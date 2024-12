11 ベストセールスオンボーディング＆トレーニングソフトウェア 2024

現代のセールストークとは、製品をプッシュし、顧客の課題を解決することで真の価値を提供することである。それを成功させるためには、顧客のペインポイントを理解し、それをやさしく後押しする、設備の整った知識豊富なチームが必要です。

しかし、営業チームのトレーニングは簡単な仕事ではありません。セールス・トレーナーは、入社したすべてのセールスパーソンに知識を伝えることに苦労する。

そこでセールス・オンボーディング・ツールの出番となるのです。ハンズオン・トレーニングとスムーズなオンボーディングで、新入社員がすぐに活躍できるようにします。

このブログでは、ClickUpチームと私が、11種類の営業オンボーディング・トレーニング・ソフトウェアを紹介します。あなたのチームに最適な選択ができるように、これらの最高の営業オンボーディング・ツールの各機能、リミット、価格を探ります。

セールス・オンボーディング・プラットフォームで何を探すべきか?

セールスオンボーディングプラットフォームの鍵となる機能をご紹介します:

使いやすさ: プラットフォームはお気に入りのアプリのようにシンプルであるべきです。営業マネージャーはトレーニング資料を素早くアップロードでき、新入社員は操作に迷うことはないはずだ。セールス・オンボーディング・プログラムは、複雑ではなく、スムーズで的確であるべきだ。

プラットフォームはお気に入りのアプリのようにシンプルであるべきです。営業マネージャーはトレーニング資料を素早くアップロードでき、新入社員は操作に迷うことはないはずだ。セールス・オンボーディング・プログラムは、複雑ではなく、スムーズで的確であるべきだ。 カスタマイズ: 誰もが同じように学習するわけではないので、良いプラットフォームはパーソナライズされた学習パスを提供すべきである。拡張機能のある人をオンボーディングする場合でも、営業になりたての人をオンボーディングする場合でも、トレーニングはその人のニーズに合ったものであるべきです。

誰もが同じように学習するわけではないので、良いプラットフォームはパーソナライズされた学習パスを提供すべきである。拡張機能のある人をオンボーディングする場合でも、営業になりたての人をオンボーディングする場合でも、トレーニングはその人のニーズに合ったものであるべきです。 自動化 :優れたプラットフォームは、リマインダーの送信や進捗追跡などの反復タスクを処理する必要があります。そうすることで、チームは細かいタスクに煩わされることなく、製品知識の習得や営業スキルの向上に集中することができる。

:優れたプラットフォームは、リマインダーの送信や進捗追跡などの反復タスクを処理する必要があります。そうすることで、チームは細かいタスクに煩わされることなく、製品知識の習得や営業スキルの向上に集中することができる。 セールスアナリティクス: プラットフォームがセールスのパフォーマンスを追跡し、トレーニングの効果を確認することができれば最高です。

プラットフォームがセールスのパフォーマンスを追跡し、トレーニングの効果を確認することができれば最高です。 コラボレーション機能: 営業チームが分散していたり、リモートワークをしている場合は、育成を支援するプラットフォームが必要です。凝集力のあるチームマネージャー.オンボーディングをチームの努力にするために、リアルタイムのコラボレーションやリソースの簡単な共有などの機能を探してください。

さて、何を探すべきかわかったところで、これらの基本をすべてカバーする最高のセールスオンボーディングソフトウェアをチェックしてみよう!

セールス・オンボーディング・プラットフォームのベスト11

1.ClickUp(営業タスク管理とコラボレーションに最適)

ClickUpは最高の営業支援とタスクコラボレーションアシスタンスを提供します。

私の経験では、ClickUpはプロジェクトを整理するための絶対的な救世主です。 販売プロジェクトのファネルを合理化するのに役立っています。 .ClickUpはタスク管理を10倍簡単にしてくれる。

例えば、パイプラインの異なるフェーズにいる複数のクライアントを管理する営業チームをマネジメントしているとします。ClickUpを使えば、各担当者にタスクを割り当て、各案件のステータスを追跡し、リードに優先順位をつけることができます。

さらに、ClickUpのカスタマイズ可能な営業テンプレートを利用すれば、リードジェネレーションからクロージングまで、数回のクリックですべてを実行できるようになります。それでは、一緒に使ってみましょう。

