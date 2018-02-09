スタートアップ vs コーポレート：どちらを選ぶべきか？

スタートアップか企業か？

隣の芝生はいつも青く見えるものですよね？スタートアップ企業で働く人々は、大企業で働く友人たちが参加する大規模なホリデーパーティーを見て羨ましくなります。一方、大企業の社員たちは、スタートアップ企業の友人たちが短期間でより高いタイトルを獲得しているのを見て、不満を抱きます。

ビジネス界で仕事をしている人なら、スタートアップ企業と大手企業の両方で仕事を探すことになるでしょう。おそらく、それぞれの職場の基本的な特徴はご存じでしょう。大企業は勤務時間が決まっていて厳格ですが、スタートアップ企業は柔軟性がありますが、仕事量は多めです。

では、どちらが良いでしょうか？

その答えは人によって異なります。本当に問うべきは、「何のために仕事をしているのか」ということです。給料をもらって家に帰りたいだけなのか？研修を受けてスキルを磨きたいのか？それとも、実際に手を動かして何かを作りたいのか？

しかし、あまり話題に上らないのは、スタートアップと企業での仕事どちらが長期的なキャリアにとってより良い選択なのかという点です。それでは、この点について考えてみましょう。企業は、体系的なオン・ザ・ジョブ・トレーニングを受けるには最適な場所かもしれませんが、スタートアップよりも自分の価値を高めることができるのでしょうか？スタートアップは、会社を作る方法についてより総合的な経験を積むことができるかもしれませんが、将来、上級管理職に昇進する能力も身につくのでしょうか？

企業

その名前に意味がある*。大企業は通常、一般家庭でも、少なくとも業界ではよく知られたブランドです。自分がどこで働いているかを人に話して、その会社がすぐにわかるというのは、いい気分です。

役割やスキルを習得することができます。 企業でのポジションは、より直接的な役割が多い傾向があります。営業部門では営業、顧客サービス部門では顧客対応やサポートなどです。したがって、自分が希望する役割や進みたい方向性がすでに決まっている場合、この種の環境は、他の多くの職務に気を取られることなく、そのスキルを磨く上で非常に役立ちます。

問題の解決は簡単です。 これらの高度に専門化された役割により、新しい問題が発生した場合に誰に連絡すべきかが、誰もがわかります。その業界に精通したチームです。自分の部門が「担当」していない問題を解決しようとすると、他の部門の足を引っ張ってしまう可能性が高くなります。信じてください。それが最大の課題であれば、問題はありません 🙂スタートアップ企業の社員たちは、このようなチームがあればいいのにと願っています。

より充実した福利厚生。もちろん、大企業はより多くの資金があります。通常、従業員には、プライベート医療保険、年金、育児支援、企業割引などの優れた福利厚生を提供しています。大企業ほど給与も高い場合が多いですが、その逆の場合もあります 😛

影響力ゼロ。 企業で働いていたときに最も辛かったのは、自分の影響力の欠如でした。私は最初の会社を心から愛し、その成功のために自分の力できることはすべてやりたかったのです。しかし、大企業では物事を完了したり、採用したりするのが難しいのが現実です。その理由から、次のポイントに移ります。

リスクなし！ 企業や大企業はリスクを恐れます。20%の売上増加の可能性を秘めたアイデアをVPのドアに持ち込んでも、少しでもリスクが伴う場合、そのアイデアは実現しません。10 回のうち 9 回は、うまくいっていることを継続するという決定になります。それは何も悪いことではありません。結局のところ、それは最も賢明な判断だからです。C レベルの幹部が株主を満足させるというプレッシャーは、想像を絶するものです。

仕事の満足度が低い。巨大な組織の一員として、自分の仕事の価値を実感することは困難です。あなたはプロセスの一部に過ぎず、数ヶ月、あるいは数年経っても目に見えない、巨大な成果の一部にしか貢献していないのです。自分の仕事がもたらす成果を実感したい人にとっては、これは苛立たしいことかもしれません。

成長の痛み。自分の役割を完璧に果たし、周囲の人たちを凌駕しても、それが次のプロモーションを保証するわけではありません。会社での勤続年数の長い人が同じ役職に就いた場合、あなたは運が悪かったとだけ思うことになるかもしれません。また、あなたがその役職にふさわしい能力を備えていても、それがキャリアパスだからという理由だけで、昇進を先延ばしにされるかもしれません。

