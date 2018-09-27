clickUp으로 회의를 계획하는 12가지 팁

프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하여 아젠다를 작성하는 것은 어려워 보일 수 있지만, 저희가 도와드리겠습니다! 처음에는 불필요해 보일 수도 있지만, 그 대안은 무엇일까요? 펜과 종이로 플랜을 적는 것? 1990년은 지났습니다!

많은 최고의 팀들이 회의 및 아젠다를 위해 ClickUp을 선택한 데에는 이유가 있습니다. ClickUp에는 가장 간단한 일정부터 팀 회의에 사용할 고급 일정에 이르기까지 모든 것에 도움이 되는 방대한 기능 배열이 있습니다. 지금 시작해보세요!

회의를 계획하기 위한 12가지 최고의 ClickUp 기능

ClickUp을 사용하여 회의를 계획하거나 회의 아젠다를 작성할 때 유용한 최고의 기능을 소개합니다.

모든 일의 첫 단계는 계획을 세우는 것입니다. 적어도 그래야 합니다. 많은 사람들이 계획을 세우는 것을 꺼려합니다. 불필요한 과정처럼 보이기 때문이죠. 하지만 ClickUp을 사용하면 간단하게 계획을 세울 수 있습니다! 메모장을 사용하면 생각나는 것을 바로 적을 수 있습니다. 직장의 ClickUp 팀에 속해 있는데, 동료들이 오늘 저녁 식사 계획을 보지 못하게 하고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 메모장의 가장 큰 장점은 완전히 개인적으로 사용할 수 있다는 것입니다. 또한 Chrome 확장 프로그램으로 추가하여 웹을 검색할 때마다 사용할 수 있습니다. 메인 ClickUp 계정에 연결됩니다! 아젠다를 만들기 시작하기에 좋은 곳이며, 생각나는 것을 바로 메모할 수 있는 방법도 제공합니다.

전체 목록 또는 작업 자체에 마감일을 설정할 수 있습니다. 회의 시작 전에 완료해야 하는 특정 작업이 있는 경우, 이 기능은 필수입니다. 마감일을 사용하여 책임감을 높이고 모든 사람이 작업 완료 일정을 동일하게 확인할 수 있도록 하세요! 한 가지 아이디어는 회의 아젠다를 작업 설명에 추가하는 것입니다. 아래를 참고하세요!

회의 일정이 정해지고 몇 가지 기본 아이디어가 준비되면, 아젠다를 작성하고 팀원들의 의견을 수렴할 시간입니다. ClickUp에서는 아젠다를 작업 설명에 포함하고, 리치 텍스트 편집 기능을 사용하여 원하는 방식으로 편집할 수도 있습니다. 그런 다음, 팀원들은 댓글을 통해 아이디어를 입력하고 아젠다에 추가할 수 있습니다.

모든 사람이 아이디어를 추가한 후, 댓글을 사용하여 각 사람에게 할당된 댓글과 함께 작업 항목 또는 작업을 만들 수 있습니다. 나머지 기능들은 책임감을 확보하고 회의에 필요한 모든 것이 제 시간에 완료될 수 있도록 하는 데 유용합니다!

웹을 검색하다가 보고 있는 웹사이트에서 작업을 생성해야 할 필요가 있다는 것을 깨달았다고 가정해 보겠습니다. 다가오는 회의에서 이 작업을 확인해야 합니다. ClickUp에는 이 문제를 해결할 수 있는 솔루션이 있습니다! Chrome 확장 기능을 사용하면 보고 있는 웹사이트에서 빠르게 작업을 생성할 수 있습니다. 기본 목록을 설정하여 회의 목록에 작업을 쉽게 추가할 수도 있습니다.

새로운 작업 템플릿을 사용하면 반복해서 사용하는 작업을 쉽게 저장할 수 있습니다. 회의에 적합합니다. ClickUp에서는 매주 회의 시작 전에 주간 스탠드업 회의를 진행하기 때문에, 작업 템플릿을 사용하면 매번 동일한 일반 프로세스를 따를 수 있습니다. 또한, 근무자나 관리자에 상관없이 일관성을 유지할 수 있습니다. 다음 회의를 계획할 때 이 강력한 기능을 활용해보세요.

거의 모든 사무실에는 일정대로 완료해야 하는 특정 작업이 있습니다. 반복 작업은 이러한 작업에 적합하며, 설정된 일정에 따라 동일한 작업이 완료되거나 작업이 닫힌 후 다시 열리도록 하는 훌륭한 방법입니다. 당사의 반복 작업은 매우 강력하며, 무제한으로 조합이 가능합니다. 이 기능은 ClickUp을 경쟁사들과 차별화하는 기능으로, 매주 수행하는 작업을 쉽게 일정에 추가할 수 있습니다.

우리 중 많은 사람들은 회의가 끝나거나 아젠다가 완성될 때까지 할 수 없는 작업이 있습니다... 바로 여기에서 의존성이 등장합니다! 의존성을 사용하면 다른 작업을 기다리거나 다른 작업을 블록하는 작업을 만들 수 있으므로, 작업을 시작할 시기에 대해 혼동이 생기지 않습니다.

태그는 다른 목록에 속한 작업도 회의와 관련된 모든 작업을 추적할 수 있는 훌륭한 방법입니다. 모든 스탠드업 작업에 "스탠드업" 태그를 쉽게 붙이고 필터링을 통해 여러 목록에서 액세스할 수 있습니다.

달력에서 마감일이 있는 모든 작업을 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한, Google 캘린더와 양방향 동기화 기능이 있어, 온라인이나 모바일 앱에서 Google 캘린더에서도 ClickUp 작업을 확인할 수 있습니다.

작업 내 또는 메모장에서 필요에 따라 체크리스트를 사용할 수 있습니다. ClickUp에서는 한 사람이 팀을 위해 회의를 진행하는 경우, 효율적인 회의 노트를 쉽게 작성할 수 있는 메모장 내의 체크리스트를 사용하는 경우가 많습니다. 체크리스트는 "스마트"하기 때문에, 두 작업이 관련이 있는 경우 실제로 체크하고 중첩할 수 있습니다.

회의가 협업 회의인 경우, 각 직원이 체크리스트 항목을 확인할 수 있도록 작업 내에 체크리스트를 사용하는 것이 좋습니다.

팀에서 Slack을 사용하여 불필요한 이메일을 없애고 소통하고 계십니까? 또는 여러 시간대에 걸쳐 원격으로 근무하는 팀이 Slack을 통해 노트와 진행 상황을 공유하고 있는 경우, ClickUp이 도움이 될 수 있습니다. Slack 대화에서 좋은 아이디어나 작업이 나오면, 해당 Slack 메시지를 작업이나 댓글로 자동으로 전환할 수 있습니다. Slack이 ClickUp과 어떻게 연동되는지 자세히 알아보세요.

결론

목록이 길어지고 있지만, 그럴 만한 이유가 있습니다! 아젠다 작성 및 회의 계획에 유용한 다양한 기능이 많기 때문입니다. 모든 기능은 사용자 정의가 가능하므로, 귀하의 요구 사항이 무엇이든 만족하실 수 있습니다!