AIを活用したキャンパス安全管理の追跡方法

2023年に米国キャンパスで報告された犯罪件数は22,212件で、前年比13％増加しました。タイトルIV資金を受給する全教育機関はクレリー法に基づき、このデータの追跡と開示が義務付けられています。プロジェクト管理プラットフォーム内に構築されたAIエージェントは、インシデント報告の追跡、クレリー法遵守カレンダー、タイトルIX案件管理、緊急時対応プランの維持、安全研修の完了状況などを自動化。分散したコンプライアンス業務を一元的な運用システムに統合します。

以下は、ClickUpに貼り付けだけで数分で完全なキャンパス安全ワークスペースを構築できる、コピー可能なAIエージェントプロンプトです。ただし使用前に、このシステムが解決を目指す業務の分散化を確認しておくと良いでしょう。多くのキャンパス安全チームにとって問題はツール不足ではありません。派遣システム、スプレッドシート、事件ファイル、電子メールスレッド、コンプライアンスカレンダーに分散した手動調整作業こそが課題なのです。

このキャンパス安全セットアップを導入すべき対象者

このセットアップは、キャンパス安全責任者、クレリー法遵守担当者、タイトルIXコーディネーター、緊急管理チーム、行動介入チーム、研修管理者、およびキャンパス安全仕事の記録・調整・レポート作成を担当する運営スタッフ向けに設計されています。特に、運用システムは既に導入されているものの、コンプライアンスタイムライン管理、調査、研修完了状況、緊急時対応準備の管理に依然として手作業プロセスに依存している機関に有用です。

キャンパス安全管理を担う立場であれば、単に人々の安全を守るだけではありません。 連邦法遵守業務も担っています。クレリー法では、タイトルIV対象機関に対し、過去3年間の犯罪統計を含む年次安全報告書（ASR）の公表、セキュリティ方針の開示、適時警告の発令、公開用日次犯罪記録の維持を義務付けています。タイトルIXでは、セクシャルハラスメントや暴力に関する苦情の追跡・調査・解決が求められます。さらに、防火安全報告書、危険物在庫管理、脅威評価調整、緊急時対応プランなど、複数の要件が重なります。

法令違反に対する罰則は厳しい。ペンシルベニア州立大学はクレリー法違反で240万ドルの罰金を科され、これは同法史上最大の罰金額である。罰金に加え、教育機関はタイトルIV資金の喪失リスクに直面する。これは大半の学校にとって存続に関わる問題だ。しかしRANDのキャンパス安全報告書によれば、資金やスタッフの時間の制約を含むリソース不足が、教育機関全体で安全・セキュリティ戦略を維持・改善する上で重大な課題となっている。

多くのキャンパス安全管理部門では、CADシステム、スプレッドシート、電子メール、紙のフォームなど複数の手段でインシデントを追跡しています。クレリー報告の地理的分類には手動でのマッピングが必要です。タイトルIXのタイムラインは事件ファイルで管理され、研修遵守状況は人事部門が把握しています。緊急時対応プランは（誰かが覚えていれば）年次レビューされます。情報は存在するものの、相互連携しないシステムに断片化されています。まさにこの断片化が、報告漏れ、期限未達、監査指摘の原因となっているのです。

CUアンシュッツ校の解決策：コロラド大学アンシュッツ校は、集中管理ITチームの170人以上のユーザーを対象に、5つのレガシーシステムをClickUpに置き換えました。手動レポート作成はゼロに減少しました。 キャンパス技術サービス部長 アンナ・アレックス： チームの士気が上がったのは、人々がピボットテーブルを作るのではなく、問題を解決したいと思っているからだ。 ここにあるのは、中核的な運用システムを置き換えるのではなく、それらを取り巻く手動の調整作業を排除する機会です。このモデルを検証する最速の方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内に機能するキャンパス安全セットアップを構築することです。 ご自身のキャンパス安全管理部門で同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを起点に、ご所属機関の規模、人員配置、コンプライアンス要件に合わせて調整してください。

ここにあるのは、中核的な運用システムを置き換えるのではなく、それらを取り巻く手動の調整作業を排除する機会です。このモデルを検証する最速の方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内に機能するキャンパス安全セットアップを構築することです。 ご自身のキャンパス安全管理部門で同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを起点に、貴機関の施設規模、人員配置、コンプライアンス要件に合わせて調整してください。

ご自身のキャンパス安全管理部門で同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを起点に、貴機関の施設規模、人員配置、コンプライアンス要件に合わせて調整してください。

プロンプト：AIでキャンパス安全追跡ワークスペースを構築する

このプロンプトをコピーし、ClickUp Brainに貼り付けて独自のClickUpスーパーエージェントを構築してください。所属機関の詳細を入力すれば、インシデント追跡、コンプライアンスカレンダー、研修管理などを含む完全なキャンパス安全ワークスペースが完成します。