クリックアップセールスオンボーディングテンプレート

ClickUp セールス・オンボーディング・テンプレート

はこんな感じ。 ClickUpセールスオンボーディングテンプレート は、営業担当者にとって大きな変化をもたらします。クリアされたプランと、目標設定やデモのスケジューリングなど重要なタスクのチェックリストがあれば、見落とされることはありません。

さらに、自動化されたワークフローにより、常に監視することなく、すべてを進めることができます。セールスオンボーディングプログラムの管理も、セールストレーニングのプランニングも、ClickUpならシームレスに行えます。

ClickUp 最大の機能

タスクマネージャー: チームの営業タスクを簡単に作成、割り当て、追跡し、全員が同じページで説明責任を果たすことができます。

チームの営業タスクを簡単に作成、割り当て、追跡し、全員が同じページで説明責任を果たすことができます。 簡単なコラボレーション: リアルタイムでチームとコラボレーションし、ファイルを共有し、コメントやメンションでコミュニケーションをとることができます。

リアルタイムでチームとコラボレーションし、ファイルを共有し、コメントやメンションでコミュニケーションをとることができます。 カスタムビュー: Accelerate client growth and customer satisfaction with クリックアップの直感的なCRM .リスト、ガント、ワークロード、カレンダーなど、チームの好みに合わせて様々なフォーマットでタスクをビューできます。

Accelerate client growth and customer satisfaction with クリックアップの直感的なCRM .リスト、ガント、ワークロード、カレンダーなど、チームの好みに合わせて様々なフォーマットでタスクをビューできます。 自動化: 自動ワークフローを設定し、タスクの割り当てや通知の送信など、繰り返しのタスクを効率化します。

自動ワークフローを設定し、タスクの割り当てや通知の送信など、繰り返しのタスクを効率化します。 **Salesforce、HubSpot、Zapierなど、お気に入りの営業ツールとClickUpを統合できます。

クリックアップのリミット

ユーザーによっては、ClickUpの拡張機能に圧倒されるかもしれない。

クリックアップの価格

Free Forever: 無料。

無料。 無制限: $7/月/ユーザー

$7/月/ユーザー ビジネス: ユーザーあたり月額12ドル

ユーザーあたり月額12ドル 企業向け: カスタム価格

カスタム価格 ClickUp Brain: 有料プランに追加すると、1ユーザーにつき月額$7でご利用いただけます。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000 件以上のレビュー)

4.7/5 (9,000 件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (4,000 件以上のレビュー)

2.Mindtickle (綿密な営業トレーニングとパフォーマンスコーチングに最適)

_経由 マインドティックル Mindtickleは、営業チームの迅速かつ効率的な立ち上げを支援するために設計された、営業オンボーディング・プラットフォームだ。私がこのプラットフォームを高く評価しているのは、カスタマイズ可能な学習パスとトレーニングプログラムを提供している点だ。

さらに、コンプライアンス・トレーニングによって、全員が軌道に乗り続けることができる。その セールスイネーブルメント機能 も効果的だ。進捗を簡単に追跡し、チームのスキルを磨き、収益ターゲットをしっかりと見据えることができる。

Mindtickle の優れた機能

セールス・イネーブルメントとトレーニング :トレーニングプログラムを提供・管理する包括的なツールにより、新人営業担当者が成功に必要な製品知識とスキルを習得できるようにします。

:トレーニングプログラムを提供・管理する包括的なツールにより、新人営業担当者が成功に必要な製品知識とスキルを習得できるようにします。 セールスコーチングリアルタイムのコーチングツールにより、営業マネージャーは継続的なフィードバックでチームを指導し、営業成績の向上につなげることができます。

会話インテリジェンス :Mindtickle は営業との会話を分析し、営業マネジャーがコミュニケーションを改善し、より早く取引を成立させるための洞察を提供します。

:Mindtickle は営業との会話を分析し、営業マネジャーがコミュニケーションを改善し、より早く取引を成立させるための洞察を提供します。 分析とダッシュボード :詳細な洞察とカスタマイズ可能なダッシュボードは、営業準備、パフォーマンス、全体的なトレーニング効果の追跡に役立ちます。

