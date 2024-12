AI vs. 人間が生成したコンテンツ：長所と短所

このブログ記事のリサーチ中、Googleの「実験的AI搭載ミューズ」であるVerse by Verseに、エドガー・アレン・ポー、エミリー・ディキンソン、ラルフ・ウォルドー・エマーソンのスタイルを組み合わせたロボットの想像力についての詩を書いてもらった。結果は以下の通り。

詩、文学、マーケティング、そして映画でさえも、人工知能(AI)は重要なツールとして着実に浸透しつつある。最後に数えたところでは 603人のAIライティング・アシスタントがいる。 を含む

脳。Google DocsからQuillbotまで、あらゆるライティング・ソフトウェアにAIが統合されている。

その一方で

/参照 https://www.salesforce.com/news/stories/generative-ai-statistics/ セールスフォースがアンケートしたマーケターの半数以上が /%href/

のマーケターが、仕事でジェネレーティブAIをすでに使用しているか、試している。テキスト、画像、さらにはビデオのフォームで、チームはAIを使ってコンテンツを作成している。好むと好まざるとにかかわらず、AIが生成するコンテンツはすでに人間が生成するコンテンツと共存している。

この現実を受け入れ、両者がどのように連携しているのか(あるいは連携していないのか)を理解したいと考えているなら、AI生成コンテンツの長所と短所についての入門書をここに紹介しよう。

AIコンテンツを理解する

AIコンテンツ対人間コンテンツの議論に入る前に、まずこの仕事の仕組みを理解しよう。

AIコンテンツとは何か?

AIが生成したコンテンツとは、機械学習アルゴリズムが人間の入力(プロンプトと呼ばれる)に応じて作成したテキストやメディアのことを指す。以下はその例です。 AIコンテンツ作成ツール ChatGPT、Microsoft CoPilot、Google Geminiなどのコンテンツ作成ツール。

AIが作るコンテンツはどのように仕事するのか?

AIコンテンツを作成するための典型的なユーザー・ジャーニーは以下のようになる。

ツールを選択する。

コンテンツを作成するためのAIツールを開く。ニーズ、使いやすさ、価格などに応じて、以下の番号から選ぶことができる。 AIテキストジェネレーター 現在利用可能。

AIにプロンプトを出す。

作成したいコンテンツの説明を入力する。例えば、「今晩のアイスブレーカー・イベントについてTwitterに投稿してください」とか、「ラピッド・アプリケーション開発とは何ですか?

出力を確認する。

AIは自然言語処理(NLP)技術を使って、あなたの入力を理解し、適切な応答を生成します。あなたのニーズに合っているかどうかを確認してください。

アウトプットの絞り込み

最初のドラフトをそのまま受け取る必要はありません。AIに追加の指示を与える。例えば、"これを箇条書きにする "とか、"映画の参考文献をもっと使う "とか。

アウトプットの品質をチェックする。

AIはすべてを知っているわけではありません。AIコンテンツを作成している間に、不正確な情報や幻覚を見たり、時には漫然とした文章になったりする危険性があります。ですから、徹底した品質チェックを行いましょう。

これで、AIが生成したコンテンツをどのような形であれ利用する準備は整った。AIコンテンツの最も一般的な利用方法には、以下のようなものがある。

AIコンテンツはどのように使うのか?

AIコンテンツは、人間が書く文章と同じような目的で使うことができます。例をいくつか挙げます:

ブレインストーミング:ブレーンストーミング:AIツールを使ってアイデアを出し合ったり、アウトラインや初稿を作成したりする。

コンテンツの再利用:あるフォームでコンテンツを作成したら、AIを使って他のフォームで再利用する。例:ブログ記事をAIに入力し、依頼する:

要約

メタタイトルと説明文

ソーシャルメディアへの投稿

電子メール・ニュースレターのプロモーション

検索エンジン広告

*コンテンツの拡張:多数の商品についてEコマースの説明文を書いている場合、AIは素晴らしいツールです。ブランドのトーンやスタイルに合わせて、商品ページのコンテンツを自動的に作成することができます。

