인생을 정리할 수 있는 최고의 Notion 세컨드 브레인 템플릿 10가지

아이디어, 작업, 알림, 목표 등 수십 개의 탭이 한꺼번에 열려 있는 것처럼 느껴진 적이 있으신가요? 이러한 정신적 혼란은 부담이 되어 집중력, 창의력, 심지어는 휴식까지 방해할 수 있습니다.

연구 결과에 따르면 직원들은 매일 평균 1.8시간, 주당 9.3시간을 정보 검색과 수집에 소비합니다. 이 때문에 많은 사람들이 개인 지식 관리 시스템(Personal Knowledge Management System) 또는 세컨드 브레인(Second Brain)이라는 개념으로 눈을 돌리고 있습니다 .

이 신뢰할 수 있는 시스템은 여러분의 머리 밖에서 작동하며, 중요한 모든 것을 캡처, 정리 및 검색할 수 있도록 설계되었습니다. 그리고 이러한 시스템을 구축할 때 Notion은 필수적인 도구가 되었습니다. 유연한 구조, 깔끔한 디자인, 맞춤형 옵션으로 여러분의 생활에 맞는 개인 지식 시스템을 구축하기에 이상적입니다.

이 가이드에서는 최고의 Notion Second Brain 템플릿 10개를 엄선했습니다. 그러나 Notion은 훌륭한 출발점이지만, 이것이 최종 목표는 아닙니다. 더 발전된 도구를 찾으려면 저희와 함께 하세요 (그 도구는 ClickUp입니다 ).

좋은 Notion 세컨드 브레인 템플릿을 만드는 요소는 무엇일까요?

세컨드 브레인을 구축하기 위한 좋은 Notion 템플릿의 특징은 다음과 같습니다.

명확한 정보 구조: 명확하고 직관적인 구조로 시작되는 강력한 세컨드 브레인 템플릿을 선택하세요. 생각, 노트, 작업 및 리소스를 쉽게 캡처하고 더욱 쉽게 검색할 수 있습니다

원활한 캡처 시스템: 워크플로우를 방해하지 않고 정보를 빠르고 쉽게 캡처할 수 있는 세컨드 브레인 Notion 템플릿을 선택하세요. 좋은 템플릿에는 나중에 정렬할 수 있는 통합 받은 편지함 또는 빠른 캡처 영역이 포함되어 있습니다

연결되고 상황에 맞는 구성: Notion의 관계 및 집계 기능을 효과적으로 활용하는 최고의 Notion 세컨드 브레인 템플릿을 찾아보세요. 노트는 프로젝트에, 작업은 목표에 연결되며 모든 것이 연결되어 있으므로 중요한 일에 Notion의 관계 및 집계 기능을 효과적으로 활용하는 최고의 Notion 세컨드 브레인 템플릿을 찾아보세요. 노트는 프로젝트에, 작업은 목표에 연결되며 모든 것이 연결되어 있으므로 중요한 일에 쉽게 집중할 수 있습니다

유연하고 일관된 디자인: 워크플로우에 맞게 쉽게 맞춤 설정할 수 있고, 시스템이 성장해도 모든 것을 정리정돈할 수 있을 만큼 일관된 Notion 세컨드 브레인 템플릿을 선택하세요

작업 및 프로젝트 통합: 작업, 프로젝트 및 노트를 별개의 개체로 취급하지 않는 Notion 템플릿을 검색하세요. 대신, 이러한 개체들을 상호 연결하여 높은 수준의 작업, 프로젝트 및 노트를 별개의 개체로 취급하지 않는 Notion 템플릿을 검색하세요. 대신, 이러한 개체들을 상호 연결하여 높은 수준의 프로젝트 관리를 보장합니다

🔎 알고 계셨나요? 세컨드 브레인 방법론은 창의력을 향상시킵니다! 정보를 세컨드 브레인 시스템으로 옮기면 정신적 스페이스가 확보되어 창의력이 향상되고 복잡한 문제 해결에 집중할 수 있는 능력이 향상됩니다.

10개의 Notion 세컨드 브레인 템플릿

최고의 세컨드 브레인 Notion 템플릿 10가지를 살펴보세요.

