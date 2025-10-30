整理整頓に役立つ無料のユーザー名とパスワードテンプレート

誰もが経験したことのあるあの瞬間——ログイン画面を見つめ、パスワードを覚えているはずなのに…思い出せない。
心理学者イェレナ・ミルコビッチによる非常に興味深い研究が、人々がパスワードを忘れる理由を説明しています：記憶しやすさはしばしばセキュリティと相反するのです。
ユーザーは個人情報を基にした脆弱なパスワードを作成するか、複数のアカウントで再利用する強固なパスワードを作成するかのどちらかであり、どちらも危険な習慣です。このジレンマの解決策は簡単です——パスワードテンプレートを利用できるのです。
これらの文書は、すべてのパスワードとログイン情報を一箇所にまとめて整理するのに役立ちます。
この記事では、仕事や個人利用に最適な無料印刷用パスワード管理テンプレートをご紹介します。
主要パスワードテンプレート一覧
以下に、優れたパスワードテンプレートの要約テーブルを示します：
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|主な機能
|こんな方に最適です
|ビジュアルフォーマット
|ClickUpリストテンプレート
|無料テンプレートを入手
|整理されたリスト、カテゴリ、定期的な確認、タグ付け、共有
|フリーランサー、プロジェクトマネージャー、中小企業所有者
|ClickUpリスト
|ClickUp アセット管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|認証情報/ログイン、ライセンス追跡、使用状況、アクセス制御
|IT管理者、所有者、チームリーダー
|ClickUpリスト、ガント
|ClickUpナレッジベーステンプレート
|無料テンプレートを入手
|認証情報のストレージ、よくある質問、標準作業手順書、オンボーディング、安全な検索
|Teams、IT管理者、運用管理者
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUp SOPテンプレート
|無料テンプレートを入手
|パスワードワークフロー、チェックリスト、オンボーディング、自動化
|所有者、運用管理者、チームリーダー
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUp アカウント管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|認証情報のストレージ、オンボーディング、アクセス制御、リマインダー
|アカウント管理者、クライアントサービス担当者、ビジネス所有者
|ClickUpリスト、ドキュメント
|Vertex42製 Excelパスワードリストテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|構造化されたテーブル、印刷可能、カスタマイズ可能、オフラインバックアップ対応
|一般ユーザー、中小企業所有者
|Excel、PDF
|Vertex42製 Excelパスワードログテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|縦向き/横向き、印刷可能、編集可能、カテゴリ別ソート
|フリーランス、ホームユーザー、中小企業
|Excel
|TemplateLabのパスワードキーパー
|このテンプレートをダウンロード
|複数フォーマット対応、印刷可能、カスタマイズ可能、チーム/家族での利用に最適
|個人、フリーランス、オフィスチーム
|PDF、Word、Excel
|Template.net 提供 パスワードリセット管理ツール
|このテンプレートをダウンロード
|リセットログ、検証、監査証跡、編集可能/印刷可能
|ITサポート、管理者、マネージャー
|PDF、Web
|Template.net提供 ユーザー名とパスワードシート
|このテンプレートをダウンロード
|シンプルなシート、カスタマイズ可能、印刷可能、チームのアクセス
|小規模チーム、オフィスマネージャー、ITスタッフ
|PDF、Web
