로 인해 추가 편집 주기가 필요해집니다.

Murf가 대규모로 필요한 음성 녹음 워크플로우를 지원하지 못할 때, 더 많은 도구와 단계를 추가하여 보완해야 합니다. 이러한 도구 과잉은 프로세스 지연과 콘텐츠 전반의 일관성 부족을 초래합니다.

최고의 Murf 대안은 단순히 음성 품질뿐만 아니라 팀의 음성 제작 방식에 따라 결정됩니다. 일부 팀은 브랜드 일관성을 위해 스튜디오급 음성 복제가 필요합니다. 다른 팀은 개발자가 제품 내에서 오디오를 생성하거나 대규모로 음성 더빙을 자동화할 수 있도록 API 접근성을 더 중요하게 생각합니다.

스크립트부터 최종 자산까지 콘텐츠 생성 워크플로우 전체를 소유하고 있다면, 통합 작업 공간이 더 현명한 선택이 될 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 16%가 여러 도구에서 업데이트를 통합해 일관된 보기로 만드는 데 어려움을 겪습니다. 업데이트가 흩어져 있으면 정보를 모으는 데 더 많은 시간을 소비하게 되고, 리더십 발휘할 시간이 줄어듭니다. 결과는? 불필요한 행정 업무, 놓친 인사이트, 그리고 불일치입니다.

구체적인 대안을 살펴보기 전에, 콘텐츠 워크플로우 전반에서 AI 기반 도구를 활용할 때 생산성을 극대화하는 데 도움이 되는 실용적인 AI 활용법을 소개하는 이 짧은 비디오를 시청하세요.

Murf AI 대안 한눈에 보기

Tool name 가장 적합한 용도 주요 기능 가격* ClickUp AI 기반 글쓰기 및 협업으로 엔드투엔드 콘텐츠 워크플로우를 관리하는 팀 AI 스크립트 작성을 위한 ClickUp Brain, 실시간 협업을 위한 ClickUp Docs, 비동기 화면 녹화 및 내레이션을 위한 ClickUp Clips, 사용자 지정 필드 및 자동화 기능 무료 이용 가능; 기업용 맞춤형 설정 제공 ElevenLabs 초현실적인 음성 복제 및 다국어 콘텐츠 짧은 오디오 샘플로 음성 복제, 5000개 이상의 음성 라이브러리, 장편 콘텐츠용 프로젝트 에디터, 자동 립싱크 타이밍이 적용된 더빙 스튜디오, 70개 이상의 언어 지원 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $5부터 시작합니다 WellSaid Labs 브랜드 일관성을 유지하는 음성 경험을 구축하는 기업 팀 맞춤형 음성 아바타, 역할 기반 권한 설정이 가능한 팀 작업 공간, 발음 라이브러리, SOC 2/HIPAA/GDPR 준수, Adobe Premiere Pro 통합 기능 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $50부터 시작합니다 Speechify 접근성 중심의 텍스트 음성 변환 및 개인 생산성 도구 브라우저 확장 프로그램, 물리적 텍스트용 모바일 OCR, 60개 이상의 언어로 1000개 이상의 목소리, AI 요약 및 퀴즈, 단어 단위 하이라이트 기능 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $29부터 시작합니다 LOVO /AI 단일 플랫폼에서 음성 및 비디오 편집이 필요한 비디오 제작자 Genny 비디오 에디터, 500개 이상의 목소리, 감정 및 강조 제어, 자동 자막 생성, 모든 유료 플랜에서 음성 복제, AI 아트 도구 유료 플랜은 월 29달러부터 시작합니다 Synthesia 스튜디오 없이도 비디오 프레젠테이션이 필요한 기업 교육 담당자 및 마케팅 팀 240개 이상의 스톡 아바타, 다국어 구사 능력이 있는 맞춤형 개인 아바타, 음성 복제 기능 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $29부터 시작합니다 Google 클라우드 Text-to-Speech 대규모 애플리케이션에 음성 기능을 구축하는 개발자들을 위한 솔루션 75개 이상의 언어로 380개 이상의 음성, WaveNet/Neural2/Studio 음성, SSML 지원, Gemini 2.5 Flash 및 Pro TTS 모델, 종량제 결제 표준 음성 무료 이용 가능; Gemini 모델은 토큰 기반 요금제 적용 Microsoft Azure 텍스트 음성 변환 글로벌 언어 지원 및 맞춤형 음성이 필요한 기업용 애플리케이션 140개 이상의 언어로 제공되는 400개 이상의 신경망 음성, 맞춤형 신경망 음성, 코딩 없이 조정 가능한 Speech Studio, 말하는 아바타 합성, 일괄 합성 API 무료 이용 가능; 맞춤형 종량제 요금제 Descript 텍스트 기반 오디오 편집을 원하는 팟캐스터 및 비디오 에디터 대본 편집으로 오디오 수정, 보이스 클로닝 오버더빙, 불필요한 말 제거, 립싱크 동기화 지원 39개 이상 언어 AI 더빙, Claude/Gemini/GPT 모델 옵션 제공 유료 플랜은 월 $24부터 시작합니다 CAMB /AI 자동 립싱크 기능으로 빠른 다국어 더빙 150개 이상의 언어 지원, 자동 입모양 동기화 조정, 다국어 음성 복제, 대규모 콘텐츠 라이브러리를 위한 일괄 처리 기능 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $5부터 시작합니다

