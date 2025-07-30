더 나은 양식 작성을 위한 10가지 최고의 Tally Forms 대안

기본 기능을 뛰어 넘는 양식 작성기를 찾고 계십니까?

Tally Forms는 간단하고 번거롭지 않은 접근 방식을 제공하지만, 마케터, 스타트업 팀, 제품 관리자, 운영 책임자 및 개인 사업자는 종종 더 고급 기능이 필요합니다.

원활한 통합, 강력한 자동화, 더 매끄러운 사용자 인터페이스를 생각해보세요. 양식 작성을 개선하거나, 더 풍부한 데이터를 캡처하거나, 워크플로우를 간소화하려는 경우, 올바른 곳을 찾았습니다.

복잡한 설문조사 및 리드 생성부터 이벤트 등록 및 결제 수집에 이르기까지 모든 것을 위한 도구를 제공하는 최고의 Tally Forms 대안 10가지를 목록으로 정리했습니다.

그리고 아니요, 이러한 기능을 사용하기 위해 코딩 지식이 필요하지 않습니다!

Tally 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

Tally Forms가 제공하는 기능 이상의 양식 제작을 위한 단계로 나아갈 준비가 되었다면, 어떤 기능이 진정한 차이를 만드는지 정확히 아는 것이 현명합니다.

첫 번째 규칙은 복잡한 양식을 고급 양식과 동일시하지 않는 것입니다!

대신, 고려할 만한 몇 가지 키 포인트를 소개합니다.

✅ 고급 논리 및 동적 필드: 양식이 "생각"할 수 있는 기능을 찾으세요. 즉, 질문 표시 또는 숨기기, 섹션 건너뛰기, 사용자의 이전 답변에 따라 양식 흐름 변경 등이 가능합니다

✅ 심층적인 맞춤 설정 및 브랜딩 제어: 양식은 브랜드의 확장입니다. 맞춤형 폰트, 색상, 레이아웃 및 자체 맞춤형 도메인을 사용할 수 있는 중요한 옵션을 비롯한 광범위한 시각적 조정이 가능한 대안을 찾으세요

✅ 원활한 통합 및 강력한 자동화: 데이터는 사일로에 갇혀 있으면 가치가 없습니다. 최고의 대안은 CRM, 이메일 마케팅 플랫폼, 프로젝트 관리 도구 및 기타 비즈니스 앱과 손쉽게 연결됩니다. 더 좋은 점은 양식 제출에서 직접 워크플로우를 자동화할 수 있다는 것입니다

✅ 강력한 보고 및 분석: 단순한 응답 수를 넘어서는 기능을 제공합니다. 강력한 대안은 대시보드, 차트 및 양식 성능에 대한 통찰력을 제공하여 트렌드를 파악하고 이탈 지점을 정확히 파악하며 데이터를 이해할 수 있도록 지원합니다

✅ 안전한 결제 수집: 제품을 판매하거나, 이벤트 요금을 수집하거나, 구독을 관리하는 경우, 내장된 안전한 결제 처리는 필수 기능입니다. 인기 있는 결제 게이트웨이와 직접 통합된 기능을 찾으세요

✅ 제작자와 응답자 모두를 위한 사용자 경험(UX): 훌륭한 양식 작성기는 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스로 사용하기 쉽습니다. 마찬가지로 중요한 것은, 양식이 매력적이고 모바일에 반응하며, 대상이 쉽게 작성할 수 있어 완료율을 높일 수 있어야 한다는 것입니다

✅ 규정 준수 및 보안 기능: 민감한 데이터의 경우, CAPTCHA 및 데이터 암호화와 같은 기능과 함께 HIPAA, GDPR 또는 PCI 규정 준수와 같은 필요한 인증을 도구에서 제공하는지 확인하여 정보를 보호하십시오

10가지 Tally 대안 제품 한눈에 보기

자세한 내용을 살펴보기 전에, 적합한 솔루션을 빠르게 찾을 수 있도록 간단한 가이드를 제공합니다:

도구 이름 주요 기능 가장 적합한 가격 ClickUp 동적 양식, 자동화, AI 인사이트, 맞춤형 브랜딩, 직접 작업 생성 자동화된 종단간 워크플로우 영구 무료 플랜, 기업용 맞춤 설정 가능 NoteForms Notion 통합, 조건부 논리, 맞춤형 브랜딩, 알림 Notion 데이터베이스에 데이터 캡처 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 $24부터 시작합니다 Typeform 대화형 양식, 논리 점프, 리치 미디어, 분석 대화형 양식 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 29달러부터 시작합니다 Jotform 10,000개 이상의 템플릿, 결제 통합, 여러 페이지 양식, PDF 에디터 다양한 템플릿 옵션 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 39달러부터 시작합니다 Google 양식 무제한 양식, 시트 통합, 협업 간편한 데이터 수집 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 6달러부터 시작합니다 SurveyMonkey 고급 논리, AI 분석, 통합, 다국어 고급 설문조사 인사이트 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 99달러부터 시작합니다 Formstack 양식 HIPAA/PCI/GDPR 준수, 워크플로우 자동화, 분석 안전하고 규정을 준수하는 워크플로우 14일 무료 체험판, 유료 플랜은 월 $99부터 시작합니다 Zoho Forms 모바일 대응, 승인 워크플로우, 결제 Zoho 스위트 통합 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 12달러부터 시작합니다 Formsite 드래그 앤 드롭, SSL/PCI/HIPAA 준수, 시각적 보고서 보안 양식, 운영 무료 플랜 없음 (14일 체험판 제공), 유료 플랜은 월 $24부터 시작합니다 Cognito Forms 고급 계산, 전자 서명, 포털 고급 계산 기능 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 19달러부터 시작합니다

