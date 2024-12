アジャイルプロジェクト管理：2024年の原則、構造、手法

アジャイルプロジェクトマネジメントについて学びたいですか?

アジャイルプロジェクト管理は、プロジェクトをより小さく、管理しやすい塊に分割する最新のプロジェクト管理手法です。スプリントと呼ばれる1~2週間の間隔で、それぞれの塊に仕事をすることで、カスタマーのフィードバックを簡単に取り入れたり、プロジェクトの変更を行ったりすることができます。

その結果、多くの企業がアジャイル・アプローチを採用し始め、最も一般的な手法の1つとなっている。 プロジェクト管理方法論 今日ソフトウェア開発チームにおけるアジャイルの採用 は、2020年の37%から2021年には86%に増加した。 しかし、アジャイル・プロジェクトマネジメントとは何なのだろうか__________________________________________?

この記事には、アジャイルプロジェクト管理について知っておくべきことがすべて書かれている。

アジャイルプロジェクト管理とは何か?

アジャイルプロジェクト管理は、プロジェクトの効率性、適応性、成功率を劇的に向上させる最新のプロジェクト管理手法です。プロジェクトをスプリントと呼ばれる2週間の短い開発サイクルに分割します。

アジャイルが成功したのは、継続的なフィードバックループを作ることで、カスタマーを積極的に開発プロセスに巻き込んだからです。最近

従来のプロジェクト管理とアジャイルの違いは何ですか?

ウォーターフォールのような伝統的なプロジェクト管理手法では、最終的な成果物を納品するために数カ月(場合によっては数年)かけて一気に仕事を進める。しかしアジャイルでは、1~2週間ごとに作業ソフトウェアの継続的なリリースが行われる。

確かに、ウォーターフォールを採用すれば仕事は中断されないが、それは自分自身に全幅の信頼を置くことになる!あなたが何ヶ月も何年もかけて開発した機能のすべてをカスタマが気に入ってくれると、あなたは本当に確信しているのですか?

アジャイル技術は、変化する顧客のニーズやプロジェクトの現実に合わせて、チームがプロジェクトを素早く修正するのに役立ちます。

ウォーターフォール手法のような伝統的なプロジェクト管理手法とは異なり、アジャイルは変化を受け入れ、顧客のフィードバックやユーザーストーリーを開発プロセスに歓迎します。適応性、生産性、そして顧客志向がアジャイルの核となる側面です。

それがアジャイルと呼ばれる理由だ!

伝統的なソフトウェア開発はなぜ失敗するのか?

伝統的な手法は、予算やタイムラインを超過することがほぼ確実です。さらに、この手法で作られたソフトウェアに対するカスタマーの満足度は、常に低い。

失敗する主な理由は2つある:

1.非現実的で硬直したプラン

これが年間計画です。これをやること」。

基本的に、これが従来のソフトウェア開発の仕事だ。

A クロスファンクショナル シニアリーダーのグループは、ソフトウエアのあるべき姿を決め、タイムラインと予算を決定する。彼らはプロジェクト管理者に、次のようなものを作るように指示する。 プロジェクトプラン .

2.誤った仮定

すべてのプロジェクトは、アウトプットがどのようなものになるかというビジョンから始まる。このビジョンは、何がカスタムにとって最も有用であるかについての特定の仮定に基づいている。

しかし、それがすべてである: 仮定だ。

プロジェクト開始後、いくつかの仮定が事実と異なることが判明するかもしれません。また、プロジェクトを納品したときに、カスタマーの考えが変わるかもしれない。

そのような場合、あなたは身の毛もよだつ思いをすることになるかもしれません。

それは完全に受け入れられる反応だ。

しかし、それはまた、完全に正常なカスタマーの行動でもある。カスタマは、自分が何を望んでいるのか100%明確にすることは期待できない。

製品を体験して初めて、本当に意味のあるフィードバックができるのです。

実際、人間は自分が何を望んでいるかを予測するのは得意ではない。

何が自分にとって役に立つかをカスタマが実際に知る唯一の方法は、製品を実際に使ってみることだ。

従来の開発における一般的な課題は、顧客が何を求めているかについての仮定に基づいてツールを構築することに何ヶ月も費やしてしまうことである。

もしそれが間違っていたら?

