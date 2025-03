워크플로우 개선을 위한 최고의 네트워크 다이어그램 소프트웨어 13

현대적인 기업 네트워크를 관리하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 단순한 지점 간 연결은 과거의 일입니다. 오늘날의 인프라는 클라우드 서비스, 하이브리드 환경, 원격 팀, 그리고 업무에 필수적인 의존성 등 다양한 요소가 결합된 생태계입니다. 이러한 시스템을 명확하고 동적으로 시각화할 수 있는 방법이 없다면, 아무리 경험이 많은 네트워크 설계자라도 효율성, 보안, 확장성을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

바로 이때 네트워크 다이어그램 소프트웨어가 필요합니다. 올바른 도구는 단순히 연결을 지도에 표시하는 것이 아니라, 실시간 통찰력을 제공하고, 취약점을 식별하며, 문제가 운영에 영향을 미치기 전에 문제 해결을 간소화합니다. 이 이 블로그 포스트에서는 실제 기업 사용을 기준으로 순위를 매긴 13가지 최고의 네트워크 다이어그램 예시와 소프트웨어를 소개합니다. 마케팅 홍보가 아니라 실제 기업 사용을 기준으로 순위를 매겼습니다.

LucidChart (팀원들의 실시간 참여에 최적)

네트워크 메모장은 화려한 기능(그리고 그에 따른 높은 비용) 없이도 작업을 수행할 수 있는 신뢰할 수 있고 간단한 네트워크 다이어그램 도구입니다. 이 도구를 사용하여 네트워크 구성 요소와 사용자 상호 작용을 보여주는 간단한 워크플로우 다이어그램을 만드십시오. #### 네트워크 메모장의 최고의 기능 향상된 그래픽과 인쇄를 위해 초안, 미세, 초미세 모드 중에서 선택 드래그 앤 회전 기능을 사용하여 텍스트와 오브젝트를 원하는 각도로 회전

다이어그램에 무제한 페이지 추가 및 화면 탭을 통해 페이지에 액세스 여러 오브젝트를 복합 오브젝트로 결합하여 더 쉽게 조작 가능 링크 자동 정렬 기능 활성화로 수평 및 수직 연결 유지 #### 네트워크 메모장 한도 보다 강력한 tools에 있는 고급 기능 부족 #### 네트워크 메모장 가격 프로페셔널 에디션 : $56(단일 라이선스)

: $56(단일 라이선스) Enterprise Edition: $63 (단일 라이선스) *클라이언트/서버: $77 (단일 라이선스) #### 네트워크 메모장 평가 및 리뷰 * G2: 평가 없음 * Capterra: 평가 없음 ### 7. ConceptMap 다이어그램(개념과 아이디어 간의 시각적 관계 매핑에 가장 적합) via SmartDraw는 품질 저하 없이 빠른 다이어그램 생성을 우선시하는 팀에게 인상적인 속도와 기능의 균형을 제공합니다. 직관적인 도구와 템플릿을 통해 플로우차트, 의사결정 트리, UML 다이어그램, 평면도 등 다양한 다이어그램을 만들 수 있습니다. #### SmartDraw의 최고의 기능 AWS 또는 Azure 구성에 연결하고 Jira에서 데이터를 가져와 데이터에서 다이어그램 생성 다이어그램 내의 모양에 데이터를 추가하여 기존 시각 자료 개선 * Google 작업 공간과 통합하여 기능 향상 및 사용 편의성 개선 #### SmartDraw의 한계 ### 10. LanFlow (복잡성이 최소화된 단순하고 집중적인 네트워크 다이어그램에 가장 적합) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-503.png LanFlow: 네트워크 다이어그램 소프트웨어 /%img/ via undefined 네트워크 다이어그램 전문 소프트웨어인 LanFlow는 상세한 네트워크, LAN, 통신 시스템 다이어그램을 만드는 데 도움이 됩니다. 컴퓨터, 서버, 워크스테이션 아이콘을 드래그 앤 드롭으로 끌어다 놓고, 클릭으로 연결하고, 텍스트를 추가하면 간단하지만 깔끔한 네트워크 다이어그램이 완성됩니다. 라인 첨부 파일과 모양 관리 등 모든 기술적인 부분을 처리해 줍니다. 따라서 초보자와 전문가 모두에게 이상적입니다.

LanFlow의 최고의 기능 블록 다이어그램, 플로우차트, 네트워크 다이어그램 등 다양한 다이어그램 유형 활용 다이어그램의 어느 곳에서나 텍스트 주석 사용 템플릿을 사용하여 다이어그램을 빠르게 생성 #### LanFlow의 한계 자동화 및 고급 기능의 한도 #### LanFlow의 가격 *무료: 30일 * 단일 사용자에서 9개의 단일 사용자 라이선스: $99-$639

10-50 사용자 라이선스: $679-2779 #### LanFlow 평가 및 리뷰 *G2: 평가 없음 *Capterra: 평가 없음 ### 11. Draw.io (광범위한 호환성을 갖춘 무료 오픈 소스 솔루션을 찾는 팀에 적합) 강력한 네트워크 다이어그램 소프트웨어보다 더 좋은 것이 무엇인지 알고 싶으십니까? 강력한 무료 네트워크 다이어그램 소프트웨어입니다! Draw.io는 오픈 소스이며 거의 모든 것과 함께 작동합니다. 즉시 사용 가능한 템플릿, 맞춤형 모양, Google Drive 및 MS Teams와 같은 도구와의 쉬운 통합을 통해 애자일 팀에 적합합니다. 이를 사용하여 상세한 스토리 맵을 만들고 네트워크 다이어그램에서 쉽게 협업하십시오.

