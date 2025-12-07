최고의 무료 고등학교 성적증명서 템플릿 10선

고등학교 성적증명서는 기본적으로 학생의 학업 하이라이트 모음집입니다. 수강한 과목, 취득한 크레딧, 그리고 4년간의 성적 성과를 한 페이지에 모두 보여줍니다.

또한 1,800개 이상의 미국 교육기관이 SAT/ACT 시험 요구사항을 폐지했기 때문에, 학생 파일을 검토할 때 수강 이력, 성적, 명확한 채점 기준이 더 큰 비중을 차지합니다.

이 가이드는 무료로 바로 사용할 수 있는 고등학교 성적증명서 템플릿을 모아 소개합니다. 각 템플릿의 주요 기능을 살펴보고 훌륭한 성적증명서 양식의 요건을 설명합니다. 보너스로 교사, 학교 행정 담당자, 홈스쿨링 부모를 위한 최적의 선택지를 공유합니다.

한눈에 보는 무료 고등학교 성적증명서 템플릿 TOP 10

다음은 저희가 선정한 상위 10개 고등학교 성적증명서 템플릿( ClickUp 포함) 요약 테이블입니다:

고등학교 성적증명서 템플릿이란 무엇인가요?

고등학교 성적증명서 템플릿은 학생의 학업 이력을 기록하는 방식을 표준화한 미리 만들어진 문서입니다. 여기에는 필수 항목이 한 곳에 포함됩니다: 학생 정보, 학기별 고등학교 수강 과목, 이수 시도 및 취득 크레딧, 문자 등급, 채점 기준, GPA 계산, 그리고 우등 과목, 이중 등록 과목 또는 재수강 과목과 같은 노트를 위한 스페이스.

많은 버전에는 졸업 날짜, 상담사 또는 관리자 서명 필드, 그리고 공식 성적증명서를 위한 선택적 인장 필드도 포함되어 있습니다.

이 템플릿은 Google Docs, Google 스프레드시트, PDF 등 일반적인 형식으로 제공되므로 인쇄하거나 디지털로 공유할 수 있습니다.

홈스쿨링 부모는 동일한 레이아웃을 활용하여 홈스쿨 고등학교 성적증명서를 작성할 수 있습니다. 홈스쿨 이름, 학년 기간, 그리고 학습 내용을 명확히 하기 위한 과목 설명을 추가하기만 하면 됩니다.

좋은 고등학교 성적증명서 템플릿의 조건은 무엇인가요?

이상적인 고등학교 성적증명서 템플릿은 다음과 같은 기능을 제공해야 합니다:

한눈에 핵심 정보를 확인하세요: 학생 정보, 학기별 분류된 수강 과목, 이수 시도 및 취득 크레딧, 문자 등급, 명확한 성적 평가 기준

성적을 입력하면 학기별 및 누적 평점 평균(GPA)이 자동으로 업데이트되며, 별도의 계산이 필요 없습니다.

우등 과정, AP, IB, 이중 등록 등 다양한 과목 유형을 정확하게 처리하세요.

하단에는 총 취득 크레딧을 표시하며, 재수강 과목과 한 학기 수강 과목은 명확히 구분하여 표기합니다.

졸업 날짜, 서명란, 학교 연락처 정보, 공식 성적증명서용 선택적 인장 스페이스를 포함하세요.

Google Docs 또는 Google 스프레드시트에서 수정 가능한 버전을 유지하면서 깔끔하게 PDF로 내보내 신속한 수정이 가능합니다.

무료 고등학교 성적증명서 템플릿 TOP 10

학교 기록은 종종 여러 시스템에 배포되어 있습니다. 성적 증명서 초안은 한 폴더에 저장되고, 과목 설명은 다른 곳에 보관되며, 크레딧은 스프레드시트로 정리되고, 평점 평균(GPA) 계산은 보고서에만 존재합니다.

그 복잡한 혼란이 바로 업무 확산( Work Sprawl)입니다. 흩어진 작업, 문서, 업데이트가 세부 사항을 가리고 시간을 훔쳐갑니다.

기록과 교재가 함께 보관되는 방식을 체계화한다면, 견고한 지식 관리 시스템이 학년 내내 모든 것을 검색 가능하고 일관성 있게 유지해 줍니다.

