2025년에 사용할 수 있는 10가지 무료 트레이딩 저널 템플릿

추적하지 않는 것은 개선할 수 없다는 사실을 깨닫기 전에 또 다른 거래를 망칠 필요가 없습니다. 경험 많은 트레이더에게 물어보면, 승패와 사고 과정을 명확하게 기록하는 것이 충동적인 추측과 의도적인 성장 및 거래 규율을 구분하는 요소라고 말할 것입니다.

그러나 빈 스프레드시트를 바라보고 있는 것은 트레이딩 활동을 개발하는 데 영감을 주지 않습니다. 그렇기 때문에 견고한 트레이딩 저널 템플릿이 좋은 트레이딩 습관을 개발하는 데 도움이 되는 것입니다.

시간과 수고를 덜기 위해, 무료로 다운로드하여 계속 사용할 수 있는 가장 효과적인 트레이딩 저널 템플릿을 몇 가지 모아보았습니다.

거래를 정리하고 머릿속도 조금 더 명확하게 정리해 보세요. 📈

🔎 알고 계셨나요? 즐겨찾는 뉴스 소스가 주식 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 연구 결과에 따르면 언론 보도와 거래 행동 사이에 상관 관계가 있는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 장 마감 후 발표된 실적 발표는 모든 인스턴스의 90%에서 주가를 상승시켰습니다.

거래 일지 템플릿이란 무엇일까요?

거래 일지 템플릿은 거래를 체계적이고 조직적으로 기록하기 위해 사용할 수 있는 미리 디자인된 형식입니다. 일반적으로 스프레드시트 또는 디지털 문서로 제공되며, 입력 및 종료 가격, 위치 크기, 날짜, 방향, 사용된 전략, 거래 결과 등 다양한 항목을 입력할 수 있는 열이 미리 설정되어 있습니다.

일부는 한 단계 더 나아가 생각, 감정, 또는 처음에 거래를 한 이유를 기록할 수 있는 스페이스를 제공합니다. 중요한 것은 추적을 일관성 있게 하는 것이므로, 기억이나 무작위 스크린샷에 의존하지 않도록 하세요.

모든 거래를 유사하게 추적하면, 어떤 전략이 자신에게 적합한지, 감정이 결정에 어떤 영향을 미치는지 등 시장 데이터에서 패턴이 드러납니다. 궁극적으로 이는 향후 거래 결정에 대한 접근 방식을 미세 조정하는 데 도움이 됩니다.

🧠 재미있는 사실: 최초의 주식 거래는 월스트리트에서 이루어지지 않았습니다. 그건 1602년에 일어났습니다! 네덜란드 동인도 회사(VOC)는 암스테르담 증권거래소에 주식을 발행하여 세계 최초의 공식 주식 시장 데뷔를 달성하며 역사를 만들었습니다.

좋은 트레이딩 저널 템플릿의 조건은 무엇일까요?

좋은 트레이딩 저널 템플릿은 거래를 쉽고 일관성 있게, 그리고 통찰력 있게 추적할 수 있게 해줍니다. 단순한 트레이딩의 동반자 그 이상으로, 프로세스를 지나치게 복잡하게 만들지 않고 필수적인 세부 사항을 기록하는 데 도움이 되어야 합니다. 다음은 주목해야 할 주요 구성 요소입니다.

거래에 적합: 일관된 일기 작성을 위해 귀하의 거래 스타일(일일 거래, 스윙 거래, 장기 투자)에 맞는 거래 일기 템플릿을 선택하세요

사용자 정의 필드: 날짜, 티커, 위치 크기, 입력/종료 지점 등 기본 거래 데이터 필드가 포함된 거래 일지 템플릿을 선택하세요.

