일일 진행을 추적할 수 있는 무료 75가지 소프트 챌린지 템플릿

많은 사무직 근로자들에게 삶은 놀라울 정도로 앉아서 지내는 생활이 되었습니다. 출퇴근, 책상 업무, 끝없는 스크롤링까지 움직이지 않는 것이 우리의 기본값이 되었습니다. 부드러운 일상 도전은 군대식 훈련 없이도 활동적으로 지내고 건강한 습관을 기르는 데 도움을 줍니다.

더 나은 기분을 느끼기 위해 혹독한 일정이 필요하지 않습니다. 꾸준함만 있으면 됩니다. 무료 75 소프트 챌린지 템플릿이 바로 그 해결책입니다. 이 템플릿은 일상 습관을 추적하고, 개인 목표를 점검하며, 스트레스 없이 피트니스 여정을 지속하는 데 도움을 줍니다.

건강한 식습관, 매일의 운동, 끝없는 스크롤 대신 책으로 하루를 마무리하는 것 등 어떤 목표에 집중하든, 75 소프트 챌린지는 바쁜 일정, 일 요구, 심지어 목표에서 벗어나게 할 수 있는 사교 모임까지 포함된 현실적인 삶을 위해 설계되었습니다.

탄탄한 템플릿은 모든 과정을 꾸준히 이어가도록 도와줍니다. 자세히 알아보세요.

75 소프트 챌린지 템플릿이란 무엇인가요?

75일 소프트 챌린지 템플릿은 75일 동안 매일의 작업을 모니터링할 수 있도록 도와주는 즉시 사용 가능한 추적기입니다. 이 템플릿에는 일반적으로 수분 섭취, 운동, 독서, 식사 및 챌린지와 관련된 기타 일상 습관을 위한 섹션이 포함되어 있습니다.

이 템플릿들은 처음부터 플래너를 만들 필요 없이 꾸준히 진행 상황을 기록하고 개인 목표를 꾸준히 유지할 수 있도록 설계되었습니다.

자기계발, 직원 복지, 또는 단순히 일상을 지원하는 명확한 시스템이 필요하시다면, 이 템플릿들은 부담감 없이 책임감을 유지하고자 하는 모든 분들을 위해 제작되었습니다.

좋은 75 소프트 챌린지 템플릿의 조건은 무엇인가요?

탄탄한 75 소프트 템플릿은 단순함을 유지하며 매일 꾸준히 실천할 수 있도록 돕습니다. 간단히 열어 중요한 사항을 추적하고 다음으로 넘어갈 수 있어야 합니다.

일일 작업 추적기 : 운동, 독서, 물 섭취 등 일일 작업을 체크하세요

유연한 레이아웃*: 개인 목표와 일상에 맞춰 스페이스를 조정하세요

체형 측정 기록장 : 진행 과정에서 몸의 변화를 기록하세요

습관 기록장: 구축하거나 끊고 있는 습관을 추적하세요

진행 상황 달력 : 목표를 얼마나 꾸준히 지켜왔는지 확인하세요

식사 및 물 섭취 기록기 : 한 곳에서 식사와 물 섭취량을 기록하세요

기분 또는 반성 스페이스 : 그날의 기분이나 눈에 띄었던 점을 간단히 적어보세요

인쇄용 또는 디지털 버전 : 기기에서 사용하거나 출력하세요—편리한 방식으로 활용하세요

미니멀한 디자인: 복잡함이나 방해 요소 없이 추적에 집중하세요

🔎 알고 계셨나요? 활동 부족은 심혈관 질환 위험을 147% 높이며, 제2형 당뇨병 사례의 80%를 계정합니다. 그러나 물 섭취량 추적, 균형 잡힌 식사, 규칙적인 신체 활동을 꾸준히 실천하면 위험을 낮출 수 있습니다.

