클라이언트 및 영업 팀을 관리하기 위한 10가지 최고의 Notion CRM 템플릿

5개의 앱과 6개의 스티커 메모로 클라이언트 정보를 관리하는 데 지치셨나요? 저희도 마찬가지입니다! Notion CRM 템플릿이 도움이 될 수 있습니다. 이 템플릿은 모든 고객 관계 관리 요구 사항을 하나의 맞춤 설정 가능한 스페이스에 통합합니다.

1인 기업가이든 성장하는 팀의 일원이든, CRM 템플릿은 리드를 추적하고, 후속 조치를 관리하며, 거래를 쉽게 성사시키는 데 필요한 필수 CRM 기능을 제공합니다.

더 나은 관계를 구축하고, 영업 팀의 성과를 높이며, 그 과정을 즐기실 수 있도록 최고의 Notion CRM 템플릿 10가지를 선정했습니다.

또한 Notion의 대안에서 템플릿도 살펴보겠습니다. 곧 즐겨찾기 도구로 클라이언트 게임을 한 단계 업그레이드할 준비가 되셨나요(힌트: ClickUp입니다 )?

좋은 Notion CRM 템플릿의 조건은 무엇일까요?

Notion은 업무, 교육 및 개인 생활에 사용할 수 있는 30,000개 이상의 템플릿을 호스팅하며, 각 템플릿은 커뮤니티 회원들이 직접 제작한 것입니다.

CRM에 적합한 템플릿을 선택할 때 확인해야 할 몇 가지 요소가 있습니다.

명확성: 명확하고 깔끔한 구조의 Notion CRM 템플릿을 선택하세요. 탐색이 쉽고 학습이 필요하지 않아 귀하와 귀하의 팀이 쉽게 사용할 수 있습니다

포괄성: 시각적 파이프라인, 상태 보기, 보고 도구 등 모든 필수 CRM 기능이 포함된 Notion 템플릿을 선택하세요. 이를 통해 자체 CRM 시스템과 통합하여 결과를 도출할 수 있습니다

맞춤형 설정: 회사의 회사의 CRM 프로세스에 맞게 요소를 맞춤 설정할 수 있는 템플릿을 선택하세요. 이를 통해 비즈니스의 고유한 요구 사항을 해결할 수 있습니다

확장성: 개인 및 기업 사용을 지원하는 Notion CRM 템플릿을 선택하세요. 이를 통해 회사가 성장해도 리드를 추적할 수 있습니다

10개의 Notion CRM 템플릿

고객 관계 관리(CRM) 프로세스를 개선할 수 있는 최고의 Notion 템플릿을 소개합니다.

1. Tejit Pabari의 개인 CRM 템플릿

notion을 통해

기본적인 CRM이 필요한 직장인이라면 Tejit Pabari의 개인용 CRM 템플릿을 확인해보세요. 이 템플릿은 개인 및 업무용 연락처를 저장하고 관리할 수 있는 간단한 도구입니다. 각 번호에 상태, 우선순위, 역할 및 기타 세부 정보를 할당할 수 있습니다.

또한, 이 템플릿을 사용하면 회의를 설정하고 상호 작용을 기록할 수 있으므로 모든 통화를 추적하고 필요에 따라 후속 조치를 취할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

필드를 사용자 정의하여 생일 알림, 마지막 연락 날짜, 공유 관심사를 포함하세요

친구, 멘토, 지인 등 관계 유형별로 연락처를 정리하세요

이메일 통합을 통해 가까운 연락처와 업데이트 또는 뉴스레터를 공유하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 개인 및 업무 관련 연결을 관리하는 프리랜서, 1인 기업가 또는 네트워커.

💡 프로 팁: 매월 또는 분기별로 정리 세션을 예약하여 중복된 입력을 병합하고, 죽은 리드를 보관하고, 오래된 정보를 업데이트하세요. CRM이 어수선하면 잘못된 결정과 기회 손실로 이어질 수 있습니다. 🧹

notion을 통해

EdriansNotes의 연락처 목록(개인 CRM) 템플릿은 효과적인 연락처 관리에 도움이 됩니다. 이 문서는 전문적인 전화번호부 역할을 하며, 시스템에 모든 중요한 클라이언트 연락처를 저장하고 정리합니다.