1. Thomas Frank의 Ultimate Brain Template

여러 애플리케이션에서 작업, 노트 및 프로젝트를 관리하는 것은 매우 어려울 수 있습니다. Notion용 Ultimate Brain Template은 여러분의 삶을 정리할 수 있는 올인원 대시보드 시스템을 제공합니다. 생산성 전문가 Thomas Frank이 개발한 이 템플릿은 작업 관리, 노트 작성, 프로젝트 관리 및 목표 추적을 작업 공간에 통합합니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

일일 계획을 세우려면 My Day 대시보드를 활용하세요

PARA(프로젝트, 영역, 리소스, 아카이브) 방법을 구현하여 정보를 체계적으로 정리하세요

아카이브 기능을 사용하여 관련이 없는 작업과 노트를 자동으로 삭제하고 작업 공간을 깔끔하게 정리하세요

아이디어를 빠르게 포착하고, 하루를 효율적으로 계획하고, 장기적인 목표를 달성할 수 있도록 도와드립니다

🔑 이상적인 대상: 일상 활동과 프로젝트를 관리할 도구를 찾고 있는 개인.

📮 ClickUp Insight: 평균적인 전문직 종사자는 하루에 30분 이상을 업무 관련 정보 검색에 보냅니다. 이는 1년에 120시간 이상이 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일들을 뒤지는 데 낭비되는 시간입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트는 큰 변화를 가져올 수 있습니다. ClickUp Brain을 사용해보세요. 몇 초 만에 적절한 문서, 대화 및 작업 세부 정보를 표시하여 즉각적인 인사이트와 답변을 제공하므로 검색을 중단하고 바로 일을 시작할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀은 ClickUp을 사용하여 오래된 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상, 1년에 1인당 250시간 이상의 시간을 절약했습니다. 매 분기마다 1주일 분의 생산성을 추가로 확보하면 팀이 어떤 성과를 달성할 수 있을지 상상해보세요!

2. Second Brain by Rosidssoy

Rosidssoy의 Second Brain 템플릿은 여러분의 세계를 관리하기 쉬운 버킷으로 나눌 수 있는 구조화된 Notion 작업 공간을 제공합니다. Tiago Forte의 PARA 방법 을 기반으로 하는 이 템플릿의 특징은 빠른 캡처 및 검색에 최적화된 경량 디자인으로, 방해 요소 없이 두 번째 두뇌를 원하는 사용자에게 적합합니다.

과제를 처리하는 학생이든, 프로젝트를 관리하는 전문가이든, 이 템플릿은 여러분의 고유한 워크플로우에 맞게 조정할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

리소스를 연결하여 프로젝트와 노트에 더 많은 컨텍스트를 제공하세요

달력 보기에서 일일 및 주간 일정을 확인하세요

받은 편지함을 사용하여 리소스, 작업, 프로젝트 및 노트를 볼 수 있습니다

습관 추적, 목표 설정, 심지어 재무 모니터링을 위한 도구도 통합되어 있습니다.

🔑 대상: 개인 및 업무 생활을 효과적으로 관리하려는 전문가들.

3. Second Brain (PARA 대시보드) by Organized Dashboard

Organized Dashboard의 Second Brain (PARA 대시보드)는 PARA 방법(프로젝트, 영역, 리소스 및 아카이브)을 기반으로 구축된 강력한 Notion 템플릿으로, 디지털 조직을 간소화합니다.

이 템플릿은 뇌가 정보를 자연스럽게 조직하는 방식과 일치하도록 설계되었습니다. 맥락, 실행 가능성, 접근성을 우선시하여 정보를 체계적으로 정리할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

필수 정보를 쉽게 접근할 수 있도록 정리하고 저장하세요

직관적인 달력으로 주간 또는 월간 일정을 계획하세요

재무 및 개인 성장과 같은 전용 섹션을 사용하고, 별도의 섹션에서 일하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 작업과 노트를 한 곳에서 보관하고자 하는 학생 및 전문가.

4. Notion의 Supreme Second Brain

Efficiora의 Supreme Second Brain 템플릿은 흩어진 생각부터 우선순위가 높은 목표까지 모든 것을 정리할 수 있는 개인 생산성 설정입니다. 이 템플릿이 돋보이는 점은 고성능 개인 및 제작자를 위해 맞춤 제작된 PARA 방법의 심층적인 사용자 정의입니다.

