生産性ダッシュボードの作り方

毎日ができるだけ生産的でありたい。しかし、1日が始まると、気が散る仕事と戦い、緊急の依頼をこなし、締め切りに追われることになる。

予期せぬタスクや危機をいかに効率的に処理しようとも、ワークフローを簡素化するプロセスなしには、有意義な成果を上げることは難しい。

そこで生産性ダッシュボードの登場です。

しかし、生産性ダッシュボードとは一体何なのだろうか?ダッシュボードを日常生活に導入する具体的な方法はあるのだろうか?調べてみよう!

生産性ダッシュボードとは?

簡単に言えば、リアルタイムでタスクやプロジェクトを整理し、優先順位をつけ、追跡できる統合されたデジタル・ワークスペースである。

従来のリストとは異なり、生産性ダッシュボードは日々の業務の概要を視覚的に把握することができます。カレンダー、タスクマネージャー、レポート作成システムなど、複数のソースからのデータを統合し、優先度の変化に応じて動的に更新されます。

ダッシュボードは、以下を表示するマスターチェックリストだと考えてください。 時間を節約する方法 で、適切な仕事に集中できる。

生産性ダッシュボードの目的を理解する

あなたが起業家であれ、フリーランサーであれ、リモートチームマネージャーであれ、あるいは一般的に毎日のルーチンを最適化したいと考えている人であれ、よく設計された生産性ダッシュボードはいくつかの鍵となる利点を提供します:

すべてのタスク、締め切り、優先度を1ビューで確認できるため、次に取り組むべきタスクが常にわかる

タスクを緊急度や重要度別に自動的に整理し、すぐに取り組むべきことに集中できる。

データを活用して生産性が最も高い時間帯を発見し、ピーク時に集中力の高い仕事をスケジュールできる。

生産性ダッシュボードの構築

ダッシュボードに求める鍵は、わかりやすさ、整理整頓、真の活用です。しかし、思慮深く意図的にダッシュボードを作るにはどうすればいいのでしょうか?

心配はいりません。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/197508/how-to-set-daily-goals/。 毎日の目標の設定方法 /%href/

自分の生産性のために。

1.目的とオブジェクトを定義する

これは当たり前のことのように思えるかもしれないが、一歩引いて「なぜ」このダッシュボードが必要なのかを見極める必要がある。

どんな問題を解決しようとしていますか?

例えば、先延ばしにしてしまう人は、大きなタスクを小さなステップに分解するシステムが必要かもしれません。

達成したい主な成果は何か?

学習のマイルストーン、コース、趣味などを追跡して、自己啓発に時間を投資していることを確認したいかもしれません。

生産性のギャップを解消するためにやることは?

1日の中でエネルギーが変動していることに気づき、最も生産性の高い時間を特定したいかもしれません。

何であれ、ダッシュボードを形づくる明確な目的を見つけてください。

🔮 スコープクリープ警告:誰のためにダッシュボードを作るのかを明確にしましょう。自分だけのためなら、このステップは飛ばしてください。

しかし、チーム全体のために生産性ダッシュボードを構築するのであれば、組織における彼らの正確な役割と、彼らが日常的に行っているタスクを書き出してください。彼らの生産性の障害となるものを理解し、それをどのように克服できると感じているかを把握する。

この情報は、プロセスの次のステップに貢献するのに役立ちます。

2.重要なメトリクスとデータソースを特定する

なぜ」を定義したら、生産性オブジェクトの達成に最も関連するメトリクスを定義します。

例えば、目標がタスク過多の管理である場合、アクティブなプロジェクト番号、平均タスク完了時間、タスクバックログステータスなどのメトリクスにアクセスする必要があるかもしれません。

あるいは、気が散るのを最小限に抑えるには、1日あたりのタスク切り替えの頻度、集中期間中に記録された1時間あたりの中断時間、または中断されない仕事セッションの平均期間(分単位)を追跡する。

さらに、このデータをどこから取得するかを決める。

プロジェクト管理ツールから情報を引き出すのか?使用している時間追跡アプリやコミュニケーションプラットフォームから取得するのか?レポート作成にギャップが生じないよう、データソースが信頼でき、アクセス可能であることを確認してください。

3.ダッシュボードのレイアウトと構造を地図にする。

目的と主要メトリクスを手に入れたら、ダッシュボードがどのように見えるかを視覚化しましょう。ダッシュボードは、一目で確認する必要があるものに優先順位をつけ、より良いプロバイダーを提供するように構成する必要があります。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/5591/time-management-tips/ 時間管理のヒント /%href/

.

