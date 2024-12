2024年メディアプランニングツールベスト10 (レビュー & 価格)

代理店であれ、マーケティングチームであれ、メディア所有者であれ、出版社であれ、メディアプランについて適切な判断を下すことは必須である。そうでなければ、間違ったオーディエンスをターゲットにしたり、費用をかけすぎたりする危険性がある。💸

手作業で管理する代わりに、メディアを手に入れる プランニングツール を使うことです。適切なソフトウェアを使えば、メディアバイイングを自動化し、リアルタイムの調整を追跡し、ターゲットオーディエンスの嗜好に関する詳細な洞察を得ることができる。

なかなかいいでしょ?🤩

エクセルのスプレッドシートを捨てる準備をして、私たちと一緒にメディアに必要な機能を見つけましょう。 プランニング・ソフトウェア .

また、より速く、よりスマートに仕事を完了するために、お気に入りのメディア管理プラットフォームトップ10も共有します。

メディアプランニングツールは何を探すべきか?

メディアプランニングツールは、メディアキャンペーンを管理するだけではありません。プランニングプロセス全体を変革し、すべてをより効率的に、正確に、ユーザーフレンドリーにします。それでも、どのメディアツールにも価値があるわけではありません。🧂

以下のような価値ある機能を備えたデジタルマーケティングツールを探すことをお勧めします:

総合的な メディア管理*:これは譲れない点です。デジタルメディアやソーシャルメディアプラットフォームだけでなく、テレビや印刷物を含む幅広いメディアチャネルを管理するツールを探してください。

リアルタイムのアナリティクスとメトリクス:* 現代のペイドメディアの世界では、1日前のデータは実用的ではありません。デジタルメディアプランニングツールは、キャンペーンのパフォーマンスを追跡するためのリアルタイムのメトリクスを提供する必要があります。

自動化 と ワークフロー 最適化 : メディアプランニングには多くの可動部分があります。繰り返しの多い作業の一部を自動化しませんか?メディア購入、提案依頼(RFP)、レポート作成を自動化するツールを探してみましょう。

オーディエンス管理: トップクラスのメディアプランニングソフトウェアには、ターゲットオーディエンスを特定し、セグメント化する機能がついています。カスタムメイドのメディア戦略を構築するために、人口統計分析、行動データ、サイコグラフィックインサイトを提供するツールを探しましょう。

ユーザーフレンドリーなインターフェイス: メディアプランニングソフトウェアを使用することが簡単であればあるほど、より速く、あなたは次のようになります。 時間を節約 やSlackのような人気のあるサードパーティアプリと統合できるメディアプランニングソフトウェアを探す。

最適化ツール:キャンペーンを実施するのも一つの手だが、既存のキャンペーンを手直ししたい場合はどうすればいいのだろうか?必須のメディアプランニングツールには、プログラマティックバイイング、費用配分、オーディエンスターゲットなどの高度な最適化機能が付いている。

2024年に使用すべきメディアプランニングツールのベスト10を紹介します。

キャンペーンを手作業で管理するのにうんざりしていませんか?適切なメディアプランニングツールは、キャンペーンをイージーモードにします。合理化されたクラウドベースのインターフェイス、包括的なメトリクス、プロセスの最適化を備えたこれら10のデジタルメディアプランニングツールは、あなたをゴールラインに導いてくれるでしょう。🏁

1. ClickUp

ClickUpのAI機能により、マーケティングチームはケーススタディのような重要なドキュメントを迅速に作成することができます。

ドキュメント、レポート、ダッシュボードを自分で作成する必要はありません。クリックアップのテンプレートは、より迅速で優れたメディアプランニングのためにプラットフォームに組み込まれた時間節約リソースです。

テンプレートをコピーする

/をコピーしてください。 https://clickup.com/templates/content-management-t-140176478 ClickUpコンテンツ管理テンプレート /%href/

ウェブサイト、ブログ、ソーシャルメディア、電子メールなど、複数のチャネルでキャンペーンをプランニングするためのテンプレートです。

プロからのアドバイス この役に立つ概要 には、テンプレートに含まれるものと、そのカスタマイズ方法が紹介されています。

ClickUpには、オンラインおよびオフラインのメディアプランニング用のテンプレートが多数用意されています。

/参照 https://clickup.com/templates/media-list-t-206565124 ClickUp メディアリストテンプレート /%href/

これは、すべてのマーケティング資料とプランの記録を一箇所にまとめておくものです。また ClickUp マーケティングプランテンプレート を使えば、もうキャンペーンの締め切りに遅れることはありません。🎯

