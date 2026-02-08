Grok 실시간 프롬프트 작성 방법 (예시 포함)

Grok은 다른 AI 어시스턴트처럼 행동해서 인기를 얻은 게 아닙니다. X와의 실시간 연결을 통해, 동결된 훈련 데이터에 의존하기보다 속보부터 급변하는 대중 정서에 이르기까지 현재 벌어지는 일에 즉각 반응합니다. OneLittleWeb의 'AI 빅뱅' 연구(2024년 8월~2025년 7월)에 따르면, Grok의 월간 평균 방문자 수는 5,720만 명이었으며, 마지막 분기 (2025년 5월~7월) 에는 월 1억 2,980만 명으로 증가했습니다.

대시보드보다 빠르게 변화하는 스토리를 따라잡을 때 Grok이 유용합니다. 팀이 X, 뉴스, 대중 정서에서 나오는 실시간 신호에 의존한다면, 프롬프트 구조가 최신 증거를 얻을지 일반적인 출력을 얻을지 결정합니다. 본 가이드는 실시간 소스를 안정적으로 추출하는 Grok 프롬프트 작성법을 보여주고, 이를 ClickUp에서 실행으로 전환하는 방법을 안내합니다.

Grok 실시간 데이터 프롬프트란 무엇인가요?

Grok 실시간 데이터 프롬프트는 구조화된 쿼리로, Grok에게 정의된 시간 창 내에서 최신 데이터 소스(X + 웹)를 검색한 후 검증 가능한 연결된 링크와 함께 결과를 반환하도록 지시합니다. 출처 및 시간 제약이 명시되지 않아도 Grok은 답변할 수 있지만, 출력은 최신 증거보다 사전 훈련된 지식에 의존할 가능성이 높습니다.

많은 대규모 언어 모델 (LLM)과 달리 Grok은 웹 브라우징 기능과 X(구글)에 대한 실시간 연결을 내장하고 있습니다. 하지만 그 접근성만으로는 충분하지 않습니다. Grok은 프롬프트가 명확히 요청할 때만 실시간 소스를 검색합니다. 프롬프트가 모호할 경우 Grok은 실시간 정보를 쿼리하기보다 기본적으로 정적 훈련 데이터에 의존할 수 있습니다.

via Grok

여기서 '실시간'은 즉각적이라는 의미가 아닙니다. 소스에 따라 지난 몇 시간에서 며칠 전의 데이터를 참조하게 됩니다. 프롬프트 구조는 Grok에게 실시간 데이터를 검색할지, 아니면 기본값으로 정적 훈련 지식을 사용할지를 지시하는 역할을 합니다.

💡 전문가 팁: 프롬프트를 '실시간 지원'으로 만드는 두 가지 키 구성 요소는 다음과 같습니다: 소스 지시어: Grok에게 X, 뉴스 또는 웹 결과를 확인하도록 명시적으로 요청하면 검색 위치를 지정할 수 있습니다. 시간적 지시어: '오늘', '이번 주', '지금'과 같은 단어는 최신 정보가 필요함을 나타냅니다.

팀에게 실시간 데이터 이해가 중요한 이유

결정은 분기 단위가 아닌 몇 시간 만에 펼쳐지는 속보, 변화하는 여론, 경쟁사 움직임에 의해 형성됩니다. Grok의 실시간 데이터 접근은 팀에게 사건 발생 즉시 가시성을 제공합니다.

바로 여기서 실시간 접근이 실질적인 차이를 만들어냅니다:

경쟁사 동향 실시간 추적 (신규 출시, 공식 발표, 서사 전환)

모니터링 : 감정 변화에 따른 위기 상황 추적 (가속화되는 요소, 냉각되는 요소)

검증 : 최신 출처에 대한 연구 검증 (구식 또는 논란의 여지가 있는 주장 포착)

조기 수요 신호 포착 (반대 의견, 요청, 경쟁사 멘션)

신규 트렌드(주제, 해시태그, 서사) 탐지

측정 브랜드 인지도 지속적 모니터링 (멘션량, 어조, 참여도)

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 62%가 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI 도구를 활용합니다. 친숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다재다능한 능력 덕분에 다양한 역할과 산업 분야에서 널리 쓰이는 이유일 것입니다. 그러나 사용자가 매번 AI에 질문하기 위해 다른 탭으로 전환해야 한다면, 관련 토글 비용과 컨텍스트 전환 비용이 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 하지만 ClickUp Brain은 다릅니다. 작업 공간에 바로 통합되어 작업 내용을 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하며, 업무와 매우 관련성 높은 답변을 제공합니다! ClickUp으로 생산성을 2배 향상시켜 보세요!

