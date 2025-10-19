2025년에 시도해볼 만한 최고의 Monday.com 마케팅 플랜 템플릿

마케팅 팀은 종종 캠페인 플랜에 며칠을 허비합니다 — 전략은 뒷전으로 밀린 채 스프레드시트에 파묻혀 있죠. Monday.com 마케팅 템플릿은 바로 그 문제를 해결하기 위해 존재합니다.

그동안 실제 마케팅 일이 기다리고 있습니다.

템플릿이 존재하는 이유가 바로 여기에 있습니다. Monday.com을 사용 중이라면, 적합한 마케팅 플랜 템플릿 하나로 준비 시간을 몇 시간에서 며칠까지도 단축할 수 있습니다.

이 블로그 포스트에서는 혼란을 정리하는 데 도움이 되는 최고의 Monday.com 마케팅 플랜 템플릿을 살펴보겠습니다. 또한 실행 가능한 ClickUp 작업 공간을 만들기 위한 몇 가지 ClickUp 템플릿도 소개합니다. 🎯

좋은 Monday.com 마케팅 플랜 템플릿의 조건은 무엇일까요?

좋은 Monday.com 마케팅 플랜 템플릿은 흩어진 tools이나 파일을 뒤지지 않고도 마케팅 노력의 전체적인 그림을 파악할 수 있도록 도와줍니다.

전략적 플랜 템플릿에서 찾아야 할 요소는 다음과 같습니다:

캠페인을 더 작고 실행 가능한 작업으로 분할 하여 모두가 무엇을 언제 해야 하는지 명확히 파악할 수 있도록 하세요

작업과 팀 책임을 적절한 사람에게 배정하여 소유권과 책임감을 고취하세요

마케팅 목표와 마케팅 KPI 를 정의하여 팀원들에게 명확한 목표와 공유된 방향성을 제시하세요

마감일, 마일스톤, 타임라인 을 설정하여 팀이 일의 속도를 효과적으로 조절하고 병목 현상을 방지할 수 있도록 하세요

알림, 작업 인수인계, 상태 자동화를 통해 불필요한 소통을 줄이고 시간을 절약하세요

예산, 실제 비용, 자원 배분을 추적하여 캠페인이 범위와 예산 내에서 진행되도록 보장하세요

🧠 재미있는 사실: 19세기 미국 상인 존 와나메이커는 현대 마케팅의 아버지로 여겨집니다. 그는 유명한 말을 남겼죠. "내가 광고에 쓰는 돈의 절반은 낭비된다. 문제는 어느 절반인지 모른다는 것이다." 이 명언은 오늘날까지도 마케팅 플랜에 자주 등장합니다.

Monday.com 마케팅 플랜 템플릿 한눈에 보기

10가지 Monday.com 마케팅 플랜 템플릿

여기, 일을 효율화하고 팀 간 동기화를 원활하게 하며 캠페인을 지체 없이 시작할 수 있도록 도와주는 가장 유용한 마케팅 플랜 템플릿 10가지를 엄선해 소개합니다. 👀

1. 마케팅 전략 템플릿

via Monday.com

마케팅 전략 템플릿은 핵심 마케팅 활동을 분기별로 깔끔하게 정리한 자료입니다. 이를 통해 1분기부터 4분기까지 키 캠페인을 지도하고, 팀원을 배정하며, 진행 상황을 업데이트로 추적하고, 타임라인을 시각화할 수 있습니다.

우선순위, 예산, 목표를 위한 내장 필드가 포함된 이 Monday.com 마케팅 플랜 템플릿은 팀이 가장 중요한 사항에 집중하도록 돕고, 문제가 눈덩이처럼 커지기 전에 병목 현상을 발견할 수 있게 합니다.

📌 추천 대상: 분기별 캠페인 및 마케팅 커뮤니케이션 전략을 플랜하는 마케팅 매니저 또는 에이전시 리더.

