고객 관계 관리를 간소화하는 무료 Asana CRM 템플릿

부실한 후속 조치로 고객을 잃지 않을 수 있다면 어떨까요?

대부분의 비즈니스에서 문제는 제품이 아니라 복잡한 프로세스입니다. 중요한 대화가 분산된 스프레드시트와 넘쳐나는 받은 편지함에서 사라지고, 소중한 관계가 소원해집니다.

🧠 재미있는 사실: 영업 사원의 70%는 CRM 도구가 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 된다고 생각합니다.

이곳에서 CRM 접근 방식이 Asana와 같은 유연한 도구와 결합되어 진정한 차이를 만들어냅니다. Asana는 주로 프로젝트 관리로 잘 알려져 있지만, CRM 템플릿을 사용하면 팀이 고객 상호 작용을 효과적으로 관리하는 구조화된 워크플로우를 만들 수 있습니다.

이 블로그에서는 고객 관계를 관리하기 위한 인기 있는 Asana 템플릿을 소개합니다. 더 강력한 올인원 솔루션을 원하신다면, 당사가 그 솔루션도 제공합니다.

Asana CRM 템플릿이란 무엇일까요?

Asana CRM 템플릿은 팀이 Asana에서 직접 고객 관계를 관리할 수 있도록 설계된 사전 구축된 프로젝트 레이아웃입니다. 이 CRM 템플릿은 영업 파이프라인 전반에 걸쳐 작업, 단계 및 책임을 구성하여 도구를 전환할 필요 없이 리드, 대화 및 후속 조치를 쉽게 추적할 수 있도록 합니다.

예를 들어, 템플릿에는 '인바운드 리드', '연락됨', '제안서 발송됨', '닫힘'과 같은 열이 포함될 수 있으며, 각 열에는 자동으로 할당된 소유자와 마감일이 지정되어 있습니다.

일반적인 할 일 목록과 달리 Asana의 CRM 템플릿은 클라이언트와의 체계적인 커뮤니케이션을 유지하고 팀 간의 연락을 줄이는 데 중점을 둡니다. 여러 계정을 관리하거나 영업 주기가 긴 회사에 특히 적합합니다.

➡️ 자세히 보기: 생산성 향상을 위한 최고의 CRM 소프트웨어 예시 및 사용 사례

좋은 Asana CRM 템플릿의 조건은 무엇일까요?

최고의 Asana CRM 템플릿은 명확하고 유연하며 수작업을 줄이도록 설계되었습니다. 이 템플릿을 사용하면 중요한 클라이언트 세부 정보나 후속 조치를 놓치지 않고 팀이 더 빠르게 업무를 진행할 수 있습니다. 다음은 팀 전체의 가시성과 작업을 모두 지원하는 몇 가지 기능입니다.

중앙 집중식 클라이언트 데이터 : 이메일을 일일이 검색할 필요 없이 모든 고객 정보를 한 곳에서 관리할 수 있는 템플릿을 찾으세요

리드 추적 워크플로우: 상태 기반 열을 사용하여 초기 연락부터 전환까지 각 리드를 추적하는 Asana CRM 템플릿을 고려해보세요

작업 자동화 및 후속 알림: 파이프라인 단계 또는 활동에 따라 작업을 자동으로 할당하는 Asana CRM 템플릿을 사용하고, 확인 시기가 되면 알림을 받아 누락되는 일이 없도록 하세요

연락처 타임라인: 모든 대화의 전체 기록을 컨텍스트와 함께 볼 수 있는 템플릿을 받아보세요

CRM용 사용자 정의 필드: 거래 크기, 리드 소스, 우선순위 등 사용자 정의 필드가 포함된 Asana CRM 템플릿을 선택하여 더 빠르게 필터링하고 정렬하세요

협업 도구: 팀원에게 태그를 지정하고, 업데이트에 댓글을 달고, 영업 또는 마케팅 팀에 즉시 정보를 전달할 수 있는 템플릿을 선택하세요

내장된 마감일: 모든 작업에 마감일을 첨부하여 책임감을 높일 수 있는 템플릿을 선택하세요

보고 보기: 칸반, 달력 또는 목록 모드를 사용하여 파이프라인의 진행 상황을 모니터링하는 Asana CRM 템플릿을 결정하세요

재사용 가능한 형식: 한 번의 클릭으로 새로운 클라이언트 또는 거래에 동일한 구조를 적용할 수 있는 템플릿을 선택하세요

6개의 무료 Asana CRM 템플릿

올바른 구조를 갖추는 것은 고객 관계를 관리하고 거래를 동시에 진행하는 데 매우 중요합니다. Asana의 CRM 템플릿을 사용하면 일반적인 혼란 없이 리드를 정리하고, 작업을 할당하고, 부서 간 협업을 강화할 수 있습니다.

1. Asana 사전 영업 거래 지원 템플릿

asana를 통해

Asana 사전 영업 거래 지원 템플릿은 조정이 잘 이루어지지 않는 초기 거래 단계에 중점을 둡니다. 마케팅, 제품 및 영업 팀을 조정하여 빠르게 변화하는 영업 주기를 지원하도록 설계되었습니다.

