ClickUp と Salesforce を統合する方法

かつては、営業チームはドアを叩いたり、電話帳を片手にコールドコールを行って営業活動を行っていましたが、現在では、その方法は少し洗練されています。現在では、営業活動は主に顧客関係管理（CRM）ツール内で実施されています。

リードが入ってくると、新しい販売機会が CRM に取り込まれます。そこから、販売プロセスの鍵となる各フェーズやタスクに分割されます。

それがまさに、少し難しい部分になるかもしれません。

販売は孤立して行われるものではありません。仕事の一部は、必然的に社内の他の部門やチームも関わるものになります。

例：

法務チームによる NDA フォーム または契約書の確認または署名

IT 部門や専任のセキュリティチームの支援によるセキュリティレビューの提供

開発チームによる範囲の決定とレビューが必要な、カスタムソリューションを提供しています。

試用期間中にサポートチームの支援を受けて問題やバグに対処

これらは、営業における部門横断的な仕事のほんの一例です。

なぜそれが課題なのでしょうか？

一般的なコラボレーションの課題以外にも、これらの他のチームはいずれも CRM を使用していません。つまり、これらの共有タスクの割り当て、監視、コラボレーションを行うためのシステムが必要なのです。

そのために、いくつかのオプションがあります。

まず、ミーティング、チャット、電子メールを使用して、その場その場でタスクを処理することができます。これには、異なるツール間でタスクをコピー＆貼り付けすることも含まれます。営業に携わる人なら誰でも、これが不十分な解決策であることを知っています。

情報源を探すだけでミーティングに何時間も費やしたり、さまざまな場所にあるタスクを処理するために 1 日の半分を無駄にしたりすることはありません。取引の成約にはスピードが鍵となるため、これは営業チームにとって大きな障害となります。また、見込み客に対しては、プロセスを迅速かつシームレスに進めたいものです。そして、無限に続く電子メールのスレッドの落とし穴については、言うまでもありません。

2 つ目の選択肢は、1 つのツールですべてを行うことです。

ClickUp は、CRM に備わるほとんどの機能を提供しています。

CRM を格納するスペースを作成し、「CRM」というフォルダテンプレートを追加すると、構築のベースラインとして最適な環境を構築できます。ClickUp の豊富なビューにより、顧客データの表示方法を完全に制御できます。

たとえば、テーブルビューを使用してすべてのアカウント情報を一目で確認したり、ボードビューを使用して販売パイプラインのクライアントを追跡したりすることができます。

ClickUp のカスタムフィールドを使用すると、リードのステータス、会社の規模、電話番号、電子メール、LTV などの重要な CRM フィールドを追跡できます。また、ClickUp には、クライアントとのコミュニケーション、販売レポート作成、強力なデータベースの構築に必要なすべての機能が組み込まれています。

ClickUp は素晴らしいソリューションですが、特に大企業では、外部の CRM の方が望ましい場合もあり得ます。また、Salesforce などの CRM を使用しているパートナー、代理店、クライアントと仕事をする必要がある場合もあります。

そのような状況では、オプション 3：ClickUp の強力な統合 をご利用いただけます。

ClickUp を Salesforce と統合するには、Unito と Zapier の 2 つの方法があります。

以下に両方の統合機能の詳細を説明します。

Salesforce + ClickUp を Unito と統合する

Unito は、ClickUp、Salesforce、HubSpot、その他 25 以上のアプリ（その数は増え続けています）など、最も重要な仕事用ツール間の深い双方向統合を実現します。これらの統合はコード不要であるため、誰でも数分で新しいワークフローを設定できます。

Unito の ClickUp-Salesforce 統合を使用すると、Salesforce と ClickUp タスクの間に、部門間の円滑なコラボレーションに必要なすべてのフィールドを網羅した双方向のフローを作成できます。

これらのフローは、特定の情報をフィルタリングしたり、ツール間のフィールド間のマッピングをカスタマイズしたりするなど、お客様のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

Unito の統合はリアルタイムで機能するため、両方のツールの情報は常に最新の状態に保たれます。

実際の運用例

Salesforce で仕事をしているが、営業タスクを管理するためのより優れたソリューションを探していると想像してみてください。複数のアカウントに関連付けられた複数のタスクがあり、それらをすべて管理しやすい To Do リストに統合したい場合などです。

手動でコピーして ClickUp に貼り付ける代わりに、シンプルな Unito ワークフローを構築することができます。

まず、Unito にサインアップする必要があります。2 週間は完全無料で試用できます。ログインしたら、フローの構築を開始してください。

管理しているアカウントのいずれかを表す Salesforce プロジェクトを選択し、ClickUp で「やることリスト」プロジェクトを選択してください。Unito がツールを更新できるように、両方のツールを認証し、Unito にアクセス権を付与する必要があります。

