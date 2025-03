面接が半ばに差し掛かり、自信に満ち溢れていると、突然面接官から「なぜ新しい仕事を探しているのですか?この質問は、十分に準備していても意表を突くものです。

これは単なる世間話ではなく、あなたのやる気、プロ意識、誠実さをさりげなく試されているのです。あなたがどう答えるかで、会話の続きが形づくられるのです。

この質問はそれだけではない。この質問は、あなたが候補者としてどのように見られているかを設定する機会でもあるのです。

このブログでは、この面接の質問に思慮深く答え、リハーサルと思われることなく、印象に残る答え方をおさらいします。印象づける準備はできていますか?💁

面接官の視点:採用担当者がこの質問をする理由

雇用主が「なぜ新しい仕事を探しているのか」*と尋ねるとき、雇用主はあなたの原動力、コミット度、仕事文化に合うかどうかを測ろうとしています。

この質問によって、雇用主はあなたが次の役割に何を求めているかを知ることができます。もっと成長したいのか?より健康的な仕事と生活のバランス?あるいは、より良い報酬を求めているのか?あなたの動機をミーティングすることで、あなたの目標を達成できるかどうかを確認することができます。

📌 📌 例:より高い給与があなたの主な動機である場合、雇用主は、それがあなたの意欲を維持するのか、それとも、より良いオファーが来たときに退職するのか疑問に思うかもしれません。

この質問がよく使われる他の理由を見てみましょう。📝

コミットメントの確認

新入社員の採用や研修には時間とリソースがかかるため、雇用主は頻繁に転職する候補者には当然ながら慎重になります。を重視する候補者 垂直的・水平的成長 長期的な発展が目立つ

カルチュラル・フィットの評価

採用担当者は、あなたが会社の文化にうまく適合できるかどうかを見極めたいと考えています。あなたの答えには、チームワークやコラボレーションへの理解、イノベーションやコミュニティといった会社のミッションに合致する価値が反映されていなければなりません。

将来を見据えて

将来のビジョンを持っている候補者に利息があります。会社と共に成長することを含めたキャリア目標の概要を示せば、向上心とプロフェッショナルとしての成長へのコミットメントを示すことができます。

カルチュラルフィット(文化的適合性)」という概念は1980年代に広まり、組織と性格や価値観が一致する人材を採用することが、仕事への添付ファイルや定着率の向上につながるという研究結果が出ています。

しかし、企業は差別を避けるために「カルチャー・アド」アプローチも採用している。

この質問の背後にある「理由」を理解することで、あなたに有利に働く回答を作ることができます。その方法を紹介しよう。📂

関連スキルを強調する: 役割にマッチするスキルをメンションする。

役割にマッチするスキルをメンションする。 志望動機を説明する: 給料だけでなく、なぜ新しい仕事に興味があるのかを共有する。

給料だけでなく、なぜ新しい仕事に興味があるのかを共有する。 長期的な目標を述べる: その会社で自分がどのように成長していくかを語る。

このようなアプローチで、あなたは思慮深く、有意義な貢献をする用意のあるコミットした候補者であることをアピールします。

📖 Also Read: 10の面接テンプレート:採用担当者のための質問とガイド## **How to Answer 'Why Are You Looking for New Job Opportunities?

この(中略)有名な質問に答える鍵は?現在の雇用主や過去の雇用主から逃げているように聞こえることなく、野心、価値観、新しいことへの準備を示すために、あなたの答えをフレームに入れましょう。

それでは、いくつかの戦略について説明しよう。🗒️

**1.変化を望む理由を評価する。

新しい役割を探す理由を考えるときは、今のポジションを離れるプロンプトが何なのかを振り返ってみよう。

なぜ辞めることをしたいのか?私の仕事はうまくいっていないのか?日々の課題、学習や成長の停滞、同僚とのぎくしゃくした関係はありますか?

また、キャリアの成長、好みの仕事環境、価値観など、新しい役割に何を求めているのかにも目を向ける必要があります。

正直な理由をプロバイダーすることで、採用担当者との信頼関係を築き、信用を築くことができます。

一般的な理由をいくつか見てみましょう:

レイオフ: 前の雇用主がレイオフを実施し、あなたの役割に影響を与えた。

前の雇用主がレイオフを実施し、あなたの役割に影響を与えた。 職のセキュリティ:* 現在の雇用主が財政難に直面しており、自分のポジションに不安を感じている。

現在の雇用主が財政難に直面しており、自分のポジションに不安を感じている。 より大きな責任と成長を求めている。

キャリア転換:* 長期的により良い方向性を持つ新しいフィールドや業界に軸足を移したい。職業上の目標 仕事と生活のバランス :ワークライフバランスの改善、またはより柔軟な勤務形態が必要。

