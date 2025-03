10 Perangkat Lunak Integrasi Terbaik untuk Bisnis Anda di Tahun 2025

Mari selami dunia digital, di mana integrasi perangkat lunak memainkan peran penting dalam narasi besar produktivitas, efisiensi, dan kesuksesan perusahaan Anda.

Kami akan menjelajahi beberapa alat bantu perangkat lunak integrasi terbaik yang akan membentuk bisnis di tahun 2024.

Baik Anda seorang raksasa teknologi atau superhero startup, Anda akan menemukan alat yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Apa itu Perangkat Lunak Integrasi?

Pada intinya, perangkat lunak integrasi data adalah jenis perangkat lunak alur kerja yang berfungsi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam tumpukan teknologi Anda. Ia adalah mediator yang tenang, menjembatani kesenjangan komunikasi antara aplikasi perangkat lunak yang berbeda dan memungkinkan mereka bekerja secara harmonis.

Pikirkan alat integrasi data sebagai konduktor orkestra digital Anda, yang mengoordinasikan berbagai bagian (alat perangkat lunak Anda yang bervariasi) untuk menciptakan simfoni yang indah otomatisasi alur kerja dan manajemen data.

Jenis Integrasi

Ranah perangkat lunak integrasi data secara garis besar terbagi menjadi dua: iPaaS (Integration Platform as a Service) dan alat integrasi data.

iPaaS adalah platform cloud yang mengatur integrasi antara aplikasi dan sistem di cloud dan di lokasi. Platform ini unggul dalam hal fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan skalabilitasnya, menjadikannya pilihan tepat yang memungkinkan bisnis untuk tumbuh dan berkembang.

Di sisi lain, alat integrasi data terbaik berfokus pada penyelarasan pipeline data dari berbagai sumber, memberikan pandangan yang konsisten dan koheren terhadap data gabungan. Alat integrasi data yang tepat akan bersinar ketika data memetakan informasi dalam jumlah besar. Platform integrasi perusahaan yang tepat dapat secara efisien menangani struktur data yang paling kompleks sekalipun.

Kedua jenis manajemen data ini memiliki kelebihan masing-masing, dan pilihan di antara keduanya harus bergantung pada kebutuhan integrasi data spesifik dan sifat bisnis Anda.

10 Perangkat Lunak Integrasi Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

Memilih alat integrasi data yang tepat sama seperti memilih mitra bisnis. Alat tersebut harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan Anda, dapat diandalkan, dan mudah digunakan.

Pertimbangkan kompatibilitasnya dengan alat perangkat lunak Anda yang sudah ada, kemudahan penggunaan, dan kualitas dukungan pelanggan. Selain itu, pikirkan juga tentang skalabilitas karena seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda, begitu juga dengan kebutuhan integrasi data Anda.

1. ClickUp #### Perangkat lunak integrasi manajemen proyek terbaik

Lihat 15+ tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja Anda dengan kebutuhan Anda

Bayangkan sebuah platform tunggal yang mengkonsolidasikan semua kebutuhan kerja Anda-itulah yang ditawarkan ClickUp.

Sebagai alat manajemen proyek serbaguna, ClickUp juga bersinar sebagai penguat produktivitas dengan kemampuannya untuk berintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi. Ingin tahu lebih banyak? Selami lebih dalam tentang aplikasi favorit kami Integrasi ClickUp .

Keajaibannya terletak pada cara menyatukan tugas, dokumen, obrolan, dan sasaran dari berbagai alat seperti Slack, Google Drive, dan GitHub, semuanya dalam satu atap. Integrasi data ini membantu Anda mengusir pembunuh produktivitas yang dikenal sebagai pengalihan konteks selamanya.

Integrasi ClickUp adalah solusi lengkap untuk kehidupan kerja yang bebas dari kekacauan dan produktif.

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp terintegrasi dengan sempurna dengan lebih dari 1.000 aplikasi dan alat

Menggabungkan manajemen tugas, dokumen, dan proyek denganalat kolaborasi online untuk membantu tim Anda menyelesaikan lebih banyak hal

Gunakan ratusan templat yang telah dibuat sebelumnya untuk mempercepat proyek Anda lebih jauh lagi

Mengotomatiskan tugas rutin, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas

Memungkinkan Anda untuk menyesuaikanmanajemen beban kerja dan antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan Anda

Keterbatasan ClickUp

Dengan beragam fitur di luar integrasi data, ini bisa terlihat rumit bagi pengguna pertama kali

Fungsionalitas penuh tidak tersedia saat offline

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (2.000+ ulasan)

: 4.7/5 (2.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

Coba Integrasi ClickUp

2. Zapier

Perangkat lunak integrasi pihak ketiga terbaik

via Zapier Melangkah ke ranah integrasi perangkat lunak dengan Zapier membuka banyak sekali kemungkinan.

