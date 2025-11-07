더 나은 루틴을 구축하기 위한 20가지 무료 Notion 습관 추적기 템플릿

“오래된 습관은 쉽게 사라지지 않는다.” 우리는 항상 그렇게 들어왔습니다.

하지만 긍정적인 습관을 일상에 정착시키는 것이 흔히 말하는 것처럼 불가능한 일은 아닙니다. 필요한 것은 체계적인 구조뿐입니다.

그리고 그 체계는 간단한 습관 추적기 템플릿에서 시작됩니다. 이러한 템플릿은 진행 상황을 시각화하고, 매일의 행동을 추적하며, 작은 성취를 축하함으로써 동기를 유지하는 데 도움을 줍니다.

Notion의 습관 추적 템플릿이 바로 그 해답입니다. 일일 습관을 위한 전용 스페이스를 제공하는 이 템플릿들은 Notion 공간을 반성하고, 플랜하고, 성장하는 데 도움을 주는 중앙 시스템으로 바꿔줍니다.

이 글에서는 여러분이 쉽고 꾸준히 자신만의 습관 추적기를 시작할 수 있도록 최고의 Notion 습관 추적기 템플릿을 엄선해 소개합니다.

한눈에 보는 최고의 습관 추적기 템플릿

간단히 요약해 드리자면:

좋은 Notion 습관 추적기 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 Notion 습관 추적기 템플릿은 실제로 여러분이 꾸준히 실천하도록 독려합니다.

매일 새 페이지를 열고, 일일 습관을 체크하며, 꾸준히 이어가는 모습을 조용히 보여주는 진행 막대를 확인하고, 반성란에 몇 가지 생각을 적어보세요.

최고의 Notion 습관 추적기 템플릿은 직관적이며 무제한 습관 지원을 제공하며, 다음과 같은 기능으로 여러분의 필요에 맞춰 조정됩니다:

✅ 여러분의 일상, 목표, 개인적 선호도에 맞춰 습관 추적기를 맞춤형으로 설정하세요

✅ 차트, 막대 그래프 또는 연속 기록 카운터를 활용해 진행 상황을 시각화하여 동기를 유지하세요

✅ 내장 알림 기능을 추가하여 추적을 시작하고 꾸준히 유지하도록 도와줍니다

✅ 개인적 성장과 습관 점검을 지원하는 반성 스페이스 포함

✅ 습관 추적과 목표, 노트, 작업을 결합하여 완벽하게 체계적으로 관리하세요

20가지 Notion 습관 추적기 템플릿

개인적·직업적 목표 달성에 도움이 되는 장기적인 습관을 의미 있게 추적하고 구축할 수 있도록 도와주는 최고의 Notion 템플릿 20가지를 엄선했습니다. 하나씩 살펴보겠습니다.

1. 건강 및 습관 추적기

오늘 아침에 약을 먹었는지 기억해내려고 애쓰고 계신가요? 아니면 새로 시작한 그 보충제가 정말 효과가 있는 걸까요?

건강한 습관은 자기 관리와 자기 계발에 집중하는 것에서 시작됩니다. 이 Notion 습관 추적기 템플릿은 만성 조건 관리, 정신 건강 관리, 또는 단순히 더 나은 일상 습관을 위해 노력하는 모든 분에게 완벽합니다.

이 기능으로 약물 복용 기록을 남기고, 시간 경과에 따른 증상을 추적하며, 이를 모두 습관 추적 시스템과 연계할 수 있습니다. 이를 통해 패턴을 파악하고, 일상을 조정하며, 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

한 곳에서 약물 복용, 증상, 일상을 기록하여 패턴과 트리거를 쉽게 파악하세요

연속 기록과 진행 막대를 추적하여 일관성과 차질의 가시성이 한눈에 확인됩니다.

실제 상황에 기반한 조정이 가능하도록 입력 옆에 반성 내용을 추가하세요

✨ 권장 대상: 장기적인 건강 조건 관리, 약물 복용 일정 관리, 웰니스 루틴을 관리하는 개인.

2. 습관 추적기

가끔은 물을 충분히 마시거나 간단한 운동을 하는 것과 같은 간단한 습관조차도 바쁜 일정 속에서 부담스러울 수 있습니다.

이 역동적인 습관 추적기 템플릿은 Notion의 버튼 블록을 활용한 원클릭 설정 덕분에 일상 습관 추적이 손쉽게 이루어집니다. 단순한 루틴에 탄력을 붙이고 복잡하게 만들지 않으면서도 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있어 탁월합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

원클릭 버튼으로 간편한 일일 추적 체크인을 시작해 부담 없이 습관을 관리하세요

동기를 유지할 수 있도록 간단한 달력과 연속 기록 보기를 확인하세요.