노트: 거래 전략 노트, 거래 이유, 배운 점, 거래 당시의 감정 상태 등을 추가할 수 있는 템플릿을 검색하세요

사용의 용이성: 스프레드시트, Notion 보드, 디지털 플래너 등 업데이트하기 쉬운 형식의 트레이딩 저널 템플릿을 선택하세요. 모든 템플릿은 유지 관리가 쉽습니다

피드백: 시간의 경과에 따른 거래 실적을 분석하고 자기 반성을 위한 패턴을 파악하는 데 도움이 되는 섹션이 포함되어 검토하기 쉬운 템플릿을 찾으세요

✨보너스 팁: 거래 일지를 정기적으로 검토하며 트렌드 파악 연습을 하는 것은 거래 여정에서 앞서 나가기 위한 훌륭한 방법입니다. 반복되는 패턴, 전략 결과, 시장 반응을 찾아보세요!

모든 트레이더가 시도해야 할 10가지 트레이딩 저널 템플릿

업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp 및 기타 플랫폼에서 제공하는 무료 트레이딩 저널 템플릿을 확인하여 트레이딩 플랜을 정리하고 의사 결정 프로세스를 개선하세요.

1. ClickUp 저널 및 원장 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 저널 및 원장 템플릿을 사용하여 모든 거래에 대한 포괄적인 기록을 보관하세요

ClickUp 저널 및 원장 템플릿은 일반 원장의 구조를 따르는 통합 대시보드에 저널 스타일의 추적 로그를 제공합니다. 이 템플릿은 일일 또는 주간 거래 워크플로우에 적합한 디지털 작업 공간에 거래 입력, 노트, P&L 데이터 및 계정 요약을 결합합니다.

각 입력은 자산 클래스, 거래 전략 또는 시장 조건별로 쉽게 태그를 지정할 수 있어 향후 분석을 지원하는 상황별 인사이트를 제공합니다. 입력/종료 가격, 크기, 수수료 및 거래 근거를 위한 사용자 정의 필드를 통해 트레이더는 단편적인 스프레드시트에 의존하지 않고도 행동 및 결과를 완벽하게 가시화할 수 있습니다.

💙 왜 이 제품을 좋아하실까요:

필터링 가능한 필드를 사용하여 거래 및 주요 메트릭을 기록하여 완전한 추적 가능성을 확보하세요

각 거래일에 대한 관찰 내용, 스크린샷 및 배운 점을 추가하세요

실시간 ClickUp 대시보드를 사용하여 누적 손익 및 성공률을 시각화하세요

설정을 복제하여 여러 거래 계정 또는 포트폴리오를 별도로 관리하세요

이상적인 사용자: 지속적인 검토 및 자금 관리를 위해 하이브리드 원장-저널 형식이 필요한 소매 트레이더, 스윙 트레이더 및 포트폴리오 관리자.

📮 ClickUp Insight: 평균적인 전문직 종사자는 매일 30분 이상 업무 관련 정보를 검색하는 데 시간을 보냅니다. 이는 1년에 120시간 이상이 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일들을 뒤지는 데 낭비되는 시간입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이러한 상황을 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 사용해보세요. 몇 초 만에 적절한 문서, 대화 및 작업 세부 정보를 표시하여 즉각적인 통찰력과 답변을 제공하므로 검색을 중단하고 바로 일을 시작할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀은 ClickUp을 사용하여 오래된 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상의 시간을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 달합니다. 매 분기마다 1주일 분의 생산성을 추가로 확보할 수 있다면, 귀하의 팀이 어떤 성과를 달성할 수 있을지 상상해보세요!

2. ClickUp 회계 저널 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회계 저널 템플릿으로 비즈니스 재무를 관리하세요

정확한 부기 업무는 개인 사업자 또는 LLC로 운영되는 트레이더에게 필수적입니다. ClickUp 회계 저널 템플릿을 사용하면 트랜잭션 날짜, 저널 유형, 입력 번호, 차변 등 미리 설정된 사용자 지정 필드를 사용하여 트랜잭션을 정확하게 기록할 수 있습니다.