ClickUp은 모든 정보를 하나의 통합 AI 작업 공간으로 모아 학적 데이터, 수강 과목 목록, 성적 평가 기준, 메모를 한곳에 보관합니다. 학생의 학적 기록을 위한 ClickUp 문서를 생성하고, 과목 설명을 첨부 파일로 첨부하며, 사용자 지정 필드로 학점을 추적하고, 팀원 누구나 확인할 수 있는 단일 정보 소스를 유지하세요.

👀 재미있는 사실: 2023–24 주기에서 커먼앱 회원 대학 중 약 5%만이 SAT/ACT 점수를 요구했습니다. 이는 성적증명서와 수강 과목의 난이도가 더욱 주목받게 되었음을 의미합니다.

1. ClickUp 학생 진도 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학생 진행 보고서 템플릿으로 부모, 관리자 또는 기타 이해관계자를 위한 정확한 보고서를 생성하세요.

ClickUp 학생 진도 보고서 템플릿은 학생의 성적, 행동 노트, 상담 내용을 단일 위치에서 효율적으로 관리할 수 있도록 체계화합니다.

이 템플릿은 수업, 노력도, 부모 연락처 정보를 위한 구조화된 사용자 지정 필드를 사용하며, "가이드", "주의 필요", "행동 문제", "목록"과 같은 내장된 보기를 제공합니다. 이를 통해 학급 현황을 쉽게 파악하고 지원이 필요한 학생을 정확히 찾아낼 수 있습니다.

명확한 상태 표시로 '잘하고 있음'부터 '주의 필요' 또는 '자신감 강화 필요'까지의 과정을 파악할 수 있으며, 성적 업데이트나 학부모 상담 자료 공유 시 깔끔한 보고서를 내보낼 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

진행, 관찰 내용, 후속 조치를 단일 정보 원천에 보관하세요

'관심 필요' 보기로 위험에 처한 학생을 조기에 발견하세요

행동, 노력, 수업별 기록을 위한 사용자 지정 필드로 노트를 표준화하세요

목록 보기에서 전체 학급을 빠르게 검토하고 개별 기록을 자세히 살펴보세요

학생 성적증명서 업데이트 시 참고할 수 있는 간결한 보고서를 내보내세요.

✨ 적합 대상: 성적표와 학기말 기록으로 원활하게 이어지는 일관된 진행 추적을 원하는 교사 및 상담사.

💡 전문가 팁: 수업이나 캠퍼스 운영에서 모든 것을 위해 진행 상황 추적기를 통합하고 싶다면, ClickUp for Education으로 더 큰 그림을 파악하세요. Docs에서 강의 계획서와 지식 기반을 구축하고, 작업에서 수업 계획과 마감일을 관리하며, 한 곳에서 교과 과정, 학생 정보 및 관리자 업무를 처리하세요. ClickUp 양식과 설문조사는 입학 신청, 과제, 학용품 수요를 수집하는 데 도움이 되며, 대시보드는 교실 용량, 학생 성적 및 기타 핵심 메트릭을 한눈에 확인할 수 있게 합니다.

2. ClickUp 성과 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 성과 보고서 템플릿으로 자동화된 보고서를 생성하여 추가 노력 없이 최신 정보를 유지하세요.

ClickUp 성과 템플릿은 업무 환경을 위해 제작되었지만, 상세한 고등학교 성적 증명서를 작성하는 데 훌륭한 출발점이 됩니다. 학기별 성적을 기록하고, KPI나 마일스톤 대신 GPA를 추적하며, 체계적이고 읽기 쉬운 형식으로 과목 이수 여부를 문서화할 수 있습니다. 표준화 시험 점수, 출석 기록, 교사 코멘트를 위한 사용자 지정 필드를 추가하여 대학 및 장학금 심사 위원회가 요구하는 모든 정보를 간편하게 수집할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

점수, 단원 시험, 과제 노트를 한데 모아 더 빠르게 검토하세요

구조화된 섹션으로 추세와 진행을 한눈에 파악하세요

사용자 지정 필드와 명확한 상태를 사용하여 업데이트를 표준화하세요

보기를 전환하여 업무량, 타임라인, 주간 집계 정보를 확인하세요

슬라이드를 다시 만들지 않고도 이해관계자에게 깔끔한 보고서를 공유하세요

✨ 적합 대상: 일과 연계된 명확한 주간 또는 월간 성과 개요를 원하는 부서 책임자, 학사 코디네이터, 프로젝트 담당자.