실시간 데이터 쿼리를 위한 Grok 구성 방법

실시간 정보를 위해 구축된 최고의 AI조차도 프롬프트가 실시간 데이터를 명확히 요청하지 않으면 오래되거나 일반적인 응답을 제공할 수 있습니다. Grok도 예외는 아닙니다. 적절한 신호가 없으면 실시간 소스를 쿼리하기보다 정적 훈련 데이터로 기본값으로 설정될 수 있습니다.

프롬프트 구조가 결과를 좌우합니다. 시간, 출처, 범위를 참조하는 방식과 같은 사소한 선택이 Grok의 성능을 결정합니다.

중립적인 단계별 가이드를 따라 실시간 데이터 쿼리를 위해 Grok을 올바르게 구성하세요.

via Grok

필수 조건

X 프리미엄 또는 프리미엄+ 구독: Grok 이용의 한도는 유료 X 사용자로 제한됩니다

활성 X 계정: 해당 계정은 정상 상태여야 합니다

연령 검증: Grok 기능 잠금 해제를 위해 필수

xAI 계정 및 API 키 (개발자용): 콘솔에서 생성됩니다. x. ai

소비자를 위한 단계

1. X에 로그인하기: x.com 또는 X 모바일 앱을 열고 로그인하세요.

2. Grok 접근 방법: 네비게이션 막대 또는 사이드 메뉴에서 Grok 아이콘을 선택하세요.

3. 일반 모드 사용: 사실적이고 실시간 응답을 원할 때는 일반 모드로 전환하세요. 재미 모드는 정확도보다 어조를 우선시합니다.

4. 실시간 쿼리 작성: "지금 X에서 [주제]에 무슨 일이 일어나고 있나요?"와 같이 현재 정보를 명시적으로 요청하세요.

5. 필요 시 DeepSearch 활용: DeepSearch를 활성화하여 더 넓은 맥락을 파악하기 위해 여러 실시간 소스를 스캔하세요

API / 개발자용 단계

1. xAI 계정 생성: console.x.ai에서 가입하세요.

2. API 키 생성: API 키 섹션에서 새 키 생성

3. API 키 보안: 환경 변수 또는 .env 파일에 저장하세요.

4. API 요청 구성: xAI SDK 또는 Grok 모델을 사용한 직접 HTTP 요청을 활용하세요.

5. 실시간 X 컨텍스트 활성화: 실시간 X 데이터 접근을 허용하려면 enable_x_context를 true로 설정하세요

6. 필요한 경우 스트리밍 활성화: Grok이 생성하는 업데이트를 실시간으로 수신하려면 스트리밍 응답을 사용하세요

한번 설정되면 결과의 품질은 접근성에 덜 의존하고 프롬프트가 시간, 출처, 의도를 얼마나 정확하게 전달하는지에 더 좌우됩니다. 바로 이 지점에서 실시간 프롬프트 설계가 핵심이 됩니다.

💡 전문가 팁: Grok이 명백히 오래된 정보를 반환할 경우 다음을 시도해 보세요: 실시간 기능을 지원하는 올바른 버전을 사용하고 있는지 확인하세요. 더 강력한 시간적 표지를 사용하여 프롬프트를 재구성하세요 쿼리의 범위가 너무 넓은지 확인하세요

팀을 위한 Grok 실시간 데이터 프롬프트 템플릿

팀 내 프롬프트 작성 방식이 일관되지 않으면 노력 낭비와 데이터 품질 편차를 초래합니다. 매일같이 같은 일을 반복하는 것과 다름없습니다. 🛠️

이 템플릿은 팀원들이 복사하여 붙여넣기할 수 있는 시작점을 제공합니다. 괄호 안의 섹션을 귀사의 업계, 경쟁사 또는 사용 사례에 맞게 맞춤형으로 수정하세요.