모든 것이 한 곳에 정리되어 있으므로 수동 입력을 줄이고 전체적인 재무 성과 및 주요 메트릭을 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 입력 내용은 시간순으로 정리되며, 특정 계정 또는 월별로 보기가 생성됩니다. 연결된 작업, 알림 및 문서 업로드는 연말 세금 신고의 번거로움을 줄여줍니다.

💙 왜 이 제품을 좋아하실까요:

세금 신고를 준비하기 위해 수입과 지출에 태그를 지정하고, 장부 입력 내용을 명세서나 영수증과 같은 지원 파일에 연결하세요

키 재무 세부 정보를 캡처하는 내장 필드를 사용하여 저널 입력을 빠르게 기록하세요

시간의 흐름에 따른 현금 흐름과 추세를 시각적으로 확인하여 더 현명한 의사 결정을 지원하세요

정리된 시스템으로 시간을 절약하세요. 업데이트와 참조가 간편합니다

다음에 적합: 여러 계정을 관리하며, 더 스마트한 재무 추적을 위해 정확하고 체계적인 기록이 필요한 트레이더 또는 비즈니스 소유자.

Raymond James Consultant의 프로젝트 컨설턴트인 Shireen Shalabi가 ClickUp 사용에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.:

프로젝트를 순조롭게 진행하는 것뿐만 아니라, 프로젝트에 참여하는 모든 사람이 일정을 준수하도록 하는 데도 도움이 됩니다. 예를 들어, 동일한 프로젝트에 참여하는 사람에게 작업을 할당해야 하는 경우, 해당 작업에 태그를 지정하면 그 사람이 이메일로 작업 내용과 마감일을 즉시 알림으로 받습니다.

프로젝트를 순조롭게 진행하는 것뿐만 아니라, 프로젝트에 참여하는 모든 사람이 일정을 준수하도록 하는 데도 도움이 됩니다. 예를 들어, 동일한 프로젝트에 참여하는 사람에게 작업을 할당해야 하는 경우, 해당 작업에 태그를 지정하면 그 사람이 작업과 마감일을 이메일로 즉시 알림으로 받게 됩니다.

3. ClickUp 부기 가격 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 부기 가격 책정 템플릿으로 금융 서비스 및 견적을 정리하세요

신호 서비스, 멘토링 또는 교육 구독을 제공하는 많은 트레이더는 수익을 높이기 위해 가격 및 청구 방식을 공식화하는 데 어려움을 겪고 있습니다. ClickUp 부기 가격 템플릿은 사용자 지정 가능한 계층, 청구 주기, 서비스 포함 사항 및 클라이언트별 할인을 설정하여 이 문제를 해결합니다.

저널 템플릿을 사용하면 스프레드시트를 뒤지지 않고도 서비스를 추적하고, 가격 등급을 설정하고, 견적을 빠르게 생성할 수 있습니다. 월별, 분기별, 연간 분석 등 5가지의 기본 보기가 포함되어 있으므로, 현재 번호가 어디에 위치하고 어떻게 조정해야 할지 항상 알 수 있습니다.

💙 왜 이 제품을 좋아하실까요:

내장된 상태 업데이트 및 수익 추적 기능을 통해 고객 청구 조건 및 관련 결과물을 한 곳에서 추적할 수 있습니다

거래 관련 서비스 또는 제품에 대해 다양한 가격 모델을 설정하세요

반복 수익 추적을 계정 관리 작업과 조정하세요

시간대 및 서비스 구성 요소별로 정리된 보기를 통해 자세한 가시성을 확보하세요

이상적인 사용자: 프리랜서, 초보 트레이더, 가상 부기 담당자 또는 요금, 견적 및 서비스 구조를 관리해야 하는 대행사.

