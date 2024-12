MiroとLucidchartの比較：2024年には何がベストか？

オンラインホワイトボードやダイアグラム作成ツールがチームの必需品かどうか、手を挙げてください。🙋🏼‍♀️

私たちも🎨

ホワイトボードやダイアグラムツールは、複雑なトピックを視覚的に 伝えたり、進捗をチャートにしたり、ブレーンストーミングを行ったり、 ワークフローを提示したりするのに欠かせません。幸いなことに、お好みの図解ツールやデジタルホワイトボードソフトウェアを使えば、たくさんの選択肢がある!

これらのツールの需要は本物であり、いつまで経っても衰えることはないだろう。このカテゴリーの最大手としては、MiroとLucidchartがリストの上位を占めている。

いくつかのチームは、チームのコラボレーションを促進するためにこの2つのツールを利用している。そして、これらのツールは様々なサイズのリモートチームに多くの利点と機能を提供するが、独自の欠点がないわけではない。

では、MiroとLucidchartの究極の対決では、どちらに軍配が上がるのだろうか?

この詳細な比較ガイドでは、これら2つのツールの鍵機能、長所、短所、価格、リミットについて説明します。さらに、MiroとLucidchartが欠落しているボックスをチェックするための代替デジタル・ホワイトボードもご紹介します!

Miroとは?

2011年に作成され、以前はRealtimeBoardとして知られていたMiroは、現在最も人気のある仮想ホワイトボードの1つです。 ホワイトボードプロジェクト管理 全世界で3,500万人以上のユーザーを持つツール。🤯

Miro のデジタルキャンバスは、ミーティングでの視覚的な補助として、またはダイアグラム機能、プレゼンテーションツール、ボードの上に重ねて共同作業を強化するための既成テンプレートを使用してワークフロー全体をプランニングするために使用できます。

詳細はこちら。

ミロの代替案トップ10やConfluenceのようなツールで利用できます。また、Miroでは図を画像としてエクスポートすることもできます。

3.ミーティングと仮想会議

Miroのビデオ通話機能

デジタルホワイトボードはミーティング中のプレゼンテーションに最適なビジュアルリソースですが、Miroはアプリ内でライブミーティングを可能にすることで、これをさらにステップアップさせます。ミーティングの参加者は、投票したり、アイスブレーカー活動に参加したり、付箋を追加して自分の主張やアイデアを展開したりすることができます。

また、Miroはビデオ会議にも便利で、内蔵のチャット機能で素早くコメントや提案をすることができます。

チーム全員でのホワイトボードの編集は、Miroのライブカーソル追跡によってよりアクセスしやすくなります。

また、ミーティングのファシリテーターは、Bring Everyone to Me 機能を使用して、参加者をホワイトボードの特定の場所に自動的に引き寄せることができます。ファシリテーターはまた、カウントダウンタイマーを使用して、全員がミーティングに参加し、絵文字を使用してリアクションを共有することができます。

4.マインドマップ

ミロ・マインドマップ・テンプレートの使い方

マインドマップ機能のないホワイトボードツールとは何でしょうか?

実はあまりない...

幸いなことに、ミロはそれを理解している!

にはたくさんの機能とテンプレートがあります。

を使ってマインドマップを作ることができる。シンプルなマップを自分で描けるクリーンなインターフェイスから始めるオプションがあり、ボードのスペースがなくなることはないので、1つのホワイトボードに好きなだけチャートが作成でき、リミットもありません。

外部リンクを埋め込んだり、チャートをいくつかのフレームに分割することで、マインドマップにコンテキストを追加できます。マインドマップが完成したら、仕事を共有するオプションもあります。

Miro 価格

Miroには、Freeプラン(無料)を含む、いくつかのプランがあります。

無料 。

。 スターター: メンバー1人当たり月8ドル、年額請求

メンバー1人当たり月8ドル、年額請求 ビジネス :メンバー一人当たり16ドル、月払い、年払い

:メンバー一人当たり16ドル、月払い、年払い 企業向け:カスタム価格

ルシッドチャートとは?