실생활에 맞춰 설정할 수 있도록 습관 목록과 빈도를 맞춤형으로 조정하세요

✨ 권장 대상: 수분 섭취, 운동, 마음챙김과 같은 기초적인 일상 습관을 형성하는 초보자.

👀 재미있는 사실: 듀크 대학교 연구진에 따르면, 습관은 우리 일상 행동의 약 40%를 차지합니다. 즉, 여러분이 하는 일의 거의 절반이 자동으로 이루어진다는 뜻이죠!

3. 게임화된 습관 추적기

체크박스가 너무 반복적으로 느껴진다면, 이 템플릿이 딱입니다. 게임화된 습관 추적기는 습관 추적 루틴을 게임으로 바꿔주며, 완료한 습관마다 보상을 주는 EXP 시스템을 제공합니다.

일상 습관 관리로 꾸준히 실천하려는 분이든, 더 재미있는 방법으로 좋은 습관을 기르고 싶은 분이든, 이 템플릿은 부담감 대신 진행 상황을 통해 동기를 부여합니다. 작은 성취감과 시각적 인센티브로 활력을 얻는 모든 분께 안성맞춤입니다!

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

완료 시 XP와 레벨을 획득하여 일상이 보람찬 게임플레이로 변모합니다

목표와 배지를 잠금 해제한 후 작은 성취가 동력을 유지하게 하세요

리더보드나 개인 통계를 보기를 통해 진행을 재미있게 점검하세요

✨ 추천 대상: 게이머, 학생 또는 재미있고 부담 없는 방식으로 습관을 추적해야 하는 모든 분.

4. 일일 작업 관리

아침 운동, 두 건의 클라이언트 회의, 보고서 작성, 부모님께 전화하기까지—하루 일정이 이렇게 빡빡하다면, 일일 업무 관리 템플릿이 모든 일정을 실제로 소화할 수 있도록 도와줍니다.

마감일과 현실의 책임이 겹치는 일상을 사는 분들을 위해 설계된 이 템플릿은 깔끔하고 시각적인 레이아웃으로 작업 플랜과 습관 추적을 결합합니다.

주간 일정을 보기, 우선순위를 관리하며, 반복되는 루틴에 작업을 연결할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

해야 할 작업과 습관을 함께 플랜하여 하루를 균형 있게 구성하세요.

긴급도/노력도로 우선순위를 정해 에너지가 업무량과 조화를 이루도록 하세요

달력, 보드, 목록 보기를 전환하여 실행이 명확하게 유지되도록 하세요

✨ 이상적인 대상: 체계적인 습관과 작업이 많은 날을 동시에 관리하는 개인, 예를 들어 원격 근무자나 멀티태스킹 학생.

5. 궁극의 독서 기록 트래커

책을 다 읽는 게 성취감으로 느껴지지 않던 시절을 기억하시나요? 궁극의 독서 기록 트래커 템플릿이 여러분의 독서 의욕을 유지해 드립니다. 이제 일, 화면, 끝없는 탭 사이에서 한 장을 끝내는 것조차 승리처럼 느껴질 수 있습니다. 이 템플릿은 적절한 구조로 독서를 여러분의 삶에 다시 불러옵니다.

진행 상황을 추적하고, 읽은 페이지를 기록하며, 만족스러운 "완료" 버튼으로 책을 표시하세요. 또한 각 입력에는 노트와 반성을 위한 전용 스페이스가 마련되어 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

페이지, 상태, 완료일을 추적하여 독서 리듬이 제자리를 유지하도록 하세요

책별로 명언과 노트를 저장하여 통찰력이 기억 속에서 사라지지 않도록 하세요

장르나 우선순위로 필터링하여 다음 읽을거리가 저절로 선택되도록 하세요

✨ 권장 대상: 열렬한 독서가, 학생, 또는 체계적이고 통찰력 있는 일일 독서 습관을 기르고자 하는 모든 분.

6. 미니멀 주간 플랜 + 추적 (부담감 없이)

Notion에서 새 습관 추적기를 열었다가 너무 복잡해 보여서 5분 만에 닫힘의 경험이 있다면, 미니멀 위클리 플랜 + 트랙 템플릿이 딱 맞습니다.

불필요한 요소를 배제하고 핵심에만 집중합니다: 깔끔한 주간 목표 레이아웃, 간결한 일일 작업 목록, 그리고 꾸준히 습관을 형성할 수 있는 간편한 무료 습관 추적기. 미완료 작업 이월부터 진행 상황 확인까지 모든 과정이 자연스럽게 흐르며, 화면(또는 머릿속)을 복잡하게 만들지 않습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

주간 목표와 일일 체크리스트를 설정하여 계획 수립을 간소화하세요

미완료 항목을 자동 이관하여 누락되는 일이 없도록 하세요

깔끔한 대시보드를 유지하여 매일 열어도 부담스럽지 않게 하세요

✨ 추천 대상: 스트레스 없이 체계적인 관리를 원하는 Notion 사용자, 특히 플랜이나 추적에 익숙하지 않은 분들.