パスワードテンプレートの無料ダウンロードとは？
パスワードテンプレートとは、ExcelやGoogle スプレッドシートなどの表計算ソフトで作成される事前設計済みの文書であり、ウェブサイト、アプリ、オンラインアカウントのログイン情報を安全な場所で整理・追跡するのに役立ちます。
パスワードテンプレートには、ユーザー名、パスワード、URL、場合によってはセキュリティ質問やメモ用のフィールドが含まれます。個人利用向けに構造化されたフォーマットで全てのパスワードを追跡できるため、暗記や再利用の必要性が軽減されます。
仕組みは以下の通りです：
✅ パスワードを整理・保存するための構造化されたフォーマットをプロバイダーします
✅ パスワード保護付きでセキュリティの高い場所に保存可能
✅ すべてのログイン情報へ一元的にアクセス可能
✅ 異なるアカウントやカテゴリごとにカスタムをサポート
✅パスワード管理ソフトの代わりに、シンプルで印刷可能な代替手段を提供します
優れたパスワードテンプレートの条件とは？
優れたパスワードテンプレートは、強固でありながら覚えやすいパスワードの作成を支援します。
活用できるコツをご紹介します：
- パスワードは1つにつき最低12～15文字以上を使用してください
- 大文字、小文字、番号、記号を組み合わせてください
- 「123456」のような明らかなパターンや推測しやすいものは避けてください
- 異なるアカウントには常に異なるパスワードを使用してください
- 自分だけが覚えられて、他人が推測できないパスフレーズを試してみましょう
📖 こちらもご覧ください:セキュリティアクセスを実現するSSOツール
10のベスト無料パスワードテンプレート
さあ、始めましょう！
以下は、すべてのパスワードを安全に追跡し、異なるアカウント間で整理整頓を維持するのに役立つ、最高のパスワードテンプレート無料ダウンロード10選です。
1. ClickUpリストテンプレート
個人アカウント、仕事、クライアントなど、増え続けるログイン情報の管理は、あっという間に混乱を招く可能性があります。
ClickUpリストテンプレートは、別途パスワード管理ツールを必要とせず、構造化されたシステムでパスワードを整理します。また、重要度や優先度に基づいてパスワードを分類・整理するのにも役立ちます。
✅ このテンプレートが気に入る理由
- 複雑なログインデータを整理されたアクセスしやすいリストに分解します
- アカウントを銀行、ビジネスツール、ソーシャルメディア、クライアント別に分類
- 定期的なセキュリティチェックや更新リマインダー用に繰り返しリストを作成しましょう
- カスタムタグやラベルで機密性の高いアカウントを優先的に管理
- アクセス許可を制御しながら、リストをチームメンバーと共有できます
✨ こんな方に最適: フリーランス、プロジェクトマネージャー、小規模ビジネスの所有者など、すべてのパスワードを優先順位付けし、体系的に管理・追跡する必要がある方。
👀 豆知識：「パスワード」という言葉は、コンピューターではなく軍事分野で最初に使われました。兵士たちは検問所を通過するための口頭コードとしてこれを使用していました。
2. ClickUp アセット管理テンプレート
機密データ、サブスクリプション、ライセンスを管理する際、パスワードをデジタル資産として扱うことが重要です。ClickUpの資産管理テンプレートは、資産追跡を一元化することで、認証情報の紛失やライセンス更新漏れといったエラーを防ぎます。
また、資産利用状況の追跡やガントチャートを用いた全データのビューを可能にするデータベースでパスワードを整理・保管します。
✅ このテンプレートが気に入る理由
- ログイン情報、ライセンス鍵、更新日、メモを検索可能な単一データベースに記録
- 使用状況を追跡し、所有権を割り当て、ライセンスステータスを監視します
- ツールの種類、サブスクリプションレベル、またはチームの使用状況に基づいて資産を分類します
- アクセス制御オプションで機密情報をセキュリティを確保して保管
- 更新、資産監査、コンプライアンス審査のためのレポート作成を行います
✨ こんな方に最適: パスワード、ソフトウェアライセンス、ログインデータを管理したいIT管理者、ビジネス所有者、チームリーダー。