これは、あなたを助けるための視覚的なガイドです!

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Adding-visual-elements-to-a-work-dashboard.png 仕事ダッシュボードにビジュアル要素を追加する /%img/

経由

/参照 https://www.justinmind.com/ ジャスティンマインド /参照

これを念頭に置いて、ダッシュボード内のさまざまなセクションにどのような優先順位をつけるべきか見てみましょう。

a. トップセクション

このエリアは、すぐに可視性が必要な優先度の高いアイテムに使用します。

タスクを四分位(緊急/重要、クイックウィン/効率アップ、学習/成長イニシアチブ)に分類するウィジェットでもよい。あるいは、特定のプロジェクトやフェーズでタスクが山積みになっているなど、ワークフローにおける潜在的なボトルネックにフラグを立て、積極的に対処できるようにする自動通知システム。

フィルターを使って、「優先度の高い」「クライアントからのリクエスト」「社内プロジェクト」などのタグでタスクをビューできます。

💈ボーナス:アイゼンハワーマトリックスを適用し、優先度に基づいてタスクを整理する方法を学びます。

b. 中間セクション

ダッシュボードのこの部分は、現在進行中の仕事と、長期的なパイプラインにある仕事を理解するのに役立ちます。一週間のプランニングに活用しよう。

例えば、バーンダウンチャートを使って、プロジェクト完了まであとどれくらいなのか、タイムラインと比較して視覚化することができます。

また、過去7日間の完了したタスクを折れ線グラフで追跡し、生産性の落ち込みや急上昇を確認することもできます。また、「四半期プランをチームと共有する」や「クライアントレポートを作成する」など、その週のフォーカスエリアをハイライトすることもできます。

これにより、気が散ることなくやることをこなすことができる。さらに、異なる優先度間を移動するには、クリック可能なウィジェットを使って、ハイレベルな概要(プロジェクトの完了ステータスなど)から詳細なタスクリストまでドリルダウンできるようにする。

c. 一番下のセクション

成果を振り返り、将来のプランを立てるスペースも必要です。一番下のセクションはこの目的に最適です。

生産性の高い日と低い日を示す月次タスク完了ヒートマップを統合する。プロジェクト、カテゴリー、個人目標でフィルタリングした、当月の完了したタスクのローリングログを持つのはどうだろう?

あるいは、参考メモやリソースのための独立したセクションを設けて、個人的な知識のハブにする。こうすれば

/参照 https://clickup.com/ja/blog/219971/how-to-create-a-personal-wiki/ 個人ウィキを作る /%href/

の中で

/の中に https://clickup.com/ クリックUp /参照

を使えば、重要な情報を保存・整理して簡単にアクセスできる。

💡 プロからのアドバイス: 「今日うまくいったことは?改善すべき点は?明日の最優先度は何だろう?こうすることで、一日の終わりを締めくくり、翌朝生産性の高いスタートを切るための準備を整えることができます。

どのように始めたらよいかわからない場合は、ダッシュボードのレイアウトを紙にスケッチするか、次のようなツールを使ってください。 ClickUp ホワイトボード .色分けされた形、ベクターアート、フォーマットされたテキストをドラッグ&ドロップして接続やロードマップを描くことで、タスクやアイデアをリンクされている。

ホワイトボード内に画像をアップロードしたり、ウェブリンクを追加したり、追跡可能なタスクを作成したりすることで、さらにコンテキストを増やすことができます。この柔軟性により、個人のワークフローに合ったワークスペースを作成することができます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-245.png クリックアップホワイトボード:生産性ダッシュボード /クリックアップ

クリックアップ・ホワイトボードで、コンセプトからアクションまで、より迅速に。

また、チームで仕事をする場合は、ホワイトボード上でリアルタイムに共同作業(デザイン、付箋メモ、コメントの追加など)を行い、重複や混乱を避けることができます。メンターやアカウントパートナーからのフィードバックが必要ですか?公開リンクを共有し、ビューアクセスを許可しましょう。

💈ボーナス:* ユーザーのフローを考えましょう。

朝一番にダッシュボードをどのように操作しますか?

