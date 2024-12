「最初の90日間』要約：鍵となる収穫とレビュー

あなたはプロモーションを受けたばかりか、新しい会社でリーダーの役割に移行しているかもしれません。おめでとうございます!このキャリアアップはやりがいのあるものですが、転職の中でも最も難しいもののひとつです。

全く新しい会社の構造を学び、新しいチームと信頼関係を築き、新しい仕事を引き受けるためのロジスティクスを処理しなければなりません。幸運なことに、学習と整理整頓に集中すれば、新しい役割で成功を収めることができる。

ここでは、「The First 90 Days(最初の90日間)」からの鍵とお気に入りのリーダーシップの言葉を紹介しよう:ここでは、マイケル・D・ワトキンス著『The First 90 Days: Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter』から、重要なポイントやお気に入りのリーダーシップの言葉を紹介する。本書は、新しいリーダーシップの仕事に移行する際の学習、適応、管理技術について書かれたものである。この「最初の90日」の要約では、新しい役割に移行するための7つのステップのチェックリストと実行可能なアドバイスも共有します。✨

その前に、本の要約をもっと読みたいという利息がある方は、以下のキュレーションコレクションをご覧ください。

"最初の90日間 "本の要約 一目でわかる

「最初の90日間」はマイケル・ワトキンスによる著書であり、プロフェッショナルとしてリーダーシップを移行する人々のためのロードマップと戦略を提供している。この「最初の90日間」の要約では、この本がどのような本なのか、著者はどのような人物なのか、そしてリーダーシップの移行にどのように役立つのかについて知ることができる。

マイケル・ワトキンスは著名なリーダーシップと交渉の専門家である。IMDビジネススクールでリーダーシップと組織変革の教授を務め、ジェネシス・アドバイザーズの共同設立者であり、20年にわたるリーダーシップの仕事経験がある。また

/にも選出されている。 https://thinkers50.com/hall-of-fame/ Thinkers50リーダーシップ殿堂入り /%href/

その経歴と、"The First 90 Days "を含むリーダーシップに関する数多くの仕事のおかげで。🏆

最初の90日』では、読者は組織内でのキャリア転換や新規ビジネスへの転換について学ぶ。この本では、新しいリーダーシップの採用において、最初の90日間がいかに重要であるかを取り上げている。この本では、次のような戦略やヒントがすべて網羅されている。

オンボーディング

に関するアドバイス

デリゲート済み

.

10の章に分かれ、それぞれの章は戦略を中心としている。最初の30日間は、準備、学習、プラン作りに重点を置く。次の30日間は、早い段階での勝利のセキュリティとチーム作り。最後の30日間は、チーム全体のマネジメントと成功の加速に焦点を当てる。

本書の鍵となるポイントや、移籍を成功させるためのチェックリストの作り方については、「最初の90日」の要約をお読みいただきたい。👀

マイケル・ワトキンス著「最初の90日間」からの5つの鍵***。

あなたが探しているのは

プロジェクト管理のヒント

マイケル・ワトキンスの本は、新しい管理職の役割や、新しいCレベルのポジションに移行するためのプランを提供する。ここでは、「最初の90日」の要約を続け、5つの鍵を紹介する。

1.戦略をさまざまなビジネス状況に適合させる。

新しい仕事に移るとき、まず考えなければならないことのひとつは、自分がどのようなタイプのリーダーなのか、そしてそれがさまざまなビジネスケースにおいてどのように機能するのかということだ。これには、自分の影響力を理解することと、新しい組織が直面するさまざまなビジネス状況を理解することが含まれます。🧐

これをやるために、ワトキンスはSTARSモデル(よくある5つのビジネス状況の頭文字)を使うことを提案している:

スタートアップ: 生産性、チーム、体制など、すべてを一から構築する。

生産性、チーム、体制など、すべてを一から構築する。 ターンアラウンド: あなたは、問題を抱えたビジネス部門や企業を取り上げ、事態を好転させるタスクを課せられている。あなたのリーダーとしての役割には、会社の再建だけでなく、絶望的なムードを管理し、新しいアプローチをとるようチームのモチベーションを高めることも含まれる。