사용하기 좋은 최고의 Murf /AI 대안들

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 한다는 점을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

1. ClickUp (엔드투엔드 콘텐츠 워크플로우 관리에 최적화된 팀용)

ClickUp을 무료로 이용하세요 ClickUp AI 지원 작업 공간에서 음성 및 비디오 콘텐츠 파이프라인 전체를 관리하세요

ClickUp은 AI 기반 글쓰기, 협업 문서, 작업 관리를 통합된 AI 작업 공간 으로 통합하여 팀이 음성 및 비디오 프로젝트를 포함한 콘텐츠 워크플로우를 끝까지 수행할 수 있도록 합니다. 지속적인 작업 전환 없이도 가능합니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 37%가 글쓰기, 편집, 이메일 등 콘텐츠 생성에 AI를 활용합니다. 하지만 이 과정은 일반적으로 콘텐츠 생성 도구와 ClickUp 작업 공간 같은 서로 다른 도구 간 전환을 수반합니다. ClickUp을 사용하면 이메일, 댓글, 채팅, 문서 등 작업 공간 전반에 걸쳐 AI 기반 글쓰기 지원을 받을 수 있으며, 작업 공간 전체의 맥락을 유지한 채로 작업할 수 있습니다.

ClickUp을 벗어나지 않고도 대본을 작성하고 다듬으세요

ClickUp Brain을 활용해 스크립팅, 기획, 사전/사후 제작 지원으로 비디오 및 음성 제작 워크플로우를 가속화하세요

한 도구에서 대본을 작성하고 다른 도구에서 제작을 관리하는 대신, ClickUp Brain을 사용해 ClickUp 문서 내에서 직접 대본을 생성하고 다듬으며 완성도를 높일 수 있습니다.

이 AI는 프로젝트 개요, 기존 스크립트, ClickUp에 저장된 브랜드 문서 등 작업 공간 컨텍스트를 활용하여 수동 복사-붙여넣기 없이도 초안의 일관성을 유지합니다.

작성 지원 기능을 넘어, ClickUp 슈퍼 에이전트를 생성하여 브리프 초안 작성, 피드백 요약, 승인용 콘텐츠 전달 등의 작업을 자율적으로 처리할 수 있습니다. 이들은 AI 기반 콘텐츠 팀원처럼 백그라운드에서 작동하여 제작 타임라인을 단축해 드립니다.

ClickUp Super Agents로 음성 더빙 생성 콘텐츠 워크플로우 자동화

한 번의 클릭으로 대본 초안에서 제작 작업까지 진행하세요

채팅이나 문서에서 바로 추적 가능한 ClickUp 작업을 생성하세요

팀 편집의 중심 hub인 ClickUp Docs로 실시간으로 대본을 공동 작업하세요. 여러 팀원이 동시에 편집하고, 인라인 코멘트를 남기며, 승인을 위해 관계자를 태그할 수 있습니다.

버전 기록은 모든 변경 사항을 추적하므로 초안을 잃어버릴 염려가 없습니다.

대본이 준비되면 플랫폼을 벗어나지 않고도 바로 적절한 ClickUp 작업에 첨부하고, 음성 녹음 제작 단계를 할당하며, 마감일을 설정하고 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

ClickUp 내에서 직접 음성 녹음 초안을 캡처하고 공유하세요

ClickUp Clips로 화면에서 직접 오디오와 비디오를 캡처하여 공유 가능한 Clip으로 변환하세요

자체 오디오/비디오를 녹화하는 팀을 위해, 화면 녹화 및 음성 내레이션을 캡처한 후 ClickUp Clips로 팀원과 즉시 공유하세요. 내부 교육 콘텐츠, 제품 데모, 또는 음성 녹음 초안에 대한 비동기 피드백에 효과적입니다.

결과: 아이디어 구상부터 대본 작성, 최종 자산까지 콘텐츠 제작의 모든 과정이 한곳에서 이루어집니다.

참고: ClickUp을 콘텐츠 워크플로우의 중추로 생각하세요. 대본, 피드백, 제작 작업을 체계적으로 관리해 주지만, AI 음성 더빙 생성을 위해서는 여전히 전용 TTS 도구가 필요합니다.

ClickUp 최고의 기능

팀이 가장 효율적으로 작업하는 방식에 맞춰 콘텐츠 파이프라인을 정확히 파악하세요. 칸반 보드부터 타임라인, 목록 보기까지 ClickUp 뷰를 활용하세요.

ClickUp의 사용자 지정 필드를 활용해 스크립트 상태나 승인 단계 등 워크플로우에 중요한 세부 정보를 추가하세요

반복적인 업무 인계를 ClickUp 자동화 기능에 맡기세요. 팀이 업데이트를 쫓느라 시간을 낭비하지 않고 콘텐츠 제작에 집중할 수 있도록 합니다.