시장 모니터링을 위한 감정 분석 프롬프트

반응이 시간마다 변할 때는 '긍정적/부정적'이라는 일반적인 판단만으로는 부족합니다. 이 프롬프트는 브랜드, 출시, 업계 주제에 대한 현재의 반응과 그 배경이 되는 이유를 드러냅니다.

프롬프트 1: 오늘 기준으로 X 플랫폼과 [브랜드/주제] 관련 최근 뉴스 기사에 대한 감정을 분석하세요. 반응을 긍정적, 부정적, 중립적으로 분류하십시오. 지난 48시간 동안 가장 많이 공유된 찬사와 비판을 강조하고 대표 게시물 링크를 포함하세요.

프롬프트 2: 지난 72시간 동안 [브랜드/제품]과 관련된 X 플랫폼의 주요 우려 사항 및 긍정적 반응을 파악하세요. 피드백을 주제별로 분류하고 가장 많은 참여를 유도하는 주제를 기록하세요. 원본 게시물 링크를 첨부하세요.

프롬프트 3: 감정 변화 감지 지난 24시간 동안 X 플랫폼에서 [브랜드/주제]에 대한 감정을 이번 주 초 감정으로 비교하세요. 톤의 눈에 띄는 변화를 식별하고, 어떤 이벤트나 대화가 변화를 트리거했는지 설명하세요. 출처를 인용하세요.

연구 검증용 팩트체킹 프롬프트

주장이 보고서, 프레젠테이션 자료 또는 기사에 포함되기 전에 최신 데이터 소스 자료와 비교 검증되어야 합니다. 본 섹션의 프롬프트는 팀이 사실을 확인하고, 가정을 검증하며, 정적 훈련 데이터로는 포착하기 어려운 부정확성을 찾아내는 데 도움을 줍니다.

프롬프트 1: 다음 주장을 최근 웹 출처와 지난주 뉴스를 활용해 사실 확인하십시오: [주장]. 출처 링크와 함께 지지하거나 반박하는 증거를 제시하세요. 정보가 논란 중이거나 확인되지 않은 경우 이를 명시하십시오.

프롬프트 2: 최소 3개 이상의 최근 출처(지난 7일 이내 발행)의 보고 내용을 비교하여 [주장]을 검증하세요. 보고 내용의 불일치를 확인하고 그 이유를 설명하세요. 링크를 포함하세요.

프롬프트 3: [인용문]이 [인물/기관]의 발언으로 귀속된 것이 정확한지 최근 보고나 지난 5일 간의 공식 발표를 바탕으로 확인하십시오. 오래되었거나, 잘못 귀속되었거나, 맥락이 누락된 경우 표시하십시오.

경쟁 정보 분석을 위한 트렌드 탐지 프롬프트

모든 대화 급증 현상이 주목할 가치가 있는 것은 아닙니다. 아래 프롬프트는 초기 신호를 지속적인 잡음과 구분하여 팀이 새로운 서사와 경쟁 환경 변화를 식별할 수 있도록 설계되었습니다.

프롬프트 1: 지난 7일 동안 [산업/경쟁사]와 관련된 신흥 트렌드를 X 및 최근 뉴스에서 검색하세요. 지난달에는 두드러지지 않았던 주목받는 주제를 식별하고 원본 출처로 연결하세요.

프롬프트 2: 지난주 [경쟁사]에 관한 X건의 대화를 분석하세요. 빈도나 참여도가 증가하는 새로운 이야기, 기능 논의 또는 우려 사항을 식별하세요. 예시를 제시하세요.

프롬프트 3: 지난 72시간 동안 X에서 [산업] 관련 주제 중 가장 빠르게 성장한 주제를 식별하세요. 멘션 증가율로 순위를 매기고 증가 요인을 설명하세요.

크로스 플랫폼 데이터 집계 프롬프트

여러 실시간 소스에서 인사이트를 추출하는 작업은 금방 복잡해질 수 있습니다. 이 프롬프트는 X, 뉴스, 업계 보도를 명확하고 체계적인 브리핑으로 통합하여 리더십 업데이트와 팀 동기화에 효과적입니다.

프롬프트 1: 지난 72시간 동안의 X, Google 뉴스 및 관련 업계 간행물 데이터를 활용하여 [주제]에 대한 브리핑을 작성하십시오. 다음 항목별로 구성하십시오: (1) 주요 발전 사항, (2) 주목할 만한 의견, (3) 미해결 질문. 모든 출처를 인용하십시오.

