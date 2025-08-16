2025년 목표를 위한 15가지 피트니스 일기 템플릿

마지막 3~4회의 반복이 근육을 성장시키는 핵심입니다. 이 고통의 영역이 챔피언과 일반인을 구분합니다.

피트니스 플랜이 실패로 끝나는 것이 지겨우십니까? 우리 모두 그 경험을 해본 적이 있습니다. 피트니스 일기 템플릿을 사용하면 운동을 명확하게 정리할 수 있습니다.

개인 트레이너, 피트니스 애호가, 헬스클럽 회원 등, 이 피트니스 플래너 인쇄용 템플릿을 사용하면 목표를 달성할 수 있습니다. 근력 향상, 식사 플랜, 클라이언트의 마일스톤을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

한 단계씩, 피트니스 여정을 시작해보세요.

🧠 재미있는 사실: 한 연구에 따르면 목표를 손으로 직접 쓰는 사람들은 그 목표를 달성할 가능성이 42% 더 높다고 합니다. 디지털이 우선인 세상에서도 종이 템플릿은 여전히 그 가치를 유지하고 있습니다.

피트니스 일기 템플릿이란 무엇일까요?

피트니스 일기 템플릿은 운동, 식사, 습관을 추적하고 피트니스 목표를 한 곳에서 달성할 수 있도록 도와주는 바로 사용할 수 있는 형식(디지털 또는 인쇄 가능)입니다.

세련된 앱을 선호하든, 냉장고에 핀으로 붙여 놓을 수 있는 무료 인쇄용 피트니스 일기를 선호하든, 이 템플릿을 사용하면 기록할 내용과 방법을 고민할 필요가 없습니다.

동기를 유지하기 위해 처음부터 모든 것을 만들 필요는 없습니다. 이 운동 추적기 템플릿에는 운동 기록, 습관 추적 섹션, 목표 추적기, 반성이나 노트를 쓸 수 있는 공간 등 구조화된 페이지가 포함되어 있습니다.

예시: 피트니스 여정에서 근력 운동이라는 새로운 습관을 기르고 있습니다. 일기 템플릿의 운동 추적기를 사용하면 각 세션, 들어 올린 무게, 반복 횟수, 느낌을 기록하고, 운동을 건너뛰었던 날과 그 이유를 확인할 수 있습니다.

따라서 "오늘은 무엇을 쓸까?"라고 고민할 필요 없이 템플릿을 통해 이 과정을 간단하게 진행할 수 있습니다. 출석하고, 키를 입력하고, 행동을 기록하여 동기를 유지하는 데 집중하세요.

시간이 지남에 따라 이러한 작은 입력은 더 큰 결과로 이어집니다. 진행 상황의 가시성, 일상에 도움이 되는 요소와 해로운 요소에 대한 통찰력, 개선을 안내하는 명확한 지도가 그 결과입니다.

15 최고의 피트니스 일기 템플릿

피트니스 애호가, 트레이너, 웰니스 코치가 일관성을 유지하기 어려운 이유 중 하나는 동기 부여가 부족하기 때문이 아닙니다. 모든 것을 추적할 수 있는 간단하고 중앙 집중적인 시스템이 부족하기 때문입니다.

이것이 바로 ClickUp이 필요한 이유입니다. ClickUp은 운동, 영양, 진행 상황 기록, 개인 목표 등 모든 피트니스 추적 정보를 하나의 작업 공간으로 정리합니다. 훈련 분할부터 장기적인 추세까지 모든 것을 한눈에 볼 수 있습니다. 피트니스 여정을 추적하는 것뿐만 아니라 그로부터 배울 수도 있습니다.

이제 좋은 의도를 일관된 습관으로 바꾸는 데 도움이 되는 피트니스 템플릿을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp 운동 기록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 운동 기록 템플릿을 사용하여 운동 날짜를 유산소 운동, 근력 운동, 휴식일, 코어 운동으로 분류하세요

ClickUp 운동 로그 템플릿은 기본적인 체크리스트 이상의 것을 원하는 피트니스에 집중하는 사람들을 위해 만들어졌습니다 . 지난주에 들어 올린 무게, 세트 사이의 휴식 시간, 데드리프트 실력이 향상되고 있는지 등 중요한 메트릭을 정확하게 알고 싶은 분들에게 적합합니다.