2. 에이전시용 클라이언트 캠페인 템플릿

via Monday.com

Monday.com 마케팅 플랜 템플릿은 기업이 출시 일정, 각 캠페인 성과, 가장 주목받는 채널을 깔끔한 색상 코드 레이아웃으로 시각화할 수 있도록 지원합니다.

캠페인 요청 및 채널별 지출 위젯도 제공되어 성과와 우선순위를 한눈에 파악할 수 있습니다. 그리고 네, 단조로움을 깨기 위한 장난기 넘치는 라마 위젯도 숨겨져 있답니다(약간의 재미는 결코 나쁘지 않죠).

📌 추천 대상: 대시보드 스타일의 마케팅 로드맵 템플릿을 원하는, 여러 클라이언트 캠페인을 관리하는 에이전시 팀.

🔍 알고 계셨나요? 1959년, 매텔은 <미키 마우스 클럽> 방송 중에 바비 광고를 삽입하며 TV를 시청하는 어린이를 대상으로 한 마케팅 플랜을 수립한 최초의 장난감 브랜드 중 하나가 되었습니다. 바비는 글로벌 아이콘으로 성장했는데, 이는 초기부터 현명한 목표 타겟팅 전략에서 시작되었습니다.

3. 소셜 미디어 플래너 템플릿

via Monday.com

Monday.com 소셜 미디어 플래너 템플릿은 날짜별, 게시물 유형별로 소셜 콘텐츠를 계획하고 분류할 수 있는 색상 코드 달력을 제공합니다.

개인 게시물, 재미있는 캠페인, 참여 유도 질문, 또는 고성과 즐겨찾기를 체계적으로 정리하여 콘텐츠 공백을 방지하고 꾸준한 게시 리듬을 유지하세요. 간단하지만 효과적입니다.

📌 추천 대상: 이 캠페인 관리 tool에서 콘텐츠 조합을 빠르게 시각적으로 파악하고자 하는 마케팅 팀 또는 소셜 미디어 담당자.

4. 이벤트 관리 템플릿

via Monday.com

Monday.com 이벤트 관리 템플릿은 마케팅 팀과 에이전시가 이벤트 중심 캠페인을 명확하게 플랜, 추적, 평가할 수 있도록 지원합니다. 예산 추적, 실제 지출, 캠페인 타임라인을 시각적 대시보드에 통합하여 쉽게 확인하고 공유할 수 있습니다.

여기서 특히 유용한 것은 연간 캠페인 보기입니다. 플랜된 캠페인과 완료된 캠페인을 구분하여 달력 연중 진행 속도와 결과를 모니터링할 수 있게 해줍니다.

📌 추천 대상: 계절별 프로모션, 브랜드 활성화, 클라이언트 이벤트를 운영하는 마케팅 담당자 또는 에이전시 전문가.

5. 페이스북 광고 통합 템플릿

via Monday.com

비용과 노출 수부터 클릭률과 총 결과까지, Monday.com의 Facebook 광고 통합 템플릿에 모든 것이 깔끔하게 정리되어 있어 캠페인 그룹을 한눈에 비교할 수 있습니다.

내장된 상태 열은 어떤 캠페인이 활성화되었는지 또는 일시 중지되었는지 추적하는 데 도움이 되며, 요약 행은 총 광고 지출과 결과를 자동으로 합산해 보고나 예산을 즉석에서 최적화하는 데 탁월합니다.

📌 추천 대상: 여러 페이스북 캠페인을 관리하는 마케팅 리드 또는 유료 미디어 팀.

💡 전문가 팁: 템플릿을 체크리스트가 아닌 가설 검정처럼 활용하세요. 기계적으로 각 항목을 채우기보다, 모든 섹션을 통해 가정을 검증하세요. 캠페인 목표가 지나치게 안전하게 느껴진다면 이렇게 질문해보세요: '10배의 결과를 낼 수 있는 가장 위험한 버전?'