長期的により良い方向性を持つ新しいフィールドや業界に軸足を移したい。職業上の目標

**2.回答準備中

次のステップは、自分のキャリアパスを振り返り、何があなたを次のステップに向かわせるのかを理解することです。

転職する

.これらの動機を応募する役割に接続し、端的な答えを用意しましょう。

以下がその方法です。🎯

過去の役割を振り返り、楽しかったこと、足りないと感じたこと、学んだことを確認する。スキル、業績、キャリア目標について考える。また、自分のキャリアの選択にパターンやテーマがあることに気づく必要があります。

転職の動機を明確にする: 前述したように、なぜ転職したいのかを知ることは、自信に満ちた明確な回答をするのに役立ちます。

前述したように、なぜ転職したいのかを知ることは、自信に満ちた明確な回答をするのに役立ちます。 役割とあなたの回答を一致させる: あなたのキャリア・ジャーニーを要約し、新しい職務を探求する動機を説明します。あなたの目標を会社の価値や使命に接続することで、回答をまとめる。

ClickUpタスク: ClickUpタスクは、以下のとおりです。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Tasks-6.png ClickUpタスクを使って、転職プロセスの様々なフェーズを反映させよう。 /%img/

ClickUpタスクを使って転職プロセスのフェーズを反映させよう

/参照 https://clickup.com/ クリックUp ClickUpタスク は仕事と個人プロジェクトを管理するためのオールインワンの生産性プラットフォームです。タスクの整理整頓に必要なすべてが揃っています。 ClickUpタスク 実績を構成し、重要なポイントをすべて取り上げるようにします。例えば、ポジションがプロジェクト管理に重点を置いている場合は、ツール、方法論、成功した課題のチェックリストを記載します。

最後に、より複雑な資格の場合は、サブタスクを活用して、具体的なリーダーシップやチームマネージャーの事例を詳述します。この方法によって、構造化された適切な面接回答を作成することができます。

**3.回答を構造化する

面接で質問に対する回答を準備する際には、正直さとプロフェッショナリズムのバランスを取ることが肝心です。また、この質問は

退団面接

.

よくある落とし穴を避けるために覚えておくべき鍵は以下の通り。⚠️

前向きに答えを組み立ててください。

キャリアアップや新しいチャレンジへの意欲を強調する。現在の雇用主や以前の雇用主を批判することは避けましょう。その代わりに、積極的なマインドを反映させるために、ポジティブなフレーズで答えましょう。

私の価値観を共有し、イノベーションを重視する組織で仕事をしたいのです」_。

認証されること。

あなたの志望動機を純粋に反映した回答を心がけましょう。認証は面接官の心に響き、より親近感のある回答になります。

例:「私は医療分野で数年間仕事をしており、患者ケアの向上に情熱を注いでいます。私は医療分野で数年働いた経験があり、患者のケアを改善することに情熱を注いでいます。御社を志望する理由は、人々の生活に変化をもたらす革新的な医療ソリューションにコミットしているからです。

今後の抱負をお聞かせください。

新しい会社や役割についてワクワクすることを共有しましょう。あなたの情熱に沿った革新的なプロジェクトで仕事をしたいという熱意を伝えることもできます。

📌 📌例:'このポジションは、私の情熱であるテクノロジーと製品開発、特にユーザーエクスペリエンスを向上させる革新的なプロジェクトに携わることができるので、とても楽しみです。

具体例を挙げてください。

漠然とした回答は準備不足と思われかねません。志望動機やキャリアへの意欲を示す具体例を用意し、回答に説得力を持たせましょう。

📌 例:_'マーケティングコーディネーターとして、ソーシャルメディアのエンゲージメントを30%向上させるキャンペーンを指揮しました。この役割は、私のスキルに合致し、ビジネス上の意思決定にデータを活用する革新的なプロジェクトを提供してくれるため、とても刺激的です。

プロからのアドバイス: 退団面接に臨む を学びの場としてとらえましょう。自分の役割のどのような点が新しい機会を求めるきっかけになったかを認識することで、将来の仕事の見通しにおける赤信号や「必需品」を見つけ、貴重な洞察を得ることができる。

サンプル回答

様々な状況に応じて、個々に合わせた回答を作成する必要があります。

さて、「なぜ転職活動をしているのか」の答え方の基本がわかったところで、次のような回答サンプルを見てみましょう:

**1.キャリアアップと成長を求めている

キャリアアップを求めている場合の回答例を紹介します:

キャリアの次のステップに進み、自分のスキルを高めたいと思っています。前職はやりがいのある仕事でしたが、もっとストレートに成長・発展できるポジションに転職する準備ができています。