한눈에 보는 75가지 소프트 챌린지 추적기 템플릿

13가지 Free 75 소프트 챌린지 트래커 템플릿

트래커를 처음부터 만들 필요 없습니다. 이 미리 준비된 75가지 소프트 템플릿으로 탄탄하게 시작하고 체계적으로 관리하며 도전을 완수하세요. 지금 바로 시작해 보세요:

clickUp 운동 기록 템플릿*

무료 템플릿 받기 ClickUp 운동 기록 템플릿으로 전체 피트니스 루틴을 추적하세요

이미 일에 ClickUp을 사용 중이라면, 같은 공간에서 피트니스와 75 소프트 챌린지 추적을 추가하는 것이 합리적입니다. ClickUp 운동 기록 템플릿은 운동을 체크할 수 있는 작업으로 전환해 줍니다—노트, 반복 횟수, 시간, 장비, 심지어 트레이너 정보까지 포함됩니다. 균형 잡힌 워라밸 라이프스타일을 구축하려는 분들에게 완벽합니다

별도의 앱이나 노트가 필요 없습니다. 모든 것이 한 곳에 모여 있으며, 주간 플랜에서 전체 기록으로 순식간에 전환할 수 있는 보기를 제공합니다.

🌟 키 기능:

각 운동 세션에 대한 작업을 설정하세요

반복 횟수, 기간, 운동 유형을 추적하기 위해 사용자 지정 필드를 활용하세요

완료, 미완료, 예정 등 상태별로 운동을 정리하세요

다양한 보기로 주간 루틴을 시각화하세요

🔑 추천 대상: 운동, 일상 작업, 진행 추적을 한 앱에서 통합 관리할 수 있는 중앙 스페이스를 찾는 초보자나 피트니스 애호가에게 이상적입니다.

2. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿으로 더 나은 습관을 만들어 보세요

75 소프트 챌린지가 운동보다는 건강한 습관에 더 초점을 맞춘다면, 이 ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿이 딱입니다. "15페이지 읽기"나 "64온스(약 1.9리터) 마시기" 같은 맞춤형 목표를 설정하고 진행 상황을 확인할 수 있는 간결하고 효율적인 추적기입니다.

단순히 체크박스를 채우는 게 아닙니다—리듬을 만들어가는 것입니다. ClickUp으로 습관에 태그를 달고, 필터링하고, 우선순위를 정하세요. 삶이 복잡해져도 일상이 무너지지 않도록 합니다.

🌟 키 기능:

단계, 독서, 수분 섭취 등 특정 습관을 위한 사용자 지정 필드로 일일 목표를 추적하세요

원하는 방식으로 정리할 수 있도록 진행 상황을 테이블 또는 목록 형식으로 보기를 선택하세요

상태 업데이트를 사용하여 습관을 진행 중 또는 완료함으로 표시하세요

내장된 태그를 사용하여 습관을 우선순위나 유형별로 그룹화하세요

🔑 추천 대상: 독서, 수면, 마음챙김 식사 등 비운동 습관에 체계와 책임감을 부여하기 위해 75 소프트 템플릿을 사용하는 모든 분

3. ClickUp 식단 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 식단 계획 템플릿으로 매주 식사를 플랜하고 준비하세요

이 템플릿은 식단 계획을 전업으로 만들지 않으면서도 관리해 줍니다. ClickUp 식단 계획 템플릿으로 레시피를 정리하고, 재료 목록을 작성하며, 균형 잡힌 식단 목표를 하나의 대시보드에서 추적하세요.

75 소프트 챌린지의 팔로워로서, 막판에 배달 음식을 시키거나 계획에 없던 치트 식사를 피하고 싶은 분들에게 안성맞춤입니다. 식사를 달력에 드래그 앤 드롭하고, 종류별로 분류하며, 순 칼로리나 단백질 같은 영양 값도 기록할 수 있습니다. 아침 루틴부터 잠자리 전 한 잔까지 모든 식사를 추적하세요. 빠르고, 시각적이며, 유연합니다.

🌟 키 기능:

순 탄수화물, 칼로리, 식사 유형과 같은 사용자 지정 필드를 사용하여 식사를 추적하세요

빠른 접근을 위해 레시피와 쇼핑 목록을 별도의 폴더로 정리하세요

보드 및 달력 보기를 활용하여 일주일 내내 식사 지도를 그려보세요

각 식사 작업에 상태를 설정하여 준비 완료, 진행 중, 완료됨 여부를 파악하세요

🔑 추천 대상: 식사, 영양, 식료품 플랜을 체계적이면서도 간편하게 관리하면서 75 소프트 챌린지 템플릿을 준수하려는 모든 분.

🔊 맞춤형 고객들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하나요?

이것에 대해 칭찬을 아끼지 않을 수 없습니다. 자동화, 템플릿, 그리고 다양한 추적 및 보기 기능까지, ClickUp을 선택하는 것은 절대 실수할 수 없는 선택입니다.