ClickUp 장단점

장점:

ClickUp의 무료 요금제는 개인 제작자와 소규모 팀이 초기 비용 없이 시작하기에 충분합니다

ClickUp 대시보드로 콘텐츠 제작 현황을 한눈에 파악하고, 병목 현상을 발견하며, 여러 프로젝트에 걸친 팀 업무량을 즉시 모니터링하세요.

모바일 앱으로 이동 중에도 대본 검토, 코멘트 남기기, 콘텐츠 승인까지 간편하게 처리하세요

스크립트와 브리프는 해당 작업에 직접 첨부 파일로 첨부되므로 컨텍스트를 항상 손쉽게 확인할 수 있으며, 정보가 단절되지 않습니다.

Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot, Zapier 등 기존에 사용 중인 tools와 연결됩니다.

단점:

일부 고급 기능의 경우 모바일 앱 경험이 데스크탑만큼 정교하지 않을 수 있습니다

음성 생성에만 집중하는 팀은 전체 프로젝트 관리 기능이 필요하지 않을 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

TrustRadius 리뷰 의 피드백 내용:

저희는 소셜 및 디지털 미디어 콘텐츠 생성 파이프라인을 관리하고 추적하기 위해 ClickUp을 사용합니다. 이를 통해 각 콘텐츠의 상태(진행 중, 편집 필요, 예약됨 등)와 담당 디자이너를 확인할 수 있습니다. 또한 각 작업의 댓글 섹션을 활용해 작업/다음 단계를 논의하고 위임할 수 있어 이메일을 통해 주고받는 번거로운 소통을 없애줍니다(콘텐츠 생성 주기 추적 및 후속 조치 필요성을 충족).

2. ElevenLabs (초현실적 음성 복제 및 다국어 콘텐츠에 최적)

ElevenLabs 제공

콘텐츠에 실제 녹음과 구분할 수 없는 목소리가 필요할 때, ElevenLabs는 믿을 수 있는 선택지입니다.

이 플랫폼은 고급 신경망 모델을 활용하여 대부분의 TTS tools가 놓치는 미묘한 억양, 호흡 패턴, 감정적 뉘앙스를 포착합니다.

음성 복제는 ElevenLabs의 핵심 차별화 요소입니다. 짧은 오디오 샘플을 업로드하면 플랫폼이 해당 음성의 합성 버전을 생성합니다. 프로젝트 전반에 걸쳐 일관된 브랜드 내레이터를 유지하거나, 화자의 특성을 보존한 채 콘텐츠를 현지화할 수 있습니다.

프로젝트 기능은 장편 콘텐츠를 처리하여 여러 목소리를 챕터별로 일관된 속도로 연출할 수 있게 합니다.

더빙 스튜디오는 다국어 콘텐츠를 자동화합니다. 비디오를 업로드하면 ElevenLabs가 자막을 생성하고 번역한 후 목표 언어에 맞춰 타이밍과 톤을 재현하며 더빙합니다. 글로벌 콘텐츠 팀의 경우, 이로 인해 더빙 타임라인이 몇 주에서 몇 시간으로 단축됩니다.

ElevenLabs의 주요 기능

단 몇 분 분량의 오디오만으로 어떤 목소리든 합성 복제본을 생성하세요

오디오북, 팟캐스트, 강의 모듈 같은 장편 콘텐츠를 타임라인 기반 에디터로 관리하세요

비디오 콘텐츠를 업로드하고 새로운 언어로 더빙된 버전을 생성하세요

ElevenLabs 장단점

장점:

5000개 이상의 음성 라이브러리를 이용하세요

챗봇과 가상 비서를 위한 자연스러운 음성 생성

70개 이상의 언어를 아우르는 포괄적인 다국어 지원

단점:

발음이나 어조를 미세 조정하려면 여러 번 시도해야 합니다

음성 복제 기술은 사용 권한과 윤리적 고려 사항에 세심한 주의를 기울여야 합니다.

프로젝트 에디터 같은 고급 기능의 경우 학습 곡선이 가파릅니다

ElevenLabs 가격 정책

Free

스타터: 월 $5

제작자: 월 $22

프로: 월 99달러

ElevenLabs 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

G2 사용자의 후기: ElevenLabs는 탁월한 운율과 억양으로 매우 자연스러운 음성을 제공합니다. 긴 텍스트에서도 품질이 일관되며, API는 실제 애플리케이션에 쉽게 통합됩니다. 음성 맞춤형 설정, 안정성, 낮은 지연 시간 덕분에 데모뿐만 아니라 실제 제작 환경에서도 신뢰할 수 있는 tool입니다.

실제 사용자들은 ElevenLabs에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

3. WellSaid Labs (브랜드 일관성 있는 음성 경험 구축을 위한 기업 팀에 최적)

via WellSaid Labs

기업 팀에게는 단순히 우수한 음성만으로는 부족합니다. 거버넌스, 협업 제어 기능, 그리고 독점적인 음성 아바타가 필요합니다.

WellSaid Labs는 기업용 사례에 중점을 둡니다. 이 플랫폼은 역할 기반 권한으로 여러 사용자가 음성 프로젝트를 공동 작업할 수 있는 팀 작업 공간을 제공합니다. 발음 라이브러리를 통해 기술 용어, 브랜드명, 업계 전문 용어가 모든 콘텐츠에서 정확하게 발음되도록 보장합니다.