👀 알고 계셨나요? 12세기 초 영국에서 변호사들과 사무원들은 양식 책 이라고 불리는 인쇄된 샘플 문서 모음을 사용하여 변론서, 영장, 계약서 및 기타 공식 텍스트를 작성했습니다. 이 양식들은 시간을 절약하고 정확성을 보장하기 위한 표준화된 템플릿 역할을 했으며, 결국 17세기에는 미리 인쇄된 법률 양식이 널리 보급되는 계기가 되었습니다!

최고의 Tally 대안

이 Tally의 대안 중 몇 가지를 살펴보세요. 대부분은 무료 체험판이나 넉넉한 무료 플랜을 제공하므로, 데이터 수집 노력을 변화시키고 비즈니스에 힘을 실어줄 수 있는 방법을 직접 확인해보세요. 시작해 보세요!

1. ClickUp (자동화된 종단간 워크플로우에 가장 적합)

지금 ClickUp을 사용해보세요 ClickUp 양식을 사용하여 데이터를 쉽게 수집하고 실행 가능한 추적으로 변환하세요

수집한 데이터가 스프레드시트에 그냥 저장되어 있는 것이 아니라, 즉시 조치를 촉발하고, 프로젝트를 생성하며, 지능적인 인사이트까지 제공하는 세상을 상상해보세요. 이것이 바로 업무에 필요한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp이 제공하는 강력한 현실입니다!

ClickUp에서 양식을 만드는 것은 매우 간단하고 직관적입니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하여 고객 피드백을 수집하거나, 서비스 요청을 관리하거나, 내부 설문조사를 실행하는 등 필요에 맞는 양식을 빠르게 만들 수 있습니다. 자신만의 브랜딩을 추가하고, 다양한 질문 유형 중에서 선택하고, 각 응답을 특정 방식으로 캡처하도록 지도에 표시할 수 있습니다.

ClickUp 양식을 사용하여 직원 피드백을 수집하고, 펄스 설문조사를 실행하고, 아이디어를 수집하고, 팀의 감정을 추적하세요

사용자가 응답을 제출하면 즉시 ClickUp 작업으로 변환되며, 키 데이터가 특정 사용자 정의 필드에 매핑되어 필요한 모든 세부 정보가 포함되므로 대시보드에서 바로 쉽게 추적, 할당 및 관리할 수 있습니다.

하지만 진정한 마법은 ClickUp 자동화에서 일어납니다. 양식이 제출되는 즉시 작업이 올바른 팀 회원에게 자동으로 할당되거나 제공된 정보에 따라 우선순위가 지정되도록 강력한 트리거를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 설문조사 응답이 "긴급"으로 표시되면 ClickUp은 즉시 해당 응답을 우선순위가 높은 것으로 표시하고 해당 담당자에게 알릴 수 있습니다.

자동화 트리거를 토글하고 워크플로우가 스스로 실행되는 것을 지켜보세요!

설문조사를 처음부터 작성하거나 수집한 모든 응답을 이해하는 데 도움이 필요한 경우, ClickUp Brain이 도와드리겠습니다.

이 AI 기반 어시스턴트는 설문조사 질문을 생성하고, 양식 데이터를 분석하고, 피드백을 요약하고, 주요 트렌드나 조치 항목을 표면화할 수도 있습니다. 빈 슬레이트에서 시작하든, 수많은 응답에서 인사이트를 추출하든, ClickUp Brain은 전체 프로세스를 더 스마트하고 원활하게 만들어 가장 중요한 일에 집중할 수 있도록 해줍니다.

ClickUp으로 양식 제출 데이터를 실시간으로 분석하고 AI 인사이트를 얻으세요

이것이 바로 10개의 통합 없이 엔드 투 엔드 자동화된 양식 워크플로우를 만드는 방법입니다! 시작하는 데 도움이 필요하시면 ClickUp의 간단한 양식 템플릿을 사용해보세요!