あなたは、問題を抱えたビジネス部門や企業を取り上げ、事態を好転させるタスクを課せられている。あなたのリーダーとしての役割には、会社の再建だけでなく、絶望的なムードを管理し、新しいアプローチをとるようチームのモチベーションを高めることも含まれる。 急成長* : あなたのリーダーシップの仕事は、新しい従業員を雇い、ビジネスの急成長に対応できる拡張性のあるシステムを構築することです。

あなたのリーダーシップの仕事は、新しい従業員を雇い、ビジネスの急成長に対応できる拡張性のあるシステムを構築することです。 再調整 * *: あなたの仕事は、製品やサービスに問題があるにもかかわらず、その重要性を誰もが認識していない場合に、そのアプローチを再評価することです。このタイプのリーダーシップには、交渉やチームメンバーに変化を受け入れるよう促すことが含まれる。

あなたの仕事は、製品やサービスに問題があるにもかかわらず、その重要性を誰もが認識していない場合に、そのアプローチを再評価することです。このタイプのリーダーシップには、交渉やチームメンバーに変化を受け入れるよう促すことが含まれる。 成功の維持 :* あなたの新しい会社は成功の絶頂にあり、あなたの仕事は、何がそれを成功させるかを考え、業界の最先端にとどまるために革新的なソリューションを実装することによって、それがそのようにとどまることを確認することです。

あなたの戦略とリーダーシップ・スタイルを特定のビジネス状況に合わせることで、スムーズな移行が可能になります。さらに、全員が同じページに立ち、同じ目標に向かって仕事をすることが容易になります。

**2.オンボーディングを効率化し、「5つの会話」でリレーションシップを構築する。

新しいチームに参加したり、新しいチームを作ったりすることは、単に導入するだけではありません。

オンボーディング・ソフトウェア

.チームの全員と接続し、関係を構築する必要があります。この重要なステップを踏まなければ、サポートや賛同を得ることは難しく、特に会社を新しい方向へ移行させる場合はなおさらです。🤝

ワトキンスは、彼が "5つの会話 "と呼ぶものをすることを勧めている。これは、上司や新しいチームと行うべき話し合いをまとめたものだ。

それらは以下の通り:

状況診断: 上司やチームとSTARSモデルを再検討する。ビジネスが同じ状況にあることに全員が同意しているか?異なる意見があれば話し合い、STARSモデルの基礎を固める。 効果的なリーダーシップ アプローチ

上司やチームとSTARSモデルを再検討する。ビジネスが同じ状況にあることに全員が同意しているか?異なる意見があれば話し合い、STARSモデルの基礎を固める。 効果的なリーダーシップ アプローチ 期待: 成功の定義と、チームの各個人が提供すべきものについて、明確な期待を打ち出す。全員の優先度が一致していることを確認し、それに基づいて行動プランを立てる。

成功の定義と、チームの各個人が提供すべきものについて、明確な期待を打ち出す。全員の優先度が一致していることを確認し、それに基づいて行動プランを立てる。 リソース: 必要なリソースについて話し合う。ビジネスの状況に応じて、これらのリソースには、資金、技術サポート、投資、専門家などが含まれる。

必要なリソースについて話し合う。ビジネスの状況に応じて、これらのリソースには、資金、技術サポート、投資、専門家などが含まれる。 スタイル:* コミュニケーションの取り方は人それぞれです。常に最新情報や安心感を求める人もいれば、自主性を好む人もいる。各チームメンバーや上司のスタイルを知り、それに合わせてコミュニケーションを調整しましょう。

コミュニケーションの取り方は人それぞれです。常に最新情報や安心感を求める人もいれば、自主性を好む人もいる。各チームメンバーや上司のスタイルを知り、それに合わせてコミュニケーションを調整しましょう。 自己啓発*:自分がやることでうまくいっていること、改善が必要なことについてフィードバックをもらう。このような会話は、直属の部下だけでなく、上層部とも行うことで、早い段階で調整を行うことができます。 生産性の向上 をひとつにまとめましょう。保存、編集、ブックマークはもちろん、ClickUpドキュメントからエクスポートすることもできます。

人気の "最初の90日間 "引用

マイケル・ワトキンスの本は、リーダーシップの専門家にとっての知恵に満ちている。彼は自分のことをよく知っているだけでなく、それを刺激的で魅力的な方法で語っている。

最初の90日』から、お気に入りの言葉をいくつか紹介しよう。

「成功するためには、組織内の多くの人のエネルギーを結集する必要がある。正しいことをやることで、あなたのビジョン、専門知識、意欲があなたを前進させ、種の結晶となるのです。