この出力により、タスク階層、期限管理ロジック、コンプライアンスチェックポイントを含む運用構造の強力な初稿が得られます。その後、チームは自校のキャンパス規模、レポート作成要件、運用モデルに合わせてカスタムできます。

キャンパス安全ワークスペース設計者

プロンプト:

エージェントの設計図が生成されたら、次のステップはそれを実践的なワークスペースに変換し、OSPが毎日運用できるようにすることです。

ClickUpでの設定方法（4ステップ）

スペースを設定する前に、チームが既にキャンパス安全管理業務で使用している情報を収集してください。通常これには、インシデントカテゴリ、クレリー法地理参照情報、タイトルIX案件のマイルストーン、研修名簿、緊急計画見直し日、安全要員配置、および現在使用中の派遣・記録・コンプライアンス・案件管理システムが含まれます。正確な入力データから始めることで、自動化機能、ダッシュボード、エスカレーションワークフローの信頼性が大幅に向上します。

ワークスペース構造を作成「キャンパス安全・コンプライアンス」専用スペースを設定 業務領域に対応するフォルダを追加： インシデント管理：受付、調査、犯罪記録、年間統計 クレリー法コンプライアンス：年次安全報告書（ASR）作成、タイムリー警告、緊急通知記録、防火安全レポート作成 Title IX：進行中の案件、支援措置、解決状況追跡 緊急時対応準備：緊急時対応計画（EOP）維持、机上訓練、通知システムテスト、建物プラン* 研修・認定：必須の安全・コンプライアンス研修完了状況 各インシデントおよびケースタスクにカスタムフィールドを設定インシデント、ケース、コンプライアンスの各テンプレートにカスタムフィールドを追加し、迅速な対応と正確な報告に必要な基本情報を全記録に含めます。インシデント番号、クレリー法対象地域、犯罪分類、脅威レベル、担当調査官、規制上の期限、コンプライアンスステータス、研修種別などのフィールドを含めます。この統一された構造により、ダッシュボード、自動化、期限追跡の信頼性が大幅に向上します。 プロンプトをClickUp Brainに貼り付け新しいスペースでClickUp Brainを開き、上記のプロンプトを貼り付けます。機関名、機関種別、キャンパス人口、安全担当職員数、CSA担当者数、現行ツール、主要なコンプライアンス課題などの変数を入力してください。生成された出力を活用し、インシデント追跡システム、コンプライアンスカレンダー、ケースワークフロー、自動化ロジックの初稿を作成し、キャンパス運営に合わせて調整してください。 継続的な管理のための自動化を設定手動でのフォローアップを必要とせず、キャンパス安全業務を円滑に進める自動化を作成します。ルールを活用して以下の処理を自動化：- 日次犯罪記録の自動生成- 迫るタイトルIX期限のエスカレーション- 研修更新タスクの自動起動- 年次安全報告書作成ワークストリームの自動生成- 緊急ケースがフラグ付けされた際の脅威評価責任者への通知

「キャンパス安全・コンプライアンス」専用スペースを設定します。業務領域に対応したフォルダを追加：- インシデント管理：受付、調査、犯罪記録、年間統計- クレリー法対応：年次安全報告書（ASR）作成、適時警告、緊急通知記録、防火安全報告- Title IX：進行中の案件、支援措置、解決状況追跡- 緊急時対応準備：緊急時行動計画（EOP）維持、机上訓練、通知システムテスト、建物計画- 研修・認定：必須安全・コンプライアンス研修の完了状況

インシデント、ケース、コンプライアンスの各テンプレートにカスタムフィールドを追加し、迅速な対応と正確なレポート作成に必要な基本情報を全記録に含めましょう。インシデント番号、クレリー法対象地域、犯罪分類、脅威レベル、担当調査官、規制上の期限、コンプライアンスステータス、研修種別などのフィールドを含めます。この統一された構造により、ダッシュボード、自動化、期限追跡の信頼性が大幅に向上します。

新しいスペースでClickUp Brainを開き、上記のプロンプトを貼り付けます。機関名、機関種別、キャンパス人口、安全担当職員数、CSA（キャンパス安全担当者）数、現行ツール、主要なコンプライアンス課題などの変数を埋めてください。生成された出力を活用し、インシデント追跡システム、コンプライアンスカレンダー、ケースワークフロー、自動化ロジックの初稿を作成し、キャンパス運営に合わせて調整してください。

手動での継続的なフォローアップなしにキャンパス安全業務を円滑に進める自動化を構築。ルールを活用して以下の処理を自動化：- 日次犯罪エントリーの自動生成- 迫るタイトルIX期限のエスカレーション- 研修更新タスクの自動起動- 年次安全報告書ワークストリームの作成- 緊急ケースがフラグ付けされた際の脅威評価責任者への通知

