Phoenixプロジェクト要約：堅実なDevOps原則がビジネスプロジェクトをいかに変革するか

失敗はどんなに優秀な企業にも起こりうる。重要なのは、いかに立ち直るかだ。

本書『フェニックス・プロジェクト』は、遅延、予定外の仕事、リソースの減少に悩む架空の企業の軌跡を描いている。また、ITオペレーションを刷新したおかげで黒字に転換したことも紹介されている。

同社は最高のDevOpsの原則を活用し、IT部門内のプロセスを計画、実行、改善する最適な方法を発見する。これらすべてが、神話に登場する不死鳥のような、同社の目覚ましい復活に結実している。🔥

この本の長所をすべて理解するには本を読むべきだが、この「不死鳥プロジェクト」の要約では、最も注目すべき教訓のいくつかに焦点を当てる。この本の筋書き、主な要点、印象的な引用、そしてこの本のコンセプトを実生活に応用するためのヒントを紹介する。

本の要約:一目でわかるフェニックス・プロジェクト

Via: Amazon フェニックス・プロジェクト:The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win はジーン・キム、ケビン・ベアー、ジョージ・スパフォードによって書かれた。2013年に出版された432ページの本で、読むのに7~10時間かかる。

私たちがフェニックス・プロジェクトを気に入っているのは、親しみやすい文字とビジネス・シナリオを使って、ITオペレーションとデリバリーにおける一般的な問題を定義し、読者を仕事に役立つ解決策へと導いている点だ。また、製造工場のオペレーションとITの関係を解き明かしたいのであれば、必読の書である。🍀

プロット

このビジネスとITの本は、DevOpsの実戦で実証済みのコンセプトをわかりやすく提示するために、専門家のノベライゼーションに頼っている。

物語の主人公は、自動車部品製造会社Parts Unlimitedの情報技術担当副社長に就任したばかりのビル・パーマー。経験豊富なITディレクターであるビルにも、困難なタスクが待ち構えていた。

それで、何がいけなかったんだ?

手始めに、組織全体が問題に悩まされている-給与計算の失敗やスケジュールの遅れから予算超過まで。これらの失敗の多くは、会社の誤ったIT部門に関連しており、特に、重要なソフトウェア開発イニシアチブ、表題のPhoenix Projectを完了することができないチームの問題である。

この問題は他のビジネス機能にも浸透しており、ビルはセキュリティ侵害や州規制違反などの挫折の後、事態の収拾に追われることになる。もし彼が失敗し、会社が市場シェアを失い続けるようなら、UnlimitedのCEOはIT業務をアウトソーシングするつもりだ。そう、出る杭は打たれるのだ。🌋

文字

IT部門、ひいては会社全体を刷新する努力を通じて、ビルはいくつかの部門や技術部門のリーダーと協力する。中心的な役割は以下の通り:

ブレント・ゲラー: リード・エンジニア

リード・エンジニア スティーブ・マスターズ: 最高経営責任者(CEO)

最高経営責任者(CEO) ジョン・ペッシュ: 最高情報セキュリティ責任者(CISO)

最高情報セキュリティ責任者(CISO) ウェス・デイヴィス(Wes Davis): 分散テクノロジー・オペレーション担当ディレクター

分散テクノロジー・オペレーション担当ディレクター サラ・モールトン(Sarah Moulton): 小売事業担当上級副社長

小売事業担当上級副社長 クリス・アラーズ: アプリケーション開発担当副社長

アプリケーション開発担当副社長 キルスティン・フィングル: プロジェクト管理室(PMO)の頭脳明晰なリーダー

プロジェクト管理室(PMO)の頭脳明晰なリーダー Dr. Erik Reid: 潜在的なボードメンバーであり、ITプロセスエンジニアリングの専門家。

上記の文字リストの中で、エリックは物語の中で最も影響力のある人物として際立っている。ビル・パーマーと彼の同僚たちが壊れたものを修復しようとするとき、エリックはそのプロセスを通して彼らを導き、DevOpsの重要な概念を紹介する。 ITガバナンス .ソフトウェア開発やIT運用の仕事をしたことがある人なら、登場人物のやりとりに見覚えがあるだろう。

