ChatGPTを使った履歴書の書き方

AIに仕事を奪われるのが怖い?AIが代わりにあなたの仕事を奪うとしたら?

AIに仕事を奪われるのではないかという懸念は現実的だ。 3億人の雇用 by 2030

しかし、裏を返せば、ChatGPTのようなツールは就職活動を一変させ、混雑した市場で目立つための新鮮な方法を与えてくれる。

インスタンス、ChatGPTはあなたに合った履歴書を作成し、適切で注目を集めるキーワードで最適化し、次のようなサポートをしてくれます。 面接準備 関連する質問と回答を作成することによって。

この記事では、ChatGPTを履歴書作成に活用する方法を紹介し、AIが単なる破壊者ではなく、夢の仕事に就くためのパートナーになり得ることを証明します。

60秒要約

履歴書作成のためのChatGPTの使い方

要約をパーソナライズする :ChatGPTを使って、それぞれの求人に合ったプロフェッショナルな要約を作成しましょう。職務内容、スキル、実績を入力することで、ATSに適した結果を得ることができます。

:ChatGPTを使って、それぞれの求人に合ったプロフェッショナルな要約を作成しましょう。職務内容、スキル、実績を入力することで、ATSに適した結果を得ることができます。 実績を数値化する例えば、「有料トラフィックを230%増加させた」など、測定可能なインパクトを持つ実績を強調することで、履歴書に説得力を持たせることができます。

スキル欄を充実させる :スキル欄の充実:ChatGPTに求人要件に応じたスキルのフレームワークを作成してもらいましょう。

:スキル欄の充実:ChatGPTに求人要件に応じたスキルのフレームワークを作成してもらいましょう。 プロジェクトや資格の紹介 :プロンプトを使用して、資格やプロジェクトを魅力的かつ関連性のある方法で表示します。

:プロンプトを使用して、資格やプロジェクトを魅力的かつ関連性のある方法で表示します。 役割に合わせた履歴書 :ChatGPTに職務内容をプロバイダーし、役割に特化した表現をプロンプトすることで、特定の役割に合わせて履歴書を調整する。

:ChatGPTに職務内容をプロバイダーし、役割に特化した表現をプロンプトすることで、特定の役割に合わせて履歴書を調整する。 校正と洗練 :ChatGPTを使用し、文言の確認と推敲を行いますが、正確さと個人的なタッチをダブルチェックします。

:ChatGPTを使用し、文言の確認と推敲を行いますが、正確さと個人的なタッチをダブルチェックします。 AIと個人の意見のバランス:ChatGPTにサポートさせながら、履歴書にあなた独自の声と真の能力を反映させる。

履歴書作成にChatGPTを使う方法

採用担当者はますますジェネレーティブAIに前向きになっています。 約90%がその役割をサポートしている。 を支持している。

また、ChatGPTのようなツールを利用し、既存の履歴書を改良したり、新しい履歴書を作成する人もいます。

ChatGPTがどのように履歴書作成プロセスを簡素化できるかを見てみましょう。

1.要約を作成する

求職者が1社だけに応募することはほとんどありません。その代わり、複数の履歴書を送り、完璧な機会を見つけようとする。しかし、ここで多くの人が犯してしまうミスがある。どの雇用主にも同じ履歴書を送ってしまうことだ。

採用担当者が履歴書を送るのに費やす時間は、平均してわずかです。 7秒 履歴書を一枚一枚スキャンする。

異なる企業や業界で同じような役割に応募する場合でも、同じ一般的なアプローチでは通用しません。企業ごとのニーズや期待に基づき、職務要約をパーソナライズすることで、応募者追跡システム(ATS)でのあなたの可視性を高め、採用プロセスを通過する可能性を高めることができます。

ここでは、ChatGPTを使用して、特定の企業の要件に沿ったターゲット要約を作成する方法をご紹介します:

ステップ #1: 必要な情報を集める

まずは、応募に必要な情報を集めましょう。これらの詳細には以下が含まれます:

応募する役割の仕事内容

私の職歴、実績、スキル

関連する学歴や専門資格

特定の声の調子、特定の履歴書スタイルなど、あなたのブランディング要素

ステップ2: ChatGPTに詳細を伝える

ChatGPTに正しい要約を作成してもらいます。レジュメ要約を作成する際、部門長ポジションに応募する場合は、リーダーシップスキルなど関連するスキルを強調することが重要です。

📌 例を挙げて理解を深めましょう。

以下はSkiptaという会社がDrupalコンテンツマネージャーの役割として掲載した求人情報です:

Skiptaでは、Skiptaのソーシャルメディアコミュニティにおける医療従事者向けのスポンサー付きプロモーション資産の運営、開発、実施を監督するDrupalコンテンツマネージャーを募集しています。プログラムコーディネーターは、生産性マネージャーに直属し、アカウントサポートと指定されたプログラムのタイムリーな実行を担当します。プログラムには、デジタルメディアのインストリーム投稿、マイクロサイト、広告、アンケートなど、ヘルスケア・ライフサイエンス業界のプロモーションやリサーチのためのオンライン資産の構築が含まれます。

職務内容

スポンサー付き資料の設定、品質保証(QA)、承認プロセスを管理し、本番稼動を成功に導く。

ライフサイクルを通じて、Skiptaのプラットフォーム、機能、スポンサープログラム構成要素の定期的なQA/QCチェックを行う。

ライフサイクル中のプログラム資産を追跡および文書化し、円滑な実施を確保する

トラブルシューティングを含め、スポンサーキャンペーンにおける運用および技術的なニーズに関する主な窓口となる

このプロンプトを独自の詳細とともに ChatGPT に入力することで、適切な要約を作成することができます。この場合、プロンプトを次のように使用することができます-_"Drupalコンテンツマネージャーの役割の候補者を探している厳しい採用マネージャーとして行動してほしい。ここに仕事の説明があります。

そして、あなたの詳細を入力し、関連する要約を与えるように依頼してください。下のスクリーンショットを参照してください。

これで、ATSシステムで目立つように関連キーワードを満載した要約ができた。しかし、よく見ると、少しふわふわしています。そこで次のステップでは、このように簡潔にまとめることができます:

ステップ #3: レビューと改良

いよいよ最後のステップです。つのバージョンはほぼ完璧に見えますが、両方を素早くスキャンしてください。これは要約が意味をなしているか、正しい情報が記載されているか、何かにこだわりすぎていないかをチェックするためだ。何か不都合があれば、編集すればいい。

👀 やること? 2.候補者の5 の候補者が最終面接まで進む。これは、戦いが熾烈であり、パーソナライゼーションがそれに勝つための武器であることを示している。履歴書の要約は、この武器を使いこなす最良の方法なのだ。

2.印象的な箇条書きを加える

履歴書の小さな箇条書きは大きな違いを生む。人事の好奇心を刺激するために、明瞭で印象的な箇条書きにする必要があります。ChatGPTがお手伝いできる方法がいくつかあります。

業績を数値化する

仕事を獲得するのは簡単なことではありません。カスタマーサクセスチームを率いた」「B2Bソーシャルマーケティングキャンペーンを行った」「ヘルスケア分野のiOSアプリを構築した」など、漠然とした一般的な実績は、もはや仕事では通用しません。

具体的で印象的な数字による裏付けが必要です。採用担当者は、結果を出せる候補者を求めています。番号を記載することで、あなたの能力を具体的に証明することができます。職務をリストアップするのではなく、何を達成し、それが組織にどのような価値をもたらしたかに焦点を当てましょう。

その代わりに、「ペイパークリックキャンペーンを構築し、有料トラフィックを230%増加させ、コンバージョンを25%増加させました。

ChatGPT に送るプロンプトの例です:

このように実績を具体的なフォームに書き出すことで、採用担当者に信頼感を与えることができます。その結果、あなたの信頼性が高まり、採用される可能性が大幅に高まります。

スキル欄をポップに構成する

スキルは履歴書を印象的に見せるだけではありません。ChatGPTを使えば、スキル欄を静的なリストから、あなたの役割への適性を際立たせる動的なリストに変えることができます。

単に「リンク構築」や「バックリンク構築」をリストするのではなく、ChatGPTは雇用者の期待に沿ったスキルの組み立てをサポートします。

📌 例えば、マーケティングの役割に応募する場合、ChatGPTに次のようにプロンプトしてください:

SEO、コンテンツマーケティング、データ分析が必要なデジタルマーケティングの役割に応募しています。これらを効果的に強調するスキルセクションの構成を手伝ってもらえますか?