표준 대시보드와 달리 목표 추적, 습관 시스템 및 지식 관리를 하나의 일관되고 명확한 작업 공간으로 통합합니다. 세심한 디자인과 실시간 시계 위젯과 같은 기능을 자랑합니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

작업과 항목을 검토, 검토 완료, 초안, 최종, 즐겨찾기로 분류하세요

부담감 없이 개인적, 직업적 성장을 추적하세요

깨끗하고 사용하기 쉬운 디자인으로 시각적 혼란과 정신적 피로를 줄이세요

대시보드를 통해 필수 섹션에 빠르게 액세스할 수 있어, 일상적인 작업부터 장기 프로젝트에 이르기까지 모든 것을 클릭 한 번으로 관리할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용자: 직관적인 Notion hub를 통해 업무를 관리하고자 하는 제작자, 전문가 및 학생.

🎥 ClickUp을 지식 관리 시스템으로 사용하는 방법을 확인하세요.

5. Easlo의 Second Brain

Easlo의 Second Brain 템플릿은 프로젝트, 작업, 노트, 참고 자료, 영역, 목표, 주요 결과, 주제 및 하이라이트를 위한 맞춤형 데이터베이스가 포함된 깔끔한 올인원 Notion 작업 공간을 제공하여 PARA 프레임워크를 완전한 지식 관리 제품군으로 확장합니다.

이 템플릿에는 바로 사용할 수 있는 습관 추적, 읽기 목록, 인용문 캡처, 주간 리뷰, 평생 업데이트 및 Easlo의 Circle 커뮤니티에 대한 액세스가 포함된 안내형 온보딩이 포함되어 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

구조화된 스페이스에서 개인 목표를 설정하고 검토하세요

인용문, 아이디어, 리소스를 기록하여 쉽게 참고할 수 있습니다

세계 최고 수준의 튜토리얼과 독점적인 지원 커뮤니티에 액세스하세요

프로젝트와 함께 성장하는 유용한 가이드 및 업데이트가 포함되어 있습니다

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 프로젝트를 관리할 수 있는 바로 사용 가능한 깔끔한 시스템을 찾고 있는 팀 및 개인.

6. Second Brain 1.0 by OlsNotion

OlsNotion의 Second Brain 1. 0 템플릿은 작업, 목표, 습관, 노트 및 리소스를 결합하므로 정보를 검색하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 더 단순한 PARA 시스템과 달리, 고급 북 트래커와 구조화된 작업 관리 기능을 제공하므로 열렬한 독자와 구조적인 사고를 하는 사람에게 이상적입니다.

이 템플릿에는 반성과 진행 상황 추적을 장려하는 일일 일기 섹션도 포함되어 있어 좋은 습관을 쉽게 만들고 동기를 유지할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

매일 일기를 쓰면서 반성하고 목표를 달성하세요

중요한 노트와 리소스를 한 곳에 깔끔하게 저장하세요

습관, 독서, 목표를 추적하고 진행 상황을 시각화하세요

🔑 이상적인 사용자: 습관 추적과 목표 관리를 하나의 스페이스에서 통합하고 싶은 사람.

🧠 재미있는 사실: 지식 관리 소프트웨어 시장은 2024년부터 2029년까지 283억 2천만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 14.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다!

7. Notion Avenue의 Minimal Second Brain

디지털 라이프를 단순하고 집중적으로 유지하고 싶다면 Notion Avenue의 Minimal Second Brain Template 이 좋은 선택입니다. GTD 스타일의 워크플로우(플랜, 프로세스, 연결 및 요약), 주간/월간 리뷰, 습관 추적기 등이 내장되어 있어 차별화됩니다.

또한 스마트 태그 시스템과 관련 항목만 표시하는 자동 필터링 보기가 포함되어 있어 작업 공간을 집중적이고 컨텍스트에 맞게 유지할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

체크리스트 보기에서 일일 작업에 액세스하세요

일상에 필요한 리소스를 연결하고 저장하세요

명확한 레이아웃으로 작업 공간을 손쉽게 탐색하세요

🔑 이상적인 사용자: Notion의 세컨드 브레인 등 삶의 모든 면에서 미니멀리즘을 선호하는 사람들.

