게슈탈트 디자인 원리란 무엇인가? (+예시)

흰색 배경에 검은색 모양 몇 개로만 이루어진 WWF 팬더 로고를 우리가 왜 즉시 알아보는지 궁금해 본 적 있나요?

그 해답은 게슈탈트 원리에 있습니다. 이는 시각적 요소를 단순히 흩어진 부분들이 아닌 통일된 전체로 자연스럽게 인지하는 방식을 설명하는 일련의 심리학적 규칙입니다.

게슈탈트 이론을 이해하는 것은 직관적이고 강력한 디자인의 청사진을 잠금 해제를 하는 것과 같습니다.

이러한 원리는 사용자가 웹 디자인을 스캔하는 방식부터 브랜드 로고와 감정적으로 연결되는 방식에 이르기까지 모든 것을 이끕니다.

각 게슈탈트 원리를 실용적인 시각적 예시와 함께 분석해 보겠습니다. 이를 통해 추측을 멈추고 의도적인 디자인을 시작할 수 있습니다.

게슈탈트 디자인 원리란 무엇인가?

게슈탈트 디자인 원리는 1920년대 독일 심리학자 막스 베르트하이머, 쿠르트 코프카, 볼프강 쾰러에 의해 소개되었습니다. "게슈탈트(Gestalt)"라는 단어는 독일어에서 유래되었으며 "양식" 또는 "전체"를 의미합니다

이러한 원리는 인간의 뇌가 시각적 요소를 자연스럽게 인지하는 방식을 설명합니다. 게슈탈트 심리학은 우리가 복잡한 이미지를 분리된 부분으로 보는 대신 조직화된 패턴이나 통일된 전체로 보는 경향이 있다고 제안합니다.

이러한 원리는 그래픽 디자인, UI/UX, 웹 디자인, 제품 인터페이스, 브랜딩 분야에서 특히 유용합니다. 사용자가 많은 생각 없이도 직관적으로 디자인을 이해하도록 돕습니다.

🌟기능 템플릿 ClickUp 디자인 브리프 화이트보드 템플릿은 디자인 팀이 프로젝트를 시각적으로 플랜하고, 구성하며, 협업하고, 이해관계자들의 의견을 일치시키는 데 도움을 주도록 설계된 고도로 상호작용적인 tool입니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 브리프 화이트보드 템플릿으로 디자인 프로젝트의 목표, 방향성, 범위 및 타임라인을 정리하세요 이 디지털 화이트보드 스페이스에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 관련 게슈탈트 원리, 브랜드 가이드라인, 키 목표, 목표 시장을 위한 라벨링된 영역 또는 프레임을 설정하세요

스티커 노트, 상자, 화살표를 활용하여 와이어프레임이나 모형을 스케치하세요

팀 회원들에게 모형이 원칙을 얼마나 잘 적용했는지, 또는 부족한 부분은 어디인지에 대한 의견, 이모지 반응 또는 제안을 남기도록 초대하세요

실제 예시를 통한 핵심 게슈탈트 원리

핵심 게슈탈트 원리를 살펴보겠습니다:

1. 근접성: 관련 요소 그룹화

물체가 가까이 있을 때 우리는 그 오브젝트들을 관련되거나 같은 그룹의 일부로 인식합니다. 이는 디자이너가 정보를 자연스럽고 이해하기 쉬운 방식으로 구성하는 데 도움이 됩니다.

적용처: 웹사이트 내비게이션 메뉴, 가격 테이블, 양식 입력 필드, 대시보드 위젯 등

예시: ClickUp은 가격 플랜을 열로 표시하며, 각 플랜의 기능은 해당 플랜 제목 아래에 그룹화됩니다. 플랜 간 스페이스는 플랜 내 기능 간 스페이스보다 큽니다. 👇🏼

일하는 이유: 사용자는 개별 플랜과 세부 사항을 쉽게 구분하고 자신의 필요에 가장 적합한 플랜을 선택할 수 있습니다.

