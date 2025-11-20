固定マインドセットから成長マインドセットへ移行することが、なぜ想像以上に難しいのか

固定的な考え方から成長志向の考え方への転換は、ここ数年で大きな話題となっている。

多くの人気ブロガーや著者、その他専門家たちがカンファレンス巡りをしながら、スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授による素晴らしい学術研究を自らのものとしてきた。

しかし、成長マインドセットは実際に実現可能なのでしょうか？それとも、鼓舞しやる気を起こさせるスピーチだけで乗り切れるのでしょうか？

成長マインドセットが実際に何を意味するのか、そして固定マインドセットを完全に手放す方法を詳しく見ていきましょう。

固定マインドセット対成長マインドセットの対立

固定的な考え方とは、現状維持を重視する姿勢です。自分の特性やスキル、能力はどんなことがあっても変わらないと考えます。バカに見られたくないので、新しいことに挑戦しようとしません。

成長志向とは、練習や努力、奮闘を通じて能力を高め、新たなことを学べると理解することを意味します。

ドウェックはこう説明している：「人は、最も基本的な能力は努力と仕事によって伸ばせると信じている——知性と才能は単なる出発点に過ぎない。このビューは、学びへの愛着と、偉大な成果に不可欠な回復力を育む。」

成長マインドセットに欠けているもの

1. 努力だけでは足りない。

ドウェックの仕事の大部分は、生徒とその学習方法、特に学校制度における学習に焦点を当ててきた。優れた教師は生徒の関心を引くために様々な手法を取り入れるが、自分自身に対しても同じことをやることになる。

例：新しい言語や仕事で必要なスキルを習得したい場合、自分に合った方法を見つけるまで、いくつかの異なるアプローチを試す必要があるかもしれません。

もちろん、これには時間がかかる。

自分の学習スタイルを発見し、それに合った学び方を見つけるには、多大な努力が必要です。ただひたすら頑張るだけでは不十分です。努力したことは評価されるかもしれませんが、本当に学べたでしょうか？

2. 成長とは旅である。

旅路では、すべてが上り坂とは限らない。時には回り道をし、道に迷い、また戻ってくることもある。成長も同じだ。

成長志向の考え方では、その点を認識し状況に適応する。失敗は有害ではない。それは学びのプロセスの一部だ。固定志向の考え方では、より良い学習環境を作るよりも、失敗やエラーに焦点を当ててしまう。

3. 固定型思考と成長型思考は二者択一ではない。

固定的な考え方から成長志向の考え方へ、自動的に移行することなどありえません。確率として、ある分野では成長志向の考え方を持っていても、別の分野では固定的な考え方を持っているでしょう。

固定的な考え方は消えないかもしれない。それが消えると思い込むべきではない。成長志向の考え方の一部は、固定的な考え方が依然として存在し得ることを認めることだ。

4. 学習よりも承認に焦点を当てる。

固定的な考え方は、物事がどのように仕事として機能し発展するかを実際に理解するよりも、正しい答えだけを追い求める。固定的な考え方は、経験よりも承認を求める。学習ではなく承認に駆り立てられると、承認が途絶えた時に失敗する可能性が高まる。成長的な考え方は、それを経験の一部と捉える。

固定マインドセットに陥っている兆候

もし他者に対してこうした考えを抱いているなら、固定的な考え方に戻りつつある可能性があります。成長志向とは努力だけのことではなく、状況をどう捉えるかにあることを忘れないでください。

不安。ある状況、環境、プロジェクト、または機会に対して過剰に不安を感じるようになる。

フィードバックへの否定的態度。 批判を向けられた時、あなたは打ちのめされた気分になりますか？それとも、相手のコメントやフィードバックから学びたいと思いますか？

嫉妬。自分より成功している人や称賛を集めている人に対して、あなたはどのような感情を抱いていますか？彼らを公平に評価できていますか？どのような点で彼らから学ぶことができるでしょうか？