단순한 목록이 아닌, 사용자 정의 필드와 Salesforce 및 Zoom과 같은 도구와의 통합을 통해 거래의 모든 단계가 추적되는 연결된 시스템을 이용할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드실 이유:

작업과 마감일을 사용하여 명확한 책임을 할당하세요

CRM 및 Salesforce 통합을 통해 프로젝트 생성을 트리거하세요

거래의 모든 단계에서 이해 관계자를 참여시키세요

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 부서와 협력하며 영업 파이프라인 전반에 걸쳐 업무 인계 횟수를 줄이고 가시성을 높이고자 하는 영업 팀

💡 프로 팁: 이메일 추적 도구를 사용하여 잠재 고객이 이메일을 열었는지, 언제 열었는지 모니터링하세요. 이를 통해 추측이 아닌 정확한 시간으로 후속 조치를 진행할 수 있습니다.

2. Asana 영업 파이프라인 템플릿

Asana 영업 파이프라인 템플릿은 고객 정보, 리드 및 후속 조치를 하나의 중앙 집중식 스페이스에서 추적할 수 있는 간소하고 가벼운 시스템이 필요한 영업 팀에 이상적입니다. 이 템플릿의 가장 큰 장점은 유연성입니다.

기존의 CRM 템플릿과 달리, 이 템플릿은 작업 흐름과 별도로 분리되어 있지 않고 작업 흐름에 원활하게 통합됩니다. 사용자 지정 필드를 사용하여 리드 상태, 기회 크기 등의 세부 정보를 포함할 수 있으며, 거래 규모, 소유자 또는 단계별로 기회를 필터링할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드실 이유:

영업 파이프라인을 Asana 규칙과 연결하여 필드를 자동 업데이트하고, 작업을 할당하는 등 프로세스를 자동화하세요.

리스트, 보드, 달력 또는 타임라인 모드를 사용하여 새로운 리드, 위험에 처한 기회 등을 분석하세요

각 계정에 노트 및 후속 작업을 저장하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 플랫폼을 토글하지 않고도 시각적인 파이프라인과 통합 워크플로우를 원하는 영업 팀.

3. Asana 계정 추적 템플릿

Asana 계정 추적 템플릿은 판매 후 관계를 관리하는 간단한 방법이 필요한 고객 성공 팀을 위해 설계되었습니다. 이 템플릿은 기존 고객에 집중하고, 접점, 진행 중인 문제 및 갱신 타임라인을 캡처하여 파이프라인 추적을 넘어서는 기능을 제공합니다.

계정을 우선순위, 단계 또는 상태 점수로 정렬하고 여러 보기에서 모든 것을 필터링할 수 있습니다. 또한 Salesforce, HubSpot 및 Zendesk와의 통합을 통해 키 업데이트를 원활하게 동기화하여 시간을 절약할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

클라이언트 노트와 후속 작업을 한 곳에 저장하세요

타임라인 및 예정된 갱신을 시각화하세요

영업, 지원, 운영 팀이 실시간으로 협업하세요

🔑 이상적인 대상: 고객 유지, 상향 판매, 지속적인 상호 작용을 통한 고객 참여 유지에 중점을 둔 고객 성공 관리자.

💡 프로 팁: 여러 번 연락을 취한 후에도 응답이 없는 리드에 대해 '연락 금지' 목록을 만드세요. 이렇게 하면 파이프라인을 깔끔하게 유지할 수 있으며 영업 팀이 보고서를 부풀리지 않고 에너지를 집중할 부분을 명확하게 파악할 수 있습니다.

4. Asana 애프터 서비스 인계 템플릿

이름에서 알 수 있듯이 Asana 애프터 서비스 인계 템플릿은 거래가 완료된 후의 작업에 중점을 두어 고객 온보딩 경험의 어떤 부분도 놓치지 않도록 합니다.

Salesforce, Zendesk 및 HubSpot을 작업 워크플로우에 직접 연결하여 거래가 '닫힘-성사'로 표시되면 팀이 즉시 조치를 취할 수 있습니다

작업 할당부터 메시지 스레드에 이르기까지 모든 것이 한 곳에서 처리되므로, 내부 팀과 클라이언트 모두 첫날부터 명확한 정보를 확인할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

CRM 업데이트를 통해 온보딩 작업을 즉시 트리거하세요

인계 단계별로 소유자와 마감일을 할당하세요

내장된 메시지 기능을 사용하여 팀 간의 책임을 지도에 표시하고 모든 팀원이 같은 목표를 향해 나아갈 수 있도록 하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 도구 및 부서 전반에 걸쳐 판매 후 온보딩, 구현 및 서비스 설정을 관리하는 고객 대응 팀.

5. Asana 고객 구현 템플릿

새로운 고객을 확보하는 것은 큰 성과입니다! 그러나 영업 팀에서 고객 성공 팀으로의 인계가 불안정하거나 느리면 좋은 첫인상이 금방 무너질 수 있습니다.

Asana 고객 구현 템플릿을 사용하면 팀이 두 배의 노력을 기울이지 않아도 새로운 클라이언트가 즉각적이고 세심한 서비스를 받을 수 있습니다.

이 템플릿은 워크플로우를 자동화하고 역할을 명확하게 정의하여 원활한 전환을 보장하므로, 팀과 고객은 첫날부터 완벽하게 조화를 이룰 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드실 이유:

보고 대시보드 및 사용자 지정 필드를 통해 고객 구현 프로세스를 완벽하게 파악하세요

구현의 각 단계에 대해 명확한 소유권을 지정하고 구체적인 마감일을 설정하세요

맞춤형 핸드오프 워크플로우를 저장하고 재사용하여 프로세스의 일관성을 유지하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 다양한 도구와 부서에서 원활하고 효율적인 판매 후 온보딩 및 구현을 제공하기 위해 최선을 다하는 영업, 고객 성공 및 서비스 팀.