📮 ClickUp 인사이트: 직장인은 업무 관련 정보를 찾는 데 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지느라 연간 120시간 이상을 낭비하는 셈입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 몇 초 만에 필요한 문서, 대화, 작업 세부 정보를 찾아 즉시 통찰력과 답변을 제공하므로 검색을 멈추고 작업에 집중할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀들은 ClickUp을 통해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 주당 5시간 이상(1인당 연간 250시간 이상)을 절약했습니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

3. ClickUp 성적부 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 성적부 템플릿으로 학생들이 개선이 필요한 부분을 쉽게 파악하세요.

"그 퀴즈를 입력했나? 가중치는 제대로 적용했나?" 모든 교사가 성적표 작성 전에 겪는 순간입니다. 점수가 여러 탭과 포스트잇에 흩어져 있으면, 최종 성적 계산이 채점 자체보다 더 오래 걸립니다.

합계, 평균, 메모를 한곳에서 관리하는 깔끔한 성적부는 일주일을 더 차분하게 만들어줍니다. ClickUp 성적부 템플릿은 점수, 코멘트, 추세를 한곳에 모아 학생 성적을 한눈에 추적할 수 있게 합니다. "참여도", "장기 시험", "월별", "숙제" 평균을 위한 사용자 지정 필드를 활용하고, 별도의 계산 없이 템플릿이 자동으로 합계를 산출하도록 하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

모든 성적과 코멘트를 체계적으로 한 곳에 보관하는 스페이스

새로운 수식을 만들지 않고도 평균 및 최종 점수를 계산하세요

참여도를 기준으로 수업을 보기하여 누가 격려가 필요한지 파악하세요

평가 기준표를 활용하여 기대치를 명확히 하고 일관된 채점을 가속화하세요

학부모 상담 및 성적증명서 업데이트를 위한 간결한 성적 보고서 내보내기

✨ 적합 대상: 깔끔하고 평가 기준에 맞춘 성적부를 원하며, 평균이 자동으로 업데이트되고 부모와의 신속한 소통을 지원하는 교사진.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain을 활용해 학생의 학기별 점수를 성적표에 적합한 간결한 요약문으로 요약하고, 우등과목 및 AP 과목의 가중치 차이를 강조하며, 최종 성적에 영향을 미치는 누락 또는 지연 항목을 목록화하세요. ClickUp Brain으로 흩어진 점수를 깔끔한 요약, 다음 단계로 전환하고 재작업 횟수를 줄이세요

4. ClickUp 수업 과제 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 수업 과제 템플릿으로 학생들에게 과제와 마감일을 전달하세요.

"실험 과제 게시했나? 에세이 마감일 변경했나? 3교시 퀴즈 알림 보냈나?" 우리 모두 그런 허둥대는 경험이 있습니다. ClickUp 수업 과제 템플릿은 모든 수업 과제를 한곳에 깔끔하게 정리해 줍니다. 이 템플릿은 "목록 보기, 마감일별 목록 보기, 시험, 과제물, 시작하기" 뷰를 제공하여 선생님은 주간 플랜을 세우고, 학생들은 다음 과제를 확인할 수 있습니다.

준비할 때 마감일을 공유하고, 평가 기준표를 첨부 파일로 첨부하며, 수업별 또는 주별로 필터링하세요. 추가 노트, 학습 도구, 학생용 생산성 앱 및 기타 관련 정보를 한곳에 모아 관리할 수도 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

모든 과제, 지시사항, 마감일을 한 보기로 확인하세요

수업, 주제 또는 상태별로 정렬하여 지금 주의가 필요한 사항을 확인하세요

시험 및 과제 보기로 미리 준비하여 마감일이 겹치지 않도록 하세요

사용자 지정 필드와 첨부 파일을 추가하여 학생들이 우수한 성적이 어떤 모습인지 알 수 있도록 하세요

실시간으로 진행 상황을 추적하고 후속 메시지를 줄이세요

✨ 적합 대상: 여러 반에서 수업 플랜을 수립하고 공지하며 진행 상황을 체계적으로 추적할 수 있는 사용자 친화적인 시스템을 원하는 교사.

빠른 팁: Brain MAX를 사용해 학생 성적 추적 능력을 한 단계 업그레이드하세요 . 방법은 다음과 같습니다: ClickUp Brain MAX의 음성 입력 기능을 활용해 수업 중 성적 변경 사유를 즉시 텍스트로 기록하고 학생 기록에 첨부 파일로 첨부하여 명확한 감사 추적을 확보하세요. 이를 통해 즉각적인 결정 기록이 용이해지며, 모든 조정 사항에 대한 투명성을 보장합니다.