💡 보너스: 다음을 원하신다면: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하세요

Talk to Text를 사용하여 음성으로 질문, 받아쓰기, 명령어를 실행하여 핸즈프리로 어디서나 일할 수 있습니다

ChatGPT, Claude, Perplexity 등 수십 개의 서로 연결되지 않은 AI 도구를 LLM에 구애받지 않는 단일한 엔터프라이즈급 솔루션으로 대체하세요 ClickUp Brain MAX 을 사용해 보세요. 여러분의 일을 이해하기 때문에 여러분을 진정으로 이해하는 AI 슈퍼 앱입니다. 이 앱은 여러분의 컬렉션에 추가할 또 다른 AI 도구가 아닙니다. 이 앱은 모든 AI 도구를 대체하는 최초의 컨텍스트 AI 앱입니다.

8. Pathpages의 Second Brain

Pathpages의 Second Brain 템플릿은 PARA 시스템과 GTD 방법론을 기반으로 합니다. 전 UX 디자이너가 디자인한 이 템플릿은 프로젝트 타임라인, 작업 달력 보기(오늘/예정/지연), 목표 추적 등 시각적 명확성과 사용 편의성을 우선으로 합니다.

사전 채워진 예시와 자세한 비디오 지침을 통해 모든 사용자가 원활하게 설정하고 직관적으로 탐색할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

P. A. R. A. 방법을 활용하여 정보를 분류하세요

진행 상황을 추적하고, 마감일을 설정하고, 작업을 원활하게 할당하세요

GTD 원칙을 구현하여 워크플로우의 우선 순위를 정하고 정리하세요

🔑 이상적인 사용자: 검증된 생산성 방법을 기반으로 복잡한 프로젝트를 관리할 수 있는 시스템을 원하는 사용자.

9. Modern Byte의 Second Brain

Modern Byte의 Second Brain 템플릿은 중첩된 작업 목록, 인용문 및 하이라이트 전용 섹션, 영역, 프로젝트 및 리소스를 연결하는 사용자 지정 가능한 대시보드를 제공합니다.

심층성과 단순성을 모두 원하는 사용자를 위해 설계된 이 템플릿은 데이터 캡처와 직관적인 레이아웃의 균형을 유지하여 디지털 브레인을 정리하고 실행 가능하게 유지합니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

관련 노트와 작업을 연결하여 연결된 지식 관리 구축

우선순위를 정기적으로 검토하여 추진력을 유지하세요

우선순위, 상태, 타임라인 및 마감일별로 프로젝트를 보세요

노트와 작업 간의 태그 지정 및 연결을 지원하여 연결을 확인하고 세컨드 브레인을 역동적으로 유지할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 일을 동시에 진행하는 학생 및 팀.

10. ADHD를 위한 세컨드 브레인 by Lester Yim

Lester Yim의 ADHD를 위한 세컨드 브레인 템플릿은 ADHD를 가진 사람들을 위해 신중하게 제작되었으며, 프로젝트를 관리할 수 있는 유연하고 완벽한 시스템을 제공합니다. 칸반 보드, 일기, 빠른 캡처를 위한 스크래치패드가 포함된 깔끔한 인터페이스를 제공합니다. 정기적인 업데이트를 통해 신경 다양성을 가진 사용자의 고유한 요구 사항을 충족하도록 시스템이 지속적으로 발전합니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

전용 스크래치패드로 작업과 새로운 아이디어를 즉시 캡처하세요

명확성을 위해 시각적인 칸반 보드를 사용하여 프로젝트를 구성하세요

중요하지 않은 항목과 작업을 보관하여 스페이스를 깔끔하게 정리하세요

🔑 이상적인 사용자: 일상적인 작업과 장기 프로젝트를 관리하기 위해 사용자 정의가 가능하고 직관적인 시스템을 찾고 있는 ADHD를 가진 개인.

Notion의 한도

Notion은 세컨드 브레인 도구로 다양한 장점을 가지고 있지만, 생산성을 저해하는 몇 가지 한계도 있습니다.