社内の全部門間でプロジェクト管理が格段に容易になりました。新規プロジェクトが入ると、テンプレートを使用するだけで全てのチケットが即座に作成されます。それだけでなく、各担当者のタスクが自動的に割り振られるため、誰がどの作業を担当すべきかといった混乱も発生しません。
3. ClickUpナレッジベーステンプレート
多くの組織はデータ漏洩のリスクに直面しています。LinkedInやTicketmasterのような大企業も被害に遭い、50万人以上の顧客情報がダークウェブ上で流出する事態が発生しました。
ClickUpナレッジベーステンプレートは、認証情報を追跡し機密ビジネス情報を保護することで、情報漏洩を防ぎます。
このテンプレートにはFAQやナレッジ記事用のセクションがあらかじめ用意されており、社内でパスワードやベストプラクティスを保存・整理・共有することが容易になります。
✅ このテンプレートが気に入る理由
- 認証情報のストレージにより体系化されたナレッジライブラリを構築
- FAQ、標準業務手順書（SOP）、ポリシー、システムガイド専用のセクションを設定する
- アクセスと更新のための一元化されたリソースでチームに情報を共有し続けましょう
- 新入社員向けにオンボーディング資料と参照文書を提供します
- 機密情報をセキュリティを確保した状態で検索可能な形で記録として管理します
✨ こんな方に最適: 社内またはクライアント向け利用のパスワード、標準作業手順書（SOP）、アクセス手順を文書化するための中央管理 hub を求めるチーム、IT管理者、運用責任者。
📖 こちらもご覧ください：プロフェッショナルチームが取るべきデータセキュリティ対策
4. ClickUp SOPテンプレート
チームがログイン認証情報を管理する明確なプロセスを欠いている場合、セキュリティ上の問題や混乱は避けられません。ここで標準業務手順書（SOP）が重要となります。パスワード管理のプロセスと手順において一貫性と効率性を確保できるのです。
ClickUp SOPテンプレートは、パスワード管理ワークフローを一元化し、重要なアクセスポイントを保護するのに役立ちます。
このテンプレートを使用することで、チェックリストによるプロセスの自動化、組織全体でのパスワード管理の統一性の確立、部門間の連携強化を実現できます。
✅ このテンプレートが気に入る理由
- アカウントアクセスの設定、更新、および取り消しに関するワークフローを定義します
- チーム横断的なパスワード管理のための詳細な標準業務手順書（SOP）を作成する
- 定期的なセキュリティタスクやレビューには、組み込みのチェックリストを活用してください
- クライアントのオンボーディングやチーム移行の手順を標準化します
✨ こんな方に最適: パスワード、アカウントアクセス、機密情報の管理に標準化された再現性のあるシステムを必要とする所有者、運用管理者、チームリーダー。
📖 こちらもご覧ください：25のベスト無料プロジェクト管理ソフトウェア
📮ClickUpインサイト：平均的なビジネスパーソンは、仕事関連の情報を検索するのに1日30分以上を費やしています。これは電子メールやSlackのスレッド、散らばったファイルを漁ることで年間120時間以上を浪費している計算になります。
ワークスペースに組み込まれたAIアシスタントがそれを変えます。ClickUp Brainの登場です。適切な文書、会話、タスク詳細を瞬時に提示し、即座に洞察と回答を提供します。検索を止め、作業を始めましょう。
💫 実証済み結果：QubicaAMFのようなチームは、時代遅れのナレッジ管理プロセスを排除することで、ClickUpを活用し週5時間以上（年間1人あたり250時間以上）の時間を創出しました。四半期ごとに1週間分の生産性が追加されたら、あなたのチームが何を成し遂げられるか想像してみてください！
5. ClickUp アカウント管理テンプレート
世界中で52億を超えるソーシャルメディアアカウントが存在し、多くのビジネスは自覚している以上に膨大なアカウントとログイン情報を扱っています。クライアントポータル、チームツール、サブスクリプションプラットフォームなど、あらゆる情報を一元管理できる場所があれば、直前の慌てふためきを大幅に減らせます。