상호 작용을 기록하는 것 외에도 알림을 설정하고 생일, 선호 사항 등 개인적인 노트를 추가하여 중요한 연락처와 연락이 끊기지 않도록 할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

클라이언트, 공급업체, 직원 등 카테고리별로 연락처를 그룹화하세요

통화, 회의 또는 네트워킹 이벤트에서 로그 컨텍스트에 세부 정보를 추가하세요

연락처 소유자 또는 담당자를 지정하여 팀 회원들과 협업하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 기본 정보가 포함된 중앙 집중식 검색 가능한 연락처 목록이 필요한 모든 사람.

🎥 AI로 영업 프로세스를 10배 향상시키고 싶으신가요? 아래 비디오를 시청하세요.

3. Sentele의 리드 추적기 템플릿

notion을 통해

깔끔한 인터페이스를 갖춘 Sentele의 리드 추적기 템플릿은 리드와 리드의 상호 작용 상태를 종합적으로 볼 수 있어 사전에 후속 조치를 예약할 수 있습니다.

뿐만 아니라 응답률 및 성사율과 같은 흥미로운 데이터도 표시되므로 집중해야 할 리드를 파악할 수 있습니다. 이러한 모든 기능을 통해 영업 파이프라인 관리가 쉬운 작업이 됩니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

새로 생성, 연락 완료, 적격, 닫힘 등 사용자 지정 가능한 단계에서 리드 상태를 추적하세요

칸반 보드 보기를 만들어 파이프라인의 흐름을 시각적으로 관리하세요

각 리드에 작업 체크리스트를 추가하여 아웃리치 및 육성 프로세스를 간소화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 영업 팀 또는 마케팅 담당자가 아웃리치, 리드 상태 및 전환을 추적하는 경우.

4. OpenCore Group의 직원 디렉토리 템플릿

notion을 통해

비즈니스의 내부 연락처를 관리할 템플릿을 찾고 계십니까? OpenCore Group의 직원 디렉토리 템플릿을 확인해보세요. 이 템플릿은 비즈니스의 모든 직원의 연락처 정보를 입력할 수 있는 중앙 집중식 문서입니다.

또한, 역할, 이메일 주소, 위치 등 기타 관련 세부 정보도 포함하세요. 이를 통해 시스템에서 특정 고객 상호 작용을 처리할 적합한 직원을 쉽게 찾고 연락할 수 있습니다. 또한, 직원 입사 및 퇴사 시에도 매우 유용합니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

필터 및 보기를 사용하여 팀, 위치 또는 기능별로 직원을 그룹화하세요

각 직원 카드에 온보딩 세부 정보 및 주요 문서를 추가하세요

투명성을 위해 HR, 관리자 또는 신입 사원과 디렉토리 액세스를 공유하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 팀 연락처 정보 및 역할을 관리하는 HR 팀 또는 소규모 비즈니스.

5. Notion 파트너십 CRM 템플릿

notion을 통해

많은 조직이 고객 관리에 너무 몰두하여 클라이언트 관계 관리의 중요성을 간과하고 있습니다. 하지만 바로 여기에서 Notion 파트너십 CRM 템플릿이 단계적으로 등장합니다.

이 템플릿은 파트너부터 공급업체, 투자자에 이르기까지 비즈니스의 외부 이해 관계자와의 상호 작용을 관리하는 데 도움이 됩니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

대화를 기록하고 일정을 관리하여 클라이언트 관리를 완벽하게 수행하세요

지역, 산업, 또는 협업 유형별로 파트너를 세분화하세요

날짜 필드를 사용하여 갱신, 체크인 및 성과 검토를 추적하세요

파트너 연락처 정보, 카테고리, 연간 반복 수익(ARR) 등 중요한 세부 정보를 중앙 집중화하고 체계적으로 관리하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 전략적 파트너십 및 협업을 감독하는 비즈니스 개발 팀.

