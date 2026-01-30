워크플로우에서 챗봇용 LLaMA 활용 방법

대부분의 오픈소스 AI 모델을 탐색하는 팀들은 메타의 LLaMA가 강력한 성능과 유연성을 동시에 제공한다는 점을 발견하지만, 기술적 설정 과정은 설명서 없이 가구를 조립하는 것처럼 느껴질 수 있습니다.

본 가이드는 하드웨어 요구사항과 모델 접근부터 프롬프트 엔지니어링 및 배포 전략에 이르기까지 모든 것을 다루며, 기능적인 LLaMA 챗봇을 처음부터 구축하는 방법을 안내합니다.

시작해 보세요!

LLaMA란 무엇이며 챗봇에 활용하는 이유는?

독점 API로 챗봇을 구축할 때는 타사 시스템에 갇힌 듯한 느낌을 받으며, 예측 불가능한 비용과 데이터 프라이버시 문제에 직면하게 됩니다. 이러한 벤더 종속성은 팀의 고유한 요구사항에 맞게 모델을 진정으로 맞춤형으로 만들 수 없게 하여, 일반적인 응답과 잠재적인 규정 준수 문제를 초래합니다.

LLaMA(Large Language Model Meta AI)는 메타의 오픈 소스 대규모 언어 모델 제품군으로, 강력한 대안을 제공합니다. 연구 및 상업적 용도로 설계되어 폐쇄형 모델이 제공하지 못하는 제어권을 부여합니다.

LLaMA 모델은 매개변수(예: 7B, 13B, 70B)로 측정되는 다양한 크기로 제공됩니다. 매개변수는 모델의 복잡성과 성능을 나타내는 척도로 생각하세요—더 큰 모델일수록 더 뛰어난 능력을 지니지만 더 많은 컴퓨팅 자원이 필요합니다.

LLaMA 챗봇을 사용해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

데이터 프라이버시: 자체 인프라에서 모델을 실행할 경우 대화 데이터가 외부로 유출되지 않습니다. 이는 민감한 정보를 다루는 팀에게 매우 중요합니다.

맞춤형 설정: 회사 내부 문서나 데이터로 LLaMA 모델을 미세 조정할 수 있습니다. 이를 통해 특정 맥락을 이해하고 훨씬 더 관련성 높은 답변을 제공할 수 있습니다. 회사 내부 문서나 데이터로 LLaMA 모델을 미세 조정할 수 있습니다. 이를 통해 특정 맥락을 이해하고 훨씬 더 관련성 높은 답변을 제공할 수 있습니다.

비용 예측 가능성: 초기 하드웨어 설정 후에는 토큰당 API 요금을 걱정할 필요가 없습니다. 비용이 고정되고 예측 가능해집니다.

속도 제한 없음: 채팅봇의 용량은 공급업체 할당량이 아닌 자체 하드웨어 사양에 따라 결정됩니다. 필요에 따라 확장 가능합니다.

주요 장단점은 편의성과 제어력 사이의 균형입니다. LLaMA는 플러그 앤 플레이 API보다 더 많은 기술적 설정이 필요합니다. 실제 운영용 챗봇의 경우 팀들은 일반적으로 LLaMA 2 또는 최신 버전인 LLaMA 3를 사용합니다. LLaMA 3는 추론 능력이 향상되었으며 한 번에 더 많은 텍스트를 처리할 수 있습니다.

라마 챗봇 구축 전 준비사항

적합한 도구 없이 개발 프로젝트에 뛰어들면 좌절감만 커집니다. 중간까지 진행했다가 핵심 하드웨어나 소프트웨어 접근 권한이 없다는 사실을 깨닫게 되면, 진행이 중단되고 수시간의 시간이 낭비됩니다.

이를 방지하려면 필요한 모든 것을 미리 준비하세요. 원활한 시작을 위한 체크리스트입니다. 🛠️

하드웨어 요구 사항

모델 크기 최소 VRAM 대안 옵션 70억 매개변수 8GB 클라우드 GPU 인스턴스 130억 매개변수 16GB 클라우드 GPU 인스턴스 700억 매개변수 다중 GPU 양자화 또는 클라우드

로컬 머신의 그래픽 처리 장치(GPU) 성능이 충분하지 않다면 AWS나 GCP 같은 클라우드 서비스를 활용할 수 있습니다. Baseten이나 Replicate 같은 추론 플랫폼도 사용량 기반 GPU 접근 방식을 제공합니다.