:詳細な洞察とカスタマイズ可能なダッシュボードは、営業準備、パフォーマンス、全体的なトレーニング効果の追跡に役立ちます。 営業準備インデックス:営業リーダーが営業チームの準備態勢を測定・追跡できるユニークな機能で、全員が自信を持って顧客と接する準備が整っていることを確認できます。

マインドチクルのリミット

リアルタイム分析 :リアルタイム分析: リアルタイム分析にアクセスするには、ユーザーはワークフローを離れる必要があり、生産性を妨げる可能性がある。

:リアルタイム分析: リアルタイム分析にアクセスするには、ユーザーはワークフローを離れる必要があり、生産性を妨げる可能性がある。 インターフェースインターフェイス :一部のユーザーは、インターフェイスが乱雑で、時代遅れで、直感的でないと感じている。

:一部のユーザーは、インターフェイスが乱雑で、時代遅れで、直感的でないと感じている。 学習曲線:Mindtickle の機能は複雑すぎることがあり、学習曲線が急である。

Mindtickle の価格

カスタム価格

Mindtickle 評価とレビュー

G2: 4.7/5 (2,190件以上のレビュー)

4.7/5 (2,190件以上のレビュー) Capterra: 4.8/5 (120件以上のレビュー)

*Also Read: Check out our Word、Excel、ClickUpのFreeセールスプランテンプレート10選 10倍のスピードで取引を成立させる!

3.Allego(営業コンテンツ管理と対話型コーチングに最適)

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Allego-1400x767.png コンテンツ管理のためのAllego /%img/

_経由 アレゴ セールスコンテンツ管理を強化したいですか?その点でAllegoが役立っています。私が最も評価しているのは、必要なときに適切なコンテンツを配信できる点です。

トレーニング資料を探し回ったり、製品の詳細を思い出したりする必要はもうありません。さらに、インタラクティブなコーチング機能により、このプラットフォームは、チームの関心を高め、積極的に学習させます。ユーザーフレンドリーで、営業パフォーマンスに真のインパクトを与えるように設計されています。

Allegoの主な機能

コンテンツで売り手を装備 :チームが必要な時に必要な知識に簡単にアクセスできます。

:チームが必要な時に必要な知識に簡単にアクセスできます。 Train and coach sellers :一日の中でシームレスに行われる学習で、チームがトップパフォーマーになるのを助けます。

:一日の中でシームレスに行われる学習で、チームがトップパフォーマーになるのを助けます。 売り手と買い手を接続する :バイヤーの記憶に残るカスタムで便利な体験を提供することで、チームを際立たせます。

:バイヤーの記憶に残るカスタムで便利な体験を提供することで、チームを際立たせます。 企業学習を可能にする :成功に必要なツール、知識、コンテンツを全従業員に提供します。

:成功に必要なツール、知識、コンテンツを全従業員に提供します。 会話インテリジェンスと通話分析:AIを活用し、リアルタイムの洞察と自動化されたコーチングで営業会話を強化する。

アレゴのリミット

複雑なセットアップ :特に大規模チームでは、管理者にとって時間がかかり、難しい。

:特に大規模チームでは、管理者にとって時間がかかり、難しい。 乱雑なインターフェースナビゲーションに圧倒され、管理が難しく感じることがある。

モバイルのリミット:モバイルアプリは、外出先で簡単に使用するための最適化が完了していない。

アレゴの価格

カスタム価格

Allegoの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (500件以上のレビュー)

4.7/5 (500件以上のレビュー) Capterra:レビュー数が少ない

4.Brainshark (営業準備とトレーニングコンテンツ作成に最適)

_経由 ブレインシャーク Brainsharkは、魅力的なトレーニングプログラムと詳細な準備状況スコアカードにより、チームが常に鋭敏でいられるように構築されています。このソリューションは、営業担当者の商品知識や営業ピッチの向上を支援します。

私が注目したのは、オンデマンド・トレーニングを簡単に作成・提供できることです。営業マネージャーは、新人担当者が最も重要なコースを受講するための体系的な学習パスをマップすることができます。特筆すべき機能は?Brainsharkに内蔵されたコーチングと機械分析ツールは、営業担当者がコンテンツをただ読み流すのではなく、確実に習得できるようサポートします。