Miroと同様、Lucidchartもブロックの新顔というわけではありません。

1,500万人のユーザーと12年の歴史を誇るLucidchartは、複雑で視覚的な図を作成するツールです。 図の例 図表、チャート、ドローイング。

**Lucidchartの代替品をお探しですか?Lucidchartの代替をお探しですか?

Lucidchartのトップ機能

コメントやリアルタイムの変更追跡など、Lucidchartのコラボレーションツールを使えば、一つのダイアグラムでチームが一緒に仕事をするのは簡単です。しかし、Lucidchartに期待できる他の鍵機能を見てみましょう。⬇️

1.ダイアグラム作成

経由 ルシッドチャート ダイアグラム作成はLucidchartの得意分野です。🍞🧈

このツールを使えば、どんなに複雑で大規模で詳細なダイアグラムでも作成できます。Lucidchartには、ネットワーク図、エンティティ関係図(ERD)用の何百ものアイコンやシンボルを含む膨大な形状のライブラリがあります、 組織チャート ユニファイド・モデリング言語(UML)、そしてその間にあるすべてのもの。

Lucidchartは、生きたデータをダイアグラムにリンクすることもできます。例えば、ダイアグラムをGoogleシートのデータに接続することができます。

Lucidchartを使ってダイアグラムを自動生成することもできます。テキスト・マークアップをインポートするだけで、Lucidchartは図を自動生成します。 UML シーケンスを作成します。 を作成します!また、より多くの情報を含むダイアグラムの条件付きフォーマットもサポートしています。

ダイアグラムの作成が完了したら、Lucidchartはダイアグラムを画像(JPEG、PNG、SVG)、PDF、VDX、またはCSVファイルとして共有するための詳細なエクスポートオプションを提供します。また、ダイアグラムを公開して一般にアクセス可能にしたり、他の人のアクセスをビューのみに制限したり、ドキュメントの編集許可を与えたりすることもできます。

2.リアルタイムのコラボレーション

Lucidchartのコラボレーション・カーソル機能は、ファイル上の全員をリアルタイムでハイライトします。

Lucidchartでは、複数のユーザーが同時に作業することができます。 リアルタイムコラボレーション メンション、パーソナライズされたカーソル、ライブチャットボックスなどの機能。

3.プレゼンテーション・モード

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Lucidchart-Presentation-Mode-Example-1400x1015.png Lucidchartプレゼンテーション・モード例 /%img/

ルシッドチャートのプレゼンテーション・モード

進捗状況を重役にプレゼンテーションする準備はできていますか?

Lucidchartを使えば、PowerPointを使いこなす必要はありません。関係者ミーティングやプレゼンテーションに最適なスライドデッキに、図を変換することができます。やることはアプリをプレゼンテーションモードに切り替えるだけ。

4.カスタム形

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Lucidchart-example-of-dynamic-shapes-data-1400x684.png Lucidchartの動的形データの例 /%img/

Lucidchartでカスタム形を構築または編集する

Lucidchartは、次のようなことをしたい人にとって貴重なリソースです。 時間の節約 を使うことで、ダイアグラムの作成時間を短縮できます。

チームのほとんどが1種類のダイアグラムに依存している場合、要素をカスタム形としてライブラリに保存しておけば、いつでも新しいキャンバスにすばやくアクセスしてドラッグできます。

ルシッドチャートの価格

Lucidchartには新規ユーザー向けの無料バージョンがあり、各有料オプションの無料試用版を提供しています。

無料版

個人向け :月額7.95ドル

:月額7.95ドル チーム :ユーザー1人につき月額$9.00

:ユーザー1人につき月額$9.00 企業向け:価格はお問い合わせください。

Miro対Lucidchart:勝者は?

それは誰に尋ねるかによる🧐

両ツールには多くの共通点がありますが、それぞれ独自性があり、異なる聴衆にアピールします。ここでは、各ツールの長所と短所の内訳を紹介し、チームの勝利のためのソフトウェアを決定するのに役立ちます。

1.ユーザーエクスペリエンスとインターフェース

ダイアグラムツールやホワイトボードツールを選ぶとき、UIは重要な役割を果たします。理想は、シンプルでありながら機能が欠けていないものです。MiroとLucidchartの比較は以下の通りです:

Miro

Miroはシンプルで直感的です。

アプリのダッシュボードはすっきりとしていて直感的なので、新規ユーザーはすぐにMiroを学ぶことができます。接続、描画、テキスト、アイコンを追加するためのすべてのツールは、ボードの左側で簡単にアクセスでき、視覚的に識別できます。

ボードを整理し、最近のアップデートをビューし、Miroの検索バー機能でボードをフィルタリングすることができます。全体的に、MiroのUIは、次のような人にとってもわかりやすいです。 デジタルホワイトボード初心者 .