맞춤형 음성 아바타를 통해 기업은 독점적인 AI 음성을 제작할 수 있습니다. WellSaid 팀과 협력하여 경쟁사나 타 고객이 모방할 수 없는 강력한 브랜드 정체성을 구축하는 데 도움이 되는 음성을 개발하세요.

보안 및 규정 준수 기능으로 기업 요구사항을 충족합니다. SOC 2 준수, SSO 통합, 감사 로그를 통해 IT 팀이 필요한 통제 기능을 제공합니다.

WellSaid Labs의 주요 기능

WellSaid Studio에 대본을 붙여넣기하거나 업로드하고, 음성을 선택한 후 출력을 완벽하게 제어하며 실시간 내레이션을 받아보세요.

브랜드명과 전문 용어를 위한 맞춤형 발음 사전 구축

WellSaid Labs를 Adobe Premiere Pro 및 Adobe Express에 연결하여 편집 워크플로우 내에서 직접 보이스오버를 생성하고 배치하세요

WellSaid Labs 장단점

장점:

120개 이상의 언어를 아우르는 AI 음성 라이브러리로 다양한 억양과 스타일을 지원합니다

HIPAA, GDPR, ADA 및 WCAG 표준 준수

연결된 워크플로우에서 팀과 실시간으로 협업하고 공유 프로젝트 전반에 걸쳐 코멘트를 남기세요

단점:

영구 Free Plan 없음

맞춤형 음성 생성은 더 긴 설정 과정이 필요합니다

개발자 API는 기업용 사례를 목표로 합니다

WellSaid Labs 가격 정책

Free

크리에이티브: $55/사용자/월

Business: $160/사용자/월 (연간 결제)

Enterprise: 맞춤형 가격

WellSaid Labs 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

G2 사용자가 멘션한 내용: WellSaid Studio의 사용 편의성이 마음에 듭니다. 음성 녹음 작업 시간을 크게 절약해 주거든요. 대본을 tool로 입력하기만 하면 현실감 넘치는 오디오를 얻을 수 있습니다. 고품질에 시간까지 절약되는 경험이 정말 놀라워요. 항상 사용합니다. 다양한 목소리 중에서 선택할 수 있는 점도 정말 좋습니다. 글로벌 기업으로서 직원들이 자신과 비슷한 목소리를 듣는 것은 매우 중요하고 영향력 있는 일입니다.

실제 사용자들은 웰세이드 랩스에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자가 멘션한 내용:

4. Speechify (접근성 중심 텍스트 음성 변환 및 개인 생산성 최적화)

via Speechify

텍스트를 오디오로 변환하여 듣고 싶으신가요? 그렇다면 Speechify가 유용할 것입니다. 문서, Google Docs, PDF, 기사, 이메일, 웹사이트, 책 또는 원하는 모든 텍스트 자료를 읽기에 완벽합니다.

Speechify는 접근성 도구로 시작했습니다. 브라우저 확장 프로그램은 웹 페이지를 음성으로 읽어주며, 모바일 앱은 OCR을 이용해 물리적 문서를 스캔하여 음성으로 변환합니다. 이 tool은 읽기 장애가 있는 개인이나 음성 학습을 선호하는 모든 이에게 음성-텍스트 변환 소프트웨어를 통해 장벽을 제거합니다.

음성 라이브러리에는 고품질 신경망 음성이 포함되어 있으며, 속도 조절 기능을 통해 가속화된 속도로 청취할 수 있습니다. 크로스 디바이스 동기화로 노트북에서 시작한 글을 휴대폰에서 이어서 들을 수 있습니다. Speechify Studio는 음성 녹음 생성 기능을 제공하지만, 플랫폼의 핵심 강점은 여전히 개인 생산성 향상입니다.

Speechify 최고의 기능

60개 이상의 언어와 억양으로 구현된 1,000개 이상의 사실적인 AI 음성에 접근하세요

콘텐츠를 기반으로 AI 요약문과 퀴즈 생성

화면에서 각 단어가 나레이션과 동기화되어 강조 표시되는 모습을 확인하세요: 라이브러리와 청취 진행 상황이 데스크탑과 모바일 기기에서 모두 동기화됩니다

Speechify 장단점

장점:

접근성 중심 디자인으로 난독증이나 시각 장애가 있는 분들도 쉽게 읽을 수 있습니다

웹 페이지와 PDF부터 실제 책까지 다양한 입력 옵션 지원

스피드 리스닝으로 콘텐츠를 더 빠르게 소비하세요

단점:

제작용 음성 품질은 전용 TTS 플랫폼에 미치지 못합니다

콘텐츠 생성 기능을 위한 스튜디오 기능은 핵심 낭독 도구보다 덜 발전되어 있습니다

전체 음성 라이브러리 이용을 위해서는 프리미엄 플랜 업그레이드가 필요합니다

Speechify 가격 정책

Free

프리미엄: 월 29달러

Speechify 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

G2 사용자가 경험담을 공유합니다: Speechify는 제 시간을 많이 절약해 줍니다. 이메일이나 웹 페이지를 반복해서 읽으며 집중력을 잃는 대신, 그냥 들을 수 있으니까요.