Brain MAX의 Gemini, Claude, GPT 등 다양한 프리미엄 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 요약, 분석 또는 학생 피드백 생성에 최적화된 AI 모델을 선택할 수 있습니다.

또한 통합 내부 검색 기능으로 작업 공간 전체의 모든 노트, 코멘트, 기록을 즉시 찾을 수 있어 중요한 학생 정보나 문서를 놓치는 일이 없습니다. ClickUp Brain과 Brain MAX는 사용자의 작업 공간에서 학습하므로 공식 등급 기준을 불러오고 백분율을 문자 등급으로 변환하여 모든 수업에서 일관된 GPA 계산을 보장합니다.

5. ClickUp 출석부 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 출석 기록 템플릿으로 출석 추이와 불일치를 파악하세요

"누가 왔고, 누가 늦었으며, 누가 확인이 필요한가요?" 출석 확인 시간은 하루의 분위기를 정합니다. ClickUp 출석부 템플릿은 이름, 상태, 간단한 노트를 하나의 간편한 출석 확인 보기에 모아 몇 초 만에 출석을 처리할 수 있게 해줍니다.

학생을 출석, 지각, 결석 또는 예정으로 표시하고 사용자 지정 필드로 세부 정보를 추가하세요. 관리자나 가족을 위한 요약이 필요할 경우 날짜, 수업 또는 상태별로 필터링하여 재입력 없이 깔끔한 요약본을 내보낼 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

출석을 신속하게 확인하고 각 학생의 신뢰할 수 있는 기록을 유지하세요

사용자 지정 필드로 사유 및 연락처 정보를 기록하세요

출석 기록 양식을 사용하면 어떤 기기에서든 몇 초 만에 입력을 할 수 있습니다.

날짜, 수업, 상태별로 필터링하여 패턴을 찾고 신속하게 후속 조치를 취하세요

보고서나 부모 소통을 위한 깔끔한 요약본을 내보내세요.

✨ 적합 대상: 즉각적이고 신뢰할 수 있는 출석 추적과 후속 조치를 위한 유용한 정보를 원하는 교사 및 코디네이터.

ClickUp에서 재사용 가능한 템플릿으로 일관되고 오류 없는 성적증명서 레이아웃을 고정하는 방법을 알고 싶으신가요? 자세한 내용은 이 비디오를 확인하세요:

6. ClickUp 학생 교육용 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학생 교육 템플릿으로 마감일이 포함된 프로젝트 플랜을 작성하여 과제 시한 내 완료를 보장하세요.

학기 플랜을 보며 "이건 달력 세 개와 꿈 같은 계획이네"라고 생각한 적 있나요? ClickUp 학생 교육 템플릿은 수강 과목, 마일스톤, 크레딧 단위를 한곳에서 체계적으로 정리해 줍니다 .

"커리큘럼"을 활용해 수업과 마감일을 계획하고, "선행 조건"으로 먼저 이수해야 할 사항을 확인하며, "시작 가이드"로 팁과 자료를 정리하세요.

과목 번호, 수강 상태, 학점, 이메일, 최종 성적 등의 사용자 지정 필드로 세부 정보를 검색 가능하게 관리하세요. 과제별 작업을 추가하고, 타임라인을 설정하며, 전체적인 진행 상황을 파악할 때는 간트 차트에서 모든 내용을 검토할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

수업, 과제, 크레딧 단위를 하나의 체계적인 보기에서 관리하세요

필수 과목을 확인하고 시간표 충돌이 발생하기 전에 미리 방지하세요

명확한 상태로 진행 상황을 추적하고 과목 또는 주별로 필터링하세요

사용자 지정 필드를 사용하여 과목 데이터를 깔끔하게 정리하고 쉽게 검색하세요

마감일과 시한을 보여주는 타임라인으로 미리 계획하세요

✨ 적합 대상: 수강 계획 수립, 업무량 관리, 크레딧 추적에 신뢰할 수 있는 시스템을 원하는 학생 및 지도 교사.

💡 전문가 팁: ClickUp for Students는 "나중에 기억해 두자"는 생각을 실제 플랜으로 바꿔줍니다. 학습자는 과제, 시험, 동아리 활동, 개인 프로젝트를 하나의 작업 공간에 모아두고, 작업, 달력, 체크리스트를 활용해 마감일을 미리 준비할 수 있습니다. ClickUp for Students로 수업, 과제, 시험, 목표를 하나의 마감일이 명확한 플랜으로 전환하세요. 사용자는 문서에 노트를 저장하고, 장기 목표를 추적하며, 목록, 달력 또는 보드와 같은 다양한 보기를 사용하여 마감일과 내용을 정확히 확인할 수 있습니다. ClickUp 설정과 연동하면 진행을 위한 공통 언어가 생성됩니다—교사는 성장을 추적하고, 학생은 약속을 관리하며, 모두가 동일한 체계적인 시스템에서 작업합니다.