ルシッドチャート

Lucidchartのインターフェースはシンプルで使いやすいが、Miroと比べると少し古く感じる。

Lucidchartは、タグを並べ替えるための強力な検索機能など、ある意味では他の方法でこれを補っている、 親和図テンプレート 親和性ダイアグラムのテンプレート /%%ref.、最近のアクティビティ、およびダイアグラム間のコメント。

Lucidchartでプロジェクトを開始するには、新規ボタンをクリックします。この操作により、自動的にテンプレートから開始するオプションが与えられますが、ゼロからプロジェクトを開始したい場合は、空白のボードを選択することもできます。

2.ダイアグラム作成

最高のダイアグラム作成ツールは、追加のアプリを必要とせずに、シンプルなダイアグラムと複雑なダイアグラムの両方の作成を容易にします。MiroとLucidchartはこの機能を共有していますが、ダイアグラムに関してはどちらが本当に優位なのでしょうか?

Miro

Freeプランにこだわるなら、このカテゴリーではMiroのリミットを感じるだろう。形やコネクタの拡張機能や高度なダイアグラム作成ツールにアクセスするには、Miroの有料サブスクリプションにアップグレードする必要があります。

Lucidchart

ダイアグラム作成機能に関しては、LucidchartがMiroを圧倒しています。Lucidchartは何百もの形とカスタムシェイプライブラリを拡張しているだけでなく、ライブデータをリンクしたり、ダイアグラムに条件フォーマットを使用したりするオプションも提供しています。

3.ホワイトボード・ソフトウェア

デジタルホワイトボードは、創造的で、魅力的で、機能的なコラボレーションツールです。あらゆるタイプのチームがこのツールの恩恵を受けることができるが、各ツールは大きく異なる可能性があるため、ホワイトボードソフトウェアに投資する前にじっくり考えることが重要だ。では、MiroとLucidchartはバーチャル・ホワイトボードのどこに位置するのだろうか?

Miro

Miroはホワイトボードソフトウェアに関しては業界をリードするツールの一つです。ホワイトボードの必需品であるコラボレーションも可能な、直感的でわかりやすいインターフェイスがこのカテゴリーで光っている!

Miroは付箋、画像、ビデオ、リンクされているもの、PDFを埋め込むことができますが、そのホワイトボード機能の最上位はビデオ会議とビデオチャット機能です。

Lucidchart

一方、Lucidchartは第一に図解ツール、第二にホワイトボードツールであり、そのためオンラインホワイトボード体験はMiroよりシームレスではない。

デジタル・ホワイトボードのように、Lucidchartのキャンバスに画像、ビデオ、ドキュメントを埋め込むことができる。さらに、Miroには欠けていることだが、ビジュアルをライブデータにリンクすることができる。Lucidchartにはライブチャット機能もあるが、Miroとは異なりビデオ会議は内蔵されていない。

4.統合

私の完璧なソフトウェアは、技術スタックを削減し、他の仕事ツールと統合してプロセスを合理化するのに役立ちます。MiroとLucidchartは、Google Suite、Microsoft Office、Slack、Salesforce、Jiraなどの主要なツールと統合することができます。

統合に関しては、LucidchartとMiroは王座を分け合っています。👑

Miro 対 Lucidchart on Reddit

RedditでMiro対Lucidchartの比較を見てみました。検索すると

多くのユーザーはLucidchartの柔軟性には勝てないと同意している:

「次点。LucidChartは素晴らしいツールで、様々な用途にとても柔軟に対応できます。"

その他 Redditユーザー のメモによれば、ミロは小規模チームにとって素晴らしい選択肢である:

"Miroは無料バージョンでも、共有したい小さなチームがあれば素晴らしい..."

クリックアップにミーティング:MiroとLucidchartに代わる最高の選択肢

LucidchartとMiroはホワイトボードのはしごを登るのに役立つ高度な機能を備えているが、一対一で比較するものではなく、それぞれのユースケースに異なるサービスを提供している。

では、どちらかに妥協するとして、本当のホワイトボードとダイアグラム作成ソフトのソリューションは何だろうか?