➡️ 자세히 보기: 비즈니스를 관리하기 위한 CRM 전략

6. Asana 통화 기록 템플릿

급하게 메모한 전화 메모를 해독하거나, 더 나쁜 경우 그 메모를 완전히 잃어버린 적이 있으신가요? Asana 통화 기록 템플릿이 해답입니다.

이 재사용 가능한 프레임워크는 모든 통화 기록에 일관성을 제공하여 모든 상호 작용에 필요한 초기 작업을 크게 줄여줍니다.

가장 좋은 점은 무엇일까요? Asana와 같은 프로젝트 관리 도구에서 편집 가능한 디지털 통화 기록을 만들면 노트를 잘못 놓거나 잘못 해석할 위험이 없으며, 통화의 목적, 다음 단계 및 구체적인 세부 정보를 즉시 확인할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드실 이유:

과거 통화 기록을 검토하여 일반적인 클라이언트 요구 사항을 더 잘 이해하고 향후 요구 사항을 예측하여 클라이언트 관계를 강화하세요

통화에서 직접 즉각적인 조치 항목을 파악하세요

관련 문서(예: Google Docs 또는 Google 스프레드시트)를 통화 노트에 직접 첨부하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 영업 팀, 고객 지원, 계정 관리자 및 CRM 관행과 팀 성과 인사이트를 개선하기 위해 클라이언트 상호 작용을 기록, 추적 및 분석할 수 있는 체계적인 디지털 접근 방식이 필요한 모든 사람.

Asana CRM 템플릿의 제한 사항

Asana CRM 템플릿은 워크플로우를 구성하고 가시성을 개선하는 데 도움이 되지만, 전체적인 CRM 시스템을 완전히 대체할 수는 없습니다. 특히 팀이 대량의 업무를 처리하거나 고급 영업 추적을 수행하는 경우, 주의해야 할 실제적인 한계가 있습니다.

기본 리드 스코어링이 없습니다 : Asana에는 기본 리드 스코어링이 없기 때문에 사용자 지정 필드를 통해 참여 수준 및 거래 가능성 등의 메트릭을 수동으로 추적해야 합니다. 이 방법은 : Asana에는 기본 리드 스코어링이 없기 때문에 사용자 지정 필드를 통해 참여 수준 및 거래 가능성 등의 메트릭을 수동으로 추적해야 합니다. 이 방법은 전문 CRM 솔루션에 포함된 자동 스코어링 도구보다 효율성이 훨씬 떨어집니다

제한된 연락처 관리 : Asana는 대량의 연락처 데이터를 저장하기 위해 설계되지 않았습니다. 클라이언트 이름과 기본 정보를 추적할 수 있지만, 기록, 기본 설정 또는 다중 채널 커뮤니케이션 로그가 포함된 구조화된 연락처 데이터베이스는 없습니다

내장 이메일 통합 기능 없음 : Asana는 플랫폼 내에서 메시지를 보내거나 받기 위한 기본 이메일 동기화 기능을 제공하지 않습니다. 플러그인이 없으면 Asana와 Microsoft Outlook이나 Gmail과 같은 도구 사이를 오가며 커뮤니케이션을 관리해야 합니다

보고는 CRM에 한정된 기능이 아닙니다: Asana의 보고 대시보드는 범용으로 설계되었습니다. 이 대시보드에서는 영업 팀을 위한 전환 퍼널, 예측 보고서, 거래 속도 추적과 같은 영업 중심 분석 기능을 제공하지 않습니다

Asana CRM 템플릿을 대체할 수 있는 15가지 무료 대안

물론 Asana와 같은 플랫폼은 견고한 기반을 제공하지만, 더 광범위한 생산성 도구와 더 깊이 통합된 CRM 기능을 원하는 사용자에게는 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp과 같은 대안이 더 나은 선택입니다.

ClickUp의 CRM 솔루션은 파이프라인 추적, 커뮤니케이션, 자동화, 대시보드 및 문서화를 통해 전체 영업 운영을 하나의 사용자 지정 가능한 작업 공간으로 통합합니다.

내장된 ClickUp Brain, 사전 구축된 AI 에이전트 및 50개 이상의 대시보드 위젯을 통해 도구를 전환하지 않고도 거래를 추적하고, 성과를 분석하고, 여러 팀을 조정할 수 있습니다.

ClickUp에서 맞춤형 템플릿을 만드는 방법을 알아보세요.

1. ClickUp 간단한 CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 간단한 CRM 템플릿으로 연락처를 정리하고 영업 팀의 진행 상황을 추적하세요

관계 관리는 복잡할 필요가 없습니다. ClickUp Simple CRM 템플릿은 연락처 정보, 상태 추적, 활동 내역 등 핵심 필수 사항에 중점을 둡니다.

프리랜서 및 소규모 팀에 이상적인 이 간소화된 솔루션은 불필요한 기능으로 사용자를 혼란스럽게 하지 않고 모든 것을 깔끔하고 관리하기 쉽게 유지합니다.