➡️ 더 보기: Excel 및 ClickUp의 무료 부기 템플릿

4. ClickUp 계정 지불 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계정 지불 템플릿을 사용하여 모든 청구서가 결제 누락으로 이어지기 전에 완벽하게 관리하세요

ClickUp 미지급금 템플릿은 결제 프로세스를 명확하게 하여 공급업체 청구서 및 결제 주기를 관리할 수 있도록 도와줍니다. 이 템플릿은 각 청구서를 작업으로 기록하는 사전 구축된 시스템을 제공하며, 하나의 명확한 인터페이스에서 모든 결제 의무를 추적합니다.

'청구서 수령', '검증', '코딩'과 같은 상태를 할당하고 영수증이나 노트를 입력에 직접 첨부할 수도 있습니다. 또한 공급업체, 마감일 또는 계정별로 결제를 정리하고, 체계적인 접근 방식을 통해 마감일을 놓치지 않도록 자동화 기능을 만들 수 있습니다.

💙 왜 이 제품을 좋아하실까요:

대시보드 보기에 액세스하여 거래 플랫폼에서 예정된 결제 및 연체된 결제를 스캔하세요

별도의 스프레드시트를 열지 않고도 인보이스 첨부, 결제 방법 노트, 출금 흐름 모니터링이 가능합니다

비용 요약으로 월별 부채를 시각화하여 재무 커밋을 투명하게 유지하고 감사에 대비하세요

맞춤형 워크플로우를 설정하여 내부 확인 및 승인을 통해 인보이스를 이동하세요

이상적인 사용 대상: 여러 공급업체를 관리하고 청구서 승인 및 결제 타임라인을 체계적으로 추적해야 하는 재무 및 조달 팀.

🎥 AI 자동화로 팀의 효율성을 개선하는 방법을 확인하세요.

💡 프로 팁: 작업이 시작되기 전에 견적 템플릿을 사용하여 프로젝트 비용을 명확하고 정확하게 분석하여 예상치 못한 예산 초과를 방지하세요.

5. ClickUp 재무 계정 요약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 재무 계정 요약 템플릿을 통해 스프레드시트의 혼란 없이 재무를 유창하게 관리하세요

저축, 신용 한도, 투자 등 여러 계정을 관리할 때 전체적인 상황을 파악하기가 어렵습니다. ClickUp의 금융 계정 요약 템플릿은 계정 잔액, 마진 수준, 계정별 성과를 하나의 작업 공간에 통합하므로 번호를 계속 확인하지 않아도 됩니다.

이 템플릿을 사용하면 유입 및 유출에 대한 실시간 인사이트를 통해 트렌드나 불일치를 비교적 쉽게 파악할 수 있습니다. 실시간 필터링 및 타임라인 기반 보기를 통해 계정별 자산 배분, 현금 흐름 및 성과를 추적할 수 있습니다. 이를 통해 브로커리지 성과를 쉽게 비교하고 자본 배분을 최적화할 수 있습니다.

💙 왜 이 제품을 좋아하실까요:

자산 클래스 필터를 사용하여 모든 계정을 하나의 대시보드에서 보고, 현금과 투자 자본 및 미실현 수익을 모니터링하세요

세무 전문가 또는 비즈니스 파트너와 재무 요약 정보를 공유하세요

자동화를 활용하여 입금이나 인출과 같은 주요 변경 사항을 알림으로 받아보세요

시간 추적 및 태그를 사용하여 데이터에 더 많은 컨텍스트를 추가하세요

이상적인 사용자: 여러 계정이나 전략을 동시에 관리하며 모든 금융 계정의 명확하고 중앙 집중화된 개요와 통합된 실시간 요약을 원하는 트레이더.

➡️ 자세히 보기: Excel 및 ClickUp의 무료 영업 예측 템플릿

6. ClickUp 회계 운영 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회계 운영 템플릿으로 회계 업무를 더 쉽게 처리하세요

모든 전문 트레이더 또는 자산 관리자의 뒤에는 여러 Microsoft Excel 또는 Google 스프레드시트 파일에 흩어져 있는 백오피스 기능이 있습니다. ClickUp 회계 운영 템플릿은 트랜잭션 로깅, 조정, 보고서 생성 및 규정 준수 검토와 같은 백엔드 워크플로우를 구조화합니다.