프롬프트 2: [주제]에 관한 X와 최근 5일간의 주요 업데이트를 요약하세요. 지난주 대비 변경된 사항과 향후 주목해야 할 팀을 강조하세요. 링크를 포함하세요.

프롬프트 3: 지난 48시간 동안 [주제]가 X 플랫폼과 기존 뉴스 매체에서 어떻게 논의되고 있는지 비교하세요. 프레임, 어조, 초점의 차이점을 파악하고, 발견한 내용을 예시로 지원하세요.

🚀 ClickUp의 장점: Grok 프롬프트는 다 준비했는데, 같은 내용을 반복해서 작성하지 않으려면 어디에 보관해야 할까요? ClickUp Docs를 사용하면 모든 프롬프트, 템플릿, 참고 자료를 하나의 통합 작업 공간에 중앙 집중화할 수 있습니다. 채팅 스레드, 이메일, 무작위 파일에 흩어져 있는 대신 프로젝트, 팀, 사용 사례별로 체계적으로 정리하여 필요한 프롬프트를 즉시 찾을 수 있습니다. 라이브 편집 기능을 통해 팀원과 실시간 협업하며 프롬프트를 함께 다듬고, 템플릿을 업데이트하거나 피드백을 위한 코멘트를 남길 수 있습니다. 모든 업데이트는 자동 저장되므로 팀은 항상 최신 버전을 확인할 수 있습니다. ClickUp 문서로 프롬프트를 중앙 집중화하고 체계화하며 협업하여 반복 일을 줄이세요

Grok 실시간 프롬프트 작성 최고의 실행 방식

팀에서 템플릿을 사용하고 있지만 결과는 여전히 들쭉날쭉합니다. 이는 프롬프트의 성공 또는 실패를 좌우하는 AI 프롬프팅 기법의 근본 원리를 이해하지 못할 때 발생합니다.

실시간 프롬프트를 효과적으로 만드는 패턴은 다음과 같습니다. ✨

시간을 명확히 명시하세요: 모호한 프롬프트는 모호한 데이터를 생성합니다. '최근'은 '지난 24시간 내'와 같은 구체적인 시간대보다 약하고 효과적이지 않습니다.

출처 명시하기: Grok에게 X, 뉴스 사이트 또는 특정 출판물을 확인하도록 지시하면 데이터 검색 정확도가 향상됩니다.

인용 요청하기: 프롬프트에 항상 링크를 포함하거나 출처를 인용하여 정보의 최신성과 신뢰성을 확인할 수 있도록 하세요.

신뢰하기 전에 테스트하세요: 중요한 작업에 사용하기 전에 항상 알려진 최근 이벤트를 프롬프트 구조에 적용하여 실시간 데이터의 흐름이 올바르게 이루어지는지 확인하십시오.

실패를 반복하라: 결과가 부실하다고 느껴져도 포기하지 마세요. 더 강력한 시간적 표현이나 더 명확한 출처 지시어를 추가하고 다시 시도하세요.

Grok 실시간 프롬프트가 부족할 때

주의해야 할 주요 한도는 다음과 같습니다:

내부 컨텍스트 없음: Grok은 공개 웹을 검색하지만, 귀사의 프로젝트, 문서 또는 우선순위를 알지 못합니다. 항상 컨텍스트를 재설명해야 합니다.

수동 프롬프트 반복: 올바른 데이터를 얻으려면 여러 번의 개선이 필요한 경우가 많으며, 이 tool은 이전에 효과가 있었던 내용을 기억하지 못합니다.

워크플로우 통합 없음: 인사이트는 채팅 창에 남습니다. 발견 사항을 작업이나 공유 업데이트로 전환하려면 다른 곳으로 복사하여 붙여넣기해야 합니다.

거버넌스 격차: 누가 무엇을 요청했는지에 대한 감사 추적이 없으며, AI 생성 정보에 대한 조치 승인 워크플로우가 부재합니다.

출처 품질 변동성: 실시간이 항상 신뢰할 수 있다는 뜻은 아닙니다. X 게시물과 속보는 틀릴 수 있으며, Grok이 항상 불확실성을 표시하지는 않습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환이 팀의 생산성을 조용히 잠식하고 있습니다. 연구에 따르면 업무 방해 요인의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 이동에서 비롯됩니다. 이러한 비용이 큰 방해를 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(채팅 포함)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해 줍니다!

