アンケート：/AIの無秩序な拡大がもたらす驚異的なガバナンスリスクとセキュリティギャップ

AIの可能性は計り知れないが、多くのITリーダーにとってコンプライアンスとセキュリティの悪夢となりつつある。このギャップを明らかにするため、200人以上のナレッジワーカーを対象に包括的なアンケートを実施した。

調査結果によれば、組織は多額の投資を行っているものの、必要な安全策が欠如しているケースが多く、AIの無秩序な拡大がもたらす深刻なセキュリティリスクやその他の影響を招いています。

アンケートの鍵の finding*：

79.6%のTeams が、許可されていないAIツールに関する明確なポリシーを欠いている

*従業員の60％が許可されていないAIツールの使用を認めており、68％のリーダーはそれが起きていることを認識している

44%のTeams では、不良な/AI出力の結果について正式にアカウントを負う者が存在しない

42％以上の企業が、現在のベンダーセキュリティ監査を通過できる自信を持っていない

この/AIの無秩序な拡大は非効率なだけでなく、重大なセキュリティリスクとアカウントのリスクをもたらします。

解決策は、セキュリティで統一された監査可能なAIの導入にあります。その基盤となるのは、ISO 42001のような新たな規格です。これは人工知能マネジメントシステム（AIMS）に特化した初の国際規格です。

ClickUpは、ISO 42001認証を取得した最初のプラットフォームの一つであることを誇りに思います。この厳格な認証は、当社が提供するすべてのソリューションにおいて、セキュリティ、透明性、そして倫理的なAI実践にコミットしていることを示しています。 ISO 42001の要件のミーティングを満たすことで、ClickUpは組織が革新的かつコンプライアンスに準拠したAIの恩恵を確実に受けられるようにします。当社の認証は、データとワークフローが業界最高水準で保護されていることを検証可能な形で保証します。ClickUpなら、AIを活用した仕事が責任を持って管理されていると確信でき、今日のデジタル環境において競争優位性を獲得できます。

不正な/AIが企業にとって脅威となる理由

重大なデータガバナンス違反やコンプライアンス違反は、許可されていないAIの使用が直接的な原因です：従業員の60％が、仕事を先取りするために許可されていないAIを使用していることを認めています。

その代償は罰金だけではありません。信頼の喪失、データのセキュリティ侵害、そしてデジタル資産に対する根本的な管理権の喪失が伴います。

これは、構造化されたAIガバナンスフレームワークが整備されていない、無秩序で管理されていない/AIへのアプローチに起因しています：

49.8% の従業員が、自チームのAIポリシーを 「無法地帯」 と表現

さらに29.8%がリスクの高い「聞くな、言わすな」方式で運用中

チームのAIポリシーアプローチの円グラフ

経営陣はリスクの存在を認識しているが、それを解決するリソースが不足している：

33. 17% が、自チームがこれらの違反の例外ではないと確信している

35. 12%が「自社チームも例外ではない」と回答

AIの無秩序な拡大という脅威に対抗するには、ITリーダーは包括的な禁止ではなく、積極的なAIガバナンス戦略を必要とします。ISO 42001などのフレームワークに沿ったリスク軽減アプローチを確立することが、革新と管理のバランスを取る上で極めて重要です。

説明責任のない/AIはコンプライアンス上の賭け事である

この管理不足は、恐ろしいほどの説明責任の欠如と、クライアントや規制当局に不備を指摘される現実的な懸念につながります。明確な責任あるAIガバナンスがなければ、Businessは増大するAIコンプライアンスリスクと、AI主導の意思決定におけるトレーサビリティの欠如に直面します。

AIの誤った助言や偏った出力による予期せぬ結果について、44%のTeamsが「誰も正式にアカウントを負わない」と回答。

この懸念すべき事実に加え、AIスプロールはAIの意思決定を追跡すること、倫理的な使用を実証すること、さらにはセキュリティ監査を確実に通過することさえほぼ不可能にします。

42％以上のTeamsが、現在の安全なAI実践に関する監査を通過できる自信を持っていない*。

安全なAI監査に対するチームの自信と責任アカウントの棒グラフ

積極的なAIガバナンスはもはや任意ではない。ISO 42001のような規格は、透明性とアカウントのための重要な枠組みを提供し、AIスプロールによるコンプライアンスリスクを直接的に抑制する。

従業員の能力を強化する、犠牲にすることなく*セキュリティを確保する

従業員は生産性向上に真に効果があるためAIを活用している。全面禁止は内部摩擦を招き、シャドーITにおけるAIの無秩序な拡大を継続させる。組織は明確なポリシー、倫理的なAI実践、未承認AIツールの使用の可視性を通じて、セキュリティを確保したAI導入を可能にすべきである。