翻訳:すべての言語に精通しているわけではありませんが、AIは翻訳に効果的なツールです。特に取扱説明書や字幕などの大規模なプロジェクトでは、/AIが大いに役立ちます。

これには多くの利点があります。

AI生成コンテンツを使用するメリットとデメリット

ジェネレーティブAIは、これまでにないコンテンツ作成の機会を提供する。そのメリットは、どんなデジタルツールが提供するものよりもはるかに優れている。

スケーラビリティ

AIの最大の利点は、そのスケールの大きさだ。どんなAIツールでも、どんなに複雑なトピックでも、ブログ記事全体の初稿を作成するのに2〜3秒かかる。私の仕事を想像してみてほしい!AIは24時間365日仕事ができるのだ。

効率

は、大規模なコンテンツ作成において効率的だ。しかし、人間のチームをより効率的にすることもできる。

どんなトピックでも初稿を即座に生成することで、ライターのブロックを解消する。

AIはコンテンツに仕事を与えることで、ライターの執筆時間を短縮する。

AIがスパーリング・パートナーの役割を果たすことで、人間のライターが判断することなくアイデアを探求し、アウトプットを見ることができる。

AIが必要なデータをすべて取り込むことで、リサーチにかかる時間を最小限に抑える。

スペルチェック、校正、編集により、AIは執筆プロセスのあらゆるフェーズで効率を向上させる。

SEOの向上

AIコンテンツツールは、ライターにとって最も効果的なSEOサポートです。関連するキーワードを提案してくれるだけでなく、それらをどのように記事に有機的に組み込めば、コンテンツが検索エンジンで上位に表示されるかを示してくれる。

一貫性

スタイルガイドに従う必要がありますか?一貫したトーンを維持する必要がありますか?どこにでも統一する必要があるブランドメッセージがありますか?大丈夫です。AIライティングツールを使えば、すべてのコンテンツが一貫して適切なガイドラインに従っていることを確認できます。

AIコンテンツには多くの利点がありますが、完璧ではありません。致命的なデメリットは以下の通りだ。

創造性のリミット

AIツールの核心は、さまざまなデータソースから既存のデータを取り込み、特定の質問に対する理解しやすい回答へと紡ぎ出すことである。そのため、コンテンツを作成する能力にもかかわらず、/AIはそれを訓練するために使用されるデータの境界によって制限されます。

さらに重要なことは、AIはまだ独創的なアイデアを持つことができないということだ。AIは、人間のコンテンツ・ライターに可能性の片鱗を見せることで、ひらめきを与えることはできる。しかし、AI自身はまだ想像力を働かせていない。そのため、2人の人間のコンテンツ作成者が同じツールを使って同じトピックについて書いたとしても、お互いのコピーで終わってしまうかもしれない。

品質に疑問

すべての

には、Google Geminiによるこのような免責事項がある:

ジェミニは不正確な情報を表示することがあります。

これは、AIがコンテンツ作成においてまだ信頼できないからだ。直面する可能性のある品質上の問題には、以下のようなものがある:

不正確な情報AIが事実やイベント、その他の情報を幻視する。

冗長性 :冗長性:AIがそれ自体を繰り返したり、さらに悪いことに、既存の情報を混乱させたり、誤って伝えたりする。

:冗長性:AIがそれ自体を繰り返したり、さらに悪いことに、既存の情報を混乱させたり、誤って伝えたりする。 文脈の欠如 :AIはさまざまな文化的背景のニュアンスをまだ理解していない。

:AIはさまざまな文化的背景のニュアンスをまだ理解していない。 深みの欠如 :AIが生成するコンテンツは時に浅く、新しい洞察なしに既存の、あるいは時代遅れの知識を再提示することが多い。

:AIが生成するコンテンツは時に浅く、新しい洞察なしに既存の、あるいは時代遅れの知識を再提示することが多い。 不自然な言語 :皮肉なことに、AIが生成したコンテンツは不自然で、ぎこちなく、ロボット的で、無感情であることがある。