Grok 프롬프트를 사용하는 Teams를 위한 거버넌스 팁

Grok의 실시간 기능은 빠르고 필터링되지 않은 통찰력을 제공하지만, 프롬프트와 출력을 신중하게 관리하지 않으면 동일한 속도가 위험을 증가시킵니다. 연구, 의사 결정 또는 고객 대응 워크플로우에서 Grok을 사용하는 팀의 경우 거버넌스는 정확성, 책임성 및 대규모에서의 안전한 사용을 보장합니다.

다음은 팀이 Grok 프롬프트 작업 시 적용할 수 있는 실용적인 거버넌스 최고의 실행 방식입니다.

프롬프트 템플릿 표준화: 연구, 보고, 분석을 위한 검증된 프롬프트의 공유 라이브러리를 유지 관리하세요.

역할 기반 접근 제어(RBAC) 구현: 관리자, 고급 사용자, 회원 등의 역할을 정의하여 프롬프트 수정, 민감한 데이터 접근, API 설정 관리 권한의 한도를 설정하세요.

불변 감사 로그 유지: 프롬프트 변경 사항, 사용 패턴, 구성 업데이트를 추적하여 감사 및 인시던트 후 검토를 지원합니다.

정기적인 레드팀 훈련 실행: 오용, 경계 사례, 안전 우회 시도 시뮬레이션을 통해 프롬프트의 회복탄력성 테스트

문맥 구분자 사용: 명확한 태그로 지시문과 사용자 제공 데이터를 분리하여 프롬프트 주입 위험을 줄이세요

중단 정책 수립: 출력물에 반복적인 편향, 불일치 또는 불안정성이 나타날 경우 팀이 워크플로우를 중단할 수 있도록 권한 부여

ClickUp Brain이 Grok 실시간 데이터를 어떻게 보완하는가

Grok에서 중요한 실시간 데이터를 성공적으로 추출했습니다.

이제 어떻게 해야 할까요?

그것은 단지 채팅 창 속의 텍스트일 뿐, 여러분의 프로젝트 플랜, 팀의 작업, 그리고 그에 따른 결정과는 완전히 분리되어 있습니다.

이러한 단절은 상당한 마찰과 지속적인 컨텍스트 전환을 초래하여 생산성을 저하시키고 AI 확산 (AI Sprawl )을 야기합니다. 이는 감독이나 전략 없이 계획되지 않은 AI 도구의 무분별한 증식을 의미합니다.

작업 통합의 효과를 보여주는 ClickUp 전후 비교 그래픽: 몇 분 만에 자동화된 보고 누락된 업데이트 감소 * 시간 낭비 감소

ClickUp은 그 격차를 해소하도록 설계되었습니다.

작업, 문서, 목표, 대화, 타임라인을 단일 시스템으로 통합하는 최고의 컨버지드 AI 작업 공간입니다. 도구를 넘나들며 인사이트를 옮길 필요 없이, 컨텍스트가 이미 연결된 하나의 공유 환경에서 작업할 수 있습니다. 외부 인사이트가 도착하면 작업에 첨부 파일을 첨부하고, 문서에서 참조하며, 댓글로 논의하고, 워크플로우를 통해 추적할 수 있습니다.

이것이 더욱 뛰어난 이유는 무엇인지 아시나요?

ClickUp Brain은 작업 공간 내에서 컨텍스트를 인식하는 AI 어시스턴트로 기능하며 이를 확장합니다. 외부 AI 도구와 달리, 현재 진행 중인 작업, 담당자, 진행 상황을 이해합니다. Grok의 실시간 출력을 맥락이나 진행 흐름을 잃지 않고 요약, 실행 항목, 작업 업데이트 또는 문서로 전환할 수 있습니다.

ClickUp Brain이 실시간 인사이트를 실제 일로 전환하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보세요.

실시간 프로젝트 컨텍스트를 활용하여 응답하세요

ClickUp Brain은 작업 환경에 직접 연동되어 업무를 이해합니다. 작업, 문서, 댓글, 채팅, 목표 및 통합 도구에 직접 연결되므로, 단순히 입력한 프롬프트가 아닌 실제 업무 우선순위에 기반한 답변을 제공합니다.