顧客はあなたの製品を拒絶し、あなたは何百万ドルものプロジェクトの仕事を失う。

このような無駄は、企業がアジャイル手法を導入し始める前は、あまりにも当たり前だった。

数多くの受け入れテストを行うことで、アジャイルはエンドユーザーと密接に仕事をし、彼らのフィードバックに基づいてプロジェクトの方向性を変更するのに役立ちます。これは、最終製品の成功と品質に大きな違いをもたらす。

あなたは文字通り、顧客のために、顧客の手によって製品を作っているのです。

なぜ仕事を分割するのか?

プロジェクトを小さなセグメントに分割することで、各セグメントが完了したときに顧客ベースに素早くリリースすることができます。これにより、スプリントごとに顧客からのフィードバックを即座に得ることができ、必要な変更や修正を即座に行うことができます。

やること?

継続的な改善と、顧客からのフィードバックに基づく製品機能の継続的な統合により、顧客の最終的な期待にそぐわないものを提供する可能性は低くなります。さらに、変更を即座に行うことで、自己管理する自己組織化チームを作ることができる。

スプリントはどのくらいの期間ですか?

ウォーターフォールのアプローチとは異なり、アジャイルのスプリントは通常短く、2週間から4週間の間で行われる。この短いターンアラウンドタイムは、物事を迅速に進め、フィードバックをできるだけ早く実装することを保証する。

/アジャイルスプリント https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image19-2.gif 本を手に取り、どうしてそんなに速いんだと言う男 /%img/

アジャイルプロジェクト管理の利点とは?

なぜアジャイルプロジェクト管理手法がそんなに人気があるのか 不思議に思ったことはありませんか?

それは、プロジェクト管理手法が仕事だからです!

ここでは、アジャイル・プロジェクト管理手法のいくつかを詳しく見てみよう。

/参照 https://clickup.com/blog/agile/benefits-of-agile/ 多くの利点 /%href/

を得ることができる:

1.顧客満足度の向上

他の管理方法論とは異なり、高い顧客満足度がアジャイルのプロジェクトの成功メトリクスである。

アジャイルアプローチは、カスタマが何を望んでいるか、何を必要としているかを仮定するのではなく、積極的にカスタマと協力して、カスタマが満足する製品を提供する。これは、スプリントベースのアプローチによるところが大きく、プロジェクトのすべてのフェーズでユーザーストーリーや意見を受け入れるための定期的なインターバルがある。

2.より高い適応性

他のプロジェクト管理手法とは異なり、アジャイルは変化を歓迎する。

アジャイルは非常に適応性の高いプロジェクト管理手法であり、突然のプロジェクトスコープや機能の変更にも容易に対応できる!

3.オンタイムと予算

適応性により、プロジェクトチームは、プロジェクト目標に対する時間と予算の制約のトレードオフを行うための協調的な意思決定を行うことができるようになります。その結果、プロジェクトの納期が短縮され、予算内に収まるようになります。

コスト削減_ と 時間の節約?

この2つの利点について話してください。

4.より良いチームワーク

この方法論は対面でのコラボレーションを優先するため、結果的にチームワークが良くなる。みんなが積極的に協力して、カスタマーを喜ばせ、ユーザーストーリーに対応する。

さらに、スクラムミーティングはチームにとって相性を高め、懸案事項やクエリを解決するのに最適な場所です。

5.モチベーションの向上

アジャイルのスプリントベースのアプローチは、チームの士気を高めるのに最適な方法だ。小規模で短期的なプロジェクト目標にしか仕事しないので、素早く完了することができ、達成感を感じることができる。これが、より多くのスプリントをより早く完了させるモチベーションにつながる!

スプリントを完了させるためには、次のような方法がある。

プロジェクトをより短く、達成可能な成果物に分割しているので、より多くの成果物を完了することができる。そしてそれは、自分へのご褒美を増やすことを意味する。

どの企業がアジャイルプロジェクト管理に従うか?

アジャイルアプローチの人気はこの10年で爆発的に高まり、次のような分野で広く適用されている。 ソフトウェア開発仕事の管理 .

現在は

アジャイルアプローチの人気はこの10年で爆発的に高まり、次のような分野で広く適用されている。 ソフトウェア開発仕事の管理 .