:皮肉なことに、AIが生成したコンテンツは不自然で、ぎこちなく、ロボット的で、無感情であることがある。 剽窃:剽窃:結局のところ、AIは一般に入手可能なデータに基づいて訓練されているため、著作権や剽窃をめぐる問題はまだ非常にグレーな領域である。

人間の介入の必要性

今日のAIツールは、人間の介入なしに公開可能なコンテンツを作成することはできない。どのツールもAIのリスクを認識し、ユーザー自身が品質管理プロセスを構築することを奨励している。

つまり、AIツールを使用しても、出版に値するコンテンツに仕上げるためには、人間のライター、エディター、校正者が必要なのだ。プロセスの監督者として人間を加えることで、AIがまだ再現できていない特別な利点がもたらされる。それについては次に述べる。

人間が生成するコンテンツの利点と欠点について

AIが作成したコンテンツを測定したのと同じ尺度で、人間が書いたコンテンツも見てみよう。その最大の利点は

創造性 である:創造性:人間の書き手は、AIには決してかなわないような思慮深さ、想像力、そして自身の生活体験の一部をコンテンツに込めることが多い。

である:創造性:人間の書き手は、AIには決してかなわないような思慮深さ、想像力、そして自身の生活体験の一部をコンテンツに込めることが多い。 正確さ :正確性:人間の方が仕事の不正確さを発見しやすく、徹底的な事実確認を行いやすい。

:正確性:人間の方が仕事の不正確さを発見しやすく、徹底的な事実確認を行いやすい。 説明責任 :ライターは自分の書いた言葉に責任を持つ!

:ライターは自分の書いた言葉に責任を持つ! 批判的思考 :クリティカルシンキング:ライターはステータスに疑問を持ち、自分が見聞きしたことを批判的に評価し、AIにはできない洞察を提供する。

:クリティカルシンキング:ライターはステータスに疑問を持ち、自分が見聞きしたことを批判的に評価し、AIにはできない洞察を提供する。 文脈理解:人間は、文化的感受性、包括性、フィードバックに応じてコンテンツを調整することができる。

しかし、人間が書いたコンテンツの最大の欠点は、人間の能力にリミットされていることだ。一人のライターがやることは限られている。そして、最善の努力にもかかわらず、人間は間違いを犯す。物事を間違えたり、誤解したり、場合によってはただ単に調子が悪かったりすることもある。

だからといって、AIコンテンツが役に立たないとか、人間が作成したコンテンツは偏っていると言っているわけではない。次のセクションでは、この2つをどのように使い分けたり、ニーズに合わせて組み合わせたりできるかを見ていこう。

人間が生成したコンテンツとAIが生成したコンテンツの区別

簡単に言えば、人間が作成したコンテンツは人が書いたものです。AIが生成したコンテンツは、アルゴリズムによって書かれたものです。 しかし、今日の世界では、その区別はそれほど簡単ではありません。インスタンスンス、アウトラインのブレーンストーミングにAIを使ったとしても、コンテンツの原稿は自分で書くとしたらどうだろう?校正もライティングの一部とみなされるのだろうか?

そのような実存的な疑問は別の日に。🤷

今日は、人間が作成したコンテンツとAIが作成したコンテンツの鍵の違いに焦点を当てます。

創造性

人間は本質的に創造的である。イーリアスからTikTokに至るまで、人間の創造性は私たちの身の回りにあるあらゆるツールやテクノロジーに関係している。したがって、人間が生成したコンテンツは、AIにはできないような想像力と生の創造性を発揮する可能性を常に秘めている。

AIコンテンツは、すでに存在するものの焼き直しである。人間がスピードと出力量にリミットされるのに対し、AIは完全にオリジナルなものを生み出すことはできない。さらに、すべてのコンテンツは人間のプロンプトによって開始されるため、もし想像力が働いているとすれば、それはユーザーからもたらされたものだと言っていいだろう。

人間のライター 1️ȃ AI 0️💢 AI 0️💢 AI 0️💢 AI 0️

効率

すべてのライターは、インスピレーションを得たり、一定のクオリティのコンテンツをコンスタントに作成したりすることに苦労している。どんなに経験を積んでいても、訓練を受けていても、8時間の勤務時間内に作成できるコンテンツにはリミットがある。