7. Template.Net의 PDF 학업 성적 증명서 템플릿

Template.Net의 PDF 학업 성적 증명서 템플릿은 학생 정보, 학기별 수강 과목 목록, 문자 등급, 이수 시도 및 취득 크레딧, 그리고 GPA 표시 스페이스를 포함한 전문적인 레이아웃을 제공합니다.

편집 및 인쇄가 가능하여 에디터에서 빠르게 업데이트하고 완성된 파일을 기록용으로 내보낼 수 있습니다. 성적 평가 기준의 가시성을 상단에 유지하고 총 크레딧을 하단에 표시하며 과목별 노트가 필요한 경우 간단한 노트를 추가할 수 있습니다. 전학이나 장학금 신청을 위해 학생의 성적증명서를 작성할 때 이 형식을 사용하면 내용을 명확하고 일관되게 정리할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

기본적으로 공식적인 느낌을 주는 깔끔하고 전문적인 PDF로 시작하세요

학기별 과목을 크레딧 및 문자 등급 필드와 함께 기록하세요

GPA와 총 크레딧 수를 한눈에 확인할 수 있도록 가시성을 유지하세요

디지털로 편집한 후 완성된 성적증명서로 인쇄하거나 공유하세요.

복수 이수, 우등생 가중치 또는 이중 등록을 명확히 하기 위해 노트 필드를 활용하세요.

✨ 적합 대상: 간단하고 인쇄 가능한 성적증명서 레이아웃을 신속하게 완성하고자 하는 교사, 학적 담당자 및 홈스쿨링 부모.

👀 재미있는 사실: 2019년 기준 미국 고등학교 졸업생의 약 35%가 최소 한 개의 이중등록(듀얼 엔롤먼트) 과정을 수강했으며, 특히 농촌 지역에서 참여율이 현저히 높았습니다.

8. Scribd의 고등학교 성적증명서 템플릿

공식적인 느낌을 유지하면서도 빠르게 인쇄 가능한 성적증명서가 필요하신 적 있으신가요? 편입, 장학금 신청 또는 대학 입학 서류 준비 시, 수식을 다루느라 고생하기보다 바로 작성 가능한 레이아웃을 활용하세요. Scribd에는 처음부터 시작하지 않고도 열어서 편집하고 내보낼 수 있는 여러 고등학교 성적증명서 템플릿이 준비되어 있습니다.

Scribd의 고등학교 성적증명서 템플릿에는 일반적으로 학생 정보, 학기별 과목 테이블, 이수 시도 및 취득 크레딧, 문자 등급, 누적 평점 평균(GPA) 및 채점 기준을 기재할 스페이스가 포함됩니다.

많은 버전에는 표준화 시험(SAT/ACT) 필드, 졸업 날짜, 관리자 서명/도장 영역이 포함되어 있어 공식 성적증명서 형식이 필요할 때 유용합니다. 전통적 학교와 홈스쿨 레이아웃을 모두 찾을 수 있으며, 과목별 스타일과 연도별 테이블을 포함하여 활용할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

크레딧, 성적, GPA 필드가 포함된 완성된 성적증명서 템플릿으로 시작하세요

전통적 형식 또는 홈스쿨링 변형 중에서 선택 가능하며, 선택 사항으로 시험 점수 입력란 포함

서명/도장란 및 졸업 세부사항으로 간편한 검증 절차 유지

편집하고 저장하여 정돈된 PDF로 내보내 자료집이나 검토용으로 활용하세요.

기록 방식에 맞춰 과목별 또는 학기별 테이블을 선택하세요

✨ 적합 대상: GPA, 시험 점수, 서명 스페이스가 포함된 깔끔하고 인쇄 가능한 성적증명서를 신속하게 필요로 하는 상담사 및 홈스쿨링 부모.

9. Lone Star의 홈스쿨 성적증명서 템플릿

Lone Star 제공

"이 정도면 대학 입시에 충분할까?"는 자녀의 성적표를 작성할 때 대부분의 홈스쿨링 부모가 던지는 질문입니다. 입학 심사관에게 익숙한 레이아웃을 원하며, 고등학교 크레딧을 명확히 표시하고, 표준 제목과 일치하지 않는 수업에 대해 설명을 추가할 공간을 남겨두어야 합니다.