7. 목표 및 습관 추적기

큰 목표를 세웠지만 일상의 혼란 속에서 그 목표를 잃어버린 적이 있다면, 목표 및 습관 추적기 템플릿이 모든 것을 다시 명확하게 만들어줍니다. 이 템플릿은 여러분의 열망을 타임라인(12주부터 5년까지)으로 나누고, 실행 가능한 단계로 구조를 부여하며, 일일 습관 추적기와 결합하여 시간이 지남에 따라 일관성을 구축하도록 돕습니다.

심지어 경력이나 개인적 성장 같은 삶의 영역별로 분류할 수 있으며, 목표를 가시성을 유지하기 위한 비전 보드까지 지도할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

장기 목표를 단계별 일상 습관으로 분할하여 결과가 누적되도록 하세요

삶의 영역과 시간 범위를 태그하여 우선순위가 균형을 유지하도록 하세요

타임라인과 반성 기록으로 진행 상황을 점검하여 방향을 쉽게 수정하세요

✨ 권장 대상: 장기 목표와 일상 루틴을 병행하는 분들, 특히 자기계발이나 커리어 플랜에 관심이 있는 분들에게 이상적입니다.

8. 최고의 습관 추적기 (Streak)

일상 습관을 꾸준히 지키려 하지만 단순한 체크박스 이상의 동기 부여가 필요하신가요?

Notion 최고의 습관 추적기 템플릿은 GitHub 스타일의 기여도 그리드로 동기를 부여하며, 여러분의 진행을 시각적인 히트맵으로 변환합니다.

운동, 일기 쓰기, 명상 등 어떤 습관을 추적하든, 상세한 통계와 연속 기록 카운터가 일관성을 유지하는 보람을 느끼게 해줍니다. 게다가 다크 모드에서도 멋지게 보입니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

히트맵 그리드를 활용하여 일관성 패턴이 한눈에 드러나게 하세요

습관별 연속 기록과 통계를 추적하여 성과를 측정 가능하게 만드세요

다크/클린 레이아웃 토글로 트래커가 매일 사용하도록 유도하세요

✨ 이상적인 대상: 시각적 학습자, 생산성 애호가, 연속 기록과 히트맵에서 동기를 얻는 모든 분.

9. 자금 관리기

잔고를 확인할 때마다 이런 생각이 드시나요? "내 돈이 다 어디로 간 거지?"

여러분만 그런 게 아닙니다. 그래서 자금 관리 템플릿이 여러 계정의 지출, 수입, 환불 내역을 기록할 수 있는 깔끔하고 직관적인 시스템을 제공합니다.

동적인 지출 차트와 분류된 목록 보기로 재정 습관 추적이 일상의 자연스러운 일부가 됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

수입/지출을 카테고리별로 기록하여 소비 습관을 투명하게 관리하세요

월별 추세를 시각화하여 초과 사용을 조기에 파악하세요

계정과 이체를 한 hub에서 보기하여 대조 작업을 간편하게 처리하세요

✨ 추천 대상: 학생, 프리랜서 또는 미니멀한 설정을 통해 더 현명한 돈 관리 습관을 기르고자 하는 모든 분.

10. 취업 지원서 추적기

이메일과 스프레드시트를 뒤져서 언제, 어디서, 어떤 역할에 지원했는지 기억해내는 것은 지칠 수 있습니다.

취업 지원 추적기 템플릿은 모든 취업 노력 활동을 한곳에 모아줍니다—지원서 제출, 후속 조치, 면접 준비를 명확하게 관리하세요. 보드, 달력 또는 테이블 보기로 진행을 시각화하고, 마감일을 놓치지 않으며, 각 지원에 필요한 집중력을 기울이세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

역할, 단계, 마감일을 추적하여 후속 조치가 절대 누락되지 않도록 하세요

회사별로 이력서, 노트, 면접 준비 체크리스트를 저장하여 면접을 차분하게 준비하세요

보드/달력별 파이프라인을 확인하여 추진력이 가시적으로 유지되도록 하세요.

✨ 이상적인 대상: 다양한 역할, 업계, 타임라인을 넘나들며 여러 지원서를 동시에 관리하는 구직자.

👀 재미있는 사실: 뇌는 오래된 습관을 완전히 "삭제"하지 않습니다. 더 강력한 루틴으로 대체되지 않는 한, 스트레스 상황에서 다시 나타날 수 있습니다.