メリット

GAINS、これはジムのことではありません！ 自分がやりたいことがまったく決まっていない場合、スタートアップでの仕事は、さまざまなポジションのスキルや洞察力を身につけるのに役立ちます。やらなければならないから、今まで考えもしなかったようなスキルを身につけることができるでしょう。スタートアップで働くことは、できるだけ多くのスキルを身につけるための最良の方法です。

株式！ もちろん、大企業はストックオプションを付与しますが、多くの従業員に付与しなければならないため、その上限はできるだけ低く設定されています。大成功を収めるスタートアップ企業に早期から参加すれば、お金について心配する必要はまったくなくなります。多くの人がスタートアップ企業に一生懸命働くのは、その努力が将来報われることを知っているからです。

責任の増大/学習の機会。一般的に、スタートアップ企業は規模が小さいほど、課題に取り組む人材が少ないため、新しい責任を頻繁に担うことになります。スタートアップ企業では、より多くの問題に立ち向かうことになるでしょう。しかし、それはスタートアップの良さでもあります。人生におけるすべてのことと同様に、スタートアップでの苦労は文字を鍛え、自分の真の実力を見出す助けとなります。意思決定プロセスにおいて重要な役割を担うことになることを覚悟しておいてください。

実験する機会があります。 問題点を特定して解決することには、職業上大きなメリットがあります。それは、自分のスキルセットを伸ばし、新しいことに挑戦できることです。技術的にはマーケティングの仕事をしているが、プログラマーやデザイナーとしての経験も積みたいという場合は、必要と思われる分野に飛び込むことが、学び、成長するための素晴らしい方法となります（ただし、本来の職務は怠らないようにしましょう）。これは、シリコンバレーのスタートアップ企業ではごく当たり前のことです。

イノベーションを起こせる – スタートアップ企業は急速な成長が必要であり、それは従業員がイノベーションを起こし、新しいことに挑戦することで実現します。優れたスタートアップ企業の CEO は、従業員が新しいことに挑戦することを妨げることは決してありません。そうすることで、競合他社には真似できない斬新なデザインや新しいコンセプトを生み出し、結果を出すことができるのです。

ボーナス：スタートアップのためのプロジェクト管理ツール

欠点

問題を自分で解決する必要があります。頼れるチームはありません。少なくとも、企業で働くようなチームは存在しません。しかし、私はこの点を、長期的に見て価値があることから、依然として強みだと考えています。

作業負荷は重いです。 休暇や休日は少なく、長時間労働が予想されます。スタートアップ企業はトレンドを迅速に活用しなければならず、初期の成長が極めて重要です。ワークライフバランスは困難です。大企業に追いつくために長時間労働となるため、ストレスやバーンアウトに注意する必要があります。スタートアップの生活は、決して誰にでも合うものではありません。

仕事の安定性/セキュリティ。 仕事は好きでも、その仕事がいつまで続くかは誰にも分かりません。スタートアップ企業は資金力がないため、あなたが次に解雇されるかもしれないのです。また、賢いスタートアップ企業は、最大の価値を生み出す人材だけを残します。A+ の選手たちです！

良い企業社員とは何か

1) 信頼性

企業で成功するために必要な最大の資質は、一貫して物事をやり遂げることです。応募したその日から、割り当てられたタスクを期日通りに完了するというコミットメントを示すことで、リーダーとしての行動力をアピールすることができます。

2) 野心

野心のある従業員は、会社の目標を達成したり、社内で昇進したりするために、さらに努力を惜しまない傾向があります。彼らは、自分自身に目標と高い期待を設定しているため、最善を尽くすことを怠ることはありません。また、キャリアアップを強く望んでいます。野心は、オープンマインド、創造的なアイデア、積極性といった、あらゆる企業にとって有益な要素のトリガーとなります。ただし、野心のある従業員は、適度な感情的知性も備えている必要があります 😉

3) カルチャーフィット

あなたの会社のオフィス文化にふさわしい候補者を見つけることは、言うほど簡単ではありません。まず、あなたの会社の文化を正確に把握しましょう。あなたや既存の従業員が重要だと考える特徴や価値観について考えてみてください。採用チームは、会社の文化を熟知している必要があります。意思決定、言葉遣い、日常的な職場での行動も、職場文化を反映しています。

文化に合わない人材を採用すると、その人材は率直に疎外感を感じ、パフォーマンスも低下する傾向があります。私はこの過ちを実際に犯し、その様子を直接目にしてきました。大企業が大量採用を開始すると、効果的なチームを作るために、その会社にふさわしい人材のタイプが明らかになっていきます。