이 피트니스 일지 템플릿을 사용하면 운동, 세트, 반복 횟수, 무게, 기간 등 운동을 상세하게 추적하고 기록할 수 있습니다. 근육 그룹이나 운동 유형(유산소 운동, 유연성, 근력)과 같은 사용자 정의 필드가 포함되어 있어 시간의 경과에 따른 신체적 진행 상황을 시각화할 수 있습니다. 노트 섹션에서는 반성하거나 접근 방식을 조정하거나 향후 운동에 대한 메모를 작성할 수 있습니다.

가장 적합한 대상: 근육을 키우기 위해 진지하게 운동하는 피트니스에 집중하는 사람이나, 운동 로그 템플릿을 통해 모든 반복 운동과 새로운 운동을 모니터링하는 것을 좋아하는 데이터 애호가

2. ClickUp 75 Hard 웰니스 챌린지 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 75가지 습관 추적기 템플릿을 사용하여 수면, 물 섭취량, 긍정적 인 생각, 영양 습관 등 일일 작업을 시각화하세요

75 Hard 챌린지는 힘들어요—단순히 신체적으로만이 아니라 정신적으로도요. 여러 습관에 걸쳐 매일의 자기 관리가 필요하며, 한 번이라도 놓치면 시작점으로 돌아갑니다.

ClickUp 75 Hard Wellness Challenge 템플릿은 75일 동안 매일 운동, 물 섭취량, 건강한 식사, 마음가짐 읽기 등을 기록할 수 있는 체계적인 스페이스를 제공합니다. 이 피트니스 플래너 템플릿에는 작업 체크리스트, 주간 리뷰, 반복 목표에 대한 자동 재설정 기능이 포함되어 있어 아무것도 놓치지 않을 수 있습니다.

이 템플릿이 돋보이는 점은 힘든 과정을 세분화한다는 점입니다. 간트 및 요약과 같은 시각적인 진행 상황 보기, 일일 습관 체크리스트, "완료됨", "진행 중" 또는 "할 일"과 같은 상태를 통해 일관된 습관을 유지할 수 있습니다.

가장 적합한 대상: 피트니스, 마인드셋, 영양 관리에서 총체적인 자기 관리와 규율을 추구하는 열정적인 개인

💡 생산성 향상 팁: 다음은 ClickUp 문서에 드롭할 수 있는 스티커 메모로 재구성한 75개의 하드 프로 팁입니다. 📌 루틴 & 구조 제목: 잠들기 전에 기록하세요노트: 오늘 밤에 내일의 운동과 식사를 플랜하세요. 📌 운동 바로 가기 제목: 걷기 카운트노트: 45분 걷기 = 유효한 운동. 반성, 회복 또는 오디오북 듣기 등에 사용하세요. 계속 움직이세요. 📌 진행 상황 추적기 제목: 기분과 반복 횟수 기록노트: 기분, 수면, 에너지를 추적하세요. 체중계에는 나타나지 않는 패턴과 마음의 변화를 발견할 수 있습니다.

3. ClickUp 일일 행동 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 일일 행동 계획 템플릿으로 피트니스 여정의 모든 행동을 추적하세요

ClickUp 일일 행동 계획 템플릿은 운동을 사후 처리 사항으로 취급하지 않고 일일 일정에 포함시켜 일관성을 유지할 수 있도록 도와줍니다. 바쁜 일정에 피트니스 목표를 뒤로 미루지 마세요.

이 피트니스 일지 템플릿을 사용하면 다른 작업과 함께 훈련, 식사, 운동, 회복을 위한 시간을 블록으로 나눌 수 있습니다. 우선순위 수준을 지정하고, 의존성(예: 달리기 전 워밍업)을 설정하고, 현실적이고 균형 잡힌 일정을 만들 수 있습니다.

유연성을 유지하려면 타임라인 또는 목록 보기를 사용하여 중요한 사항을 놓치지 않고 항목을 이동할 수 있습니다. 노트에 성공이나 장애물을 기록하고 하루를 되돌아보세요.