現在は

フォーチュン100社(IBM)、中堅企業(Red Hat)から新興企業(ClickUp)まで。 は、Jeff SutherlandとMartin Fowlerによって作成された文書である。これは、アジャイル方法論が何を支持し、その指針が何であるかを定義する知識体系である。 1.顧客満足は常に最優先度でなければならない。そのためにやることは、早期かつ継続的なテスト駆動型の持続可能な開発である。 2.常に変化を受け入れる 製品要件 は、継続的な改善のために積極的に協力しなければならない。積極的に協力することが、顧客からのフィードバックを実施するための明確で共有された理解を得る唯一の方法である。 8.やる気のある個人を中心にプロジェクトを構築する。仕事を完了させるために必要なサポートと環境を与える。 9.直接会って会話することが、プロジェクトを共同で進めるための最も効率的な方法である。結局のところ、私たちは皆、ビデオミーティングに少し疲れているのだ。 10.最高のプロジェクト仕事は、自己組織化したチームから生まれる。チームが自分たちで管理できるようになれば、監督を必要としなくなり、プロジェクトの進捗も速くなる。 11.シンプルさは、アジャイルフレームワークの核となる要素である。シンプルさとは、一般的な管理プロセスから不必要なステップや手順を削ぎ落とすこととビューできる。 12.定期的にチームの進捗を評価することを忘れないでください。将来のスプリントとプロセスを微調整するためにこれを利用する。

これらの原則はどのように役に立ちますか?

アジャイルマニフェストは、成功する製品がどのようなものであるべきかについて、非常に明確な尺度を与えてくれる。カスタマーの欲求を満たす限り、それは良い製品である。ソフトウェア開発への持続可能な漸進的で反復的なアプローチを強調することで、あなたは泥沼にはまったり燃え尽きたりすることなく、絶え間ない変化をサポートすることができる。そうすることで、質の高い仕事を維持することができる。

チームが常にカスタムと接触しているため、顧客が製品に本当に必要としているものを誤解する可能性がない。

さらに、変化する要件に適応するプロジェクトフレームワークに従うことで、たとえ顧客が後からそのことを伝えてきたとしても、優先度の高いアイテムを最初に提供することができます。土壇場の変更要求で過呼吸になる必要はもうない!

不必要なステップやプロセスを削減することで、プロジェクトの需要の変化に対応するためのスピードアップが容易になります。

アジャイルの4つのコアバリューとは?

アジャイル手法の4つのコアバリューは以下の通りです:

/参照 #カスタムコラボレーション 顧客とのコラボレーションが鍵である。 /%href/

変化を受け入れる

ソフトウェアより個人

拡張機能付き文書よりも仕事用ソフトウェア

それぞれの内訳は以下の通り:

A. カスタマーの協力が鍵

アジャイルのマニフェストでも、契約交渉よりも顧客満足を優先している。

このアジャイルの価値観では、カスタマーを本当に満足させる唯一の方法は、テスト駆動開発プロセスにカスタマーを継続的に参加させることであるとしている。

プロジェクトチームは、製品がどのような形になっているかを実際に体験するために、日常的に顧客ベースに目を向ける必要がある。そして、顧客の推奨に従ってプロジェクトを微調整するのはチーム次第だ。

この絶え間ないコラボレーションプロセスこそが、顧客の製品要件を満たす最終製品を生み出す唯一の方法なのです。

もちろん、単純に顧客の心を読んで、彼らが何を望んでいるかを知ることもできますが、それがどれだけ成功するかはわかりません!

B. 変化を受け入れる

他のプロジェクト管理手法のほとんどは、変化をプロジェクトコストの不必要な高騰とビューしている。そのため、アジャイルは次のようなプロジェクト管理に最適な方法論となる。

/参照 https://clickup.com/teams/non-profit 非営利団体 /%href/

特に

/特に https://clickup.com/teams/events。 イベントプラン /を計画している。

!

しかし、アジャイルプロジェクトではそうはいかない。

アジャイルマニフェストは、変化こそが無駄をなくし、継続的な改善を達成する唯一の方法であると理解している。

というのも、プロジェクトに関する最初の仮定が正しくないことがしばしば判明するからだ。そして、そのような場合、プロジェクトに プロジェクト要件 そのような誤った前提のもとでは、誰も本当に欲しがらない劣悪な製品を生み出すことになる!