실제 사용자들은 Speechify에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자가 경험담을 공유합니다:

5. LOVO AI (음성과 편집을 한 플랫폼에서 필요로 하는 비디오 제작자에게 최적)

음성 녹음, 자막 작업, 비디오 편집을 위해 별도의 도구를 번갈아 사용하면 시간이 낭비됩니다. 이때 올인원 콘텐츠 생성 플랫폼 LOVO AI가 해결책이 되어 드립니다. LOVO AI는 음성 생성 기능과 Genny라는 비디오 편집기를 결합하여 비디오 제작자들이 흔히 겪는 이 문제를 해결합니다.

음성 라이브러리에는 500개 이상의 AI 음성이 포함되어 있지만, 차별화된 기능은 Genny입니다. Genny를 사용하면 다른 도구로 내보내지 않고도 비디오 타임라인에 직접 음성 더빙을 추가하고 자동 자막을 생성할 수 있습니다.

감정과 강조 제어 기능을 통해 AI가 대사를 전달하는 방식을 지시할 수 있습니다. 강조할 단어를 표시하고, 속도를 조절하거나, "흥분된" 또는 "진지한"과 같은 감정적 톤을 선택하세요. 평범한 내레이션 이상의 표현이 필요한 제작자에게 이 제어 기능들은 표현력을 더해줍니다.

LOVO AI 최고의 기능

음성 녹음에서 자동으로 자막을 생성하고 브랜드에 맞게 스타일링하세요

모든 유료 플랜에서 음성 복제 기능 이용 가능

Genny의 AI 작가로 대본을 더 빠르게 작성하세요

LOVO /AI 장단점

장점:

프로젝트는 클라우드에 안전하게 저장되며 팀원들이 언제든지 접근할 수 있습니다

이 AI 아트 tool은 텍스트 아이디어를 생생한 시각적 이미지로 변환합니다

개발자는 API 접근을 통해 LOVO의 고급 AI 음성을 자체 앱이나 서비스에 통합할 수 있습니다.

단점:

비디오 편집 기능은 전용 에디터에 비해 기본적입니다

대규모 라이브러리 내에서 음성 품질이 다양합니다

LOVO AI 가격 정책

기본: 사용자당 월 29달러

프로: 사용자당 월 48달러

Pro+: 사용자당 월 149달러

LOVO AI 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 LOVO AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 G2에 자신의 경험을 공유했습니다:

6. Synthesia (스튜디오 없이 비디오 프레젠테이션이 필요한 기업 트레이너 및 마케팅 팀에 최적)

via Synthesia

AI 보이스오버 아이디어를 좋아하지만 콘텐츠에 시각적 발표자를 추가해 한 단계 더 발전시키고 싶다면 Synthesia를 사용해 보세요.

글로 작성된 대본을 생생한 디지털 아바타가 이끄는 완성도 높은 비디오로 변환해 줍니다. 또한 본인의 목소리를 복제하여 브랜드 정체성에 더 잘 맞는 전달감을 구현할 수 있습니다.

Synthesia를 사용하면 촬영팀을 고용하거나 장비를 대여하거나 직접 카메라 앞에 설 필요 없이 매력적인 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.

Synthesia 최고의 기능

240개 이상의 스톡 아바타 중에서 선택하거나, 160개 이상의 언어로 유창하게 말하는 나만의 맞춤형 개인 아바타를 생성하세요.

클릭 가능한 행동 유도 버튼과 퀴즈를 비디오 플레이어에 직접 삽입하여 시청자 유지율을 높이세요

한 번의 클릭으로 80개 이상의 언어로 스크립트를 자동 번역하고, 일치하는 자막을 생성하며, AI 더빙 또는 음성 복제를 적용하세요.

자동 적용되는 브랜드 키트와 실시간 팀 협업으로 제작을 관리하세요

Synthesia 장단점

장점:

기존 비디오 촬영 및 음성 녹음 세션의 막대한 비용과 번거로운 로지스틱 문제를 해결합니다

빠른 번역으로 글로벌 도달 범위 확대

비디오 또는 오디오 편집 경험이 전혀 필요하지 않습니다

단점:

고급 스튜디오 아바타는 긴 생성 과정을 수반합니다

Synthesia 가격 정책

기본: 무료

스타터: 월 29달러

제작자: 월 $89

Enterprise: 맞춤형 가격

신테시아 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (300개 이상의 리뷰)

G2에 한 사용자가 다음과 같이 보고했습니다: 음성 녹음은 학습자에게 또 다른 모달리티(표현 방식)를 쉽게 추가할 수 있게 해줍니다. 텍스트와 기본 비디오만으로는 모든 유형의 학습자를 충족시키지 못합니다. 간편하게 음성 녹음을 추가할 수 있는 방법을 통해 최종 결과물은 훨씬 더 우수해질 뿐만 아니라, 무엇보다도 더 넓은 청중층을 아우를 수 있습니다.