가장 적합한 대상: 일, 가족, 일상 생활과 운동의 균형을 맞추고, 운동 일지를 바탕으로 정보에 기반한 결정을 내리는 바쁜 전문가

💡 프로 팁: 하지만 "오늘은 무엇에 집중해야 할까?"라고 생각하며 막힌 적이 있다면 ClickUp Brain이 도와드리겠습니다. Brain을 사용하여 더 광범위한 피트니스 목표를 기반으로 일일 플랜을 생성할 수 있습니다. 또한, 어제의 작업을 요약하여 반성하고 재설정할 수 있습니다. "더 잘 먹기"나 "더 많이 움직이기"와 같은 모호한 습관 목표가 있으신가요? Brain은 이러한 목표를 구체적이고 실행 가능한 단계로 재구성하고 다듬을 수 있도록 도와줍니다. 심지어 여러분을 위한 일상을 만들어줄 수도 있습니다. 예를 들어, 4일간의 운동 계획을 세우거나, 운동 루틴을 매일 수행할 하위 작업으로 나눌 수 있습니다. ClickUp Brain을 사용하여 간단한 일상을 만들고 피트니스 목표를 달성하세요

4. ClickUp 개인 개발 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 개인 개발 플랜 템플릿을 사용하여 색상으로 구분된 진행률 표시기를 통해 전반적인 웰빙을 추적하세요

모든 피트니스 목표가 신체적인 것은 아닙니다. 마라톤을 위해 훈련을 하고 있거나, 체력을 키우고 있거나, 더 절제된 생활을 하고 싶을 수도 있습니다. ClickUp 개인 개발 플랜 템플릿을 사용하면 SMART 목표를 설정하고, 단계로 나누고, 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

이 템플릿은 더 광범위한 개인 개발 여정의 일부로 이러한 목표를 달성하기 위한 명확한 구조를 제공합니다. 동기 부여, 작업 상태(“시작하지 않음”, “진행 중”, “목표 달성”) 및 효과적인 사항에 대한 노트 필드를 사용할 수 있습니다. 운동 루틴, 식사, 일일 성과를 추적하고 장기적인 개선을 계획할 수 있을 만큼 유연합니다.

가장 적합한 대상: 몸과 마음의 건강을 모두 중요하게 생각하는 피트니스에 관심이 많은 사람

마음의 믿음이 몸을 이룹니다.

5. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 개인 습관 추적기 템플릿에서 진행 막대를 통해 단계, 수분 섭취량, 독서량에 대한 일일 목표를 확인하세요

피트니스 루틴에서 가장 어려운 부분은 일관성을 유지하는 것입니다. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿을 사용하면 진행 상황을 시각적으로 확인하고 연속 기록을 달성한 보상을 받을 수 있습니다.

이 템플릿은 운동, 물 섭취량, 스트레칭, 식사, 걸음 수 등 매일 하는 활동을 추적합니다. 시각적인 차트를 통해 유지하고 있는 미세 습관과 주의가 필요한 습관을 확인할 수 있습니다. 건강한 라이프스타일은 우연히 만들어지는 것이 아닙니다.

자동 알림을 설정하거나, 시간별 패턴을 기록하거나, 최고의 습관 추적기 앱을 사용해 건강한 일상을 유지하고 목표를 달성하세요.

가장 적합한 대상: 작게 시작하거나 체중 감량, 근육 강화, 또는 디지털 습관 추적기를 통해 전반적인 건강 개선을 위해 모멘텀을 쌓고자 하는 모든 분들

피트니스 여정을 관리하기 쉬운 단계로 나누고 싶으신가요? Start-Stop-Continue 프레임워크를 피트니스 여정에 적용하는 방법을 배우세요 ⬇️

6. ClickUp 일일 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 일일 할 일 목록 템플릿을 사용하여 할 일 목록을 맞춤 설정하세요

ClickUp의 일일 할 일 목록 템플릿을 사용하면 하루를 정리하고 건강 습관 및 피트니스 목표를 포함할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하여 운동, 식사, 수분 섭취 목표, 심지어 회복 및 마음가짐 루틴까지 업무 작업과 함께 목록으로 정리한 운동 일지를 만들 수 있습니다.

항목의 우선 순위를 정하고, 마감일을 설정하고, 진행 상황을 확인하며 체크할 수 있습니다. 작은 성공을 통해 추진력을 얻으세요. 하루가 끝날 때 간단한 노트를 추가하여 기분, 효과가 있었던 것, 내일 조정할 사항 등을 추적할 수 있습니다.