「新しい会社に入るということは、臓器移植に似ている。新しい状況に適応するための思慮が足りなければ、組織の免疫システムに攻撃され、拒絶されてしまうかもしれない。

「最初の90日間に下す最も重要な決定は、おそらく人に関するものだろう。

「ミッションとは何を達成するかということであり、ビジョンとは人々が高いレベルのパフォーマンスを発揮するモチベーションを感じるべき理由であり、戦略とはミッションを達成するために資源をどのように配分し、どのような決断を下すべきかということである。

Apply "最初の90日間 "ClickUpでの学び

ClickUpのようなプロジェクト管理ソフトウェアを使えば、この「最初の90日」の要約から得た鍵を、これまで以上に迅速かつ簡単に実行することができる。新しいリーダーとしての役割への移行をスムーズにする、クリックアップの優れた機能をいくつかご紹介しましょう。🤩

タスクやプロジェクトに測定可能な目標を設定し、自動進捗を利用することで、タイムラインと定量化可能なターゲットを定義し、より効果的に目標を達成する。

/参照 https://clickup.com/features/goals クリックアップ目標 /参照

は、長期的な目標の設定と追跡を簡単にし、途中で目標がずれるのを防ぎます。クリアされたタイムラインを設定し、チーム、部署、会社全体の測定可能なターゲットを追加します。進捗追跡を自動化し、フォルダを作成してチームメンバーや部署ごとの目標を簡単に確認できます。

ClickUpタスクで依存関係を直接素早くビュー、追加、割り当て、コメントする

使用方法

/を使います。 https://clickup.com/features/tasks を使用します。 ClickUpのタスク /を使用する。

タスクの割り当てとステータスの機能を使ってチームを作り、全員の責任を把握し、新しいチームとのミスアサインメントを防ぎましょう。各タスクに優先度を割り当てることで、どの仕事が最も重要かを全員に知らせることができます。依存関係を追加して、チームメンバーが他のタスクの進捗を妨げている仕事を確認できるようにします。

ClickUpの適応性の高いスペースを使えば、チーム、部署、プロジェクトに合わせてカスタマイズ可能な、包括的で整理された場所を簡単に構築することができます。

整理整頓

/参照 https://clickup.com/spaces ClickUpスペース /クリックアップスペース

特に、様々な部署を統括するようなリーダーポジションの場合。リストやフォルダで各スペースをカスタマイズし、SOPや社内文書、プロジェクトリソースなどを一箇所にまとめて管理できます。カスタム通知をトリガーすることで、大きな変更やプロジェクトの完了時に効果的なコミュニケーションを確保できます。

また、ClickUpは1,000以上のテンプレートを提供しています。

30日、60日、90日プランのテンプレートもあります。

-を使えば、目標設定から従業員の受け入れまで、すべてをこれまで以上に簡単に行うことができる。その ClickUpの30-60-90日プランテンプレート は、新しい役割に就いてから3ヶ月間の実行可能なプランです。目標の概要、タスクの特定、締め切りの設定、進捗の確認にご活用ください。

ClickUpのテンプレートを使って、新入社員との今後のチェックイン計画を立てよう。

テンプレートのダウンロード

この他にも

SOPテンプレート

組織文化を創造するために新しいチームメンバーを迎え入れたり、既存のチームが実施するためのより良いプロセスを構築するために、これらを活用しよう。

クリックアップで最初の90日間を成功させましょう。

最初の90日間」に掲載されている戦略やヒントがあれば、新しい役割にスムーズに移行するために必要なものが手に入ります。より良いチーム作りから、戦略の調整、早期の成功の確保まで、本書はリーダーとしての成功へのロードマップを提供する。

あなたのリーダーシップを次のレベルに引き上げよう。

/参考文献 https://clickup.com/signup 今すぐClickUpにご登録ください。 /%href/

.このプロジェクト管理ソフトウェアを使えば、新入社員の受け入れ、測定可能な目標の設定、ステップごとの進捗追跡が簡単に行えます。さらに、カスタマイズが可能なので、新しい組織のニーズに適応したシステムを構築することができる。🙌