ChatGPTは提案するかもしれません:

テクニカルスキル: 検索エンジン最適化、Google Analytics、データ可視化(Tableau)

検索エンジン最適化、Google Analytics、データ可視化(Tableau) コアコンピテンシー:戦略的コンテンツプランニング、A/Bテスト、マーケティングキャンペーン管理

ショーケースプロジェクトと認定資格

正直に言うと、履歴書にある資格やプロジェクトのリンクは乾いた感じがします。しかし、ChatGPTに質問することで、より興味を引くことができます。例えば、"_How can I showcase my [certifications and projects] interestingly in my resume for a data-driven marketing role? "のようなプロンプトを使うことができます。

これがその回答です:

提案を検討し、気に入ったものがあれば適宜取り入れてください。

プロからのアドバイス:*💡ChatGPTはいくつかのデータを独自に捏造することができるので、(特にプロンプトに番号を入力しなかった場合)出力を相互検証してください。

3.役割に応じて履歴書をカスタマイズする

ある時点で、誰もが自分の仕事を振り返ります。中には

?採用される可能性を高めることができます。

その方法を紹介しよう:

仕事内容の分析:* ターゲットとする役割の仕事内容を共有する。鍵となるスキル、ツール、用語(例:ステークホルダー管理、AI統合、部門を超えたコラボレーション)を特定し、履歴書に反映させる。

ターゲットとする役割の仕事内容を共有する。鍵となるスキル、ツール、用語(例:ステークホルダー管理、AI統合、部門を超えたコラボレーション)を特定し、履歴書に反映させる。 仕事経験を書き直す: 「Rewrite my experience to focus on [desired role's skill]」のようなターゲットを絞ったプロンプトを使うことで、役割に特化した実績を得ることができる。

「Rewrite my experience to focus on [desired role's skill]」のようなターゲットを絞ったプロンプトを使うことで、役割に特化した実績を得ることができる。 複数のバージョンを作成する:このAIツールは、あなたが適応するのに役立ちます。履歴書テンプレート 異なる役割(例:マーケティングとアナリティクス)のために、職務特有の優先度を強調しながらも、中核となるコンテンツの一貫性を保つことができます。

カスタマイズされた履歴書により、雇用主が何を求め、どうすればそれを実現できるかを知っている候補者として際立つことができます。

4.言葉の校正と推敲

ChatGPTはコンテンツの校正、フィードバックの提案、あなたのコピーをより洗練されたバージョンに仕上げるのにとても役立ちます。しかし、ここで注意が必要です。これらのメリットは通常、長文コンテンツに適用されます。

履歴書はブログ記事ではない。履歴書は簡潔な1ページの文書で、通常は200~300ワード、主に1~2ポイントの箇条書きリストで構成されています。

しかし、それでも ChatGPTを使う を使って履歴書のコンテンツ、特に要約を校正しましょう。

このツールに尋ねてみてください:この履歴書の要約を改善するために、校正し、変更を提案してください:あなたの履歴書の要約]を校正してください。

変更を加える前に、提案された内容が理にかなっているかよく確認してください。

💡 プロからのアドバイス:* 「スキル、資格、実績」セクションのコンテンツが正確で関連性があることを確認するため、常に素早く見直しましょう。

ChatGPT を使った履歴書のリミット

ChatGPTは素晴らしいソリューションですが、履歴書作成にいくつかのリミットがあります。

ここでは、ChatGPTがどのようなリミットを持っているのか、そしてなぜ完璧な履歴書を作成するためにはより包括的なツールが必要なのかを理解するために、これらのリミットを検証してみましょう。

ChatGPTはあなたのユニークな声を捉えることができません。

なぜ

/を不思議に思ったことはありませんか? https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q KurzgesagtのようなYouTubeチャンネル /%href/

のようなYouTubeチャンネルは、何千もの解説チャンネルの中でその名を知られるようになったのだろうか?あるいは、ガブリエル・ガルシア・マルケスのような作家が、作家だらけの世界でどのように花開いたのか。