6. Osesenaga Okieimen의 부동산 CRM 템플릿

notion을 통해

Osesenaga Okieimen의 부동산 CRM 템플릿은 부동산 거래에 종사하는 개인 및 기업을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 템플릿을 사용하면 클라이언트의 유형, 선호 사항, 후보 목록에 등록된 부동산 등 모든 클라이언트 데이터를 한 곳에서 통합할 수 있습니다.

판매자에 대한 정보를 포함하고 거래를 '열림' 및 '닫힘'과 같은 카테고리로 분류하세요. 이를 통해 최신 정보를 파악하고 잠재 클라이언트에게 연락하여 가능한 한 빨리 거래를 성사시킬 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

속성 유형, 위치, 가격 범위 및 상태에 대한 필드를 사용자 정의하세요

시각적 탐색을 위해 부동산 이미지 또는 목록 링크를 삽입하세요

사이트 방문이나 서류 마감일 등의 작업을 각 클라이언트 기록에 연결하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 리스팅, 클라이언트 및 리드를 추적하는 부동산 중개업자 및 부동산 관리자.

🔍 알고 계셨나요? 일부 부동산 중개업자는 CRM을 사용하여 클라이언트가 고양이를 더 좋아하는지, 개를 더 좋아하는지 추적합니다. 이를 통해 개인화된 홈 선물을 준비하거나, 때로는 '애완동물 동반 가능'이라는 부동산의 장점을 강조할 수 있습니다! 🐕

7. TingDesign의 클라이언트 문의 양식 템플릿

notion을 통해

클라이언트의 문의를 깔끔하게 관리할 수 있는 템플릿을 찾고 계십니까? TingDesign의 클라이언트 문의 양식 템플릿은 수집부터 추적, 관리에 이르기까지 전체 고객 문의 프로세스를 간소화하는 심플한 디자인이 특징입니다.

또한 레이아웃을 변경하고 필드를 사용자 지정하고 링크로 양식을 공유할 수 있습니다. 이렇게 하면 고객 문의에 신속하게 대응하여 만족도를 높이고 회사의 CRM 노력을 강화할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

팀 회원에게 새로운 문의에 대한 신속한 후속 조치를 할당하세요

응답 시간과 클라이언트 만족도를 추적하여 워크플로우를 개선하세요

테이블 또는 보드 보기를 사용하여 양식 제출 및 진행 상황을 모니터링하세요

🔑 이상적인 사용처: 클라이언트의 문의를 Notion에 직접 캡처하는 서비스 기반 비즈니스.

💡 보너스: 다음을 원하신다면: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, 연결된 모든 앱 및 인터넷을 즉시 검색하세요

Talk to Text를 사용하여 손이 자유로운 상태에서 어디서나 음성으로 질문, 지시, 명령어를 내리고 작업을 진행하세요

ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 연결되지 않은 AI 도구를 LLM에 구애받지 않는 단일한 엔터프라이즈급 솔루션으로 대체하세요 ClickUp Brain MAX 을 사용해 보세요. 여러분의 일을 이해하기 때문에 여러분을 진정으로 이해하는 AI 슈퍼 앱입니다. 생산성을 저하시키는 AI 도구 간 전환을 없애주는 상황별 AI 데스크톱 컴패니언입니다. 음성 기반 명령어를 사용하고 현재 사용 가능한 최고의 AI 모델에 액세스할 수 있는 ClickUp Brain Max를 사용해 보세요

8. Notion 인플루언서 CRM 템플릿

notion을 통해

Notion 인플루언서 CRM 템플릿을 사용하면 회사와 협력하는 각 인플루언서에 대한 정보를 중앙에서 관리할 수 있습니다. 여기에는 이름, 채널, 국가, 광고, 결과물 등의 세부 정보가 포함됩니다.

결과적으로, 인플루언서 관계를 관리하고 모든 캠페인의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

캠페인 페이지를 각 인플루언서에게 연결하여 협업을 중앙 집중화하세요

도달 범위, CTR, ROI와 같은 성과 메트릭을 추가하여 영향을 측정하세요

각 인플루언서에게 소유자를 할당하여 마케팅 팀과 협업하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 인플루언서 홍보 및 캠페인을 관리하는 마케팅 팀 또는 대행사.