11. 2025 여름 대시보드

여름 방학은 편안하게 느껴질 수 있지만… 진정한 진행 없이 몇 주가 훌쩍 지나가버리기 쉽다는 걸 깨닫게 될 때까지는 말이죠.

2025 여름 대시보드 템플릿은 키 영역별로 여름을 체계적으로 계획할 수 있도록 도와줍니다: 읽고 있는 책 추적, 비디오 시청 시 얻은 통찰을 노트, 여름 아르바이트 준비, 개인 목표를 일일 단계로 세분화하기.

내장된 습관 추적기, 일일 작업, 시각적 달력을 통해 압도감 없이 성찰과 생산성을 조화롭게 결합합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

목표, 학습, 일 교대 시간을 플랜하여 휴식에도 체계성을 부여하세요

습관과 일일 작업을 추적하여 하루하루가 허무하게 지나가지 않도록 하세요

하이라이트와 교훈을 기록하여 진행이 가시적으로 느껴지도록 하세요

✨ 추천 대상: 여름 방학 동안 계획적이고 체계적으로 지내고자 하는 학생 및 자기 주도형 학습자.

12. 75 Hard 챌린지 트래커

75 Hard를 시작하는 것은 한 가지입니다. 75일 연속으로 꾸준히 이어가는 것이 대부분의 사람들이 포기하는 지점입니다.

75일 도전 트래커 템플릿은 내장된 체크리스트, 진행 상황 시각화, 간편한 기록 버튼으로 첫날부터 75일까지 책임감을 유지하도록 설계되었습니다.

운동, 물 섭취, 독서, 식사, 일일 사진까지 모두 체계적인 레이아웃으로 추적하세요. 이 레이아웃은 도전 과제의 엄격한 요구 사항을 반영합니다.

기억하세요: 동기가 사라질 때, 체계가 당신을 계속 나아가게 합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

75가지 규칙을 일일 체크박스로 반영하여 준수 여부를 명확히 확인하세요

연속 기록 카운터와 시각적 요소를 통해 힘든 날에도 동기부여를 유지하세요

간편 기록 버튼으로 추적은 몇 초면 충분, 의지력은 필요 없습니다

✨ 추천 대상: 75 Hard 챌린지에 커밋하며 매일의 모든 규칙을 명확하고 신뢰할 수 있는 방식으로 추적하려는 모든 분.

13. 아침 + 저녁 루틴 추적기

하루가 허둥지둥 시작되고 잊어버린 할 일로 끝난다면, 아침 + 저녁 루틴 추적기 템플릿이 루틴의 시작과 끝을 체계적으로 관리하는 데 도움을 줍니다.

운동, 일기 쓰기, 독서 같은 일상 습관을 지도할 때 활용하세요. 아침과 저녁 흐름에 대한 별도 섹션을 제공하여 아침과 저녁 루틴을 구분할 수 있습니다. 내장된 진행 막대는 꾸준함을 유지하고 주간 성과를 돌아보게 하여, 매일 차분하고 생산적인 리듬을 유지하는 데 도움을 줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

아침/저녁 흐름을 분리하여 시작과 끝의 습관이 의도적으로 유지되도록 하세요

시간이 지남에 따라 루틴이 개선되도록 프롬프트와 성찰을 추가하세요

주간 완료율을 추적하여 균형 잡힌 생활이 습관이 되도록 하세요

✨ 권장 대상: 집중력, 에너지, 휴식 시간을 위한 균형 잡힌 아침/저녁 루틴을 구축하고자 하는 모든 분.

14. 대시보드 – 개인 플래너

아침에 무엇을 집중해야 할지 모른 채 하루를 시작한 적이 있다면, 대시보드 – 개인 플래너 템플릿이 당신의 리셋 버튼이 되어줄 것입니다. 개인용 지휘 센터로 설계된 이 템플릿은 일일/주간 플랜, 습관 추적, 웰니스 일지를 결합하여 실제 기분에 맞춰 작업을 조정할 수 있도록 합니다.

더 이상 할 일 목록을 의심하지 않고, 목표와 에너지를 모두 지원하는 루틴을 구축하기 시작할 것입니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

플래너, 습관, 웰니스 노트를 결합하여 에너지를 고려한 결정을 내리세요

일일 작업을 주간 목표에 맞춰 조정하여 노력이 점진적으로 쌓이도록 하세요

기분과 집중력 추이를 검토하여 일정이 현실과 부합하도록 하세요

✨ 이런 분께 추천: 체계적인 계획을 세우고 싶지만 마음챙김이나 유연성을 포기하고 싶지 않은 분들.

15. 미적 감각의 월간 트래커

더 나은 습관을 만드는 데 가장 어려운 부분은 때때로 단순히 꾸준히 실천하는 것입니다. 바로 여기에 디자인이 빛을 발합니다.