Alat integrasi data yang kuat ini menyatukan aplikasi favorit Anda, memungkinkan urutan otomatis, yang dikenal sebagai 'Zaps', untuk menangani tugas-tugas yang berulang untuk Anda.

Keindahan Zapier terletak pada konektivitasnya yang luas, mendukung lebih dari 3.000 aplikasi dan sistem lama, sempurna untuk bisnis dari semua ukuran.

Anggap saja Zapier sebagai asisten Anda, yang menghilangkan kebosanan dari pekerjaan harian Anda dan menyuntikkan efisiensi ke dalam proses Anda.

Fitur terbaik Zapier

Buat alur kerja yang disebut Zaps yang dapat mengotomatiskan bagian-bagian dari bisnis Anda

Kemampuan integrasi aplikasi yang luas dengan lebih dari 5.000 alat berarti Anda bisa menghubungkan hampir semua perangkat lunak kerja Anda

Salah satu platform integrasi perusahaan terbaik untuk mengotomatiskan proses rumit yang melibatkan banyak aplikasi dan langkah

Keterbatasan Zapier

Integrasi yang lebih kompleks untuk beberapa aplikasi SaaS yang paling populer hanya tersedia pada paket tingkat yang lebih tinggi

Meskipun kuat, Zapier dapat memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam untuk pengguna non-teknologi

Harga Zapier

**Gratis

Pemula : $19.99/bulan

: $19.99/bulan Profesional : $49/bulan

: $49/bulan Tim : $69/bulan

: $69/bulan Perusahaan: $99/bulan

Peringkat dan ulasan Zapier

G2 : 4.5/5 (1.000+ ulasan)

: 4.5/5 (1.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

Periksa ini Alternatif Zapier !

3. HubSpot

Perangkat lunak integrasi pemasaran terbaik

melalui Hubspot HubSpot melakukan lebih dari sekadar menciptakan kembali CRM-ini adalah paket bisnis yang mencakup semua layanan, penjualan, dan alat pemasaran.

Yang membedakan HubSpot adalah ekosistemnya yang kuat, pintu gerbang menuju integrasi data dengan aplikasi dan layanan favorit Anda, membuat manajemen hubungan pelanggan menjadi mudah. Karena ini adalah alat yang sangat kuat, Anda mungkin ingin mengarahkan seluruh perangkat teknologi Anda di sekelilingnya. Jika demikian, Anda pasti ingin mempelajari lebih lanjut tentang integrasi HubSpot terbaik yang tersedia.

Mulai dari memelihara prospek hingga menyediakan layanan pelanggan terbaik, contoh integrasi perangkat lunak HubSpot adalah tempat yang tepat untuk memulai inspirasi.

Fitur terbaik HubSpot

Menawarkan rangkaian pemasaran, penjualan, danperangkat lunak layanan yang semuanya terintegrasi

Platform CRM yang sangat dihormati yang terintegrasi dengan seluruh tumpukan teknologi Anda

Ciptakan alur kerja yang kuat dan otomatis untuk integrasi sistem yang lengkap

Keterbatasan HubSpot

Biaya dapat meningkat saat Anda membutuhkan lebih banyak fitur atau mengembangkan daftar kontak Anda

Meskipun HubSpot melakukan banyak hal, beberapa area tidak memiliki kedalaman yang ditemukan pada platform khusus

Harga HubSpot

Kunjungi halaman harga HubSpot untuk informasi lebih lanjut

Peringkat dan ulasan HubSpot

G2 : 4.4/5 (10.000+ ulasan)

: 4.4/5 (10.000+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

4. Marketo

Perangkat lunak integrasi pemasaran terbaik

melalui Marketo Sebagai bagian dari keluarga Adobe, Marketo adalah bukti pemasaran berkualitas tinggi perangkat lunak otomasi dengan data yang akurat.

Kemampuannya yang kuat lebih dari sekadar memfasilitasi proses pemasaran digital. Ini membuka jalan untuk integrasi tanpa batas dengan produk Adobe lainnya dan berbagai aplikasi pihak ketiga.

Ini bukan hanya alat pemasaran-ini adalah platform lengkap untuk keterlibatan pelanggan yang dipersonalisasi dalam skala besar.