6. 이벤트 후 기회 관리 템플릿

via Monday.com

Monday.com의 '이벤트 후 기회' 템플릿은 팀이 이벤트 후속 조치를 집중적이고 추적 가능한 다음 단계로 전환하도록 돕습니다. 행사 리드 현황, 티켓 판매 실적, 참석자 피드백, 전반적인 만족도를 한눈에 파악할 수 있습니다.

특히 어떤 리드를 육성할 가치가 있는지, 그리고 이벤트가 기대치에 비해 어떻게 평가되는지 파악하는 데 유용합니다.

📌 추천 대상: 이벤트 효과를 평가하고, 리드를 추적하며, 참석자 피드백을 수집하려는 마케팅 관리자 또는 클라이언트 대응 팀.

7. 콘텐츠 달력 템플릿

via Monday.com

Monday.com 콘텐츠 캘린더 템플릿은 혼란 없이 콘텐츠를 플랜하고 게시하려는 팀을 위한 것입니다. 상태 업데이트, 소유권 정보, 게시 플랫폼과 동기화된 캘린더 보기를 통해 언제, 어디에, 누가 콘텐츠를 관리하는지 항상 파악할 수 있습니다.

또한 콘텐츠를 게시됨 또는 승인됨과 같은 상태별로 볼 수 있어 검토와 마감일 조율이 더욱 수월해집니다.

📌 추천 대상: 다양한 현대식 프로젝트 관리 플랫폼에서 여러 콘텐츠를 동시에 관리하는 콘텐츠 및 캠페인 관리자.

8. 마케팅 플랜 템플릿

via Monday.com

이 Monday.com 마케팅 플랜 템플릿은 상위 캠페인과 주간 실행을 체계적으로 정리합니다. 진행 중인 프로모션의 달력 보기 및 캠페인별 지출 및 성과 위젯을 결합했습니다.

대시보드에서는 예산 내역, 채널 배분, 캠페인 요청 사항을 한눈에 확인할 수 있어 전체적인 흐름과 세부 사항을 동시에 파악할 수 있습니다. 또한 YouTube, Instagram, Mailchimp 등 플랫폼별 일정과 성과를 실시간으로 추적합니다.

📌 추천 대상: 마케팅 팀 리더 및 클라이언트 담당 에이전시 매니저로, 프로모션 전략을 조정하고 경영진이나 클라이언트에게 깔끔한 업데이트를 보고하고자 하는 분들.

9. 제품 마케팅 론칭 템플릿

via Monday.com

Monday.com 마케팅 플랜 템플릿은 메시지 개발부터 PR 발표, 캠페인 실행에 이르기까지 모든 것을 통제하는 미션 컨트롤 센터 역할을 합니다.

상단의 대시보드는 빠른 현황 점검을 제공합니다: 전체 진행률, 클릭률(CTR), 지출, 채널 분포(편리한 원형 차트 포함). 이어 타임라인 보기에서는 캠페인 단계를 확대해 볼 수 있으며, 상태별로 색상이 구분됩니다. 예를 들어 진행 중, 예정됨, 출시됨 등이 있습니다

📌 추천 대상: 제품 마케터, 출시 관리자, 크로스-기능 팀.

🧠 재미있는 사실: 스바루는 구매자 다수가 애견가임을 발견했습니다. 그래서 캠페인 기능에 개들이 스바루를 운전하고, 안전벨트를 매고, 로드트립을 떠나는 모습이 담겼죠. 이는 영업 팀과 브랜드 사랑도를 높였습니다.

10. 커뮤니케이션 및 PR 템플릿

via Monday.com

Monday.com 마케팅 플랜 템플릿은 흩어진 문서들과 과부하된 받은 편지함을 깔끔한 보드로 대체합니다. 누가 어떤 업무를 담당하는지, 각 보도자료나 제안서의 진행 상황과 마감일이 한눈에 파악됩니다.

또한 상태, 소유자, 마감일, 채널 등 키 세부사항을 위한 열이 포함되어 있어 인플루언서 캠페인, PR 발신부터 내부 커뮤니케이션, 경영진 성명서까지 모든 것을 관리할 수 있습니다.

