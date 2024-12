14 Best Free Google スプレッドシート ゴールトラッカーテンプレート

と聞かれて困ったことはないだろうか?

私たちは日々の活動に集中している間、大局的な視点で行動できないことが多い。新年の抱負も、夢のキャリアプランも、スキルアップ講座も、すべて後回しになりがちだ。

目標を達成し続けることは、特に行動を起こすのが怖い人にとっては難しいことです。しかし、適切なツールとテンプレートがあれば、目標達成を簡単にすることができる!

Googleスプレッドシートを使って目標のプランニング、追跡、モニターを楽しんでいる人には、良い出発点となる優れたテンプレートがいくつかあります。このブログでは、オンラインで利用できる最高のGoogleスプレッドシート目標追跡テンプレートをいくつか紹介し、あなたのニーズにぴったりのテンプレートを見つけるお手伝いをします。

優れたGoogleシートゴールトラッカーテンプレートとは?

多くの 目標追跡アプリ が無料で手に入るのに、なぜ目標追跡Googleシートのテンプレートを使いたがるのか?

意外に思われるかもしれないが、スプレッドシートを使ってプランニングやモニタリングをしている人は、Google Sheetsのテンプレートを使いたいのだ。 個人目標である。 目標を達成するためにアカウントを維持し、成功する可能性が高い。これは、スプレッドシートを使うことで、長期的な目標を明確に理解し、週ごとにやることを決めていくことができるからです。

例えば、緊急資金を貯めることを目標にする場合、テンプレートがあれば、出発点となるフレームワークを得ることができる。

このように、良い

目標設定テンプレート

のような鍵機能を使って、個人的な目標や仕事上の目標の追跡を始める手助けをしてくれるものが理想的です:

事前に定義された構造 :テンプレートは、期限、アクションアイテム、ステータスアップデートの列があり、プランに合わせてカスタマイズできる明確な構造になっていること。

:テンプレートは、期限、アクションアイテム、ステータスアップデートの列があり、プランに合わせてカスタマイズできる明確な構造になっていること。 シンプルなレイアウト:* テンプレートには、目標を追加したり進捗を追跡したりするための明確な指示が付属している必要があり、スプレッドシート全体を一から構築するよりも簡単に始めることができます。

テンプレートには、目標を追加したり進捗を追跡したりするための明確な指示が付属している必要があり、スプレッドシート全体を一から構築するよりも簡単に始めることができます。 カスタマイズが簡単であること:テンプレートのフィールドを個人的なもの、学問的なもの、あるいは、自分の目標に合うように変更できること。 仕事上の目標を変更できること。

ユーザーフレンドリー :テンプレートは直感的に使えるものであるべきで、Google スプレッドシートやその他の表計算アプリの拡張機能を持たない人にとって理想的である。

:テンプレートは直感的に使えるものであるべきで、Google スプレッドシートやその他の表計算アプリの拡張機能を持たない人にとって理想的である。 視覚化ツール:テンプレートには、データをグラフやチャートに変換し、時間の経過とともに進捗を追跡できるような視覚化機能が含まれているべきである。

これらの基準を満たすテンプレートをミーティングすることで、オブジェクトの達成に大きく近づくことができます。

Googleシート目標追跡テンプレート

Google スプレッドシートには、個人やチームが個人的な目標や仕事上の目標を管理するのに役立つようデザインされた目標追跡テンプレートがいくつか用意されています。これらのテンプレートは、整理された構造、定義済みの式、カスタマイズ可能なフィールドを提供することにより、目標の設定と追跡のプロセスを簡素化します。

多くの選択肢がありますが、最も理想的なものを見つけるためにインターネットを探し回る必要はありません。 自己開発目標 Googleスプレッドシートのテンプレート。

私たちはすでにあなたのためにそれを完了し、あなたのニーズに合わせて使用を検討することができますいくつかの素晴らしいGoogleシートの目標追跡テンプレートをお届けします:

1.Template.netによる月間目標追跡テンプレート

_経由

テンプレートネット

目標設定と達成を成功させる鍵は、SMART目標を設定することです。この頭字語は、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性がある)、Time-bound(期限付き)の頭文字をとったものです。このフレームワークは、長期的な目標をより小さく、管理しやすいものに分解し、成功の可能性を高めます。

その

/参照 https://www.template.net/editable/79592/monthly-goals-tracker Template.netの月間目標管理テンプレート /%href/

には、目標の説明、目標の期限、進捗のアップデート、メモのセクションがあり、1ヶ月を通してオブジェクトを把握するのに役立ちます。

こんな人に最適SMARTフレームワークは、明確で達成可能なオブジェクトを定義し、進捗を追跡するための構造化された方法を提供し、モチベーションを維持するのに役立ちます。

2.不動産目標設定ワークシートテンプレート by Template.net*.