💙 왜 이 제품을 좋아하실까요:

조정, 감사 및 보고 주기를 중심으로 워크플로우를 구축하세요

데이터 입력, 검토 및 문서화 후속 조치를 위한 작업 할당

맞춤형 상태를 통해 지연 및 감사 플래그를 발견하는 데 집중하세요

규정 준수 및 중개 관련 문서를 추적하세요

이상적인 사용 대상: 일상적인 재무 운영에 더 많은 구조를 도입하고자 하는 회계 팀이나 소규모 비즈니스, 특히 반복적이고 구조화되고 확장 가능한 회계 프로세스를 처리하는 팀.

7. ClickUp 재무 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재무 관리 템플릿으로 재무 계획을 관리하세요

ClickUp 재무 관리 템플릿은 수입, 지출, 반복 구독, 세금 기록 및 성과 분석을 관리하기 위한 지휘 센터를 제공합니다. 이 올인원 작업 공간은 분산된 재무 추적 시스템을 대체하기 위해 만들어졌습니다.

입금, 출금, 불일치 항목을 추적하고, 실제로 사용되는 예산을 수립하세요. 문제가 되기 전에 지출 누수를 발견하고, 수십 개의 상태 업데이트를 보내지 않고도 팀(및 경영진)에 최신 정보를 계속 전달하세요.

💙 왜 이 제품을 좋아하실까요:

월별 또는 분기별로 정리하고, 작업을 트랜잭션에 연결하고, 보고 위젯을 맞춤 설정하세요

대시보드 위젯을 사용하여 실적과 예산을 비교하고 월별 이익 마진의 변화를 시간별로 추적할 수 있습니다

목록, 달력 및 대시보드 보기를 통해 재무 현황을 완벽하게 파악하세요

청구서, 리뷰 또는 예정된 재무 체크포인트에 대한 알림을 자동화하세요

이상적인 사용자: 예산 및 계획을 엄격하게 관리하기 위해 거래 및 비즈니스 기능 전반에 걸친 명확하고 감사 가능한 재무 활동 내역이 필요한 재무 팀, 창업자, 운영 책임자, 트레이더 및 컨설턴트.

🎥 모든 거래를 한눈에 보고 싶으신가요? ClickUp 대시보드 사용에 대한 간략한 설명을 확인하세요

8. ClickUp 총계정 원장 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 총계정 원장 템플릿을 사용하여 모든 수취 결제 및 지출을 동시에 기록할 수 있는 직관적인 방법을 확보하세요

ClickUp 일반 원장 템플릿은 비즈니스 단체로 운영되는 트레이더에게 이상적입니다. 이 템플릿은 회계사를 위해 제작되었지만, 유연한 기능 덕분에 모든 비즈니스 팀에 유용하게 사용할 수 있습니다. 체계적인 계정, 저널 카테고리, 실시간 업데이트를 갖춘 공식적인 이중 입력 부기 시스템을 제공합니다.

각 항목은 설명, 계정 유형, 차변/대변 상태 및 연결된 문서를 지원합니다. 트랜잭션을 정확하게 추적하고 재무 담당자가 아닌 사람도 이해할 수 있는 맞춤형 보고서를 생성할 수 있습니다.

💙 왜 이 제품을 좋아하실까요:

모든 재무 활동을 정확하게 모니터링하고 분류하세요

감사 추적 및 내보내기 가능한 보고서를 유지 관리하세요

저널 입력을 세금 코드 또는 CPA 승인 카테고리에 맞추세요

입력마다 문서, 영수증 및 타임스탬프를 통합하세요

이상적인 사용 대상: 사내 재무 팀, 개인 회계 담당자, 그리고 3분기 전의 스프레드시트를 정리해야 하는 모든 사람.