9. Jake Pretty의 에이전시 대시보드 템플릿

notion을 통해

이름에서 알 수 있듯이 Jake Pretty의 에이전시 대시보드 템플릿은 에이전시 스타일의 비즈니스 요구에 맞게 특별히 제작된 CRM 리소스입니다. 이 템플릿을 사용하여 모든 클라이언트 상호 작용과 거래 진행 상황을 추적하여 에이전시의 전반적인 CRM 노력을 간소화할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

예산, 범위 및 단계 정보로 프로젝트 카드를 맞춤 설정하세요

필터링된 보기를 사용하여 팀 또는 서비스 라인별로 작업을 정리하세요

각 클라이언트 참여에 대한 성과 보고서 및 대시보드를 삽입하세요

프로젝트, 파트너, 작업 및 프로세스의 세부 정보를 중앙 집중화하세요

🔑 이상적인 사용처: 클라이언트, 캠페인 및 팀 활동을 추적하는 크리에이티브 또는 디지털 대행사.

10. Jo Lodge의 간단한 인보이스 관리자 템플릿

notion을 통해

간단하고 효율적이며 사용하기 쉬운 Jo Lodge의 Simple Invoice Manager Template은 모든 인보이스의 중앙 허브 역할을 합니다. 이 템플릿을 사용하면 결제 및 미결제 인보이스를 모두 보고, 정리하고, 관리할 수 있습니다.

이를 통해 재정을 추적하고 모든 청구서가 제때에 결제될 수 있도록 알림을 보낼 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

클라이언트, 마감일, 상태 및 금액별로 인보이스를 추적하세요

인보이스를 관련 프로젝트 또는 클라이언트 데이터베이스에 연결하세요

빠른 회계를 위해 결제 방법 및 트랜잭션 세부 정보를 추가하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 청구서 및 결제 상태를 관리하는 프리랜서 및 소규모 비즈니스.

➡️ 자세히 보기: 생산성 향상을 위한 최고의 CRM 소프트웨어 예시 및 사용 사례

Notion의 한도

Notion은 다양한 범위의 다목적 CRM 템플릿을 제공하지만, 몇 가지 중요한 측면에서 부족하여 효율성이 떨어집니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다.

학습 곡선: 대부분의 Notion 템플릿은 간단한 레이아웃을 특징으로 합니다. 그럼에도 불구하고 고급 CRM 요구 사항에 맞게 템플릿을 맞춤 설정하는 것은 어려운 작업입니다. 이로 인해 복잡성이 증가하여 기술 능력이 제한된 팀에는 적합하지 않습니다

실시간 협업이 불가능합니다: 효율적인 CRM을 위해서는 영업 팀과 마케팅 팀 등 여러 부서가 원활하게 협력해야 합니다. 그러나 Notion의 CRM 템플릿은 실시간 협업 기능을 제공하지 않으므로 팀이 함께 일하고 결과를 도출하기 어렵습니다

제한된 시각화 기능: Notion의 CRM 템플릿의 가장 큰 단점 중 하나는 차트 및 그래프와 같은 고급 시각화 기능을 지원하지 않는다는 것입니다. 이로 인해 CRM 대시보드가 덜 매력적이고 사용하기 직관적이지 않습니다

성능 문제: Notion은 플랫폼으로서 작업 공간이 커질수록 충돌이 발생하고 속도가 느려지는 경향이 있습니다. 이로 인해 여러 템플릿을 동시에 사용할 수 없기 때문에 팀을 확장하는 데 불리합니다

➡️ 자세히 보기: 최고의 Notion 대안 및 경쟁 제품

대체 Notion 템플릿

Notion의 CRM 템플릿은 훌륭합니다. 그러나 고급 요구 사항이 있는 팀에게는 효과적이지 않습니다. 하지만 걱정하지 마세요. Notion이 부족한 부분을 ClickUp이 보완합니다.

일을 위한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp에는 고객 관계를 효과적으로 간소화하는 데 필요한 모든 도구와 템플릿이 포함되어 있습니다. 따라서 고객 데이터를 중앙 집중화하거나 영업 파이프라인을 모니터링하는 등 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

ClickUp의 템플릿을 확인하고 지금 바로 CRM을 강화하세요.

