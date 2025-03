NotebookLM 対 ChatGPT：メモを取るならどっち？

メモにはあることが書いてあり、リサーチには別のことが書いてあり、その中間で全体像がぼやけてしまう。情報を整理し、検索し、やりとりするのに役立つ新しいツールを見つけることは、そのプロセスを圧倒的に少なくしながら、それ自体が勝利のように感じられるかもしれない。

NotebookLMとChatGPTの2つの人気オプションは、メモを取りやすくし、生産性を高めるユニークな方法を提供しています。

どちらのツールも、情報の収集、整理、利用方法を簡素化することを約束してくれる。しかし、両者は異なる方法でこの課題に取り組んでいる。

NotebookLMとChatGPTを比較し、どちらがあなたの仕事スタイルに合うか考えてみましょう。✅

60秒要約

NotebookLMは、音声要約、カスタマイズ可能な文書作成、インテリジェントな整理ツールなどの機能を提供し、研究中心のメモに最適です。

ChatGPTは、コンテンツ作成、ブレーンストーミング、ライティングに対する詳細なフィードバックに優れており、メモを取るだけでなく、様々なタスクに対応できます。

NotebookLMは学術的な資料の管理や整理に適しており、ChatGPTはクリエイティブで専門的なコンテンツ作成に適しています。

ClickUpは両者の長所を完了し、堅牢なタスク管理、AI搭載ツール、シームレスな統合を提供する生産性完了ソリューションです。

NotebookLMとは?

経由

/参照 https://notebooklm.google.com/ ノートブックLM /%href/

GoogleのNotebookLMは

/参照/ https://clickup.com/ja/blog/62367/ai-tools-for-note-taking/ AIメモツールである。 /%参照/

より効率的に情報を管理するために設計された。高度なAI機能と直感的なデザインを組み合わせ、信頼できる情報源を整理、接続、構築しやすくしています。

学生、専門家、チームのために設計されたNotebookLMは、あなたのワークフローに適応します。鍵になるアイデアをすばやく見つけ、関連するトピックを接続し、研究を深めることができます。

インテリジェントな構成とリアルタイムのサジェスチョンがあります、

/参照/ https://clickup.com/blog/how-to-use-notebook-lm/ NotebookLMを使って /%参照/

を使うことで、時間を節約し、生産性を高め、軌道に乗せることができます。

💡 Pro Tip: NotebookLMを使用する際は、不正確な回答を避け、正確な情報を確保するために、ソースのフォーマットに注意してください。

NotebookLM の機能.

NotebookLMには、メモの取り方や整理整頓を改善するための機能が備わっています。NotebookLMの特徴を見てみましょう。👇

機能その1:音声要約

/゙ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/AI-powered-audio.png メモをAIが音声で要約してくれます。 /%img/

ノートブックLM経由

NotebookLMの音声概要機能は、ドキュメントを音声ディスカッションに変え、マルチタスクをしながら鍵になる洞察を聞くことができます。

2人のAIホストがあなたの資料を要約し、重要なポイントを強調し、どんな研究論文も理解しやすく、より魅力的なものにします。

会話の焦点とトーンをカスタム設定でき、バックグラウンドで音声を再生しながらアプリ内で仕事を続けられるので、生産性が落ちません。

🤎 Fun Fact: GoogleはもともとNotebookLMに「プロジェクト・テールウィンド」というニックネームを付けていた。

機能2:回答の保存と整理

ノートブックLM経由

NotebookLMでは、貴重な回答をメモボードに保存することができます。この機能により、重要なリンク、引用、抜粋、リサーチからの洞察をピン留めして、簡単にアクセスし、整理することができます。

各回答には引用が含まれているため、元のソースをすぐに読み返し、文脈に沿ってビューすることができます。

💡 💡 プロヒント:メモの取り方を構造化したフォーマット(箇条書きや見出しなど)にすることで、メモを明瞭に保ち、後で読み返しやすくなります。一貫性を持たせることで、考えを整理し、レビューのスピードを上げることができます。

機能その3:カスタム文書作成

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Get-help-1400x701.png スタディーガイドなどの作成に役立つ /%img/

ノートブックLM経由

NotebookLMを使えば、メモを様々なフォーマットに簡単に変換できます。

情報を収集した後、NotebookLMにアウトライン、スタディガイド、プロジェクトの草稿にフォーマットするよう指示することができます。より具体的なものが必要な場合は、カスタム指示を入力できます。