💡 プロのアドバイス： クレリーレポート作成、タイトルIX、研修追跡など、まず1つのコンプライアンス領域から導入を開始し、その後キャンパス安全業務全体にシステムを展開しましょう。小規模なパイロット運用により、チームはタスク構造、自動化ルール、許可設定をスケールアップ前に最適化できます。

キャンパス安全タスク向け推奨カスタムフィールド

これらのフィールドは、インシデント、コンプライアンスタスク、調査、トレーニングワークフロー全体で一貫した運用記録を作成します。

フィールド 入力 目的 インシデント番号 短いテキスト 固有の事例またはインシデント識別子 クレリー法地理情報 ドロップダウン キャンパス内、キャンパス内住宅、公共財産、キャンパス外 犯罪分類 ドロップダウン 刑事犯罪、VAWA違反行為、ヘイトクライム、逮捕、懲戒処分対象 脅威レベル ドロップダウン 低、中、高、差し迫った 担当調査官 関係者 主任調査官またはケースマネージャー 規制上の期限 日付 連邦または機関の行動期限 コンプライアンスステータス ドロップダウン 順調、危険、期限超過 研修の種類 ドロップダウン CSAクレリー法、タイトルIX、アクティブシューター対策、危険物対応、応急手当、防火安全

キャンパス安全のための主要な自動化例

カスタムフィールドの設定後、自動化機能を構築し、インシデント・期限・コンプライアンスワークフローを、手動での繰り返しフォローアップなしに維持しましょう。

いつ… 次に… クレリー法犯罪分類に基づく新たなインシデントレポートが作成されます 毎日の犯罪エントリーを自動生成し、クレリー法遵守担当者に通知する タイトルIX案件の調査期限まで残り7日 タイトルIX担当者にエスカレートし、コンプライアンスステータスを「危険状態」に変更する CSA研修の有効期限まであと30日です 従業員に更新リマインダーを送信し、研修タスクを作成する 年次セキュリティ報告書作成の期限である6月1日が到来しました 10月1日までのサブタスクと期限を含むASR準備タスクツリーを作成する 脅威評価事例は「高」または「差し迫った」と分類される 直ちにBITまたはTAT議長に通知し、緊急ミーティングタスクを作成する

実際のClickUp環境でスーパーエージェントがどのように機能するかご覧になりたいですか？AI生成のワークフロー、タスク、自動化が実践でどのように連携するか、以下のウォークスルー動画でご確認ください。

エージェントがカバーするキャンパス安全ライフサイクル全体

キャンパス安全のためのAIエージェントは、監視システムでも緊急通報ツールでもありません。プロジェクト管理ワークスペース内で稼働するシステムであり、チームが現在手作業で行っている構造化されたコンプライアンス主導の調整業務を自動化します：インシデントの追跡、クレリー法のタイムライン管理、タイトルIX案件の文書化、研修コンプライアンスの確保などです。

ライフサイクルフェーズ エージェントの機能 置き換えられるもの インシデントレポート作成 クレリー法に基づく地理タグ付きでインシデント詳細を記録、犯罪種別による自動分類、日次犯罪エントリーの自動生成、3年間のローリング統計の自動集計を実現します。 紙のフォーム、スプレッドシートベースの犯罪記録、手作業による年次データ集計 クレリー法遵守 6月から10月1日までのASR（事故報告書）作成全タイムラインを管理し、タイムリー警告の決定を追跡、緊急通知テストを文書化する カレンダーリマインダー、地元警察との電子メール連携、期限直前対応 タイトルIX管理 苦情から解決までの全フェーズを追跡し、各フェーズの期限管理を実施。サポート措置の管理、上訴手続きの文書化を実行。 分断されたケースファイル、手動でのタイムライン追跡、不統一な文書化 緊急時対応準備 テーブルトップ演習のスケジュール管理と追跡、緊急時対応計画（EOP）のレビューサイクル管理、通知システムテストの確認、建物プランの維持管理 誰かが思い出した時だけ行われる年次点検、古くなった建物プラン 研修遵守状況 全必須カテゴリにおける個人別研修完了状況を追跡し、更新リマインダーを送信、部門別コンプライアンスレポートを生成します スプレッドシートベースの追跡、監査時に発覚する期限切れの研修 脅威評価 脅威レベル分類、介入記録、パターン追跡により、BIT/TAT案件を照会から解決まで管理します。 電子メールベースの紹介、共有ドライブ内のミーティングメモ、体系的な結果追跡なし