私は、自分のキャリアの軌跡に沿った成長の機会と課題を提供する役割に転職したいと考えています。現在のポジションは素晴らしい基盤となっていますが、自分のスキル設定を拡大し、会社の成功により幅広く貢献する準備が整いました。

👀ボーナス:見て キャリアマップテンプレート 成長機会を探しているのなら、自分のキャリアの軌跡をマップにする。

2.情熱や利息と一致する役割を望んでいる。

自分の利息に沿った役割を望む場合の回答を見てみよう:

私の仕事と、イノベーションのような私の核となる利息とを一致させることが、私のキャリアの中で不可欠な時点にいる。プロジェクト管理と創造的な問題解決における私の専門知識を、これらの価値を優先する企業に提供し、日々より有意義な影響を与えられるようにしたいと考えています。

私は自分の役割を心から楽しんできましたが、私の情熱は健康とウェルネスの仕事にあることに気づきました。私の強みである栄養プランとチームマネージャーにより近い形で、より健康的なライフスタイルを推進するチームに貢献できる役割を探しています。

**3.会社の変化や不安定さによる異動

会社が不安定で転職したい場合の回答サンプルです:

最近の組織構造の変化や優先度の変化に伴い、自分のスキルを明確な方向性と成長へのコミットメントを持つ企業に提供する機会を求めています。

最近のリーダーシップの交代により、現在の会社の焦点は、当初私が惹かれた価値観から遠ざかっています。私は今、ミッションにコミットし、安定した共有目標に向かって貢献する機会を提供してくれる組織での役割を探しています。

**4.より良い仕事と生活のバランスを求めています。

より良い仕事と生活のバランスを求める場合の答えを見てみよう:

私の現在の役割では、要求が着実に増えており、健全なワークライフバランスを維持するのが難しくなっています。私の健康をサポートしながら、質の高い仕事を提供し続けられるポジションを探しています。バランスの取れた環境であれば、より生産性を高め、仕事に打ち込むことができると信じています。

現在のポジションでは、高い要求と長時間労働のために、バランスの取れたライフスタイルを維持することが難しくなっています。私は、ワークライフバランスを企業文化の一部として重んじる会社を探しています。そうすることで、私は有意義な貢献をし、長期的に成長できると信じているからです。

従業員が退職するときにやることである退職面接とは異なり、ステー インタビュー は、従業員がまだ会社に従事している間に実施される。ポジションの目的は、従業員の経験のポジティブな面を特定し、潜在的な問題を明らかにし、組織が従業員の成長と仕事の満足度をより良くサポートする方法を探ることである。

**How Not to Answer 'Why You Are Looking For New Job Opportunities?

転職を希望する理由をどう答えるかは、面接官のあなたに対する印象に影響します。正直であることは不可欠ですが、具体的なアプローチでは、プロ意識がない、やる気がないと思われる可能性があります。

避けるべき一般的な間違いについて見てみましょう。👇

前の雇用主の悪口を言う

現在の会社や会社の評判を批判することは、職場での衝突に建設的に対処する能力について懸念を抱かせる可能性があります。

私の仕事を評価してくれないし、やることなすこと低賃金だ。

✅ ✅ Say: 私は、仕事を評価し、それに報いる組織に入ることに興奮しています。有意義な貢献をし、成長と影響に価値を置くチームの一員になることを楽しみにしています。

同僚への不満

転職の決断を同僚のせいにしてはいけません。指をさすよりも、自分自身の成長と願望に集中するのが最善です。

チームメイトは怠け者で、私の仕事ばかりやっている。チーム全体を背負う必要のない仕事がしたい。

個人的な問題について話し合いたい。

新しい役割を求めている主な理由として、私生活での問題に言及するのは控えましょう。個人的な動機を共有しすぎると、専門的な資格や目標から焦点がずれる可能性があります。

の代わりに:*❌ 私は今、多くのことを抱えており、今の仕事は役に立ちません。ストレスを感じない仕事が必要です。

✅ Say: 私は仕事と生活のバランスをサポートするポジションを探しています。バランスの取れた環境であれば、仕事でもプライベートでもベストを尽くせます。

この質問にプロらしくない答えをしないための一番のコツは、過去の仕事の不満に焦点を当てるのではなく、将来の個人的・仕事上の目標を強調することです。

このアプローチにより、面接官はあなたの願望が新しい役割とどのように合致しているかを理解し、前向きで意欲的な候補者としてアピールすることができます。

ヒントとベストプラクティス

なぜ新しい仕事を探しているのですか」と答える際のやること、やらないことはすでに確立しています。

そこで、面接をスムーズに通過するために欠かせないヒントとベストプラクティスを見ていきましょう。💼

回答を調整する自分の答えをチャンスに直結させましょう。ユーザー中心設計に興味があり、直感的でユーザーフレンドリーなデジタル体験を創造するという貴社のミッションに貢献できるため、この役割にワクワクしています。