📌 추천 대상: 커뮤니케이션 팀, PR 에이전시 전문가, 브랜드 리더.

마케팅 프로젝트 한도를 위한 Monday.com

Monday.com은 시작을 돕는 마케팅 템플릿을 제공하지만, 깊이 파고들면 실제 캠페인에 필요한 유연성이나 깊이를 완전히 지원하지 못할 수 있습니다.

여기서부터 한도가 드러나기 시작합니다. 👇

입력 값 검증이 부족해 데이터 입력이 까다롭습니다. 특정 필드 필수 입력이나 값 제한(최소/최대값 설정 등)이 불가능해 정보가 불일치하거나 누락되는 경우가 잦습니다

권한 제어 기능은 여전히 너무 기본적입니다. * 특정 사용자에게 특정 필드를 숨기거나 세분화된 편집 권한을 부여할 수 없어 접근성, 보안성, 투명성 측면에서 문제가 발생합니다

사용자 인터페이스가 항상 직관적인 것은 아닙니다 ; 플랫폼은 시각적으로 깔끔하지만, 신규 사용자는 종종 압도감을 느끼며 레이아웃을 팀의 워크플로우에 맞게 커스터마이징할 수 없습니다

설정 과정이 시간이 많이 소요됩니다. *이로 인해 팀원들은 예상보다 더 많은 교육이 필요해져 온보딩이 지연되는 경우가 많습니다

비즈니스가 성장함에 따라 확장성이 어려워집니다. 경직된 템플릿과 한도의 유연성으로 인해 복잡한 크로스-기능적 워크플로우 관리가 더 어려워지기 때문입니다

🔍 알고 계셨나요? 90년대 펩시의 '펩시 포인트' 캠페인 광고에는 700만 포인트로 교환 가능한 전투기가 등장했습니다. 실제로 누군가 포인트를 모아 이를 교환하려 했으나, 펩시가 거절하자 소송을 제기한 사건이 있었죠.

대안 Monday.com 마케팅 플랜 템플릿

팀이 더 많은 유연성, 향상된 캠페인 추적, 원활한 협업 방식을 필요로 할 때, ClickUp은 당연한 선택이 됩니다. 고수준 마케팅 전략부터 일상적인 콘텐츠 작업까지 모든 것을 처리하도록 설계된 일용 모든 것 앱입니다.

실제 마케팅 워크플로우에 맞춰 설계된 템플릿으로, 플랜 수립부터 실행, 유연한 대응까지 한결같이 진행하세요.

한 사용자의 후기를 들어보세요:

ClickUp을 사용하면 마케팅 활동의 진행 상태를 지역별 또는 캠페인별로 확인할 수 있습니다. 여기에는 실행 중인 활동 유형과 해당 활동이 어떤 퍼널 단계에 태그되었는지도 포함됩니다. 이를 통해 경영진은 프로젝트의 상태를 손쉽게 파악할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하면 마케팅 활동의 진행 상태를 지역별 또는 캠페인별로 확인할 수 있습니다. 여기에는 실행 중인 활동 유형과 해당 활동이 어떤 퍼널 단계에 태그되었는지도 포함됩니다. 이를 통해 경영진은 프로젝트의 상태를 손쉽게 파악할 수 있습니다.

이제 ClickUp의 마케팅 플랜 템플릿 옵션을 자세히 살펴보겠습니다!

1. ClickUp 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 계획 템플릿으로 마케팅 캠페인을 플랜하고, 추적하고, 최적화하세요

ClickUp 마케팅 계획 템플릿은 캠페인, 목표, 타임라인 전반에 걸친 우선순위를 시각화할 수 있는 깔끔한 색상 코드 구조를 제공합니다. 이를 통해 웹 트래픽 증가, 브랜드 인지도 제고, 사용자 경험 향상과 같은 키 계획의 진행을 손쉽게 추적할 수 있습니다.