一日をスタートさせるために、どのような情報をすぐに表示させるか?

生産性のニーズが変化しても簡単に調整できるようなモジュール式のデザインを目指しましょう。

4.仕事に適したツールを見つける

生産性ダッシュボードを構築する前に、適切なツールを選択することが重要である。シンプルなスプレッドシートから、高度にカスタマイズ可能なデータ駆動型チャートまで、選択肢はいくらでもある。

例:Google スプレッドシートは、個人の生産性タスクを追跡するのに理想的だ。シンプルなToDo、進捗トラッカー、予算表を設定できる。一方、ビジネスインテリジェンス(BI)ツールは、深いデータの可視化と分析に優れているが、学習曲線が急だ。また、日常的なタスクを素早く管理するのにも適していない。

次に

/参照 https://clickup.com/features/dashboards ClickUpダッシュボード /参照

.

このツールの優れた点は、あなたが視覚的思考をする人であろうと、リストを作る人であろうと、締め切りに追われるプランナーであろうと、あなたの生産性スタイルに合わせてカスタマイズできることです。

クリックアップでダッシュボードを作成するには、サイドバーのダッシュボードハブに移動します。

クリックアップでダッシュボードを作成するには、サイドバーのダッシュボード・ハブに移動し、「新規ダッシュボード」をクリックしてテンプレートを選択するか、ゼロから作成します。

ダッシュボードにカードを追加するには、"+ Add Cards "ボタンをクリックします。

これらのカードは、タスクステータス、時間追跡レポート、カスタムチャートなど、さまざまなメトリクスやデータの可視化を表示できます。

データソース、フィルター、ビジュアライゼーションの種類など、各カードの設定をカスタムできます。カードをドラッグ&ドロップしてダッシュボードに配置することもできます。これだけです!

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Rolling-Time-Period.gif 目標への接続を維持するClickUpダッシュボード:生産性ダッシュボード /生産性ダッシュボード

目標への接続を維持するClickUpダッシュボードの設定

を使って

/参照 https://clickup.com/features/views ClickUpのカスタムビュー /%href/

インスタンスでは、数回クリックするだけで、ToDoを視覚的な洞察に変えることができます。タスクから自動的にデータを取得し、お好みのダッシュボードビューを作成できます。

あなたは、ステージごとにタスクを整理することを好みますか?カンバンボードは、アイテムを「やること」、「進行中」、「完了」などの異なる列にドラッグ&ドロップすることができます。

カスケードビューを使って、タスクがどのように広がっているかを確認したいですか?依存関係を追加して、期日をすばやく調整できます。

/参照 https://clickup.com/features/gantt-chart-view クリックアップのガントチャートビュー /ガントチャートビュー

.

ClickUp Viewsで優先度を明確にし、集中力を高めましょう。

私の仕事はクライアントと一緒ですか?ClickUpに専用スペースを作成し、ユーザーを招待してプロジェクトの最新情報をビューしたり、フィードバックを残したり、期限を監視することができます。

以下のような機能があります。

/参照 https://clickup.com/features/chat などの機能があります。 クリックUpチャット /を利用することができます。

クリックアップチャットでは、コメントに個人(または自分自身!)をタグ付けしたり、フォローアップアクションを割り当てたり、タスクをプロジェクトにリンクさせたりすることができます。これにより、クライアントとのコミュニケーション、個人的なタスク、社内のメモを常に把握することができます。

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-464-1400x933.png ClickUp チャット:生産性ダッシュボード /イメージ

ClickUp チャットで私の仕事、勝利、やりがいを伝えよう。

AIを活用して、ダッシュボードから瞬時に洞察を得ることができます。

/参照 https://clickup.com/ai ClickUpブレイン /%href/

は、作業スペースから瞬時にデータを取得して質問に答えてくれるので、メモやファイルを探す手間が省けます。

プロジェクトのステータスを確認したいときや、過去のタスクを素早く見つけたいときなど、この機能でカバーできます。次のような機能があります。

/参照 https://clickup.com/blog/how-to-use-ai-as-a-personal-assistant// AIをパーソナルアシスタントとして使う方法 /%href/