ClickUpアカウント管理テンプレートは、すべてのアカウント情報を一元管理できる場所を提供します。散らかったメモや忘れた認証情報はもうありません。このテンプレートは、パスワード共有アクセス機能を備えたクライアントオンボーディングプロセスの設計や、すべてのデータを独自のカテゴリとフォルダで整理するのにも役立ちます。
✅ このテンプレートが気に入る理由
- アカウント認証情報を一箇所にまとめて収集・保存・管理
- クライアントのアクセス状況、サブスクリプション詳細、更新リマインダーを追跡します
- 認証情報とアカウントメモをまとめて管理し、オンボーディングを簡素化
- チームの許可とアクセス制御でセキュリティ情報を保護
- アカウントの変更や更新を記録することで、コミュニケーションを効率化します
✨ こんな方に最適: 顧客アカウントを整理し、認証情報をセキュリティを確保しながら管理するシンプルな方法が必要なアカウント管理者、クライアントチーム、所有者の方。
📖 こちらもご覧ください：効果的なITポリシーと手順の開発方法
6. Vertex42製 Excelパスワードリストテンプレート
Vertex42のExcelパスワードリストテンプレートは、シンプルで印刷可能なパスワード管理ツールを好むユーザー向けに設計されています。
このExcelベースのテンプレートは、ログイン認証情報を整理された状態で管理できるだけでなく、パスワードを常にセキュリティを確保するための重要なヒントもあらかじめ組み込まれています。ExcelフォーマットとPDFフォーマットの両方でご利用いただけます。
✅ このテンプレートが気に入る理由
- ユーザー名、パスワード、ウェブサイト、メモを構造化されたテーブルに記録します
- オフラインでの参照やバックアップ用にパスワードリストを印刷できます
- 個人またはビジネスのニーズに合わせて、列やカテゴリをカスタムできます
- エントリーをアルファベット順またはカテゴリ別に整理し、素早くアクセスできるようにします
- セキュリティで一元化された記録をオフラインで保存可能な状態で維持します
✨ こんな方に最適：自宅やオフィスで安全に保管できる印刷可能なパスワードリストを求める一般ユーザーや小規模ビジネス所有者。
👀 豆知識：1932年のマルクス兄弟映画『馬の羽根』で、グルーチョが密売酒場に入ろうとした際、合言葉を求められます。何度か間違えた後、ついに「ソードフィッシュ」と正解し、これが映画中の定番ギャグとなりました。 インターネットが普及するはるか以前から、このシーンは秘密の合言葉によるアクセス制御という概念を風刺していました。パスワードが実用性と滑稽さを併せ持つ存在として、ほぼ一世紀にわたり存在してきたことを示しています。
7. Vertex42製 Excelパスワードログテンプレート
アメリカ人の60％が複数のアカウントでパスワードを再利用していると認めており、これによりクレデンシャルスタッフィングやブルートフォース攻撃のターゲットとなっています。これは多くのパスワードを覚えきれない苦労から生まれる、危険な習慣です。
Vertex42製Excelパスワードログテンプレートは、すべての認証情報を1か所の安全な場所に記録する信頼性の高い方法を提供し、危険なパスワードの再利用を回避するのに役立ちます。
アカウントごとのログイン情報を追跡するための2つのワークシートがあらかじめ設定されており、縦向きと横向きの両方のレイアウトに対応しています。
✅ このテンプレートが気に入る理由
- ユーザー名、パスワード、ウェブサイト名、カスタムメモを1つのファイルに記録
- 縦向きレイアウトと横向きレイアウトからお好みに応じて選択できます
- ログを印刷してオフラインで使用するか、デバイス上にセキュリティを確保したローカルコピーを保持できます
- パスワードをカテゴリ、アカウントの種類、またはセキュリティレベル別に分類・整理できます
- 編集可能な列で更新や変更を追跡
✨ こんな方に最適：Excelベースの印刷可能なパスワードログを必要に応じてセキュリティ・更新できる、フリーランス、ホームユーザー、そして小規模ビジネス所有者の方。
📖 こちらもご覧ください：複数のGmailアカウントを管理する方法
8. TemplateLab製 パスワードキーパー
オンラインアカウントの番号の増加に伴い、パスワードの再利用はセキュリティリスクを高めるため避けるべきです。