각 작업에는 마감일, 분기, 상태, 노력 수준, 영향 채널(소셜 미디어, 웹사이트, 모바일 등) 필드가 포함되어 마케팅 로드맵을 360도로 종합적인 보기를 제공합니다. 노력도와 작업 유형(키 결과 등)을 위한 내장 라벨을 통해 팀이 성과 향상에 집중할 수 있도록 지원합니다.

📌 추천 대상: 플러그 앤 플레이 캠페인 플래너를 원하는 마케팅 매니저, 팀 리더, 에이전시 전문가

2. ClickUp 이벤트 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 마케팅 플랜 템플릿으로 이벤트를 시작부터 끝까지 추적하세요

ClickUp 이벤트 마케팅 플랜 템플릿은 첫 이메일부터 최종 수익 보고까지 전체 캠페인을 체계적으로 관리할 수 있도록 설계된 실용적인 단계별 시스템입니다. 일을 세 가지 직관적인 단계로 구분합니다: 기획, 실행, 평가.

이 템플릿이 특히 유용한 이유는 커뮤니케이션 전문가나 이벤트 마케팅 전문가 같은 구체적인 역할까지 명확히 소유권을 지정하고, 각 작업별 예산 가시성과 연계하기 때문입니다. 누가, 무엇을, 언제까지 수행하는지, 그리고 얼마나 지출(또는 절감)되었는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

📌 추천 대상: 이벤트 마케팅 담당자, 브랜드 매니저, 다중 채널 이벤트 프로모션 플랜을 세우는 커뮤니케이션 팀.

💡 전문가 팁: 다른 작업 전에 바로 위치 섹션부터 시작하세요. 캠페인을 통해 대상 고객이 느끼길 바라는 감정을 명확히 정립하고, 그 톤을 기준으로 나머지 플랜을 구성하세요. 메시지, 채널, 자산 전반에 걸쳐 더 강력한 일관성을 확보할 수 있습니다.

3. ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿으로 프로젝트 진행 상황을 조정하고 성과를 측정하세요

ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿은 모든 단계에 걸쳐 캠페인을 체계적으로 구성할 수 있는 유연하고 시각 중심의 도구입니다. 단계별(기획, 제작, 런칭, 평가, 유지 )으로 분류된 작업들을 통해 팀원들은 수행해야 할 작업, 담당자, 마감일을 명확하게 파악할 수 있습니다.

각 카드는 마케팅 채널(소셜 미디어 또는 내부), 팀(마케팅 팀, 소셜 미디어 팀), 결과물 유형으로 깔끔하게 라벨링되어 모호함을 줄이고 팀 협업을 강화합니다. 세부 작업을 위한 하위 작업 추가도 가능합니다.

📌 추천 대상: 마케팅 매니저, 팀 리더, 다단계 캠페인을 조정하는 에이전시

4. ClickUp 소셜 미디어 콘텐츠 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 콘텐츠 플랜 템플릿으로 소셜 미디어 콘텐츠를 체계적으로 관리하세요

ClickUp 소셜 미디어 콘텐츠 플랜 템플릿은 한 달 동안 매력적인 게시물을 계획하는 실용적인 tool입니다. 캠페인 아이디어를 단일 보기에 체계적으로 정리하여 게시물 유형, 테마(발렌타인데이, 흑인 역사의 달부터 슈퍼볼 프라이데이까지), 마감일, 첨부 파일 손쉽게 추적할 수 있게 합니다.

이 템플릿은 특히 계절적·문화적 캠페인을 진행할 때 잘 일합니다. 게시물 제목과 발행일이 미리 구성되어 있어 매주 처음부터 시작할 필요 없이 팀이 빠르게 작업을 시작할 수 있습니다.

📌 추천 대상: 소셜 미디어 관리자, 콘텐츠 제작자, 마케팅 어시스턴트 등 매일 게시물을 플랜하고, 추적하며, 정리할 수 있는 간단하고 바로 사용 가능한 템플릿이 필요한 분들.