가장 적합한 대상: 할 일 목록을 확인하며 성취감을 느끼는 작업 중심형 피트니스 애호가 및 건강 코치

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자들은 건강과 피트니스가 가장 중요한 개인적인 목표라고 답했지만, 38%는 진행 상황을 지속적으로 추적하지 않는다고 인정했습니다. 🤦 의지와 행동 사이에는 큰 차이가 있습니다! ClickUp은 전용 습관 추적기 템플릿과 반복 작업을 통해 피트니스 목표를 달성할 수 있도록 도와드립니다. 쉽게 일상을 구축하고, 모든 운동을 기록하고, 명상을 계속할 수 있다고 상상해보세요. 💫 실제 결과: ClickUp 사용자는 생산성이 2배 향상되었다고 보고합니다. 목표를 달성하기 위해서는 먼저 그 진행 상황을 실제로 확인해야 하기 때문입니다.

7. ClickUp 월간 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 월간 플래너 템플릿으로 피트니스 여정을 월별로 정리하세요

ClickUp 월간 플래너 템플릿을 사용하면 전체를 한눈에 보고 몸에 대한 관점을 가지고 계획을 세울 수 있습니다. 주요 훈련 블록(근력, 유산소, 회복)을 지도에 표시하고, 휴식일을 추가하고, "5km 달리기" 또는 "30일 분할 운동 완료"와 같은 더 큰 피트니스 목표를 위한 마일스톤을 설정할 수 있습니다. 심지어 근육 그룹, 우선순위 또는 운동 유형별로 활동을 분류할 수도 있습니다.

유연한 달력 보기를 통해 에너지를 조절하고, 피로를 방지하며, 라이프스타일에 맞게 운동을 계속할 수 있습니다.

가장 적합한 대상: 매월 운동 및 에너지 주기를 가시적으로 확인하고 싶은 목표 설정자

훈련의 모든 순간이 싫었지만, 나는 말했다. '포기하지 마. 지금 고통을 견디면 남은 인생을 챔피언으로 살아갈 거야.'

8. ClickUp 식사 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 식사 계획 템플릿을 사용하여 케토, 식물성, 균형 잡힌 식단 등 일일 식사, 식사 유형, 다이어트 플랜을 확인하고 물 섭취량을 추적하세요

영양 섭취를 계획하지 않으면, 특히 일, 훈련, 회복의 균형을 맞추기 어려울 때 정크푸드나 건강에 좋지 않은 식사를 하고 싶게 될 수 있습니다. 이때 ClickUp 식사 계획 템플릿이 유용합니다.

피트니스 목표에 따라 식사를 계획할 수 있는 식사 계획 템플릿을 사용해보세요. 이 무료 인쇄용 피트니스 일기는 매일 먹는 식사, 칼로리, 매크로를 기록하고, 더 나은 성과를 위해 식사를 훈련 일정에 연결할 수도 있어 매우 유용합니다.

식료품 계획, 준비 노트, 식단 선호도 필드도 포함되어 있습니다. 일주일 동안 쓰레기를 줄이거나 일괄 요리를 하고 싶으신가요? 이 템플릿은 추가 앱 없이도 모든 것을 지원합니다.

가장 적합한 대상: 운동 목표에 맞는 식단을 원하는 건강에 민감한 사람들

9. ClickUp 셀프 케어 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 셀프 케어 플랜 템플릿을 사용하여 마음, 몸, 정신의 활동을 모니터링하세요

ClickUp 셀프 케어 플랜 템플릿은 균형을 회복하고 의도적으로 정서적, 신체적 회복을 추적할 수 있도록 설계되었습니다. 다른 운동과 마찬가지로 운동, 마음 챙김, 영양, 수면, 정신 건강 활동 등을 계획하는 데 사용하세요.

자기 관리 플랜 템플릿에는 다양한 유형의 관리에 대한 카테고리가 포함되어 있으며, 기분 변화, 에너지 수준 및 피로 징후를 반영할 수 있습니다. 개인 생활 대시보드를 만들어 웰빙, 목표 및 일상을 한 곳에서 관리할 수도 있습니다.

가장 적합한 대상: 웰빙을 위해 스트레스를 줄이고 헬스클럽을 넘어서는 습관을 기르고 싶은 피트니스 초보자 사용자

10. ClickUp 액션 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 작업 상태(할 일, 진행 중, 완료됨)별로 작업을 정리하고, ClickUp의 액션 플랜 템플릿을 사용하여 주간, 월간, 분기별 검토 주기를 결합하세요

피트니스 코치인 경우 ClickUp의 액션 플랜 템플릿을 사용하여 클라이언트의 피트니스 여정을 구성하고 관리할 수 있습니다.