(英語)

テンプレート・ネット

不動産会社を経営するなら 不動産の目標設定ワークシートテンプレート by Template.net は、目標達成に役立ちます。

このすぐに使えるテンプレートは、リスト、販売、マーケティングなどに関連する目標を設定し、追跡するための構造化されたフレームワークを提供します。さらに、特定の不動産会社向けにテンプレートを簡単にカスタムできます。

こんな方に最適です販売量、手数料、成約などの長期的・短期的なパフォーマンス指標を追跡したい不動産業者や代理店。

3.まだあなたの最高の年:So Much More Coachingの目標スプレッドシートテンプレート

Googleシート

もっともっとコーチング

もし、あなたが新年の抱負を達成するために、最大限の努力をしているにもかかわらず、苦戦することが多いのであれば、このコーチングをお勧めする。

/コーチング https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O1bejYe9GdC-Z4MRYXLZ2hNNj2YieXS4eXHP7PDevps/edit?gid=0#gid=0。 まだあなたの最高の年 /%href/

So Much More CoachingのGoal Spreadsheetはあなたのリストに入れるべきだ。

このテンプレートは、個人的な目標と仕事上の目標を設定し、実行可能なステップに分解するための包括的なレイアウトを提供します。目標設定、行動プランニング、定期的なレビューのセクションがあり、軌道に乗り、必要に応じて調整することができます。

こんな方に最適キャリア、健康、自己成長、家族などのカテゴリー別にタスクを分類できる。

4.Template.netによる個人的な目標追跡テンプレート

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Personal-Goal-Tracker-Template-by-Templatenet-1400x907.png Template.netによる個人目標トラッカーテンプレート:Googleスプレッドシートの目標管理テンプレート /%img/

Googleシート

テンプレート・ネット

金融、学習、健康、福祉など、特定の分野に基づく個人目標をどのように分散させたいか迷っていますか?

その Template.netによる無料個人目標追跡テンプレート はシンプルなインターフェイスで、目標カテゴリー、説明、期日、優先度、メモなどのパラメーターを持つ活動を追加するのに役立ちます。自動化された進捗バーもあり、目標達成度を視覚化し、進捗状況を確認することができます。

こんな方に最適各タスクに明確な期限と優先度を設定し、目標を実行に移すためのシンプルな個人目標トラッカーが欲しい初心者。

5.Template.netによる医学生のためのSMART目標テンプレート

via

テンプレート・ネット

もしあなたが、野心的な目標を追跡する方法を探している医学生なら 医学生のためのSMART目標テンプレート by Template.net が最適です。

このテンプレートは、学生が学習、臨床ローテーション、キャリアプランのために明確で実行可能な目標を設定するのに役立ちます。また、目標の定義、マイルストーンの設定、進捗追跡のためのセクションも含まれており、医学生が学業と専門的な願望を効率的に管理できるようになっています。

こんな人に最適SMARTフレームワークを導入し、学習やスキルアップの目標を達成したい医学生や医療従事者。

6.Zavvy による目標トラッカーテンプレート

via

ザビー

その Zavvyによる目標トラッカーテンプレート は、目標設定へのわかりやすくカスタマイズ可能なアプローチを提供します。

このテンプレートは、ユーザーフレンドリーなインターフェイスで、すばやく更新や変更ができるため、特に非技術的なユーザーにとって、集中力とモチベーションを維持するのに最適なオプションです。個人的なプロジェクト管理であれ、チームのオブジェクトの調整であれ、Zavvy のテンプレートを使用すれば、整理された軌道を維持できます。

こんな方に最適です目標を計画し、その目標を達成するためのタスクを追加するための構造的なアプローチを求めているマーケティング担当者やその他のクリエイティブなプロフェッショナル。

もっと読む:

あなたの仕事を楽にする10のGoogleスプレッドシートハック

Google スプレッドシートを目標追跡に使うことのリミット

普段からToDoをメモしたり

プロジェクト目標を書き留める。

を手帳やノートに記入する場合、Google スプレッドシートは素晴らしい選択肢だ。ペンと紙を使う代わりに、スプレッドシートアプリを使えば、目標をデジタルで更新・追跡できる。

しかし、高度な機能とシンプルさとは裏腹に、Google スプレッドシートにはいくつかの欠点があり、特に以下の点で、ほとんどのユーザーをリミットする可能性がある:

高度な自動化ができない。

Google スプレッドシートには、進捗追跡、リマインダー、他のツールとの統合などの高度な機能が欠けている場合があります。ユーザーは手動でデータを更新・管理しなければならず、時間がかかり、エラーになりやすい。

コラボレーション機能のリミット

ほとんどの人は個人的に目標を追跡しますが、同僚やメンターと共有すると便利かもしれません。Google スプレッドシートでは基本的な共同作業は可能ですが、専用のプロジェクト管理ソフトや目標追跡ソフトほどシームレスではないかもしれません。これらの高度なソリューションでは、コメントを追加したり、更新を提案したり、カスタマイズ可能なビューを共有することもできます。