TemplateLabのパスワードキーパーは、個人用および共有アカウントの認証情報を1枚の印刷可能なシートで管理するシンプルなソリューションを提供します。このテンプレートはPDFなど様々なフォーマットで利用可能で、Adobe Photoshop、Microsoft Word、PowerPointなどのソフトウェア内で使用できます。
✅ このテンプレートが気に入る理由
- ユーザー名、パスワード、ウェブサイト名、アカウントメモを1つの文書にリストして管理
- 個人用または職場用のパスワードを一元管理し、参照しやすいフォーマットで保管します
- 印刷してセキュリティを確保して保管し、必要な時に素早くアクセスできます
- 信頼できる単一の記録で、パスワードのリセットを繰り返す必要がなくなります
- 個人、チーム、家族の利用に合わせてレイアウトをカスタムする
✨ こんな方に最適: 個人、フリーランス、オフィスチームなど、複数の個人用または仕事関連のアカウントを管理するための基本的な印刷可能なパスワードリストが必要な方。
👀 豆知識：古代ローマの兵士は、夜間パトロール中に味方と敵を見分けるため、「合言葉」と呼ばれる秘密のパスフレーズを使用していました。
9. Template.net パスワードリセットトラッカー
テンプレート.netのパスワードリセットトラッカーは、ITチームや管理者がリセットリクエストとセキュリティプロトコルを確実に把握するのに役立ちます。
このトラッカーはすべてのリクエストを記録し、責任の所在を明確にするとともにセキュリティプロセスの強化を支援します。また、ウェブサイトのAIエディターツールで編集可能であり、ユーザーは個人利用や業務利用のためにこのテンプレートをダウンロードまたは印刷して利用できます。
✅ このテンプレートが気に入る理由
- パスワード再設定リクエストを日付、ユーザーID、ステータスとともに記録する
- 検証ステップを追跡し、すべてのリクエストに対するフォローアップを確実に行います
- 監査証跡とセキュリティレビューのための完了詳細を記録する
- 内部利用と説明責任のための集中管理ログを維持する
- 部門横断的なパスワード管理ワークフローを改善する
✨ 最適な対象: パスワードリセット要求の追跡とユーザー全体のパスワードセキュリティ向上に専用のシステムを必要とするITサポートチーム、オフィス管理者、マネージャー
10. Template.net 提供のユーザー名とパスワードシート
テンプレート.netのユーザー名とパスワードシートは、共有認証情報を管理する小規模チーム向けのシンプルなソリューションです。
散らかったメモでアクセス問題のリスクを負う代わりに、このシンプルなシートで社内システムやツールのユーザー名とパスワードを整理できます。また、ウェブサイトに組み込まれたAIエディターツールを使用して、完全にカスタマイズおよび編集が可能です。
✅ このテンプレートが気に入る理由
- ユーザー名、パスワード、アカウントメモを1つの文書にリストして管理
- 共有オフィスツール、社内システム、またはクライアントポータルにご利用ください
- 印刷して、アクセス管理された環境でセキュリティを確保して保管してください。
- 認証情報が変更されるたびに、エントリーを更新・修正してください
- チームアクセス用の単一の情報源を提供することで混乱を軽減します
✨ こんな方に最適：小規模チーム、オフィスマネージャー、ITスタッフ。社内アカウントアクセスを無料で管理するための、シンプルで印刷可能なユーザー名とパスワードテンプレートが必要な方。
📖 こちらもご覧ください：セキュリティとコンプライアンス強化のための監査ログ活用方法
ClickUp Your Password Game With Free Templates
誰もが経験したことのあるあの状況：正しいパスワードを推測しようと間違ったパスワードを入力し続け、結局数時間ブロックされてしまう。
いずれは、システムなしで全てのパスワードを管理することは、セキュリティ侵害のリスクと時間の浪費を増大させるだけだと認めるのが賢明です。
数ある選択肢や他のウェブサイトの中でも、ClickUpのテンプレートは柔軟性、組み込みのコラボレーション機能、そしてパスワード管理以上の幅広い機能で際立っています。
詳細なパスワード管理ツールの作成からアクセス手順書の構築まで、ClickUpのすぐに使えるテンプレートでワークフローをカスタムできます。