🧠 재미있는 사실: KFC 소셜팀은 Twitter에서 정확히 11명을 팔로워했습니다(11가지 허브와 향신료 때문이죠, 이해되시나요?): 스파이스 걸스 5명과 허브(Herb)라는 이름의 남자 6명이었습니다. 누군가 이 은근한 농담을 발견하자마자 이는 화제가 되어 수백만 달러 상당의 홍보 효과를 거두었습니다.

5. ClickUp 마케팅 실행 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 실행 플랜 템플릿으로 제품 판매에 필요한 모든 것을 체계적으로 정리하세요

ClickUp 마케팅 실행 플랜 템플릿은 체계적이고 목표 중심적인 방식으로 마케팅 전략을 현실로 구현할 수 있게 해줍니다.

SMART 프레임워크(구체적, 측정 가능, 달성 가능, 관련성 있음, 시기적절함)를 기반으로 하여, 명확한 의도와 실행 가능성을 갖춘 캠페인을 계획하는 데 도움을 줍니다. 이 템플릿은 캠페인의 '왜'와 '어떻게'를 연결하고자 하는 팀에게 완벽합니다.

📌 추천 대상: 목표 중심 마케팅 플랜 템플릿이 필요한 마케팅 팀 리더, 프로젝트 관리자 또는 컨설턴트

6. ClickUp 전략적 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 전략적 마케팅 플랜 템플릿으로 다음 캠페인을 기획하고 실행하세요

ClickUp 전략적 마케팅 계획 템플릿은 OKR(오브젝트와 키 결과) 방법론을 기반으로 구축되어, 마케팅 노력을 측정 가능한 결과와 연계하는 체계적인 접근 방식을 제공합니다. 기업 리브랜딩과 같은 주요 목표를 정의하고 이를 실행 가능한 키 결과로 세분화하며, 분기별 추적과 진행 막대를 쉽게 할 수 있습니다.

또한 진행 중, 위험 또는 이미 완료된 사항의 실시간 가시성을 확보할 수 있어, 마감일 전에 장애물을 신속히 파악하고 방향을 수정할 수 있습니다.

📌 추천 대상: 전략적 마케팅 리더, CMO, 성장 팀이 캠페인, 콘텐츠, 디지털 채널 전반에 걸쳐 측정 가능한 결과로 고수준 목표를 관리할 때 이상적입니다.

🎥 즉흥적인 캠페인 운영은 그만! 이 짧은 비디오에서 측정 가능한 목표 설정, 캠페인 달력 수립, 이상 고객 프로필(ICP) 정의, 실시간 KPI 추적, 팀 협업 유지까지 5단계와 바로 사용 가능한 템플릿을 확인하세요. 마지막까지 시청하시면 플레이북을 미래에 대비하게 해주는 간단한 프레임워크 'RACE'를 만나보실 수 있습니다.

7. ClickUp 콘텐츠 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 마케팅 플랜 템플릿으로 가장 효과적인 전략을 우선순위화하세요

ClickUp 콘텐츠 마케팅 플랜 템플릿은 어떤 콘텐츠가 제작되고 있는지, 어디에 게시될지, 언제 공개될지를 체계적으로 지도할 수 있는 스마트한 색상 코드 시스템을 제공합니다.

블로그 포스트 작성, 포스터 디자인, 비디오 편집, 인포그래픽 게시 등 어떤 작업을 하든 이 템플릿으로 콘텐츠 유형, 플랫폼, 부서, 심지어 레이아웃 방향까지 체계적으로 정리하세요.

모든 것이 월별로 체계적으로 정리되어 있어, 시간대별, 채널별(Instagram, 페이스북, 링크드인, YouTube 등), 그리고 프로모션, 교육, 참여 유도 등 오브젝트별로 캠페인을 한눈에 파악할 수 있습니다.

📌 추천 대상: 콘텐츠 관리자, 크리에이티브 리더, 크로스-기능 마케팅 팀.