2. 유사성: 디자인에서 일관성 창출하기

유사성 원리는 우리의 뇌가 닮은 것들을 어떻게 그룹화하는지 설명합니다. 요소들이 비슷한 색상, 모양, 크기 또는 스타일을 공유할 때, 우리는 자연스럽게 그것들을 연결되어 있거나 같은 '가족'의 일부로 인식합니다

디자이너들은 이 기법을 활용해 질서를 창출하고 시각적 계층을 강화합니다. 사용자가 전혀 인지하지 못하는 사이, 그들의 주의를 자연스럽게 이끕니다!

적용처: 상단 및 측면 네비게이션 막대, 섹션 헤더, 범례/라벨, 튜토리얼 단계, CTA 버튼 등

예시: LinkedIn은 상단 메뉴 막대, 피드 카드, 연결 카드, 채용 게시판 등에서 유사성(Similarity) 게슈탈트 원리를 광범위하게 적용하여 관련 항목들을 그룹화함으로써 구조와 기능에 시각적 일관성을 부여합니다.

일하는 이유: 시각적 그룹화와 일관된 패턴은 인지 부하를 줄이고 콘텐츠 이해도를 높이며 친숙함을 통해 사용자 참여를 촉진합니다.

via freepik

근로자의 24%는 반복적인 업무가 더 의미 있는 일을 하는 데 방해가 된다고 답했으며, 또 다른 24%는 자신의 역량이 제대로 활용되지 않는다고 느꼈습니다. 이는 근로자의 거의 절반이 창의적으로 블록이 걸리고 제대로 평가받지 못한다고 느끼는 셈입니다.

3. 연속성: 시선을 자연스럽게 이끄는 원리

연속성 원리는 시각적 인식이 어떻게 우리의 뇌가 매끄럽고 끊김 없는 경로를 따라가는 팔로워가 되도록 하는지 설명합니다.

디자인 요소가 곡선이나 직선을 따라 정렬되면, 겹치거나 끊어지더라도 우리는 이를 연결된 것으로 인식합니다. 우리의 시선은 자연스럽게 가장 쉬운 경로를 따라 흐릅니다.

적용처: 이미지/콘텐츠 캐러셀, 부동산 목록, 결제 프로세스, 포트폴리오 레이아웃, 전자상거래 상품 목록, 제품 투어 등

예시: Amazon 웹사이트의 상품 추천 모듈은 현재 보고 있는 상품과 밀접하게 연관된 대체 상품을 보여줍니다. 상품들은 통일된 레이아웃(이미지, 가격, 별 평가)으로 표시되며, 시각적으로 그룹화되어 서로 비교 가능한 상품임을 나타냅니다.

효과 원리: 개별 항목이 각자의 영역에 위치해 있음에도, 수평 정렬이 시선을 옆으로 이끌어 마치 길을 따라가는 듯한 느낌을 줍니다. 측면의 작은 화살표는 탐색할 내용이 더 있음을 암시합니다. 이 디자인은 연속성을 활용해 스크롤이 쉽고 자연스럽게 느껴지도록 합니다.

via Amazon

🎯 빠른 팁: 사용자의 시선을 유도하고 싶으신가요? 대비, 크기 또는 색상을 활용해 하나의 요소를 돋보이게 하는 초점 원리를 사용하세요. 이는 빠르게 주의를 끌고 행동(예: CTA 클릭!)을 유도합니다.

창의적인 팀의 협업을 손쉽게 만들어줄 tool을 찾고 계신가요? ClickUp 화이트보드가 제공하는 기능을 확인해 보세요!

4. 폐쇄성: 뇌가 빈 공간을 채우도록 유도하기

완료성 원리는 모호하거나 복잡한 이미지의 누락된 부분을 채워 완료한 전체 오브젝트를 인지하려는 인간의 경향을 의미합니다. 이를 통해 디자이너는 양식을 완전히 묘사하기보다 암시할 수 있으며, 관찰자의 지각에 의존해 정신적으로 '모양을 완성'하게 합니다

적용 분야: 브랜드 로고, 아이콘, 심볼, 진행률 표시기, 제품 티저 등

예시: IBM 로고는 수평 줄무늬를 활용해 I, B, M 글자를 암시하며, 시각적 이자를 위한 폐쇄 원리를 적용합니다.