ボディランゲージを通して自信を示す: 婚約を示すために安定したアイコンタクトを保持し、まっすぐ座って、わずかに傾いて利息を伝え、あなたのアイデアと熱意を強化するためにオープンジェスチャーを使用します。

婚約を示すために安定したアイコンタクトを保持し、まっすぐ座って、わずかに傾いて利息を伝え、あなたのアイデアと熱意を強化するためにオープンジェスチャーを使用します。 面接官の反応に合わせる: 相手がうなずいたり、興味を示したりしたら、その点を拡大する。相手が閉じた様子であれば、返答をシンプルにする。

相手がうなずいたり、興味を示したりしたら、その点を拡大する。相手が閉じた様子であれば、返答をシンプルにする。 明るいメモで締めくくる:現在の役割に感謝し、それが次のステップへの準備になったことを表現して締めくくる。インスタンス:「ここでの経験は、次の役割で有意義な影響を与えるための準備となりました。

💡 プロからのアドバイス: 以下のような企業は、次のステップに進むための準備が整っています。 成功プランを優先する企業 は多くの場合、社内からの人材育成に力を入れています。新しい仕事を探しているのであれば、面接の際にこの点について質問することで、その会社が自分のキャリア志向に沿った成長の機会を提供しているかどうかを見極めることができる。

また、ClickUpのようなプロジェクト管理ツールを使えば、さまざまな役割に対するリサーチや回答を整理することができます。

ClickUp ドキュメントをご覧ください。

ClickUp Docsで回答やリサーチを編集・フォーマットする

クリックUpドキュメント

は面接準備のための優れたツールで、構成と柔軟性を提供する。

効率的に回答をリハーサルするために、面接でよく聞かれる質問専用のドキュメントを作成し、キャリア目標や企業知識などのカテゴリーに基づいて回答を整理することで、物事を合理的に進めることができます。

色分けされたバナーや豊富なフォーマットオプションなどの機能により、あなたの回答は視覚的に整理され、素早く見直すために重要なポイントを簡単に強調することができます。さらに、コメント機能により、メンターや同僚からのリアルタイムのフィードバックを直接文書内で受け取ることができ、建設的な意見に基づいて回答を洗練させることができます。

また、タスクとドキュメントをリンクされているため、準備の進捗を追跡することができ、解答の各部分が洗練され、完了していることを確認することができます。

バージョン履歴を使用すると、以前の草稿を再検討し、回答がどのように進化していくかを観察し、各役割の仕様に沿った状態を維持することができます。

ClickUp Brain(クリックアップブレイン

ClickUp Brainに返答の下書きを依頼する。

以下を利用することもできます。

面接準備のためのAI

. ClickUpブレイン は、面接の回答を簡単に作成し、洗練させるAI主導の強力なアシスタントです。AI Knowledge Managerのような機能により、ClickUp Brainは質問をすると、文脈に沿った適切な回答を素早く受け取ることができ、考えを整理して役割への興味を明確にするのに役立ちます。

ClickUp BrainのAI Writer for Work機能を使って、「なぜ新しい仕事を探しているのですか」という回答を下書きし、それを推敲することもできます。

新しい役割に関する情報を要約したり、他のチームのメモから詳細を引き出したりすることで、あなたの回答を会社のミッションに合わせることができます。

より簡単にするために、ClickUpは以下のような様々なテンプレートを提供しています。 クリックアップ求人検索テンプレート.このテンプレートは、必要なものをすべて1つの場所にプロバイダーすることで、求職活動を整理整頓し、常にトップでいられるようにします。様々な情報源からの求人情報の追跡を簡素化し、潜在的な役割を一元化して簡単に見つけることができます。

📖あわせてお読みください。

採用担当者のための10の人事課題と解決策

正解は「クリック」(アップ)するだけで見つかる

なぜ新しい仕事を探しているのですか」という質問に答えるのは難しいことのように感じるかもしれませんが、正しいアプローチをすれば、あなたの願望とあなたがもたらす価値を強調する機会になります。

前向きな回答を心がけ、成長に焦点を当て、新しい役割が自分の目標にどのように合致しているかを示すことを忘れずに。

ClickUpはこのプロセスを簡素化し、合理化するのに役立ちます。潜在的な雇用主に関するリサーチを整理し、パーソナライズされた回答を作成することで、求職活動を一元化します。AI機能、タスク管理ツール、カスタムテンプレートにより、締め切りを簡単に追跡し、プロセス全体を通して準備を整えることができます。

ClickUpに登録する