重要なデータに素早くアクセスする。

また、定期的な個人タスク、プロジェクトドキュメント、コンテンツプランニングのテンプレートをワンクリックで生成することもできます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread_Summarization_GIF.gif ClickUp Brainのスレッド要約GIF: 生産性ダッシュボード /mg/

ClickUp Brainで正しい答えを見つけよう

🛠️ ニーズに応じてダッシュボードに最適なツールを見分ける方法

5.ダッシュボードのテスト、改良、最適化

生産性ダッシュボードの設定が完了したら、ダッシュボードをテストして最適化し、目標達成に本当に役立っているかを確認しよう。

すべてのメトリクスが正しいことを確認するために、元のデータソースとデータを照合します。合計、平均、計算フィールドを確認します。フィルター、ドロップダウン、ナビゲーションボタンがスムーズに仕事することを確認します。こうすることで、一日のプランを立てるためにダッシュボードを利用する際の不都合を防ぐことができます。

ダッシュボードの見た目がきれいで、デスクトップ、タブレット、モバイルのすべてのデバイスでうまく機能することを確認する。そうすれば、デスクでも外出先でも生産性のハブにアクセスできます。

ダッシュボードをチームと共有することはないかもしれないが、信頼できる友人やメンター、アカウンタビリティ・パートナーからフィードバックをもらうことは有益だ。あなたが見落としている改善点を発見してくれるかもしれない。

生産性ダッシュボードの鍵機能

本当に自分のためになるダッシュボードを作るには、適応性があり、洞察力に富み、効果的な機能に注目しましょう。考慮すべき点は以下の通りだ:

1.カスタマイズ性

生産性をナビゲートするアプローチは人それぞれ。

だからダッシュボードは、日々のルーチン、サイドプロジェクト、仕事の優先度などを追跡しているかどうかに関わらず、それを反映したものでなければならない。ウィジェットをドラッグ&ドロップしたり、タスクリストを色分けしたり、優先度ラベルを作成したり、ビルトインを活用することができます。 生産性テンプレート をお好みに応じて変更してください。

🌈 Did You Know:クリックアップダッシュボードは、60種類以上のカードを使ってフルカスタムできます。

スプリントの正確な表示とプランニングをお考えですか?スプリントバーンダウン/バーンアップチャートを使ってください。

すべての保留タスクをリストで見たいですか?リストビューを作成しましょう。

どこに最大の時間を費やしているかを理解するのに苦労していますか?時間エントリーを特定のタスクに簡単にリンクさせ、包括的な概要を把握できます。

ClickUpのカスタムオプションで、あなたの生産性に合ったダッシュボードを直感的に作成できます。

2.視覚化

適切なフォーマットで適切な情報にアクセスできなければ、生のデータ設定に目を通したり、様々なアプリやプラットフォームを必死に切り替えたりして時間を浪費することになる。これでは全く生産性がない。

情報は、一目で理解できる方がはるかに実用的です。ダッシュボードのデータを棒グラフ、円グラフ、テーブル、タイムラインで視覚化し、有意義な洞察と達成感を目に見える形で提供しましょう。

クリックアップダッシュボードでは、グラフや自動化フィード、凡例、ラベル、詳細なドリルダウンオプションのためのデータフィルターを追加できます。これにより、データが視覚的にモチベーションを高める進捗管理ツールに変わり、日々の生産性が向上します。

3.統合

生産性ダッシュボードは、一元化されたデータと同じくらい有用です。電子メール、プロジェクト管理ソフトウェア、分析プラットフォームなど、よく使うアプリをダッシュボードと統合することで、合理的で効率的なワークスペースを作ることができる。

ダッシュボード

/参照 https://clickup.com/integrations ClickUpのインテグレーション /参照

例:追加費用なしで1,000以上のツールと接続できます。

SlackやMicrosoft Teamsのようなコミュニケーションプラットフォームから、HubSpotやSalesforceのようなCRMまで、これらの統合は、切断されたシステム間の手動データエントリーに起因するエラーのリスクを軽減し、次のようなことを垣間見ることができます。

/を垣間見ることができる。 https://clickup.com/blog/future-of-productivity// 生産性の未来 /%href/

.