作業が完了したら、ワンクリックでGoogle ドキュメントにエクスポートして、さらに編集できます。

機能その4:コンテンツをアップロードして要約する。

ノートブックLM経由

NotebookLMでは、PDF、ウェブサイト、YouTubeビデオ、Googleドキュメント、ポッドキャスト、さらには大規模なデータセットなど、様々なタイプのコンテンツをソースとしてアップロードすることができます。そして、これらの資料を分析し要約し、鍵となるトピック間の接続を引き出します。

GoogleのAIアシスタント、Gemini 1.5を搭載したこのツールは、NotebookLMを、特定のソースに適応し、必要なコンテンツに基づいて洞察を提供するリサーチアシスタントに変身させます。

NotebookLMの価格は以下の通りです。

無料

📖 Also Read:

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/69106/online-sticky-notes/ 無料オンライン付箋アプリベスト10 /%href/

ChatGPTとは?

via OpenAI

ChatGPTはOpenAIによって開発された先進的なAIチャットボットで、受け取った入力に基づいて人間のようなテキストを生成するように設計されています。

強力な大規模言語モデル(LLM)と機械学習アルゴリズムを活用し、文脈を理解し、詳細な回答を提供し、さらには様々なトピックについて会話を行います。

このツールは、インテリジェントでコンテキストを意識した回答を提供することで、学生、専門家、チームのワークフローを効率化します。さらに、ChatGPTは汎用性があり、様々なトピックを補完・強化するために使用することができます。 メモ戦略 .

🤎 Fun Fact: 2023年1月、ChatGPTは次のように拡大しました。

/に拡大しました。 https://www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users/ 月間アクティブユーザー数1億人 /を獲得。

2023年7月にスレッドがこれを上回るまで、史上最も急速に成長したアプリとなった。

ChatGPTの機能。

ChatGPTは、生産性を向上させ、アイデアを生み出し、リサーチを効率的に管理するための様々な機能を提供しています。ChatGPTを価値あるリソースにしている鍵機能の内訳は以下の通りです。👇

機能1: 研究を要約する機能

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/key-points-1400x728.png 要約や鍵のためにチャットで文書をアップロード:ノート LM vs チャット /%img/

OpenAI経由

ChatGPTはデータを素早く分析し、大量の研究を要約するのに役立ちます。

ChatGPTは、論文作成に取り組む学生や、広範なレポートを扱う専門家として、ソースをレビューし、重要なポイントを強調する明確で簡潔な要約を提供することができます。これにより、重要な詳細を見逃すことなく、品質を確保しながら時間と努力を節約できます。

機能2: コンテンツの生成と編集

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Kickstart-1400x733.png ChatGPTでライティングを始めよう /%img/

OpenAI経由

ChatGPTはコンテンツ作成のための強力なツールです。

電子メール、ブログ記事、レポート作成など、様々なフォーマットのテキストを生成することができ、学生や社会人が高品質な文章を書くためのスタートを切るのに役立ちます。

さらに、ChatGPTには編集機能があり、文法、明瞭さ、トーンなどを改善することで、あなたの仕事を洗練されたプロフェッショナルなコンテンツに仕上げることができます。

機能その3: アイデアのブレーンストーミングと問題解決

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Kickstart-1-1400x733.png ChatGPTで複雑な研究をナビゲートする:ノートブックLM vs Chatgpt /%img/

OpenAI経由

プロジェクトで斬新なアイデアが必要なとき、複雑な問題に取り組んでいるとき、ChatGPTはあなたのブレインストーミングのパートナーになります。創造的な解決策を生み出したり、研究テーマを提案したり、仕事の新しい方向性を探るのに役立ちます。

チームやプロフェッショナルは、ChatGPTがプロセスの指針となる様々な提案や洞察を提供するため、このツールを共同での問題解決に使うことができます。

🤝親切なリマインダー: ChatGPTは素晴らしいブレインストーミングツールですが、AIチャットボットは幻覚を見やすいので、その出力を検証することを忘れないでください。

機能4:パーソナライズされたフィードバックと提案

OpenAI経由

ChatGPTはあなたの仕事に合わせたフィードバックと提案を提供します。

レポート作成、プレゼンテーション、エッセイの場合、ChatGPTはあなたのコンテンツを分析し、特定の目標に基づいて改善点を提案します。この機能は、学生が課題を改善したり、専門家が成果物を改善したりする際に特に役立ち、常に最高の仕事を提出できるようにします。

ChatGPTの価格

無料

ChatGPTプラス: $20/月

* 📖あわせてお読みください:

/参照 https://clickup.com/ja/blog/63248/chatgpt-alternatives/ 20ベストChatGPT代替 /%href/