AIにはそのような問題はない。あなたの身近にいるAIは、1000語のエッセイを書き上げるように頼んでも、作家のブロックを抱えることはない。ひらめきや創造性のスランプに悩まされることもない。つまり、AIが生成するコンテンツは、人間のコンテンツよりも効率的で一貫性があるのだ。

人間のライター 0️ ↪Me_203 AI 1️ ⃣(英語

ボーナス

主観性と感情の深さ

人間には生きた経験がある。階級、カースト、人種、年齢、性別、性的指向などを超えて、感情的な深みのある素晴らしい物語を作るための多数の経験がある。これはまた、人間の読者(依然として最大の読者グループである)にとって、より親しみやすく感動的なものである。

ほとんどのAIツールは、既存のデータセットで訓練されているため、独自のインテリジェンスを持っていない。そのため、ストーリーを創造する上ではやや画一的で面白みに欠ける。しかし、これは客観的であることと混同してはならない。実は、これは次に述べる全く新しい概念なのだ。

人間のライター 1️↪Me_20E3 AI ・0️⃣。

バイアス

すべての人は、経験から得た知識によってバイアスをかけられている。彼らが生み出すあらゆるコンテンツは、そうしたバイアスの生産性である。

例えば、タトゥーのある候補者はプロの環境にはふさわしくないと考えているグラフィックデザイナーは、タトゥーのある画像を作成しないかもしれません。

一方、AIは人間が作成したデータに基づいて訓練される。彼らのバイアスはアルゴリズムに反映される。

例えば、有名なインシデントがある。 AI履歴書スクリーナー 既存の従業員の履歴書を学習させたところ、趣味に野球やバスケットボールをリストアップした人には高得点を与え、ソフトボールは減点するようになった。

要するに、バイアスは人間対AIの問題ではないのだ。バイアスは生来人間的なものであり、したがってAIにも内在する。しかし、人間はそのバイアスを(自分で、あるいは上司が指摘すれば)認識し、それを取り除く仕事をすることができる。

AIは、やることを特別にプログラムする必要がある。

人間のライター 0️ ⃣ ⃣ ⃣ ⃣ AI 0️ ⃣

今日のジェネレーティブAIのあり方を考えると、人間のライティングはAIコンテンツの利点を上回ります。しかし、だからといってAIコンテンツを完全に敬遠する必要はない。実際、AIが生成する効率性は、人間の想像力、独創性、品質管理と併用することで、非常に高い価値を発揮する。

要約すると、人間が生成したコンテンツとAIが生成したコンテンツの違いは以下のようになる。

機能|AIが生成したコンテンツ|AIが生成したコンテンツ|AIが生成したコンテンツ|AIが生成したコンテンツ|AIが生成したコンテンツ|AIが生成したコンテンツ|AIが生成したコンテンツ オリジナリティ|高い可能性|非常に低い 効率性|低~中程度|非常に高い 一貫性|中程度|非常に高い 拡張性|挑戦的で高価|よりシンプルで費用対効果に優れる バイアス|あり得る|あり得る|あり得る 信頼性|クリティカル・シンキングが適用されれば高い|AIが幻覚を見たり不正確になる可能性があるため低い|可能性がある 品質|具体的で適切な例で中程度から高い|冗長でぎこちない表現で低から中程度 クリエイティブで魅力的なコンテンツ(小説、エッセイ、マーケティングコンテンツなど)|標準化された反復可能なコンテンツ(技術文書、メタディスクリプション、ビデオのトランスクリプトなど)|に最適。

人間対AI生成コンテンツ:最終決戦

人間の創造性とAIの効率性の融合」。

人間vs.AIについて熱く議論するかもしれないが、現実的には、この2つの思慮深い組み合わせがベストである。このようなバーチャル・ワークスペースが、実際にどのような結果をもたらすかを紹介しよう。

.