フェニックス・プロジェクトの鍵

本書が提示する課題は、今日ほとんどのソフトウェア開発者やITプロフェッショナルが対処していることを考えれば、極めて一般的なものである。The Phoenix Project_』の3人の共著者はIT業界の著名なオピニオンリーダーであるため、これらの課題に対処するための効果的な戦略を的確に示すことができ、長期的にビジネスを成功に導くことができる。🧑‍💻

それでは、本書から最もインパクトのある5つの教訓と収穫について話し合いましょう。

1.IT)仕事の4つのタイプを特定する。

エリックは、ITにおける仕事を4つに分類すると、プランニングやモニタリングがしやすくなると説明する:

ビジネスプロジェクト:ビジネスプロジェクト:このタイプの仕事には以下が含まれる。 新規プロジェクトの取り組み 2. 社内プロジェクト:社内プロジェクト:システムメンテナンス、アップグレード、セキュリティパッチなど、パーツ無制限のような企業を運営し続けるための定期的なタスクが含まれる。 変更:社内プロジェクトと同じようなルーチンタスクだが、以下のような小規模な変更が含まれる。 バグ修正 やバージョンの更新が含まれます。 やバージョン更新のような小規模な修正が含まれる。通常、以下のようなチケットシステムを構築する必要がある。 問題、変更、解決を追跡します。 予定外の仕事:他のカテゴリの仕事は事前に合意されているが、このカテゴリの仕事は合意されていない。システム障害後の復旧タスクから、チームメンバーが期限内に問題を伝えられなかったことによる追加仕事まで、何でもあり得る。このため、スケジュール上のコンフリクトや プロセスの非効率性 変更要求の仕事を承認する前に

このマルチレベルの仕事ベースのモニタリング・システムにより、チームが信頼できる適切なアカウンタビリティのフローが確保される。

2.作業中または進捗中(WIP)のリミット設定

この本によると、一度に進行中のタスクはできるだけ少なくすべきだ。

ビルは、複数のタスクに注意が分散すると、圧倒されて集中力が散漫になり、エラーを起こしやすくなると考えている。ミスが増えれば増えるほど、解決に向けて投資する努力と会社のリソースも増える。元の仕事が実りあるものでなかったため、新しいタスクに使えたはずのリソースの無駄遣いとみなされることになる。

本書では、アジャイルやリーンの方法論と戦略を整合させ、プランニングしたタスクがリソース最適化されるようにすることを勧めている。

3.カンバンボードの活用

ビル・パーマーと彼のチームが、Parts Unlimitedの作業中(WIP)の蓄積を克服できた方法のひとつに、次のようなものがある。 カンバンボード .かんばんは、日本語で「_サインボード」を意味し、チームが仕事を視覚化することを可能にする。ボードはワークフローのフェーズを表す列で区切られ、一般的に左から右へと進む。各タスクはカードで表される。

この本の中で、ビルのチームは、Ready、Doing(作業中WIPタスク用)、Doneというタグのついたカンバンボードを作っている。それぞれのカードには担当者がいて、ボードの左側に置かれる。仕事の進捗に応じて右側に再配置される。このようなシステムにより、すべての仕事は監視され、整理され、優先順位が付けられ、次のようになる。 生産性の最大化 チームタスクの可視化が完了し、予定外の仕事を最小限に抑えることができます。

エリックは、制約条件の理論が大組織にどのように作用するかについてビルに伝える。ほとんどのビジネスでは、ITや工場のオペレーションにボトルネックや制約があり、それが混乱を招き、計画外の仕事につながることがある。エリックは、「安定した、予測可能な、セキュリティの確保されたITサービス」を提供するためには、これらの制約に対処し、中断のないワークフローを促進するために、人的または非人的リソースをプランニングしなければならないと説明する。

