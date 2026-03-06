Excel 자동화를 위한 Microsoft Copilot 사용 방법

특정 문제를 해결하기 위해 스프레드시트를 만들었습니다.

지금 당신은 수식을 수정하고, 열을 정리하며, 동일한 조건부 논리를 세 번째로 다시 작성하고 있습니다.

Microsoft Copilot for Excel은 이러한 반복 작업을 극복하도록 도와줍니다. 평이한 언어로 수식 생성, 추세 요약, 이상치 강조 표시, 피벗 테이블 생성을 요청할 수 있습니다. Copilot이 기술적 부분을 처리하므로 여러분은 숫자가 의미하는 바에 집중할 수 있습니다.

이 가이드에서는 Microsoft Copilot을 활용하여 Excel 자동화 작업을 단계별로 수행하는 방법과, 효과적인 활용 영역 및 한도를 명확히 보여줍니다.

또한 해당 일을 ClickUp과 같은 중앙 집중식 작업 공간으로 옮기는 것이 더 합리적인 이유도 간략히 살펴보겠습니다. 😎

Excel에서 Microsoft Copilot이란 무엇인가요?

Excel의 Microsoft Copilot은 Microsoft 365에 내장된 AI 어시스턴트로, 스프레드시트 내에서 직접 평이한 언어로 요청에 응답합니다. Copilot 창에 프롬프트를 입력하여 수식을 생성하고, 데이터 패턴을 분석하며, 차트를 생성하고, 셀을 강조 표시하고, 정보를 요약할 수 있습니다.

데이터 처리 방식은 다음과 같습니다:

수식 생성 자동화 : $XLOOKUP$이나 다중 조건 $IF$ 문과 같은 복잡한 계산식을 평이한 영어로 필요한 논리를 설명하기만 하면 생성됩니다.

추세와 특이점 파악 : 계절적 하락이나 고성과 부문 등 즉시 눈에 띄지 않을 수 있는 영업 팀 또는 제품 데이터의 패턴을 발견하세요.

데이터셋을 즉시 시각화하세요: 수동으로 범위를 선택하거나 필드를 버킷으로 드래그하지 않고도 전문적인 차트와 피벗테이블을 생성하세요

간단히 말해, 이 tool은 Excel에서 데이터를 다루면서 수동으로 수식을 작성하고 형식을 지정하는 과정을 생략하고자 하는 모든 사용자를 위해 설계되었습니다.

🔎알고 계셨나요? Microsoft는 최근 GPT-5.2를 Copilot 생태계에 통합했습니다. Excel 사용자에게는 훨씬 향상된 추론 능력이 의미합니다—1년 전 버전보다 다단계 논리와 복잡한 수학 연산을 훨씬 더 정확하게 수행할 수 있게 되었습니다.

Excel 자동화를 위한 Copilot 활용의 이점

Copilot의 장점을 이해하면 Excel 워크플로우에 추가할 가치가 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다.

1. 복잡한 수식을 자연어 명령어로 대체하세요

복잡한 Excel 함수의 구문을 외우지 않아도 됩니다. Copilot 창에 원하는 내용을 설명하기만 하면 됩니다. 이 tool은 Excel 수식을 생성할 뿐만 아니라 그 기능을 설명해 주므로 일하면서 배울 수 있습니다.

예를 들어, ‘1분기 대비 2분기 매출 증가율을 계산하는 열을 추가해 주세요’와 같은 프롬프트를 사용하면 수식 구문과 씨름할 필요가 없습니다.

2. AI 기반 제안으로 더 빠른 워크플로우 구현

Copilot은 단순히 프롬프트를 입력하기만을 기다리지 않습니다. 데이터를 기반으로 능동적으로 제안을 제공합니다. Copilot 창에 '추세 표시'나 '특이치 강조'와 같은 버튼이 나타나면 다음에 어떤 분석을 실행해야 할지 고민할 필요가 줄어듭니다.

변경 사항을 적용하기 전에 미리 볼 수 있으므로 데이터를 실수로 망가뜨릴 위험이 없습니다.

3. 모든 기술 수준에 맞춰 접근 가능한 자동화

VBA를 알거나 고급 수식 작성자가 아니어도 작업을 자동화할 수 있습니다.