**NotebookLM 対 ChatGPT:機能を比較しました。

NotebookLMとChatGPTは、様々なニーズに対応する明確な機能を提供します。

NotebookLMがリサーチ整理と詳細要約に重点を置いているのに対し、ChatGPTはコンテンツ作成とアイデア作成に万能です。両者の機能の違いを詳しく見てみましょう。📚

(Remove markdown table separator lines as they are not applicable here.)

| コンテンツ作成(Content Creation): 研究成果に焦点を当て、電子メール、ブログ、レポートなど多様なフォーマットをサポート。

| アイデアのブレーンストーミング|研究的な文脈に優れている|多様なタスクにクリエイティブな解決策を提供する

| タスクの統合|タスク管理機能がない|基本的なタスク管理はサードパーティ製ツールと統合可能

| コラボレーション|主に個人での使用に適している|共有チャット機能でチームワークを強化できる

| 知識の保持|学術的な内容を要約するのに適した仕事|複数回のやり取りで文脈を理解する

| ドキュメントハンドリング|複雑なPDFの解析も含め、研究用PDFをうまく扱う|多様なファイルタイプを管理し、補足資料を生成できる

| カスタム出力_|限られたカスタマイズオプションしか提供しないが、特定のプロンプトや目標に合わせた応答ができる。

NotebookLMとChatGPTの比較

機能その1:要約する。

NotebookLMもChatGPTも メモを簡単にする 没入感のある音声概要とソースのマルチモーダルな理解。

機能2:メモの整理。

ツールがどのようにメモを整理するかは、生産性に大きく影響します。NotebookLMとChatGPTは異なるアプローチで、様々なニーズに対応します。

NotebookLM

NotebookLMはメモの収集と整理のための高度なツールを提供します。ユーザーは、様々なウェブソースからの回答、引用、抜粋を仮想メモボードにピン留めすることができ、すべての関連情報を簡単に手の届くところに保つことができます。

チャットGPT

ChatGPTには、収集したメモを管理したり、シームレスな文脈のために引用をソースに自動的にリンクされている専用のメモボード機能がありません。

**NotebookLM は、メモを整理・管理するための直感的なツールでリードしています。

🤎 Fun Fact: ChatGPTのユーザーベースは世界中に広がっていますが、アメリカは

/を占めている。 https://www.similarweb.com/website/chat.openai.com/#overview 14.全ユーザーの18%です。 /%href/

.

機能その3:コンテンツ作成 .

効率的なコンテンツ作成に頼る学生やプロフェッショナルにとって、どちらのツールもユニークなメリットを提供します。

NotebookLM

NotebookLMは、作成したメモをアウトラインやスタディガイドのような定義済みのフォーマットに再フォーマットすることに重点を置いています。

便利ですが、ChatGPTの幅広いコンテンツ生成オプションと比較すると、その機能はリミットです。

ChatGPT

ChatGPTは、学術論文からプロフェッショナルなプレゼンテーションまで、様々なコンテンツを作成することができます。その編集機能はまた、明確で洗練された結果を保証し、個人でもチームプロジェクトでも多目的なツールとなります。

さらに

/参照 https://clickup.com/ja/blog/72918/ai-prompt-templates/ AIプロンプトテンプレート /%href/

を使うことで、簡単に目的の出力を得ることができます。

🏆 勝者: ChatGPTは、様々な目的のためにコンテンツを作成し、洗練させることに優れています。

機能その4:コラボレーションと統合

コラボレーションと統合機能は、チームにとってツールの有効性を左右します。NotebookLMとChatGPTの比較です。

NotebookLM

NotebookLMは、ユーザーがPDF、YouTubeビデオ、Googleドキュメントなどの多様なファイルフォーマットをアップロードすることで、コラボレーションをサポートします。

これらのフォーマットにまたがる情報を処理し、リンクする機能により、チームの一元的なハブが構築されます。

ChatGPT

ChatGPTは、特定のファイルのアップロードやNotebookLMのような外部フォーマットとの直接のやり取りをネイティブサポートしていません。しかし、コンピュータや Google Drive から特定のファイルをアップロードすることはできます。

勝者:*🏆 NotebookLMは、複数のファイル形式との統合により、より優れたコラボレーショ ンツールを提供します。

📖 Also Read:

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/129307/how-does-chatgpt-work/ ChatGPTの仕事とは?ChatGPTを最大限に活用しましょう!

/%href/

NotebookLM 対 ChatGPT on Reddit

Redditのユーザーは、NotebookLMとChatGPTについて多くの意見を寄せており、彼らの洞察は、これらのツールがいかに異なるかを明らかにしています。

あるRedditor アレクサンディズム ChatGPTよりNotebookLMの方が人間的である。

OpenAIのものよりもずっと人間的で会話的だ。

/参照 https://www.reddit.com/r/Bard/comments/1frvngm/comment/lpgwoiw/?context=3 Yazzdevolepsは同意する。 /%href/

.