1. ClickUp CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp CRM 템플릿으로 팀의 CRM 노력을 조정하세요

팀이 더 나은 고객 서비스를 제공할 수 있도록 도와주는 통합 CRM 템플릿을 찾고 있다면 ClickUp CRM 템플릿을 선택하세요. 이 템플릿은 사용하기 쉽고 초보자에게도 친숙하며, 영업 팀의 성과를 추적하고 고객 만족도를 모니터링할 수 있어 CRM 전략의 효과를 평가하고 필요에 따라 조정할 수 있습니다.

또한 리드 관리에 대한 안내도 제공합니다. 리드의 상태(열림, 참여 중, 참여 시도)에 대한 정보를 제공하므로 후속 조치를 우선 순위화하고 이용 가능한 영업 기회를 효율적으로 활용할 수 있습니다.

🌟 왜 이 제품을 좋아하실까요:

모든 CRM 활동을 구조화되고 확장 가능한 시스템에 통합하세요

여러 단계에 걸친 거래를 시각화하고 수익을 예측하세요

계정 관리자, SDR 및 영업 운영 팀을 위한 보기를 맞춤 설정하세요

이메일 및 달력 도구와 통합하여 커뮤니케이션 로그를 동기화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 프로젝트 작업 공간 내에서 사용자 지정 가능한 올인원 CRM을 원하는 팀.

📚 또한 읽기: ClickUp에서 나만의 CRM을 만드는 방법

2. ClickUp 간단한 CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 간단한 CRM 템플릿으로 CRM을 간소화하세요

깔끔하고 정돈된 도구를 선호하는 사용자를 위해 ClickUp Simple CRM 템플릿은 클라이언트 관계에 집중할 수 있도록 제작되었습니다. 불필요한 부분을 제거하고 스마트 필드, 칸반 파이프라인, 연락처 태그 기능을 제공합니다.

이 템플릿은 고객 연락처 데이터를 정리하고, 영업 진행 상황을 추적하며, 고객 동향 및 피드백을 분석하여 CRM 프레임워크에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다. 또한 필드를 사용자 지정하여 파트너, 공급업체 및 투자자에게도 적합하게 만들 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아할까요:

상호 작용 로그 및 관계 노트를 쉽게 업데이트하세요

단계, 유형 또는 지역별로 클라이언트 온보딩 또는 콜드 리드를 위한 필터링된 보기를 만드세요

작업들을 개별 클라이언트로 그룹화하여 연락처 추적을 간소화하세요

사용자 정의 필드를 사용하여 전화 번호 및 거래 규모와 같은 필수 세부 정보를 추가하세요

🔑 이상적인 대상: 클라이언트를 추적하기 위해 경량 CRM이 필요한 스타트업 또는 소규모 비즈니스 소유자.

💡 프로 팁: CRM 템플릿에 맞게 영업 또는 프로젝트 프로세스를 변경하지 마세요. 대신, 팀의 기존 업무 방식에 맞게 필드, 파이프라인 및 대시보드를 맞춤 설정하세요. ✂️

3. ClickUp 커미션 추적 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 커미션 추적 템플릿을 사용하여 영업 팀을 정확하게 추적하고 인센티브를 제공하세요

인센티브가 성과를 좌우하는 경우, 커미션을 정확하게 추적하는 것이 필수적입니다. ClickUp 커미션 추적 템플릿은 영업 팀의 커미션을 추적하고, 커미션 비율을 적용하고, 영업 담당자별 수익을 계산할 수 있는 포괄적인 시스템을 제공합니다.

내장된 수식, 사용자 수준 대시보드 및 보고 보기를 통해 모든 사람이 자신의 위치를 파악할 수 있으므로 별도의 스프레드시트나 연결되지 않은 Notion 문서를 관리할 필요가 없습니다. 이를 통해 각 팀 회원의 커미션을 추적 및 계산할 수 있으므로 그에 따라 목표를 설정할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아할까요:

작업 내 수식 필드를 사용하여 커미션을 계산하세요

영업 트랜잭션을 기록하고 계층형 커미션 구조를 적용하세요

지불금 및 보류, 승인, 지급 등 상태를 추적하세요

거래 상태가 변경될 때 수수료 계산 업데이트를 자동화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 영업 커미션을 계산하고 추적하는 영업 팀 또는 매니저.