효과적인 이유: 클로저(Closure)는 디자이너가 적은 요소로 더 많은 것을 표현할 수 있게 합니다. 여백을 영리하게 활용하면 최소한의 디테일로 시각적 노력을 절약하고 기억에 오래 남습니다.

via IBM

기업 브랜딩에서 '완결성(Closure)'의 상징적인 사례를 더 보고 싶으신가요? FedEx, NBC, Adobe, Unilever, 메이저 리그 베이스볼(MLB)의 로고가 가장 훌륭한 예시입니다.

5: 도지(圖地): 배경과 주제를 구분하기

도형/배경 원리는 미묘한 대비를 만드는 데 핵심입니다. 우리의 뇌는 본능적으로 중요한 요소(도형)를 모든 것(배경)과 구분하려 하며, 이를 통해 우리는 디자인에서 어디를 먼저 봐야 할지 즉시 파악합니다. 이 원리는 복잡하거나 혼잡한 디자인 속에서도 중요한 요소가 두드러지게 보이도록 보장합니다.

적용처: 웹사이트의 히어로 섹션, 행동 유도 버튼, 양식, 입력 필드, 대시보드, 검색창 등

예시: Google 검색 홈페이지에서 흰색 검색 막대는 최소한의 배경 위에 배치된 핵심 요소입니다. 이 극명한 대비는 사용자의 시선을 즉시 입력 필드로 집중시킵니다.

왜 그것이 일하는지를 설명합니다: 시각적 혼란이 없으며, 시선이 즉시 행동이 예상되는 지점으로 집중됩니다. 피사체가 명확히 부각되면, 어디에 집중해야 할지 혼란이 없으며, 이는 원활한 사용자 경험의 키입니다.

via Google

6. 대칭과 질서: 균형과 조화를 촉진하다

우리 뇌는 깔끔하고 정돈된 모습을 좋아합니다. 대칭과 질서는 사물이 균등하게 배치되거나 명확한 구조를 따를 때 균형감을 선사합니다.

적용처: 제품 그리드 및 레이아웃, 양식, 뉴스레터, 온보딩 단계, 대시보드 위젯, 듀얼 패널 뷰 등

예시: 나이키의 제품 목록 페이지에는 신발들이 같은 방향을 향한 정렬된 행으로 깔끔하게 배치됩니다. 각 신발은 일정한 여백을 배경으로 동일한 크기의 박스 안에 표시됩니다. 이러한 대칭적인 레이아웃은 사용자가 압도감을 느끼지 않고 다양한 옵션을 훑어볼 수 있도록 돕습니다.

효과적인 이유: 대칭적인 디자인은 뇌가 처리하기 쉬워 상호작용 속도를 높입니다. 균형 잡힌 레이아웃은 시각적 불안을 줄여 사용자가 옵션을 탐색하거나 구매를 완료하다(완료됨) 때 더 편안함을 느끼게 합니다.

via Nike

7. 공통 운명: 움직임과 방향을 나타냄

공통 운명 원리는 사물이 함께 움직이거나 변화할 때 작동하며, 우리는 이를 즉시 연결된 것으로 묶어 인식합니다. 이는 관계를 보여주거나 누군가를 프로세스를 안내하는 현명한 방법입니다.

적용처: 칸반 보드, 아이콘 호버 효과, 드롭다운 메뉴 항목 애니메이션, 슬라이딩 이미지 또는 콘텐츠 블록, 로딩 표시기, 다단계 진행 막대, 등.

예시: ClickUp의 보드 보기에서 작업 카드를 한 열에서 다른 열로 이동하면, 해당 카드와 함께 라벨, 마감일, 체크리스트 등 모든 첨부 파일들이 하나의 단위로 함께 이동합니다.