소프트웨어 요구 사항

Python 3.8 이상: 머신러닝 프로젝트의 표준 프로그래밍 언어입니다.

패키지 관리자: 프로젝트에 필요한 라이브러리를 설치하려면 pip 또는 Conda가 필요합니다.

가상 환경: 이는 프로젝트의 의존성을 컴퓨터 내 다른 Python 프로젝트와 격리시키는 최고의 실행 방식입니다.

접근 요구 사항

Hugging Face 계정: LLaMA 모델 가중치를 다운로드하려면 계정이 필요합니다.

Meta 승인: LLaMA 모델에 접근하려면 Meta의 라이선스 계약에 동의해야 하며, 일반적으로 몇 시간 내에 승인됩니다.

API 키: 로컬에서 모델을 실행하는 대신 호스팅된 추론 엔드포인트를 사용하기로 결정한 경우에만 필요합니다.

이 가이드에서는 LangChain 프레임워크를 사용합니다. 프롬프트 관리 및 대화 기록 관리와 같은 챗봇 구축의 복잡한 부분들을 단순화해 줍니다.

LLaMA로 단계별 챗봇 구축 방법

챗봇의 모든 기술적 요소—모델, 프롬프트, 메모리—를 연결하는 작업은 압도적으로 느껴질 수 있습니다. 코드 속에서 길을 잃기 쉬워 버그가 발생하고 챗봇이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 단계별 가이드는 과정을 간단하고 관리 가능한 부분으로 나누어 설명합니다.

이 접근 방식은 모델을 자체 머신에서 실행하든 호스팅 서비스를 이용하든 모두 적용 가능합니다.

1단계: 필요한 패키지 설치

먼저 핵심 Python 라이브러리를 설치해야 합니다. 터미널을 열고 다음 명령어를 실행하세요:

pip install langchain transformers accelerate torch

추론을 위해 Baseten과 같은 호스팅 서비스를 사용하는 경우, 해당 서비스의 특정 소프트웨어 개발 키트(SDK)도 설치해야 합니다:

pip install baseten

각 패키지의 기능은 다음과 같습니다:

Langchain: 대화 체인과 메모리 관리를 포함한 대규모 언어 모델 기반 애플리케이션 구축을 지원하는 프레임워크

Transformers: LLaMA 모델을 로드하고 실행하기 위한 Hugging Face 라이브러리

Accelerate: 모델을 CPU 및 GPU에 로드하는 방식을 최적화하는 데 도움을 주는 라이브러리

Torch: 모델 계산의 백엔드 성능을 제공하는 PyTorch 라이브러리

NVIDIA GPU가 장착된 로컬 머신에서 모델을 실행하는 경우, CUDA가 올바르게 설치 및 구성되었는지 확인하세요. 이를 통해 모델이 GPU를 활용하여 훨씬 빠른 성능을 발휘할 수 있습니다.

2단계: LLaMA 모델에 접근하기

모델을 다운로드하기 전에 Hugging Face를 통해 Meta로부터 공식 접근 권한을 획득해야 합니다.

huggingface. co에서 계정을 생성하세요 모델 페이지로 이동하세요. 예시: meta-llama/Llama-2-7b-채팅-hf "리포지토리 접근"을 클릭하고 Meta의 라이선스 약관에 동의하세요. 허깅 페이스 계정 설정에서 새 액세스 토큰 생성 터미널에서 huggingface-cli login을 실행하고 토큰을 붙여넣기하여 기기를 인증하세요.

승인은 일반적으로 신속하게 이루어집니다. 대화 작업에 특화 훈련된 모델 변형을 선택하시려면 모델 이름에 "채팅"이 포함된 모델을 선택하세요.

3단계: LLaMA 모델 로드하기

이제 모델을 코드에 로드할 수 있습니다. 하드웨어에 따라 두 가지 주요 옵션이 있습니다.