ClickUp의 최고의 기능

조건부 논리를 사용하여 동적인 양식 작성: ClickUp Forms를 사용하면 이전 답변에 따라 필드를 표시하거나 숨길 수 있으므로 응답자로부터 가장 관련성 높고 자세한 정보만 수집할 수 있으며, 고도로 맞춤화된 경험을 만들 수 있습니다

일관된 전문성을 위해 양식에 브랜드를 표시하세요: 회사 로고, 브랜드 색상, 맞춤 배경, 심지어 맞춤 도메인까지 사용하여 ClickUp 양식의 모양과 느낌을 맞춤 설정하세요

양식 제출을 직접 실행 가능한 작업으로 전환: 완료된 모든 ClickUp 양식은 프로젝트 내에서 즉시 새로운 작업을 생성할 수 있습니다

다목적 사용자 정의 필드로 데이터를 풍부하게 만드세요: 양식에서 응답을 작업 및 프로젝트의 사용자 정의 필드에 직접 지도하세요

지능형 자동화로 워크플로우를 추진하세요: ClickUp의 강력한 자동화 엔진을 활용하여 양식 제출에 따라 일련의 작업을 트리거하세요

ClickUp Brain을 사용하여 스마트한 인사이트를 도출하세요: ClickUp의 강력한 AI 어시스턴트를 사용하여 데이터를 요약하고, 트렌드를 파악하거나, 응답에서 키 액션 항목을 추출하세요

통합 작업 공간에 모든 수집된 데이터를 중앙 집중화: 모든 ClickUp 양식 제출은 관련 작업, 문서 및 커뮤니케이션과 원활하게 통합되어 상호 연결된 워크플로우를 만듭니다

ClickUp의 한도

ClickUp은 포괄적이고 광범위한 기능을 제공하지만, 그 기능이 강력하기 때문에 기본 양식 작성에만 집중하는 팀의 경우 초기 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

사용자 리뷰:

첫 번째 ClickUp 자동화를 설정했을 때, 그것은 마치 전구가 켜지는 순간과 같았습니다. 이제 태그를 추가하는 것만으로도 전체 하위 작업 템플릿이 자동으로 적용됩니다. 더 이상 하위 작업을 뒤져보거나 누군가가 중요한 단계를 잊지 않았는지 걱정하며 시간을 낭비하지 않아도 됩니다. 또한 작업을 할당하고, 상태를 업데이트하고, 알림을 보내는 자동화 기능도 추가했습니다. 이 모든 것은 그 자체로는 사소한 일이지만, 함께 사용하면 운영 방식을 완전히 간소화할 수 있습니다. 이는 단순히 시간을 절약하는 것이 아닙니다(물론 시간도 절약되지만). 관리 업무에 발목이 잡히지 않고 팀이 최고의 업무에 집중할 수 있는 더 원활하고 스트레스가 적은 환경을 만드는 것입니다.

💟 보너스: 전용 데스크톱 AI 도우미인 Brain MAX는 양식 워크플로우의 모든 단계를 간소화합니다 . 음성 인식 기능을 사용하여 요구 사항을 말하기만 하면 MAX가 질문 초안을 작성하고, 연결된 모든 앱에서 관련 데이터를 찾아 가져오고, 설문조사가 완료되면 응답을 즉시 요약합니다. 또한 고급 추론 및 콘텐츠 생성을 위한 여러 LLM에 액세스할 수 있어, 한 곳에서 양식을 더 빠르고 스마트하게 구축, 분석 및 최적화할 수 있습니다. ClickUp Brain Max를 사용해 작업 시간을 단축하세요

💡 프로 팁: UX 피드백이나 NPS를 수집하는 QA 팀에 소속되어 계십니까? 소프트웨어 팀을 위한 양식을 확인해보세요!

2. NoteForms (Notion 데이터베이스에 직접 데이터를 수집하는 데 가장 적합)

via NoteForms

팀이 Notion을 주로 사용하는 경우, NoteForms는 양식 작성의 판도를 바꿀 수 있는 솔루션입니다. Notion 데이터베이스에 자동으로 채워지는 우아한 브랜드 양식을 만들 수 있어 수동 데이터 입력이 필요하지 않고, 모든 정보가 가장 필요한 곳에 정리되어 있습니다.

이는 CRM에서 콘텐츠 계획에 이르기까지 모든 것을 중앙 허브로 Notion을 사용하는 개인 기업가, 스타트업 팀 및 제품 관리자에게 특히 매력적입니다. 번거로운 통합은 잊어 버리세요. NoteForms는 연결이 기본 양식 작성 도구보다 한 단계 더 발전한, 마치 기본 기능처럼 느껴지는 연결을 제공합니다.

NoteForms의 최고의 기능

기존 Notion 데이터베이스에서 직접 양식을 생성하세요

새로운 양식 제출을 새로운 항목으로 자동 추가하거나 기존 항목을 업데이트하세요

브랜드의 색상, 폰트, 로고로 양식을 광범위하게 맞춤 설정하고, 맞춤형 도메인도 추가할 수 있습니다

파일 업로드, 서명, 별점 평가 등 다양한 필드 유형을 포함하세요

조건부 논리를 구현하여 사용자의 응답에 적응하는 더 스마트하고 동적인 양식을 만드세요

새로운 제출에 대해 실시간 이메일, Slack 또는 Discord 알림을 설정하세요

응답자가 제출한 내용을 제출 후 편집할 수 있도록 허용

NoteForms의 한도

핵심 값은 Notion과 연결되어 있습니다. 워크플로우가 Notion에 크게 의존하지 않는 경우, 주요 이점이 줄어듭니다

Notion에 초점을 맞춘 틈새 솔루션으로서, 일부 범용 양식 작성기처럼 Notion 전용이 아닌 다른 도구와의 통합 기능은 그다지 다양하지 않을 수 있습니다

NoteForms 가격 정보

Free

Pro: 월 $24부터

팀: 월 59달러부터

NoteForms 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 NoteForms에 대해 어떻게 말하고 있나요?