Copilot이 기술적 변환을 처리하므로 엑셀 고수 사용자가 아니더라도 AI 어시스턴트로 작업을 자동화할 수 있습니다 . 이를 통해 초보 직원의 생산성을 최대 34%까지 향상시킬 수 있습니다. 필요한 결과에 집중하는 동안 AI가 그 결과를 얻기 위한 단계를 처리해 줍니다 .

🔎알고 계셨나요? Copilot 사용자의 70%가 생산성이 향상되었다고 보고했으며, 68%는 업무 품질이 개선되었다고 보고했습니다.

Excel에 Copilot 추가하는 방법

Copilot 창을 활성화하는 3단계 체크리스트는 다음과 같습니다:

1단계: Microsoft 365 구독을 시작하세요

Excel의 Copilot을 사용하려면 비즈니스, 엔터프라이즈 또는 해당 개인용 플랜과 같은 Microsoft 365 구독이 필요합니다. 구독이 활성화되면 데스크톱 앱(Excel 365)과 웹 앱 모두 Copilot을 지원합니다.

📌중요: 업무용 계정을 사용하는 경우, 테넌트 수준 접근 권한이 있는지 IT 관리자에게 확인해야 할 수 있습니다.

2단계: Copilot 라이선스 추가

Copilot은 별도의 애드온 라이선스이므로 기본적으로 Microsoft 365에 포함되어 있지 않습니다.

비즈니스 사용자의 경우 관리자가 Microsoft 365 관리 센터를 통해 Copilot 라이선스를 할당합니다. 개인 사용자는 Microsoft 계정 설정에서 Copilot Pro 애드온을 구매할 수 있습니다.

3단계: Excel에서 Copilot에 접근하기

라이선스가 제공되면 Excel을 실행하고 홈 탭 맨 오른쪽에 있는 Copilot 아이콘의 위치를 찾으세요. 이 아이콘을 클릭하면 모든 프롬프트 작업을 수행할 채팅 인터페이스가 슬라이드 방식으로 나타납니다.

📌 중요: 아이콘이 보이지 않는 경우, AI 기능이 최신 소프트웨어 패치와 연동되므로 파일 > 계정 > 업데이트 옵션으로 이동하여 최신 빌드를 실행 중인지 확인하세요.

Excel에서 자동화를 위한 Copilot 사용 방법

Copilot을 활성화하면 이 단계별 워크플로우를 따라 스프레드시트 작업 자동화를 시작할 수 있습니다.

1단계: 데이터를 테이블 형식으로 형식화하세요

코파일럿은 데이터가 단순한 셀 범위가 아닌 Excel 테이블 형태여야 합니다. 이러한 구조는 AI가 열과 행을 정확히 해석하는 데 필요한 맥락을 제공합니다.

이를 위해:

데이터 범위를 선택하세요

삽입 탭으로 이동하세요

테이블 클릭

선택 사항을 확인하세요

테이블은 구조화된 참조와 같은 기능도 지원하며, Copilot은 이를 활용하여 더 정확한 수식을 생성합니다.

2단계: Copilot 패널 열기

홈 탭의 Copilot 아이콘을 클릭하여 사이드 패널을 엽니다. 이 패널에는 현재 데이터를 기반으로 한 프롬프트 제안과 맞춤형 요청을 입력할 수 있는 텍스트 상자가 표시됩니다.

Microsoft 제공

📌 중요: Copilot을 사용하려면 워크북을 OneDrive 또는 SharePoint에 저장해야 합니다. 로컬 파일은 지원되지 않습니다.

3단계: 프롬프트 입력 또는 제안 선택

이제 ‘이 테이블을 매출액 기준으로 높은 순서부터 낮은 순서로 정렬해줘’와 같은 자연어 요청을 입력하거나 Copilot이 제안하는 프롬프트 중 하나를 클릭할 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 열 이름과 원하는 정확한 결과를 포함하여 프롬프트를 구체적으로 작성하세요.

📖 자세히 알아보기: 원하는 결과를 얻는 것은 입력의 명확성에 의존합니다. 더 정확한 결과를 위한 요청 구조화 방법을 배우려면 AI 프롬프트 작성법: 팁, 템플릿 및 예시 가이드를 확인하세요 . 모호한 질문을 실행 가능한 명령어로 전환하는 구체적인 프레임워크를 다룹니다.