템플릿을 사용하여 전반적인 피트니스 목표를 관리 가능한 작업으로 분해하세요. 예를 들어, 클라이언트가 3개월 동안 10파운드를 감량하는 것을 목표로 하는 경우, 이 목표에 기여할 수 있는 주간 운동 및 영양 작업을 만들 수 있습니다.

플랜을 할 일, 진행 중, 완료된 단계로 나눌 수 있습니다. 다음으로 각 작업에 마감일을 지정하여 클라이언트가 일정을 준수할 수 있도록 하세요. 정기적인 체크인을 예약하여 진행 상황을 평가하고 필요한 조정을 하세요.

가장 적합한 대상: 개인 트레이닝에 구조화되고 투명하며 상호작용적인 접근 방식을 갖춘 피트니스 코치

11. ClickUp 피트니스 연간 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 연간 목표 템플릿을 사용하여 SMART 목표를 추적하세요

빠르게 지치는 단기 플랜에 지쳤다면 ClickUp 피트니스 연간 목표 템플릿이 적합합니다. 이 피트니스 저널 템플릿을 사용하면 12개월 동안의 운동, 마음가짐, 영양, 마일스톤을 한눈에 보고 더 큰 그림을 그릴 수 있습니다.

SMART 목표를 설정하고, 주요 활동을 기록하고, 월별 진행 상황을 시각적으로 추적할 수 있습니다. 이 시스템은 근육 증강, 지방 감량, 또는 일관된 운동을 목표로 훈련을 하고 있든 상관없이, 매일 노력하고 장기적인 결과를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 각 섹션에서 효과가 있는 것을 되짚어보고, 접근 방식을 조정하고, 피트니스 일기 아이디어를 활용하여 습관을 점차 쌓아갈 수 있습니다.

가장 적합한 대상: 단기적인 체중 감량보다는 장기적인 변화를 목표로 하는 운동 애호가 및 초보자

12. ClickUp 피트니스 일일 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 목표 추적기에서 내장된 SMART 분석 기능을 사용하여 카테고리별로 일일 목표를 추적하세요

휴식을 마치고 다시 시작하거나 단순히 건강 유지에 집중하고 싶다면, ClickUp 피트니스 일일 목표 템플릿을 통해 오늘 할 수 있는 일에 집중할 수 있습니다. 이 간단하지만 강력한 피트니스 일기 템플릿을 사용하면 매일 명확한 목표를 하나씩 작성할 수 있습니다.

집중할 영역(예: 유산소 운동 또는 근력 운동)을 포함하고, 기분을 추적하고, 나중에 반성할 수 있습니다. 작성하기 쉽고, 계속 유지하기 쉬우며, 의욕이 떨어질 때도 계속 앞으로 나아갈 수 있도록 설계되었습니다. 이 템플릿을 사용하여 매일 습관을 추적하고, 에너지에 도움이 된 것(또는 해로운 것)을 노트하고, 자신의 노력을 축하하세요.

가장 적합한 대상: 피트니스 여정을 다시 시작하는 사람들—하루에 한 번, 한 번의 운동, 한 번의 성취를 통해!

13. Canva의 체중 감량 추적기 개인 플래너 템플릿

canva 를 통해

체중 감량 추적기 개인 플래너 템플릿을 사용하면 체중, 신체 치수 및 마일스톤을 깔끔한 형식으로 기록할 수 있습니다. 이 무료 인쇄용 피트니스 일기 템플릿을 사용하면 색상, 인용문, 목표 등 개인적인 터치를 추가할 수 있습니다. 템플릿은 간단하며 주간 체중 증가 및 감소 열이 있습니다.

가장 적합한 대상: 일 년 동안의 체중 감량 과정을 명확하게 지도에 표시하고 싶은 시각적 사고를 하는 사람

14. Canva의 건강 습관 추적 플래너 템플릿

canva를 통해

건강 습관 추적 플래너 템플릿은 수분 섭취와 수면부터 에너지 수준과 일일 운동량에 이르기까지 모든 것을 포함하여 패턴을 파악하는 데 도움이 됩니다.

이 운동 추적기 템플릿은 편집이 가능하기 때문에, 이자에 따라 섹션을 추가, 삭제 또는 이름 변경할 수 있습니다. 식사, 칼로리 또는 특정 날의 기분을 추적하고 싶으신가요? 문제 없습니다. 냉장고나 책상에 인쇄한 사본을 사용하시겠습니까? 이 템플릿은 그 용도로 제작되었습니다.