사용자 리뷰는 다음과 같습니다.

내부 요청에 Notion Forms를 사용해 보았는데, 이미 Notion을 사용하고 있다면 매우 편리합니다. 데이터베이스와의 통합이 원활하고 UI도 깔끔합니다. 아직은 약간 한도가 있지만(조건부 논리나 심층적인 사용자 정의는 아직 지원되지 않음), 잠재력이 큰 견고한 첫 번째 버전입니다.

💡 프로 팁: 여전히 Excel을 사용하려면 Excel에서 양식을 만드는 방법에 대한 단계별 가이드를 여기에서 확인하세요

3. Typeform (대화형 경험에 가장 적합)

via Typeform

기본 양식을 매력적인 대화로 바꾸고 싶으신가요? 이것이 바로 Typeform의 강력한 기능입니다. 이 플랫폼은 한 번에 한 가지 질문씩 표시하여 응답자와 연결되는 시각적으로 우아하고 상호 작용이 뛰어난 경험을 제공함으로써 양식 작성을 근본적으로 재정의합니다.

전환율 극대화에 주력하는 마케터나 더 풍부한 정성적 데이터를 원하는 제품 관리자에게 Typeform은 기존의 정적인 양식에 대한 신선한 대안을 제공합니다. Typeform은 다른 많은 Tally Forms 대안과 차별화되는 세련되고 인간 중심의 접근 방식을 제공하여 모든 상호 작용이 신중하게 설계되고 더 매력적으로 느껴지도록 합니다.

Typeform의 최고의 기능

단일 질문씩 표시되는 인터페이스를 통해 사용자와의 상호작용을 효과적으로 설계하세요

정교한 조건부 논리 및 "논리 점프"와 같은 강력한 고급 기능을 구현하여 역동적이고 개인화된 경로를 만들 수 있습니다

폰트와 색상부터 배경과 레이아웃에 이르기까지 다양한 사용자 지정 옵션을 즐기세요

최고의 CRM, 이메일 마케팅 플랫폼, 분석 솔루션 등 방대한 비즈니스 도구 생태계와 원활하게 통합하세요

Stripe 및 PayPal과 같은 주요 게이트웨이를 통해 양식에서 직접 안전한 결제 수집을 진행할 수 있습니다

이미지, GIF 및 비디오와 같은 리치 미디어를 질문에 직접 삽입하세요

질문별 이탈률 등 강력한 내장 분석 기능을 활용하여 심층적인 인사이트를 확보하세요

Typeform의 한도

Typeform에 대한 투자는 다른 양식 작성 솔루션보다 높을 수 있지만, 특히 제출량이 많거나 상위 계층에서 특정 고급 기능에 액세스해야 하는 비즈니스의 경우 더욱 그렇습니다

시각적으로 훌륭하지만, 단일 질문 형식은 응답자가 여러 필드를 동시에 검토하거나 대량의 정보를 빠르게 입력해야 하는 양식에는 항상 효율적이지 않습니다

일부 사용자는 봇 방지를 위한 reCAPTCHA와 같은 고급 기능이 고가의 플랜으로 제한되어 있어 비용에 민감한 사용자에게는 불만 사항이 될 수 있다고 보고합니다

Typeform 가격

Free

기본: $29/월

추가 혜택: $59/월

비즈니스: 월 99달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Typeform 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (870개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Typeform에 대해 어떻게 말하고 있나요?

사용자 리뷰:

Typeform에 대한 저의 전반적인 경험은 특히 직관적인 디자인, 사용의 용이성, 시각적으로 매력적이고 흥미로운 양식을 만들 수 있는 기능 덕분에 긍정적이었습니다. 제작자와 응답자 모두에게 원활하고 사용자 친화적인 경험을 제공하는 데 탁월합니다. 그러나 대량의 프로젝트나 복잡한 워크플로우를 처리할 때 몇 가지 한계가 드러납니다. 폴더 간에 프로젝트를 복제하기 위한 드래그 앤 드롭 기능과 같은 고급 구성 도구가 부족하여 생산성이 저하될 수 있습니다. 텍스트에 대한 대량 편집 옵션이나 슬라이드에 대한 글로벌 설정이 없어 반복적인 작업이 더 지루해질 수 있다는 점도 비슷한 문제라고 생각합니다.

📖 또한 읽기: 무료 피드백 양식 템플릿

4. Jotform (광범위한 템플릿 옵션에 가장 적합)

jotform을 통해

유연성과 다양한 시작점을 요구하는 팀에게 Jotform은 포괄적인 양식 작성 플랫폼으로 빛을 발합니다. 이 도구에는 10,000개 이상의 바로 사용 가능한 양식 템플릿이 포함되어 있어 연락처 양식에서 입사 지원서에 이르기까지 거의 모든 용도로 빠르게 배포할 수 있습니다.

강력한 조건부 논리, 방대한 타사 통합, Jotform Tables라는 강력한 내장 스프레드시트형 데이터베이스와 같은 고급 기능을 통합하여 Tally Forms의 기능을 훨씬 뛰어넘습니다.