でも、ちょっと厄介なのは、彼らは通常、より具体的な議論にブランチすることだ......彼らが論文をどう解釈するかを予想するのは、正直、ちょっとクールだ。

その長所にもかかわらず、NotebookLMには次のようなリミットもある。

/参照 https://www.reddit.com/r/Bard/comments/1frvngm/comment/lpgwoiw/?utm_source=share&utm_medium=web3x&utm_name=web3xcss&utm_term=1&utm_content=share_button。 Redditor、RamaSchneider /%href/

.

テーブルを視覚的なグラフに変換することはできないようだ。

あるユーザー

NotebookLMのテキストをChatGPTに貼り付け、完璧なグラフを生成し、Pythonコードを提供する。

結論は?どちらのツールもユニークな強みがあり、チームを組むことで生産性を大きく変えることができます。

クリックアップはNotebookLMとChatGPTに代わる最高のツールです。

NotebookLMとChatGPTは間違いなく堅実なツールです。しかし、メモを取ったりコンテンツを作成したりすることだけにとどまらないものがあるとしたらどうでしょう?

そこで ClickUp アプリを切り替えることなく、チームメンバーとの共同作業が可能です。

ドキュメントをさらに際立たせているのは、すぐに使えるテンプレートで、思考やメモの整理が2倍簡単になります。

日々のタスクや振り返り、簡単な近況報告などを書き留めるのに最適です。

/テンプレート https://clickup.com/templates/daily-notes-t-900200039636。 ClickUp デイリーノートテンプレート /%href/

を使えば、日々の進捗を見逃すことなく把握することができます。

さらに

/参照 https://clickup.com/templates/project-note-kkmvq-6140344 ClickUp プロジェクトメモテンプレート /%href/

メモを構造化し、ブレインストーミングのアイデアからミーティングのメモまで、すべてを一箇所にまとめておくことができます。

📖あわせてお読みください。

/参照 https://clickup.com/blog/connected-ai// 接続AIがサイロをなくし、本当の仕事のための時間を節約する方法 /%href/

クリックアップのワンナップ #3: ClickUp Brain

知識・仕事のリポジトリへのクエリや管理は、ClickUp Brainを使えば簡単です。 ClickUpブレイン -ClickUpエコシステムに組み込まれているため、タスク、ドキュメント、プロジェクト、目標とのシームレスな統合が可能です。

複数のツールを使いこなす代わりに、ワークスペース内で直接AIにアクセスすることができ、ワークフローの自然な拡張機能となります。つまり、AIの提案は一般的なものだけでなく、プロジェクトやタスクの状況に合わせて調整されるのです。

複雑なプロジェクトに飛び込んだり、複数の締め切りをこなしたりしている場合、AIを活用することで、重要な洞察を強調したり、長い文書を要約したり、情報をきちんと整理したりして、読みやすく、より強力な分析を行うことができます。

Brainはコンテンツ作成も簡単です。研究論文のための複雑な議論、熟考を重ねたプロジェクトの提案書、チームの近況報告など、ニーズに合わせてクリアで洗練されたコンテンツを作成できます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain-in-Docs.gif ClickUp Brainでリサーチを要約し、重要な洞察を整理しよう。 /%img/

ClickUp Brainを使ってリサーチを要約し、重要な洞察を整理する。

アイデアを言葉にするのに苦労していませんか?Brainはあなたのスタイルに適応し、共有できるように文章を洗練させます。

アイデアがまとまったら、ClickUp Docsで草稿から直接ClickUpタスクを作成できます。これにより、仕事は常に実行可能な状態に保たれ、ブレーンストーミングから実行までシームレスに進めることができます。

正しいメモやタスクを正しいドキュメントにリンクし忘れても大丈夫。

/クリックアップ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Connected-Search-1400x788.jpg ClickUp 接続検索で必要なものをすべて数秒で検索 : Notebook LM vs Chatgpt /lmg/

クリックUp接続検索で必要なものをすべて数秒で見つける

貴重な時間を無駄にする心配はありません。

/参照 https://clickup.com/features/connected-search ClickUp 接続検索 /%href/

はすべてを瞬時に見つけます。タスク、メモ、ドキュメントから関連する結果を引き出し、完全なコンテキストを手元に残します。

💡 Pro Tip: メモを書いて忘れるだけではいけません!設定 ClickUpリマインダー 今すぐ登録して、よりスマートで統合された仕事のやり方を発見しよう。