미적 감각의 습관 추적기 템플릿은 월간 플랜을 실제로 열고 정리하고 싶어질 만큼 깔끔하고 차분한 스페이스로 바꿔줍니다. 일일 습관, 주간 우선순위, 월간 목표를 위한 체계적인 보기로 기능과 평온함을 조화롭게 결합했습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

깔끔하고 차분한 레이아웃으로 매일 확인하고 싶어지게 만드세요

월간, 주간, 일간 보기를 플랜하여 목표를 시야에 두세요

습관 도트와 진행 막대를 추적하여 추진력을 가시적으로 만드세요.

✨ 이상적인 대상: 시각적 사고를 하는 분, 일기 쓰기를 좋아하는 분, 깔끔하고 아름다운 디지털 스페이스에서 동기를 얻는 모든 분.

16. 장학금 관리기

대학 선택, 에세이 초안 작성, 장학금 마감일 사이에서 쉽게 추적을 잃고 기회를 놓칠 수 있습니다.

장학금 추적기 템플릿은 모든 것을 관리할 수 있는 체계적인 스페이스를 제공합니다: 지원 대학 목록 작성, 지원 플랜 수립, 각 장학금의 할 일과 상태 추적까지. 흩어진 스프레드시트와 막판 허둥대기 대신, 자신 있게 나아갈 수 있는 명확한 시스템을 확보하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

마감일, 요구사항, 상태를 한곳에 모아 제출이 계획된 일정에 따라 진행되는지 추적하세요

각 장학금별로 에세이와 노트를 첨부 파일로 첨부하여 손쉽게 재사용하세요

적합도, 양, 마감일별로 정렬하여 노력이 필요한 곳에 집중하세요

✨ 추천 대상: 장학금 및 지원 작업을 체계적으로 관리할 방법이 필요한 대학 지원 학생들.

17. 인생 목표와 작업을 게임화한 버전

게임은 몇 시간이고 몰아할 수 있지만, 작업 목록을 처리하는 건? 그렇게 재미있진 않죠.

게임화된 인생 목표 및 작업 템플릿 버전은 인생 목표와 일상 작업을 게임 같은 시스템으로 전환하여 꾸준함과 시기적절한 업데이트를 보상합니다. 장기적인 플랜을 추진 중이든 긍정적인 습관을 기르려는 중이든, 이 재미있는 설정은 포인트를 통해 동기 부여와 참여를 유지하도록 도와줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

목표와 습관을 포인트로 전환하여 게임처럼 진행 상황을 느껴보세요

단계별 보상 체계를 설정하여 꾸준함이 가시적으로 보상을 받도록 하세요

점수판과 기록을 검토하여 동기부여가 누적되도록 하세요

✨ 이상적인 대상: 게이머, 크리에이터, 혹은 생산성을 일처럼 느끼기보다 놀이처럼 즐기고 싶은 모든 분들.

👀 재미있는 사실: 나쁜 습관은 전염될 수 있습니다. 누군가의 행동을 꾸준히 지켜보기만 해도 그 습관을 따라하게 될 가능성이 높습니다.

18. 가장 간단한 습관 추적기

대부분의 습관 추적기 템플릿은 모든 것을 추적하도록 요구합니다.

가장 간단한 습관 추적기가 실제로 실천하도록 도와줍니다. 시스템을 구축하는 데 더 많은 시간을 할애한 적이 있다면, 이 간단한 습관 추적기가 불필요한 요소를 제거해 줍니다.

자동 업데이트 달력, 일일 체크리스트, 선택적 진행 표시기로 마찰 없이 꾸준히 유지할 수 있도록 설계되었습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

마찰을 최소화하기 위해 간결한 체크리스트와 달력을 활용하세요

매일 자동 생성되는 페이지로 설정 과정이 방해되지 않도록 하세요

데이터가 부담스럽지 않고 유용하게 유지되도록 선택적 메트릭을 추적하세요

✨ 추천 대상: 미니멀리스트, 루틴 구축자, 지나치게 복잡한 추적 시스템에 지친 모든 분들.

19. 시각적 습관 추적기 그래픽

진행 상황을 직접 확인해야 동기부여를 유지할 수 있는 분이라면, 시각적 습관 추적기 그래픽 템플릿이 딱 맞습니다.

단 한 번의 버튼 클릭으로 완료됨 습관을 표시할 수 있는 일일 페이지를 생성하며, 주간 진행 상황과 연간 차트를 자동으로 업데이트하여 패턴을 파악하고 목표를 달성할 수 있도록 도와줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

차트와 주간 요약이 자동 생성되어 추세가 한눈에 파악됩니다

원클릭으로 매일 페이지가 열려 기록이 즉시 가능합니다

주별 및 월별 비교를 통해 개선 효과를 확실히 확인하세요

✨ 권장 대상: 시각적 학습자 및 일관성을 추구하는 분들, 일일 습관의 그래픽 개요를 한눈에 파악하고 싶은 분들.

