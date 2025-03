Macで音声をスクリーン録画する方法

マークとのミーティングマークは、このようなクラブを作りたいと考えた。

詳細なビデオチュートリアル

をチームに送った。彼はMacの "録画 "ボタンを押し、すべてが完璧に思えたが、音声が欠落していることに気づいた。

録音はすべてのクリックとスクロールを捉えていたが、彼の声がなければほとんど役に立たなかった。聞き覚えがあるだろうか?多くのMacユーザーは、システムオーディオ、マイク入力、あるいはその両方であろうと、音声付きでスクリーンレコーディングを行おうとするとき、同じ苦労に直面する。

幸いなことに、macOSにはQuickTime Playerのようなビルトインツールに加え、プロセスを簡略化するサードパーティアプリも用意されている。もしあなたが

億人以上のMacユーザー

全世界のMacユーザーに向けて、Macで音声付きスクリーン録画をする方法を紹介しよう!

🤎 Fun Fact: 1976年に共同創業者のロナルド・ウェインがデザインしたオリジナルのAppleロゴは、アイザック・ニュートン卿がリンゴの木の下に座っている機能でした。

⏰ 60秒要約

このガイドを読めば、Macでシームレスな画面録画ができるようになります:

Macでスクリーンレコーディングを行い、ClickUpを使ってレコーディングを最大限に活用する方法をご紹介します。

スクリーンショットツールバー(コマンド+シフト+5)を使って、素早くスクリーンキャプチャとオーディオ録音を行う。

QuickTime Playerを使えば、ユーザーフレンドリーな方法で画面とシステムオーディオを録音できます。

録音を開始する前に適切なセットアップを行い、音声が聞こえない、システムの遅延、アプリの制限などのよくある問題を解決します。

OBS Studio、Camtasia、Vmaker、Snagitなどのサードパーティ製ツールを使って、高度な機能を試してみましょう。

以下を使用してみてください ClickUpクリップ は、シームレスなタスク統合、チームコラボレーション、/AIテープ起こしで世界を変えます。

プランニング、設定の最適化、編集などのベストプラクティスに従って、プロフェッショナルな録音を作成できます。

Macで音声付き画面録画をする方法

Macで画面録画

は、正しいツールと設定を知っていれば簡単です。

デフォルトで、macOSは音声なしでスクリーンキャプチャを記録します。しかし、OS内蔵のスクリーンショットツールバー、QuickTime Player、または互換性のあるさまざまなサードパーティアプリを使えば、録画に音声を取り込むことができます。

まず、macOS自体の画面録画オプションについて説明しましょう。

スクリーンショットツールバーを使う

スクリーンショットツールバーはmacOSに内蔵された機能で、画面全体または選択した部分を音声とともにスクリーン録画する簡単な方法を提供します。

1.スクリーンショットツールバーを開く

キーボードでコマンド+シフト+5を押します。

スクリーンショットツールバーが画面の下に表示され、画面をキャプチャまたは録画するためのオプションが表示されます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-1400x879.jpeg スクリーンショットツールバーを開きます:Macで画面を音声付きで録画する方法 /%img/

経由

/参照 https://support.apple.com/en-in/102618 アップル /%href/

2.録画オプションを選択する

どちらかを選択する:

画面全体を録画する:画面全体を録画

選択部分を録画:録画したい部分をドラッグして選択します。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-25.png 録画オプションを選択します:Macで音声付き画面録画をする方法 /%img/

3.音声録音を有効にする

ツールバーのOptionsをクリックします。

Microphone(マイク)セクションで、希望の音声入力を選択します(例:内部マイクまたは外部マイク)。

音声録音オプションが有効になっていることを確認します。

4.録音を開始する

ツールバーの録音をクリックし、録音したい動作を実行します。

5.録音を停止する

録画が完了したら、コマンド+コントロール+エスケープを押すか、もう一度シフト+コマンド+5を押して、メニューバーの録画停止アイコン

6.録音を保存する

録音はデフォルトの場所(通常はデスクトップ)またはオプションで選択したフォルダに自動的に保存されます。

QuickTime Playerを使用する

QuickTime Playerは、macOSにバンドルされているデフォルトのメディアプレーヤーアプリケーションです。そのシンプルさと柔軟性で知られていますが、次のような特徴もあります。

