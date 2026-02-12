마케팅 에이전시 생산성 향상을 위한 10가지 최고의 전략

에비 해리슨은 스스로 선택한 블로거입니다. 그녀는 주변 세상을 발견하는 것을 사랑합니다. 그녀는 자신의 발견과 경험을 공유하고 블로그를 통해 자신을 표현하는 것을 좋아합니다.

성공을 위한 가장 간단한 수식이 궁금하신가요?

생산성 = 수익성

꽤 간단하죠?

하지만 많은 마케팅 에이전시 소유자들은 이것이 생각보다 조금 더 복잡하다는 데 동의할 것입니다. 여러 요인들이 비즈니스의 전반적인 생산성에 영향을 미칩니다. 그리고 에이전시의 평판이 걸려 있기 때문에 이 모든 것을 관리해야 합니다.

귀사의 생산성을 높일 수 있는 방법을 찾고 계신가요? 더 이상 찾아보실 필요 없습니다. 오늘 바로 그 방법을 살펴보겠습니다.

하지만 본론으로 들어가기 전에, 생산성이 단순히 할 일 목록을 체크하는 것 이상이라는 점을 이해해야 합니다. 에이전시가 생산적이기 위해서는 다음이 필요합니다:

예상 마감일 내에 합리적인 양의 작업을 완료한다

정해진 기준을 충족하는 양질의 일을 창출하다

시간, 돈, 노력 및 기타 자원을 효율적으로 활용하다

이러한 키 사항을 염두에 두고, 에이전시의 생산성을 향상시키기 위한 최상의 전략 몇 가지를 살펴보겠습니다.

이것은 아마도 생산성을 높이는 가장 쉬운 방법 중 하나일 것입니다. 적절한 tools를 활용하면 지루하고 반복적인 작업을 자동화하여 시간과 자원을 절약할 수 있습니다. 또한 프로세스 간소화부터 작업 정리, 목표 고객층을 위한 맞춤형 콘텐츠 제공에 이르기까지 에이전시의 다양한 측면을 자동화할 수 있습니다.

그러나 기관의 전반적인 효율성을 높이려면 올바른 도구에 투자해야 합니다. 예를 들어, ClickUp과 같은 포괄적인 생산성 플랫폼은 어디서나 업무를 처리하는 데 도움이 됩니다. 이 플랫폼은 모든 프로젝트의 진행 상황을 추적하고, 다른 팀원들의 작업을 실시간으로 확인하며, 팀 작업량을 관리하고, 직원들과 채팅하여 즉각적인 협업을 촉진하며, 중요한 업무가 먼저 완료되도록 작업 우선순위를 정하는 기능을 제공합니다.

2. 길에서 시간을 낭비하지 마세요

텍사스 A&M 교통 연구소의 보고서에 따르면, 미국인 통근자들은 교통 체증으로 인해 연간 평균 54시간을 낭비합니다. 이는 유용하게 활용할 수 있는 상당한 시간입니다.

예를 들어 출퇴근 시간에 팟캐스트를 들으며 개인 및 팀 생산성을 높일 수 있습니다. 기차로 이동할 때는 소셜 미디어를 스크롤하는 대신 당일 작업을 정리하세요. 또는 클라이언트에 대한 사전 조사를 완료하거나, 이메일을 확인하거나, 회의를 진행하거나, 짧은 전화 통화를 연속으로 할 수 있습니다.

3. 팀 구성하기

다른 사업체와 마찬가지로 디지털 에이전시도 독립적으로 업무를 수행할 수 있는 유능한 인재를 채용해야 합니다. 적절한 사무실 구조를 갖추면 에이전시가 원활하게 운영될 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 업무가 제때 완료되고 목표가 달성되도록 효과적인 리더십, 소통, 협업 및 상호 지원이 필요합니다.

더 중요한 것은 적절한 직원에게 책임을 위임하는 법을 배우는 것입니다. 이는 각 직원이 가장 잘 수행할 수 있는 작업을 맡도록 하는 것을 의미합니다. 이를 통해 기관은 성장하고 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다.