대규모에서 느린 성능: Notion은 세컨드 브레인이 커질수록 눈에 띄게 느려집니다. 사용자들은 수백 또는 수천 개의 항목이 입력된 데이터베이스를 로드하거나 페이지를 전환할 때 지연이 발생한다고 자주 보고합니다

제한된 작업 관리 기능: Notion에는 시간 추적 및 간트 차트와 같은 필수적인 프로젝트 관리 기능이 없습니다. 해결 방법은 있지만, 수동으로 설정하거나 타사 도구를 통합해야 합니다

모바일 UX는 파워 유저에게는 불편함: 모바일 앱은 빠른 편집이나 작업 확인에는 유용하지만, 과도한 사용에는 적합하지 않습니다. 모바일에서 새로운 템플릿을 만들거나, 데이터베이스를 조작하거나, 복잡한 시스템을 탐색하는 것은 여전히 번거롭습니다

종단 간 암호화 없음: Notion은 2단계 인증과 같은 중요한 기능을 제공하지 않습니다. 유료 버전은 보안 기능이 더 우수하지만, 무료 버전에는 적절한 보안 조치가 부족합니다

프로젝트 관리 및 개인용으로 사용할 수 있는 10가지 Notion 세컨드 브레인 템플릿

더 강력하고 더 나은 Notion 대안을 찾고 있다면 ClickUp을 놓치지 마세요!

일을 위한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp은 고급 기능과 세컨드 브레인 템플릿을 자랑하며, 사용자의 세컨드 브레인이 함께 성장하고 적응할 수 있도록 지원합니다.

최고의 템플릿을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp 지식 기반 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 지식 기반 템플릿으로 필수 정보의 중앙 집중식 저장소를 구축하세요

내부 지식을 중앙 집중화하면 팀이 매일 수 시간 동안의 열띤 검색 시간을 절약할 수 있습니다. ClickUp 지식 기반 템플릿은 팀이 내부 FAQ, 제품 설명서 및 SOP를 구조화할 수 있도록 도와줍니다. 또한 기사를 검색 및 편집이 가능하고 권한이 제어되는 형식으로 보관합니다.

지속적인 업데이트를 지원하도록 설계되어, 기존의 Notion Second Brain 설정을 운영 확장성으로 대체합니다. 가장 좋은 점은 무엇일까요? 이 지식 기반 데모 템플릿에는 예시 콘텐츠가 미리 채워져 있으므로, 처음부터 시작할 필요가 없습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

키 지식을 구조화된 섹션과 카테고리로 정리하세요

열, 하위 페이지 및 리치 텍스트로 맞춤 설정 및 확장

팀 회원이 콘텐츠를 기여하고 업데이트할 수 있도록 하여 협업을 촉진하세요

디지털 제품을 문서화하고, 온보딩을 간소화하거나, 전사적 지식 참고 자료로 활용하세요

🔑 이상적인 대상: 회사 지식과 리소스를 중앙 집중화하고 쉽게 탐색할 수 있는 저장소를 구축하고자 하는 팀.

2. ClickUp 혁신 아이디어 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 혁신 아이디어 관리 템플릿으로 혁신적인 아이디어를 캡처하고 관리하세요

큰 아이디어는 실행될 때만 가치가 있으며, ClickUp 혁신 아이디어 관리 템플릿은 이를 실현하는 데 도움이 됩니다. 내부 제안부터 투자자 프레젠테이션에 이르기까지 모든 것을 캡처하기 위해 개발된 이 템플릿은 혁신적인 아이디어를 수집, 평가 및 실행하기 위한 명확한 프로세스를 제공합니다.

독점 커뮤니티의 팀 회원은 가입 시트 형식으로 아이디어를 제출할 수 있습니다. 이러한 아이디어는 주요 작업 데이터베이스에서 필터링되고 추적됩니다. 각 아이디어에는 영향, 노력 및 다음 단계에 대한 연결된 필드가 포함됩니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

내장 양식, 다채로운 배너, 상태 보드 및 타임라인과 같은 대화형 보기를 제공합니다

연구원을 배정하고, 진행 상황을 추적하고, 영향 수준을 색상으로 구분하여 추구할 가치가 있는 것을 즉시 확인할 수 있습니다

공유 양식을 사용하여 새로운 아이디어를 수집하고 시의성 있는 기회를 우선순위로 정하세요

상태 보드와 타임라인을 통해 진행 상태를 시각적으로 실시간으로 추적하세요

실제 비용, 연구원, 아이디어 유형 등 사용자 정의 필드를 사용하여 아이디어를 더 효율적으로 관리하세요

🔑 이상적인 대상: 혁신적인 아이디어를 관리하고 구현하기 위해 체계적이고 유연한 시스템을 찾고 있는 학생 및 팀.