スクリーン録画のキャプチャにも最適だ。

音声付き。

1.QuickTime Playerを開く

アプリケーションフォルダからQuickTime Playerを探し、起動します。

2.新規画面録画を選択する

メニューバーで「ファイル」をクリックし、「新規画面録画」を選択します。

画面録画機能が小さなコントロールバーで開きます。

3.音声録音を有効にする

録音ボタンの隣にある小さな矢印をクリックします。

ドロップダウンメニューからオーディオソースを選択します。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-28.png オーディオ録音を有効にします:Macで音声付き画面録画をする方法 /%img/

4.録音エリアをカスタムする

画面全体を録画するか、特定のエリアを録画するかを決めます。画面全体を録画するには、デスクトップ上の任意の場所をクリックします。

特定の部分を録画するには、カーソルをドラッグして希望の領域をハイライトします。

5.録画開始

録画」と書かれた赤いボタンをクリックして録画を開始し、スクリーンキャプチャしたいタスクを実行します。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-29.png 録画を開始する /録画開始

経由 アップル

6.録音停止

画面上部にあるメニューバー(丸の中に小さな四角)の録画停止アイコンをクリックするか、コマンド+コントロール+Escキーを押す。

7.録画を保存する

録画が終了するとすぐに、QuickTime Playerが自動的に録画ファイルを開いてプレビューします。

ファイル]> [名前を付けて保存]をクリックし、お好みの場所に録音を保存します。

👀 Did You Know? QuickTime Playerは当初、macOSとWindowsの両プラットフォームで利用可能でした。しかし、クロスプラットフォームバージョンの必要性が減少したため、Appleは2016年にWindowsバージョンを廃止しました。

Mac での画面録画によくある問題

Macでの画面録画は一般的に簡単ですが、ユーザーはいくつかのよくある問題に直面します:

一部のアプリ、特に保護されたコンテンツ(ストリーミングプラットフォームを考える)を持つアプリは、 無許可の共有を防ぐために、画面録画をブロックすることができます 。録画設定に何か問題がある場合、それはおそらく次のような保護措置によるものです。

。録画設定に何か問題がある場合、それはおそらく次のような保護措置によるものです。 QuickTime Playerはウェブカメラの録画をサポートしていません。 /参照 https://clickup.com/ja/blog/193460/video-production-project-management/ より魅力的でインタラクティブなビデオを作成したい場合、これは本当に残念なことです。 /を作成したい場合には、本当に残念なことです。 プロジェクトのために

macOSの画面録画は時代遅れの感があり、 録画品質は1080p が上限だ。1080pはまだほとんどの仕事で使えるかもしれないが、4Kのような高解像度のオプションがないのは目立つ。

が上限だ。1080pはまだほとんどの仕事で使えるかもしれないが、4Kのような高解像度のオプションがないのは目立つ。 録画のエクスポートに関しては、QuickTime Playerは Apple専用の.movフォーマット しかサポートしていません。デフォルトのツールでは、.mp4、.wmv、.mkvのような、より広く使われているフォーマットでスクリーン録画することはできません。

しかサポートしていません。デフォルトのツールでは、.mp4、.wmv、.mkvのような、より広く使われているフォーマットでスクリーン録画することはできません。 もうひとつのリミットは、すべての録画はデバイスのローカルに保存されるということです。クラウドベースのツールとは異なります、 録画したビデオを共有するのが面倒になる可能性があります。 は1つのシステムに縛られるため、共有が面倒になることがある。

こちらもお読みください

社員育成のためのトレーニングビデオ15例

その他のMac画面録画ツール

QuickTime Playerやスクリーンショットツールバーなどの内蔵ツールは、Macデバイスでの基本的な画面録画には最適ですが、録画のニーズに応じて、より柔軟性や機能が必要になることもあります。

例えば、チュートリアル、ゲームビデオ、プロフェッショナルなプレゼンテーションなどの仕事をする場合、オーディオミキシング、編集オプション、ライブストリーミング機能などの高度な機能が必要になります。

これらの高度な機能にアクセスするには、サードパーティのソフトウェアまたはサードパーティの拡張機能が必要です。それでは、市販されている最高のものをいくつかご紹介しましょう!