일하는 이유: 좌우 또는 상하 방향의 움직임은 작업 진행 과정을 반영하는 명확한 방향성 서사를 창출합니다. 이 디자인은 동작을 통해 관련 항목을 그룹화함으로써 혼란을 최소화하고, 사용자가 이동되거나 조작되는 대상을 쉽게 추적할 수 있게 합니다.

ClickUp의 보드 보기를 활용해 복잡한 개발 프로젝트를 시각적으로 열 단위로 분할하고, 우선순위와 의존성을 설정하며, 진행 상황을 모니터링하세요

🧠 알고 계셨나요? 시각 정보는 단어보다 60,000배 빠르게 처리됩니다. 게슈탈트 원리는 이러한 시각 정보를 구조화하여 뇌가 수 밀리초 만에 이해할 수 있도록 돕습니다.

게슈탈트 원리가 UI/UX 디자인을 개선하는 방법

게슈탈트 원리는 사람들이 시각적 요소를 자연스럽게 인지하고 그룹화하는 방식에 관한 심리학적 규칙입니다. 게슈탈트 지침을 따르는 디자인은 명확성과 일관성을 높이고, 주의를 유도하며, 인지 부하를 줄이고, 사용성을 개선합니다.

UX 디자이너들이 이를 실용적이고 의미 있는 방식으로 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

인터페이스가 더 직관적으로 느껴지게 합니다

게슈탈트 원리는 시각적 요소를 이해하도록 우리 뇌가 작동하는 방식을 활용합니다. 이를 효과적으로 적용하면 디자인이 자연스럽게 이해되기 마련입니다. 사용자는 모든 라벨을 읽지 않아도 무엇이 함께 속하는지, 다음으로 어디로 이동해야 하는지 빠르게 파악할 수 있습니다.

📌 예시: Amazon 결제 페이지에서는 모든 내용이 명확한 단계로 구분됩니다: 그룹, 비즈니스 정보, 배송 주소, 결제 방법 등. 다음 단계가 무엇인지, 현재 진행 과정의 어느 위치에 있는지 고민할 필요가 없습니다. 레이아웃이 사용자를 대신해 생각해주기 때문입니다.

via Amazon

사용자의 뇌에 가해지는 부담을 덜어줍니다

훌륭한 디자인은 자연스러워야 합니다. 게슈탈트 원리는 정보를 쉽게 훑어보고 즉시 이해할 수 있도록 구성하여, 사용자가 인터페이스 사용법을 고민하기보다 본래 목적을 달성하는 데 집중할 수 있게 합니다.

예시: PUMA 홈페이지에 접속하면 두 가지 뚜렷하고 명확한 옵션이 바로 눈에 띕니다: 남성용과 여성용. * 찾느라 헤매거나 스크롤할 필요 없이, 원하는 곳으로 빠르게 이동할 수 있도록 도와주는 간결하고 명확한 선택지입니다.

via Puma

사용자의 주의를 유도하는 데 도움을 줍니다

스마트한 그룹화, 스페이스, 대비, 정렬을 통해 사용자가 가장 중요한 정보(헤드라인 등)부터 다음 행동(버튼 등)까지 자연스럽게 이끄는 방법을 알아보세요. 사용자는 자신이 유도되고 있다는 사실조차 인지하지 못한 채로 말이죠.

📌 예시: 포레스터(Forrester)의 홈페이지를 살펴보세요. 부드러운 배경과 대비되는 노란색 CTA(행동 유도 버튼)가 눈에 띕니다. 사용자의 시선은 '무엇인지', '왜 중요한지', '어떻게 행동해야 하는지'로 이어지는 매끄러운 시각적 흐름을 따라 자연스럽게 흐릅니다.

via Forrester

일관성을 부여하고 사물을 더 명확하게 만듭니다

아이콘, 텍스트, 이미지 등 유사한 요소에 동일한 레이아웃 규칙을 적용함으로써 디자인은 체계적이고 깔끔해 보입니다. 화면에 많은 요소가 존재하더라도 시선이 자연스럽게 이동할 방향을 알게 됩니다.