理由は簡単だ。

YouTuberとバイラリティを競うにせよ、他の求職者と競うにせよ、目立つためには、あなたにはユニークな声が必要だ。そして、履歴書にはそれを反映させなければならない。

結局のところ、ChatGPTはAIツールに過ぎません。 **ChatGPTは、あなたをあなたたらしめている情熱、癖、経験を再現することはできません。

📌 例えば、コードと言葉遊びの両方が得意な機知に富んだコーダーは、履歴書の要約をこう作るかもしれない:

私は自分の考えをエレガントなアルゴリズムにまとめます。デバッグのコツとダジャレへの情熱で、コーヒーをコードに変えます。私たちのコラボレーションを "404 "ではなく、もっと "成功 "させましょう - なぜなら、私たちは一緒に、真の "バイト "サイズの輝きを放つソフトウェアを作ることができるからです」_。

しかし、ChatGPTがそのようなニュアンスの声を捉えることはほとんどありません。その代わり、次のような一般的な要約を生成することが多い:

PythonとAngularに特化した12年の経験を持つダイナミックなソフトウェア開発者。高品質でスケーラブルなアプリケーションと革新的なソリューションを提供してきた実績があります。私は部門横断的なチームと協力してプロジェクトをコンセプトから完了まで推進し、すべてのフェーズで成功を収めることに長けています。

完璧なプロンプトは存在しない

完璧なプロンプトは存在しない 完璧なプロンプト -を見つけるのは超困難だ。簡単なプロンプトは型にはまった回答を生み出し、複雑なプロンプトはツールを混乱させる。あなたと採用担当者が気に入る理想的なアウトプットを保証するプロンプトを作るための特別な式はありません。

鍵は実験-結果を洗練させるために入力を微調整し続けることです。ただし、ChatGPTだけに頼ってはいけません。無限のプロンプト調整から完璧な回答を期待すると、時間のかかるサイクルに陥り、時間を節約する目的を失うことになります。

その代わりに、結果を監督し、必要に応じて編集することに集中しましょう。

アシスタント以外の何者でもない

ChatGPTの登場以来、自然言語処理の進歩により、ChatGPTはますますインテリジェントになっています。

実際、臨床化学試験における修士課程の学生の成績を /AI と比較した研究によると、以下のことが判明した。 ChatGPTは学生を著しく凌駕した。 .

基準点でもある生徒の平均点が40.05±7.23点(66.75%)だったのに対し、ChatGPT-4は54/60点(90.00%)でそれを上回った。

しかし、このインテリジェンスに惑わされてはいけません。ChatGPTは訓練されたデータと同程度の能力しかなく、適応したり、批判的に考えたり、個人的な洞察を提供したりする人間の能力には欠けています。それは強力なツールですが、不完全であり、無関係または不正確な結果を生成することができます。

そのため、ChatGPTを代替物ではなく、アシスタントとしてビューし、そのアウトプットを注意深くレビューし、洗練させることが重要です。

式だらけの履歴書になってしまう。

ChatGPTのレジュメプロンプトにはいくらでも情報を入力できますが、それでも型通りの回答になってしまうことがあります。ChatGPTは大規模なデータセットで訓練されているにもかかわらず、テンプレート化された回答を生成することがよくあります。

このツールでブログ記事の紹介文を書いてみたことはありますか?今日のデジタルの状況において」、「今日のAIツールの進化する世界において」などのようなイントロで始まることによく気づくでしょう。

同じように、結論を書くと、"By"、"Remember "などの言葉が繰り返されることに気づくだろう。

ChatGPTに創造性を求めることはできますが、その創造性もテンプレート化されています。そして、それはあなたが夢の仕事を得たいのであれば、一番避けたいことです。

AIも人間のようにミスをします。

AIツールだからといって、ChatGPTが完璧なわけではありません。時代遅れの情報から無関係なスキルまで、あなたの履歴書にあなたのプロフェッショナリズムにへこみを残す複数の事柄を追加することができます。