충분히 강력한 GPU가 있다면 모델을 로컬에 로드할 수 있습니다:

하드웨어의 한도가 있는 경우 호스팅된 추론 서비스를 사용할 수 있습니다:

device_map="auto" 명령어는 transformers 라이브러리에 사용 가능한 모든 GPU에 모델을 자동으로 배포하도록 지시합니다.

메모리가 여전히 부족하다면 양자화라는 기법을 사용해 모델 크기를 줄일 수 있지만, 이로 인해 성능이 약간 저하될 수 있습니다.

4단계: 프롬프트 템플릿 생성하기

LLaMA 채팅 모델은 프롬프트에 특정 형식을 기대하도록 훈련됩니다. 프롬프트 템플릿은 입력 구조가 올바르게 구성되도록 보장합니다.

이 형식을 분석해 보겠습니다:

< >: 이 섹션에는 시스템 프롬프트가 포함되어 있으며, 모델에 핵심 지침을 제공하고 개성을 정의합니다.

[INST]: 사용자의 질문 또는 지시사항의 시작을 표시합니다

[/INST]: 모델에게 응답을 생성할 시점임을 알리는 신호입니다.

LLaMA의 버전마다 약간 다른 템플릿을 사용할 수 있다는 점을 유의하세요. 올바른 형식을 확인하려면 항상 Hugging Face의 모델 문서를 참조하십시오.

5단계: 챗봇 체인 설정하기

다음으로 LangChain을 사용하여 모델과 프롬프트 템플릿을 대화 체인에 연결합니다. 이 체인에는 대화 내용을 추적하기 위한 메모리도 포함됩니다.

LangChain은 여러 유형의 메모리를 제공합니다:

ConversationBufferMemory: 가장 간단한 옵션입니다. 전체 대화 기록을 저장합니다.

대화 요약 메모리: 스페이스 절약을 위해 이 옵션은 주기적으로 대화의 오래된 부분을 요약합니다.

ConversationBufferWindowMemory: 메모리에 최근 몇 번의 대화만 유지하여 컨텍스트가 지나치게 길어지는 것을 방지하는 데 유용합니다.

테스트를 위해 ConversationBufferMemory는 시작하기에 좋은 선택입니다.

6단계: 챗봇 루프 실행하기

마지막으로 터미널에서 챗봇과 상호작용할 수 있는 간단한 루프를 생성할 수 있습니다.

실제 애플리케이션에서는 이 루프를 FastAPI나 Flask 같은 프레임워크를 사용한 API 엔드포인트로 대체합니다. 모델의 응답을 사용자에게 실시간으로 스트리밍할 수도 있는데, 이렇게 하면 챗봇이 훨씬 빠르게 느껴집니다.

온도 같은 매개변수를 조정하여 응답의 무작위성을 제어할 수도 있습니다. 낮은 온도(예: 0.2)는 출력을 더 결정론적이고 사실적으로 만드는 반면, 높은 온도(예: 0.8)는 더 많은 창의성을 유도합니다.

LLaMA 챗봇 테스트 방법

질문에 답하는 챗봇을 만들었지만, 실제 사용자에게 공개할 준비가 되었나요? 검증되지 않은 봇을 배포하면 잘못된 정보 제공이나 부적절한 콘텐츠 생성 같은 당황스러운 실패로 이어져 회사 평판을 손상시킬 수 있습니다.

체계적인 테스트 플랜이 이러한 불확실성에 대한 해결책입니다. 이는 챗봇이 견고하고 신뢰할 수 있으며 안전함을 보장합니다.

기능 테스트:

경계 사례: 봇이 빈 입력, 매우 긴 메시지, 특수 문자를 어떻게 처리하는지 테스트하세요.

메모리 검증: 대화 중 여러 차례에 걸쳐 챗봇이 맥락을 기억하도록 보장합니다.

지시사항 준수: 봇이 시스템 프롬프트에서 설정한 규칙을 준수하는지 확인하십시오.

품질 평가:

관련성: 응답이 실제로 사용자의 질문에 답변하는가

정확성: 제공하는 정보가 정확한가

일관성: 대화 흐름이 논리적으로 이어지는가

안전성: 봇이 부적절하거나 유해한 요청에 대한 답변을 거부합니까?