🎥 시청

3. ClickUp 버블 지도 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 버블 지도 템플릿으로 아이디어를 시각화하세요

ClickUp 버블 지도 템플릿은 생각을 정리하는 시각적인 접근 방식을 제공합니다. 중심 개념을 중앙에 배치하고 관련 아이디어를 브랜치로 분기하면 큰 그림과 복잡한 세부 사항을 동시에 볼 수 있습니다.

프로젝트를 계획하거나, 주간 검토를 위한 전략을 수립하거나, 복잡한 정보를 이해하려고 할 때, 이 템플릿을 사용하면 모든 것을 연결할 수 있습니다. 각 버블은 작업 또는 노트에 해당하며, 카테고리로 더 세분화할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

버블을 본격적인 ClickUp 작업 또는 ClickUp 문서로 변환하세요

실시간으로 협업하고 누가 무엇을 기여했는지 추적하세요

개념 간의 관계를 쉽게 파악하세요

버블을 맞춤 설정하고 색상으로 코드 지정하여 키 포인트의 우선 순위를 지정하세요

🔑 대상: 효과적으로 아이디어를 정리하고 시각화하려는 사람들.

📣 고객의 목소리: TravelLocal의 제품 관리자 Thomas Clifford가 ClickUp 사용에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다. 당사는 모든 프로젝트 및 작업 관리와 지식 기반에 ClickUp을 사용하고 있습니다. 또한 OKR 프레임워크의 모니터링 및 업데이트, 흐름 차트, 휴가 신청 양식, 워크플로우 등 여러 다른 용도로도 채택하고 있습니다. 모든 것이 매우 쉽게 연결될 수 있기 때문에 하나의 제품으로 이 모든 것을 처리할 수 있다는 점이 정말 좋습니다. 당사는 모든 프로젝트 및 작업 관리와 지식 기반에 ClickUp을 사용하고 있습니다. 또한 OKR 프레임워크의 모니터링 및 업데이트와 플로우 차트, 휴가 신청 양식, 워크플로우 등 여러 다른 사용 사례에도 ClickUp을 채택하고 있습니다. 모든 것이 매우 쉽게 연결될 수 있기 때문에 하나의 제품으로 이 모든 것을 처리할 수 있다는 점이 정말 좋습니다.

4. ClickUp 팀 위키 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 팀 위키 템플릿으로 쉽게 액세스할 수 있는 팀 위키를 구축하세요

ClickUp의 팀 위키 템플릿은 전체 팀이 신뢰할 수 있는 내부 위키를 구축할 수 있는 깔끔하고 중앙 집중식 스페이스를 제공합니다. 프로세스, 온보딩 단계, 도구 가이드 또는 팀이 자주 참조해야 하는 기타 정보를 문서화하는 데 적합합니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

주제, 소유권 및 업데이트 날짜별로 필터링된 보기를 이용할 수 있습니다

각 기능 또는 팀별로 섹션으로 나뉘어진 문서를 사용하여 wiki를 구축하세요

팀의 역할에 따라 가시성과 편집 액세스 권한을 부여하여 인라인 댓글 및 편집을 통해 실시간으로 협업하세요

새로운 파일 사이를 이동하지 않고 단일 소스에서 정보를 검색하세요

중첩된 페이지, 실시간 편집, 다양한 형식, 페이지 공유까지, 이 wiki 템플릿을 사용하면 작업 공간에서 모든 것을 할 수 있습니다

작업에 연결하고, 기여자를 지정하고, 도구를 전환하지 않고도 모든 것을 버전 관리할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용 대상: 내부 지식을 정리하기 위해 강력한 wiki가 필요한 팀.

5. ClickUp 마스터 위키 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마스터 위키 템플릿을 사용하여 참조 및 링크가 포함된 마스터 위키를 만드세요

ClickUp 마스터 Wiki 템플릿은 세련되고 잘 정리된 wiki를 설정하는 프로세스를 간소화합니다. 이 템플릿은 기존의 인트라넷 또는 Notion 스타일의 wiki 문서를 작업 데이터베이스에 직접 연결되는 구조화된 형식으로 대체합니다.