Brainsharkの主な機能

準備状況スコアカード :詳細なスコアカードで進捗とパフォーマンスを追跡することで、営業チームの準備状況を可視化します。

:詳細なスコアカードで進捗とパフォーマンスを追跡することで、営業チームの準備状況を可視化します。 コンテンツオーサリング :インタラクティブなクイズや投票などを使って、魅力的で音声が豊富な独自のプレゼンテーションを作成できます。

:インタラクティブなクイズや投票などを使って、魅力的で音声が豊富な独自のプレゼンテーションを作成できます。 トレーニングおよびオンボーディング :チームのスケジュールに合わせて、オンデマンドの学習パスやコースを提供します。

:チームのスケジュールに合わせて、オンデマンドの学習パスやコースを提供します。 コーチングと練習 :ビデオアセスメント、ピアレビュー、ロールプレイ演習により、チームが鍵メッセージを習得していることを検証します。

:ビデオアセスメント、ピアレビュー、ロールプレイ演習により、チームが鍵メッセージを習得していることを検証します。 機械による分析と採点:ビデオプレゼンテーションを自動的に採点・評価し、営業担当者にリアルタイムのフィードバックを提供します。

Brainsharkの価格

カスタム価格

Brainsharkの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (570 件以上のレビュー)

4.4/5 (570 件以上のレビュー) Capterra: 4.0/5 (20+ reviews)

5.WorkRamp (従業員とカスタマーの柔軟なトレーニングに最適)

_経由 ワークランプ WorkRampは、特に従業員の学習やカスタマーエデュケーションのサポートに関して、柔軟性があると感じています。新入社員の教育?現在のチームをスキルアップさせたいですか?WorkRampのラーニングクラウドは、それを実現するセットアップを提供します。

このプラットフォームは、お客様の要件に簡単に適応します。例えば、カスタムトレーニングプログラムの構築、販売実績の追跡、既に使用している他のツールとのシームレスな統合が可能です。さらに、WorkRampのAIアシストとカスタマイズ可能な学習パスは、チームに負担をかけることなく、適切なスキルの育成に焦点を当てることができます。

WorkRamp の主な機能

収益向上 :営業準備の向上に焦点を当てた、カスタマイズされたトレーニングモジュールを営業チームに装備させることができます。

:営業準備の向上に焦点を当てた、カスタマイズされたトレーニングモジュールを営業チームに装備させることができます。 AIアシストとスキル認定 :コンテンツ作成の自動化、営業やデモピッチでの認定により生産性を向上させます。

:コンテンツ作成の自動化、営業やデモピッチでの認定により生産性を向上させます。 従業員学習クラウド :従業員学習クラウド:チームのスキルアップを迅速に行うためのツールで、継続的な学習と開発の文化を構築します。

:従業員学習クラウド:チームのスキルアップを迅速に行うためのツールで、継続的な学習と開発の文化を構築します。 コンテンツ作成とセキュリティ :高度なデータ保護でセキュリティを維持しながら、魅力的なコンテンツを簡単に作成・管理できます。

:高度なデータ保護でセキュリティを維持しながら、魅力的なコンテンツを簡単に作成・管理できます。 高度なレポート作成:トレーニングプログラムの進捗を追跡し、カスタムダッシュボードと詳細な分析で ROI を実証する

ワークランプの価格

カスタム価格

WorkRamp のリミット

カスタマイズオプションのリミット :学習パスのカスタマイズなど、一部の機能に制限があり、更新には手作業が必要です。

:学習パスのカスタマイズなど、一部の機能に制限があり、更新には手作業が必要です。 レポート作成の拡張 :チームが大きくなるにつれ、カスタマイズを追加しないと包括的なレポート作成が困難になる可能性がある。

:チームが大きくなるにつれ、カスタマイズを追加しないと包括的なレポート作成が困難になる可能性がある。 SCORMとxAPIのリミット:SCORM と xAPI の制限:SCORM コースは一貫性がなく、プラットフォームは現在 xAPI をサポートしていないため、高度なコンテンツ追跡が制限されます。

WorkRampの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (550以上のレビュー)

4.4/5 (550以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (40 件以上のレビュー)

6.Continu (シームレスな営業トレーニングとリアルタイムの進捗追跡に最適)

_経由 続き ContinuもLMS(学習管理システム)ソリューションですが、営業トレーニングをより簡単にするものです。営業チームが迅速にスピードアップし、より早く取引を成立させることができるように設計されています。