이를 통해 사용자는 플랫폼 내에서 직접 제출 데이터를 관리 및 분석할 수 있으며, 수집된 정보를 단순한 원시 입력 데이터가 아닌 실행 가능한 인사이트로 변환할 수 있습니다.

Jotform의 최고의 기능

CSS 기능을 포함한 심층적인 사용자 지정 옵션으로 양식 디자인

40개 이상의 결제 게이트웨이와의 통합을 통해 양식을 통해 직접 결제를 안전하게 처리하세요

고급 조건부 논리를 구현하여 매우 동적이고 적응력이 뛰어난 양식을 만드세요

내장 데이터베이스인 Jotform 테이블을 활용하여 데이터를 관리, 정리 및 분석하세요

HIPAA 준수, 전자 서명, 전용 PDF 에디터와 같은 강력한 기능을 활용하세요

Jotform의 한도

광범위하지만, 독특하거나 최첨단 디자인 미학을 달성하려면 다른 Jotform 대안에 비해 일부 맞춤형 CSS 지식이 필요할 수 있습니다

사용량이 증가함에 따라 가격도 중요한 요소가 될 수 있습니다. 제출 양식이 많아지고 양식 수가 증가하면 사용자는 더 비싼 유료 등급으로 빠르게 이동하게 됩니다

Jotform 가격 계획

Free

브론즈: $39/월

실버: $49/월

골드: $129/월

Enterprise: 맞춤형 가격

Jotform 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jotform에 대해 어떻게 말하고 있나요?

사용자 리뷰는 다음과 같습니다.

Jotform을 사용하면 드래그 앤 드롭 도구를 사용하여 데이터를 수집하는 간단한 양식을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다. 당사는 이 도구를 사용하여 맞춤형 제품 주문 제출, 웹사이트의 정보 요청, 새 계정 등록 제출, 권리 포기 서명, 교정 승인 등 다양한 작업에 필요한 양식을 만들었습니다. 양식/제출을 다양한 애플리케이션과 통합하여 프로세스를 더욱 간소화할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 예를 들어, 대부분의 양식을 Google 스프레드시트와 통합하여 제출 정보가 포함된 스프레드시트를 자동으로 생성합니다. 또한 일부 양식을 Adobe Sign과 통합하여 서명을 쉽게 수집할 수 있습니다.

5. Google Forms (간단하고 협업적인 데이터 수집에 가장 적합)

google Forms를 통해

비용 없이 간단한 데이터 수집이 필요한 경우 Google Forms는 최고의 솔루션입니다. Google Workspace에 깊이 통합된 이 도구를 사용하면 Google 계정이 있는 모든 사용자가 설문조사, 퀴즈 또는 피드백 양식을 번거로움 없이 빠르게 만들 수 있습니다.

이 제품의 핵심 강점은 사용의 용이성과 실시간 협업 기능으로, 빠른 정보 수집과 손쉬운 공유가 필요한 교육자, 소규모 커뮤니티 그룹 또는 개인 사업자에게 즐겨찾기 목록에 등록되어 있습니다.

프리미엄 양식 작성 플랫폼이 제공하는 고급 기능이나 광범위한 사용자 지정 기능은 많지 않지만, Google Forms는 일관되게 신뢰할 수 있는 결과를 제공하여 예산에 민감한 사용자에게 매우 유용합니다.

Google Forms의 최고의 기능

무제한 양식 및 제출을 활용하세요

Google 스프레드시트와 원활하게 통합되어 즉각적인 분석, 정렬 및 보고를 경험하세요

실시간 협업을 촉진하여 여러 사용자가 양식을 편집하고 관리할 수 있도록 지원합니다

양식 내에서 간단한 분기를 위해 기본 조건부 논리를 사용하세요

직접 링크, 이메일, 소셜 미디어, 직접 삽입 등 다양한 공유 옵션을 활용하세요

양식 인터페이스에서 직접 생성된 응답에 대한 요약 및 차트를 자동으로 받아보세요

이벤트 RSVP와 같은 일반적인 시나리오에 사용할 수 있는 다양한 사전 디자인된 템플릿을 선택하세요

Google Forms의 한도

양식은 종종 일반적인 모양을 가지고 있어 특정 브랜드의 미적 감각에 완벽하게 맞추기 어렵습니다

내장 결제 처리, 전자 서명, 세분화된 파일 업로드 제어, 복잡한 다중 페이지 로직 등 많은 고급 기능은 기본적으로 사용할 수 없습니다

타사 CRM 또는 마케팅 자동화 도구와 연결하려면 일반적으로 수동으로 데이터를 내보내거나 유료 Zapier 구독이 필요합니다

매우 복잡한 데이터 워크플로우나 전문가 수준의 시장 조사를 위해 설계되지 않았으며, 단순한 정보 수집 작업에 가장 적합합니다

Google Forms 가격

Free

Business Starter: 사용자당 월 6달러

비즈니스 표준: 사용자당 월 12달러

Business Plus: 사용자당 월 18달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Google Forms 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (40,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google Forms에 대해 어떻게 말하고 있나요?

사용자 리뷰는 다음과 같습니다.