리드는 칸반 워크플로우를 통해 업데이트할 수 있으며, 상태(신규, 연락됨, 후속 조치, 닫힘)로 필터링하고 체크리스트 및 태그를 사용하여 추적할 수 있습니다. 이 템플릿은 단순함에도 불구하고 진행 상태 시각화, 마감일 및 통합을 지원합니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 필수 연락처 정보를 한 곳에서 볼 수 있습니다

간단한 드래그 앤 드롭 인터페이스로 리드를 추적하세요

상황에 따른 가시성을 위해 연락처 노트 및 타임라인을 관리하세요

알림 설정 및 후속 조치 자동화

🔑 이상적인 사용 대상: 복잡한 설정 없이 작업 관리 환경에서 초보자에게도 사용하기 쉬운 CRM을 원하는 팀.

FIT Life Creation의 제작자 겸 CEO인 Katrina Julia가 ClickUp 사용에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

ClickUp은 제가 만난 최고의 프로젝트 관리, 대시보드, CRM + 확장 시스템입니다! 이 시스템을 통해 수백, 수천 시간을 절약하고, 우선 순위를 정하고, 매일 50만~수백만 달러 규모의 비즈니스 개발을 조정하는 데 집중할 수 있게 되었습니다. 이제 전환 및 결과를 추적하기 위해 전환하고 있습니다! ClickUp을 정말 좋아합니다!

ClickUp은 제가 만난 최고의 프로젝트 관리, 대시보드, CRM + 확장 시스템입니다! 이 시스템을 통해 수백, 수천 시간을 절약하고, 우선 순위를 정하고, 매일 50만~수백만 달러 규모의 비즈니스 개발을 조정하는 데 집중할 수 있게 되었습니다. 이제 전환 및 결과를 추적하기 위해 전환하고 있습니다! ClickUp을 정말 좋아합니다!

2. ClickUp 고급 CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp CRM 템플릿으로 전체 주기의 고객 관계를 관리하세요

ClickUp 고급 CRM 템플릿은 잠재 고객 발굴부터 계약 갱신에 이르기까지 고객 참여의 모든 단계에 대한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 22개의 맞춤형 상태, 우선순위 라벨, 이메일 통합, 클라이언트별 작업 폴더를 통해 영업 기구의 상태를 고화질로 개요할 수 있습니다.

리드 스코어링, 연락처 로그, 자동화 지원 워크플로우를 갖춘 이 템플릿은 데이터를 단순히 저장하는 것이 아니라 일상 업무로 전환합니다.

영업 팀은 하나의 중앙 집중식 작업 공간에서 리드를 세분화하고, 후속 조치를 할당하고, 회의 내역을 추적하고, 거래 타임라인을 생성할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

산업 및 직책과 같은 사용자 정의 필드를 사용하여 자세한 고객 데이터를 저장하고 관리하세요

영업 프로세스, 목록 및 할당 보기에서 상태별로 거래를 추적하세요

내장 워크플로우를 사용하여 알림, 이메일 및 다음 작업을 자동화하세요

영업 프로세스 전반에 걸쳐 작업을 할당하고 소유권을 모니터링하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 기존 작업 관리 시스템에 통합될 수 있는 체계적이면서도 유연한 CRM을 찾고 있는 영업 및 마케팅 팀.

📚 또한 읽기: ClickUp에서 나만의 CRM을 만드는 방법

3. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 파이프라인 템플릿으로 리드를 추적하고 거래를 예측하세요

ClickUp 영업 파이프라인 템플릿은 팀이 영업 주기의 모든 단계를 명확하고 제어력 있게 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

30가지 상태, 드래그 앤 드롭 기능, 영업 SOP 및 박스 보기와 같은 구조화된 보기를 통해 파이프라인 추적을 간소화하고 팀이 거래 진행에 집중할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿은 목록 보기, 칸반 보드 및 대시보드를 조합하여 리드 생성, 자격 평가, 제안 및 전환을 추적합니다. 또한 이메일 로깅 및 자동화 트리거 기능을 통해 퍼널의 모든 단계에서 추진력을 유지할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

색상으로 구분된 상태를 통해 거래를 처음부터 끝까지 추적하세요

후속 조치 및 제안서 제출을 위한 자동 작업을 설정하세요

대시보드를 사용하여 잠재 수익 및 성사율을 계산하세요

내장된 파이프라인 분석을 사용하여 전환 타임라인을 최적화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 작업 관리 및 리드 추적 도구가 내장된 적응력이 뛰어나고 가시성이 높은 파이프라인 시스템을 원하는 영업 팀.

📮 ClickUp 인사이트: 당사의 설문조사에 따르면, 약 88%의 리더들이 여전히 수동 체크인, 대시보드 또는 회의를 통해 최신 정보를 확인하고 있습니다. 비용은 무엇일까요? 시간 낭비, 작업 전환, 그리고 종종 최신 정보가 아닌 데이터입니다. 업데이트를 추적하는 데 소비하는 에너지가 많을수록, 그 에너지를 실제 행동으로 전환할 수 있는 시간이 줄어듭니다. 목록 및 채팅에서 사용할 수 있는 ClickUp의 Autopilot Agents는 상태 변경 사항과 중요한 토론 스레드를 즉시 표시합니다. 이제 팀에 "빠른 업데이트"를 요청할 필요가 없습니다. 👀 💫 실제 결과: Pigment는 ClickUp을 통해 팀의 커뮤니케이션 효율성을 20% 향상시켰으며, 팀의 연결성과 일관성을 높였습니다.

4. ClickUp 영업 파이프라인 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 파이프라인 관리 템플릿으로 계정 관리자와 비즈니스 개발 담당자를 조정하세요

ClickUp 영업 파이프라인 관리 템플릿은 내장된 프로세스 로직과 단계별 KPI를 통해 파이프라인 구성을 한 단계 더 발전시켰습니다.