完了したら、フローの方向を選択できます。ツール間で情報をやり取りしたい場合は、双方向フローのままにしておきます。

次に、自分に割り当てられたタスクだけが Salesforce から ClickUp に取り込まれるようにルールを設定します。ここでは、ユースケースに合わせて情報のフローを制限または公開することができます。

同期するタスクを決定したら、そのタスク内のどの情報を共有するかを決定できます。

すべてのフィールドを移行するか、一部のみ移行するか、どちらをご希望ですか？

たとえば、機密のクライアント情報は Salesforce に残しておきたい場合などです。また、ワークフロー全体が双方向で動作している場合でも、特定のフィールドのみ一方向で同期することを決定する場合もあります。

フィールドをマップしたら、ワークフローを開始してください。Salesforce でそのアカウントに関連する新しいタスクが割り当てられると、ClickUp の To Do リストに、対応するタスクが作成されます。

期限を含むすべてのタスク情報は、いずれかのツールで変更しても引き継がれ、同期されたままになります。このプロセスを複数のクライアントアカウントで繰り返して、Salesforce の仕事を 1 か所に自動的に統合することができます。

これは個人的な使用例ですが、Unito はチーム間のコラボレーションに使用するとその真価を発揮します。例えば、次のようなことができます。

Salesforce から直接、ClickUp の適切なチームに契約やセキュリティに関する潜在的な問題をエスカレーションできます。

Salesforce にクライアントのリクエストが記録されると、ClickUp で製品チーム向けのタスクが自動的に作成されます。

重要なクライアントの更新タスクを、あなたと請求チーム間で同期して、常にコミュニケーションを維持し、顧客離れの原因となる障害を回避しましょう。

Salesforce を離れることなく、ClickUp でマーケティングチームに資料の依頼を行うことができます。

これらは、Unito が部門間のコラボレーションをスピードアップし、時間のかかるミーティングや情報のコピー＆ペーストを不要にする例の一部にすぎません。重要なタスク情報はチームやツール間で自動的に共有されるため、販売サイクルをスピードアップすることができます。

Zapier を使用して Salesforce と ClickUp を統合する

Unito は、ツール間のコラボレーションのために双方向の情報フローが必要な場合に最適ですが、Zapier は、1 日の作業時間から時間を奪うような忙しい作業の一部を自動化する簡単な方法です。

Zapier は、何千ものコネクタを備えた自動化プラットフォームです。つまり、ClickUp と Salesforce はそのほんの一部に過ぎません。Zaps は、単純なトリガーとレスポンスのシステムで動作します。つまり、「X が起こったら、Y を実行」という仕組みです。

新しいタスクの作成ではなく、クライアントへの電話やアウトリーチに集中したい場合は、Zapier が最適です。

実際の運用例

Zapier は、他のユーザーがすでに作成した「Zaps」（レシピ）を利用するため、設定が簡単です。

ClickUp と Salesforce の場合、Salesforce で作成された商談に対して新しい ClickUp タスクを作成する、人気の Zap があります。

利用を開始するには、Zapier に登録し、ClickUp と Salesforce を認証するだけです。

そして、自動化に最適な Salesforce トリガーをお選びください。

次に、ClickUp で実現したい結果を選択してください。

最後に、アプリ間で交換するデータがあれば、そのデータを選択してください。

それが完了したら、Zap をオンにして、タスクが自動的に実行されるのを確認できます。また、他のトリガーに基づいて同様の Zap を作成することも可能です。

Salesforce に新しいレコードが追加されたら、ClickUp にタスクコメントを投稿します。

Salesforce で新しい送信メッセージを受信したら、ClickUp タスクにチェックリストを作成します。

Salesforce で特定のレコードフィールドが更新されたら、ClickUp のサブタスクを作成します。

Zapier に小さな繰り返しタスクを任せて、あなたは仕事に集中しましょう。

UnitoとZapierをいつ使用すべきか

Unitoをご利用の場合：

ClickUp と Salesforce 間で情報をやり取りしたい

チーム間の部門横断的なコラボレーション を実現したい

複数のフィールドを同時に同期し、特定の方法でフィールドをマップしたい場合

Zapierを使用する場合：

新しいリードや商談が、ClickUp でタスクの作成を自動的にトリガーするようにしたい

日々の業務を遅らせる個人作業を排除したいと考えています。

カスタムソリューションではなく、既製のソリューションをお探しの方

ClickUp で (セールス) フォースがさらに強力に

CRM が ClickUp の強力な機能以上のものを必要とする場合、Unito および Zapier Salesforce 統合は、チームやツール間のコラボレーションや自動化に役立つ強力なソリューションを提供します。

最近のウェビナーでは、ClickUp の強力な CRM 機能と Unito のシームレスな Salesforce 統合について詳しくご紹介しました。