Draw.io 최고의 기능 GitHub, GitLab, Dropbox 통합을 통해 분산된 팀과 협업 오프라인 다이어그램 기능을 위해 데스크탑 버전 다운로드 #### Draw.io 한도 최신 소프트웨어 툴에 있는 일부 고급 기능 부족 #### Draw.io 가격 무료 *클라우드: 맞춤형 가격

Draw.io 최고의 기능 GitHub, GitLab, Dropbox 통합을 통해 분산된 팀과 협업 오프라인 다이어그램 기능을 위해 데스크탑 버전 다운로드 #### Draw.io 한도 최신 소프트웨어 툴에 있는 일부 고급 기능 부족 #### Draw.io 가격 무료 *클라우드: 맞춤형 가격

데이터 센터: $6250-$13750 (사용자 500명~4000명) #### Draw.io 평가 및 리뷰 *G2: 4.4/5 (400+ 리뷰) *Capterra: 4.6/5 (700+ 리뷰) #### 실제 사용자들은 Draw.io에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

draw.io는 제가 가장 선호하는 다이어그램 작성 도구입니다. 무료이고 사용하기 쉬우며, 다른 소프트웨어에서 사용할 수 있도록 다양한 무료 및 오픈 소스 형식으로 다이어그램을 다운로드할 수 있습니다. 독점적인 형식이나 불합리한 가격 책정 때문에 제한을 받는 것은 없습니다. 더 큰 규모의 팀과 협업할 수 있는 더 많은 기업용 기능을 원한다면 비용을 지불할 수 있지만, 무료 버전으로도 충분히 많은 작업을 할 수 있습니다._ undefined ### 12. Creately (협업 스토리 매핑 및 애자일 시각화 기법에 가장 적합) via /href/ https://creately.com/ Creately /%href/ Want enterprise-grade network diagramming with undefined ? Pick Creately. 분산된 팀에 적합하며, 동료들과 함께 네트워크 레이아웃을 쉽게 디자인할 수 있습니다. 인프라를 함께 지도하면서 변경 사항이 즉시 동기화되는 것을 지켜보세요. #### Creately 최고의 기능 * 전문가와 소규모 팀을 위한 필수 기능을 갖춘 무제한 보드 액세스

중앙 허브에서 IT 및 클라우드 인프라를 계획, 설계, 관리 조직의 명확성을 위해 HR 및 관리자 프로세스 문서화 및 촉진 #### 한도 자동화 기능의 한도 #### 가격 *제한된 기능의 무료 체험판 * 개인: 사용자당 월 $8 * 팀: 사용자당 월 $8 * 비즈니스: 사용자당 월 $149

개인: 팀: 비즈니스: 사용자당 월 $149 Enterprise: 맞춤형 가격 #### Creately 평가 및 리뷰 *G2: 4.4/5 (1000+ 리뷰) *Capterra: 4.4/5 (200+ 리뷰) #### 실제 사용자들은 Creately에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

creately의 무한 캔버스는 아이디어를 정리할 수 있는 충분한 스페이스를 제공하며, 템플릿은 새로운 프로젝트를 설정할 때 많은 시간을 절약해 줍니다. Google 작업 공간과 같은 다른 도구와의 통합으로 모든 것을 연결하고 팀원 모두가 액세스할 수 있도록 쉽게 유지할 수 있습니다. Creately가 협업을 염두에 두고 구축된 것은 분명하며, 덕분에 우리는 더 효율적이고 생산적이 되었습니다

https://www.capterra.com/p/127628/Creately/reviews/Capterra\_\_\_6573460/ Capterra 리뷰 /%href/ ### 13. DIA (최고의 경량 오픈 소스 다이어그램 솔루션) via /href/ http://dia-installer.de/ DIA /%href/ 간단한 오픈 소스 네트워크 다이어그램 툴을 원하십니까? DIA는 기본적인 모양과 연결기로 네트워크 레이아웃을 단순화합니다.

멋진 템플릿이 부족하지만, 꾸밈없는 접근 방식 덕분에 빠른 네트워크 스케치를 위한 이상적인 도구입니다. #### DIA 최고의 기능 내장된 모양을 사용하여 플로우차트, 논리 네트워크 다이어그램, 회로 다이어그램, UML 모델 등 다양한 다이어그램 유형을 생성 크기, 색상, 선 스타일 등의 속성을 수정하여 오브젝트를 맞춤형으로 설정 * 여러 오브젝트를 그룹으로 묶어 보다 쉽게 조작하고 정리