20. 습관 보상 시스템

때로는 더 나은 습관을 만들기 위해 이유가 필요합니다.

습관 보상 시스템 템플릿을 사용하면 습관 완료 시 맞춤형 보상을 설정할 수 있어, 꾸준함이 기대되는 동기부여로 바뀝니다.

습관을 정의하고 의미 있는 보상을 설정하여 하나씩 체크해 나가세요. 작은 성취를 지속 가능한 동기로 전환하는 훌륭한 방법입니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

습관을 의미 있는 보상과 연결하여 동기 부여가 개인화되도록 하세요

목표 대비 완료된 행동을 추적하여 보상을 획득하세요

다음 마일스톤이 가까워진 느낌이 들도록 진행-보상 미터를 확인하세요

✨ 추천 대상: 동기 부여를 통해 성장하는 분들, 내장된 보상 시스템으로 일상 습관을 게임화하고 싶은 분들.

Notion의 한도점

Notion 템플릿은 설정을 단순화하지만, 시스템이 적응해야 할 순간 마찰을 일으키곤 합니다.

대부분의 템플릿은 우선순위 변화, 루틴 변경, 다중 역할 책임 등 습관 추적이 삶의 다른 부분과 어떻게 교차하는지 계정하지 않습니다.

많은 템플릿은 습관이 실제로 어떻게 겹치거나 발전하는지 반영하지 못하는 고정된 범주(예시: 건강, 생산성)로 사용자를 제한합니다.

진행 막대나 연속 기록 카운터 같은 시각적 추적기는 월 중반에 습관을 추가하거나 제거할 때 쉽게 깨집니다.

긴 타임라인 동안 반복되는 일일 습관은 특히 모바일 환경에서 데이터베이스 부풀림과 성능 저하를 초래합니다.

대부분의 템플릿은 개인, 피트니스 목표, 학습 등 여러 맥락에 걸친 습관 추적을 통합적으로 지원하지 않아 시간이 지남에 따라 시스템이 분산됩니다.

대체 Notion 템플릿

Notion과 달리 ClickUp은 여러분의 워크플로우에 맞춰 확장 가능한 구조를 제공합니다. 편의를 위해 ClickUp에서 제공하는 Notion 템플릿 대안을 소개합니다:

1. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿을 사용하여 일일 목표 대비 작업량을 추적하고 완료된 습관을 시각화하세요.

예를 들어 물을 더 많이 마시고, 매일 일기를 쓰고, 화면 시간을 한도로 제한하려고 노력 중이지만, 하루만 놓치거나 일상이 바뀌면 현재 사용 중인 Notion 시간 추적기가 바로 무너진다고 가정해 보세요.

ClickUp의 개인 습관 추적기 템플릿은 반복 작업, 자동 알림, 진행 상황에 따라 조정되는 실시간 추적 기능을 통해 이를 해결합니다. 습관이 바뀔 때마다 시스템을 다시 구축할 필요가 없습니다.

시각적 진행 상황 업데이트, 일일 목표, 개인 및 작업 공간 전반에 걸친 유연한 추적 기능을 통해 이 템플릿은 수동 노력 없이도 일관성을 유지하도록 도와줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

반복 작업과 알림 기능을 활용하여 일정 변경에도 습관이 유지되도록 하세요

대시보드로 진행 상황과 목표를 추적하여 실시간 피드백을 받으세요

개인/작업 공간을 전환하여 습관이 삶의 모든 영역에 자연스럽게 녹아들게 하세요

✨ 이상적인 대상: 설정을 계속 수정하지 않고도 변화하는 습관을 추적하고자 하는 바쁜 전문가들.

2. ClickUp 할 일 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 할 일 템플릿으로 일상의 업무를 빠짐없이 수행하세요.

하루를 다섯 가지 긴급 작업, 세 가지 팔로워, 그리고 준비를 깜빡한 회의로 시작하는 당신: 익숙하지 않나요?

ClickUp 작업 할 일 템플릿은 압도적인 작업량을 체계적이고 실행 가능한 단계로 분해하는 데 도움을 줍니다.

긴급도에 따라 우선순위를 정하고, 칸반 보드나 간트 차트로 진행을 추적하며, 하위 작업과 마감일을 포함한 목록으로 작업을 체계화할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

긴급도와 영향도에 따라 우선순위를 정해 하루를 명확하게 시작하세요

일의 하위 작업과 타임라인으로 분할하여 예측 가능한 결과물을 도출하세요

목록, 보드, 간트 차트 보기: 플랜 스타일에 맞춰 선택하세요

✨ 이상적인 대상: 빠르게 변화하는 업무량을 관리하는 전문가로, 체계적이고 집중력을 유지하기 위한 명확하면서도 유연한 시스템이 필요한 분들.