4단계: 결과 검토 및 적용

Copilot은 변경 사항을 워크북에 적용하기 전에 항상 미리 보기를 보여줍니다. 생성된 수식, 형식 또는 분석을 잠시 검토해 보세요.

제안된 내용을 수락하거나 수정하거나 거부할 수 있습니다. 결과가 만족스럽지 않다면 프롬프트를 개선하여 다시 시도해 보세요. Copilot은 대화 맥락을 학습하여 지속적으로 개선됩니다.

📮ClickUp 인사이트: 사용자의 34%는 AI 시스템에 완전히 신뢰하며 작업하는 반면, 약간 더 많은 그룹(38%)은 "믿되 검증하라"는 접근 방식을 유지합니다. 작업 맥락을 이해하지 못하는 독립형 tool은 종종 부정확하거나 만족스럽지 못한 응답을 생성할 위험이 더 높습니다. 이것이 바로 우리가 ClickUp Brain을 개발한 이유입니다. 이 AI는 작업 공간과 통합된 타사 도구 전반에 걸쳐 프로젝트 관리, 지식 관리 및 협업을 연결합니다. 컨텍스트 기반 응답을 토글 없이 활용하고 일 효율성을 2~3배 향상시켜 보세요. Seequent의 클라이언트처럼 말이죠.

Excel 자동화 작업에 가장 효과적인 Copilot 프롬프트

Copilot의 결과 품질은 프롬프트 작성 방식에 크게 좌우됩니다. 여기에서 몇 가지를 참고해 보세요: 무료:

수식과 계산 성장 메트릭 계산하기 “D열의 값을 기반으로 전년 대비 성장률 백분율을 계산하는 수식을 생성하세요” 조건부 합계 “C열의 지역이 ‘서부’인 모든 판매액의 합계를 계산하는 SUMIFS 수식을 추가하세요.” 자동화된 플래그 지정 "새 열에 IF 문을 작성하여 10,000달러 이상의 모든 주문을 '우선순위'라벨로 표시하세요." 시트 간 데이터 동기화 “‘시트2’에서 ‘고객 ID’ 열을 기준으로 일치시켜 고객 이름을 이 테이블로 가져오려면 XLOOKUP 함수를 사용하세요.” 데이터 분석 성과 순위 “총 매출액 기준 상위 5개 제품을 식별하고 새 시트에 목록으로 나열하세요” 평균 계산하기 “지난 회계 연도 월별 평균 주문 값을 보여주세요” 이상 현상 감지 “‘배송비’ 열을 분석하고 중앙값보다 20% 이상 높은 이상값을 강조 표시하세요.” 핵심 요약 “이 데이터셋에서 확인된 가장 중요한 세 가지 판매 동향을 요약하세요” 시각화 카테고리 비교 “모든 지역별 총 매출을 비교하는 군집 막대 차트를 생성하세요” 시간 경과에 따른 추세 추적 “지난 12개월 동안의 월별 매출 성장률을 시각화하기 위한 선 차트를 생성해 주세요” 시장 점유율 분석 “각 제품 카테고리의 시장 점유율 비율을 보여주는 원형 차트를 작성하세요” 반복적인 작업 데이터셋 정리하기 "이메일 열을 스캔하고 중복 행을 모두 제거하여 데이터 무결성을 보장하세요" 평균 대비 감사 "현재 열 평균보다 낮은 B열의 모든 셀을 노란색으로 강조 표시하세요" 마감일 관리 “‘마감일’ 열에 조건부 형식을 적용하여 기한이 지난 마감일을 선명한 빨간색으로 표시하세요” 데이터 분할 "이 테이블을 필터링하여 4분기 결과만 표시하고 '매출액' 기준으로 높은 순서에서 낮은 순서로 정렬하세요"

Copilot으로 반복적인 Excel 작업 자동화하기

단일 프롬프트는 일회성 작업에 유용하지만, 반복적으로 수행하는 작업의 자동화를 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다. Copilot은 JavaScript 기반의 Excel 자동화 언어인 Office Scripts 생성을 지원합니다.