일관성은 사용자를 경험 속으로 부드럽게 안내하여 탐색이 자연스럽고 무료하게 느껴지도록 합니다.

📌 예시: Spotify의 '글로벌 인기곡' 목록에서 각 곡 입력은 동일한 형식을 따릅니다: 왼쪽에 곡 번호, 중앙에 곡 제목과 아티스트 이름, 오른쪽에 재생 기간. 일관된 레이아웃 덕분에 혼란 없이 즐겨찾기 트랙을 빠르게 찾거나 새로운 히트곡을 발견할 수 있습니다.

via Spotify

🎯 빠른 팁: 요소를 그룹화하려면 동일한 닫힘 영역 원리를 활용하세요. 상자, 원, 음영 처리된 영역 안에 배치하기만 하면 됩니다. 모양이 달라도 사용자는 즉시 관련성이 있다고 인식할 것입니다!

디자인 워크플로우에 게슈탈트 원리 적용하기

모든 원리를 신중하게 주문하여 적용함으로써, 명확하고 연결성이 있으며 시각적으로 매력적이고 사용하기 쉬운 디자인을 구현할 수 있습니다.

다음은 단계별로 자연스럽게 적용하는 방법입니다:

그룹화부터 시작하세요:* 유사성 원리를 활용하여 색상, 모양 또는 크기로 관련 요소를 그룹화하세요

근접성과 연속성으로 시선을 유도하세요: 요소들을 서로 가까이 배치하여 관계를 나타내고 정렬을 활용해 부드러운 시각적 경로를 만드세요

대비와 배경-대상 관계를 통한 계층 형성:* 색상, 크기 또는 스페이스의 대비를 활용하여 중요한 정보를 강조하고 키 콘텐츠를 두드러지게 만드세요

클로저를 활용해 참여 유도하기: 음영 스페이스를 교묘히 활용한 로고나 아이콘을 디자인하여 호기심을 자극하고 브랜드 기억력을 향상시키세요

실제 사용자와 함께 테스트하고 반복하세요:* 사람들이 디자인을 어떻게 인지하는지 테스트하여 그룹화, 정렬, 대비를 최적화해 명확성과 효과를 극대화하세요

그렇다면 이러한 디자인 원리를 실제로 적용하는 방법은 무엇일까요? 함께 살펴보겠습니다:

1. 게슈탈트를 활용하여 현재 디자인을 분석하세요

리디자인에 착수하기 전에 잠시 단계로 물러서서 이미 구축한 것을 평가해 보세요. 게슈탈트 원리를 렌즈 삼아 무엇이 일하고 있는지, 무엇이 그렇지 않은지 파악하세요.

자문해 보세요:

근접성: 관련 요소들이 서로 연결되어 느껴지도록 가까이 배치되었는가?

유사성: 비슷한 항목들은 일관된 외관, 색상, 모양 또는 크기를 공유하는가?

도지(圖地): 명확한 초점이 존재하는가, 아니면 요소들이 주목을 끌기 위해 경쟁하는가?

연속성: 레이아웃이 시선을 자연스럽게 이끄는가, 아니면 산만하게 느껴지는가?

폐쇄성: 불완전한 모양이 여전히 관찰자의 마음속에 완료한 이미지를 형성하고 있나요?

이러한 질문들은 각각 인간의 지각 과정이 구조와 질서를 어떻게 처리하는지와 연결됩니다.

💡 전문가 팁: 개별 요소의 기능을 평가하려면 한 화면씩 검토하세요. 여전히 막히시나요? 색상 대신 구조에 집중하기 위해 회색조로 보기를 하세요.

미적 결정은 중요하지만, 구조와 의도에 기반을 둘 때만 제대로 일합니다.

