Calendly にログインして、よくある問題を解決する方法

クライアントのデモの直前に Calendly のログインに失敗したことはありませんか？あるいは、1 回のクリックで間違ったページに移動して、ミーティングに遅刻して恥ずかしい思いをしたことはありませんか？

Calendly アカウントに不具合があると、予約の失効やリードの損失につながる可能性もあります。

もちろん、早めにサインインすれば、何度か試すことはできますが、それは長期的な解決策にはなりません。実際、その日 1 日のスケジュールが台無しになってしまうでしょう。心配しないでください。その解決方法を学ぶために、コミュニティフォーラムやヘルプドキュメントを徹底的に調べる必要はありません。

このブログでは、Calendly に正しくログインする方法と、問題を迅速に解決する方法について説明します。また、イベントの種類、予約、スケジュールをより効率的に管理するための、仕事に必要なすべてを備えたアプリ「ClickUp」もご紹介します。

Calendly とは？

Calendly経由

Calendly は、スケジュールの調整を自動化するミーティングアプリです。カスタマイズした Calendly の予約リンクを共有すると、他の参加者は選択可能な時間帯から希望する時間帯をプロンプトで選択できます。確認が完了すると、新しいイベントが全員のカレンダーに即座に追加されます。

効果的なミーティングの実施に加え、このソリューションは採用面接、コラボレーションコール、コンサルティングなどの外部とのやり取りも管理します。これを実現する Calendly の主な機能は次のとおりです。

イベントの種類： カスタム利用可能時間、バッファ時間、事前質問を設定して、簡単な自己紹介から詳細な戦略セッションまで、各予約に合わせて複数のミーティングタイプを作成できます。

カレンダーの統合： 人気のデジタルカレンダーと同期して、リアルタイムの空き状況を反映し、重複予約を回避します。

通知とリマインダー： 関係者にカスタマイズ可能な確認メールとリマインダーを送信し、無断欠席を減らし、全員に事前通知を行います。

タイムゾーンの検出：スケジューラーのタイムゾーンを検出し、ミーティングの招待を自動的に調整することで、地域間の推測やタイミングのエラーを排除します。

🧠 面白い事実： 2020年4月時点で、Zoom は1 日に 3 億件のミーティングをホストしていました。そのスケジュール調整だけで、どれだけの電子メールがやり取りされたか想像してみてください。

Calendly にログインする方法

毎日同じ道を運転していると、その道の凹凸や飛び出すウサギをすべて覚えるのは当然のことでしょう。Calendly へのログインもそれと同じようなものです。ここでは、その手順をステップごとに説明します。

ステップ 1: ログインページに移動する

Calendly経由

まず、Calendlyのホームページにアクセスし、右上にある「ログイン」または「サインアップ」ボタンをクリックしてください。

アカウントへのアクセス方法を選択できる、すっきりとしたシンプルなログイン画面が表示されます。

ステップ 2: 方法を選択する

ログインページを開き、ページにある 3 つのオプションから 1 つを選択します。

Google で続行： Google ID を使用してアカウントを作成した場合は、この人気のあるオプションを選択してください。

Microsoft で続行： Calendly にリンクされているライブアカウントをお持ちの場合は、こちらを選択してください。

電子メールを入力してください： Google または Microsoft にリンクされていないカスタムドメインまたは電子メール ID で Calendly アカウントを作成した場合は、電子メールを入力してください。

3 つのオプションがあるため、最後のステップを 3 つの部分に分けて説明します。ご自分に合ったセクションまでスクロールしてお読みください。

ステップ 3-a：電子メールでログイン

電子メール ID を選択したユーザーは、以下の手順を行うだけです。

電子メール ID を入力してください

パスワードを入力してください

「次へ」をクリックすれば、すぐに開始できます。

すぐにダッシュボードページに移動します。

ステップ 3-b: Google でログインする

Google アカウントの使用をご検討の場合は、以下の手順に従ってください。

「Google で続行」をクリックしてください。

Google アカウントを選択してください

選択を確認し、『次へ』をクリックしてください。

💡プロのヒント：ログイン時には、必ずアクセス許可を確認してください。Calendly の設定を更新するようプロンプトが表示されたら、共有するデータとその使用方法を制御するために使用してください。

ステップ 3-c: Microsoft でログインする

Microsoft ルートは、ライブアカウントユーザーに最適な選択肢です。このルートを選択するには、以下のステップが必要です。

「Microsoft で続行」をクリックしてください。

ライブアカウントの電子メールまたは携帯電話番号を追加してください。

お好みのサインインオプションを選択するか、パスワードを入力してください。

ログイン後の特典：ログイン設定の保存

ログイン方法をより細かく制御したい場合は、Calendly にログイン設定を変更できるスペースがあります。これは主に、柔軟なアクセスを可能にするために他のアカウントをリンクするためのものです。

ここへアクセスするには、

右上隅のプロフィールアイコンをクリックし、「すべての設定」を選択してください。

「ログイン設定」に移動してください。

Google、Microsoft、電子メールベースのアカウントなど、編集またはリンクする項目を選択してください。

プロセスを完了するには、Calendly ページでログインし、アカウントの詳細を確認する必要があります。

Calendly にログインできない場合の対処方法

ログインプロセスが中断されると、さまざまな問題が発生する可能性があります。よく発生するエラーと、その対処方法についていくつかご紹介しましょう。

問題 1：ログインできない

これは、ログインプロセスが何かによってブロックされた場合に表示される Calendly の一般的なエラーです。チケットを発行しない限り、何が問題なのかはすぐにはわかりません。

