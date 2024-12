チームを変革に導く実践的リーダー・ガイド

組織構造、プロセス、仕事のスタイル、(デジタル化の中での)インフラといった面での組織の変化という考えは、あなたのチームを不安にさせるかもしれない。不安さえ感じるかもしれない。あなたの側にも、チームにとっても、コントロールを失う感覚がある。

このブログでは、変化をもたらす際に、どのようにメンテナーを維持し、あるいはコントロールを取り戻すことができるかを見ていく。ある程度の予測可能性を生み出し、チームが同じように感じられるようにする方法についてお話しします。

最後には、変化を成功に導くためのプランを効率的に立て、チーム全体のストレスを最小限に抑えることができるようになるはずだ。

変化をリードすることを理解する

では、変革を通じて人々をリードするとは、実際にはどういうことなのでしょうか?

最初に思いつくのは、計画されている組織変革のビジョンを伝え、新しいやることに向けてチームの行動を一致させることかもしれない。

そしてその通りだ。

しかし、人は変化に抵抗する。だからこそ、チェンジ・マネジメントには、抵抗の理由を認識・理解し、反発を克服し、従業員の賛同を得ることも含まれるのだ。

人は変化に抵抗するのではない。人は変化に抵抗するのではない!

ピーター・センゲ 科学者・著者

この期間に組織やチームをどのように導くかについて、戦略的に考えることは助けになる。その方法を紹介しよう:

強さ、毅然さ、自信、共感の適切なバランスがあれば、変化で燃え尽きるのではなく、チームが利益を得るために必要なことに集中できる。

チェンジ・マネジメントを成功に導けば、生産性、忠誠心、信頼を維持できる。変化を成長の機会に変える

最高のリーダーは、変化を利用してチームと組織の絆を深める

裏を返せば、変化を批判的に考えることを怠るとどうなるか。モラルの低下、忠誠心の低下、生産性の低下、不確実性や満たされない調整ニーズからくるストレスなど、上で説明したこととは正反対のことが起こる。

変化を通じて効果的なリーダーシップを発揮するための3つのC

変化を通じてリーダーシップを発揮するためには、「何を」、つまり何を変える必要があるのか、そしてそれが従業員の日常生活や全体的なKPIにとって何を意味するのかを伝えることが重要です。しかし、「なぜ」も同様に重要である。そしてそれが、次の3つのCにつながる。 効果的なチェンジ・リーダーシップ .

変化をリードするための3つのCは、「クリア-説得-信頼」、「コミュニケーション-協力-コミットメント」、あるいは「明確さ-勇気-コミットメント」と読み替えることができる。これらはどれも重要だが、私たちは明確さ、コンセンサス、協議が必要だと言いたい。

明確さ

チームが組織変革の根拠を理解していれば、従業員の賛同を得られる可能性が高くなる。これまでとは異なる日常、進化する設定、まったく新しい目標など、あらゆる苦労に対処するよう求めているのだから、最低限やるべきことは、その理由を伝えることだ。可能であれば(そして本当であれば)、成功した変化が彼らにどのような利益をもたらすかを伝えよう。

例を挙げて、このことをもっとよく理解しよう。

あなたが小売企業を率いていて、別のeコマース・プラットフォームに切り替えると想像してください。当然ながら、調達やマーケティングから財務やカスタマーサービスに至るまで、さまざまなチームがそのプラットフォームを使いこなす必要がある。何もないのに手間がかかるように聞こえる。

しかし、もしあなたがその移行がすべてのチームにどのような利益をもたらすかを説明したとしたらどうだろう。

在庫管理の改善という約束があれば、調達チームは変化を前向きにビューし、プラットフォームに抵抗する代わりに歓迎するだろう。

同様に、マーケティング担当者は、より迅速かつ効率的に仕事をやることに役立つツールに抵抗感を抱かなくなるだろう。また、"新しいストアレイアウトの購入履歴はどこにありますか?"といったような顧客からのクエリが最初に殺到した後、チェックインの不具合が減り、顧客からのクレームが減るという見通しに浮かれないカスタマーサービスチームがいるだろうか。

KPIと実行可能なロードマップをチームや個人と共有し、あなたの期待を明確にしましょう。これは、あなたの期待を正式にするだけでなく、チームが毎日参照できるリソースを提供します。

コンセンサス

人々が変化に抵抗しているという話ばかりしているが、きっとあなたもチームから変化を要求されたことがあるはずだ(例えば「この自動化ツールを導入しよう」など)。

この話の教訓は? では、あなたがチームを変革に導くときに、この考え方に傾いてみてはどうだろうか?