Continuを使えば、営業トレーニングプログラムの構築は簡単です。カスタムコースを簡単に作成し、すべてのトレーニング教材を1か所に保管し、担当者のパフォーマンスをリアルタイムでモニターすることができます。トレーニングを管理する個人秘書のようなもので、手間がかかりません。

Continuの主な機能

学習ワークフロー :Continuは、営業担当者が各フェーズを見逃すことなく、適切なタイミングで適切なレッスンを受けられるよう、営業トレーニングを自動化することができます。

:Continuは、営業担当者が各フェーズを見逃すことなく、適切なタイミングで適切なレッスンを受けられるよう、営業トレーニングを自動化することができます。 パーソナライズされた学習 :誰もが同じ方法で学習するわけではありません。各営業担当者、チーム、部署に合わせた学習パスを作成できます。

:誰もが同じ方法で学習するわけではありません。各営業担当者、チーム、部署に合わせた学習パスを作成できます。 リアルタイム追跡 :チームのやることを知りたいですか?Continuは進捗に関するデータをリアルタイムで提供するため、誰が販売できる状態にあり、誰がもう少し手助けを必要としているかを常に把握することができます。

:チームのやることを知りたいですか?Continuは進捗に関するデータをリアルタイムで提供するため、誰が販売できる状態にあり、誰がもう少し手助けを必要としているかを常に把握することができます。 ラーニング・ジャーニーの自動化 :Continuは、自動化された体系的なラーニングジャーニーでチームをサポートします。

:Continuは、自動化された体系的なラーニングジャーニーでチームをサポートします。 統合:チームがSalesforce、Zoom、Googleカレンダーのいずれを使用していても、Continuはすべての一般的なツールとシームレスに統合します。

Continu のリミット

ナビゲーションの問題 :コンテンツが多い場合、プラットフォーム内の移動が少し難しいというユーザーもいる。

:コンテンツが多い場合、プラットフォーム内の移動が少し難しいというユーザーもいる。 インターフェースインターフェイス :一部のユーザーは、よりモダンに見せるためにデザインを一新する必要があると考えている。

:一部のユーザーは、よりモダンに見せるためにデザインを一新する必要があると考えている。 カスタマーサポート:ほとんどのサポートは電子メールであり、ユーザーはライブチャットのような迅速なオプションがあることを望んでいる。

コンティニュー価格

カスタム価格

Continu の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (430件以上のレビュー)

4.7/5 (430件以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

7.360Learning (共同学習や仲間主導のトレーニングに最適)

_経由 360ラーニング 360Learningの可能性を試すために、1週間360Learningを利用してみた。セールス・イネーブルメントからオンボーディングまで、360Learningは営業パイプラインの管理に必要なツールを営業担当者に提供する。

360ラーニングでは、魅力的なトレーニングプログラムを作成することができる。一般的なトップダウンの講義ではなく、よりインタラクティブでチーム主導型の研修になります。その代わり、担当者は互いに学び合うことができます。リアルタイムのフィードバックにより、営業リーダーは必要なときに的確なコーチングを行うことができます。

360Learningの主な機能

実践的なコーチング :ビデオ録画、1:1フィードバック、ピアコラボレーションにより、社内コーチングを拡大し、営業トレーニングを継続的でインタラクティブなプロセスにする。

:ビデオ録画、1:1フィードバック、ピアコラボレーションにより、社内コーチングを拡大し、営業トレーニングを継続的でインタラクティブなプロセスにする。 ゲーミフィケーション :ゲーミフィケーション:達成感や健全な競争など、ゲーミフィケーション化された学習体験で営業担当者のモチベーションを維持します。

:ゲーミフィケーション:達成感や健全な競争など、ゲーミフィケーション化された学習体験で営業担当者のモチベーションを維持します。 統合:Salesforceとの統合により、営業担当者はCRMから直接トレーニングコンテンツにアクセスすることができ、ワークフローに組み込まれた学習を継続することができます。

360Learning のリミット

カスタマイズ :一部のユーザーは、特に大規模なトレーニングイニシアティブのために、プラットフォームがより多くのカスタマイズオプションを提供することができると感じている。

:一部のユーザーは、特に大規模なトレーニングイニシアティブのために、プラットフォームがより多くのカスタマイズオプションを提供することができると感じている。 カスタマーサポート :カスタマーサポート:全般的に対応が良いが、一部のユーザーはカスタマーサポートを改善する必要があると感じている。