실제 사용자들은 Synthesia에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

음성 녹음은 학습자에게 또 다른 모달리티(표현 방식)를 쉽게 추가할 수 있게 해줍니다. 텍스트와 기본 비디오만으로는 모든 유형의 학습자를 충족시키지 못합니다. 간편하게 음성 녹음을 추가할 수 있는 방법을 통해 최종 결과물은 훨씬 더 우수해질 뿐만 아니라, 무엇보다도 더 넓은 청중층을 아우를 수 있습니다.

7. Google 클라우드 Text-to-Speech (대규모 애플리케이션에 음성 기능을 구축하는 개발자에게 최적)

앱이 하루 수천 건의 요청에 대해 음성을 생성해야 할 때, 다운타임이나 지연 문제를 감수할 수 없습니다. 이를 고려하여 Google Cloud TTS는 Google Assistant의 기반 기술과 동일한 기업급 안정성을 사용량 기반 요금제의 간편함과 함께 제공합니다.

Google 클라우드 생태계에 이미 속한 개발자에게는 통합이 간단합니다. SSML 지원으로 발음, 멈춤, 말하기 속도를 정밀하게 제어할 수 있어 브랜드 경험이나 접근성 도구 개발에 필수적입니다.

Google 클라우드 텍스트-to-Speech 주요 기능

스튜디오 보이스, 폴리글롯 보이스, 최근 추가된 Gemini 2.5 Flash TTS 모델(토큰 기반 요금제 적용)로 자연스러운 음성 생성

75개 이상의 언어와 변형으로 구성된 380개 이상의 음성을 활용하여 다국어 애플리케이션을 구축하세요

표현력 넘치는 낭독을 위한 역동적인 연기: 시 낭송, 뉴스 캐스트, 스토리텔링, 속삭임

Google 클라우드 텍스트-to-Speech 장단점

장점:

대규모 요청량을 처리하는 기업 수준의 안정성

Google 클라우드 플랫폼과의 심층 통합

사용량 기반 예측 가능한 요금제, 좌석 수 제한 없음

단점:

해당 서비스는 완전히 클라우드에 의존합니다

개발자 리소스가 필요합니다.

콘텐츠 제작 플랫폼에 비해 창의적 통제력이 낮음

Google 클라우드 Text-to-Speech 가격 정책

Gemini 기반 모델 (토큰 가격 정책, 무료 이용권 없음)

Gemini 2.5 Flash TTS: 100만 텍스트 토큰당 $0.50 + 100만 오디오 토큰당 $10.00

Gemini 2.5 Pro TTS: $1.00/100만 텍스트 토큰 + $20.00/100만 오디오 토큰

표준 모델 (문자 기반 가격 정책, 무료 이용권 제공)

표준 음성: 월 400만 문자 무료, 이후 100만 문자당 $4

WaveNet Voices: 월 400만 문자까지 무료, 이후 100만 문자당 $4

Neural2 Voices: 월 100만 문자 무료, 이후 100만 문자당 $16

Polyglot (프리뷰): 월 100만 문자까지 무료, 이후 100만 문자당 $16

Chirp 3: HD Voices: 월 100만 문자까지 무료, 이후 100만 문자당 $30

Chirp 3: HD (상위 요금제): Free 요금제 없음, 100만 문자당 $60

Studio Voices: 월 100만 문자 무료, 이후 100만 문자당 $160

Google 클라우드 Text-to-Speech 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

G2 사용자의 평가를 들어보세요: 음성 합성 기술은 다양한 언어에서 일관되고 자연스러운 결과를 제공하며, 특히 인도 언어에 강점을 보입니다. API 통합 시 최소한의 설정만으로 배포 환경 구축이 간편합니다. 시스템에 높은 부하가 걸려도 출력 품질은 안정적으로 유지됩니다. 지연 시간이 매우 낮아 추가 버퍼링 없이도 실제 제작 환경에서 바로 활용 가능합니다.

실제 사용자들은 Google 클라우드 Text-to-Speech에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

음성 합성 기술은 다양한 언어에서 일관되고 자연스러운 결과를 제공하며, 특히 인도 언어에 강점을 보입니다. API 통합 시 최소한의 설정만으로 배포 환경 구축이 간편합니다. 시스템에 높은 부하가 걸려도 출력 품질은 안정적으로 유지됩니다. 지연 시간이 매우 낮아 추가 버퍼링 없이도 실제 제작 환경에서 바로 활용 가능합니다.

8. Microsoft Azure Text to Speech (글로벌 언어 지원 및 맞춤형 음성이 필요한 기업용 애플리케이션에 최적)

via Microsoft Azure Text to Speech

글로벌 기업들은 국제 시장에 서비스를 제공할 때 공급업체 분산 문제를 자주 겪습니다. Azure Text to Speech는 여러 언어에서 작동하고 기존 Microsoft 인프라와 통합되는 음성을 제공함으로써 이 문제를 해결합니다.

Microsoft Azure TTS는 140개 이상의 언어로 400개 이상의 신경망 음성을 제공합니다. 이 광범위한 지원으로 여러 TTS 제공자를 조합할 필요가 없습니다. 맞춤형 신경망 음성을 통해 훈련 데이터를 녹음하고 애플리케이션 전용으로 모델을 배포하여 독자적인 AI 음성을 생성할 수 있습니다.