이것에 대해 칭찬을 아끼지 않을 수 없습니다. 자동화, 템플릿, 그리고 다양한 추적 및 보기 기능까지, ClickUp을 선택하는 것은 절대 실패할 수 없는 선택입니다.

4. ClickUp 자기 관리 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 셀프 케어 플랜 템플릿으로 정신적·신체적 웰빙을 최우선으로 관리하세요

75 소프트 챌린지가 꾸준히 참여하는 것만큼이나 속도를 늦추는 데도 중점을 둔다면, 이 템플릿이 딱 맞습니다. ClickUp 셀프 케어 플랜 템플릿은 스마트워치로 추적되지 않는 습관들—휴식, 일상 루틴, 수면, 회복—을 위한 시간을 확보하도록 도와줍니다.

일상에 맞춰 자유롭게 구성하고, 자기 관리 작업을 위한 알림을 설정하며, 기분이나 에너지 수준을 추적할 수 있는 필드를 활용하세요. 단순함을 위해 설계되어 자기 관리 플랜이 또 다른 부담이 되지 않도록 합니다.

🌟 키 기능:

일기 쓰기, 피부 관리, 디지털 디톡스 시간 등 매일 실천할 자기 관리 작업을 추가하세요

사용자 지정 필드로 감정적 또는 신체적 에너지 수준을 추적하세요

휴식일이나 성찰 시간을 놓치지 않도록 반복 알림을 설정하세요

생산성과 휴식 시간을 모두 지원하는 유연한 일과를 만드세요

🔑 추천 대상: 회복, 마음챙김, 개인적 성장을 중심으로 일일 습관을 형성하며 건강에 대한 균형 잡힌 접근법을 따르는 모든 분.

🚀 ClickUp의 실제 효과: ClickUp 템플릿을 사용하는 팀들은 사전 구축된 플레이북 덕분에 일 구성 및 운영에 소요되는 시간을 줄여 프로젝트 플랜 배포 시간이 83% 감소했다고 보고합니다. 75 소프트 챌린지와 같은 목표를 꾸준히 실천하는 것이 자연스러운 습관이 됩니다.

5. ClickUp 일일 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 플래너 템플릿으로 하루 전체를 체계적으로 구성하세요

ClickUp의 이 데일리 플래너 템플릿은 단순한 할 일 목록을 넘어 개인용 지휘 센터 역할을 합니다. 개인 목표, 피트니스, 일 등 카테고리별로 하루를 세분화하고 내장된 플래그와 필터로 모든 항목의 우선순위를 지정할 수 있습니다.

달력과 목록 보기로 일상을 시각적이고 관리하기 쉽게 구성하세요. 복잡함도, 혼란도 없습니다. 75 소프트 챌린지를 진행 중이라면, 이 템플릿으로 운동, 독서 시간, 자기 관리, 식사까지 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다.

🌟 키 기능:

작업 유형, 우선순위 또는 마감일별로 하루를 정리하세요

달력 보기를 활용하여 일일 습관과 절대 양보할 수 없는 일정을 계획하세요

보드 또는 목록 보기로 모든 활동의 진행 상황을 추적하세요

물 섭취, 신체 활동 또는 독서 섹션을 맞춤형으로 설정하세요

🔑 추천 대상: 구조와 유연성을 결합한 반복 가능한 일일 루틴을 구축하는 모든 분—특히 75 소프트 챌린지나 개인 발전 단계에 있는 분들에게 이상적입니다

💡 전문가 팁: 근로자의 약 60%가 단순한 일상 업무 관리를 위해 여러 tool 사이를 오가며 시간을 낭비합니다. ClickUp은 이러한 tool 과다 사용을 없애고 습관, 작업, 노트, 업데이트를 한 보기에 통합합니다. 디지털 혼란으로 75 소프트 챌린지가 방해받지 않도록 하세요.

6. ClickUp 일일 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 할 일 목록 템플릿으로 매일의 우선순위를 해결하세요

명확하고 간결한 것을 선호하는 분들을 위해, 이 ClickUp 일일 할 일 목록 템플릿은 핵심을 바로 짚어줍니다. 최소한의 번거로움으로 하루 플랜을 세울 수 있도록 설계되었습니다.