➡️ 더 보기: 비즈니스 회계 프로세스를 간소화하는 무료 손익 템플릿

9. StockBrokers.com의 트레이딩 저널 스프레드시트 템플릿

stockbrokers.com 을 통해

StockBrokers.com의 트레이딩 저널 스프레드시트 템플릿은 가장 중요한 요소인 명확성, 일관성 및 통찰력을 완벽하게 구현합니다.

Excel로 제작되었지만 진지한 트레이더를 위해 설계된 이 저널에는 기호, 입력/종료 시간, 크기, 수수료, 순 손익 및 노트에 대한 사전 구축된 열이 포함되어 있습니다. 레이아웃은 간단합니다. 주황색 셀은 사용자가 입력하고, 회색 셀은 수익, 손실 및 합계를 자동으로 계산합니다.

💙 왜 이 제품을 좋아하실까요:

승률 및 평균 R-배수 등 롤링 통계를 계산하세요

오프라인 액세스를 유지하고 데이터를 완벽하게 제어하세요

자동 승패 추적, 거래당 평균 수익, 성공률 메트릭을 활용하세요

색상으로 구분된 입력 및 계산으로 오류 감소 및 시간 절약

이상적인 사용자: 일일 트레이더, 장기 투자자 또는 일관성을 유지하고 과거 거래에서 배우고자 하는 모든 사람.

📚 또한 읽기: 실시간 데이터 인사이트를 통해 AI를 활용하는 방법

10. Template. Net의 트레이딩 저널 템플릿

Template. Net의 트레이딩 저널 템플릿은 불필요한 기능 없이 현재 및 미래의 거래를 체계적으로 관리하고 싶은 분들에게 훌륭한 출발점이 될 것입니다. 이 템플릿은 정성적인 노트와 요약으로 자신의 성과를 수동으로 반영하고 싶은 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 템플릿은 거래 로그, 목표 추적, 검토 섹션, 거래 스크린샷 또는 관찰을 위한 스페이스를 지원합니다.

이 간편한 스프레드시트를 사용하면 날짜, 유형(매수 또는 매도), 가격, 수량, 비용, 순이익/손실, 목표 조건 등 기본 정보를 기록할 수 있습니다. 회사 정보 및 투자 유형을 기록할 수 있는 스페이스도 있어, 여러 부문의 패턴을 모니터링할 때 유용합니다.

💙 왜 이 제품을 좋아하실까요:

객관적인 거래 데이터와 함께 주관적인 노트를 추가하세요

펜과 종이 또는 하이브리드 워크플로우에 적합한 인쇄용 레이아웃을 사용하세요

마인드셋, 감정 반응 또는 뉴스 이벤트에 대한 개인화된 섹션을 만드세요

구조화되고 검토에 중점을 둔 형식으로 거래를 정리하여 거래를 추적하세요

대상: 통계보다는 자기 반성과 행동 기록을 통해 학습에 집중하는 트레이더.

💡 프로 팁: AI는 사용자 행동, 시장 변동, 거래 세부 정보, 위험 차트, 거래 크기 및 운영 변화에 따라 끊임없이 진화하는 실시간 패턴을 통해 발전합니다. 따라서 AI에 실시간 정보를 제공하는 것이 키입니다.

ClickUp의 강력한 템플릿으로 재정을 마스터하세요

우리 주변의 모든 것이 디지털화되고 있는데, 회계 및 재무 관리만 끝없는 스프레드시트와 이메일 스레드에 얽매여 있어야 할까요? 이제 재무를 업그레이드할 시간입니다.

재정적 명확성은 시간이나 정신적 스트레스를 희생하지 않고도 달성할 수 있습니다.

ClickUp 거래 일지 템플릿을 사용하면 재무 목표를 쉽게 추적하고 분석할 수 있습니다. 다재다능하고 세심하게 설계된 재무 템플릿 덕분에 혼란을 통제로 바꿀 수 있습니다.

오늘 ClickUp에 무료로 가입하고 재정을 관리하세요!