Speech Studio는 코드 작성 없이도 발음을 조정하고 음성을 테스트할 수 있는 시각적 인터페이스를 제공합니다. 기술 역량이 다양한 조직에게 이 유연성은 매우 유용합니다.

Microsoft Azure Text to Speech 주요 기능

자체 녹음 자료로 AI 음성을 훈련시켜 조직 전용 음성을 생성하세요

발음을 조정하고 코드 작성 없이 SSML을 미리보기

전문적인 수준의 결과물을 위해 오디오 파일을 미세 조정하세요

Microsoft Azure Text to Speech 장단점

장점:

딥 뉴럴 네트워크 기술로 합성된 목소리가 실제 인간 녹음과 거의 구분되지 않아, AI 상호작용 시 청취 피로를 줄여줍니다.

Azure가 이제 말하는 아바타 합성 기능을 제공합니다. 고객 서비스 및 이러닝을 위해 맞춤형 신경망 음성(Custom Neural Voice)과 비디오 아바타를 결합합니다.

10분 이상의 긴 파일도 배치 합성 API를 통해 비동기식으로 지원합니다

단점:

맞춤형 뉴럴 보이스는 상당한 훈련 데이터와 설정 시간이 필요합니다

복잡성은 기본적인 TTS만 필요한 팀을 압도할 수 있습니다

대량 사용 시 가격 구조는 신중한 플랜이 필요합니다

Microsoft Azure 텍스트 음성 변환 가격 정책

Free

사용량 기반 결제: 맞춤형 가격 정책

Microsoft Azure 텍스트 to Speech 평가 및 리뷰

G2: 4. 2/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

한 사용자가 G2에 자신의 경험을 공유합니다: 일반 텍스트를 정말 자연스러운 음성으로 변환하는 것이 매우 쉽습니다. SDK와 REST API는 키를 획득하고 엔드포인트를 호출하기만 하면 몇 분 안에 음성 합성을 시작할 수 있을 정도로 직관적입니다. 다양한 언어를 지원하고 신경망 기반 음성이 로봇 같지 않고 실제 사람처럼 들린다는 점이 마음에 듭니다. 속도 조절이나 일시 정지 추가가 필요할 때 SSML 기능은 유용한 보너스이며, 자체 브랜드 음성을 원한다면 맞춤형 음성 옵션이 훌륭합니다.

실제 사용자들은 Microsoft Azure Text to Speech에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

일반 텍스트를 정말 자연스러운 음성으로 변환하는 것이 매우 쉽습니다. SDK와 REST API는 키를 획득하고 엔드포인트를 호출하기만 하면 몇 분 안에 음성 합성을 시작할 수 있을 정도로 직관적입니다. 다양한 언어를 지원하고 신경망 기반 음성이 로봇 같지 않고 실제 사람처럼 들린다는 점이 마음에 듭니다. 속도 조절이나 일시 정지 추가가 필요할 때 SSML 기능은 유용한 보너스이며, 맞춤형 음성 옵션이 훌륭합니다.

9. Descript (텍스트 기반 오디오 편집을 원하는 팟캐스터 및 비디오 에디터에게 최적)

via Descript

음성 파형을 들으며 스크럽하는 방식의 보이스오버 편집은 느리고 지루합니다. 이를 해결하기 위해 Descript는 텍스트 편집으로 오디오와 비디오를 편집할 수 있게 합니다.

오디오 또는 비디오를 업로드하면 자동으로 텍스트로 변환됩니다. 변환된 텍스트를 편집하면 미디어도 함께 수정됩니다. 텍스트에서 단어를 삭제하면 녹음본에서도 해당 부분이 사라집니다. 이 과정은 팟캐스트 진행자와 비디오 제작자의 후반 작업을 획기적으로 가속화합니다.

Descript의 음성 복제 기능 '오버더브(Overdub)'는 특별히 주목할 만합니다. 자신의 목소리로 모델을 훈련시킨 후, 입력한 새로운 단어를 자신의 목소리로 발음하게 할 수 있습니다.

이 플랫폼은 화면 녹화 및 트랜스크립션 기능도 포함하여 녹음부터 내보내기까지 전체 워크플로우를 처리합니다.

Descript 최고의 기능

작업 난이도에 따라 Claude, Gemini, GPT 모델 중에서 선택하세요

한 번의 클릭으로 "음", "어" 등 불필요한 말투를 식별하고 제거하세요

39개 이상의 언어로 자동 립싱크 동기화를 적용한 비디오 번역 및 더빙

Descript 장단점

장점:

고가의 마이크나 방음 시설 없이도 배경 소음을 제거하고 음성 품질을 향상시킵니다

오버더빙으로 재녹음 시간을 크게 절약하세요

잘못 발음된 단어나 오디오 오류를 입력만으로 수정하세요

단점:

오버더빙 음질은 전용 TTS 플랫폼에 미치지 못합니다

음성 인식 정확도는 오디오 품질에 따라 달라집니다

제한된 고급 비디오 편집 기능

Descript 가격 정책

취미 사용자: $24/사용자/월

제작자: 사용자당 월 35달러

비즈니스: 사용자당 월 65달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Descript 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

G2 사용자의 말: 저는 iMovie나 Final Cut 같은 프로그램으로 편집하는 데 익숙합니다. 기본적인 CapCut도 사용해봤지만, 이 프로그램은 문서 편집만큼이나 간편합니다! 게다가 속도도 매우 빠릅니다. Clip을 "콜드 오프닝"으로 변환할 수 있는 기능이 마음에 드는데요, 특정 부분의 텍스트를 복사해서 스크립트 맨 위에 붙여넣기만 하면 실제로 꽤 잘 작동합니다.