작업 생성, 마감일 설정, 카테고리별 정리(피트니스, 식사, 독서 등)를 통해 복잡함 없이 75 소프트 챌린지 진행 상황을 추적하세요. 큰 목표를 작은 단위로 나누어 완수하는 것이 얼마나 쉬운지 놀라울 정도입니다.

🌟 키 기능:

작업 카테고리, 위치, 연속 수행 횟수 카운터 등의 필드를 포함한 체계적인 할 일 목록을 생성하세요

각 작업에 대한 마감일, 알림 및 시각적 진행 막대를 설정하세요

내장된 라벨로 긴급도와 중요도에 따라 우선순위를 정하세요

여러 보기(달력, 목록, 보드, 간트 차트)를 활용하여 나만의 방식으로 하루 플랜을 세우세요

🔑 추천 대상: 아침부터 밤까지 작업, 습관, 개인 목표를 명확하고 실용적으로 관리하며 가시성과 실천 가능성을 갖춘 일일 추적기를 원하는 모든 분.

🔎 알고 계셨나요? 현재 추세가 지속된다면, 2030년까지 전 세계적으로 신체 활동 부족 비율이 35%에 달할 것으로 프로젝트됩니다. 템플릿은 체계적인 구조와 책임감을 조성하여 이러한 추세를 반전시키는 데 도움을 줍니다.

7. ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿으로 명확한 목표를 설정하고 장기적인 성장을 추적하세요

모호한 목표에 휩쓸려 제자리걸음하는 것을 멈추고 개인적 성장을 향해 나아가도록 도와줍니다. ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿은 방해 없이 체계적인 구조를 제공합니다.

"진행 중"이나 "목표 달성"과 같은 내장 상태 옵션을 통해 한눈에 현재 위치를 파악하기 쉽습니다. 이 목표 설정 템플릿으로 개인 목표를 계획하고, 이를 마일스톤으로 나누며, 작은 성과를 기록해 보세요.

🌟 키 기능:

개발 목표를 분기별, 주별 또는 맞춤형 타임라인으로 세분화하세요

진행 상황, 시간 블록, 성과를 기록하기 위해 사용자 지정 필드를 활용하세요

액션 단계, 트래커, 요약 등 다양한 플랜 보기 간 전환 가능

"진행에 얼마나 만족하십니까?"와 같은 검토 필드로 정기적으로 되돌아보세요

🔑 추천 대상: 마인드셋, 루틴, 측정 가능한 진행에 초점을 맞춘 포괄적인 자기 관리 플랜의 일환으로 75 소프트 챌린지 템플릿을 사용하는 모든 분.

➡️ 더 알아보기: 일 후 더 많은 에너지를 얻는 방법

8. ClickUp 개인 생산성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 생산성 템플릿으로 일과를 간소화하고 목표를 달성하세요

직장이나 부업과 병행하며 운동, 독서, 식사, 자기 관리를 동시에 관리하고 계신다면, 이 템플릿이 모든 것을 체계적으로 정리해 드립니다. ClickUp 개인 생산성 템플릿은 단순한 할 일 목록을 넘어 시간 추적, 목표 정리, 진행 상황 기록을 위한 완벽한 시스템입니다.

식사 준비나 빠른 걷기 같은 개인적인 작업을 일 관련 목표와 함께 그룹화해도 집중력을 잃지 않습니다. 상세한 상태 옵션과 실시간 알림으로 놓치는 일이 없습니다.

🌟 키 기능:

15가지 맞춤형 상태로 작업을 분류하고 정확히 어떤 작업이 진행 중인지 완료됨인지 확인하세요

목록 및 보드 보기로 일일 습관과 개인 목표의 우선순위를 정하세요

ClickUp의 내장 타이머로 작업 일정을 관리하고 소요 시간을 추적하세요

알림, 라벨, 필터를 설정하여 집중력을 유지하고 일정을 준수하세요

🔑 추천 대상: 바쁜 일정에 75 소프트 챌린지 트래커를 활용하면서도 세부 사항을 놓치지 않고 플랜을 간소화하고자 하는 모든 분.

🔎 알고 계셨나요? 전 세계적으로 활동 부족으로 인한 비용: 연간 의료비 540억 달러, 생산성 손실 137억 달러. 무료 플래너로 매일 작은 행동을 추적하는 것만으로도 진정한 변화를 만들 수 있습니다.