예를 들어 특정 규칙에 따라 새 데이터 입력을 형식화하는 스크립트를 작성하도록 Copilot에 요청할 수도 있습니다. 그런 다음 해당 스크립트를 Power Automate에 연결하여 일정대로 실행하거나, SharePoint 폴더에 새 파일이 도착하는 것과 같은 특정 이벤트 발생 시 실행할 수 있습니다.

이 접근법은 일회성 지원에서 반복적 자동화로 전환해 줍니다. 단, Copilot이 스크립트를 작성할 수는 있지만, 중요한 워크플로우에 배포하기 전에는 항상 코드를 검토하고 테스트해야 한다는 점을 명심하세요.

Copilot으로 스크립트 생성하기 ( YouTube 링크 )

AI가 엑셀을 넘어 워크플로우를 어떻게 효율화하는지 더 잘 이해하려면, 다양한 애플리케이션과 사용 사례에서 AI를 활용한 작업 자동화 방법에 대한 이 실용적인 가이드를 시청하세요.

Excel 자동화를 위한 Copilot의 한도는 무엇인가요?

Copilot을 활용하기 전에 알아두어야 할 몇 가지 한도가 있습니다.

클라우드 기반 호스팅 필요: AI가 파일 메타데이터에 접근하여 실시간 제안을 제공하려면 워크북을 OneDrive 또는 SharePoint에 저장해야 합니다.

공식 테이블 형식 지정 필수: Copilot은 원시 데이터 범위를 인식하지 못합니다. Copilot 아이콘이 활성화되기 전에 데이터를 공식 Excel 테이블로 변환해야 합니다.

정확성 검증 : AI는 복잡한 논리를 오해하거나 존재하지 않는 수식 구문을 생성하는 경우가 있으므로, 중요한 보고의 경우 수동 검증이 필수 단계입니다.

단일 워크북으로 분석 범위 제한: 현재 이 도구는 현재 세션 내에서 열려 있고 연결되지 않은 외부 파일에서 데이터를 가져오거나 조회하는 교차 참조 기능이 부족합니다.

지역별 제공 여부 확인: 기능 및 자연어 처리 능력은 Microsoft 365 구독 등급과 지역별로 다를 수 있습니다.

조직 규정 준수 검토: 입력 데이터가 Microsoft 클라우드 서비스를 통해 처리되므로, 민감한 고객 목록 업로드 전에 데이터 처리가 회사별 보안 및 프라이버시 처리방침 범위 내에서 이루어지도록 확인하십시오.

📌 중요 참고사항: Microsoft는 Copilot을 업데이트하여 컴퓨터에 로컬 저장된 최신 Excel 워크북을 지원합니다. 이는 AI 기능을 사용하기 위해 모든 파일을 OneDrive나 SharePoint에 저장할 필요가 없음을 의미합니다. 다만 도구가 작동하려면 데이터를 공식 Excel 테이블 형식으로 포맷해야 합니다. 또한 분석은 사용자의 컴퓨터에서 실행되지만, 다른 문서와의 상호 참조 같은 일부 고급 기능은 완전한 결과를 제공하기 위해 여전히 클라우드 연결이 필요할 수 있습니다. 이는 기존 제한 사항이 여전히 유효함을 의미합니다.

ClickUp에서 Excel 자동화 워크플로우 관리 방법

파일, 이메일 스레드, 채팅 메시지에 흩어진 자동화 작업은 도구 확산 ( Tool Sprawl )을 초래합니다. 이는 팀원들이 서로 연결되지 않은 여러 앱과 플랫폼에서 정보를 찾느라 시간을 낭비하는 현상을 말합니다.

ClickUp은 모든 것을 한 곳에 통합하여 업무 분산을 방지하는 통합 AI 작업 공간을 제공합니다.

ClickUp 작업으로 분석과 실행의 간극을 메우세요

지금 바로 ClickUp 작업을 생성하세요! ClickUp에서 작업 진행 상황을 추적하세요

스프레드시트는 4분기 마진이 낮다는 사실을 알려줄 수 있지만, 누군가가 이에 대한 조치를 취하도록 보장할 수는 없습니다.