:カスタマーサポート:全般的に対応が良いが、一部のユーザーはカスタマーサポートを改善する必要があると感じている。 検索機能:検索機能:複数のユーザーが、検索機能を改善する必要があるとメモしている。

360Learningの価格

チームプラン :ユーザーあたり月額8ドル(100ユーザーまで)

:ユーザーあたり月額8ドル(100ユーザーまで) ビジネスプラン:カスタム

360Learningの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (380+ reviews)

(380+ reviews) カペラ: 4.6/5 (390 件以上のレビュー)

8.TalentLMS (使いやすい営業トレーニングとゲーミフィケーション学習に最適)

_経由 TalentLMS TalentLMSは、営業トレーニングを簡単かつ効率的に行えるように設計されています。例えば、新しい営業担当者を採用する場合、TalentLMSを使えば、商品知識から営業テクニックまで、すべてを盛り込んだパーソナライズされたトレーニングモジュールを素早く設定することができます。

バッジやリーダーボードのようなゲーミフィケーションの要素は、楽しく競争的なエッジを追加し、担当者の関心を維持し、向上するために自らをプッシュするよう促します。リアルタイムの進捗追跡により、成績優秀者や追加コーチングが必要な担当者を素早く特定することができます。

TalentLMS の主な機能

オンデマンド学習: チームの都合の良い時に自由に学習できます。休憩時間やクライアント通話 の合間など、自分のスケジュールに合わせて営業コース、クイズ、ビデオにアクセスできます。

チームの都合の良い時に自由に学習できます。休憩時間やクライアント通話 の合間など、自分のスケジュールに合わせて営業コース、クイズ、ビデオにアクセスできます。 ポイント、バッジ、リーダーボードで学習プロセスに楽しさを追加します。これにより、チームの学習意欲を維持し、スキルの向上を図ることができます。

詳細なレポート作成と分析:何がうまくいっているのか、どこに改善が必要なのかを浮き彫りにするリアルタイムのレポートで、チームがどのように進捗しているかを追跡します。

TalentLMS のリミット

カスタマイズ機能: 一部のユーザーは、大量のアクションや証明書の割り当てにもっと柔軟性があれば良いと感じています。

一部のユーザーは、大量のアクションや証明書の割り当てにもっと柔軟性があれば良いと感じています。 ユーザーエクスペリエンス: インターフェースが少し古く感じることがあり、近代化の恩恵を受ける可能性がある。

インターフェースが少し古く感じることがあり、近代化の恩恵を受ける可能性がある。 サポートの可用性:* 下位プランのユーザーは、ライブチャットや電話サポートのような、より直接的なコミュニケーションオプションの必要性を感じるかもしれません。

下位プランのユーザーは、ライブチャットや電話サポートのような、より直接的なコミュニケーションオプションの必要性を感じるかもしれません。 クイズ機能は、魅力的で多様な問題タイプを作成するために、より多様で柔軟性を提供することができます。

タレントLMSの価格

コアプラン :69ドル/月

:69ドル/月 成長プラン :109ドル/月

:109ドル/月 プロプラン :139ドル/月

:139ドル/月 エンタープライズプラン:カスタム価格

TalentLMSの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (720+ reviews)

4.6/5 (720+ reviews) Capterra: 4.7/5 (530 件以上のレビュー)

iSpring Learn (迅速なオンボーディングと営業スキルアップに最適)

_経由 iSpringを学ぶ iSpring Learnは、チームのモチベーションを維持しながら、実践的なトレーニングを迅速に提供するプラットフォームを探しているなら、良い選択です。効果的な

/iSpring Learnは https://clickup.com/ja/blog/67648/undefined/ オンボーディングソフトウェア /%href/

スキル開発、資格取得を不必要に複雑にすることなく行うことができます。

iSpring Learnは、ゼロからトレーニングプログラムを構築することも、既存のプログラムを拡張することもできます。このプラットフォームの設定は、特に複数の責任を管理する管理者にとって、わかりやすい使用方法です。さらに、自動化されたリマインダーとライブパフォーマンス追跡により、チームの進捗を簡単に監視できます。

iSpring Learnの主な機能

コンテンツ管理: 様々なタイプのコンテンツをアップロードし、構造化された学習パスに簡単に整理することができます。

様々なタイプのコンテンツをアップロードし、構造化された学習パスに簡単に整理することができます。 学習追跡: コースと評価を組み合わせて、柔軟でステップバイステップの学習パスにすることができます。