固定マインドセットから成長マインドセットへ移行する方法

1. 習慣は変えなければならない。

運動する人間になるには、もっと仕事しなければならない。つまり習慣を変えなければならないのだ。これがどれほど難しいかを知るには、1月のジムと7月のジムを比べてみればいい。利用状況は驚くほど違うだろう。そして多くの人にとって、その習慣は定着しなかったのだ。

問題点は？私たちは往々にして、達成すべき目標そのものではなく、それを完了するための具体的なステップを考えない。これは「GTD（Getting Things Done）」システムにおける重要な原則だ。大きなアイテムを分解するには、より小さなタスクや行動ステップを作成しなければならない。

習慣を変えるとは、時にその習慣を実現するための小さなステップを見極めることである。

ClickUpはアクションステップの管理に最適です。タスクの作成や期日の設定、さらには定期的なタスクの設定も簡単に行え、常にタスクを最優先に保てます。

ClickUpを使えば、リマインダーや進捗メモを書き留め、大きな目標を小さなタスクに分解する方法が常に手に入ります。

2. 結果よりもアイデンティティに焦点を当てる。

もっとトレーニングして強くなりたいと思うやること。でも、思ったほど早く結果が出ず、希望を失ってしまいます。目標を達成できないから、やめてしまうのです。

さて、あなたは再び固定的な考え方に戻ってしまった。結果こそが目標であり、習慣が実を結ばなかったとき、あなたは止めてしまったのだ。

確かに、何かをやめたり諦めたりすべきインスタンスもあるだろう。しかし結果をもっと深く考えてみてほしい。君は本当にトレーニングや筋トレをする人間だったのか？それが君の本質的なアイデンティティの一部だったのか？違う。君はアイデンティティではなく結果に焦点を当てていたのだ。

「成果とは得られるものであり、プロセスとは行うものであり、アイデンティティとは信じるものである」と、ジェームズ・クリアは習慣に関する新著で述べている。

アイデンティティはあなたという存在を定義する。習慣や成長マインドセットが第二の天性となるためには、それらがあなたという人間の見方の一部として不可欠でなければならない。

3. 小さな成功を認める。

成長マインドセットを捉えにくいもう一つの理由は、私たちがあまりにも早く、あまりにも多くを期待してしまうことです。覚えておいてください、固定マインドセットと成長マインドセットは二者択一ではありません。誰もが成長の途上にあるのです。

「私は成長過程にある女性です。他の皆と同じように努力しているだけです。あらゆる葛藤や経験から学びを得ようと努めています。人生は決して退屈なものではありません」とオプラ・ウィンフリーは語る。これはまさに成長志向の考え方だ。彼女は多くの成功を収めながらも、自分自身という人間を完成品として決めつけてはいない。

成長マインドセットの浮き沈みに慣れるためには、小さな成功を受け入れ、それを積み重ねていくことに慣れる必要があります。ある日は他の日よりも辛く、ある瞬間は他の瞬間よりも試練に満ちているでしょう。

成長マインドセットは、そうした困難と、それらがもたらす小さな成功を共に受け入れる。

ClickUpでは、大きな成果（目標）を追跡すると同時に、それを小さな成果（主要結果）に分解できます。進捗に合わせてチームで成果を祝いましょう。

結論：成長マインドセットに向けた次のステップ

成長マインドセットとは、毎回まったく新しいことに挑戦するために、自分の才能や能力を軽視することではありません。生まれつき特定の興味や嗜好、個性を持っているかもしれません。しかし、それは新しいスキルが手の届かないところにあるという意味ではありません。あなたの興味や才能に合う多くのスキルが存在するのに、それを磨くことを恐れているだけなのです。

それらを特定するには、考えてみてください…

あなたのキャリア、成功、あるいは成功の欠如に関する恐れ。

望む結果と、そのタイプの人間になる覚悟があるかどうか。

あなたは失敗からどのように学んでいるのか

成長マインドセットを持つのが難しいと感じますか？何があなたを妨げているのでしょうか？どんな古いパターンに逆戻りしているのでしょうか？