そうだね

/参照 https://www.nytimes.com/2020/02/11/technology/personaltech/foldable-phones-samsung.html 折りたたみ式スマートフォン /%href/

そのため、アジャイル・スプリントでは、チームに十分なレビューの機会を与えるのだ。 プロジェクト開発 の段階で、簡単に変更することができ、より高い柔軟性を提供します。

C. ソフトウェアより個人

アジャイルマニフェストの主な利点の1つは、ソフトウェア製品やプロセスよりも個人と相互作用を優先することである。

なぜか?

なぜなら、アジャイルツールやアジャイルプロセスがどんなに複雑で高度になったとしても、そこには常に人間の要素が添付されているからだ。そして、この人間的な要素こそが、カスタマーのニーズを理解し、それに適応するために不可欠なのだ。

D. 広範なドキュメントよりも仕事ソフトウェア

アジャイルは、すべてを注意深く文書化することよりも、仕事として動くソフトウェアや動くプロトタイプを納品することを優先する。

例えば、時間的な制約がある場合、アジャイルプラクティスは価値提供を重視します。つまり、将来の参考のためにやることを文書化するよりも、最終的な完成品を提供することを重視します。

なぜですか?

後で文書化することはいつでもできるが、最終製品を納品することを優先しなければ、期限に間に合わなくなる!

しかし、だからといって、このプロジェクト手法が文書化を無駄だとビューしているわけではない。ウォーターフォールアプローチのように優先順位をつけることはしないが、スプリントを見直し、最適化を図るためにはドキュメンテーションは不可欠である。

プロジェクトには、振り返って誇れるものが必要だろう?

アジャイルチームの構造とは?

アジャイルチームは通常小さな単位で構成され、プロダクト所有者が先頭に立ち、チームがカスタマーのニーズを理解するのを助ける。プロジェクトマネージャーは、開発チームのメンバーに自分の仕事を適切にやらせることを担当する。

しかし、アジャイル手法の最も優れた点は、ビジネス全体のセットアップに適応できることだ。そのため、まったく同じチームセットアップを持つ2つのアジャイル実践企業を見つけることはめったにない!

アジャイルチームがどのように仕事をするかをもっと明確にしたいですか?

異なるアジャイルプロジェクト管理手法とは?

アジャイルプロジェクト管理手法にはたくさんのバリエーションがある。

しかし、最もポピュラーなものは4つある:

/参照 #スクラム スクラム /スクラム

/スクラム #カンバン カンバン /%href/

/参照 #リーン リーン /リーン

/リーン #XP エクストリーム・プログラミング /%href/

以下はそれぞれの小さな内訳である:

1.スクラム・プロジェクト管理

スクラムプロジェクト管理は、人気のあるアジャイル開発手法である。

スクラムフレームワークの特徴は

スクラムマスター(プロジェクトマネージャー)と自己組織化されたスクラムチーム。

製品のプロジェクトライフサイクル全体をスプリントと呼ばれる個別のタイムボックスに分割すること

1週間から4週間のスプリントで仕事をするスクラムチーム

責任が重複する機能横断的なグループ

Best For:常に進化し、変化し続ける長期プロジェクト。例:ユーザーが何を望んでいるのかわからないときに、新しいソフトウェア製品を開発する。

クリックアップはスクラムが大好きです。私たちがスクラムについて書くのが好きな理由のひとつでもあります!

2.カンバン

かんばんは、ビジュアルファーストのアジャイル方法論であり、偶然にも近藤麻理恵の最新の整理術のように聞こえる。

かんばん方法論の特徴は、次のとおりである:

/参照 /ブログ?p=2181 優先順位付け /%href/ 進行中の仕事の量をすべて優先すること

常に自分の /を可視化する。 /ブログ?p=7680 ワークフロー /を可視化する。 タスクのスケジューリングと管理を簡単にするために

タイムボックスを持たない /を持たない https://clickup.com/blog/agile/sdlc-agile/ 開発ライフサイクル /%href/

Best For: 優先度が定期的に変わるプロジェクトの管理 を参照。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/25130/undefined/ カンバンボード /参照

.