例えば、次のような求人に応募するとしましょう。

しかし、自分がやることできないことに過剰にコミットすべきではないので、そのような結果を監視してください。

ChatGPTのリミットを見ると、洗練された電子メール対応の履歴書が必要な場合、ChatGPTでは不十分です。このギャップを埋めるために、より幅広い機能を持つ別の選択肢を検討することで、大きな違いが生まれます。そのような選択肢の一つを見てみましょう。

レジュメ作成にClickUpを使う

履歴書作成プロセスを管理するのに、複数のツールを使いこなす必要はありません。

は仕事のすべてアプリとしてタスクを簡素化します。履歴書プロセスのあらゆる側面を一箇所で処理することができます。

を使って履歴書を書き、洗練させましょう。

で求人応募を整理

とカスタムフィールドを使用して、フォローアップのリマインダーを設定します。

メンターや友人と共同作業?ClickUpのリアルタイムコラボレーションツールで、共有と編集がシームレスに。インスピレーションが必要ですか?あらかじめ用意されたテンプレートやAIを活用したライティング支援を使って、理想の役割に合わせた魅力的な履歴書やカバーレターを作成しましょう。

キャリア目標のブレーンストーミングから面接の追跡まで、ClickUpはアプリを切り替えることなく、効率的かつ効果的に就職活動を管理するために必要なすべてのツールを兼ね備えています。

クリックアップの前に を使用していました。 https://clickup.com/pdf/ICMS-Case-Study.pdf 2つの別々のツールで仕事をしていました。 クリックアップ _.タスク管理用のツールと文書作成用のツールを頻繁に行ったり来たりするのは、私たちのチームにとって非効率的でした。

ICM.S(アクセンチュア傘下)ビジネスユニット・マネージャー、ダヴィデ・マメリ氏

ICM.S(アクセンチュア傘下)ビジネスユニット・マネージャー、ダヴィデ・マメリ氏

ClickUp Brainで数秒でドラフトを作成

特にClickUp Brainは堅牢な機能を提供しています。

強力なAI機能により、ClickUp Brainは数秒で本格的でフォーマットされた履歴書や職務経歴書を作成します。

クリックUpブレイン

なぜこのテンプレートが便利なのか?

求人情報の一元管理 :複数のソースからの求人リストを一箇所に集め、管理することができます。

:複数のソースからの求人リストを一箇所に集め、管理することができます。 カスタムステータス :カスタムステータス /を使用します。 https://clickup.com/features/custom-task-statuses を使用してください。 ClickUpのカスタムタスクステータス /を使用します。 を使用して、各アプリケーションの進捗を監視します (例: オープン、完了)。

:カスタムステータス /を使用します。 https://clickup.com/features/custom-task-statuses を使用してください。 ClickUpのカスタムタスクステータス /を使用します。 を使用して、各アプリケーションの進捗を監視します (例: オープン、完了)。 アクションプラン :アクションプラン:応募やフォローアップのタスクを含む、ターゲット雇用主ごとの詳細なアクションプランを作成します。

:アクションプラン:応募やフォローアップのタスクを含む、ターゲット雇用主ごとの詳細なアクションプランを作成します。 進捗追跡:チェックポイントやリマインダーを設定し、求職活動全体を通して一貫した進捗を確認する。

ClickUp Brainは、自動タスク管理とリマインダーも提供しており、申請期限やフォローアップ日を簡単に追跡できます。

これらの機能により、履歴書の作成が簡素化されます。

クリックUpで夢の仕事を見つけよう

印象的でパーソナライズされた履歴書を作成するのは難しいことです。しかし

しかし結局のところ、履歴書は業績のリスト以上のものです。あなたのストーリーです。人間味、あなたならではの声、そして実際の実績を盛り込みましょう。

バランスが鍵です。これらのツールは、インスピレーションや構成を与えてくれる貴重な共同ライターだと考えてください。結局のところ、あなた以上にあなたを知っているアルゴリズムはないのだ。

ですから、履歴書を書き始め、試し、しっくりくるまで改良してください。求人市場は熾烈かもしれないが、テクノロジーと個人の努力をうまく組み合わせれば、市場を手なずける準備はできている。そして、就職活動の旅をシンプルにしたいのなら、 ClickUpに登録しよう。 無料!