3. ClickUp 일일 할 일 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 데일리 할 일 템플릿으로 복잡한 시스템 없이 하루 종일 추진력을 유지하세요.

책상에 앉았는데 클라이언트에 대한 후속 조치를 했는지, 아침 보고서를 보냈는지, 심지어 아침을 먹었는지조차 기억나지 않나요? ClickUp 일일 할 일 템플릿은 시간을 단위로 하루 플랜을 세우는 데 도움을 줍니다.

사용자 지정 필드를 활용해 일과 개인 작업을 구분하고, 반복되는 루틴을 위한 체크리스트를 추가하며, 완료됨 항목을 표시해 일상의 습관과 책임 사항을 동기화하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

체크리스트로 하루를 시간 블록별로 관리하여 시간마다 추진력이 쌓이도록 하세요

사용자 지정 필드로 일/개인 생활을 분리하여 집중력을 유지하세요

이월 규칙으로 매일 리셋하여 아무것도 놓치지 않도록 하세요

✨ 권장 대상: 회의, 관리자 작업, 개인 작업을 병행하며 체계적인 일일 리셋이 필요한 전문가.

👀 재미있는 사실: MIT 연구진은 쥐가 먹이 보상을 위해 미로를 탐색하는 연구를 통해 뇌가 '신호-루틴-보상' 루프를 통해 습관을 양식한다는 사실을 발견했습니다. 이 연구 결과는 습관이 양식되면 뇌가 루틴을 자동으로 실행함으로써 에너지를 절약한다는 점을 밝혀냈으며, 이는 현대 습관 과학의 기반이 되는 통찰입니다.

4. ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 달력 할 일 목록 템플릿으로 집중 작업과 빠른 성과 전환을 관리하세요

11시에 클라이언트 통화, 3시까지 제출해야 할 제안서, 그리고 머릿속에 떠다니는 수많은 다른 작업들. 이 상황의 문제는 무엇일까요? 하루 일과에 이 모든 것을 어떻게 맞춰 넣어야 할지 전혀 감이 잡히지 않는다는 점입니다.

ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿은 시간, 일, 주 단위로 전체 업무량을 계획하고 우선순위를 정하며 체계적으로 관리할 수 있는 통합된 보기를 제공합니다.

열린 슬롯에 작업을 드래그 앤 드롭하고, 회의 사이에 여유 시간을 설정하며, 실제 완료까지 걸리는 시간을 추적하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

일정을 현실적으로, 희망사항이 아닌 플랜으로 만들기 위해 작업들을 달력 슬롯에 드래그하세요

일정에 노력도를 반영하기 위해 완충 시간을 설정하고 기간을 추정하세요

일/주 단위 보기를 비교하여 용량을 현실적으로 유지하세요

✨ 이상적인 대상: 시간 블록 관리에 의존하거나 혼란스러운 일정에 체계성을 부여하고자 하는 전문가.

5. ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿을 활용한 시각적 추적 방식으로 과정 내내 자신에게 솔직해지세요.

목표가 있죠. 진로 전환, 건강 증진, 집중력 향상 등일 수 있습니다. 하지만 실제로 진전이 있는 부분을 추적하는 것도 도전의 큰 부분입니다.

ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿은 명확한 목표를 설정하고, 그 중요성을 정의하며, 실행 가능한 단계로 나누는 데 필요한 모든 것을 한곳에서 제공합니다.

자원을 체계적으로 정리하고, 타임라인을 지도하며, 진행 추적기를 활용하여 의도적인 성장을 일상의 일부로 만드세요. 막연한 결심이 아닌 스트레스 없는 경험을 보장합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

목표와 그 중요성, 구체적인 성장 단계를 정의하세요

중요 마일스톤과 진행을 추적하여 동기부여를 지속적으로 유지하세요

자원과 타임라인을 체계적으로 관리하여 의도보다 실행이 앞서는 삶을 살아가세요.

✨ 적합한 대상: 체계적이고 측정 가능한 플랜을 통해 건강, 경력 또는 마인드셋 분야에서 장기적인 성장을 추구하는 모든 분.

6. ClickUp 어린이용 일일 개인 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 어린이용 일일 개인 일정 템플릿으로 아이들의 일상에 스트레스 없이 체계적인 구조를 부여하세요.

하루 안에 학업, 스크린 타임, 놀이를 모두 관리하는 것은 어렵습니다. 특히 아이가 계속 "다음엔 뭘 해야 해요?"라고 묻는다면 더욱 그렇죠.

ClickUp의 어린이용 일일 개인 일정 템플릿은 독서 시간부터 야외 휴식 시간까지 모든 것을 시각적으로 지도한 어린이 친화적인 일과를 제공합니다.