실제 사용자들은 Descript에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

저는 iMovie나 Final Cut 같은 프로그램으로 편집하는 데 익숙합니다. 기본적인 CapCut도 사용해봤지만, 이 프로그램은 문서 편집만큼이나 간편합니다! 게다가 속도도 매우 빠릅니다. Clip을 "콜드 오프닝"으로 변환할 수 있는 기능이 마음에 드는데요, 특정 부분의 텍스트를 복사해서 스크립트 맨 위에 붙여넣기만 하면 실제로 꽤 잘 작동합니다.

10. CAMB AI (자동 립싱크 기능으로 빠른 다국어 더빙에 최적)

via CAMB AI

기존 방식으로는 비디오 콘텐츠를 여러 언어로 더빙하려면 성우, 번역, 정교한 타이밍 조정이 필요했습니다. 이는 느리고 비용이 많이 드는 과정입니다.

CAMB AI는 AI 생성 음성을 원본 화자의 입모양에 자동으로 동기화하여 이 과정을 자동화합니다. 대량 처리 기능으로 방대한 콘텐츠 라이브러리를 처리하므로 미디어 기업과 e-러닝 제공자가 전체 카탈로그를 효율적으로 더빙할 수 있습니다.

CAMB /AI 최고의 기능

AI를 활용해 오디오와 영상을 동시에 조정하여 더빙된 콘텐츠가 자연스럽게 보이도록 하세요

새로운 언어로 더빙할 때 원본 화자의 음성 특성을 보존하세요

여러 비디오를 동시에 더빙하여 현지화 노력을 확장하세요

CAMB /AI 장단점

장점:

기존 방식 대비 극적으로 빨라진 더빙 작업

립싱크 기술로 더욱 자연스러운 현지화 콘텐츠 제작

거대한 언어 지원으로 사실상 모든 글로벌 배포 요구사항을 커버합니다

단점:

더빙된 오디오의 품질은 언어에 따라 다를 수 있습니다

미묘한 연기 표현이 중요한 콘텐츠에는 적합하지 않음

API 우선 설계와 고급 구성 옵션은 개발 경험이 없는 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

CAMB AI 가격 정책

Free

에센셜: 월 $5

프로: 월 20달러

프리미어: 월 75달러

고급: 월 250달러

전문가: 월 900달러

CAMB AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

ClickUp으로 음성 녹음 작업의 비효율적인 워크플로우를 개선하세요

Murf AI의 최적 대체 솔루션은 사용자의 요구사항에서 Murf의 한계가 어디에 있는지 따라 달라집니다. 보다 사실적인 음성 복제가 필요하다면 ElevenLabs 또는 WellSaid Labs가 더 적합할 수 있습니다. 앱이나 제품에 음성 기능을 통합하는 경우, 확장성과 API 접근성을 고려하면 Google Cloud Text-to-Speech와 Azure가 더 합리적인 선택입니다.

하지만 많은 팀에게 있어 도전은 음성 생성 이전부터 시작됩니다. 대본, 피드백, 자원이 여러 tool로 흩어져 있어 음성 생성 자체보다 제작 과정 관리가 더 어려워집니다.

바로 여기서 ClickUp이 두각을 나타냅니다. 팀원들이 한 곳에서 대본 작성, 검토 조정, 일 배정, 초안에서 최종 자산까지 콘텐츠 진행 관리를 할 수 있게 해줍니다.

음성 프로젝트를 더 체계적으로 운영하고 싶으신가요? ClickUp을 무료로 사용해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

Murf AI는 음성 분량 한도와 워터마크가 포함된 내보내기를 제공하는 무료 계층을 제공합니다. 워터마크 없이 상업적으로 사용하려면 유료 구독이 필요합니다.

ElevenLabs는 음성 복제와 초현실적인 신경망 음성에 중점을 두는 반면, Murf AI는 더 광범위한 음성 라이브러리와 간편한 편집 도구를 제공합니다. ElevenLabs의 프로젝트 기능은 장편 콘텐츠 처리에 더 적합하지만, AI 음성 생성이 처음인 팀에게는 Murf의 인터페이스가 더 친근하게 느껴질 수 있습니다.

사용 사례에 맞는 음성 품질, 대상 청중을 위한 언어 지원 범위, 기존 도구와의 통합 옵션, 그리고 여러 팀이 콘텐츠를 제작할 경우 협업 기능을 우선순위로 고려하세요.

대부분의 AI 음성 생성기는 텍스트 음성 변환을 위한 다국어를 지원하지만, 진정한 더빙은 타이밍 조정 및 립싱크 기능을 갖춘ElevenLabs 또는 CAMB AI와 같은 전문 플랫폼이 필요합니다.