업무량 분배 능력은 디지털 에이전시 운영에 핵심적입니다. 관리자들이 직원들이 제대로 업무를 수행하고 있는지 끊임없이 확인해야 하는 미시적 관리에 소중한 시간을 낭비하는 경우가 너무 많습니다. 반면 작업이 지나치게 시간이 많이 소요되거나 직원들이 이를 처리할 역량이 부족한 경우도 있습니다. 어느 쪽이든 해당 작업을 더 잘 수행할 수 있는 다른 인력을 찾거나 아웃소싱을 고려해야 합니다.

디지털 환경은 계속해서 변화하고 있습니다. 따라서 능숙한 인재를 채용하더라도 결국 그들의 기술은 업그레이드되어야 합니다. 직원들과 디지털 에이전시가 경쟁력을 유지할 수 있도록, 추가 교육과 생산성 워크숍을 제공하여 에이전시를 위한 더 나은 자산으로 성장시킬 것을 고려해 보십시오.

디지털 마케팅은 야망과 긍정적인 에너지로 번창하는 빠르게 변화하는 산업입니다. 따라서 이러한 교육 세션은 유용할 뿐만 아니라 동기 부여에도 도움이 될 수 있습니다. 열정적인 온라인 마케터들과 함께 새로운 기술을 배우는 것은 직원들에게 자신감을 불어넣고 최신 트렌드를 따라잡을 수 있게 합니다.

교육이 필요한 기술을 파악하려면 기술 격차 분석을 수행하십시오. 이를 통해 직원들이 업무 수행에 필요한 기술 중 보유하지 못한 부분을 확인할 수 있습니다. 기회를 제공받으면 대부분의 직원은 워크플로우 개선, 시간 효율적 관리, 신규 기술 습득 방법을 배우고 싶어 합니다. 각 직원이 생산성 수준을 높이는 방법에 대한 자세한 내용은 개인 작업 관리 관련 글을 참고하십시오.

5. 직원 번아웃 방지

과도한 업무 스트레스는 직원들의 업무 성과와 생산성을 저하시킬 수 있습니다. 커리어 빌더에 따르면, 현재 직장에서 번아웃 상태라고 응답한 직원이 61%에 달합니다.

이것이 바로 디지털 에이전시가 처음부터 적절한 조치를 취하고 직원들이 행복하고 스트레스 없이 일할 수 있도록 보장해야 하는 이유입니다. 다음 팁들은 번아웃을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다:

업무 시간 내내 커피와 점심 휴식 시간을 정해 모든 사람이 충분히 쉴 수 있도록 하세요.

현실적인 목표와 마감일을 설정하세요.

해외 클라이언트를 상대하는 경우 직원들에게 24시간 일을 강요하지 마십시오. 교대 근무와 휴무일을 설정하십시오.

직원들의 생산성을 저하시키는 작업이나 프로젝트는 해당 작업을 수행할 충분한 역량을 갖춘 다른 디지털 마케팅 대행사에 아웃소싱하는 것을 고려하십시오.

직원 사기 진작을 위한 팀 이벤트를 기획하십시오.

6. 직원 이직률 감소

직원 교육을 위해 시간과 비용을 투자한 후, 가장 원치 않는 일은 우수한 인재들이 디지털 에이전시를 떠나버리는 것입니다. 그들의 노고에 대한 감사의 표시로 적절한 급여, 복리후생 및 인센티브를 제공하십시오.

그러나 항상 금전적 혜택을 제공할 필요는 없습니다. 외식이나 그들의 노력을 말로 인정하는 것만으로도 그들이 가치 있게 여겨진다는 느낌을 받을 수 있습니다. 사실 이는 긍정적인 분위기를 조성하고 사기를 높이며 직원 이직률을 낮추는 간단한 방법입니다.

직원들의 노력을 더 자주 인정해 주십시오. 모든 직원이 받을 수 있는 다양한 보상과 승인 절차를 알 수 있는 직원 인정 프로그램을 마련하십시오. 이렇게 하면 직원의 기여가 즉시 인정되고 보상받을 수 있습니다. hbr.org에 따르면, 직원의 40%가 자신의 노력이 인정받을 때 일에 더 많은 노력을 기울인다고 답했습니다. 더 중요한 것은 직원들이 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 건설적인 피드백을 제공해야 한다는 점입니다.