📣 고객의 목소리: SSM Creative Collective의 디지털 마케팅 디렉터인 Brenna Keenan이 ClickUp 사용에 대해 다음과 같이 말했습니다. ClickUp은 제가 지금까지 사용해 본 최고의 프로젝트 관리 및 CRM 도구입니다. 이 도구의 다재다능함으로 다른 서비스에 여러 번 구독할 필요 없이 한 곳에서 모든 작업을 진정으로 처리할 수 있습니다. ClickUp은 제가 지금까지 사용해 본 최고의 프로젝트 관리 및 CRM 도구입니다. 이 도구의 다재다능함으로 다른 서비스에 여러 번 구독할 필요 없이 한 곳에서 모든 작업을 처리할 수 있습니다.

4. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 파이프라인 템플릿을 사용하여 전체 영업 파이프라인을 한 번에 시각화하세요

최적화된 영업 파이프라인을 통해 영업 기회를 조기에 파악하고, 고객 여정에서 비효율적인 부분을 제거하며, 고객에게 더욱 원활한 영업 경험을 제공할 수 있습니다. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿은 바로 이러한 기능을 제공합니다.

영업 퍼널의 양쪽 끝을 연결하는 문서로, 한 화면에서 쉽게 시각화할 수 있습니다. 영업 담당자는 파이프라인을 관리할 수 있고, 관리자는 팀의 성과를 전체적으로 파악할 수 있습니다. 또한 고객 데이터를 정리하고 리드의 우선 순위를 지정하여 가장 구매 가능성이 높은 고객에게 집중할 수 있으므로 시간과 자원을 효율적으로 사용할 수 있습니다. 이는 결국 전환율 향상으로 이어집니다 .

🌟 왜 이 제품을 좋아하실까요:

잠재 고객, 데모, 제안, 닫힘과 같은 단계가 있는 보드 보기를 사용하여 리드를 정리하세요

드래그 앤 드롭 방식의 거래 보드, 통합 통화 기록, 시각적 보고 기능을 하나의 통합된 도구로 결합하세요

거래 크기, 연락처 정보 및 예상 마감일을 위한 필드를 사용자 정의하세요

우선순위, 산업, 리드 소스별로 거래를 필터링하여 목표에 맞는 조치를 취하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 다양한 파이프라인 단계에서 거래를 관리하는 영업 팀.

📮 ClickUp Insight: 92%의 근로자가 일관되지 않은 방법으로 작업 항목을 추적하여 의사 결정이 누락되거나 실행이 지연되는 결과가 발생합니다. 후속 노트를 보내거나 스프레드시트를 사용하는 경우, 프로세스가 산발적이고 비효율적인 경우가 많습니다. ClickUp의 작업 관리 솔루션은 대화를 작업으로 원활하게 변환하여 팀이 신속하게 행동하고 일관성을 유지할 수 있도록 지원합니다.

5. ClickUp 영업 CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 CRM 템플릿을 사용하여 영업 성과를 추적하고 리드를 보다 효율적으로 관리하세요

엔드 투 엔드 영업 주기 관리를 위해 설계된 ClickUp 영업 CRM 템플릿은 사용 편의성을 저해하지 않고 강력한 데이터 처리 기능을 제공합니다. 초기 연락부터 판매 후 후속 조치에 이르기까지 모든 활동이 기록, 연결 및 추적됩니다.

CRM 프로세스에 대한 통찰력을 제공하는 다양한 영업 데이터를 제공하여 더 나은 결과를 위해 프로세스를 재평가하고 개선할 수 있습니다. 리드 스코어링, 영업 전화 예약 및 성과 추적을 위한 기성 보기 기능을 통해, 패치워크식 Notion CRM 워크플로우를 크게 업그레이드할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아할까요:

영업 성과를 모니터링하고, 고객 상호 작용을 확인하고, 잠재 고객을 파악하여 모든 기회를 포착하세요

하위 작업 또는 댓글을 사용하여 후속 조치 및 회의 노트를 추적하세요

후속 조치 또는 거래 단계 전환에 대한 알림을 자동화하세요

실시간 분석을 통해 데이터 기반의 더 나은 결정을 내리세요

🔑 이상적인 대상: 작업 및 팀 협업을 위한 통합 CRM이 필요한 성장 중인 팀.