Excel 분석 결과를 ClickUp 작업으로 전환하면 자동화 프로젝트를 정적 파일에서 책임감 있는 워크플로우로 이동시킵니다. 이는 데이터 포인트를 팀의 일상적 우선순위와 연계되는 살아있는 작업 항목으로 변환합니다. 예를 들어:

명확한 소유권 을 특정 팀 회원에게 할당하여 데이터 인사이트가 공유 폴더에서 방치되지 않도록 하세요

엄격한 마감일과 마일스톤 을 설정하여 자동화 스크립트나 보고서가 예측 가능한 일정에 맞춰 제공되도록 보장하세요. 을 설정하여 자동화 스크립트나 보고서가 예측 가능한 일정에 맞춰 제공되도록 보장하세요.

사용자 지정 필드를 활용하여 '스크립트 언어'나 '자동화 상태' 같은 기술적 메타데이터를 작업 카드에서 직접 추적하세요.

ClickUp Brain으로 컴퓨팅 워크플로우를 가속화하세요

복잡한 Excel 매크로 문서 작성이나 프로젝트 개요 초안 작성은 분석 작업 자체만큼이나 오랜 시간이 소요될 수 있습니다. ClickUp Brain은 프로젝트 이력을 이미 이해하고 있는 컨텍스트 기반 AI 어시스턴트로, 단 몇 초 만에 콘텐츠를 생성할 수 있게 해줍니다.

다음과 같은 용도로 활용하세요:

기술 문서 초안 을 작성하세요. 이미 작업에 기록한 단계를 요약하도록 AI에 요청하여 Excel 워크플로우에 대한을 작성하세요.

긴 댓글 스레드를 요약 하여 몇 주간의 업데이트를 일일이 읽지 않고도 프로젝트 진행 상황을 빠르게 파악하세요.

ClickUp 문서와 작업에서 관련 세부 정보를 추출하여 프로젝트 개요서 생성하고, 다음 자동화 구축을 위한 명확한 로드맵을 만드세요.

버블리의 부사장인 사비트리 체이상(Savitree Cheaisang)이 자신의 경험을 공유했습니다:

저희 회사는 훨씬 체계적으로 운영되며 각 프로젝트의 타임라인을 관리하고 발생하는 모든 활동을 추적할 수 있게 되었습니다. 엑셀로 내보내 수동 계산을 하는 대신 숫자를 빠르게 검토할 수 있는 계산 기능을 정말 좋아합니다.

저희 회사는 훨씬 체계적으로 운영되며 각 프로젝트의 타임라인을 관리하고 발생하는 모든 활동을 추적할 수 있게 되었습니다. 엑셀로 내보내 수동 계산을 하는 대신 숫자를 빠르게 검토할 수 있는 계산 기능을 정말 좋아합니다.

ClickUp 문서로 지식 기반을 표준화하세요

Excel 자동화의 효과는 그 배후의 논리에 달려 있습니다.

복잡한 워크북의 작동 방식을 단 한 명만 알고 있는 고립된 지식 블록을 방지하려면 ClickUp Docs를 활용해 논리를 중앙 집중식 저장소에 구축하세요. 폴더에 숨겨진 README 파일과 달리, 이 문서들은 프로젝트 작업 공간에 자연스럽게 통합됩니다.

ClickUp 문서로 참조할 중앙 저장소 생성하기

다음과 같은 용도로 활용할 수 있습니다:

프롬프트 라이브러리 구축: 팀원들이 다양한 데이터셋에 적용 가능한 고성능 Copilot 템플릿을 저장하고 개선할 수 있는 공간을 마련하세요.

실시간 Excel 파일 을 문서에 직접 삽입하여 지시사항과 데이터를 단일 보기로 확인하세요

문서를 작업에 연결하여 자동화를 실행하거나 업데이트할 담당자에게 즉시 맥락을 제공하세요.

ClickUp 자동화로 수동 작업 이관을 제거하세요

Excel 분석이 완료되면 일반적으로 이해관계자에게 알리거나 프로젝트의 다음 단계로 진행하는 것이 다음 단계입니다. ClickUp 자동화 및 상세 AI 필드는 데이터와 프로세스 사이의 연결 고리 역할을 하며, 이러한 전환을 대신 처리해 줍니다.