異なる機関タイプ向けのバリエーション

上記のプロンプトは、ClickUpを利用するすべての高等教育機関で機能します。ご自身の機関に合わせてプロンプトを調整してください：

機関の種類 主な調整点 R1研究大学（複合キャンパス、2万人以上の人口） プロンプトはそのまま使用してください。実験室安全と危険物追跡を追加してください。研究コンプライアンス調整（生物安全、放射線安全、化学物質衛生）を追加してください。サテライトキャンパスや医療施設にまたがる複数のクレリー法対象地域を想定してください。 R2大学（中規模キャンパス、人口10,000～20,000人） 脅威評価を標準的なBITワークフローに簡素化。実験室安全対策は研究施設を有する部門に限定。緊急時対応プランは主要キャンパス建物に集中。試合日のスポーツイベント安全プランを追加。 主に学部教育を行う大学（学生寮付きキャンパス、人口2,000～10,000人） 居住安全を重点的に（クレリー法に基づく学内住宅統計は別途レポート作成）。学生規律／司法事務の連携を追加。研修コンプライアンスを居住生活スタッフに集中。留学安全と旅行リスク管理を含める。 コミュニティカレッジ（通学型キャンパス、複数拠点） 居住安全セクションを簡素化（大半は住宅施設なし）。駐車場と建物セキュリティに重点を置く。各場所でレポート作成要件が異なる可能性があるため、複数場所対応のクレリー法地理マップを追加。両部署が同一学生を支援するため、財政援助コンプライアンス調整を優先する。 職業訓練校・専門学校（単一建物または小規模キャンパス） クレリー法準拠、防火安全、基本防災対策に焦点を絞る。職業訓練プログラムでは職場安全（OSHA）研修を強化。脅威評価を基本紹介ワークフローに簡素化。医療プログラム向けに臨床実習・外部実習先の安全追跡を追加。

キャンパス安全管理業務を一元的に運用

キャンパス安全チームが苦労するのは、責任感が足りないからではありません。重要な仕事が多すぎるシステム、期限、レポート作成要件に分散しているからです。ClickUp Brain、カスタムフィールド、自動化機能を活用すれば、インシデント追跡、クレリー法遵守、タイトルIX調整、緊急時対応準備、研修管理を一つの反復可能な運用システムに統合できます。

目標は、既存の通報ツールやケース管理プラットフォーム、機関の記録システムを置き換えることではありません。それらを補完し、手動での調整作業を削減し、コンプライアンスタイムラインの可視性を高め、重要なフォローアップが漏れなく確実に実行されるようにすることです。上記のプロンプトを基に、自校の構造に合わせてカスタマイズし、チームが実際に毎日運用できるセットアップを構築しましょう。ClickUpで今すぐ無料で始められます。

AIを活用したキャンパス安全管理追跡に関するよくある質問

はい。AIエージェントは犯罪分類に関する法的判断を行いません。コンプライアンスワークフローを実行します：インシデントが報告・分類されると、エージェントが自動的に日次犯罪記録を生成し、クレリー法対象地域をタグ付けし、3年間の累積統計に追加し、ASR作成タイムラインを追跡します。クレリー法コンプライアンス担当者は分類判断を継続しますが、管理追跡業務は自動化されます。

いいえ。AIエージェントワークスペースは、既存の指令システムや記録管理システムと連携して動作します。CAD（コンピュータ支援指令）からのインシデントデータは、コンプライアンス追跡ワークスペースに自動的に取り込まれます。このエージェントは運用ツールを置き換えるものではありません。運用データの上に構築されるコンプライアンスおよびプロジェクト管理レイヤーとして機能し、チームが期限管理、案件管理、レポート作成を行う基盤となります。

ClickUpはSOC 2、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、ISO 42001の認証を取得し、 SSO、役割ベースの許可、保存時および転送時の暗号化をサポートします。タイトルIX案件データはタイトルIXコーディネーターと割り当てられた調査官のみに制限可能です。AIモデルの訓練にデータは一切使用されません。

エージェントは継続的な監査証跡を維持します：すべてのインシデント分類決定、タイムリー警告の判断（発行しない場合の文書化された理由を含む）、タイトルIX案件のマイルストーン、研修修了記録のすべてです。プログラム審査が実施される際、証拠はコンプライアンス領域ごとに既に整理されており、数週間を要する再構築作業が不要です。また、認定データ審査における機関研究をAIエージェントがどのようにサポートするかについてもご覧ください。

はい。医療センター、サテライトキャンパス、学生寮を有するR1大学は、単一校舎の職業訓練校と比べてクレリー報告対象地域が格段に複雑です。プロンプト変数により、特定のキャンパス配置に合わせてシステムを設定できます。ただし、中核要件（10月1日までのASR提出、日次犯罪記録、タイムリー警告、緊急通知）は機関サイズに関わらず同一です。また、助成金管理ワークフローが同様のコンプライアンスカレンダー構造を共有する方法もご覧ください。