6. ClickUp 영업 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 보고서 템플릿을 사용하여 팀의 영업 성과에 대한 정량적인 인사이트를 확보하세요

영업 전략에 뭔가 문제가 있다고 느끼지만, 정확히 무엇이 문제인지 모르겠습니까? 그렇다면 ClickUp 영업 보고서 템플릿이 CRM 툴킷에 필요한 리소스입니다! 이 사용하기 쉬운 템플릿은 승률, 이탈률, 고객 확보 비용(CAC)과 같은 핵심 성과 지표(KPI) 를 활용하여 영업 진행 상황과 성과에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.

또한 트렌드를 시각화하고, 기회를 포착하고, 고객 행동을 분석할 수 있어 클라이언트 관리 전략을 최적화하여 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아할까요:

기간, 영업 팀, 리드 소스별로 데이터를 필터링하여 구체적인 인사이트를 확보하세요

리드 소스별 전환율 및 주기 길이를 측정하세요

월별 보고서 검토 및 업데이트를 위한 반복 작업을 생성하세요

수식 필드를 사용하여 전환율과 주간, 월간 또는 분기별 영업 실적을 추적하세요

🔑 이상적인 사용자: 시각적인 영업 실적 보고서를 작성하는 관리자 및 경영진.

➡️ 자세히 보기: 최고의 맞춤형 CRM 소프트웨어 시스템

7. ClickUp 영업 팀용 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 추적기 템플릿을 사용하여 영업 팀의 노력을 추적하고 개선하세요

ClickUp 영업 추적기 템플릿을 사용하면 전화, 회의, 데모 및 이메일 연락을 빠르고 직관적으로 기록할 수 있습니다. 영업 노력을 강화하고자 하는 팀과 비즈니스를 위해 설계된 이 템플릿은 일일 일관성을 유지하고 잠재 고객 발굴의 패턴을 파악하는 데 특히 유용합니다.

이 무료 템플릿은 영업 접근 방식을 이해하고 개선하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다. 뿐만 아니라, 개인 및 팀의 성과를 실시간으로 추적하고, 영업 노력이 원하는 결과를 가져온 영역을 파악하고, 데이터 기반의 의사 결정을 통해 파이프라인을 간소화할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아할까요:

체크리스트 및 반복 작업 템플릿을 사용하여 시간 경과에 따른 개인 및 팀의 생산성을 모니터링하세요

리드 상태, 값, 제품 유형 및 영업 단계에 대한 사용자 정의 필드를 추가하세요

작업 업데이트를 추적하여 영업 팀의 진행 상황과 후속 조치를 모니터링하세요

우선순위 또는 성사 확률에 따라 거래를 필터링하고 정렬하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 일일 활동, 목표 및 거래 진행 상황을 추적하는 영업 팀.

8. ClickUp 영업 전화 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 전화 템플릿을 사용하여 모든 영업 전화를 성공적인 프레젠테이션으로 만드세요

팀이 영업 전화를 처리하는 방식을 체계화하고 싶으신가요? ClickUp 영업 전화 템플릿을 사용하세요. 이 템플릿을 사용하면 통화 상대방과 다음 단계 등 모든 통화 결과를 기록할 수 있으므로 중요한 사항을 놓치지 않을 수 있습니다.

발견 전화, 후속 조치, 협상 등 모든 것이 한 곳에 문서화됩니다. 시간이 지남에 따라 영업 팀이 영업 퍼널을 통해 어떻게 진행되고 있는지, 대화가 어디에서 지체되는 경향이 있는지 명확하게 파악할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아할까요:

이의 제기, 다음 단계 및 결과를 위한 구조화된 필드를 추가하세요

통화 시간 및 클라이언트 세부 정보와 함께 영업 팀의 영업 통화를 작업으로 예약하고 추적하세요

작업 설명이나 ClickUp 문서에 직접 노트를 기록하세요

담당자에게 통화를 할당하고 준비 단계 또는 후속 조치를 위한 체크리스트를 사용하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 클라이언트 또는 잠재 고객의 전화를 예약하고 관리하는 내부 영업 팀.