전반적으로 사용의 용이성, 자동화 기능(양식을 작성한 후 이메일을 보내는 설정), Google 스프레드시트의 사용에 만족합니다. 또한 Zapier와 같은 다른 도구와 연결하여 자동화를 더욱 강화할 수도 있습니다.

6. SurveyMonkey (고급 설문조사 인사이트에 가장 적합)

surveyMonkey를 통해

고객이 정말로 어떻게 생각하는지 궁금한 적이 있으신가요? 또는 큰 어려움 없이 시장의 펄스를 파악해야 할 필요가 있으신가요?

SurveyMonkey는 기본적으로 설문조사 세계의 노련한 전문가로, 피드백을 심층적으로 분석해야 하는 팀에 적합합니다. 전문가들이 작성한 방대한 템플릿 라이브러리와 순위 옵션, 전문적인 NPS(순추천고객지수) 질문 등 다양한 질문 유형을 사용하여 전문적인 설문조사를 디자인할 수 있습니다.

추가 기능으로는 설문조사를 더욱 개인적이고 흥미롭게 만들 수 있는 "스킵 로직"(이전 답변에 따라 질문이 바뀌는 기능), "파이핑"(이전 답변을 새로운 질문에 삽입하는 기능) 및 "무작위 배열"이 있습니다. 마케팅 담당자, 제품 관리자 또는 진지한 연구를 진행하는 모든 사람에게 SurveyMonkey는 가장 관련성 높은 데이터를 수집할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다.

SurveyMonkey의 최고의 기능

AI를 사용하여 개방형 댓글의 분위기, 텍스트 분석, 벤치마크 데이터까지 분석하세요

SurveyMonkey Audience, 대규모 글로벌 패널을 활용하여 신속하게 응답을 수집하세요

200개 이상의 인기 비즈니스 앱과 원활하게 연결

시각적 요소를 맞춤 설정하여 설문조사를 브랜드에 완벽하게 맞출 수 있습니다

다국어 설문조사 지원을 통해 다양한 언어로 피드백을 수집할 수 있습니다

SurveyMonkey의 한도

이 양식 작성기는 매우 강력하지만, 일부 사용자는 특히 복잡한 설문조사의 경우 인터페이스가 최신 디자인에 중점을 둔 다른 양식 작성기보다 세련되거나 현대적이지 않다고 생각합니다

이 제품의 가장 큰 장점은 설문조사 기능입니다. 따라서 매우 간단한 양식 작성 도구가 필요한 경우, 이 제품은 약간 과한 기능일 수 있습니다

SurveyMonkey 요금제

무료 플랜

표준 월간 요금제: $99/월부터 시작됩니다

Enterprise: 맞춤형 가격

노트: 사이트에서 더 많은 유료 연간 요금제를 확인할 수 있습니다.

SurveyMonkey 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (23,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (10,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SurveyMonkey에 대해 어떻게 말하고 있나요?

사용자 리뷰:

AI 지원이 더 많았으면 좋겠습니다. 지금까지 사용해 본 결과, AI 옵션은 시작하는 데는 도움이 되지만, 템플릿이 생성된 후에는 AI 프롬프트에서 조정하거나 수정하기가 쉽지 않습니다.

📖 관련 기사: SurveyMonkey 대안 및 경쟁사

7. Formstack Forms (보안 및 규정 준수가 중요한 양식에 가장 적합)

formstack을 통해

데이터 보안 및 규정 준수가 절대적으로 필요하다고 생각하십니까? 그렇다면 Formstack Forms가 강력한 솔루션으로 돋보입니다. 이 플랫폼은 민감한 정보 보호에 중점을 두고 구축되었으며 HIPAA 및 PCI 준수 인증을 제공하므로 의료, 금융 또는 법률 분야에서 매우 유용합니다.

단순한 양식 작성 그 이상으로, 운영 팀과 기업이 수집된 데이터가 다음 단계, 전자 서명 또는 문서 생성을 자동으로 트리거하는 스마트한 워크플로우를 만들 수 있도록 지원합니다. Formstack은 양식이 안전할 뿐만 아니라 중요한 비즈니스 프로세스에 깊이 통합되도록 보장하여 Tally Forms에서 크게 업그레이드된 기능을 제공합니다.

Formstack Forms의 주요 기능

HIPAA 및 GDPR과 같은 업계 표준을 준수하여 최고 수준의 데이터 보안 및 규정 준수를 보장하세요

알림 전송, 문서 생성 등을 위한 트리거를 통해 복잡한 워크플로우를 자동화하세요.

통찰력 있는 양식 분석을 활용하여 사용자가 이탈하는 정확한 지점을 파악하세요

양식 제출에서 세련되고 미리 채워진 문서 또는 계약서를 자동으로 생성하세요

세부적인 사용자 액세스 및 권한 설정을 구현하여 안전한 팀 협업을 지원합니다

Formstack Forms의 한도

고기능이지만 일부 사용자는 플랫폼의 전반적인 디자인 미학과 사용자 인터페이스가 현대적이지 않거나 직관적으로 매끄럽지 않다고 생각합니다

직접 양식 URL에 대한 완전한 맞춤형 도메인 지원은 주로 하위 도메인(yourcompany. formstack. com)으로 제한됩니다

Formstack Forms 가격

14일 무료 체험판

양식: 월 99달러부터

Suite: 월 $299부터

Enterprise: 맞춤형 가격

Formstack Forms 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 양식 양식에 대해 어떻게 말하고 있나요?