계정 관리자(AE)와 비즈니스 개발 담당자(BDR)가 가시성을 잃지 않고 거래 단계에서 협업할 수 있도록 설계되었습니다.

25개의 상태, 회사 수익 및 직원 수를 포함한 18개의 사용자 정의 필드, 자동화 지원 등, 초기 접촉부터 계약 체결까지 잠재 고객을 추적할 수 있는 강력한 시스템을 제공합니다.

개별 담당자를 위한 맞춤 보기, 거래 만료 보고서 및 병목 현상 표시기가 포함되어 있습니다. 알림 및 자동화 기능을 통해 팀이 모든 단계에서 일관된 업무를 수행하고 잠재 고객의 관심을 유지할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

AE 및 BDR에게 거래 맥락을 완전히 반영한 기회를 할당하세요

내장된 자동화 및 공유 보기를 통해 팀의 일관성을 유지하세요

박스 보기 를 통해 개별 업무량 메트릭으로 담당자의 성과를 추적하세요

에스컬레이션 프로토콜 및 마감 알림 만들기

🔑 이상적인 사용 대상: 명확한 역할과 팀 회원 간의 공유 가시성을 갖춘 체계적인 파이프라인 관리가 필요한 중대형 영업 팀.

💡 프로 팁: 양식 작성뿐만 아니라 실제 마감 데이터를 기반으로 맞춤형 리드 스코어링 모델을 구축하세요. 가격 페이지 방문이나 데모 참석과 같은 행동은 이메일 열람과 같은 일반적인 행동보다 더 높은 가중치를 부여할 수 있습니다.

5. ClickUp 영업 CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 CRM 템플릿으로 리드 및 고객 상호 작용을 추적하세요

ClickUp 영업 CRM 템플릿은 영업 팀이 업무를 체계적으로 정리하고, 성과를 추적하며, 모든 고객 대화를 관리하는 데 도움이 됩니다. 내장된 분석 및 자동화 기능을 통해 첫 연락부터 전환에 이르기까지 전체 영업 퍼널을 지원하여 시간을 절약할 수 있습니다.

이 템플릿에는 계정 추적, 고객 노트, 작업 할당 및 거래 타임라인을 위한 도구가 포함되어 있으며, 모든 도구는 대화형 대시보드에 통합되어 있습니다.

또한 ClickUp 내에서 직접 파이프라인 맞춤 설정, 아웃리치 일정 관리 및 이메일 후속 조치를 수행할 수 있어, 현대적인 영업 운영을 위한 진정한 올인원 작업 공간이 됩니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

맞춤형 파이프라인 단계에서 대화 및 거래를 관리하세요

보드, 목록 및 요약 보기 로 팀 활동을 모니터링하세요

Slack, 이메일 및 기타 영업 팀 도구와 통합하세요

거래 내역과 클라이언트 커뮤니케이션을 한 곳에서 확인하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 리드를 관리하고, 상호 작용을 추적하며, 데이터 기반의 인사이트를 활용하여 의사 결정을 개선하기 위해 확장 가능하고 사용하기 쉬운 CRM이 필요한 영업 팀.

➡️ 자세히 보기: 영업 및 마케팅 팀을 위한 고객 프로필 템플릿

6. ClickUp 클라이언트 허브 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 클라이언트 허브 템플릿으로 클라이언트의 업무와 관계를 관리하세요

ClickUp 클라이언트 허브 템플릿은 경량 프로젝트 관리와 CRM 기능을 결합하여 클라이언트 대응 팀에 커뮤니케이션, 결과물 및 진행 중인 작업을 추적할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼을 제공합니다.

회의 노트, 계정 내역, 청구 업데이트, 주요 연락처 등 모든 클라이언트 데이터의 중앙 집중식 허브 역할을 합니다.

직관적인 구조로 빠른 검색, 간편한 문서화, 원활한 내부 협업을 지원합니다. 이 허브 템플릿은 고부가가치 관계를 관리하고 모든 접점에서 투명성이 요구되는 대행사, 법률 팀 또는 컨설팅 회사에 유용합니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

하나의 통합된 작업 공간에서 클라이언트 프로젝트 및 커뮤니케이션을 정리하세요

일상적인 업데이트, 작업 인계 및 알림을 자동화하세요

클라이언트 라이프사이클 전반에 걸쳐 자세한 상태 업데이트로 결과물을 추적하세요

내부 및 외부 협력자 간의 가시성 유지

🔑 이상적인 사용 대상: 프로젝트 실행과 클라이언트 관계 워크플로우를 모두 관리할 수 있는 중앙 작업 공간을 원하는 대행사, 컨설턴트 또는 계정 관리자.

7. ClickUp 계정 허브 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계정 허브 템플릿으로 클라이언트 및 관계 인사이트를 추적하세요

ClickUp 계정 허브 템플릿은 전략적 클라이언트 계정에 대한 포괄적인 개요를 제공하고 계정 계획, 기회 발견 및 갱신 워크플로우를 지원합니다.

사용자는 사용자 지정 가능한 대시보드를 통해 계정 관리자를 지정하고, 과거의 상호 작용을 기록하고, 상향 판매 경로를 구축할 수 있습니다.