統合の問題

Google スプレッドシートは、他の生産性やプロジェクト管理ツールと簡単に統合できない場合があり、異なるプラットフォーム間でのシームレスな情報のフローを妨げます。アプリを使ってToDoを追跡したり、カレンダーにアクションアイテムを追加したい場合、これらのアプリからスプレッドシートに進捗を追跡するのは難しいでしょう。

スケーラビリティの課題

目標追跡のニーズがより複雑になるにつれ、Google スプレッドシートは効率的なスケールに苦戦するかもしれない。大きなデータセットや複雑な目標構造をSheetsで管理するのは面倒になり、専門的なツールと比べると効率は悪くなる。

Googleシートの代替ゴールトラッカーテンプレート

Google Sheetsのテンプレートは基本的な目標追跡やプランニングに役立ちますが、いくつかの代替ツールは次のレベルに到達するのに役立ちます。 クリックUp

は、目標追跡アプリに必要なすべての機能を備えたオールインワンの生産性・プロジェクト管理ソフトウェアです。このプラットフォームは、高度な追跡、自動化、および統合機能により、目標をより効果的に管理するのに役立ち、アプリを切り替えたり、複数のタブを操作したりする必要がありません。

ClickUpの最も優れた点は、カスタマイズ可能でオーダーメイドのClickUpテンプレートが豊富に用意されていることです。このテンプレートは、目標の設定、プランニング、進行中の全体的なモニタリングに役立ちます。

簡単な目標管理から複雑な仕事上の目標まで、クリックアップの無料テンプレートをリストアップしました:

**1.ClickUp SMART目標テンプレート***。

ClickUp SMART目標テンプレート

今年、今月、今日、何を達成したいのか、実行可能な目標の内訳をやることはありますか?このような活動の詳細な内訳がなければ、成功の可能性は低いでしょう。その

ClickUp SMART目標テンプレート

大きな目標を管理しやすい小さなマイルストーンに分割するのに役立ちます。

これにより、どの活動が軌道に乗り、成功するように設定されているのか、または軌道から外れており、注意を払う必要があるのかを簡単に理解することができます。このテンプレートは、目標の定義、進捗追跡、リマインダー、コラボレーション機能など、目標設定への包括的なアプローチを提供します。

一番の特徴は?リマインダーを設定することもできます。

リマインダーを設定することもできる。

.

理想的な用途個人またはチーム目標のプランニングとモニタリング、他のステークホルダーとの共同努力を簡単に行えるようにします。

2.ClickUp SMART Goals Action Plan テンプレート.

ClickUp SMART目標アクションプランテンプレート

SMART目標を次のレベルに引き上げたいですか?このテンプレートを使って ClickUp SMART目標アクションプランテンプレート を使えば、特定のメトリクスに対する目標を追跡できます。もしあなたがマネージャーなら、このテンプレートはどのチームメンバーが特定の目標に取り組んでいるかを追跡するのに役立ちます。

このリストテンプレートを使えば、各活動を緊急度や重要度別に分類することができ、インパクトの大きい活動から優先的に取り組み、タイムラインを再調整して達成可能性を高めることができます。

このテンプレートでは、タグの追加、タスクの分類、カスタムビューの使用も可能で、複数のプロジェクトのターゲットを効率的に管理できます。

目標追跡により詳細で構造的なアプローチを必要とする個人とビジネスリーダーに最適です。目標を小さなステップに分解することに重点を置いているため、整理整頓とモチベーションの維持に役立ちます。

続きを読む:

効果的なリーダーシップ目標の設定と達成方法

3.ClickUp OKRs Template

ClickUp OKRs テンプレート

その ClickUp OKRsテンプレート は、オブジェクトと鍵結果(OKR)の設定と追跡を支援するために設計されています。OKRは目標設定のための強力なフレームワークであり、チームの努力を具体的なビジョンに合わせることができます。

このテンプレートは、目標とタスクの基本構造を提供します。目標を管理可能なタスクに分解し、特定のチームやメンバーに割り当てることができます。また、リストビュー、ボードビュー、カレンダービュー、アクティビティビューでアクティビティを可視化することもできます。

このテンプレートを使用することで、OKRフレームワークを効果的に導入し、業績を向上させ、連携を強化し、戦略目標を達成することができます。

理想的な対象: プロジェクトで期待される成果に基づいて目標を設定するための構造的なアプローチを望む個人やチーム。

**4.ClickUp 毎日の目標テンプレート

ClickUp毎日の目標テンプレート

あなたが毎日やることリストを好む人なら ClickUp デイリー目標テンプレート は、長期目標を管理しやすい毎日のタスクに分解するために作られたものです。

このテンプレートを使えば、その日のタスクにチェックを入れたり、保留中のタスクを後回しにしたりすることができ、大きな目標に向かってどれだけ進捗しているかを把握することができます。このように毎日集中することで、モチベーションを維持し、一日一日大きな目標に向かってコンスタントに仕事を進めることができます。