성능 테스트:

지연 시간: 봇이 응답을 시작하고 완료하는 데 걸리는 시간 측정 봇이 응답을 시작하고 완료하는 데 걸리는 시간 측정

리소스 사용량: 추론 중 모델이 사용하는 GPU 메모리 양 모니터링 추론 중 모델이 사용하는 GPU 메모리 양 모니터링

동시성: 여러 사용자가 동시에 시스템과 상호작용할 때의 성능 테스트

또한 환각(잘못된 정보를 확신하며 말하는 현상), 컨텍스트 드리프트(긴 대화 중 주제에서 벗어나는 현상), 반복과 같은 일반적인 대규모 언어 모델(LLM) 문제에 주의하세요. 모든 테스트 대화를 기록하는 것은 패턴을 발견하고 문제가 사용자에게 도달하기 전에 해결하는 훌륭한 방법입니다.

팀을 위한 LLaMA 챗봇 활용 사례

미세 조정과 배포의 기술적 과정을 넘어선 후, LLaMA는 추상적인 AI 데모가 아닌 일상적인 팀 문제에 적용될 때 가장 큰 가치를 발휘합니다. 팀은 일반적으로 '챗봇'이 필요한 것이 아니라, 지식에 대한 더 빠른 접근, 수동 작업 인계 감소, 반복 작업 감소를 필요로 합니다.

내부 지식 어시스턴트

내부 문서, wiki, FAQ를 활용해 LLaMA를 미세 조정하거나 RAG 기반 지식베이스와 결합하면 팀원들은 자연어 질문을 통해 정확하고 맥락을 고려한 답변을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 제3자 API로 데이터를 전송하지 않고도 민감한 정보를 완전히 내부에서 관리하면서 분산된 tools를 가로질러 검색해야 하는 번거로움을 제거합니다.

🌟 ClickUp의 Enterprise 검색과 사전 구축된 Ambient Answers 에이전트는 ClickUp 작업 공간 내 지식을 활용하여 질문에 대한 상세한 상황별 답변을 제공합니다. ClickUp Enterprise 검색으로 모든 일 맥락을 한곳에서 확인하세요

코드 리뷰 도우미

자체 코드베이스와 스타일 가이드로 훈련된 LLaMA는 상황별 코드 검토 보조 역할을 수행할 수 있습니다. 개발자는 일반적인 최고의 실행 방식 대신 팀 관행, 아키텍처 결정, 기존 패턴에 부합하는 제안을 받게 됩니다.

🌟 LLaMA 기반 코드 리뷰 도우미는 문제를 발견하고, 개선 사항을 제안하거나, 익숙하지 않은 코드를 설명할 수 있습니다. ClickUp의 Codegen은 한 단계 더 나아가 개발 워크플로우 내에서 직접 작동합니다—이러한 인사이트에 대응하여 풀 리퀘스트 생성, 리팩토링 적용, 파일 업데이트를 수행합니다. 그 결과 "생각"과 "실행" 사이의 복사-붙여넣기 작업과 단절된 업무 이양이 줄어듭니다.

고객 지원 분류

LLaMA는 의도 분류를 위해 훈련되어 들어오는 고객 쿼리를 이해하고 적절한 팀이나 워크플로우로 라우팅할 수 있습니다. 일반적인 쿼리는 자동으로 처리되며, 특수한 사례는 컨텍스트와 함께 인간 상담원에게 에스컬레이션되어 품질 저하 없이 응답 시간을 단축합니다.

ClickUp 작업 공간 내에서 자연어 처리 기능을 활용해 트라이아지 슈퍼 에이전트를 구축할 수도 있습니다. 자세히 알아보기

회의 요약 및 후속 조치

회의록을 입력으로 활용하여 LLaMA는 결정 사항, 실행 항목 및 주요 논의 포인트를 추출할 수 있습니다. 이러한 출력이 작업 관리 도구로 직접 흐르면서 대화를 추적 가능한 작업으로 전환할 때 진정한 가치가 발휘됩니다.

🌟 ClickUp의 AI 회의 필기 도구는 단순히 회의 내용을 기록하는 것을 넘어 요약문을 작성하고, 실행 항목을 생성하며, 회의 내용을 문서 및 작업 항목과 연결합니다.