4) チームスピリット/ポジティブ

すべてに対して完全に否定的な人を見たことがあるでしょう。ノルマが引き上げられると、彼らはすぐにキッチンで文句を言い始めます。このような話は、特に派閥の多い大企業では、あなたが思っているよりも早く広まります。これはトラブルの原因となるため、早急に芽を摘む必要があります。

この問題を解決する最良の方法は、彼らを会社のことしか考えない人々に囲むことです。週末に会社の T シャツを着て、会社のソフトボールチームに参加し、残業して自己研鑽に励み、会社の良さを広めるような人です。この表現は使い古されていますが、まさに「クールエイドを飲む人」を見つけることが重要です。彼らは、従業員にメリットがあるかどうかに関わらず、あなたの変化（多くの場合、それは変化です）を常にサポートしてくれるでしょう。

良いスタートアップ社員の条件とは？

1) グリット

グリットはイノベーションの必須条件です。なぜなら、ほとんどのイノベーションはスタートアップの最も困難な時期に生まれるからです。スタートアップが困難に直面すると、進化を余儀なくされます。また、このような困難な時期こそ、小さな企業のスターが最も輝きを放つのです。Aクラスの人材は失敗に挫けず、むしろイノベーティブな解決策の一員となります。あなたは、フルタイムの従業員よりも、より長く、より効率的に、急速に変化する環境に対応できる必要があります。

2) 効果的なコミュニケーション能力者

スタートアップで成功する社員は、優れたコミュニケーション能力を備えています。それは当然のことでしょう。確かに、コミュニケーション能力はそれほど高くない社員でも、個人としては素晴らしい貢献者であるかもしれません。しかし、組織の中で優れたリーダーになることは難しいでしょう。効果的なコミュニケーション能力とは、好感やカリスマ性によるものだと思う人は多いでしょう。しかし、それは間違いです。私は、スタートアップに入社して、そのことを苦い経験から学びました。

コミュニケーションとは、正確な情報を、理解しやすい形で、適切な人にタイムリーに伝えることです。コミュニケーションと透明性は、スタートアップの急速な成長に役立ちます。コミュニケーション能力の低いリーダーは、どの企業にとっても負担となります。チームの潜在能力を最大限に引き出すことができず、最終的にはスタートアップの成長を遅らせてしまうからです。

3) 「やること」をやり遂げるメンタリティ

プランは素晴らしいものですが、予期せぬ事態は常に発生します。ほとんどの起業家は、現実に対応するために最初の 3つのアクションアイテムを完了することすらできません。元のビジネスプランとまったく同じ形で事業を展開している企業はないと自信を持って言えます。

純粋なスタートアップ企業の従業員は、計画に費やす時間は少なく、実行に多くの時間を費やします。不確かな場合は、まず行動を起こし、その反応に応じて対応します。彼らは、事業が失敗しても、会社の過ちについて熟考し、検討し、評価し、判断するための時間はたっぷりあることを知っているからです。

4) 好奇心

これは鍵です！どんなスタートアップ企業にも足を踏み入れてみれば、この言葉の正確さがよくわかるでしょう。従業員が好奇心から何かに没頭するとき、魔法のようなことが起こります。好奇心は、スタートアップ企業の従業員が体現する情熱の一部です。より多くを学び、自分自身を向上させようという意欲が、成功へとつながります。成功した創業者やスタートアップ企業の従業員が、なぜ他の企業やミッションへと移ると思いますか？

何度も繰り返し述べていますが、あなたは多くの役割を担い、ミッションを達成するために常に新しいスキルを身につけていくことになります。本や記事の一節が、プロセスの効率化、製品の改善、さらには大きな取引の成約につながるなど、どのような形で役立つかは決して予測できません。

両方の環境で仕事をしてきた私は、それぞれのメリットと欠点を知っています。私の全体的なアドバイスは、両方を体験してみてから決めることです。確かに、素晴らしいスタートアップ企業や大企業もあれば、ひどいスタートアップ企業や大企業もあります。よく調べて、飛び込んでみてください。一生懸命働き、できる限りのことを学べば、どちらを選んでも間違いはないでしょう。

私は偏見がありますが、自分の才能を磨くためには、有名大企業で働き始めるのが一番だと思います。自分と同じように何をするべきかわからない新入社員たちと一緒に研修を受け、一緒に学ぶことができるからです。また、素晴らしい友人たちとも出会えるでしょう。そして、そのスキルをスタートアップ企業に活かし、自分の有名大企業を築き上げていくのです。私はまだその道を進んでいる最中ですが、数年後にそれが成功したかどうか、またご報告いたします。

たくさんの愛と、最高の幸運を！