クリックアップの主な機能***。

ClickUpは、HubSpot、Salesforce、Intercom、Togglなど数多くの人気ツールと統合しています。

キャンペーンパフォーマンスのメトリクスをカスタマイズ可能なダッシュボードでビュー。

ClickUpテンプレートを使って、構造化されたメディアプランを数分で構築できます。

ライティングでお困りですか?クリックUp AIは、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店、広告代理店 最高のAIライティングツールです。 手を貸す

ClickUpの15以上のビューですべてのタスクとプロジェクトを管理する

クリックアップのリミット

ClickUp AIは有料アカウントでのみ利用可能ですが、無料試用版もあります。

クリックアップは完全にカスタマイズ可能ですが、プラットフォームが提供するすべてを使いこなすには時間がかかります。

クリックアップの価格について

Free Forever (永久無料

(永久無料 無制限: $7/月/ユーザー

$7/月/ユーザー ビジネス: 1ユーザーにつき12ドル/月

1ユーザーにつき12ドル/月 企業: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp AIは、すべての有料プランでワークスペース・メンバー1名につき月額5ドルでご利用いただけます。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,200 件以上のレビュー)

4.7/5 (9,200 件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (3,900 件以上のレビュー)

経由

/参照 https://www.mediaplanhq.com/ メディアプランHQ /%href/

MediaPlanHQはメディアプランニングツールです。 マーケティングプラン を一箇所で見ることができます。このプラットフォームは常に最新のレポートとプランを表示するので、間違ったレポートをビューする心配はありません。👀

MediaPlanHQ 最高の機能

構造化されたブリーフをクリエイティブチームに素早く送信

広告費、素材要件、請求書のモニタリング

ベンダーとの仕事?受信トレイの混雑を避け、MediaPlanHQを通じてリクエストを送信

共同作業 マーケティングコンテンツカレンダー 手頃な価格のメディアプランニングソフトウェアをお探しですか?BriefBidは、代理店やブランドが無料で利用できる異なるタイプのソリューションです。難点は、BriefBidの有料パートナーから、サービスのプロモーションのために連絡が来る可能性が高いことだ。しかし、それに抵抗がなければ、これは以下のようなメディアプランニングツールとして最適です。

/参照 /ブログ?p=52218 リソースに乏しいブランド . .Bionicはメディアプランニングとメディアバイイングを効率化し、様々なユーザーに最適です。🤝

バイオニック 最高の機能

Bionicは、広告主にパフォーマンスKPIと目標を表示する透明性の高いメディア・ダッシュボードを提供します。

メディアプランニング、バイイング、パフォーマンスモニタリングを1つのプラットフォームに集約

デジタル、テレビ、ラジオ、印刷物、アウトオブホーム、その他のメディアチャネルを統合

Bionicはクラウドベースなので、外出先でも簡単に設定・管理できます。

Bionic リミット

レビューが少ない

価格が高い

バイオニック 価格です。

ユーザーあたり月額225ドル、最低3ユーザーから利用可能

年間契約: 1ユーザーあたり月額195ドル、最低3ユーザーから利用可能。

1ユーザーあたり月額195ドル、最低3ユーザーから利用可能。 年額前払い:ユーザー1人につき175ドル/月、最低3ユーザーからご利用いただけます。

バイオニック 評価とレビュー

G2: 5/5 (2件のレビュー)

5/5 (2件のレビュー) *Capterra: 4.8/5 (15 件以上のレビュー)

5. ニールセン スカーボロ

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Nielsen-Scarborough.jpg ニールセン・カーボロの機能 /%img/

経由 ニールセン マーケティングデータで有名なニールセンも マーケティングプラン ビジネス。Scarboroughは、正確な消費者データを求めるマーケティング担当者の要望に応えるものだ。実際のキャンペーン実施やプランニングよりも、消費者のプロフィール、消費嗜好、コンテンツトレンドに重点を置いた、従来とは異なるメディアプランニングツールだ。📊

スカボローの主な機能

スカボローのデータを使って消費者行動をより深く理解する

ターゲット層が好むプラットフォームのデータを引き出す

ニッチな洞察のために特定の層やコミュニティに焦点を当てる

Scarboroughは、目立つターゲットメッセージを作成するのに役立ちます。

スカボローのリミット

Scarboroughには多くのレビューがありません。

これはどちらかというとデータと市場調査ツールなので、マーケティング戦略を管理するためには別のソリューションが必要です。

スカボローの価格について

価格についてのお問い合わせ

スカボローの評価とレビュー

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Quantcast: N/A

経由 クオンツキャスト Quantcastもメディアプランニングの世界では有名な名前だ。クッキーのない広告と定量的なデータに特化しているので、チームが測定可能なパフォーマンスKPIに飢えているなら、このプラットフォームが最適だ。🙌