Parts Unlimitedの場合、その多くの制約の影響は、リード・オペレーション・エンジニアであり、ITの天才であるブレントにも及んだ。ブレントは計画外の仕事、たいていは些細なことや修正に首を突っ込んでおり、そのために重要な計画タスクに支障をきたしていた。

この問題を解決するため、ビルはブレントの代わりにエスカレーションに対応するグループを結成した。さらに、それまでは自分のやり方を独り占めしていたブレントが、自分の知識を伝えるためにグループを訓練することになった。これにより、チームは次のことができるようになった。 プロセスの地図 ボトルネックを可視化し、制約理論に沿った部門間ワークフローを構築します。

5.デプロイメント・パイプラインの最適化

Phoenixプロジェクトは日付駆動型であったため、アプリケーションをテストしてデプロイする時間がほとんどなかった。

しかし、本書を通して、ビルのチームはより効率的になり、前四半期よりも多くのリリースを行った。これは、作業中(WIP)とバッファー時間を減らし、法外なショートカットをすることなく、より小さな仕事をより頻繁に提供するという彼らの新しいアプローチによるところもあった。

6.DevOpsを強化するために「3つの方法」モデルを使う

Erikのコーチングは、多くのDevOpsコンセプトの基礎となっている「Three Ways」モデルを中心に展開されている。このモデルは、企業が着実かつ効率的で高品質な仕事を通じて、一貫した製品価値とカスタマーサポートを提供するためのガイドラインを提示している。

第一の方法最適化

企業の成功を評価するとき、私たちはプロセスではなく結果を評価する。ファースト・ウェイでは、プロセスが結果と納期にどのような影響を与えるかを探る。収益性を最大化するには 価値の流れを最適化する バリュー・ストリームとは、ソフトウェア開発から始まり、カスタマに納品するまでの仕事のフローのことである。

本書によれば、最適化プランを立てる際には、より大きな視点で考えることが不可欠だという。主なものは何か? ビジネス・オブジェクトは何か? ?どのような規制コンプライアンスやセキュリティ標準に妥協してはならないのでしょうか?

技術の進歩に遅れないことも重要だ。例 えば、次のような新しいソフトウェアを探求することだ。 AI DevOps , スケジューリングしやすいガントチャートメーカー そして IT運用管理ツール などのカスタマーサポート戦略を駆使することで、これまでにないレベルの効率と品質を達成することができる。

フェニックス・プロジェクトの名言集

フェニックス・プロジェクト』は名言の多い本ですが、その中でも特に心に残った5つの言葉を紹介します:

誰が手柄を立てるかを気にしなければ、成し遂げられることにリミットなどない。

この引用は、個人的な利益を脇に置き、協力に集中することで目覚ましい結果を達成できることを指摘している。自分が一番でなければならないというプレッシャーがなければ、チームの創造性と知識は輝きを増す。⛅

プロセスは最も遅いボトルネックと同じ速さしかない。

制約の観点からは、1つのステージでのパフォーマンス不足は、残りのステージが問題なく実行されていたとしても、プロセス全体を妨げる可能性がある。

計画をどれだけ立てるかは重要ではない。重要なのは、新しい情報が発生したときに、どれだけプランを改善できるかである。

避けられない継続的な課題に適応しなければ、プランニングの努力は無駄になる。有利な展開も同様だ。それは、より大きな成果を達成するチャンスなのだ。

大変な仕事を省略できるような秘訣はない。

効率化とは、ショートカットを見つけたり、必要のないステップを省いたりすることだ。しかし、成功したいのであれば、実際の努力と決意を省略することはできない。

滑らかな海が熟練した船乗りを作ることはない。

ミスや挑戦は、イライラさせたり、ペースを落としたりすることもあるが、回復力を養い、個人的・職業的成長に貢献する。🌱