학습, 집안일, 식사, 여가 활동 등 시간 블록을 통해 아이들이 하루 일과를 한눈에 파악할 수 있도록 도와줍니다. 부모님은 부드러운 알림을 설정하고 진행 상황을 확인할 수 있으며, 아이들은 자연스럽게 스스로 습관을 형성하고 긍정적인 생활 패턴을 구축할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

아이들이 쉽게 따라할 수 있는 시각적 블록으로 일상을 구성해 예측 가능한 하루를 만들어보세요

부드러운 알림과 점검을 추가하여 독립성이 자라도록 하세요

학교, 집안일, 놀이 사이의 균형을 유지하여 습관이 자연스럽게 양식되도록 하세요

✨ 권장 대상: 자녀의 체계적인 일일 루틴을 홈에서 지원하는 부모, 홈스쿨러 또는 보호자.

7. ClickUp 개인 생산성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 생산성 템플릿으로 긴급도에 따라 우선순위를 정하고 여러 프로젝트의 진행을 모니터링하세요.

Monday 아침, 지난주에 미완료된 다섯 가지 작업과 새로 추가된 두 개의 프로젝트 마감일이 눈앞에 놓여 있지만, 이를 처리할 구체적인 플랜은 전혀 없습니다.

ClickUp 개인 생산성 템플릿은 산만한 작업을 체계적이고 추적 가능한 시스템으로 전환하여 혼란을 정리하는 데 도움을 줍니다. 일의 실행 가능한 단계로 분할하고, 긴급한 항목을 표시하며, 각 작업이 주간 목표 달성에 어떻게 기여하는지 시각화할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

작업들을 주간 우선순위로 분류하여 목표에 부합하는 노력을 기울이세요

긴급도와 소유자를 표시하여 다음 단계가 명확해지도록 하세요

마감일이 다가오기 전에 조정할 수 있도록 대시보드를 검토하세요

✨ 이상적인 대상: 일주일 내내 겹치는 작업과 미완성 일을 관리할 명확한 시스템이 필요한 바쁜 전문가들.

8. ClickUp SMART 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp SMART 목표 템플릿을 활용하여 팀원 모두가 목표를 공유하고 책임을 다하도록 하세요.

여러 달 동안 새 제품 출시를 논의해 왔지만… 명확한 타임라인이나 소유권이 없어서 아무것도 진전이 없습니다.

ClickUp SMART 목표 템플릿은 모호한 야망을 체계적이고 추적 가능한 마일스톤으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 목표를 구체적이고 측정 가능하며 달성 가능하고 관련성 있으며 시간 제한이 있는 작업으로 분할하고, 마감일을 할당하며, 팀의 진행 상황을 실시간으로 시각화하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

큰 목표를 측정 가능한 마일스톤으로 나누어 진행을 추적하세요

책임감을 유지하기 위해 소유자와 마감일을 지정하세요

상태와 진행 속도를 시각화하여 검토를 빠르고 사실에 기반하여 수행하세요

✨ 적합 대상: 큰 그림의 목표를 측정 가능한 결과와 함께 집중적이고 달성 가능한 플랜으로 전환하는 팀 또는 개인 전문가.

습관 추적은 클릭(업) 한 번이면 됩니다

좋은 습관이 지속되는 이유는 시작하기 때문이 아니라 추적하기 때문입니다.

목표가 무엇이든—물을 더 많이 마시기, 하루 10페이지 읽기, 일 동안 집중하기—키는 실제로 확인할 수 있는 진행입니다. 추적을 멈추는 순간, 습관은 배경으로 사라집니다.

대부분의 시스템이 여기서 실패합니다. 미리 만들어진 템플릿은 깔끔해 보일 수 있지만, 습관이 늘어나거나 우선순위가 바뀌어도 적응하지 못하면 결국 성공을 방해하게 됩니다.

반면 ClickUp은 반복 작업, 시각적 목표, 실시간 진행 상황 업데이트를 기능으로 하는, 워크플로우와 유사하게 기능하는 습관 추적 기능을 제공합니다.

개인뿐만 아니라 조직에서도 활용할 수 있습니다.

ClickUp 소프트웨어를 사용하면 회사 프로젝트의 추적 및 관리가 매우 쉽고 효과적입니다. 간단한 목록부터 복잡한 프로젝트까지, ClickUp은 기대대로 업무를 완료됨에 활용되어 왔습니다. 작업 관리 문제를 해결하고 진행 중인 작업 및 프로젝트의 진척도를 추적할 때 매우 효과적인 소프트웨어입니다.*

습관 추적이 목표라면, 오늘 바로 ClickUp에 가입하여 무엇이든 추적할 수 있도록 설계된 tool을 활용하세요!