1.OBSスタジオ

経由

/参照 https://obsproject.com/ OBSスタジオ /%href/

/参照 https://obsproject.com/ OBSスタジオ(オープン・ブロードキャスター・ソフトウェア) /%href/

はオープンソースの無料ソフトウェアで、コンテンツ作成者やプロフェッショナルの間でお気に入りとなっている。その柔軟性と堅牢な機能が広く評価されている。

この軽量なプログラムには、ユーザーお気に入りの機能がいくつかある:

画面録画とライブストリーミングのサポート

内部音声、システム音声、マイク入力を録音可能

複数のシーン、オーバーレイ、およびトランジションで録音をカスタムすることができます。

高フレームレートと高解像度で録画するオプションを提供します。

OBS Studioは、ゲーマーや教育者、お金をかけずにプロ級のレコーディングをしたい人に理想的だ。しかし、そのインターフェイスは初心者には敷居が高く感じるかもしれない。

2.カムタジア

ClickUp Clipsを使ってスマートに画面を録画しよう

2.タスクに画面録画の添付ファイル

ここがClickUpの真骨頂です。スタンドアロンのスクリーンレコーダーとは異なり、Clipを特定のタスクやプロジェクトに直接添付できます。例

バグレポートを記録し、開発タスクにリンクさせる。

プロセスを実演し、チームトレーニングモジュールにレコーディングを添付する。

デザインやドキュメントに対するビジュアルフィードバックを提供し、各タスクにリンクする。

ClickUp Brainで最もスムーズなトランスクリプションを。

Brainのスムーズなテープ起こしをご覧ください:

5.セキュアで一元化されたストレージ

ClickUpのセキュアなワークスペースに、すべての録音を安全に整理して保管しましょう。

関連するタスクやプロジェクトからClipに直接アクセス。

外部ストレージやサードパーティプラットフォームの必要性を排除

録音は著者であるチームメンバーだけが利用可能

ClickUpは、画面録画とシームレスなプロジェクト管理を組み合わせたいチーム、教育者、専門家に最適です。

💡 Pro Tip:💡 録画を実行する前に、ClickUpのタスクにテキストベースの簡単なチェックリストやアウトラインを追加します。完了したら、Clipを直接タスクに添付し、ClickUp Brainの書き起こし機能を使って、タスクに書き起こします。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/213904/how-to-take-notes-from-a-video/ 簡単に参照できる要約を作成します。 /%href/

.

Macでの画面録画のベストプラクティス

Macで高品質の画面録画を作成するには、録画ボタンを押すだけでは不十分です。クリアでプロフェッショナル、そして効果的な録画を行うために、以下のベストプラクティスを参考にしてください:

録音を開始する前に、コンテンツのプランを立てましょう。

録音の前に スクリーンレコーダーを選ぶ .QuickTime Playerやスクリーンショットツールバーは基本的な機能に適しており、高度な機能を使いたい場合は、CamtasiaやClickUpのようなサードパーティ製のアプリを検討してください。

システムオーディオを録音するのか、マイク入力を録音するのか、またはその両方を録音するのかを決め、オーディオ設定とオーディオソースが正しく設定されていることを確認します。

録音期間に注意してください。録画時間が長いとファイルサイズが大きくなり、拡張機能のビデオ編集が必要になります。

視聴者に適したファイルフォーマットと解像度を選びましょう。最終的なビデオは、さまざまなデバイスやプラットフォームからアクセスでき、品質が維持されていることを確認してください。

最も重要なことは、すべてのビデオとオーディオが正しくキャプチャされていることを確認するために、完了時に録音を確認することを忘れないでください!

ワークフローをClickUpできるのに、なぜ録画だけ?

これらのヒントとツールを使えば、マークのようなミスを犯さずに済むといいですね:画面を録画したのに音声がカットされていないことに気づくなんて。

内蔵のスクリーンショットツールバーを使うにせよ、OBS Studioのようなサードパーティアプリを使うにせよ、ClickUp Clipの効率的なワークフローを活用するにせよ、適切なツールを使うことですべてが変わります。

ClickUpの強力なツールを使って、録画の実用性を高めましょう。タスクへの添付ファイル、チームとのコラボレーション、検索可能な洞察のためのビデオの書き起こしなど、すべてを一箇所で行うことができます。

次に "録画 "ボタンを押すときは、やることに一生懸命なツールを使って、その時間を大切にしましょう。

/参照 https://clickup.com/signup ClickUp無料アカウント登録 /%href/

をご覧ください!