문서 초안 작성 및 수정 과정

팀은 기존 템플릿과 과거 예시를 기반으로 LLaMA를 활용해 보고서, 제안서 또는 문서의 초안을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 백지 상태에서의 생성 노력이 검토 및 개선 작업으로 전환되어, 품질 저하 없이 작업 속도를 높일 수 있습니다.

🌟 ClickUp Brain은 문서 초안을 신속하게 생성하여 업무 공간의 모든 지식을 맥락에 맞게 유지합니다. 지금 바로 사용해 보세요.

LLaMA 기반 챗봇은 독립형 도구로 운영하기보다 문서화, 프로젝트 관리, 팀 커뮤니케이션과 같은 기존 워크플로우에 통합될 때 가장 효과적입니다.

작업 공간에 AI를 직접 통합하는 것이 바로 여기서 차이를 만듭니다. 별도의 도구를 구축하는 대신, 팀이 이미 활동하는 공간에 대화형 AI를 도입할 수 있습니다.

예를 들어, 지식 보조 역할을 하는 맞춤형 LLaMA 봇을 만들 수 있습니다. 하지만 이 봇이 프로젝트 관리 도구 외부에서 운영된다면, 팀원들은 질문을 하려면 맥락을 전환해야 합니다. 이는 마찰을 일으키고 모든 사람의 업무 속도를 늦춥니다.

워크플로우에 이미 통합된 AI를 활용하여 이러한 작업 전환을 없애세요.

ClickUp Brain을 사용하면 ClickUp을 떠나지 않고도 프로젝트, 작업, 문서에 대한 질문을 할 수 있습니다. 작업 댓글이나 ClickUp 채팅에 @brain을 입력하기만 하면 즉시 맥락을 이해한 답변을 받을 수 있습니다. 마치 전체 작업 공간을 완벽히 파악하는 팀원이 있는 것과 같습니다. 🤩

이를 통해 챗봇은 단순한 신기한 도구가 아닌 팀 생산성 엔진의 핵심 요소로 거듭납니다.

챗봇 구축에 LLaMA 사용 시 한도

LLaMA 챗봇 구축은 역량 강화에 도움이 될 수 있지만, 팀들은 종종 숨겨진 복잡성에 당황하게 됩니다. "무료" 오픈소스 모델은 예상보다 더 비싸고 관리하기 어려워져 결국 사용자 경험 저하와 지속적인 자원 소모형 유지보수 주기로 이어질 수 있습니다.

커밋하기 전에 한도를 이해하는 것이 중요합니다.

기술적 난이도: LLaMA 모델 설정 및 유지 관리를 위해서는 머신러닝 인프라 지식이 필요합니다.

하드웨어 요구 사항: 더 크고 성능이 뛰어난 모델을 실행하려면 고가의 GPU 하드웨어가 필요하며, 클라우드 비용도 빠르게 증가할 수 있습니다.

컨텍스트 창 제약사항: LLaMA 모델은 한도 있는 메모리( LLaMA 모델은 한도 있는 메모리( LLaMA 2 기준 4K 토큰 )를 가집니다. 긴 문서나 대화를 처리하려면 복잡한 청킹 전략이 필요합니다.

내장된 안전 장치가 없음: 콘텐츠 필터링 및 안전 조치 구현은 사용자의 책임입니다.

지속적인 유지 관리: 새로운 모델이 출시될 때마다 시스템을 업데이트해야 하며, 미세 조정된 모델은 재훈련이 필요할 수 있습니다.

자체 호스팅 모델은 일반적으로 고도로 최적화된 상용 API보다 더 높은 지연 시간을 보입니다. 이러한 모든 운영 부담은 관리형 솔루션이 대신 처리해 줍니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 작업에 AI를 사용하지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는? 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 이미 보안이 확보되었다면 어떨까요? ClickUp Brain, ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트가 이를 현실로 만듭니다. 평이한 언어로 된 프롬프트를 이해하며, AI 도입 시 세 가지 우려 사항을 모두 해결하는 동시에 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결합니다. 클릭 한 번으로 답변과 인사이트를 찾아보세요!

챗봇 구축을 위한 LLaMA 대안

LLaMA는 수많은 AI 모델 중 하나의 선택지에 불과하며, 어떤 모델이 자신에게 적합한지 파악하는 것은 압도적일 수 있습니다.