3.リーンソフトウェア開発

リーンソフトウェア開発は、よく使われるもう一つのアジャイルプロジェクト管理手法である。その名前から想像がつくかもしれないが、プロジェクトから不必要な余分なものを取り除くことを目的としている。

ここでは、リーンの原則のいくつかを簡単に見てみましょう:

すべてのプロジェクトフェーズにおいて、無駄で不必要な活動を最小化する。

最終顧客に提供される価値に焦点を当て、小さな部分よりも全体を最適化する。

ソフトウェア開発ライフサイクルの簡素化と短縮化

個々のチームメンバーが自らプロジェクト活動に取り組めるようにする(ウォーターフォール型プロジェクトには通常ないことである)。

Best For:現在のプロセスを簡素化し、価値のあるものだけを提供する(可能なものすべてではない)。例:開発期間が長すぎて、ユーザーが新機能を採用しない場合、リーンの原則を使用してこれを解決する。

4.XP(エクストリーム・プログラミング)

アジャイルプロジェクト管理のエクストリームプログラミングフォームの特徴は、次のとおりである:

特にソフトウェア開発の技術的側面に焦点を当てる。

ソフトウェア開発者のために一貫したプロジェクトフェーズを設定する。

クロスファンクショナルチーム内での対面での会話を優先する。

Best For:最も複雑なソフトウェア開発プロジェクト

アジャイルプロジェクト管理はどのようにやること?

アジャイルプロジェクト管理の方法は、2つの異なるプロセスに分けることができる: プランニングとスプリントである。

ここでは、両方のステップバイステップガイドを紹介する:

1.プロジェクトプランニング

他の方法論と同様に、アジャイルプロセスはプロジェクトプランニングミーティングから始まる。

しかし、ウォーターフォールアプローチとは異なり、アジャイル手法は敏捷性と最小限の無駄を強調する。

そのため、アジャイルプランニングのフェーズは、無駄に長引いたり、詳細になるべきではありません。以下の3つのシンプルなステップに従うだけだ:

プロジェクト ビジョン・ステートメント これは、あなたのプロジェクトの範囲を簡単に説明したものです、 プロジェクトのマイルストーン と成果物。製品ビジョン、ターゲットとする製品仕様、顧客ニーズをどのように満たすかを強調する。

製品ロードマップ。

あなたの 製品ロードマップ は、製品仕様に追加する予定の機能をすべて強調します。また、それぞれの機能がどのように有益で、どのようにカスタマーの役に立つのかについてもメンションします。

ほとんどのロードマップには、各機能がいつリリースされるかの大まかなタイムラインも記載されています。

製品バックログ

A

/参照 https://clickup.com/blog/agile/product-backlog/ 生産性バックログ /%href/

には、製品ロードマップのすべてのアイテムが含まれます。しかし、これはバックログアイテムの具体的なリストではありません。ほとんどのチームは、変更が加えられたり、新しい機能が要求されたりすると、このバックログに機能を追加していきます。

ウォーターフォールの方法論とは異なり、アジャイルプロセスは変更を優先する。そのため、プロジェクトプランとバックログを変更不可能なものとビューしてはならない。むしろ、アジャイルプロジェクトが進むにつれて編集し続ける大まかな青写真として見てください。

覚えておくべき他の2つの鍵概念を紹介しよう:

リリースプラン。

各プロジェクトにはいくつかの リリースプラン を参照する。誰がどのタスクを実行する必要があるのか、そしてこのスプリントの予想タイムボックスを確認する。スプリントプランニングのフェーズでは、スプリントバックログが作成される。

バックログはプロジェクトのバックボーンです!

毎日のスクラムミーティング

毎日のスタンドアップ スクラムミーティング はスクラムフレームワークの中核をなす部分である。

このスクラムミーティングは通常15分程度の短い対面の会話で、スクラムチームに日々のステータスを報告する。

スクラム手法では、このミーティングはソフトウェアチームが前日の開発について議論し、今後のプランを立てるために毎日行うものだ。直面した障害、学んだこと、バックログへの追加について話し合う。

スプリントのレビュー。

スプリントレビューは、チームがプロジェクトスポンサー、他の利害関係者、顧客にアジャイルスプリントのプロジェクト成果物を発表するミーティングである。プロダクト所有者はここで積極的な役割を果たし、ステークホルダーやカスタムからのフィードバックを集め、それに応じてプロダクトバックログを更新する。

スプリントの振り返り。

スプリントレトロスペクティブは、各スプリントの終わりに行われます。これは、何がうまくいき、何がうまくいかなかったかを知るために、プロジェクトチームがプロセス全体を振り返る場です。最適な顧客満足を達成するために、今後のスプリントで何を変更する必要があるかを判断するための素晴らしい方法です。 スプリントレトロスペクティブについてもっと知る

3.ユーザーストーリー

アジャイル手法のもう1つの大きな要素は、仕事中の機能や製品にまつわるユーザーストーリーを作成することである。これは、開発者、プロジェクト所有者、プロダクトマネージャに、その機能を使うときにユーザーがどのように反応するかを考える共同努力を強いる。

こうすることで、カスタマーのために考えるのではなく、カスタマーの立場になって考えることになる。その結果、アジャイルチームが共感性テストで超高得点を取ったとしても、私たちは驚かないだろう!