일회성 답변을 요청하는 대신, Brain이 팀과 프로젝트 전반에 걸친 실시간 작업 공간 컨텍스트를 해석하고 실행하도록 의존할 수 있습니다. ClickUp Brain이 제공하는 실용적인 활용법은 다음과 같습니다:

회의 노트, 작업 코멘트 또는 채팅 토론에서 명확한 실행 항목을 생성하고, 자동으로 소유자와 마감일을 연결하세요.

작업, 프로젝트 또는 팀 진행 상황을 즉시 요약하여 이해관계자가 수동 상태 보고 없이 정확한 업데이트를 받을 수 있도록 합니다.

기존 대화, 노트 또는 회의 기록에서 새 작업, 하위 작업 또는 문서를 생성하세요.

작업 및 문서 내에서 프로젝트 컨텍스트와 의도를 유지한 채 콘텐츠를 초안 작성, 재작성 또는 번역하세요.

ClickUp Brain으로 유사하거나 중복된 작업을 표면화하고, 막힌 작업, 기한이 지난 작업, 업데이트되지 않은 작업을 표시하세요

슈퍼 에이전트와 오토파일럿 에이전트로 실행을 자동화하세요

ClickUp 슈퍼 에이전트는 AI 기반 팀원으로, 다단계 워크플로우 처리, 시간에 따른 적응, 매번 수동 프롬프트 없이도 지속적 운영이 가능합니다. 접근 권한, 사용 도구, 활동 범위를 정의하여 모든 작업을 안전하고 의도적으로 관리할 수 있습니다.

실제 적용 시 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다:

프로젝트 또는 팀 전반의 활동을 요약하세요

대화나 업데이트를 브리프, 작업, 문서 같은 구조화된 결과물로 전환하세요

연구를 수행하고, 제안을 하며, 시간이 지남에 따라 피드백으로부터 학습하세요.

ClickUp Agent로 진행 중인 일을 모니터링하고 위험 요소가 발생할 때 즉시 표시하세요

반면 ClickUp 자동화 에이전트는 예측 가능하고 규칙 기반의 AI 동작이 필요할 때 가장 효과적입니다. 이들은 리스트, 폴더, 스페이스 또는 채팅 채널과 같은 특정 위치에서 작동하며, 정의된 트리거와 조건 세트가 충족될 때만 조치를 취합니다.

슈퍼 에이전트처럼 전체 작업 공간을 아우르는 추론을 수행하지는 않지만, 명확성과 통제력을 바탕으로 반복 가능하고 범위가 정해진 작업을 처리하는 데 매우 효과적입니다.

ClickUp Autopilot 에이전트로 다단계 자동화 구축

엔지니어링 리더라면 슈퍼 에이전트를 활용해 프로젝트 전반의 스프린트 진행 상태를 지속적으로 모니터링하고, 버그 증가나 마감일 미준수 같은 패턴을 포착할 수 있습니다. 작업이 위험 임계값을 넘으면 오토파일럿 에이전트를 할당해 팀 채널에 업데이트를 게시하고 후속 작업을 자동 생성하도록 설정하세요.

AI 카드로 진행 상황 시각화

대시보드가 묻지 않아도 무슨 일이 일어나고 있는지 알려주길 바란 적 있나요?

AI 카드는 실시간으로 생성된 AI 인사이트를 ClickUp 대시보드에 직접 제공합니다. 작업 변경 시 자동으로 업데이트되어 진행 상황, 위험 요소, 미비점을 항상 최신 상태로 확인할 수 있습니다.

ClickUp AI 카드로 팀의 추진력을 시각화하여 진행 상황, 소유권, 장애 요소를 한눈에 파악하세요

실전에서 활용되는 몇 가지 AI 카드는 다음과 같습니다:

AI 브레인 카드: 작업 공간 데이터에 직접 맞춤형 AI 프롬프트를 실행하여 옵션을 비교하거나, 복잡한 작업을 요약하거나, 인사이트를 추출하세요.

AI 스탠드업™ 카드: 선택한 기간 동안의 최근 활동 개요를 빠르게 확인하세요. 비동기 스탠드업이나 하루 마무리 점검에 완벽합니다.