その前に、なぜこれがよく表示されるのか、その理由をご説明します：

電子メールまたはパスワードを何度も間違って入力しました。

ログインセッションまたはページでの滞在時間が上限に達しました、または期限が切れました。

別のアプリ（Slack や Zoom など）から Calendly を開く際に、必要な許可が取得されていません。

✏️ 自分で解決するためのチェックリスト 電子メールとパスワードを再度よく確認してください。

別のブラウザをお試しいただくか、シークレットモードをご利用ください。

もう一度試す前に、Google または Microsoft アカウントからログアウトして、再度ログインしてください。

問題 2：パスワードリセットの電子メールが届かない

「パスワードを忘れた」をクリックすると、Calendly からパスワードのリセットリンクがお客様の電子メールアドレスに送信されます。リンクがお客様に届かない場合もありますが、それは確かに苛立たしいことです。

電子メールアドレスの入力ミス以外にも、注意すべき問題点をいくつかご紹介します。

リセット用の電子メールが、スパム、プロモーション、または更新フォルダに届いています。

Calendly にリンクされている受信トレイとは別の受信トレイを確認しています。

アクティブな VPN または電子メールセキュリティフィルターにより、電子メールがブロックまたは遅延している可能性があります。

✏️ 自分で解決するためのチェックリスト すべてのメールフォルダで「Calendly」をターゲット検索

メールをブロックするアプリや VPN を一時的に無効化

これらの確認を行った後、2～5 分待ってから「リンクを再送信」をクリックして、もう一度お試しください。

問題 3：Google または Microsoft でログインできない

もちろん、Google や Microsoft は人気がありますが、接続に問題が生じる場合があります。接続が確立されない、またはログイン画面が繰り返し表示される場合があります。その原因は次のとおりです。

お使いのブラウザが、認証に必要なクッキーまたはサードパーティのスクリプトをブロックしています。

Google/Microsoft アカウントの許可に問題があります。

✏️ 自分で解決するためのチェックリスト すべての Google または Microsoft アカウントからログアウトし、Calendly にリンクされているアカウントのみでログインしてください。

ブラウザのクッキーとキャッシュデータをクリアする

プライベートウィンドウから再度ログインしてみてください。

問題 4：MFA が機能しない、または OTP が届かない

多要素認証 (MFA) を有効にしている場合、Calendly はログイン時にワンタイムパスワード (OTP) を要求します。しかし、コードが届かない、または拒否され続ける場合、何もできないと感じてしまうかもしれません。

この問題を引き起こす一般的な問題としては、以下のものが挙げられます。

お使いのデバイスの時計が同期されておらず、複数の OTP によって不一致が発生しています。

認証アプリがアンインストール、リセット、または変更されました。

間違ったOTPを入力しました（意外とよくあることです！）

✏️ 自分で解決するためのチェックリスト 携帯電話の時刻設定を確認し、ネットワークとの自動同期をオンにしてください。

MFA アプリを再インストールし、バックアップコードを取得してから、Calendly プロフィールを復元してください。

アカウントの回復オプションについては、Calendly サポートにお問い合わせください。

💡 プロのヒント：SSO に問題がありますか？早めに IT 管理者にご連絡ください。失敗回数が多すぎると、アカウントがロックされ、回復が面倒になる場合があります。

詳細を見る前に、ほとんどのログインの問題を解決できる簡単な対処法をいくつかご紹介します。 Wi-Fi 接続を再確認してください。ネットワークの速度が遅い、または不安定な場合、タイムアウトが発生する可能性があります。

最高のパフォーマンスを得るには、Chrome、Edge、Firefox などのサポートされているブラウザをご利用ください。

互換性の問題を回避するため、ブラウザを最新の状態に保ってください。

Calendly のログインフローを妨げる可能性のあるスクリプトブロッカーやプライバシー拡張機能を無効にしてください。

Calendly モバイルおよびアプリへのログイン

ウェブページへのログインは、その一部に過ぎません。Calendly には専用のモバイルアプリもあります。

ほとんどの機能は類似していますが、このアプリケーションは、より大規模なチームとの接続を目的として設計されています。アクセスページを通り過ぎて、スケジュール設定操作に進む方法は次のとおりです。

アプリをインストールして開き、「既存のアカウントまたはチームにログイン」を選択してください。

サインインページが開いたら、すでに説明したステップに従ってください。

モバイルアプリとの大きな違いは、パスキーと Face ID や指紋などの生体認証オプションが組み込まれているため、サインインが簡単になることです。

よくある質問

1. Google アカウントなしで Calendly を使用することはできますか？

もちろん！Calendly は Google と連携しますが、Google アカウントは不要です。電子メール、Outlook、iCloud、Yahoo、ceo@myempire.com などのカスタムドメインでも登録できます。

電子メールを選択し、パスワードを設定するだけで、すぐにビジネスを開始できます。

2. Calendly は無料で使用できますか？

はい、Calendly には 1 つのイベントタイプとカレンダーとの同期機能を備えた無料のベーシックプランがあります。セットアップをあまり行わずに、シンプルな方法でミーティングを予約したい場合に最適です。

ただし、複数のイベントタイプ、チームスケジュールリンク、自動ワークフローなど、このサービスで人気の追加機能はすべて有料プランでのみ利用可能です。

3. 複数の Calendly アカウントにログインすることはできますか？

残念ながら、同じブラウザのタブからはできません。Calendly は、一部のアプリのようにアカウントの切り替えをサポートしていません。

どうしてもやることなら、各アカウントごとにシークレットウィンドウや別のブラウザを使用することで対応できます。派手ではありませんが、仕事はできます。