다음과 같은 작업을 지원합니다:

상태 변경 트리거 : 팀원이 데이터 감사를 완료로 표시할 때 자동으로 실행됩니다

특정 이해관계자에게 알림 : 새 보고서가 작업에 업로드되는 즉시 Slack 또는 이메일로 알림 전송

표준화된 템플릿을 적용하여 모든 자동화 감사가 동일한 엄격한 체크리스트를 따르도록 새 프로젝트에 적용하세요.

언제 어떤 작업이 수행되어야 하는지에 대한 세부 사항은 AI가 처리하도록 하세요

ClickUp 대시보드를 통해 높은 수준의 가시성을 확보하세요

여러 부서에서 다양한 자동화 워크플로우를 관리할 때는 열 개의 다른 워크북을 열지 않고도 전체적인 상황을 파악할 수 있는 방법이 필요합니다.

ClickUp 대시보드는 작업 공간 전반의 데이터를 수집하여 자원이 어디로 흘러가는지 정확히 보여주는 지휘 센터 역할을 합니다. 이를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

ClickUp 대시보드로 복잡한 데이터를 시각화하세요

팀 용량 모니터링 을 통해 어떤 엔지니어나 애널리스트가 자동화 요청으로 과부하 상태인지 확인하세요.

프로젝트 상태를 시각화 하세요. 실시간 위젯으로 차단되거나 기한이 지난 작업 수를 추적합니다.

여러 데이터 스트림을 통합하여 경영진 보고나 분기별 검토를 위한 하나의 전문적인 보기로 만드세요.

공허한 분석은 그만. ClickUp을 사용해 보세요.

Excel의 Microsoft Copilot은 자연어 프롬프트를 수식, 분석 및 형식으로 변환하여 복잡한 구문을 암기할 필요가 없도록 합니다.

워크플로우는 간단합니다: 데이터를 테이블 형식으로 정리하고, Copilot 창을 열어 특정 프롬프트를 입력한 후, 적용하기 전에 항상 결과를 검토하세요.

그러나 데이터 분석은 성공의 절반에 불과하다는 점을 명심해야 합니다. 통찰력이 실제 결과로 이어지도록 하려면 후속 조치를 추적할 방법이 필요합니다.

완성된 보고서를 ClickUp과 같은 중앙 집중식 작업 공간으로 이동하면 모든 자동화된 인사이트에 소유자, 마감일, 실행을 위한 명확한 경로가 연계됩니다.

✅ 지금 바로 ClickUp을 무료로 시작하세요!

자주 묻는 질문

네, Copilot은 주로 워크북 내 기존 데이터와 상호작용하지만, 웹, 다른 Excel 파일 또는 내부 데이터베이스와 같은 외부 소스의 데이터를 가져와 분석하는 데도 활용할 수 있습니다. 보다 고급 통합을 위해 에이전트 모드를 사용하면 타사 플랫폼에 연결하여 해당 정보를 분석 작업에 직접 가져올 수 있습니다.

주요 차이점은 컨텍스트 통합입니다. 독립형 도구는 일반적으로 데이터를 별도의 채팅 인터페이스로 내보내서 업로드해야 합니다. 반면 Copilot은 Excel 리본에 내장되어 테이블 구조, 헤더, 수식을 기본적으로 이해합니다. 텍스트 기반 조언만 제공하는 것이 아니라 변경 사항을 직접 그리드에 적용할 수 있습니다.

최상의 결과를 얻으려면 데이터가 공식 Excel 테이블 형식으로 포맷되어야 합니다. 표준 범위를 사용하려면 헤더 행이 하나뿐이고 고유해야 하며, 빈 헤더, 빈 행 또는 열, 병합된 셀이 없어야 합니다. 또한 파일의 자동 저장이 켜져 있어야 합니다.

예. Copilot이 활성화된 파일은 OneDrive 또는 SharePoint에 호스팅되므로 여러 사용자가 동일한 워크북에서 실시간으로 협업할 수 있습니다. 팀 구성원은 Copilot이 생성한 수식과 차트를 확인할 수 있으며, Copilot Pages를 사용하여 팀이 자동화를 구축하는 데 사용한 특정 프롬프트와 논리를 공유하고 개선할 수도 있습니다.