可能であれば、チームや個人を招待し、変更プロセスを指導し、情報を提供し、変更プロセスの一部となるようにすることが可能であれば、どのようなキャパシティでもよい。事後ではなく、アイデア出しのフェーズの早い段階から彼らと話を始めるのだ。

例えば上の例で、eコマース会社のリーダーが新しいプラットフォームを選ぶ前にミーティングを開いたらどうだろう?チームが一番懸念していることは何かを尋ね、従業員の苦労を解決するソリューションとしてプラットフォームを挙げて戻ってくるところを想像してみてほしい。

突然、チームは組織の変革に対するアカウントと投資の感覚を感じる。彼らは改善を求め、組織は彼らの苦労を軽減するために行動したのだ。

もちろん、チーム全員が意思決定に参加できるとは限らない。例えば、コンプライアンス上重要なため、チームに特定の行動を完了させる必要があるだけならどうだろう?そのような決定にチームを参加させることに疑問はないだろう。このような状況では、最初のC、つまり「明確さ」に頼ることになる。

💡 プロからのヒント:* 「これをやらなかったらどうなるか」というシナリオを示すことで、規制や強制に導かれた一方的な決定であっても、コンセンサスを生み出すことができる。

例えば、コンプライアンス違反が罰金や評判の失墜につながる例を強調することができる。こうすることで、たとえあなたのチームがその決定に加わっていなかったとしても、進むべき道について全員が合意することができる。

コンサルテーション

以下の期間中、チームの相談に応じましょう。 変更管理プロセス .

組織のサイズにもよるが、チームや個人が疑問を抱いたり、行き詰まったりしたときに支援するために、 有能な社内の「チェンジ・チャンピオン」 (類似の用語であれば何でも使用する) に権限を与えるのもよいだろう。

先ほどのeコマースプラットフォームの移行の例で言えば、リーダーは、前職で移行先のプラットフォームで仕事をしたことのある人をチームに任命するとよいだろう。あるいは、ベンダーの特別入社やその他の理由で選ばれた、そのプラットフォームに自信のある人材を起用することもできる。

このことをより大きな文脈に置き換えてみると、もし組織が変更をナビゲートしている間に自分たちの力が及ばないことに気づいた場合、外部のコンサルタントと仕事をすることで、間違った方向に進んでしまう落とし穴を避けることができるかもしれない。

出費の増加を心配するのであれば、コンサルタントを雇うコストを、物事を正しく進められなかった場合の代償と照らし合わせて考えてみよう。

また、これらの最適化がコスト、収益、利益率にどのような影響を与えるかを検討するのもよいだろう。突然、仕事を適切に完了するために、潜在的な節約や収益の何分の一かを支払うことは、それほど悪い考えではないように思えるかもしれません。とはいえ、やることはやって、トレードオフを知ることだ。

変化をリードするための3つのCの重要性を強調しすぎることはない。明確さとコンセンサスをもって変革をリードし、相談に乗り続けることができれば、変革を効果的にリードすることができる。

💡 プロからのアドバイス:* 相談業務をデリゲート済みにしておく必要があるかもしれませんが、オープンで親しみやすくあり続け、時間を作り、この時にチームが見られていると感じ、評価されるようにしましょう。あなたが常にすべての答えを持っているわけではないかもしれませんが、あなたが一緒に答えを見つけようとコミットしていることがチームに伝われば、助けになります。その