7가지 상태, 총 계약 가치(TCV) 및 고객 감정과 같은 사용자 정의 필드, 내장된 자동화 기능을 갖춘 이 템플릿을 사용하면 팀이 계정 데이터를 중앙 집중화하고, 접점을 모니터링하며, 중요한 후속 조치를 미리 준비할 수 있습니다.

기업 수준의 관계나 스타트업 클라이언트를 추적하는 경우, 이 템플릿을 사용하면 데이터를 체계적으로 정리하고 성과를 측정할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

간단한 시각적 단계를 사용하여 계정 상태 업데이트를 관리하세요

키 마일스톤, 회의 및 갱신 조건을 정리하세요

계정 전략을 마케팅 및 제품 목표에 맞추세요

세 가지 스마트 워크플로우로 일반적인 업데이트 및 알림을 자동화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 클라이언트 정보를 추적하고, 가시성을 유지하며, 일상적인 고객 관계를 관리하기 위해 간편한 시스템이 필요한 계정 관리자 또는 서비스 팀.

💡 프로 팁: 대시보드를 보기로 추가하여 목표를 추적하고, 트렌드를 파악하고, 팀의 일관성을 유지하세요. 모든 것이 하나의 사용자 지정 가능한 스페이스에서 가능합니다.

8. ClickUp 고객 온보딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 온보딩 템플릿으로 신규 클라이언트를 안내하세요

ClickUp 고객 온보딩 템플릿은 팀이 여러 단계로 나뉘어 혼란스럽지 않고 원활하고 반복 가능한 고객 온보딩 경험을 만들 수 있도록 도와줍니다.

이를 통해 팀은 교육 일정, 환영 체크리스트, 플랫폼 안내 및 진행 상황 업데이트를 추적할 수 있습니다

각 작업은 명확한 결과물과 연결되어 있으며, 이메일 및 지원 도구와의 통합을 통해 원활한 커뮤니케이션이 가능합니다. 온보딩 관리자는 고객당 소요 시간, 성공 KPI 및 향후 개선을 위한 피드백을 모니터링할 수도 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

맞춤형 온보딩 타임라인으로 프로세스의 각 단계를 지도에 표시하세요

입력 양식 및 사용자 정의 필드를 통해 고객 데이터를 수집하세요

서비스 패키지 보기 를 사용하여 고객을 다양한 서비스 패키지로 구성하세요

피드백 설문지를 사용하여 클라이언트의 만족도와 참여도를 실시간으로 모니터링하세요

6가지의 상세한 상태 단계로 온보딩 진행 상황을 추적하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 개인화된 온보딩 여정을 제공하고 모든 접점에서 참여를 측정하고자 하는 고객 성공 관리자, 온보딩 팀 및 SaaS 스타트업.

➡️ 자세히 보기: 신규 클라이언트 경험을 간소화하는 무료 클라이언트 온보딩 템플릿

9. ClickUp 계정 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계정 관리 템플릿으로 주요 계정 및 갱신을 추적하세요

ClickUp 계정 관리 템플릿은 비즈니스가 전략적 계정의 전체 라이프사이클을 한눈에 볼 수 있도록 지원하여, 고가치 클라이언트를 관리하면서 업무를 체계적으로 정리할 수 있도록 도와줍니다.

우선순위 계정, 위험 계정 및 클라이언트 성공 플레이북과 같은 기본 제공 보기를 통해 이 템플릿을 사용하면 클라이언트 데이터를 중앙 집중화하고 가장 중요한 계정이 누락되는 것을 방지할 수 있습니다.

각 계정 프로필에는 회의 기록, 계약, 진행 중인 작업 및 관련 문서가 포함됩니다. 이 중앙 집중식 정보 소스는 관계를 강화하고 장기적인 가치를 창출하는 데 도움이 됩니다. 내장 대시보드는 수익 기여도, 갱신 위험 및 만족도 요인을 강조 표시합니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

이메일 참여 및 닫힘 날짜 와 같은 사용자 지정 필드를 사용하여 갱신 날짜, 연락처 정보 및 참여를 추적하세요

맞춤형 스코어링 보기를 사용하여 업셀링 기회를 발견하세요

계정 피드백에 대해 마케팅 및 제품 팀과 협력하세요

위험 및 우선순위 계정과 같은 중요한 보기를 통해 신속한 의사 결정을 내리세요

🔑 이상적인 사용 대상: 고객 성공 팀, AM, 기업 영업 팀 등 클라이언트의 상태를 모니터링하고 이탈을 방지하며 전체 팀에서 고객 데이터에 액세스할 수 있어야 하는 경우.

➡️ 자세히 보기: 지원 운영을 정리하기 위한 고객 서비스 템플릿

10. 영업 퍼널 템플릿을 만드는 단계 ClickUp

무료 템플릿 받기 ClickUp의 영업 퍼널 만들기 템플릿을 사용하여 체계적인 퍼널을 구축하세요

효과적인 영업 퍼널을 계획하려면 명확성과 방향이 필요합니다. ClickUp의 영업 퍼널 템플릿을 만드는 단계는 인지도에서 유지에 이르기까지 퍼널의 각 단계를 안내하며, 모든 단계에 대한 주요 활동, 콘텐츠 및 메시지를 지도에 표시합니다.

