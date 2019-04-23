ClickUp は、287 の機能をどのようにしてこれほど早くリリースできたのか？19 の最も重要なステップをご紹介します。

ClickUp ユーザーからの最近の質問…

ClickUp は、よく考えられた機能を非常に迅速にリリースする能力に長けているようですので、いつか、チームのプロダクト開発に対するアプローチについて書かれたブログを読みたいと思います。->

機能や改善点（Canny によるフィードバックボードの使用を含む）の決定方法、およびチームによる設計と開発を迅速に進める方法（ClickUp 自体の使用、ワイヤーフレームやプロトタイプ作成用の Figma などの他のツールの使用を含む）について（ヘルプビデオで言及されているもの）。

ご指摘ありがとうございます！

2018年には、287 の新機能と、数多くの改善点をリリースしました。

この投稿では、これらの機能をリリースするためのプロセスを正確に詳しく説明し、ClickUp を使用して ClickUp を構築する方法をステップごとに紹介します。

さあ、準備はいいですか？ 始めます：

次に加えるものを 次に加えるものを 優先順位付けする

これは、アイデアの創出やブレインストーミングのフェーズと考えてください。しかし、実際にはあまりブレインストーミングは行っていません。私たちは自社製品の使用に積極的に関わっているため、アイデアは自然にフローとして生まれます。ClickUp をさらにレベルアップさせる方法を常に考えています。

1. 質問：効率を上げるには何が必要か？

私たちは本当に自己中心的な人間です。なぜなら、自分たちがより効率的になるために欲しいものを考え、まず自分たちのためにそれを構築するからです。

ClickUp は組織全体で使用することを目的としており、当社のチームもさまざまな分野（経営管理、営業、設計、ソフトウェア開発、マーケティング）を網羅しているため、アイデアが次々に生まれます。当社では、製品に関する提案を、組織内のどの部門も自由に提出することができます。

2. クライアントの要望を考慮する

当社は創業以来、お客様からのフィードバックを歓迎してきました。そのため、Cannyをフィードバックボードとして、また当社の製品ロードマップを共有する手段として活用しています。また、サポートメッセージも、当社の優先度の調整に役立てています。多くのユーザーから同様の機能に関する要望があった場合、それは当社の今後の取り組みに大きな影響を与えます。

3. 開発時間のコストと最大の利益を比較検討する

次は、ClickUp を使用しているすべてのチームにとって最大のメリットとなると思われる新機能の開発範囲を正確に決定することです。

これは、機能リリースにおける芸術的な手法です。なぜなら、顧客やチームメンバーは、その機能の規模や実現に必要な作業量を正確に把握していない場合が多いからです。

当社の開発チームは、手元にあるリソースで実行できることをバランスよく調整しています（これがプロジェクト管理ですよね？

4. 並行して開発する類似の機能を整合させる

開発には、何をする必要があるかを理解し、それを適切にスケジュールしてチームの仕事を最適化することも重要な要素です。ClickUp では、これは最も重要なことです。チーム全体として何ができるかを適切に理解するとともに、個々の貢献者が何ができるかを把握しなければなりません。そして、やることとチームのキャパシティを整合させ、開発のフロー状態を実現します。

類似の機能をまとめてグループ化すると、相乗効果が生まれ、バグの発生を未然に防ぎ、機能の改善をリリース前に実施することができます。当社では、製品開発をサイロ化していないため、実現可能なこと、不可能なことについて、常に意見交換が行われています。

当社のチームは、その調整に基づいてスプリントを作成し、構築を行います。

このスプリントでは、機能が設定されています。次は何をすべきか？

5. タスクの優先順位付け

ClickUp では、スプリントプロジェクトを作成し、今後のリリースごとにリストを作成しています。そこから、タスクや新機能に関連する重要な詳細情報を追加します。

メモ：ClickUp のこの素晴らしいテンプレートを使って、あなた自身の開発プロジェクトを始めましょう 。当社のスプリントに基づいています！

6. 各作業の見積もり時間

これは、開発において見過ごされがちな部分です。当社の開発リーダーは、タスクに必要な時間を見積もり、リリーススケジュールを作成します。これにより、チームは、ホットフィックスやバックログアイテムに対応できる余地があるかどうかを判断しやすくなります。

7. 依存関係を設定します。

ここから、開発者は依存関係に基づいてタスクを相互にリンクします。その後、ガントチャートで全体像を把握し、各タスクの重複を確認して、障害やボトルネックを特定することができます。