は、反対意見がある中でも自分の意見を貫き通す能力だ。それに、あなたは組織の利益を一番に考えてやっていることだ。それを決して見失ってはいけない。

変化をリードするための鍵となるステップ、スキル、戦略

前セクションでは、変化に成功するために必要な考え方を学びました。このセクションでは、具体的に何をやるべきかについて説明する。まずは、前セクションで説明したマインドセットのポイントを踏まえながら、変革の取り組みを成功に導くための5つのステップを見ていこう。

ステップ1:組織変革の明確なビジョンを発表する

電子メールでアナウンスを開始し、その後にミーティングを行うこともできる(逆のアプローチを採用することもできる)。いずれにせよ、説明とともに変更の詳細を提示する。コミュニケーションをとりながら、私たちが話したすべての明確さとコンセンサスを確立するようにしましょう。

このコミュニケーションは、力強く、自信に満ち、毅然としたものに聞こえるはずだ。しかし、電子メール(またはプランしたスピーチ)を読み返して、十分なフィーリングがあることを確認することを忘れないでください。文脈に応じて、会話に熱意と共感をもたらしましょう。

💡* プロからのヒント: 使う ClickUp Brainのを使う。 AIライティング・アシスタントをブレーンストーミングのパートナーとして、このコミュニケーションを作成し、メッセージとトーンを正しく伝えることができます!

ステップ2:質問とコメントのためのフロアを開く

ミーティングでの発表の場合、"So, how are we feeling about this? "から始めるのがよいでしょう。

投票やアンケートは、電子メールやその他のテキスト・コミュニケーション(匿名可)のフォロワーとなる。信頼できる関係者に口頭でフィーリングを伝え、自分のチームや部署でも同じことをやるよう促す。

これは気の遠くなるようなことであり、反対意見にミーティングをするのは簡単なことではない。しかし、これはオープンな対話の機会であり、疑念を解消するチャンスだと考えてほしい。

これは、調整の必要性を聞くための場であり、そのために必要なものを用意することができる。これは、抵抗の理由を理解し、それを克服する方法を見つけるチャンスである。これはまた、変革しないことの望ましくない結果を示すことによって、コンセンサスを得るときでもある。

💡 プロからのヒント: 従業員から率直なフィードバックを得る手助けをしたいですか?匿名アンケートを作成し、従業員がためらうことなく不安や疑問を口にできるようにする。 ClickUp フォーム はカスタムアンケートを作成し、効率的に入力を集めることができます。

ステップ 3: 次のステップの概要

変更発表ミーティングやメッセージには、次に起こることの詳細なプランを持って臨みましょう。

もちろん、変革の種類によっては、各部門が独自に変化を経験し、それに対応した独自のアクションプランを持つこともあり得る。

とはいえ、個人、チーム、部門のアクションアイテムのほとんどは、互いに影響し合い、作用し合う可能性が高い。プランのどの部分を組織レベルのミーティングで議論する必要があり、どの部分を部門やチームレベルのコミュニケーションに任せることができるかを時間をかけて考えよう。

これは、あなたが自信を築き、変化に伴う疑念や恐れを和らげる機会である。プランが揺るぎなく実行可能なものに見えれば、チームのストレスも軽減されるはずだ。

不必要な摩擦を生み出さないよう、できるだけ現実的なタイムラインを保つこと。遅延に対する余裕をメンテナーする。

ステップ4:持続的な抵抗に対処する

全員がオルグレベルのミーティングで発言するわけではない。世論調査やアンケートから信頼できるフィードバックが得られるかもしれないが、チームの本音の多くは、おそらく会話の中で浮かび上がってくるだろう。

そこで、「チェンジ・チャンピオン」、部門見出し、チームマネージャーの出番となる。彼らは、チームや個人レベルの期待、アクションアイテム、変革に関するリソースの概要を説明するだけでなく、単にチャットすることも必要だ。

チームと一緒にコーヒーを飲みながら(あるいはピザを食べながら?率直な発言を歓迎する。質問するのが恥ずかしかったり、表明するのが心配な意見がある場合は、一人になる時間をもらうよう誘う。

チームが発表後の対話に参加するよう促す際には、こうした会話において相互尊重と共感の必要性を強調する。

ステップ5:すべての勝利を数える

ステップ3で提示した大規模な変革プランのアクションアイテムをチェックする慌ただしさの中で、賞から目を離さない(アクセルを踏み続ける)のは自然なことです。とはいえ、マイルストーンを認識し、祝う時間を取りましょう。感謝を伝える。ケーキをおごる。

続きを読む

リモートチームの場合は?