7. 나쁜 클라이언트 제거하기

디지털 마케팅 세계에 막 발을 들인 초보자에게는 고객을 거절하는 것이 아마도 확률이 아닐 것입니다. 하지만 입지를 다져가면서 나쁜 클라이언트에게는 거절할 수 있게 됩니다. 놀랍게도 많은 디지털 에이전시 소유자들은 이를 할 수 없다고 믿거나 두려워합니다. 그러나 가장 생산적이고 수익성 높은 에이전시들 중 일부는 자신들에게 맞지 않는 일은 거절합니다.

모든 클라이언트가 당신 취향은 아닙니다. 다음을 인식하세요:

높은 기회 비용을 지닌다

청구할 수 있는 금액보다 더 많은 직원 시간을 소모한다

그들을 제대로 지원하기 위해선 당신이 보유하지 않은 자원이 필요합니다

완전한 결제를 하지 않는다는 평판을 가지고 있다

이러한 클라이언트에 집중하기보다는, 더 많은 잠재 고객을 유치하고 귀사의 서비스에 맞는 다른 클라이언트와 협력할 방법을 모색하십시오.

8. 유연한 일 옵션 제공

모든 직원은 각기 다릅니다. 어떤 직원은 9시부터 5시까지의 사무실 환경에서 가장 효율적으로 일하는 반면, 다른 직원은 원격 근무를 선호합니다. 업무 유연성을 제공하면 개인이 가장 생산적이고 편안한 상태에서 작업을 완료할 수 있습니다. 핵심은 직원의 진행 상황을 추적하고 그들이 더 창의적이고 생산적인 시기를 파악하는 것입니다.

9. 효율적으로 소통하기

직원들에게 항상 솔직하게 대하고, 명확한 지시를 제공하며, 메시지에 신속하게 응답하십시오. 기본적인 커뮤니케이션 지침을 마련하면 기관을 원활하게 운영할 수 있습니다.

다양한 커뮤니케이션 수단을 활용하는 것을 고려하십시오. 예를 들어, 인스턴트 메시징은 짧고 즉각적인 소통에 이상적이며, 이메일은 긴 내용을 전달할 때 사용할 수 있습니다. 또한, 조직 내 커뮤니케이션 향상을 돕는 다양한 소프트웨어 및 마케팅 도구가 있습니다. 예를 들어, Slack과 같은 비즈니스 커뮤니케이션 플랫폼은 팀원들이 더 효과적으로 소통하고 체계적으로 업무를 관리하는 데 도움을 줍니다.

하지만 대면 팀 회의만큼 효과적인 것은 없습니다. 정기적인 회의를 위한 시간을 따로 마련하면 생산성이 크게 향상됩니다. 문제를 정면으로 해결하고, 새로운 아이디어를 브레인스토밍하며, 목표에 대해 논의하고, 다음 주 일정을 세우는 등 다양한 활동을 할 수 있는 최적의 기회를 제공합니다.

10. 기관의 생산성 평가, 분석 및 개선

디지털 마케팅의 모든 것과 마찬가지로, 에이전시의 생산성을 향상시키는 가장 효과적인 방법 중 하나는 이를 측정하는 것입니다. 에이전시의 다양한 영역을 분석하기 위해 적절한 tools를 사용하고 있는지 확인하세요. 긍정적인 결과가 발생하는 부분을 파악하면 해당 영역에 더 집중하여 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다. 반면, 기대에 부응하지 못하는 영역은 재조정하여 효율성을 높일 수 있습니다.

개별 생산성 수준을 모니터링함으로써 에이전시의 생산성을 측정할 수도 있습니다. 이는 각 직원이 전체 생산성에 얼마나 기여하는지, 그리고 어떤 직원이 더 가치 있는지를 보여줍니다. 에이전시의 강점과 약점을 파악함으로써 생산성과 이익률을 개선할 수 있습니다.

이제 당신 차례입니다

디지털 에이전시가 지속적으로 성공하기 위해서는 모든 부서에서 최적의 생산성을 달성해야 합니다. 위에서 언급한 팁을 실행하면 전반적인 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이는 최소한의 시간과 비용 효율적인 방식으로 더 많은 일을 처리할 수 있음을 의미합니다.

오늘부터 직원 생산성 향상을 시작할 때입니다.

더 열심히 일하는 대신 더 똑똑하게 일할 준비가 되셨나요?