管理者の82%が、許可されていない/AIサイトを単純にブロックした場合、従業員からの苦情が発生すると予想している。

従業員の優先度は明確です：

42. 44% がスピードと効率を優先

14. 63% が企業ポリシーとセキュリティを優先

42. 93%が両方を優先

AI利用における従業員の優先度に関する円グラフ

彼らは、スピードとセキュリティの間の妥協を強いられないソリューションを求めている。

理想的なソリューションは、すべてのバックエンドLLMの複雑性を単一ベンダーとの契約に集約します。ベンダーは契約とアプリを通じて、単一/AI基準設定の複雑性をすべて処理します。LLMやモデルの具体的な詳細を気にする必要はありません。本当に素晴らしいことです。

これは、信頼できる統合ツールがITおよびセキュリティTeams向けのAI管理を簡素化し、許容できないリスクを導入することなくTeamsがイノベーションを実現できることが極めて重要であることを強調しています。

*カオスからコンプライアンスへ

制御不能な/AI拡散の時代は終わりを告げようとしている。今こそIT部門に主導権を取り戻す時だ：

❌ STOP: AIツールのその場しのぎの導入に頼り、運任せにする行為。AIスプロールが制御不能なコンプライアンスの死角を生み出すことを許容する行為。

❌ STOP: 生産性を阻害しシャドーITを助長するAIの全面禁止は実施しないでください。

❌ STOP: 各TeamsごとにアドホックなAIツールを評価する行為は、効果的なガバナンスをほぼ不可能にします。

✅ 開始： 既存ワークフローにシームレスに統合され、監査対応態勢・リスク管理・規制コンプライアンス監視を包括的に提供する統合AIプラットフォームの導入。これらは現代のAIガバナンス基盤の必須要素です。

✅ 開始時： AIセキュリティを最初から優先する。後付け対策ではなく、初日から堅牢なセキュリティ対策をAI戦略に組み込む。

✅ 開始： ISO 42001に準拠したソリューションのように、企業レベルのセキュリティと監査可能なアカウントを提供するAIソリューションを優先する。

まさにこのため、ClickUpは異なる設計思想で構築されています。ITリーダーが求めるのは単なるAIツールではなく、スプロール現象を排除しコンプライアンスを確保する包括的なAI管理システムであることを理解しています。

ClickUpはISO 42001認証を取得し、職場における信頼できるAIの新たな基準を確立しました。* この認証は、信頼できるAIガバナンスフレームワークを通じて提供されるデータセキュリティ、アカウント、責任あるAI実践を保証する検証可能な確証を提供します。これはITリーダーが切実に必要とするものであり、グローバルな規制コンプライアンス基準にミーティングしています。

*今後の道筋

/AIスプロール *は現代企業、特にITリーダーにとって危険な領域となっています。

個人的には、ベンダーは少ないほど良いと考えています…どのベンダーも時間、間接費、コスト、複雑さを増すだけです。本当に厄介です。

その理由は：* 当社の調査によると、従業員は生産性向上のために許可されていないAIを利用しています。しかし、驚くほど説明責任と監査対応が不足しているため、コンプライアンスとセキュリティ上の重大な問題が発生するリスクに貴社のビジネスは晒されています。

必ずやること：*進むべき道は制限ではなく、戦略的な管理です。解決策は、従業員が求める生産性と経営陣が必要とする企業レベルのガバナンスを両立させる、単一で統合されたプラットフォームに/AIを統合することです。

ClickUpの解決策はこちら： ClickUpはAIスプロールを解消するために設計されました。ISO 42001認証を取得した最初のプラットフォームの一つとして、強力なAIだけでなく、検証可能なAI管理システムを提供します。この認証は、ClickUpがセキュリティ、説明責任、責任ある枠組みを提供し、混乱を信頼できる戦略的優位性に変えることを保証します。

*今すぐ行動を起こしましょう！

ClickUp Brainの詳細はこちら*

すべての仕事を横断的に接続する唯一のISO 42001認証AI

📺オンデマンドウェビナーとプレイブックを今すぐアクセス

先進的なTeamsがAIスプロールを解消し、真のROIを達成する方法を参照してください。

💬個人相談を予約する

ISO 42001規格に準拠した、チームに必要なセキュリティと統合されたAIソリューションをClickUpがプロバイダーとして提供する方法をご覧になりませんか？今すぐ無料相談を予約してください。

調査方法に関するメモ：本レポートのデータは2025年7月下旬の2週間にわたる期間に収集されました。10の多肢選択式質問からなる本アンケートの対象者は200名以上で、匿名で実施されました。回答者は経営幹部・管理職から個人知識労働者・起業家まで、専門職種のバランスが取れた構成となっています。調査方法の詳細および詳細な調査結果については、research@ClickUp.com までお問い合わせください。