8. 各タスクの完了予定日をスケジュールする

次に、各タスクを完了するスケジュールを設定します。これは、依存関係と、最初に作業する必要のある機能やコードに基づいて決定します。

9. 適切な開発者に割り当てる

開発者が何ができるか、何が得意かをレビューし、全員の能力を最大限に発揮できるように努めています。見積もりに基づいて、開発者にタスクを割り当てます。見積もり時間に応じて、ある開発者は多くのタスクを割り当てられる場合もあれば、ごくわずかなタスクしか割り当てられない場合もあります。

コミュニケーションの維持

10. Slack および ClickUp で共有

ClickUp を使用して、すべてのタスクの詳細を保存し、最新情報を提供しています。緊急のニーズや問題が発生した場合は、Slack チャンネルで情報を交換しています。ダイレクトメッセージはあまり使用せず、Slack チャンネル内で回答や返信を行うことで、迅速かつ簡単なコミュニケーションを図っています。

11. 毎日のスタンドアップビデオ会議

当社はリモートチームが大規模であるため、ビデオ会議を使用して、各開発者のタスクの進捗状況を共有し、ブロックについてコミュニケーションを取っています。そこから、必要に応じてスケジュールを再評価、調整することができますが、これはガントチャートを使用すると簡単に行えます。

12. 毎日のタスクリストを作成する

進捗状況を記録するための専用の Slack チャンネルがあります。メンバーは、前日に取り組んだ仕事と、その日の主な作業内容を書き込んでいます。その後、優先度、見積もり時間、必要に応じてコメントを追加して、ClickUp を更新します。

13. 仕事をして、モンスターをたくさん飲む

新機能リリースのお知らせ！

14. QA タイム

リリース前日には、さまざまな環境やデバイスで全機能のQAチェックを行います。この作業には、QAチームと開発チームだけでなく、クライアントの成功担当も参加し、ユーザビリティの観点から見落としがないかを確認します。

すべてを自動的にテストする必要はありません。一般的な開発哲学としては、テストを作成し、ほぼ完全なテストカバレッジを確保することが挙げられます。しかし、残念ながらこれにはコストがかかります。特に、変更のスピードが速い場合、新しい機能やアップデートごとに、膨大なテストを作成、書き直す必要があります。

結局のところ、自動テストをいくつ実施しても、最終的にはすべてを手作業でテストしなければならないのです。少なくとも最初は、テストよりも出荷に重点を置いてください。事業が成長したら（一般的な考えとは逆に）、特に製品が大幅に変更された場合は、テストを追加することができます。そうすることで、社会が考えるほど多くの技術的負債を抱えることはなくなります。

15. 機能を移動します。

機能とタスクのステータスは、ステージング環境からプレプロダクション環境に移され、すべてが正常に動作することを確認します。すべて問題がなければ、ClickUp アプリにリリースする準備が整います。

16. コミュニケーションの準備

当社の機能は、その使い方を誰も知らないのでは意味がありません。当社のカスタマーサクセスチームとマーケティングチームは、ヘルプドキュメント、ブログ記事、電子メール、ソーシャルメディアなど、あらゆるサポート情報を準備し、当社のメリットや機能を確実に伝えるよう努めています。

17. 完成度を追求せず、まず完成させて出荷しましょう。

生産フェーズで最終チェックが行われ、ビルドがアプリにリリースされます。紙吹雪のキャノンを撃ち放ち、ゴングを鳴らし、エアホーンを鳴らして、ClickUp が素晴らしい新機能をリリースしたことを世界中に知らせます。

当社の創設者の 1 人である Zeb Evans は、これまでいくつかのテクノロジー企業を設立しており、製品リリースに関しては、自らを完璧主義者だと定義していました。しかし、完璧を追求し続けても、決してその目標に到達できないことを実感し、今ではまったく異なる見方をするようになりました。まずは良いものを作る。そして、それを繰り返し改良し、素晴らしいものにする。そうして、何度か改良を重ねた結果、最終的には完璧なものになるのです。これは、使用経験とユーザーからのフィードバックによって実現できるものです。

18. 世界に伝えよう

紙吹雪を片付けた直後、耳鳴りが止まる前に、なんとかして電子メールを送信し、ヘルプドキュメントを公開し、適切なビデオを再生する方法をなんとか見つけました。

19. フィードバックを待ち、繰り返し実行してください。

事態が落ち着いたら、お客様の質問にお答えし、ご懸念事項に対応し、モンスターをもう一口飲んで、再びナンバーワンを目指して頑張ります。

結論

当社の製品開発サイクルは、お客様のそれとはそれほど変わらないかもしれませんが、当社には特別な要素が組み込まれています。

私たちは集中しています。

仕事を開始する前に、すべての懸念事項を表明し、それから仕事に取り掛かります。

私たちは言い訳をしません。

もし失敗したら、調整します。

他のことに気を取られることもありません。それは別の日にやればよいのです。

それが、ClickUp の作成方法です。