각 섹션은 추적 가능한 목표와 전환 체크포인트로 세분화되어 있습니다. 이 템플릿은 영업 팀과 마케팅 팀이 보다 효과적으로 협업할 수 있도록 지원하여, 보다 목표에 맞춘 효과적인 육성 전략을 통해 불일치를 줄이고 리드 품질을 개선합니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드실 이유:

목록, 간트 및 보드 보기 를 사용하여 전체 영업 퍼널을 시각화하세요

각 단계에서 콘텐츠, 홍보 및 추적에 대한 작업을 할당하세요

작업, 아웃리치 플랜 및 캠페인 콘텐츠를 연결하세요

내장된 하위 작업, 우선순위, 댓글 및 자동화 기능을 통해 협업을 개선하세요

🔑 이상적인 대상: 확장 가능한 영업 전략을 설계하고 단일 시스템에서 리드, 콘텐츠 노력 및 전환 성과를 추적하고자 하는 영업 팀 리더, 마케터 및 창업자.

💡 프로 팁: 모든 주요 커뮤니케이션, 문서 및 결정을 연락처 기록에 직접 연결하여 CRM을 단일 정보 소스로 활용하세요. 이렇게 하면 전체 팀이 일관된 정보를 공유할 수 있으며 여러 도구에 정보가 흩어져 있는 혼란을 방지할 수 있습니다.

11. ClickUp 영업 팀 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 팀 플랜 템플릿으로 목표에 집중하세요

ClickUp 영업 플랜 템플릿은 팀이 명확한 영업 목표를 정의하고, 전략을 조정하며, 복잡함 없이 성과를 추적할 수 있도록 지원합니다. 이 템플릿은 전략적 목표, 영업 전술, 지역 계획 및 분기별 목표를 하나의 구조화된 문서로 요약합니다.

즉시 사용할 수 있는 목록 템플릿으로 제작되어 타임라인, 간트, 영업 플랜 구성 요소와 같은 구조화된 보기를 제공하므로 팀은 항상 다음 작업과 더 큰 목표와의 관련성을 파악할 수 있습니다.

이 템플릿은 또한 성과 추적 및 여러 부서의 조정 작업도 지원합니다. 다양한 제품 라인, 영업 채널 또는 팀에 대한 보기를 만들 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

대시보드를 통해 진행 상황을 분석하고 전략을 개선하여 마케팅 및 운영과 목표를 조정하세요

간트 및 달력 보기 를 사용하여 각 CRM 전략의 진행 상황을 추적하세요

하위 작업 및 할당을 통해 팀 회원들과 협업하세요

프로젝트 요약을 사용하여 성과를 모니터링하고 필요에 따라 신속하게 대응하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 단일 협업 CRM 작업 공간에서 팀, 타임라인 및 결과물을 조정하여 체계적인 성장을 계획하는 영업 관리자, 이사 및 경영진.

12. ClickUp 영업 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 보고서 템플릿으로 성과 및 인사이트를 추적하세요

성능 추세를 분석하고 이를 효과적으로 전달하는 것은 영업 팀의 성공에 매우 중요합니다. ClickUp 영업 보고서 템플릿에는 일별, 주별 또는 월별 영업 실적 보고를 위한 사전 구축된 레이아웃이 포함되어 있습니다.

차트, 테이블 및 동적 필드를 통해 진행 상황을 시각화하고 핵심 성과 지표(KPI)를 강조 표시할 수 있습니다.

전환율을 측정하거나, 담당자 성과를 추적하거나, 성공/실패 추세를 검토하는 등, 이 템플릿은 원시 데이터를 설득력 있는 경영진용 요약으로 변환합니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

영업 분기 및 영업 지역 과 같은 사용자 지정 필드를 사용하여 지역, 성과, 분기 등을 추적하세요

연도, 월, 제품/서비스 유형별로 보고할 수 있는 여러 보기를 이용할 수 있습니다

성공률, 파이프라인 속도, 수익 등 KPI를 강조 표시하세요

구조화된 대시보드 및 타임라인으로 부서 간 협업을 개선하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 영업 분석가, 관리자 및 운영 팀이 성과를 보고하고, 다양한 주기 및 팀에 걸쳐 일관되고 데이터에 기반한 영업 보고서를 작성하고자 하는 경우.

🔎 알고 계십니까? 모바일 CRM 플랫폼이 크게 증가하면서, 이를 활용하는 비즈니스는 영업 목표 달성률이 150% 증가했습니다.

13. ClickUp 영업 팀 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 추적기 템플릿으로 성과 및 파이프라인 활동을 추적하세요

일일 영업 활동은 특히 빠르게 변화하는 환경에서 일관된 감독이 필요합니다. ClickUp 영업 추적기 템플릿은 제품별, 팀별, 시간별 등 모든 각도에서 영업 데이터를 모니터링합니다.

월별 영업 실적 및 제품별 영업 상태와 같은 보기를 통해 데이터를 깔끔하고 최신 상태로 유지하면서 시각적으로도 보기 쉽게 파이프라인을 쉽게 파악할 수 있습니다.

이 템플릿에는 통화 기록, 상태 태그, 거래 노트 및 시간 스탬프가 찍힌 작업이 포함되어 있어 완벽한 추적성이 보장됩니다. Teams는 CRM 데이터에 맞게 필드를 맞춤 설정하고, 후속 조치를 위한 알림을 생성하고, 차트 또는 위젯을 통해 일일 성과 메트릭을 시각화할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

배송비 및 이익 목표 와 같은 사용자 정의 필드를 사용하여 단가, 반품, 배송 및 이익 마진을 추적하세요

고객 이탈과 프로세스 지연을 신속하게 파악하세요

타임스탬프를 사용하여 일일 영업 활동을 기록하고 모니터링하세요

도구를 전환하지 않고도 트렌드와 고객 주문을 분석하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 영업 팀, SDR 관리자, 워크플로우 가시성을 확보하면서 개인 및 팀의 성과를 관리하고, 결과를 측정하고, 데이터 기반 추적을 통해 영업 노력을 최적화하고자 하는 팀.