이 템플릿은 팀이 회사 정책부터 프로젝트 가이드에 이르기까지 모든 것을 탐색하기 쉬운 구조로 캡처할 수 있도록 설계되었습니다. 완전히 사용자 정의가 가능하므로 워크플로우 및 브랜딩에 맞게 상태, 태그 또는 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다. 콘텐츠를 쉽게 추가하고 업데이트할 수 있으므로 팀이 성장하고 변화함에 따라 wiki가 항상 관련성을 유지할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

법률, HR, 마케팅 및 기술 콘텐츠를 표준화된 형식으로 한 곳에 저장하여 일관성과 탐색의 용이성을 확보하세요

탐색하기 쉬운 지식 기반에서 팀의 지식을 정리하고 쉽게 액세스할 수 있도록 하세요

팀 회원에게 wiki의 여러 부분을 작성하고 정기적으로 업데이트할 작업을 할당하세요

회사의 브랜딩과 비전에 맞게 템플릿을 맞춤 설정하세요

필터링된 보기는 권한 기반 액세스를 지원하며, 평생 업데이트를 통해 새로운 정책이 등장해도 최신 상태를 유지할 수 있습니다

🔑 이상적인 대상: 중앙 집중식, 체계적이며 쉽게 액세스할 수 있는 지식 저장소를 구축하고자 하는 팀.

💡 프로 팁: ClickUp Brain을 사용하여 스마트 태그, AI 작가, 관계 매핑, AI 기반 검색과 같은 강력한 기능을 통해 노트, 작업 및 문서를 손쉽게 연결하여 Second Brain을 강화하세요! ClickUp Brain으로 노트, 작업 및 문서를 연결하여 세컨드 브레인을 강화하세요

6. ClickUp 일일 노트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 데일리 노트 템플릿으로 생각과 아이디어를 기록하세요

가장 이상한 순간에 떠오르는 아이디어도 ClickUp의 일일 노트 템플릿을 사용하면 놓치지 않고 기록할 수 있습니다. 빠른 액세스 설정과 깔끔한 레이아웃으로 생각, 할 일, 순간적으로 떠오르는 아이디어를 즉시 기록할 수 있습니다.

양식 보기는 마법 그 자체입니다! 휴대폰, 브라우저 또는 받은 편지함에 저장하면 언제든지 한 번의 탭으로 메모를 할 수 있습니다. 제출을 누르면 노트가 유형과 타임스탬프별로 정리된 깔끔한 목록으로 바로 흐름으로 표시됩니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

전문적인 진행 상황을 개인 아카이브로 구축하세요

모든 노트를 유형별로 그룹화하여 쉽게 정렬할 수 있습니다

각 노트에 컨텍스트, 댓글 및 첨부 파일을 추가하세요

일일 노트, 시작 가이드, 노트 목록 등 여러 보기로 열 수 있습니다

🔑 이상적인 사용자: 매일 정신을 정리하고 생산성을 유지하기 위해 명확한 스페이스가 필요한 모든 사람.

7. ClickUp 팀 문서 템플릿

무료 템플릿 받기 팀 회원들과 협력하여 ClickUp 팀 문서 템플릿을 사용하여 관련 wiki를 개발하세요

디지털 제품을 만들려면 팀 내에서 빈번한 협업과 문서화가 필요한 경우가 많습니다. ClickUp 팀 문서 템플릿은 팀의 정보를 중앙 집중화하기 위한 완벽한 맞춤형 스페이스입니다.

회의 노트부터 프로젝트 지침에 이르기까지 모든 것이 제자리에 정리되어 협업이 원활하고 정보 검색이 쉬워집니다. 여러 사람이 실시간으로 공동 편집하고, 문서에 직접 댓글을 달고, 후속 작업을 할당할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

프로세스, 회의 노트 및 스탠드업용 중첩 페이지를 만드세요

작업과 실시간 업데이트를 문서 섹션에 삽입하세요

조직 차트를 만들고, 유용한 리소스에 연결하고, 참고를 위해 첨부 파일을 추가하세요

정리된 콘텐츠로 정보 검색에 소요되는 시간을 줄이세요

문서는 태그가 지정되고 필터링되어 중앙 작업 데이터베이스에 저장되며, 평생 액세스가 가능하기 때문에 추가 비용이 들지 않습니다

🔑 이상적인 사용 대상: 문서화 프로세스를 간소화하고 지식 공유 문화를 조성하고자 하는 팀.