프로젝트 전반에 걸쳐 게슈탈트 원리를 적용하려면 정적인 자산이나 흩어진 tools만으로는 부족합니다. 아이디어를 포착하고 일을 구조화하며 피드백과 함께 진화하는 체계가 필요합니다.

Tool에서 찾아야 할 사항은 다음과 같습니다:

스마트 레이아웃 기능 : 자동 레이아웃 또는 스마트 스페이스 기능을 갖춘 tool을 선택하여 관련 요소를 그룹화하고 깔끔하고 일관된 정렬을 유지하세요

재사용 가능한 컴포넌트와 스타일*: 버튼, 카드, 입력 필드 등 컴포넌트를 재사용할 수 있는 tool을 선택하여 사용자가 패턴을 더 빠르게 인식하도록 돕습니다

프로토타이핑과 애니메이션 : 화면 전환을 애니메이션으로 표현하고 시각적 스토리텔링을 통해 사용자 여정을 시뮬레이션할 수 있는 tools를 선택하세요

협업 및 디자인 문서화: 아이디어 공유, 코멘트, 피드백, 공유 문서, 버전 관리, 실시간 협업을 지원하는 tool을 선택하세요

* clickUp의 디자인 프로젝트 관리 소프트웨어는 게슈탈트 원리를 반영한 방식으로 디자인 프로세스를 구조화하는 데 탁월합니다. 특히 팀 협업이나 UI/UX 워크플로우 관리 시 유용합니다. 브레인스토밍, 실행, 피드백, 문서화를 한곳에서 연결하므로 디자이너는 창의성을 유지하면서 체계와 추진력을 지속할 수 있습니다.

디자인 프로젝트 관리에 이를 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

시각적 요소 구성 및 플랜

ClickUp 화이트보드는 아이디어를 시각적으로 정리하고 세부 디자인으로 넘어가기 전에 인터페이스에 플랜을 세우는 데 훌륭한 출발점입니다.

색상 코딩된 모양, 스티커 노트, 태그 또는 노트는 유사한 구성 요소나 범주를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 모든 내비게이션 항목은 파란색으로, 모든 CTA(행동 유도 버튼)는 녹색으로 표시할 수 있습니다. 화살표와 연결선은 흐름을 지도하고 사용자가 인터페이스를 논리적이고 매끄럽게 이동할 수 있도록 플랜하는 데 도움이 됩니다.

ClickUp 화이트보드로 실시간 협업 브레인스토밍, 플랜 수립 및 실행을 수행하세요

🧩 디자인 팁: 페이지에 서로 다른 요소가 흩어져 있나요? 간격, 테두리, 배경 모양 같은 시각적 정보를 활용해 질서를 만드세요. 예시: 관련 콘텐츠를 공유 배경이나 테두리(카드나 컨테이너처럼) 안에 배치하세요. 모양이 달라도 사용자는 이를 하나의 그룹으로 인식하여 명확성과 흐름이 즉시 개선됩니다.

아이디어 구상부터 구현까지의 과정을 가속화할 수 있는 즉시 사용 가능한 프레임워크를 찾고 계신가요?

프로젝트와 함께 진화하는 컨텍스트를 위해 ClickUp Docs를 활용하세요. 디자인 브리프, 사용자 연구, 경쟁사 분석 또는 디자인 근거를 추가하고, 이를 지원하는 작업과 체계적으로 연결된 상태를 유지하세요. 이를 통해 디자이너부터 이해관계자까지 모두가 완료해야 할 작업과 그 이유를 명확히 파악할 수 있습니다.

ClickUp Docs로 공유 문서에서 실시간 협업하세요

브레인스토밍 및 레이아웃 시각화

디자인 팀은 창의적 슬럼프를 겪을 수 있으며 실제로 겪기도 합니다. 그럴 때 ClickUp Brain은 홈페이지 레이아웃, UI 샘플, 색상 팔레트, 스타일 영감, 아이콘, 썸네일 등에 대한 시각적 요소를 제안하여 추진력을 유지하도록 돕습니다.