Fitur terbaik Marketo

Mengotomatiskan dan mengukur tugas dan alur kerja pemasaran

Membuat, mengirim, dan melacak kampanye email dengan mudah

Terintegrasi dengan banyak platform CRM, CMS, dan media sosial populer

Keterbatasan Marketo

Butuh waktu untuk menguasai karena luasnya fitur-fiturnya

Lebih mahal dibandingkan dengan alat otomatisasi pemasaran lainnya

Harga Marketo

Hubungi Adobe untuk harga

Peringkat dan ulasan Marketo

G2 : 4.1/5 (2.000+ ulasan)

: 4.1/5 (2.000+ ulasan) Capterra: 4.2/5 (600+ ulasan)

5. JitterBit

Integrasi API terbaik

melalui Jitterbit Jika Anda mencari perangkat yang sesuai dengan bisnis Anda, lihatlah JitterBit. Sebagai platform integrasi dinamis sebagai layanan (iPaaS), JitterBit menggabungkan SaaS (Software as a Service), aplikasi lokal, dan cloud, menciptakan alur kerja otomatis yang kuat.

Apakah proyek Anda sederhana atau kompleks, skalabilitas JitterBit siap berevolusi dengan kebutuhan Anda, mendorong efisiensi dan keputusan berbasis data.

Fitur terbaik JitterBit

Cepat dan amanmenghubungkan aplikasi SaaS, di lokasi, dan cloud Menawarkan kemampuan dan otomatisasi ETL (Ekstrak, Transformasi, Muat) yang kuat

Tumbuh bersama organisasi Anda, mulai dari proyek sederhana hingga integrasi yang kompleks

Keterbatasan JitterBit

Mungkin terlalu berlebihan untuk kebutuhan integrasi sederhana

Beberapa integrasi mungkin memerlukan pengetahuan pengkodean

Harga JitterBit

Hubungi JitterBit untuk harga

Peringkat dan ulasan JitterBit

G2 : 4.6/5 (300+ ulasan)

: 4.6/5 (300+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (30+ ulasan)

6. Integromat

Integrasi API terbaik

via Integromat Selami dunia integrasi visual dengan Integromat (sekarang disebut Make). Alat unik ini mendukung lebih dari 500 aplikasi dan layanan, memungkinkan Anda membuat alur kerja yang kompleks dengan cara yang sederhana dan menarik secara visual.

Pemicunya yang real-time memastikan respons langsung terhadap peristiwa, tanpa ada ruang untuk penundaan.

Meskipun antarmukanya yang canggih mungkin memerlukan kurva pembelajaran, namun ini menjanjikan tingkat penyesuaian yang meningkatkan proses bisnis Anda.

Fitur terbaik Integromat

Menawarkan pembangun visual untuk membuat alur kerja yang kompleks

Ribuan aplikasi dan layanan dapat diintegrasikan

Merespon peristiwa saat terjadi menggunakan pemicu waktu nyata

Keterbatasan Integromat

Antarmuka visualnya, meskipun hebat, membutuhkan pembelajaran

Paket gratis menawarkan fitur dan integrasi yang terbatas

Harga Integromat

**Gratis

Core : $9/bulan

: $9/bulan Pro : $16/bulan

: $16/bulan Tim: $29/bulan

Peringkat dan ulasan Integromat

G2 : 4.7/5 (100+ ulasan)

: 4.7/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (300+ ulasan) Integrasikan Integromat dengan ClickUp !

7. Celigo

Terbaik untuk integrasi e-commerce

via Celigo Ranah solusi iPaaS yang tangguh menyambut Anda dengan Celigo. Integrasinya yang telah dibangun sebelumnya siap untuk mengurangi waktu penyiapan, apa pun skenario integrasi yang Anda hadapi.

Celigo adalah solusi yang terukur dan efisien yang berkembang bersama bisnis Anda.

Meskipun mudah digunakan, memiliki pengetahuan teknis dapat meningkatkan pengalaman Anda dan memungkinkan Anda memanfaatkan potensi penuhnya.

Fitur terbaik Celigo

Menawarkan kemampuan iPaaS yang tangguh untuk integrasi tingkat perusahaan yang kompleks

Dilengkapi dengan banyak integrasi siap pakai, sehingga mengurangi waktu penyiapan

Beradaptasi dengan kebutuhan bisnis Anda yang terus berkembang

Keterbatasan Celigo

Meskipun ramah pengguna, beberapa pengetahuan teknis bermanfaat untuk penyiapan

Meskipun menawarkan integrasi yang sudah jadi, jangkauannya bisa lebih luas

Harga Celigo

Hubungi Celigo untuk harga

Peringkat dan ulasan Celigo

G2 : 4.6/5 (400+ ulasan)

: 4.6/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (40+ ulasan)

8. Cyclr

Terbaik untuk integrasi e-commerce

via Cyclr Cyclr mengambil pendekatan yang ramah pengguna untuk menciptakan dan mengelola integrasi. Antarmuka seret-dan-lepas dan pustaka konektor yang sudah dibuat sebelumnya untuk aplikasi populer membuat pengalaman integrasi yang mulus.