🔍 알고 계셨나요? 한국에서는 던킨도너츠가 서울 대중교통에 '플레버 라디오'라는 장치를 설치했습니다. 라디오 광고가 재생될 때 도넛 향을 분사하는 장치였죠. 창의적인 마케팅 플랜의 정수입니다.

8. ClickUp 콘텐츠 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 계획 템플릿으로 콘텐츠 목표와 목적을 지도하세요

ClickUp 콘텐츠 플랜 템플릿은 여러 캠페인을 동시에 관리하는 콘텐츠 마케터를 위한 강력한 시각적 플래너입니다.

각 캘린더 블록에는 콘텐츠 제목, 승인 상태(승인됨, 보류 중, 검토 필요), 콘텐츠 유형(게시물, 블로그, 짧은 클립, 긴 비디오), 필요한 자산(인포그래픽, 짧은 클립 등), 그리고 해당 콘텐츠가 속한 카테고리(예: 방법 안내, 사용자 팁, 제품 또는 주간 테마)를 깔끔하게 표시합니다.

📌 추천 대상: 주간 또는 월간 업무 성과를 한눈에 볼 수 있는 보기를 원하는 마케팅 매니저, 소셜 미디어 팀, 콘텐츠 전략가에게 이상적입니다.

9. ClickUp 이메일 마케팅 캠페인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이메일 마케팅 캠페인 템플릿으로 제목과 메시지를 체계적으로 정리하세요

ClickUp 이메일 마케팅 캠페인 템플릿은 높은 전환율을 자랑하는 이메일 캠페인을 플랜하기 위한 전략적 프레임워크입니다. 오브젝트 설정, 매력적인 헤드라인 작성, 간결한 문구 유지, 시각 자료 삽입 등 실행하기 쉬운 하위 작업으로 워크플로우를 세분화합니다.

마케팅 캠페인 체크리스트 항목을 명확히 관리하면 리드, 고객 대상이든, 재참여 유도 대상이든 모든 캠페인에서 일관성을 유지할 수 있습니다.

📌 추천 대상: 이메일 마케터, 소규모 비즈니스 소유자, 캠페인 생성 과정을 간소화하면서 참여도와 전환율을 높이고자 하는 콘텐츠 팀.

10. ClickUp 광고 일정 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 광고 일정 템플릿으로 전체 마케팅 타임라인을 플랜하고 시각화하세요

ClickUp 광고 일정 템플릿은 다양한 마케팅 채널에 걸친 광고 노력들을 체계적으로 관리하도록 설계된 효율적인 플랜 tool입니다.

작업은 마케팅 유형(소셜 미디어, 인쇄물, 리서치, 지역 마케팅)별로 깔끔하게 분류되며, 각 입력에는 시작 날짜와 마감일, 상태(진행 중, 승인 대기, 완료, 거절됨), 회계 분기, 구체적인 마케팅 목표 등 키 캠페인 세부 정보가 표시됩니다.

📌 추천 대상: 모든 캠페인 접점을 한눈에 볼 수 있는 중앙 집중식 보기가 필요한 마케팅 코디네이터, 광고 관리자, 크로스-기능 팀

💡 전문가 팁: 하지 않을 작업을 강조하세요. 대부분의 템플릿은 포함 사항을 묻지만, 의도적으로 제외된 항목(예: '인플루언서 홍보 없음' 또는 '얼리 액세스 캠페인 없음')을 별도로 기재하면 기대치를 조정하고 범위가 확대되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

11. ClickUp 브랜딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜딩 템플릿으로 일관된 브랜딩 유지하기

ClickUp 브랜딩 템플릿은 계획 과정을 온보딩 및 브리핑과 같은 명확한 단계로 나누며, 각 단계에는 팀 간 협업을 효율화하는 사전 정의된 작업들이 포함되어 있습니다.