クアントキャスト 最高の機能

有料プランに投資する前に、ブランドの無料ソリューションであるQuantcast Measureを試して、プラットフォームの感触をつかんでください。

Ara AIは AIマーケティングツールです。 Basisは、プログラマティック広告、SEO、ソーシャルメディア、ウェブサイトのデータを統合したメディアプランニングツール。それだけでなく、メディアアクティベーション、オムニチャネル戦略、コンサルティングなどの追加サービスも提供している。📡

ベーシスの主な機能

広告出稿の準備はできていますか?Basisは評価の高いデマンドサイドプラットフォーム(DSP)です。

すべてのドキュメントとメディアアセットを一箇所に保管

Basis Assistantがキャンペーンメモを自動生成

電子メールのスレッドをBasisコラボレーションポータルに移行

Basisのリミット

レポート作成がカスタマイズできない

UXがわかりにくいというカスタムもある。

価格設定

価格はお問い合わせください。

ベーシスの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (270+ reviews)

4.5/5 (270+ reviews) Capterra: 4.4/5 (15+ reviews)

**8.コムスコア

経由 コムスコア Comscoreはクロスプラットフォームのメディアプランニングに特化しているため、CTV、ソーシャル、モバイル、検索で広告を出すならぜひ試してみたい。他のメディアプランニングソフトウェアとは異なり、Comscoreには映画興行成績、ソーシャルメディアエンゲージメント、CTVを測定するための追加機能がある。📺

コムスコア最大の機能をご紹介します。

Comscore Campaign Ratings (CCR)でキャンペーンのパフォーマンスを簡単に評価。

Comscore Ad Metrixでより良い広告を作成

Comscore Total Digitalですべてのデジタルエクスペリエンスを1ビューで管理

コムスコアは、行動、ライフスタイルデータ、デモグラフィックなどに基づいて消費者を特定し、セグメント化します。

コムスコアのリミット

一部のユーザーは、コムスコアはコストパフォーマンスが良くないと言う。

また、膨大なデータ量に圧倒されるという声もある。

コムコアの価格

価格についてのお問い合わせ

評価とレビュー

G2: 4.1/5 (60 件以上のレビュー)

4.1/5 (60 件以上のレビュー) Capterra: 4.1/5 (10+ reviews)

9.Simpli.fi

経由

/参照 https://simpli.fi/ シンプリ.フィ /%href/

"シンプル "はその名前の一部かもしれないが、Simpli.fiの提供するものはそうではない。この強力なメディアプランニングツールには、プログラマティックメディア、オムニチャネル体験、政治広告、DTC、小売広告に特化したキャンペーン設定などの機能が含まれている。🛍️

Simpli.fi 最高の機能

Simpli.fiは、ネイティブ、モバイル、CTV広告の優れたターゲットとセグメンテーションをサポートします。

広告が効果的かどうかわからない場合は、Simpli.fiがクリエイティブを評価します。Simpli.fiは、より良いパフォーマンスのためにクリエイティブを評価します。

すべてのソーシャルメディアを一元管理 コンテンツカレンダー Simpli.fiのインテリジェント・ターゲティングは、広告を見る過去の購入者の番号を減らします。



Simpli.fi リミット

レポート作成がシンプルすぎるというユーザーもいます。

カスタマーサポートがあまり良くないというユーザーもいます。

Simpli.fi プライシング

価格についてのお問い合わせ

Simpli.fi 評価とレビュー Simpli.fiにお問い合わせください。

G2: 4.5/5 (115 件以上のレビュー)

4.5/5 (115 件以上のレビュー) Capterra: 5/5 (レビュー1件)

10.SRDS

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/SRDS.jpg メディアプランニングツール:SRDSのメトリクスと詳細の例 /%img/

経由 SRDSSRDSチームを雇えば、あなたのキャンペーンにカスタムメイドのデータを提供することができます。

SRDSのリミット

レビュー数が少ない

SRDSのデータは常に最新ではない

SRDSの価格

価格についてはお問い合わせください。

評価とレビュー

G2: 3.2/5 (3件のレビュー)

3.2/5 (3件のレビュー) Capterra: N/A