Ditambah dengan analisis mendalam, Cyclr bukan hanya tentang membuat koneksi-ini tentang mengoptimalkan alur kerja Anda untuk kinerja puncak.

Fitur terbaik Cyclr

Antarmuka yang mudah digunakan untuk membuat dan mengelola integrasi

Menawarkan pustaka konektor yang sudah dibuat sebelumnya ke aplikasi dan layanan populer

Menyediakan analisis mendalam untuk melacak dan mengoptimalkan alur kerja Anda

Keterbatasan Cyclr:

Meskipun ramah pengguna, mungkin kurang mendalam untuk skenario yang lebih kompleks

Harganya mungkin tinggi untuk bisnis yang lebih kecil

Harga Cyclr

Startup: $999/bulan

$999/bulan Pertumbuhan: $1.899/bulan

$1.899/bulan Skala: Hubungi Cyclr untuk harga

Peringkat dan ulasan Cyclr

G2 : 4.6/5 (50+ ulasan)

: 4.6/5 (50+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (10+ ulasan)

9. IFTTT

Terbaik untuk integrasi berbasis pemicu

melalui IFTTT Menyederhanakan otomatisasi adalah inti dari IFTTT (If This, Then That).

Alat unik ini memungkinkan Anda membuat alur kerja otomatis sederhana, yang dikenal sebagai 'applet', di lebih dari 600 aplikasi, perangkat, dan layanan.

Meskipun kesederhanaannya merupakan keuntungan bagi pemula, alat ini juga merupakan batu loncatan yang potensial untuk otomatisasi bisnis yang lebih kompleks.

Fitur terbaik IFTTT

Membuat alur kerja sederhana dan otomatis yang dikenal sebagai "applet"

Mendukung lebih dari 800 aplikasi, perangkat, dan layanan

Mudah digunakan dengan kurva pembelajaran yang rendah

Keterbatasan IFTTT

Meskipun sangat bagus untuk otomatisasi sederhana, namun tidak dirancang untuk alur kerja bisnis yang kompleks

Anda membutuhkan paket berbayar untuk menggunakan lebih dari tiga applet

Harga IFTTT

Gratis

Pro : $ 2,50/bulan

: $ 2,50/bulan Pro+: $5/bulan

Peringkat dan ulasan IFTTT

G2 : 4.5/5 (100+ ulasan)

: 4.5/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

10. Pemicu Yakin

Terbaik untuk integrasi berbasis pemicu

via SureTriggers Perkenalkan SureTriggers, alat untuk sinkronisasi data waktu nyata antara aplikasi favorit Anda. Alat ini menggabungkan aplikasi dan alat populer di bawah satu atap dengan antarmuka yang mudah digunakan, cocok untuk mereka yang memiliki pengetahuan teknis yang minim.

Meskipun masih baru, SureTriggers menjanjikan sebagai perangkat lunak integrasi yang membuat proses bisnis Anda lancar dan efisien.

Fitur terbaik SureTriggers

Memungkinkan sinkronisasi data secara real-time antar aplikasi

Menawarkan dukungan integrasi untuk aplikasi dan alat populer

Menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, dengan pengetahuan teknis yang minimal

Keterbatasan SureTriggers

Integrasi yang lebih kompleks mungkin memerlukan alat alternatif

Sebagai pendatang baru, dukungan dan sumber daya pembelajarannya tidak begitu komprehensif

Harga SureTriggers

Gratis selama pengujian beta

Peringkat dan ulasan SureTriggers

G2 : 4.5/5 (3+ ulasan)

: 4.5/5 (3+ ulasan) Capterra: N/A

Temukan Perangkat Lunak Integrasi Terbaik untuk Tim Anda

Baik Anda startup kecil, bisnis yang sedang berkembang, atau perusahaan besar, ada alat integrasi yang siap menyinkronkan sistem Anda, merampingkan proses, dan menjalankan favorit Anda peretasan produktivitas .

Tetapi ingat, perangkat lunak integrasi terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan bisnis spesifik dan rencana pertumbuhan Anda. Dan jika Anda mencari perangkat yang menawarkan perpaduan sempurna antara kegunaan, fungsionalitas, dan kemampuan integrasi yang kuat, ClickUp merupakan pilihan yang fantastis.

Seperti yang telah Anda lihat, ClickUp bersinar terang di antara para pesaing teratas sebagai yang terbaik perangkat lunak manajemen proyek dan platform integrasi yang kuat. Dengan ClickUp, Anda bisa menghubungkan alat bantu favorit Anda dengan lancar, membawa semuanya di bawah satu payung yang mudah dikelola.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana ClickUp dapat menyinkronkan proses kerja Anda, mulai Ruang Kerja gratis hari ini !