9. ClickUp 75 Hard 웰니스 챌린지 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 75 Hard 웰니스 챌린지 템플릿으로 매일 꾸준히 추적하여 목표를 달성하세요

이 템플릿은 체계적인 웰니스 챌린지를 팔로잉하는 모든 분을 위해 제작되었습니다. ClickUp 75 Hard 웰니스 챌린지 템플릿처럼 일일 행동 계획, 주간 점검 포인트, 챌린지 마일스톤을 상세히 구성해 드립니다.

습관, 목표, 평가를 한곳에 체계적으로 정리해 주므로 매일 물을 마셨는지, 신체 활동을 완료했는지 기억하려고 허둥대지 않아도 됩니다. 혼자 하든 그룹으로 하든, 모든 것을 명확하고 일관되게 유지해 줍니다.

🌟 키 기능:

운동, 독서, 건강한 식단 등 일일 작업을 할당하고 추적하세요

75일 동안의 진행 상황을 시각적 상태 업데이트로 모니터링하세요

다양한 보기를 활용하여 일정, 마일스톤, 평가를 관리하세요

성공을 기록하고, 매주 되돌아보며, 필요할 때 플랜을 조정하세요

🔑 추천 대상: 무료 75 소프트 챌린지 템플릿 또는 75 하드 챌린지의 팔로워이며, 체계적인 구조, 알림 기능, 명확한 진행 보기 기능이 있는 올인원 트래커를 원하는 모든 분

💡전문가 팁: 75 소프트 운동을 위해 체육관을 이용 중이라면, 체육관 관리 소프트웨어를 통해 세션 예약부터 출석 추적까지 모든 것을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

10. LaToya Rachelle의 75 소프트 챌린지 템플릿

via LaToya Rachelle

이 75 소프트 챌린지 템플릿은 습관 쌓기에 대한 따뜻하고 개인적인 접근 방식으로 두드러집니다. 라토야 라셸이 제작한 이 템플릿은 자기 관리, 신체 건강, 일상 루틴을 하나의 인쇄 가능한 형식으로 조화롭게 결합하도록 세심하게 설계되었습니다. 단순히 체크박스를 추적하는 것이 아니라, 하루에 의도를 담는 것입니다.

차분하고 직관적인 레이아웃으로, 손에 들고 표시하며 되돌아볼 수 있는 일일 플래너를 선호하는 분들에게 안성맞춤입니다.

🌟 키 기능:

반성과 노트를 위한 스페이스가 마련된 도전 기록지를 인쇄하고 개인화하세요

독서, 수분 섭취, 운동 같은 습관을 명확한 일일 점검으로 추적하세요

부담 없이 진행을 이룰 수 있는 균형 잡힌 목표에 집중하세요

유연하고, 마음챙김을 실천하며, 격려하는 방식으로 자기 관리 습관을 기르세요

🔑 추천 대상: 실용성과 개인적인 영감을 조화시킨 무료 종이 기반 75 소프트 챌린지 템플릿을 선호하는 모든 분.

11. 101 플래너스의 75일 소프트 챌린지 플래너 템플릿

101 플래너를 통해

101 플래너스의 이 75 소프트 챌린지 플래너는 인쇄 가능하며 번거로움 없는 솔루션으로, 단순함과 체계성을 강조합니다. 대부분의 템플릿과 달리, 이 템플릿은 챌린지를 명확하게 라벨된 편집 가능한 섹션으로 나누어 습관을 추적하고 진행하면서 성찰할 수 있게 합니다.

PDF에 직접 입력하거나 인쇄하여 손으로 작성할 수 있습니다. 불필요한 요소는 배제하고, 진행을 기록하고, 일일 습관을 체크하며, 개인 목표에 커밋할 수 있는 스페이스만 마련했습니다.

🌟 키 기능:

디지털 맞춤 설정이나 일상 사용을 위한 인쇄가 가능한 완전 편집 가능한 PDF를 다운로드하세요

한 장의 시트에서 신체 활동, 식사, 독서, 물 섭취량 등을 추적하세요

75일 달력 보기로 진행 상황을 기록하여 완벽한 가시성을 확보하세요

도전 과제를 진행하면서 개인적인 소감이나 조정 사항을 추가하세요

🔑 추천 대상: 가입 절차 없이 간편하게 다운로드 가능한 무료 75 소프트 챌린지 템플릿을 찾는 모든 분. 유연성이 풍부합니다.