🧠 재미있는 사실: CRM의 아날로그 버전은 롤로덱스( Rolodex)로, 디지털 도구가 등장하기 전에는 영업 사원이 말 그대로 회전식 카드 파일을 사용하여 연락처를 추적하고 관리했습니다! 😱

9. ClickUp 영업 프로세스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 프로세스 템플릿을 사용하여 복잡함 없이 전체 영업 파이프라인을 관리하세요

명확하게 정의된 영업 프로세스는 팀의 생산성을 높이고 영업 주기를 단축하며 추측을 줄이는 데 도움이 됩니다. ClickUp 영업 프로세스 템플릿은 리드 확보부터 온보딩에 이르기까지 영업 퍼널의 각 단계를 간략하게 설명합니다.

이 프레임워크를 사용하면 격차를 파악하고, 팀의 성과를 추적하며, 모든 영업 기회를 의도대로 처리할 수 있습니다. 또한 워크플로우 다이어그램, SOP 및 실제 작업 할당을 결합하여 영업 담당자에게 최고의 실행 방식을 안내하므로 Notion의 일반적인 CRM 개요보다 훨씬 더 많은 기능을 제공합니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아할까요:

이메일 또는 제안서 단계에 대한 SOP 및 템플릿 문서화

팀이 표준화된 프로세스를 얼마나 잘 따르고 있는지 추적하세요

영업 프로세스의 각 단계를 작업 또는 체크리스트로 지도에 표시하세요

각 단계에 영업 팀 회원에게 책임을 할당하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 체계적인 영업 프로세스를 단계별로 문서화하고 따르는 팀.

10. ClickUp 영업 파이프라인 관리

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 파이프라인 관리 템플릿을 사용하여 체계화된 도구로 리드를 추적하고 관리하세요

엔드 투 엔드 영업 프로세스를 간소화하려는 팀을 위해 ClickUp 영업 파이프라인 관리 템플릿은 잠재 고객에서 계약 체결까지 모든 거래를 추적할 수 있는 맞춤형 워크플로우를 제공합니다. 이 템플릿을 사용하면 영업 퍼널을 시각화하고, 연락처를 관리하고, 거래 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 고유한 영업 주기 및 보고 요구 사항에 맞게 단계, 필드 및 보기를 쉽게 조정할 수 있습니다.

🌟 왜 이 제품을 좋아하실까요:

드래그 앤 드롭 단계로 전체 영업 파이프라인을 시각화하세요

사용자 정의 필드를 사용하여 거래 값, 마감일 및 다음 단계를 추적하세요

작업 할당 및 알림 설정을 통해 팀이 목표를 달성할 수 있도록 지원하세요

보고서를 생성하여 성공률을 분석하고 병목 현상을 파악하세요

다음에 적합한 대상: 거래를 관리하고 전체 영업 주기에 걸쳐 가시성을 개선할 수 있는 구조화되고 사용자 정의 가능한 파이프라인을 찾고 있는 팀.

ClickUp의 CRM 템플릿으로 CRM 프로세스를 업그레이드하세요

Notion CRM 템플릿은 연락처 관리, 리드 추적, 영업 파이프라인 구성에 유연성과 맞춤 설정을 제공하므로 개인 및 소규모 팀에 적합한 선택입니다.

그러나 비즈니스 운영이 성장하고 요구 사항이 복잡해짐에 따라 Notion에만 의존하면 자동화, 보고 및 팀 협업에 한계가 발생할 수 있습니다.

이것이 바로 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp이 등장하는 이유입니다. 모든 업무를 한 곳에서 통합하도록 설계된 ClickUp은 프로젝트 관리, 문서 저장소, 커뮤니케이션 및 CRM 기능을 결합합니다.

ClickUp 템플릿의 고급 자동화, 상세한 분석 및 원활한 협업 도구를 통해 CRM 프로세스를 간소화하고 확장할 수 있습니다.

서둘러요! 지금 ClickUp의 무료 CRM 템플릿을 살펴보세요. 여기에서 무료로 등록하세요!