사용자 리뷰는 다음과 같습니다.

Formstack은 수집, 공유 또는 저장되는 민감한 데이터를 보호하기 위해 엄격한 보안 조치를 구현했습니다. 보안 암호를 사용하여 데이터를 암호화하고 적절한 권한을 가진 개인만 특정 데이터에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다. 또한 워크플로우 승인이 마련되어 있으므로 사용자는 승인된 입력을 통해서만 양식에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 모든 양식 입력을 면밀히 모니터링하고 추적할 수 있습니다.

8. Zoho Forms (Zoho 비즈니스 제품군 내에서 통합 양식 작성에 가장 적합)

zoho Forms를 통해

Zoho Forms는 특히 다른 Zoho 제품을 이미 사용하고 있는 경우 기존 비즈니스 운영의 확장처럼 느껴질 수 있습니다. 이 제품은 CRM, 마케팅 및 지원 도구에서 데이터를 원활하게 흐름하도록 설계된 대규모 생태계의 일부로 가장 잘 작동합니다.

많은 Tally Forms 대안의 기본 기능과 비교하여, 이 도구는 다중 페이지 양식, 응답자를 위한 저장 및 재개 옵션, 매우 역동적이고 사용자 중심의 양식 경험을 만드는 복잡한 조건부 논리 등 풍부한 기능 세트를 제공합니다.

Zoho Forms의 최고의 기능

모든 기기에 적응하는 모바일 반응형 양식을 만들고, 오프라인에서도 데이터를 캡처하세요

양식 제출을 위한 정교한 승인 워크플로우 구축

PayPal을 비롯한 인기 있는 게이트웨이에 대한 기본 통합을 통해 안전한 결제 수집을 촉진하세요

다양한 테마, 맞춤 색상, 고유 폰트 및 맞춤 도메인으로 양식을 광범위하게 맞춤 설정하세요

새로운 양식이 제출될 때마다 이메일, Slack 또는 기타 채널을 통해 즉시 알림을 받으세요

Zoho Forms의 한도

Zoho가 아닌 타사 애플리케이션과 연결하는 것은 보편적으로 통합된 양식 작성기에 비해 때때로 간단하지 않거나 더 많은 노력이 필요할 수 있습니다

특정 필드 유형이나 특정 사용 시나리오에서는 문자 수 또는 데이터 크기에 제한이 적용될 수 있으며, 이는 틈새 시장이나 복잡한 데이터 수집 요구 사항에 영향을 미칠 수 있습니다

Zoho Forms 가격

무료 플랜

기본: $12/월

표준: $30/월

프로페셔널: $60/월

프리미엄: $110/월

Zoho Forms 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (160개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (120개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho Forms에 대해 어떻게 말하고 있나요?

사용자 리뷰는 다음과 같습니다.

Zoho 시스템은 대부분의 도구를 추가 비용으로 구매해야 하기 때문에 전반적으로 매우 혼란스럽습니다. Zoho 양식을 구현할 때 Zoho 랜딩 페이지와 클라이언트의 개인 계정 및 업무 계정이 혼동되어 큰 혼란이 발생했습니다. 개인 계정을 업무 계정이 등록된 CRM에 연결할 수 없었기 때문에 동일한 서비스에 대해 두 번 요금을 지불해야 했습니다.

9. Formsite (보안 양식 작성에 가장 적합)

formsite를 통해

데이터를 안전하게 수집하고 현재 비즈니스 설정에서 손쉽게 사용할 수 있도록 하는 데 있어 Formsite는 신뢰할 수 있는 이름입니다. 이 플랫폼은 양식 제작 분야에서 새로운 것이 아닙니다. 민감한 정보를 취급하는 비즈니스에 절대적으로 필요한 SSL 암호화 및 PCI 준수 등 최고 수준의 보안 기능을 우선으로 하는 노련한 베테랑입니다.

이 도구는 운영 책임자 및 성장하는 비즈니스에 적합한 스마트한 선택으로, 안전하고 기능적이며 통합된 데이터 캡처를 위한 실용적인 접근 방식을 제공합니다.

Formsite의 최고의 기능

간단한 드래그 앤 드롭 빌더를 사용하여 전문적인 양식을 디자인하세요

50개 이상의 다양한 항목 유형 중에서 선택하고 광범위한 사용자 지정을 적용하여 정확한 레이아웃을 만들 수 있습니다

SSL 암호화, CAPTCHA 스팸 방지, 옵션으로 제공되는 HIPAA 준수(엔터프라이즈 플랜)와 같은 기능을 통해 강력한 데이터 보안 및 규정 준수를 보장하세요