💡프로 팁: 습관 추적기 앱은 체계적인 관리와 실시간 책임감을 제공합니다. 연속 기록 카운터, 알림, 맞춤형 목표를 설정할 수 있는 앱을 선택하세요.

12. Notability의 75 소프트 챌린지

Notability 갤러리를 통해

IPad나 태블릿으로 일하는 것을 선호하는 분들을 위해, Notability의 75 소프트 챌린지 템플릿은 완전히 디지털화되고 손글씨 작성에 최적화된 경험을 제공합니다. 이건 평범한 트래커가 아닙니다—시각적으로 깔끔하고, 맞춤 설정이 가능하며, 주석 작성을 위해 만들어졌습니다.

메모를 적거나, 마일스톤을 동그라미로 표시하거나, 성과를 강조하는 것을 좋아하든, Notability의 유연성으로 모든 것을 할 수 있습니다. 음성 메모를 체크인과 동기화하여 피트니스 여정을 더욱 성찰적이고 개인적으로 만들 수도 있습니다.

🌟 키 기능:

디지털 플래너를 다운로드하고 Apple Pencil 또는 스타일러스로 직접 필기하세요

물 마시기, 운동, 독서 같은 일일 습관을 노트에서 바로 체크하세요

매일 음성 메모, 진행 상황 사진 또는 기분 기록을 추가하세요

인쇄나 외부 tool 없이 모든 것을 하나의 앱에 저장하세요

🔑 추천 대상: 75 소프트 챌린지를 관리하기 위해 자유롭게 그리거나 기록하거나 입력할 수 있는 상호작용적인 방식을 원하는 iPad 사용자.

💡프로 팁: 간단한 작업을 다른 손으로 수행하기, 매일 일기 쓰기, 새로운 동작 배우기 같은 신경가소성 훈련은 뇌를 재구성하여 빠르게 적응하도록 돕습니다.

13. SnapyBiz의 75일 소프트 챌린지 Free 인쇄용 템플릿

*SnapyBiz를 통해

SnapyBiz의 이 75일 소프트 챌린지 프린터블 무료 자료는 유연성을 핵심으로 합니다. 편집 가능한 레이아웃—빈 열과 행으로 구성되어 원하는 방식으로 챌린지를 구성할 수 있다는 점이 차별점입니다. 신체 활동, 일상 작업, 엄격한 식단, 독서 등 어떤 목표에 집중하든 트래커를 맞춤 설정할 수 있습니다.

또한 쉬운, 중간, 어려운 세 가지 난이도 수준을 제공하므로 획일적인 플랜에 얽매이지 않아도 됩니다. 게다가 A4, A5, US Letter 크기로 형식이 되어 집에서 인쇄하기에도 무료입니다.

🌟 키 기능:

완벽한 맞춤형을 위해 편집 가능한 PDF 형식 중에서 선택하세요

현재 속도에 맞춰 도전 난이도를 조정하세요

미니멀한 레이아웃과 간편한 기록 방식으로 일일 습관을 추적하세요

한 장의 인쇄물로 플래너, 체크리스트, 시각적 기록으로 활용하세요

🔑 추천 대상: 자신의 라이프스타일과 선호하는 추적 방식에 맞춰 75 소프트 챌린지를 만들고자 하는 모든 분.

clickUp으로 75 소프트 챌린지를 꾸준히 추적하세요*

더 나은 습관을 만들기 위해 복잡한 시스템이나 비싼 앱이 필요하지 않습니다. 당신에게 맞는 방법이 필요합니다. 물 섭취량, 식사, 자기 관리 시간을 추적하든, 이 75가지 무료 소프트 챌린지 템플릿이 꾸준히 실천하는 것을 더 쉽게 만들어줍니다.

무료 인쇄용, 디지털, 체계적인, 유연한 등 여러분의 스타일에 맞는 템플릿을 선택하고 일상에 필요한 변화를 시작하세요.

습관, 목표, 식단 플랜, 운동, 진행 상황까지 모든 것을 한곳에 모아 관리할 수 있는 tool을 원하시나요?

ClickUp의 75 소프트 챌린지 템플릿을 무료로 사용해 보세요. 챌린지를 효율적으로 관리하고 첫날부터 체계적으로 진행할 수 있습니다.

👉 지금 바로 ClickUp에 가입하여 확인해 보세요.