14. ClickUp 영업 전화 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 전화 템플릿으로 아웃리치 간소화

모든 통화는 제대로 캡처된다면 귀중한 가치입니다. ClickUp 영업 통화 템플릿 을 사용하면 영업 담당자가 대화 결과를 기록하고 통화 노트를 첨부하고 후속 조치를 설정할 수 있습니다. 연락처 및 통화 날짜에 대한 사용자 정의 필드를 통해 전체 CRM 프로세스를 명확하고 책임감 있게 관리하며 쉽게 실행할 수 있으므로 리드가 소멸되는 일이 없습니다.

통화는 목적(소개, 데모, 협상)별로 분류하고 거래 또는 연락처에 연결할 수 있습니다. 이러한 데이터를 구조화하면 코칭이 개선되고 반복이 줄어들며 퍼널을 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

요약 보기 를 통해 영업 전화의 개요를 확인하고 진행 상황을 추적하세요

구조화된 파이프라인 및 통화 기록을 통해 영업 팀의 통화 상태를 추적하세요

연락처 정보, 통화 노트, 후속 조치 일정을 한 곳에 저장하세요

맞춤형 상태로 후속 조치를 할당하고 결과를 관리하세요

가시성과 추진력을 위해 만들어진 보기를 사용하여 아웃리치를 구성하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 영업 개발 담당자, 아웃바운드 팀, 통화 데이터를 분석하여 홍보 노력을 추적하고, 후속 조치를 정리하며, 모든 고객 통화에서 성과를 개선하고자 하는 트레이너.

💡 프로 팁: 지속적인 고객 관계를 구축하려면 간소화된 CRM 주기가 중요합니다. 다음의 필수 단계를 따라 잠재 고객을 충성스러운 고객으로 전환하세요. 리드 식별: 이상적인 프로필에 맞는 잠재 고객을 정확하게 파악하세요 ✅

리드 자격 평가: 어떤 리드가 실제로 준비가 되어 있고 전환 가능성이 높은지 확인하세요 ✅

리드 육성: 구매 준비가 될 때까지 좋은 관계를 구축하고 가치를 제공하세요. ✅

거래 성사: 최종 단계까지 잠재 고객을 안내하여 성공적인 전환으로 이끄세요 ✅

고객 지원 제공: 구매 후 탁월한 서비스를 제공하여 충성도와 지지도를 높입니다. ✅

15. ClickUp 영업 프로세스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 프로세스 템플릿으로 영업 워크플로우를 구조화하세요

ClickUp 영업 프로세스 템플릿은 영업 주기의 각 단계를 단일 작업 기반 레이아웃으로 구성하여 리드 자격 평가부터 계약 체결에 이르기까지 영업 프로세스를 단계별로 요약합니다.

이 템플릿은 활동을 사용자 지정 상태 및 필드로 구성하고, 시각적 워크플로우를 통해 역할 간에 성과를 쉽게 추적하고 협업을 원활하게 진행할 수 있도록 지원합니다.

각 단계에는 효율적인 워크플로우 관리를 위한 작업 체크리스트, 승인 포인트 및 리소스 링크가 포함되어 있습니다. 이를 통해 신입 사원을 더 빠르게 적응시키고, 베테랑 사원들이 전략적 변화에 발맞춰 일할 수 있도록 지원합니다.

자동화를 통해 후속 조치 및 상태 업데이트와 같은 일반적인 작업을 더욱 간소화할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

담당자의 책임에 따라 영업 단계를 작업 수준으로 세분화하세요

간트, 보드 및 달력 보기 를 사용하여 타임라인과 후속 조치를 추적하세요

사용자 지정 필드를 사용하여 연락처 정보, 이메일, 리드 점수 및 통화 기록을 저장하세요

단일 대시보드에서 파이프라인의 병목 현상을 파악하고 작업 진행 상황을 검토하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 영업 리더, 지원 전문가, 영업 프로세스를 표준화하고 발견부터 마감까지 모든 거래 단계를 명확하게 파악하기 위해 확장 가능한 워크플로우를 구축하는 팀.

ClickUp으로 영업 파이프라인을 최적화하세요

CRM, 프로젝트 업데이트, 보고 및 클라이언트 커뮤니케이션을 위해 여러 도구를 관리하고 있다면 시간을 낭비하고 있는 것입니다. Asana는 좋은 출발점을 제공하는 CRM 템플릿을 제공하는 반면, ClickUp은 영업 운영의 모든 측면을 관리할 수 있는 단일 플랫폼을 제공합니다.

처음부터 구축하거나 현재 설정을 개선하는 경우, ClickUp을 사용하면 거래를 쉽게 성사시키고, 클라이언트를 유지하며, 수익을 확대할 수 있습니다.

반복적인 작업을 자동화하고, 리드를 할당하고, 거래 단계를 추적하고, 사용자 지정 가능한 대시보드에서 성과를 모니터링하세요. 따라서 모든 워크플로우, 모든 연락처, 모든 영업이 한 곳에서 관리됩니다.

오늘 무료로 시작하고 ClickUp이 CRM 관리를 어떻게 놀랍게 변화시키는지 확인해보세요!