4.アクセシビリティ

結局のところ、すべてのデバイスで利用できず、利用がリミットされるようなものは作りたくない。

ダッシュボードはクラウド同期が可能であるべきで、あなたのタスクやリマインダーは、あなたの携帯電話、タブレット、またはコンピュータと一緒にあります。例えば、通勤中にスマホから進捗をチェックしたり、アポイントメントを待っている間に目標を確認したりと、マイクロモーメントも最大限に活用できる。

最高の生産性ダッシュボードは、あなたの一日の一部のように感じられ、簡単にアクセスでき、更新も簡単です。

生産性ダッシュボードを日常生活に導入する

ダッシュボードを作ったら、どうやって日常にダッシュボードを組み込めばいいのでしょうか?やることを簡単に説明します。

1.毎日、毎週の目標を設定する。

仕事に関連したものであれ、個人的な成長であれ、あるいはその両方をミックスしたものであれ、24時間あなたの進捗をサポートするタスクでダッシュボードを埋め尽くしましょう。これは、次のような場合に理想的なアプローチです。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/7381/how-to-manage-personal-tasks/ 個人タスクの管理 /%href/

を効果的に行う。

クライアントへの電子メールのフォローアップのスケジューリングのような単純な行動と、リーダーシップのためのプレゼンテーションの準備やフィットネス・ルーティンのプランのような、より大きな優先度を並べる。

一緒に

/参照 https://clickup.com/features/goals ClickUp目標 /参照

例:毎日10,000ステップを完了する、毎月特定の金額を節約するなど)。朝の日課」や「フィットネス目標」のような明確なセクションを使うことで、明確さと集中力をもたらします。

使用方法 ClickUpの週間進捗テンプレート を使えば、目標を個々のタスクに分解し、期日を割り当て、進捗をモニターすることができる。例えば、LinkedInの投稿を毎週5件作成することを目標にする場合、次のように学ぶことができます。 より速く仕事をする方法 そして、各投稿のステータスを追跡し、スケジュール通りに進める。

ClickUpの週間進捗テンプレート

2.仕事とプライベートのタスクのバランス

"仕事ばかりで遊びのないジャックは退屈な少年になる "という古いことわざを目にしたことがあるはずだ。それは本当だ。あなたは、通常のオフィスでの平凡な仕事以外に、個人的な幸福や充実感を優先させなければならない。生産性ダッシュボードがあれば、それは可能だ。

例えば、仕事の目標(クライアントとの電話など)と個人的な目標(運動や瞑想など)を含む「デイリーチェックイン」ウィジェットを設定することができる。これにより、ある分野が他の分野に影を落とすのを防ぐことができる。

ソロプレナーやリモートワーカーには ClickUp個人生産性テンプレート は、自己規律を身につけるための素晴らしいツールです。さまざまな分野のコミットを追跡し、生活のさまざまな部分を視覚的にバランスさせます。

ClickUp 個人の生産性テンプレート

このテンプレートを使えば、次のことができます:

生産性を最大化するためのタスク分析

時間とエネルギーの行き先をクリアされた概要で把握する

1日を通して休憩を取るためのリマインダーを定期的にスケジュールする

3.トレンドを研究することで、目的を持って調整する

ダッシュボードは、静的なやることリストであってはならない。その代わり、データを長期にわたって分析し、リズムやパターンを観察し、最適な結果を得るためにスケジュールを調整する。

例えば、早い時間帯が最も生産性が高く、やることリストを効率的にこなしていることに気づくかもしれない。しかし、日が経つにつれて、定期的なStandUpコールが集中力を乱し、同じレベルの集中力を維持することが難しくなる可能性がある。

ClickUpでは、タスク完了チャート、時間追跡モジュール、ワークロードビューなどのウィジェットを活用することで、個人のマイルストーン達成状況を把握することができます。これにより、あなたの仕事のペースを低下させているボトルネックを特定することができます。

プロからのヒント:*💡 可視性を高めるためにウィジェットを並べ替えたり、頻繁にアクセスするセクションにショートカットを追加するなど、ワークフローをすぐに改善できる簡単な微調整に重点を置きましょう。特定のセクションを使用していないことに気づいたら、ごちゃごちゃしないようにシンプルにするか削除することを検討しましょう。