コースと評価を組み合わせて、柔軟でステップバイステップの学習パスにすることができます。 SCORMコンプライアンス: SCORM 1.2および2004を完全にサポートし、外部コンテンツとのシームレスな互換性を実現します。

SCORM 1.2および2004を完全にサポートし、外部コンテンツとのシームレスな互換性を実現します。 リアルタイムレポート作成: 進捗状況や改善点を追跡するための詳細なパフォーマンスメトリクスにアクセスします。

進捗状況や改善点を追跡するための詳細なパフォーマンスメトリクスにアクセスします。 Gamification: ポイント、バッジ、リーダーボードによる切磋琢磨でチームのモチベーションを高めます。

iSpring Learnのリミット

カスタマイズのリミット: ブランディングは可能ですが、より詳細なレイアウトのカスタマイズはできません。

ブランディングは可能ですが、より詳細なレイアウトのカスタマイズはできません。 翻訳ツール: 内蔵の翻訳ツールはありません。多言語コンテンツにはサードパーティの統合が必要です。

内蔵の翻訳ツールはありません。多言語コンテンツにはサードパーティの統合が必要です。 複数の組織を管理する場合、SSO 機能は制限される可能性がある。

ロールプレイング機能: ロールプレイング・シミュレーションには iSpring Suite Max が必要であり、コストが増加する可能性がある。

iSpring Learnの価格

スタートプラン :ユーザーあたり3ドル/月、年額課金

:ユーザーあたり3ドル/月、年額課金 ビジネスプラン :ユーザーあたり月4ドル、年額課金

:ユーザーあたり月4ドル、年額課金 カスタムプラン:企業またはオンプレミス・インストールが必要な場合

iSpring Learnの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (90 件以上のレビュー)

4.6/5 (90 件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (140 件以上のレビュー)

10.SmartWinnr (営業パフォーマンスとエンゲージメント向上に最適)

_経由 スマートウィン SmartWinnrは、リアルタイムのコンテスト、インセンティブ追跡、ビデオコーチングを1つのプラットフォームに統合し、セールスパフォーマンスへの現代的なアプローチを提供する。

SmartWinnrを使えば、営業プロセス全体をゲーム化することができます。コンテストの追跡、外出先でのコーチング、インセンティブプランの管理など、SmartWinnrは営業を競争的で魅力的な体験に変えます。

SmartWinnr の営業チーム向けベスト機能

セールスコンテスト :長期的なコンテスト、その場でのチャレンジ、または地域トーナメントで競争を盛り上げましょう。担当者は外出先でもランキングを確認でき、モチベーションを高く保つことができます。

:長期的なコンテスト、その場でのチャレンジ、または地域トーナメントで競争を盛り上げましょう。担当者は外出先でもランキングを確認でき、モチベーションを高く保つことができます。 営業インセンティブ :SmartWinnrの式ビルダーで複雑な報酬プランを簡素化。ペイアウト構造の管理、照合の自動化、例外処理も簡単です。

:SmartWinnrの式ビルダーで複雑な報酬プランを簡素化。ペイアウト構造の管理、照合の自動化、例外処理も簡単です。 ビデオコーチング :担当者はピッチを録画し、即座にフィードバックを得て、パフォーマンスを向上させることができます。スキルを磨き、自信をつける簡単な方法です。

:担当者はピッチを録画し、即座にフィードバックを得て、パフォーマンスを向上させることができます。スキルを磨き、自信をつける簡単な方法です。 AIロールプレイ :リアルタイムのAIロールプレイにより、リアルな環境で営業シナリオを練習し、スキルを磨くことができます。

:リアルタイムのAIロールプレイにより、リアルな環境で営業シナリオを練習し、スキルを磨くことができます。 スマートフィード:一口サイズのマイクロラーニングで主要な製品知識や市場インサイトを提供し、チームに常に情報を提供し、準備を整えます。