8. ClickUp 회사 Wiki 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회사 위키 템플릿을 사용하여 신입 사원에게 회사 가치와 프로세스를 최신 상태로 알려주세요

ClickUp Company Wiki 템플릿은 모든 필수 정보를 저장할 수 있는 중앙 집중식 허브를 제공합니다. 이를 통해 팀 회원은 끝없는 문서를 일일이 검색할 필요 없이 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 결제 정보, 규정 준수 문서 및 팀 표준을 보관하세요. 오래된 인트라넷에 지친 팀에게 신뢰할 수 있는 홈베이스입니다. 또한 직관적인 구조로 신입 사원이 빠르게 적응할 수 있으며, 기존 사원은 중요한 자료에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

전용 업데이트 섹션을 통해 팀 회원들에게 최신 정보를 전달하세요

직원 핸드북과 뉴스레터 등 체계적으로 정리된 리소스를 통해 온보딩 과정을 효율화하세요

명확하게 정의된 사명과 값을 통해 일관성을 촉진하세요

부서, 사용 사례 또는 업데이트 빈도별로 페이지를 분류하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 투명성을 높이고 중앙 집중식 wiki를 구축하고자 하는 조직.

9. ClickUp For Dummies 책 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp For Dummies 책 템플릿을 사용하여 일관되고 잘 구조화된 책을 작성하세요

사용 설명서나 지침서를 작성할 때 ClickUp For Dummies Book Template은 친숙하고 지식 기반의 구조를 제공합니다. 인기 있는 'For Dummies' 책 시리즈에서 영감을 받은 이 템플릿은 복잡한 정보를 단순화하고, 생각을 정리하고, 챕터를 계획하고, 책 전체의 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

데모 비디오 링크, 템플릿, 용어집, 튜토리얼 비디오 및 시각적 예시를 포함하세요.

초안, 진행 상황, 최종 초안, 검토자 등 사용자 지정 필드를 사용하여 책의 진행 상황을 시각화하세요

책의 각 장에서 조직적이고 일관된 구조를 유지하세요

아이콘, 태그 및 콜아웃을 사용하여 복잡한 주제를 명확하게 설명하세요

사용자 지정 가능한 상태 및 필드를 통해 브레인스토밍부터 최종 편집에 이르기까지 진행 상태를 추적할 수 있습니다

🔑 적합한 대상: 종합적이고 체계적인 가이드북을 작성하려는 모든 분.

10. ClickUp 마케팅 팀 운영 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 팀 운영 템플릿으로 성공적인 마케팅 캠페인을 진행하세요

ClickUp 마케팅 팀 운영 템플릿은 캠페인 개요, 전략 문서 및 프로젝트 추적을 통합합니다. 별도의 가입 시트, 데모 비디오 또는 Google 스프레드시트를 사용하는 대신, 이 올인원 템플릿은 팀 운영을 위한 통합 홈을 만듭니다.

역할, 책임 및 타임라인에 대한 명확한 구조를 제공합니다. 또한 통합된 커뮤니케이션 및 문서화 도구를 통해 팀은 조율에 드는 시간을 줄이고 창의력에 더 집중할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

실시간 진행 상황 추적을 통해 목표를 설정하고 정리하세요

마케팅 위키, 조직 차트, 회의록, 팀 문서 등 6가지의 다양한 보기로 열 수 있습니다

편집 일정을 계획하고 분기별 성과 목표를 추적하세요

완료, 계획, 검토 중, 진행 중 등 맞춤형 상태로 작업을 생성하세요

🔑 이상적인 대상: 협업 환경을 조성하고, 효율성을 개선하며, 조정을 강화하고자 하는 마케팅 팀.

ClickUp으로 세컨드 브레인을 구축하세요

Notion 세컨드 브레인 템플릿은 삶을 정리하기 위한 훌륭한 출발점입니다. 유연하고 최소한의 기능으로 지식, 작업 및 아이디어를 관리하기 위한 구조를 구축하는 데 도움이 됩니다.

그러나 요구 사항이 증가함에 따라 시스템의 복잡성도 증가합니다.

이것이 바로 ClickUp이 등장하는 단계입니다. 강력한 템플릿, 내장된 자동화, 협업 문서 및 동적 보기를 갖춘 ClickUp은 두 번째 두뇌를 진정으로 중앙 집중화할 수 있는 확장 가능하고 사용자 정의 가능한 올인원 솔루션을 제공합니다.

지금 무료로 등록하세요!