4.ダッシュボードの更新と改善

あなたの目標、優先度、ルーチンは進化し、ダッシュボードも進化するはずです。したがって、ダッシュボードを更新する時間を数カ月ごとに設定する。例えば、最近新しい趣味を始めたのなら、その分野の進捗を追跡するセクションを追加する。

個人的なことでは、新しい毛皮の友達を飼ったばかりなら「ペットケア」のセクションを、健康に重点を置いているなら「ウェルネストラッカー」のセクションを追加することを検討してください。

仕事やサイドプロジェクトが増えてきたら、メトリクスを調整しましょう。例えば、ブログを始めたのであれば、エンゲージメント率やトラフィックの伸びといったコンテンツパフォーマンスのメトリクスを追跡するとよいでしょう。

生産性ダッシュボード導入の課題を克服しよう

たとえ 最高の生産性ツール とリソースがあっても、ダッシュボードの設定にはまだ課題がある。

1.技術的な不具合

ダッシュボードには、同期の問題や他のツールとの統合の失敗など、技術的な不具合が発生することがあります。 サードパーティのアプリや複雑な機能を追加する前に、まずダッシュボードのコア機能を強化しましょう。

解決策: ダッシュボードに一時的に障害が発生した場合、仕事を監視するためのバックアッププラン(携帯電話や紙の手帳の簡単なリストなど)を常に用意しておく。

2.日常的な使用の欠如

ダッシュボードでの仕事に慣れていない限り、チェックや更新を忘れがちだ。そのため、チェックインを習慣化するまで、毎日または週の初めにスケジュールする。ToDoにメモし、他のタスクと同じように扱う。

**ClickUpダッシュボードを使用している場合は、カスタムアラートや通知を設定して、プロジェクトやタスクの詳細を更新したり、完了したアイテムにチェックを入れたりするリマインダーを設定し、データを新鮮に保つことができます。

3.情報過多

ダッシュボードはすぐに乱雑になり、多すぎるセクション、データポイント、、ビジュアルが注意を引くために競合します。そこで、ビューするデータを高度に選択しましょう。特定のニーズに価値を与える、インパクトのあるメトリクスだけを含めるように意識的に努力しましょう。

解決策: 1ヶ月以上レビューしていない特定のKPIがあれば、それを削除する。または、あまり使用されていないウィジェットやデータ用に別の「アーカイブ」セクションを作成し、メインビューを最も必要なものに集中させ、機能疲労を防ぎましょう。

4.共有ダッシュボードに対するチームや家族の賛同

チームやメンバーで共有ダッシュボードを使用している場合、全員の賛同を得るのは面倒なことです。新しいツールを採用するのをためらったり、役に立たないと思ったりするかもしれない。熱意を高めるには、ダッシュボードに何を載せるかを選択することに人々を参加させることだ。

例:チーム設定の場合、全員に追跡してほしい鍵メトリクスやタスクを1つ挙げてもらう。例えば、チームであれば、追跡してほしい主要な指標やタスクを1つ挙げてもらい、家族であれば、共有カレンダーや家事リストといったアイテムをアドオンする。ツールに何を表示させるかについて発言権があれば、そのツールに参加する可能性が高まります。

ダッシュボードがどのように共有タスクを簡素化できるかを示す。トレーニングセッションや短いチュートリアルは、最初のためらいを最小限に抑えることができる。

生産性ダッシュボードで優先度のバランスをとる

ここに理想的なシナリオがあります:仕事始めに、すべてのタスク、締切、プロジェクトの最新情報が一元的にビューされる。土壇場で慌てたり、締め切りに間に合わなかったりするストレスはありません。これが生産性ダッシュボードの力です。

しかし、このような作業スペースを作るには、何を達成する必要があり、何を達成したいかを明確に理解し、関連するメトリクスを特定し、リアルタイムデータを統合し、ダイナミックなユーザーエクスペリエンスを確保する必要があります。

大量のデータ、レポート、パースペクティブに溺れることを避けたいのであれば、これらはダッシュボードの必需品です。幸運なことに、ClickUpは生産性ダッシュボードの要件を次のレベルに引き上げるために必要なものを備えています。目標を効果的にサポートし、ワークフローを最適化するため、仕事の拡張機能として自然に使用することができます。

さあ、何を待っているのでしょうか?

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに無料登録する /%href/

に登録し、そのメリットを体験してください。