AIはひらめきのために、人間は付加価値のために。

現在、AIが最も得意とする用途は、ひらめきとアイデア発想である。次のようなAIライティングツールを開いてみよう。 ClickUp ドキュメント ClickUpのAIツールを使って、プロンプトを入力して初稿を書き始めるか、準備できた原稿からコンテンツを要約します。

ClickUp Brainをあなたのドキュメントに直接統合しましょう。

何から始めたらいいかわからない?試す ClickUpのコンテンツ作成テンプレート を使えば、魅力的で質の高いコンテンツを簡単に作成できます。

Bonus:

研究のためのAI、洞察のための人間

AIチャットボットは優れたリサーチアシスタントになる。の単語は何だろう」と行き詰まったことはありませんか?リサーチアシスタントがお手伝いします。編集した文書をどこに保存したか忘れましたか?接続検索がお手伝いします。プロジェクト管理ツールの組織データが必要ですか? ClickUp Brain に答えがある。

クリックアップ・ブレインは、あなたの完璧な研究アシスタントです。

しかし、レポートや企画書のコンテンツを作成する場合は、人間的な洞察力が必要です。

は、そこから洞察を得るために必要な情報を与えてくれる。

例えば、プロジェクト管理ツールは、チームが各ブログ記事を公開するのに平均2週間かかっていることを示すかもしれない。半年前の標準であった1週間から増えていると言うかもしれない。しかし、これは次のようなことを意味します:

チームのサイズが小さくなった。

チームが燃え尽きている

コンテンツの長さと質が上がった

ブログ記事の数を減らし、代わりにビデオコンテンツに注力している

このような洞察とそれに対応するアクションアイテムは、やはり考える人間からもたらされなければならない。

ところで、もしあなたがライターのチームをマネージャーしているのであれば、以下の入門書を参考にしてほしい。 コンテンツマーケティングにおけるAIの活用法 が参考になるだろう。

人間には想像力を、/AIにはスケールを。

マーケティング資料のコンテンツを例にとってみよう。公開されているコンテンツは豊富にある。ロングテールのキーワードでも数百ページのコンテンツがある。成功する組織を他と差別化するのは、そのコンテンツがいかにユニークで、魅力的で、利息があり、価値があるかだ。これには人間の想像力が必要だ。

そこから先は、AIが引き継ぐことができる。校正し、トーンやスタイルの一貫性をチェックすることができる。ソーシャルメディア、電子メール、ビデオスクリプトなどの配布資料を作成することもできる。AIはまた、さまざまな視聴者グループ向けにコンテンツを簡単にパーソナライズすることもできる。

このように、人間の創造性とAIの効率性を組み合わせることで、企業は真に優れたコンテンツを生み出すことができる。

ClickUpでコンテンツ作成プロセスを強化しよう

詩を書くために、GoogleのVerse by Verseは、詩のスタイルを選ぶこと、あなたのミューズとなる3人の著者を選ぶこと、そして最初の一行を書くことなど、いくつかのことをやる必要がある。これをやることで、AIが選択肢を与えてくれる。

重要なのは、ジェネレーティブAIは(まだ)自分でコンテンツを作成できる感覚的な存在ではないということだ。しかし、ひらめき、発想、リサーチ、スペルチェック、校正などを助けてくれる知識豊富なアシスタントである。

効率的だが、信頼性に欠ける。主観性に欠けるが、偏りもある。一貫性はあるが、品質には疑問が残る。

このような難問があるにもかかわらず、コンテンツ生成のためのAIを熱心に使用しているユーザーは、AIを賢く使えば強力なものになることを知っている。AIは、ライターの日常的なワークフローの一部として、多くのユースケースで役立つ。スタンドアップ™ミーティングの要約でも、心のこもったお別れの電子メールでも、大統領のスピーチでも、AIは何かを提供する。

ClickUpプロジェクト管理ツールに統合されたAIは、関連タスクの検索、プロジェクトに関する質問への回答、長い文書の要約、例によるアイデアの展開、作成などを支援します。 コンテンツ作成テンプレート などなど。 ClickUpを今すぐ無料でお試しください。 .