一般的に、ユーザーストーリーは短く説明的な文章です。これは、あなたが仕事をしている機能とともにタスクの説明の中に格納することができます。

/または https://docs.clickup.com/general/list-details に格納することができます。 リストの記述に格納できます。 /のリストの説明に保存することができます。

.

ユーザーストーリーの基本例です:

<<ユーザー>>として、私は<<やること>>をして、<<達成すること>>_を実現したい。

ユーザーストーリーでは、会話は詳細な要件を書くことから、その機能がどのように使われ、何をやることができるかを議論することに変わります。

ユーザーストーリーを書くときは、「ユーザーは何をやることで、何を達成するのに役立つのか?

時には、これは様々な ユースケース .多くの場合、チームはプロジェクトやスプリントの始めに、関係するステークホルダー(プロジェクトスポンサーなど)とともに、この活動を一緒にやることになる。

アジャイル手法の障害

アジャイルプロジェクトマネージャーは最も有用な管理手法の1つであるが、アジャイル環境はすべてのチームや組織構造に適合するわけではない。

ここでは、アジャイル採用に不利な3つのケースを紹介する:

エグゼクティブチームやプロジェクトマネージャーが経験不足で、突然の変化に対応することに慣れていない場合。

あなたの会社のマネジメントチームが、文化的に、硬直した標準的な仕事プロセスで仕事をすることに慣れている場合。

ベストプラクティスを設定せず、新しいプロセスに対してワイルド・ワイルド・ウエスト的なアプローチをとっている場合。

しかし、これは、従来の組織がアジャイルプロジェクト管理環境に決して適応できないということを意味するものではない。

ここでは、アジャイル環境に備えるためにやることを3つ紹介する:

明確なプロセスを開発する。

アジャイルプロセスとプラクティスにおける一貫性のなさは、アジャイル導入の障壁のトップに選ばれた。

/に選ばれた。 https://digital.ai/resources/state-of-agile/state-of-agile-report。 State of Agile Report(アジャイルの現状レポート)において、アンケート対象者の46%がアジャイル採用の障壁のトップに選ばれた。 /%href/

.あなたの会社がアジャイル手法を取り入れるのであれば、鍵となる利害関係者を揃え、組織的なアプローチを取るようにする。

アジャイル・トレーニングと資格を検討する: .

プロジェクト管理協会(Project Management Institute)やアジャイルアライアンス(Agile Alliance)のような認定トレーニング組織は、アジャイルの考え方をブラッシュアップするために必要なアジャイルコーチングとリソースを提供してくれます。一度、考え方を身につけ、PMI-ACP試験に合格すれば、アジャイルプラクティショナー、あるいはアジャイルメンターになるために必要なものをすべて手に入れることができます。

正しいアジャイルプロジェクト管理ツールを使う:

ClickUpのようなツールは、アジャイルプロジェクト管理のために作られています。一度使い始めれば、既存の管理方法論から移行し、迅速にアジャイルプロジェクト管理手法を採用することは難しいことではありません。

/を素早く採用することができる。 https://clickup.com/blog/agile/scaled-agile-framework/ スケールされたアジャイルフレームワーク /%href/

!

結論

アジャイルプロジェクト管理が世界で最も人気のあるプロジェクト管理手法の1つであることは周知の事実である。

アジャイルプロジェクトマネジメントは、シンプルで迅速なため、チームがタスクやプロジェクトを迅速に進めることができる!

さらに、顧客からのフィードバックに応じて変化することを重視しているため、顧客に愛される製品を世に送り出すことができます。

アジャイルプロジェクト管理手法を導入したいのであれば、ClickUpのようなソフトウェアを試してみてはいかがでしょうか?

プロジェクトやスプリントを楽に管理するのに必要なものがすべて揃っています!