브레인이 홈 페이지 모형을 생성한 과정은 다음과 같습니다

디자인에 AI 제안을 원하시나요? 기존 디자인 파일을 업로드하고 Brain에게 피드백을 제공자 또는 제안하도록 요청하거나, 개선점을 제안받거나, 레이아웃 아이디어를 수정하거나, 크리에이티브 브리프에 명시된 전체 테마에 맞춰 특정 섹션을 재디자인하도록 요청하세요.

ClickUp Brain으로 이미지를 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보기 위해 이 비디오를 시청하세요:

피드백과 디자인 반복 작업에 대한 협업

디자인 작업이 진행되면 피드백은 추진력을 좌우합니다. ClickUp 작업은 홈페이지 헤로 이미지, 네비게이션 메뉴, 제품 캐러셀, 양식 입력 필드 등 각 자산별 전용 hub입니다 . 디자인 파일을 첨부하고 검토자를 지정하며, 필요한 바로 그 자리에서 피드백 스레드를 관리하세요.

리뷰어는 '할당된 코멘트'와 '@멘션' 기능을 통해 디자인에 상황에 맞는 코멘트를 남기거나 팀원을 태그하여 신속한 수정 요청을 할 수 있습니다.

ClickUp 작업으로 여러 프로젝트의 작업 항목을 한곳에서 할당, 정리, 추적하세요

디자인 가이드라인 및 스타일 가이드 문서화

디자인이 발전함에 따라 일관성 유지가 중요해집니다. ClickUp 문서를 활용해 타이포그래피와 색상 시스템, 컴포넌트 라이브러리, 사용 시 주의사항을 아우르는 중앙 집중식 브랜드 가이드라인을 구축하세요.

아이콘 세트 선택부터 마이크로카피의 어조 통일까지, 서로 다른 기능을 담당하는 디자이너들도 동일한 공유 문서(Doc)를 참조할 수 있습니다. 문서가 워크플로우와 직접 연결되므로 '소개 페이지 푸터 업데이트' 같은 작업은 즉시 관련 스타일 가이드 템플릿, 타이포그래피 사양 또는 색상 팔레트로 연결됩니다.

화이트보드에 ClickUp 문서들을 삽입하여 보드에서 바로 키 프로젝트 컨텍스트에 즉시 접근하세요

수정 내용 및 디자인 단계 추적

ClickUp 칸반 보드로 디자인 주기의 모든 단계에 가시성을 부여하세요. '아이디어 구상', '디자인', '내부 검토', '클라이언트 검토', '최종'과 같은 열로 맞춤형 워크플로우를 구축하세요

여러 브랜딩 프로젝트를 관리하는 디자인 에이전시를 운영 중이라면, 보드를 클라이언트나 디자이너별로 그룹화하여 작업량을 균형 있게 조정하고 중요한 타임라인을 우선순위로 설정하기 쉽습니다.

ClickUp으로 창의적 프로세스에 활력을 불어넣으세요

게슈탈트 원리는 디자인을 자연스럽게 통합합니다. 직관적으로 느껴질 때 사용자는 단순히 인지하는 것을 넘어 기억하게 됩니다.

그러나 이러한 원리를 프로젝트 전반에 일관되게 적용하려면 이론 이상의 것이 필요합니다. 실제적이고 기능적인 디자인 워크플로우를 구축하려면 적절한 tools가 필수적입니다.

ClickUp 화이트보드를 사용하면 근접성, 정렬, 연속성과 같은 디자인 아이디어를 시각적으로 지도할 수 있습니다. 문서는 디자인 결정 사항을 기록하고 선택 배경의 '이유'를 설명하며 팀을 위한 내부 디자인 가이드를 구축하는 데 도움이 됩니다. 또한 ClickUp Brain을 통해 창의적인 아이디어를 생성하고 디자인 피드백을 요약할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하여 게슈탈트 원리를 여러분의 워크플로우에 적용해 보세요.