理想的な人:長期的なビジョンを実行可能なタスクに分解することで、個人的な目標や仕事上の目標を追跡し、毎日見直すことができます。

**5.ClickUp 年間目標テンプレート

ClickUpの年間目標テンプレート

年間目標を設定し、そのビジョンに向かって仕事を進めたい方には ClickUp 年間目標テンプレート が最適です。このテンプレートを使えば、その年の主な目標を、実行可能なステップとマイルストーンに分解して定義することができます。1年を通してのマイルストーンを設定することで、進捗を測定し、モチベーションを維持することもできます。

やることが思い通りに進まない場合は、影響度と関連性に基づいて年間目標に優先順位をつけることで、長期的にタスクを確実にキャッチアップすることができる。

理想的な対象:長期にわたって主要なオブジェクトを計画し、達成しようとしている人。このテンプレートは、個人とチームの両方のプランニングに最適で、明確かつ正確に年間目標を概説し、追跡することができます。

**6.ClickUp 年間目標テンプレート

ClickUp年間目標テンプレート

をダウンロードしてください。 ClickUp 年間目標テンプレート は、その年の最も重要な目標を設定し、達成することを目指す個人やチームに最適です。このテンプレートは、年間目標のプランニングと追跡のための包括的なフレームワークを提供し、集中力と組織力を維持できるようにします。

このテンプレートの最も優れた点は、進捗や成果を視覚的に追跡するために、チャートとグラフを利用できることです。これらのツールは、年間目標のミーティングがどの程度進んでいるのか、またどのような調整が必要なのかを素早く概観することができます。

このテンプレートをClickUpのタスク管理機能(リマインダー、期日、依存関係など)と併用することで、生産性を高めることができます。この統合により、目標が日々のタスクや締め切りと一致するようになります。

理想的な用途: エースとなるために達成しなければならない四半期ごとの目標の内訳を記載した年間目標の追跡。仕事と個人の両方の目標設定に最適です。

/クタバトン

7.ClickUp企業目標とOKRテンプレート*.

ClickUp 会社のOKRと目標テンプレート

その ClickUp 企業目標とOKRテンプレート は、OKR手法を日常のタスクプランに統合し、ビジネス目標の効率的な達成を目指す企業にとって強力なツールとなります。

テンプレートを使用すると、各オブジェクトに対する進捗を示す測定可能な鍵結果を概説できます。これにより、パフォーマンスを確実に追跡できるようになり、組織全体で目標が達成されているかどうかの評価が容易になります。

また、このテンプレートには、成果を振り返り、改善点を特定し、将来のサイクルを計画するためのスペースも用意されています。

理想的な対象: 戦略目標を測定可能な成果と整合させたいと考えている組織や小規模チーム。

**8.ClickUp個人習慣記録テンプレート

ClickUpの個人習慣トラッカーテンプレート

ヘルモワーヌが魔法使いの呪文を知っているように、目標を追跡したいなら ClickUp個人習慣追跡テンプレート をリストに入れるべきだ。厳密には目標トラッカーではありませんが、あなたの全体的な目標をサポートし、生産性を向上させるための貴重なツールになります。

このテンプレートを使って、習慣ごとに具体的な目標(頻度やマイルストーン)を設定しながら、毎日の習慣をモニターし、記録しましょう。このテンプレートは、健康、生産性、自己啓発など、さまざまな習慣に合わせることができます。

こんな人に最適毎日の習慣を改善し、長続きする習慣、特に個人的な目標を築きたい人。

ClickUpで人生の目標や決意を達成しよう。

目標を達成するための最初のステップは、目標を紙に書き出すことです。しかし、それだけではビジョンを達成することはできません。

同じくらい重要なのは、目標に取り組み、現実的な期限を設定し、全体の進捗を定期的に追跡する能力です。

Google スプレッドシートは目標追跡のための強固な基盤を提供しますが、ClickUpはそれを次のレベルに引き上げます。高度な機能、シームレスなコラボレーション、強力な統合機能を備えたClickUpは、効率的かつ効果的に目標を達成したい個人やチームにとって理想的なプラットフォームです。

ClickUpの目標設定テンプレートは、プラットフォーム上で提供される多くの機能と完璧に調和しており、日々のタスクから長期的な戦略プランまで、様々なニーズに合わせて利用することができます。

目標追跡を次のレベルに引き上げる準備はできましたか?

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに登録する /%href/

今すぐ登録して、夢の実現への第一歩を踏み出しましょう。