"저장 및 돌아오기" 기능을 사용하여 부분적으로 제출한 내용을 저장하고 사용자가 편리한 시간에 양식을 완료할 수 있도록 하세요

내장 그래프와 테이블을 활용하여 수집된 데이터에서 직접 통찰력 있는 시각적 보고서를 생성하고, 간편한 내보내기 옵션을 사용할 수 있습니다

Formsite의 한도

고급 CSS 지식이 없어도 시각적 미학을 위한 맞춤 설정 옵션이 다소 제한적일 수 있습니다

일부 사용자의 보고에 따르면 모바일 앱 기능에 제한이 있거나 특정 모바일 기기에서 디자인 반응성이 최적화되지 않았다고 합니다

덜 일반적이거나 고도로 전문화된 타사 플랫폼과 통합하려면 맞춤형 API 작업이 필요할 수 있으며, 이로 인해 틈새 시장용 설정의 복잡성이 증가할 수 있습니다

Formsite 가격

14일 무료 체험판

개인용: $24/월

프로페셔널: $39/월

비즈니스: 월 69달러

Business Plus: 월 99달러

Enterprise: 월 249달러

Formsite 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Formsite에 대해 어떻게 말하고 있나요?

사용자 리뷰는 다음과 같습니다.

사용이 매우 쉽고 Slack 및 기타 소프트웨어와 통합됩니다. 영업 주문에서 정보 수집에 이르기까지 모든 것에 도움이 됩니다.

👀 알고 계십니까? 1790년에 미국 최초의 인구 조사 (미국 최초의 공식적인 정부 설문조사라고 할 수 있음)가 Mahlon Dickerson이 주도하고 George Washington의 형제인 Samuel Washington이 감독했습니다. 그리고 그 설문조사는 단 6개의 데이터만 요구했습니다. 그 중에는 "16세 이상의 자유 백인 남성"이 몇 명인지 묻는 항목도 포함되어 있었습니다.

10. Cognito Forms (고급 계산이 필요한 양식에 가장 적합)

cognitoForms를 통해

양식에서 복잡한 계산, 복잡한 논리 또는 동적 데이터 상호 작용이 필요한 경우 Cognito Forms가 이상적인 솔루션이 될 수 있습니다. 이 플랫폼은 기본 입력 수집 이상의 기능을 갖춘 양식 작성 도구가 필요한 제품 관리자, 운영 책임자 또는 개인 사업자에게 적합한 선택입니다.

가격 계산기부터 조건부 논리 및 반복 섹션이 포함된 상세한 주문 양식에 이르기까지 모든 것을 처리할 수 있는 스마트 양식 작성에 탁월합니다.

Cognito Forms의 주요 기능

정교한 맞춤형 계산, 동적 가격 책정, 자동 점수 산출 등을 통해 양식을 작성하세요.

플랫폼 내에서 직접 후속 작업을 트리거하고, 알림을 보내고, 승인을 위해 데이터를 전달하세요

사용자가 여러 항목을 추가할 수 있도록 허용(예: 여러 참석자, 여러 제품)

전자 서명을 사용하여 법적 구속력이 있는 승인 또는 계약을 수집하세요

외부 사용자가 과거에 제출한 내용을 볼 수 있는 안전한 셀프 서비스 포털을 제공합니다

HIPAA 준비와 같은 기능으로 데이터 보안 및 규정 준수를 보장하세요

Cognito Forms의 한도

심미적인 디자인을 위한 맞춤 설정은 일부 경쟁사보다 유연성이 떨어질 수 있으며, 고급 CSS가 없으면 고유하거나 맞춤화된 시각적 브랜딩을 달성하기 어려울 수 있습니다

무료 플랜은 좋은 출발점이 될 수 있지만, 특히 저장소 및 고급 기능의 사용 가능성 면에서 활발하게 사용하는 사용자에게는 금방 한도가 부족해집니다

일부 사용자는 일반적인 제품보다 특정 틈새 산업에 맞는 다양한 내장 템플릿을 원한다고 밝혔습니다

Cognito Forms 가격

무료 플랜

Pro: $19/월

팀: 월 39달러

Enterprise: 월 129달러

Cognito Forms 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Cognito Forms에 대해 어떻게 말하고 있나요?

사용자 리뷰:

이 도구를 사용하면 가능성은 거의 무제한이며, 할 일 목록, 데이터 수집 방법, 저장, 문서화 등으로 사용할 수 있습니다.

📖 또한 읽기: 더 빠른 데이터 분석 및 수집을 위한 양식 자동화 소프트웨어

ClickUp으로 양식 만들기

지금까지 오늘날 사용할 수 있는 최고의 Tally Forms 대안을 종합적으로 살펴보았습니다. 심층적인 맞춤 설정, 원활한 자동화, 기존 기술 스택과의 강력한 통합 등 우선순위가 무엇이든, 특정 요구 사항을 충족하도록 설계된 양식 작성 솔루션이 있습니다.

데이터 수집을 프로젝트 관리와 진정으로 통합하고 모든 양식 제출에서 워크플로우를 자동화하는 솔루션을 찾고 있다면 ClickUp이 강력한 경쟁자로 돋보입니다. 단일 통합 플랫폼에서 양식 데이터를 실행 가능한 작업 및 인사이트로 직접 변환하는 기능은 팀의 생산성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

양식 작성 방식을 혁신하고 워크플로우를 강화할 준비가 되셨나요? 지금 ClickUp을 무료로 사용해 보세요!