프로젝트 관리자, 재무 담당자와 같은 명확한 역할이 작업에 할당되고, 승인 과정도 색상으로 구분됩니다(예: 내부 승인 vs. 클라이언트 승인). 창의적인 작업과 행정 업무 모두를 지원하도록 설계되었습니다.

📌 추천 대상: 브랜딩 캠페인을 체계적으로 관리할 간소화된 솔루션이 필요한 마케팅 매니저, 팀 리더, 에이전시 전문가

12. ClickUp 영업 및 마케팅 플랜 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 영업 및 마케팅 플랜 템플릿으로 전략을 더 효과적으로 관리하세요

ClickUp 영업 및 마케팅 플랜 템플릿은 영업 팀 목표를 시장 동향과 실행 가능한 작업과 연계하는 데 도움을 줍니다. 영업 및 마케팅 전략을 수익 목표, 실행 항목, 구매자 페르소나, PEST 분석, 경쟁사 분석과 같은 논리적인 범주로 체계화합니다.

각 카드에는 관련 일정, 시각 자료, 하위 작업이 담겨 있어 시각적으로 매력적이며 크로스-기능적 계획 수립에 실용적입니다. 단순히 무엇을 해야 하는지 알려주는 데 그치지 않고, 경제 동향 추적 및 경쟁사 연구 같은 요소가 워크플로우에 자연스럽게 통합되어 왜 하는지 이해할 수 있도록 돕습니다.

📌 추천 대상: 데이터 기반 영업 팀 및 캠페인 전략을 수립하는 마케팅 관리자, 팀 리더, 에이전시 전문가

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 55%는 마케팅 프로젝트의 '이유'를 설명할 때 작업을 더 큰 과제나 목표와 연결합니다. 이는 45%의 팀이 목적보다 프로세스에 기본값을 두게 되면 동기 부여와 추진력이 떨어질 수 있음을 의미합니다. 우수한 성과자조차 자신의 일이 어떤 가치를 지니는지 확인하고 그 안에서 의미를 찾아야 합니다. 이제 격차를 해소할 때입니다. ClickUp에서 개별 작업을 포괄적인 목표와 연결하세요. 내장된 관계 및 의존성을 활용해 모든 노력이 어떻게 큰 그림에 기여하는지 보여줌으로써 팀원 모두에게 작업의 의미를 부여하세요. 💫 실제 결과: 카툰 네트워크는 ClickUp의 소셜 미디어 관리 기능을 활용해 콘텐츠 게시를 4개월 앞당겼으며, 동일한 팀 규모로 두 배 많은 소셜 채널을 관리했습니다.

13. ClickUp 마케팅 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 달력 템플릿으로 작업을 원활하게 관리하세요

ClickUp 마케팅 캘린더 템플릿은 작업, 마감일, 이벤트를 직관적인 캘린더 형식으로 정리하여 마케팅 일정의 포괄적이고 시각적인 개요를 제공합니다. 또한 워크플로우 자동화와 캠페인 진행 상황 실시간 업데이트를 통해 생산성을 높여줍니다.

이 템플릿의 디자인은 선제적 플랜을 장려하여 마케팅 캠페인의 모든 요소가 효과적으로 조율되도록 합니다.

📌 추천 대상: 마케팅 팀, 콘텐츠 전략가, 캠페인 관리자.

ClickUp으로 성공적인 마케팅 캠페인 구축하기

Monday.com의 마케팅 템플릿 라이브러리가 계속 확장되고 있지만, 특히 더 많은 유연성, 심층적인 맞춤형 또는 스마트한 자동화가 필요할 때는 한계에 부딪힐 수 있습니다.

바로 여기서 ClickUp이 두각을 나타냅니다.

캠페인 기획과 크리에이티브 제작부터 출시 타임라인 및 성과 추적에 이르기까지 모든 마케팅 워크플로우를 지원하도록 설계된 완전히 커스터마이징 가능한 작업 공간입니다. 즉시 사용 가능한 마케팅 플랜 템플릿과 함께 자신만의 방식으로 프로세스를 구축할 수 있는 자유를 누리세요.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