AI 경영진 요약 카드: 프로젝트 또는 부서 현황에 대한 고수준 개요 보기를 제공하여, 작업 목록을 일일이 확인하지 않고도 경영진 검토에 적합하도록 설계되었습니다.

AI 프로젝트 업데이트 카드: 특정 스페이스, 폴더 또는 목록에 대한 주요 마일스톤, 진행 상황, 위험 요소 및 다음 단계를 추적하세요.

ClickUp Brain MAX로 검색하고 실행하세요

ClickUp Brain MAX는 AI 데스크탑 동반자로, 업무 전반에 걸쳐 더 빠르게 사고하고 검색하며 행동하도록 설계되었습니다. 여러 탭이나 tools를 열 필요 없이 Brain MAX는 작업과 함께 존재하며 자연어 사용으로 정보와 상호작용할 수 있도록 지원합니다.

일의 위치를 더 빠르게 찾고 정확한 정보를 표면화하세요

구글 드라이브에서 특정 디자인 문서를 찾고 싶으신가요? Brain MAX에 한 번만 요청하면 ClickUp을 벗어나지 않고도 모든 소스에서 답변을 찾아냅니다. ClickUp 작업 및 문서부터 구글 드라이브, GitHub, SharePoint, Slack과 같은 연결된 앱의 파일까지 모든 것을 검색합니다.

음성 입력으로 일을 더 빠르게 진행하고, 즉시 단어를 작업이나 노트로 전환하세요

생산성을 한층 더 높이기 위해 Brain MAX에는 AI 기반 ClickUp 음성 입력 기능이 탑재되어 있어, 아이디어, 쿼리 또는 노트를 직접 입력하지 않고 음성으로 전달할 수 있습니다. 집중력을 깨지 않고도 생각나는 대로 즉시 기록하세요. 말하기만 하면 Brain MAX가 음성을 즉시 텍스트로 변환하여 검색, 저장 또는 나중에 작업으로 전환할 수 있습니다.

다중 LLM 지능으로 적합한 모델 선택

ClickUp은 단일 모델에 얽매이지 않습니다. ClickUp Brain을 사용하면 작업에 따라 ChatGPT, Claude, Gemini 등 여러 주요 대규모 언어 모델(LLM) 중에서 선택할 수 있습니다.

심층 분석, 창의적 콘텐츠 또는 간결한 요약을 필요로 할 때 모델을 전환하세요

작업 공간을 벗어나지 않고도 AI를 상황에 맞게 조정할 수 있으며, 모델 전반에 걸쳐 통일된 권한 및 보안 정책을 유지합니다. 이러한 유연성을 통해 각 작업에 적합한 AI를 활용할 수 있으며, 모든 모델의 장점을 극대화하면서도 모든 출력을 작업 환경과 연결된 상태로 유지합니다.

보안과 규정 준수를 보장하는 AI 사용을 보장하세요

누가 무엇을 묻는지 걱정하지 마세요. ClickUp은 감사 추적을 통해 사용 내역을 추적하며, ClickUp 권한 및 가시성 관리를 통해 누가 무엇을 보는지 제어할 수 있어 보안과 규정 준수적인 AI 도입을 보장합니다.

ClickUp으로 실시간 데이터를 팀 실행에 연결하세요

Grok은 실시간 데이터를 수집하여 팀이 현재 진행 중인 상황을 파악하도록 돕습니다. 의도를 담아 작성된 프롬프트는 빠르게 변화하는 대화를 추적하고 발생 중인 변화를 인지하는 신뢰할 수 있는 방법입니다.

하지만 핵심 업무 도구 외부에서 관리되는 데이터는 연구 노트, 프로젝트 업데이트, 구체적인 다음 단계로 전환하는 과정에서 종종 벽에 부딪힙니다. 앱 간 복사-붙여넣기는 맥락을 깨고 생산성을 저해합니다.

바로 그 점에서 ClickUp이 빛을 발합니다.

ClickUp Brain은 작업 공간 내에서 맥락을 인식하는 AI를 제공하여 인사이트 요약, 작업 생성, 업무 진행을 지원합니다. ClickUp Agents는 수동 노력 없이 모니터링과 자동화를 처리하며, ClickUp BrainGPT는 통합 검색, 음성 입력, 다중 모델 AI를 한곳에 제공합니다.

ClickUp에 무료로 가입하여 일을 실질적으로 추진하세요.