가장 적합한 대상: 습관 추적 시스템과 유연한 레이아웃을 통해 심신 목표를 지원하고자 하는 모든 사람

15. Template.net의 요가/명상 플래너 템플릿

피트니스의 버전이 속도를 늦추고, 더 깊게 숨을 쉬고, 내면으로 집중하는 것이라면, 이 피트니스 일기 템플릿이 적합합니다. 요가/명상 플래너 템플릿은 다른 사람들이 운동을 계획하는 것과 같은 방식으로 고요함 연습을 지도에 표시할 수 있도록 도와줍니다.

세션, 휴식일, 기분, 반성 등을 기록하세요. 요가 흐름, 호흡 운동, 명상 등 다양한 유형의 운동을 계획할 수 있는 스페이스가 포함되어 있으며, 운동 전후의 기분을 기록할 수도 있습니다. 여러 형식(PDF, Word, Apple Pages)으로 제공되므로 인쇄하거나 디지털로 맞춤 설정하기 쉽습니다.

가장 적합한 대상: 마음챙김 운동을 즐기는 분들과 명상 애호가들이 명확함, 평온함, 그리고 구조를 추구하는 분들

좋은 피트니스 일기 템플릿의 조건은 무엇일까요?

자신에게 맞는 피트니스 일기 템플릿을 선택하는 방법은 무엇일까요?

좋은 피트니스 일기 템플릿은 구조와 유연성의 균형을 잘 맞춥니다. 입력 내용을 안내하는 구조를 제공하면서 피트니스 여정의 변화하는 루틴, 선호도 및 목표에 적응할 수 있는 충분한 유연성을 제공합니다.

목표를 설정하고 2주 후에 포기하게 되는 일기와 유용한 일기의 차이점은 다음과 같습니다.

운동 추적: 45분 동안의 운동을 기록하는 데 15분을 소비하고 싶은 사람은 아무도 없습니다. 템플릿을 사용하면 운동, 세트, 반복 횟수, 무게를 쉽게 기록할 수 있습니다

목표 설정 및 반성 공간: 훌륭한 템플릿에는 주간 목표, 개인 기록 또는 "세션 후 기분"을 미리 기입할 수 있는 섹션이 있어 동기를 유지하는 데 도움이 됩니다. 훌륭한 템플릿에는주간 목표, 개인 기록 또는 "세션 후 기분"을 미리 기입할 수 있는 섹션이 있어 동기를 유지하는 데 도움이 됩니다. 좋은 습관을 기르는 데는 진행과 어려움이 모두 포함되므로, 작은 성공을 기록하고 실패를 기록할 수 있는 공간이 있어야 합니다

영양 기록: 칼로리 총량, 음식 종류, 수분 섭취량, 또는 단순히 더 영양가 있는 식사/영양가 낮은 식사를 기록할 수 있습니다

진행 상황 추적: 그래프, PR 로그, 신체 측정 테이블 또는 월별 리뷰 페이지와 같은 시각적 요소를 통해 매일, 매월, 매주 눈에 보이지 않는 변화를 추적할 수 있습니다

사용자 지정 가능 및 형식 유연성: 좋은 피트니스 일기 템플릿은 운동 루틴, 목표 및 근육 그룹에 맞게 사용자 지정할 수 있는 필드를 제공해야 합니다

최소한의 정보: 피트니스 애호가들은 긍정적 인 문구나 식사 준비에 대한 인용문을 스크롤하고 싶지 않습니다. 최고의 템플릿은 깔끔하고 직접적이며 진정으로 유용한 정보만 포함되어 있습니다

운동 중에는 인쇄 가능한 템플릿을 사용하여 (속도를 높이기 위해) 주요 데이터를 매주 디지털 템플릿으로 전송하여 장기적인 그래프, 추세 및 진행 상황을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 프로 피트니스 선수부터 운동 일정을 계획하는 코치, 건강한 라이프 스타일을 시작하는 초보자에 이르기까지 모든 사람에게 적합합니다.

추적, 반성, 조정: ClickUp으로 피트니스 루틴을 구축하세요

목표는 생각보다 멀지 않습니다. 적절한 템플릿을 사용하면 다음 단계가 이미 지도에 표시되어 있습니다.

ClickUp의 피트니스 일지 템플릿을 사용하면 중요한 사항을 쉽게 추적하고, 효과가 있는 것을 반성하고, 부담감 없이 피트니스 목표를 조정할 수 있습니다.