론스타의 홈스쿨 성적증명서 템플릿은 학교식 형식을 따르며, 상단에 학생 정보와 홈스쿨 이름을 기재해 가독성을 높였습니다. 이후 고등학교 과정을 학년별로 그룹화하여, 이수 시도 크레딧과 취득 크레딧, 문자 등급, 평점 평균(GPA) 필드를 표시합니다.

한 학기에 고등학교 크레딧 1크레딧 또는 0.5크레딧을 표시하고, 커뮤니티 칼리지에서 수강한 이중 크레딧 수업을 목록으로 작성하며, 관련이 있다면 CLEP 같은 시험 추가 사항을 목록으로 작성할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

대학에서 신뢰할 수 있는 학교 스타일의 홈스쿨 성적 증명서를 제출하세요.

학년별 과목명, 크레딧, 성적을 기록하고 간편한 GPA 필드를 활용하세요

수업 설명을 추가하여 학습 내용이나 독립 연구 주제를 설명하세요.

이중 등록 과정, 우등 과정, CLEP 시험 노트 등 추가 항목을 포함하세요.

완료된 성적증명서를 출력하고 신속한 업데이트를 위해 디지털 버전을 보관하세요.

✨ 적합 대상: 장학금, 편입, 대학 입학을 위해 학생의 성적증명서를 준비하는 홈스쿨링 부모 및 홈스쿨 졸업생.

10. 플랜더스 패밀리의 고등학교 성적증명서 템플릿

플랜더스 패밀리 제공

복잡해 보이지 않으면서도 '공식적'인 느낌의 홈스쿨 성적증명서를 원한다면, 단순함이 답입니다.

플랜더스 패밀리의 고등학교 성적증명서 템플릿은 모든 것을 친숙하고 깔끔하게 정리해 줍니다. 홈스쿨 이름과 학생 정보를 입력한 후, 학년별 고등학교 과목을 시도 및 취득 크레딧, 문자 등급과 함께 목록으로 기재하고 누적 평점 평균(GPA)을 기록할 스페이스도 마련되어 있습니다.

페이지에는 가시적인 채점 기준이 표시되며, 서명/날짜 필드를 통해 공식 사본 요청 시 쉽게 최종화할 수 있습니다. 특수 과목에 대한 설명이 필요한 경우, 별도 페이지에 간단한 과목 설명을 포함하여 완료된 성적증명서에 첨부 파일을 첨부하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

전통적인 학교 스타일 성적표를 제공하면 홈스쿨링 가정이 빠르게 작성할 수 있습니다.

깔끔하고 가독성 좋은 표 형식으로 과목명, 크레딧, 문자 등급, 평점 평균(GPA)을 기록하세요.

페이지에 채점 기준표를 함께 표시하여 독자가 성적의 의미를 이해할 수 있도록 하세요

필요 시 서명란과 날짜란을 추가하여 공식 성적증명서를 완성하세요.

완성된 PDF를 인쇄하고 중간 업데이트를 위해 편집 가능한 사본을 보관하세요.

✨ 적합 대상: 간단하고 대학 입학에 유리한 성적증명서를 자신 있게 인쇄하여 제출하고자 하는 홈스쿨링 부모.

ClickUp으로 크레딧 관리하기

고등학교 성적증명서가 공식 기록이라면, ClickUp은 줄거리를 정확히 정리하는 조용한 에디터입니다.

과목이 정렬되고, 크레딧이 누적되며, 중간에 채점 기준이 변경되지 않습니다. 파일을 찾아 헤매지 않고도 학생의 성적증명서를 한곳에 깔끔하게 작성할 수 있습니다.

홈스쿨 고등학교 성적증명서를 다듬거나 공식 성적증명서를 위한 깔끔한 PDF를 내보낼 때, 적절한 템플릿과 ClickUp을 함께 사용하면 예상치 못한 문제를 줄일 수 있습니다.

제목이 맥락이 필요할 때 간단한 설명을 추가하고, 학생 성적표 옆에 노트를 남기며, 지난 학기 성적 번호가 어디로 갔는지 묻는 일을 멈출 수 있습니다.

간결하고 깔끔하게 완료됨. ✨️

"저걸 어디에 저장했지?"라는 고민은 이제 그만. ClickUp 가입하기 로 성적증명서 관리를 시작하세요.