ヒントをあげましょう。 クリックUp .😎

ClickUpは、あなたのチームがバーチャルホワイトボードを作成・管理できるオールインワンの生産性プラットフォームです、 ワークフロー図 や組織チャートなど、さまざまなワークフロー図を作成できます。あらゆるサイズと業種のチームが、ClickUpの壁一面のソリューションに信頼を寄せています。

を一元化できる。

を1つの共同作業スペースに統合する。

これらの機能をさらに掘り下げてみよう。🧭

1.ホワイトボード

ClickUpホワイトボード機能でアイデアをタスクに変換する クリックアップホワイトボード クリエイティビティを刺激し、チームがリアルタイムでプロジェクトにコラボレーションできるようにします。あなたが ブレーンストーミングセッションをファシリテートする場合でも ホワイトボードは、アイデアをボードから直接ワークフローに接続することで、より迅速に行動に移すことができます。

ClickUp Whiteboardsでは、目を見張るような付箋、画像、テキスト、ビデオなどを埋め込むことができます!さらに

機能、ライブカーソル、そして 共有オプション .

しかし、ClickUpホワイトボードの真の設定は、ボード上の任意の形を実行可能なタスクに変換する機能を備えた市場で唯一のツールであるということです。🙌🏼

2.クリックアップマインドマップ

ClickUpのブランクモードでアイデアを出し合い、無料マインドマップを描く ClickUpのマインドマップ は、プロジェクトのワークフローや新しいプロセス、複雑なアイデアを視覚化するために、無料フォームやタスク指向のダイアグラムを作成するのに最適なツールです。

タスクモードとブランクモードのどちらかを選択することができます。

ノード、タスク、リンクをキャンバスに直接追加することで、一目でコンテキストを確認できます。

ClickUpを使えば、マインドマップの色、形、コネクタを完全にコントロールでき、いつでもチームと同じ図を重なることなく編集できます。

ClickUpのデシジョンツリーテンプレートは、あらゆる経路と潜在的な結果を素早く評価するための完璧なツールです。

あなたが

決定木または

クリックアップは、あなたのチームに最適な方法で生産性を向上させるために、常に新しく柔軟な方法を生み出しています。

/クリックアップ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/CleanShot-2022-07-26-at-13.42.39@2x.jpeg ClickUpの親和図テンプレートは、アイデアや洞察を整理するための構造的なアプローチを提供し、綿密なディスカッションやブレーンストーミングセッションを促進します。 クリックアップの親和図テンプレートは、深い議論やブレーンストーミング・セッションを促進する構造化されたアプローチを提供する。

このテンプレートをダウンロードする /%cta/

クリックUp価格

ClickUpは拡張機能を提供しています。

チームの成長に合わせて拡張できる、いくつかのプレミアム機能と有料プランがあります。内訳は以下の通り:

Free Foreverプラン :最初の3つのホワイトボード、マインドマップ、無制限のタスク、無制限のメンバー、100MBのストレージなど。

:最初の3つのホワイトボード、マインドマップ、無制限のタスク、無制限のメンバー、100MBのストレージなど。 無制限 (メンバー1人につき月$7) :より高度なプロジェクトビュー、無制限ストレージ、無制限統合、無制限ダッシュボード、アジャイルレポート作成、その他。

:より高度なプロジェクトビュー、無制限ストレージ、無制限統合、無制限ダッシュボード、アジャイルレポート作成、その他。 ビジネス* (メンバー1人あたり月額$12) :Google SSO、無制限チーム、カスタムエクスポート、高度な公開共有、高度な自動化、その他。

:Google SSO、無制限チーム、カスタムエクスポート、高度な公開共有、高度な自動化、その他。 エンタープライズプラン* () 価格については営業までお問い合わせください。):ホワイトレーベル、企業向けAPI、ガイド付きオンボーディング、専任のサクセスマネージャー

比較する *Lucidchart 対 Visio* !

ダイアグラム、ホワイトボード、何百もの機能ツール

Miroと。Lucidchartには多くの優れた資質があるが、真のチャンピオンは左のフィールドからClickUp!

ホワイトボードソフトウェアとダイアグラムツールのどちらかを選ぶのではなく、その両方の機能を提供し、基本的な統合に頼ることなくそれ以上のものを実現する生産性プラットフォームに投資しましょう。

クリックアップのダイナミックな機能リストと豊富な料金プランで、コラボレーション、効率性、創造性などを高めましょう。

ホワイトボード、マインドマップ、何百ものテンプレートにアクセス、1,000以上の統合その他にも今すぐClickUpにご登録ください。

/をご覧ください。 https://clickup.com/download 今すぐClickUpにご登録ください。 /%href/

!💯