リモートチームやハイブリッドチームがある場合は、上記のステップをすべて踏んだ上で、個別に、友好的なチェックイン電話をするよう主張する。相手の声の調子から多くのことを学ぶことができ、1対1の対話からはさらに多くのことを学ぶことができる。オンラインミーティングではカメラをオンにするよう促すか、少なくとも自分の顔を出して、ステップ1で説明したような純粋な気持ちを共有する。

外に出る前に、しっかり準備しよう

変化をリードしていくのは大変なことだが、そこで役に立つのが準備だ。

電子メールやスピーチの一語一句に至るまで)コミュニケーションのプランニングに時間を費やし、(聞くだけでなく)傾聴に集中し、チームの立場に立って考え、整理整頓することは、変革リーダーにとって良いアイデアだ。

コミュニケーション

透明性のあるコミュニケーション戦略は、変化をリードするために不可欠である。一連の電子メール、スピーチ、発信する予定の鍵メッセージをプランニングする。率直で、シンプルで、要点を押さえたものにする。美辞麗句ではなく、提案された変革イニシアチブに関する明確なビジョンと事実を提示する。

こちらもお読みください

リスニングスキル

リーダーとして、あなたはすでに聞き上手だろう。今こそ、この能力をこれまで以上に活用すべき時だ。これこそが、変革プロセスのステップ2(そして3つのCのコンセンサスの要素)のすべてなのだ。

感情的知性

高いEQは、たとえビジネスであっても、健全なリーダーシップを発揮するためにますます重要になってきている。このスキルを磨くのに役立つ無料のリソースをオンラインで読んだり、購読したりしましょう。エモーショナル・インテリジェンスは、表に出ない感情を察知し、それに応じて対応するのに役立ちます。

続きを読む:

タスク組織

チェンジマネジメントツールを使用して、プロセスを合理化し、進捗を追跡し、チェンジイニシアチ ブ中のコラボレーションを可能にする。

ここで

ClickUpのような変更管理ソフトウェアは、すべての変更管理タスクを単一のプラットフォームに統合するのに役立ちます。

ClickUp ドキュメント

ClickUp Docsを使えば、変更プランニングを簡単に共同化できる。

と

/参照 https://clickup.com/features/docs ClickUp ドキュメント /参照

ClickUp Docsは、チームとリアルタイムでドキュメントの作成、共有、共同作業を行うことができます。これにより、プロジェクト概要、ミーティングメモ、戦略文書など、移行プロジェクトに貢献する可能性のある文書の編集・更新プロセスが効率化されます。

タスク、リンク、コメントをこれらのドキュメントに直接追加することで、一元管理することができます。

チェンジ・リーダーがClickUpドキュメントを愛用する理由は、次のようなことが可能だからです:

すぐに使えるテンプレートを使って、新しいリソースを簡単に作成できます。

指示、アイデア、コメントを共有し、必要なときに参照することができます。

全員に自分の考えを共有してもらう

クリックアップホワイトボード

クリックアップのホワイトボードは、アイデアを行動に移すためのプラットフォームを提供します。

と

/参照 https://clickup.com/features/whiteboards クリックアップホワイトボード /参照

ClickUp Whiteboards /%ref.ClickUpホワイトボードは、コラボレーション機能により、変更管理スプリントを追跡し、前進する道筋についてチームの意見を求めることができます。複数のホワイトボードを作成し、必要に応じてベンダーやクライアントチームのゲストユーザーを招待してホワイトボードにアクセスさせることもできます。

ClickUpのホワイトボードは、次のようなことができるため、多くの人に愛用されています:

仕事と同じ場所でアイデアを交換できる

外部チームの参加

アイデアを簡単に行動に移す

ClickUpクリップ

/画像 https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfIjEpy6NYxb3onRaezzPfGYKfVd8kCO7TNZaEEq_7pL-FIVYNOsreeq80i0hlMW9jTpqsw0UeCK2oLjyl9aTJ3HaQ4X3shuwRxOqQKJSRsajkzriR0GI2vIPcVBlAR4JqeAUf4rs3K0MyMFZWTJuX1scU?key=2uVvGKRGf6EoBXHWgZCRDQ

/%img/

クリックアップクリップを使ったビデオ指示で混乱とエラーをなくす_。

を使えば、共同作業にかかる時間が短縮され、作業スピードも格段に向上します。

/参照 https://clickup.com/features/clips ClickUpクリップ /クリックアップクリップ

を使えば、画面を録画して鍵情報をクリップし、そのクリップをチームと共有することができます。チームの都合に合わせてアクセスできるように、指示や新しいやり方を完了した状態で共有できます。

ClickUpのユーザーにはこの機能が好評です:

伝える」のではなく「見せる」ことで、混乱や「翻訳ミス」をなくします。

クリップを保存して再利用できるため、繰り返しのミーティングが不要になります。

書面による指示を好むチームメンバーのために自動化されたトランスクリプトを共有できます。

以下も役に立ちます。

あらかじめ用意されたテンプレートでうまく始める

ClickUpでは、以下のような便利なリソースもサポートしています。 変更管理テンプレート を使えば、プロセスをプランニングして進めることができる。

クリックアップの変更管理チェックリストテンプレート

ClickUpの変更管理チェックリストテンプレート

チェンジ・イニシアチブを開始するには、チェックリストが最適です。

/参照 https://clickup.com/templates/change-management-checklist-t-200695286 ClickUpの変更管理チェックリストテンプレート /%href/

が便利だ。

このプランテンプレートを使用すると、変更オブジェクトを特定し、関連するプロセスとプロトコルを概説し、移行に向けてチームマネージャーを準備し、変更管理プロセスの各ステップを通じて進捗を追跡することができます。

クリックアップの変更提案テンプレート

ClickUpの変更提案テンプレートで変更承認プロセスを構造化する

もう一つの有用なリソースは

/です。 https://clickup.com/templates/change-proposal-kkmvq-6142604 ClickUpの変更提案テンプレート /%href/

意思決定者やビジネスパートナーの賛同が必要な変更を提案する際に使用できます。

このプランナーは、変更を成功させるために必要なすべてのステップとリソースを概説し、実行可能なタイムラインと予算を自信を持って作成し、何が起きているのか、なぜ起きているのかについて全員に情報を提供するのに役立ちます。

クリックアップの変更管理プランテンプレート

ClickUp変更管理チェックリストテンプレート

小規模ビジネスで、物事をわかりやすく進めたいなら、 ClickUpの変更管理シンプルプランテンプレート をご覧ください。

このテンプレートは、プロジェクト計画・管理ツールを使用したことがない方でも、実行可能なプランを作成し、プランを作成し、変更を追跡し、問題を効果的に特定し、プロジェクト固有の状況に合わせてサブカテゴリーを作成・編集することができます。

リーダーのように変化を管理する準備をしよう

たとえそれが困難や一時的な調整問題を伴うものであったとしても、変化をリードすることは、あなたやチームにとって苦痛を伴うものではありません。

計算されたアプローチ、一貫したコミュニケーション、真摯な傾聴、そしてチームに全体像を示すことで、最小限の摩擦で変化を乗り切ることができる。

さらに、共感と開放性をもって抵抗勢力に対応し、否定的な人たちに個別に会い、質問に答え、同意を得る必要があるかもしれないという事実をアカウントに準備しておくこと。

何よりも、プランと、そのプランの完璧な実行を支援するClickUpのようなプラットフォームで武装して変革に飛び込みましょう。近い将来、変革に乗り出しますか?

