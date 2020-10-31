팀 목표 설정을 위한 ClickUp 활용 방법

ClickUp 팀은 매주 꾸준히 따르는 정기적인 일과를 가지고 있습니다.

우리는 매주 그 주에 할 일에 대한 목표를 설정합니다.

각 팀원은 달성하고자 하는 목표 4~5개를 목록으로 작성하고 그 목표를 향해 진행해야 합니다.

이것들은 이번 주에 우리가 가장 우선순위로 삼는 사항들을 반영합니다.

주중에는 우리가 진행한 작업과 이룬 진행 사항을 바탕으로 목표를 업데이트합니다.

우리는 예전에는 Slack과 Google 스프레드시트를 조합해서 이 작업을 했었는데… 그러다가 더 큰 아이디어를 생각해냈습니다:

목표와 OKR을 ClickUp 안에 바로 넣고 다른 OKR 소프트웨어에 의존하지 않는다면 어떨까요?

그렇게 하면 우리 회사는 전반적으로 일관성을 유지하게 될 것입니다—대기업의 목표와 우리가 달성하고자 하는 핵심 성과 지표와도 일치하게 됩니다.

좋은 소식: 여러분도 사용하실 수 있습니다!

ClickUp은 목표와 작업을 연결해주는 훌륭한 도구가 시장에 없었기 때문에 이 기능을 추가했습니다.

ClickUp의 OKR 버전에서는 목표를 설정한 후, 해당 목표를 달성하기 위해 이루고자 하는 세부 목표(타겟)를 설정합니다.

"현재 목표를 추적하는 유일한 방법은 스프레드시트를 사용하거나 목표 전용 앱(매우 비싸고 기업 중심)을 사용하는 것뿐입니다. 우리는 ClickUp에서 기존 목표뿐만 아니라 스프린트 같은 것들까지 추적할 수 있는 방법을 원했습니다. 즉, 서로 다른 곳의 작업을 연결할 수 있는 방법이죠."라고 ClickUp의 CEO 겸 공동 창립자인 제브 에반스가 말했습니다.

ClickUp 목표 설정으로 명확성을 확보하세요

작동 방식은 다음과 같습니다. 각 목표 섹션에서 팀원들은 목표명, 설명, 마감일을 목록으로 작성할 수 있습니다.

그런 다음 팀은 ClickUp을 사용하여 구체적인 목표를 목록으로 작성하고 이를 작업과 연결할 수도 있습니다.

설명 필드를 활용하여 목표를 명확히 하고 관련 지원 세부 사항을 추가할 수도 있습니다.

목표를 설정하세요

ClickUp Goals에서는 수치 목표, 작업 완료, 참/거짓 또는 통화 목표를 설정할 수도 있습니다.

팀원들은 누가 어떤 목표를 설정했는지, 그리고 그 목표를 어떻게 달성할 계획인지 확인할 수 있습니다.

혼자 일하거나 개인 목표를 설정하려는 경우, 시작할 때 목표를 개인으로 설정하세요.

목표를 설정했다면, 이제 일을 시작할 준비가 된 것입니다.

보너스: SMART 목표 설정을 통해 목표를 한 단계 업그레이드하세요 ! 💜

ClickUp에서 목표를 어떻게 활용하나요?

ClickUp에서 목표를 활용하는 방법 중 하나는 주간 스코어카드를 설정하는 것입니다.

이번 주 우리의 주요 추진 과제와 달성하고자 하는 목표입니다.

ClickUp의 고객 성공 팀 리더 소피아 카민스키는 이렇게 말했습니다. "주간 스코어카드를 만드는 것이 지금까지 제가 미루는 습관을 피하고 우선순위를 정하는 데 가장 효과적인 방법입니다. 저는 스스로에게 도전적이지만 현실적인 목표를 설정하고, 매일 작은 단위로 나누어 모든 항목이 완료되도록 합니다. 무작정 출근하는 대신, 스코어카드는 매일 달성해야 할 일에 대한 목적의식을 줍니다."

매우 자주, 이는 특정 수의 지원 요청에 응답하거나, 여러 웹사이트 랜딩 페이지를 편집하거나, 새로운 청구 또는 분석 시스템을 시작하는 것을 포함합니다.

목표는 항상 측정 가능해야 하며, 이는 프로젝트를 더 작은 작업으로 분할한 후 주당 특정 수의 작업을 완료하도록 노력하는 것을 의미할 수 있습니다.

목표를 활용하여 더 큰 규모의 플랜, 예를 들어 야심찬 매출 목표나 마케팅 목표를 수립하고, 이러한 목표가 최종 수익에 미치는 영향을 확인할 수도 있습니다.

주간 스코어카드를 통해 각 구성원이 어떤 업무를 수행 중인지 파악할 수 있으며, 해당 업무가 회사의 주요 프로젝트 목표 및 계획과 부합하는지 확인할 수 있습니다.

이것은 우리가 핵심에 집중하도록 하는 또 다른 동기 부여 요소입니다.

보너스: HR SMART 목표

결론: 항상 목표를 더 큰 목적과 연결하도록 하십시오.

목표는 공중에 떠 있는 것이 되어서는 안 된다.

팀원들은 자신의 작업과 프로젝트가 전체적인 그림에 어떻게 기여하는지 이해해야 합니다.

이를 위해 ClickUp의 목표 기능은 프로젝트를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자신이 이루고자 하는 바를 알고 있다면, 무언가를 해야 한다는 의무감 때문에 존재하는 일보다는 의미 있는 일을 만드는 것이 더 쉽습니다.

대신 회사 목표부터 시작하여, 이를 달성하는 데 도움이 되는 프로젝트와 작업을 만들어 나가십시오.

팀 부서별 목표와 과제는 항상 회사의 목표와 일치해야 합니다. 이제 ClickUp Goals를 통해 조직 전체를 대상으로 한 곳에서 이를 실현할 수 있습니다.