SmartWinnr のリミット

厳しいカスタマイズリミット :SmartWinnrには機能が満載されていますが、特に管理者のダッシュボードやレポート作成に関しては、カスタマイゼーションの面で少し厳しいと感じるかもしれません。

:SmartWinnrには機能が満載されていますが、特に管理者のダッシュボードやレポート作成に関しては、カスタマイゼーションの面で少し厳しいと感じるかもしれません。 複雑な初期セットアップ:特にユーザーグループの設定や詳細なコーチングプランを設定する際、管理者は最初の学習曲線が険しいと感じるかもしれない。

SmartWinnr の価格

カスタム価格

SmartWinnr の評価とレビュー

G2: 4.9/5 (200件以上のレビュー)

4.9/5 (200件以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

11.Trainual (従業員トレーニングの効率化と知識の一元化に最適)

_経由 鉄道 終わりのないPDF、電子メール、時代遅れのスプレッドシートは忘れましょう。Trainualは、貴社のすべての手順、タスク、情報を一つのプラットフォームに整理します。

誰が何を知っているのか、チームが必要なトレーニングを完了したのか、もう推測する必要はありません。Trainualは、小規模ビジネスにも拡大中の企業にも最適なソリューションです。

Trainual 最大の機能

AI-powered documentation :新しいトレーニング資料をクイック作成、または既存のドキュメント、PDF、ビデオをアップロードします。部署、役割、場所ごとにすべてを整理し、簡単にアクセスできます。

:新しいトレーニング資料をクイック作成、または既存のドキュメント、PDF、ビデオをアップロードします。部署、役割、場所ごとにすべてを整理し、簡単にアクセスできます。 オンボーディングの自動化 :役割ごとにトレーニングを割り当て、進捗を簡単に追跡します。Trainualは、新入社員が初日から必要なものを確実に習得できるようにします。

:役割ごとにトレーニングを割り当て、進捗を簡単に追跡します。Trainualは、新入社員が初日から必要なものを確実に習得できるようにします。 インタラクティブな学習パス :ビデオ、クイズ、カスタムパスで魅力的なトレーニングを作成します。完了率を追跡することで、全員を軌道に乗せることができます。

:ビデオ、クイズ、カスタムパスで魅力的なトレーニングを作成します。完了率を追跡することで、全員を軌道に乗せることができます。 一元化されたナレッジベース:会社のポリシー、プロセス、FAQをすべて1つの場所に保存します。AIを活用した検索機能により、即座に回答が得られます。

Trainual のリミット

カスタマイズのリミット :ユーザーによっては、ドキュメントのフォーマットやフォントオプションが少し制限されていると感じる人もいます。

:ユーザーによっては、ドキュメントのフォーマットやフォントオプションが少し制限されていると感じる人もいます。 大規模チームのための学習曲線:大規模チーム向けのコンテンツ構成には時間がかかるかもしれませ んが、カスタマーサポートは迅速に対応してくれます。

Trainual 価格

小規模プラン :月額249ドル(従業員25名まで)

:月額249ドル(従業員25名まで) 中規模プラン :月額$279(従業員50名まで)

:月額$279(従業員50名まで) グロースプラン :419ドル/月(従業員100名まで)

:419ドル/月(従業員100名まで) カスタム価格:従業員101人以上の組織で利用可能

Trainual の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (700件以上のレビュー)

4.7/5 (700件以上のレビュー) Capterra: 4.8/5 (450+ reviews)

セールストレーニングにClickUpをご利用ください。

最高のセールス・オンボーディング・エクスペリエンスは、価値作成とコラボレーションに重点を置いたツールから生まれる。11のツールをレビューしたが、それぞれに強みがあり、個々の営業チームの要件により適している。

営業トレーニング・ソフトウェアには、「1つのサイズですべて対応できる」というものはないのだ。

しかし、ClickUpは、セールス・オンボーディングからプロジェクト管理まで、すべてがひとつ屋根の下に構築された、夢のようなツールだ。ClickUpの強力なタスク管理機能、コラボレーションツール、自動化、AIを活用した洞察により、ユーザーは簡単に営業パイプラインを管理することができます。

タスクの割り当て、案件の追跡、AI機能によるリアルタイムのインサイト収集など、ClickUpは営業オンボーディングプロセスを向上させる柔軟性とパワーを提供します。

もっと売る準備はできていますか? ClickUpに登録する 今日