대안 솔루션의 현황은 다음과 같이 분류됩니다.

기타 오픈소스 모델:

미스트랄: 작은 모델 크기에서도 강력한 성능으로 알려져 있어 효율적입니다. 작은 모델 크기에서도 강력한 성능으로 알려져 있어 효율적입니다.

팔콘: 매우 권한이 큰 라이선스를 제공하여 상업적 응용에 적합합니다.

MPT: 긴 문서 및 대화 처리에 최적화됨

상용 API:

OpenAI (GPT-4, GPT-3.5): 일반적으로 가장 뛰어난 일반적으로 가장 뛰어난 대규모 언어 모델로 평가되며, 통합이 매우 용이합니다.

Anthropic (Claude): 강력한 안전 기능과 매우 큰 컨텍스트 윈도우로 유명합니다.

Google (Gemini): 강력한 다중 모달 기능을 제공하여 텍스트, 이미지, 오디오를 이해할 수 있습니다.

오픈소스 모델로 직접 구축하거나, 상용 API를 유료로 이용하거나, 다양한 유형의 AI 에이전트가 사전 통합된 솔루션을 제공하는 통합 AI 작업 공간을 활용할 수 있습니다.

ClickUp으로 컨텍스트 인식 AI 어시스턴트 구축하기

LLaMA로 챗봇을 구축하면 데이터, 비용, 맞춤 설정에 대한 탁월한 통제력을 확보할 수 있습니다. 하지만 이러한 통제권에는 인프라, 유지보수, 안전에 대한 책임이 따르며, 관리형 API가 이를 대신 처리해 줍니다. 목표는 단순히 봇을 만드는 것이 아니라 팀의 생산성을 높이는 것이며, 복잡한 엔지니어링 프로젝트는 때로 그 본질을 흐릴 수 있습니다.

적합한 선택은 팀의 자원과 우선순위에 따라 달라집니다. 머신러닝 전문성과 엄격한 프라이버시 요구사항이 있다면 LLaMA가 탁월한 선택입니다. 속도와 간편성을 우선시한다면 통합 도구가 더 적합할 수 있습니다.

클릭업(ClickUp)을 통해 통합 AI 작업 공간을 경험하세요. 모든 작업, 문서, 대화를 한곳에 모아 통합 AI로 구동됩니다. 맞춤형 슈퍼 에이전트와 상황 인식 AI를 통해 필요한 정보를 손쉽게 활용할 수 있어 맥락 분산을 줄이고 팀이 더 빠르고 효과적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.

인프라 구축에 시간을 낭비하지 마세요. 지금 바로 아무것도 새로 만들지 않고도 상황 인식 AI 어시스턴트의 혜택을 누리세요. ClickUp으로 무료로 시작하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

비용은 전적으로 배포 방식에 따라 달라지며, 프로젝트 예측을 통해 추정할 수 있습니다. 자체 하드웨어를 사용할 경우 GPU에 대한 초기 비용은 발생하지만 쿼리당 지속적인 요금은 없습니다. 클라우드 제공자는 GPU 및 모델 크기에 따라 시간당 요금을 부과합니다.

예, LLaMA 2 및 LLaMA 3 라이선스는 상업적 사용을 허용합니다. 다만, Meta의 이용 약관에 동의하고 제품에 필요한 출처를 명시해야 합니다.

LLaMA 3는 더 새롭고 향상된 모델로, 더 나은 추론 능력과 더 큰 컨텍스트 창(LLaMA 2의 4K 대비 8K 토큰)을 제공합니다. 이는 더 긴 대화와 문서를 처리할 수 있음을 의미하지만, 동시에 실행에 더 많은 컴퓨팅 자원이 필요하다는 점도 의미합니다.

파이썬은 방대한 라이브러리 덕분에 머신러닝에 가장 흔히 사용되는 언어이지만, 반드시 필요한 것은 아닙니다. 일부 플랫폼에서는 그래픽 인터페이스로 LLaMA 챗봇을 배포할 수 있는 노코드(no-code) 또는 로우코드(low-code) 솔루션을 제공하기 시작했습니다. /