Alternatif dan Pesaing Terbaik Confluence pada Tahun 2026

Kolaborasi tim kini tidak lagi sama seperti lima tahun yang lalu.

Saat ini, tim bekerja dari jarak jauh, tersebar, dan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Mereka membutuhkan lebih dari sekadar wiki statis—mereka membutuhkan pengetahuan yang terhubung, dapat dicari, dan real-time yang terintegrasi dalam alur kerja mereka. Meskipun Confluence telah lama menjadi pilihan utama untuk dokumentasi, banyak tim menghadapi kendala akibat kompleksitasnya, fitur kolaborasi yang terbatas, dan pengalaman yang terpisah-pisah.

Kami telah mengumpulkan alternatif Confluence terbaik yang melampaui fitur wiki tradisional. Baik Anda menginginkan dokumentasi yang didukung AI, manajemen proyek bawaan, atau antarmuka pengguna yang lebih modern, daftar ini siap memenuhi kebutuhan Anda.

Mari kita lihat pilihan-pilihan yang tersedia.

📊 Penelitian Menunjukkan: 60% karyawan percaya bahwa berbagi pengetahuan di organisasi mereka masih kurang, dan 63% organisasi menyebutkan kurangnya adopsi pengguna sebagai hambatan utama dalam keberhasilan manajemen pengetahuan. Membangun budaya berbagi sangatlah penting.

Mengapa Mencari Alternatif untuk Confluence?

Seiring dengan semakin dinamis dan tersebar luasnya kolaborasi, tim membutuhkan alat yang lebih cepat, lebih intuitif, dan lebih mudah diskalakan. Saya menemui beberapa masalah saat menggunakan Confluence untuk pekerjaan saya. Beberapa masalah utama di antaranya adalah

Layanan pelanggan yang lambat: Saya sering kali harus menunggu lebih lama dari yang diharapkan untuk mendapatkan bantuan dari tim layanan pelanggan Confluence. Ini menjadi masalah ketika bantuan segera diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.

Kurva pembelajaran yang curam: Menjelajahi fitur-fiturnya dan memahami terminologinya cukup menantang, terutama bagi anggota tim saya yang baru bergabung. Confluence membutuhkan investasi waktu dan usaha yang cukup besar agar dapat menguasai platform ini sepenuhnya

Fungsi pencarian yang lambat: Mencari informasi atau sumber daya tertentu di ruang kerja saya seringkali memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya, yang mengganggu alur kerja saya dan menghambat efisiensi

Pengelolaan izin yang rumit: Sulit untuk menentukan siapa yang dapat mengedit atau berkontribusi pada halaman tertentu, atau mengatur izin agar sesuai dengan kebutuhan tim saya

Tantangan dalam pengembangan konten kolaboratif: Ketika banyak orang mengedit dokumen yang sama secara bersamaan, sulit untuk mengoordinasikan perubahan tersebut, yang dapat menyebabkan konflik versi

Mengingat masalah-masalah yang sering muncul ini, saya telah menyusun daftar alternatif Confluence yang memungkinkan kolaborasi tanpa hambatan, menawarkan akses cepat ke pengetahuan, dan menjaga produktivitas tim.

Bagaimana Kami Memilih Alternatif Confluence Terbaik

Kami menguji, membandingkan, dan menyaring alat-alat tersebut berdasarkan kebutuhan tim yang sebenarnya. Untuk menyusun daftar ini, kami mengevaluasi puluhan alat berdasarkan faktor-faktor utama seperti:

Kemudahan penggunaan: Seberapa intuitif antarmukanya, terutama bagi pengguna baru dan tim lintas fungsi

Fitur kolaborasi: Pengeditan real-time, komentar, penugasan tugas, dan pemberitahuan

Manajemen pengetahuan: Seberapa baik alat ini menangani dokumen, wiki, pencarian, dan kontrol versi

Integrasi: Kompatibilitas dengan alat kerja populer seperti Slack, Google Drive, dan Microsoft 365

Harga dan skalabilitas: Apakah alat ini cocok untuk tim kecil dan dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis

Umpan balik pelanggan: Kami menganalisis ulasan terbaru dari G2, Capterra, dan Trustpilot untuk memahami apa yang disukai pengguna—dan apa yang tidak mereka sukai

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya.

Sekilas tentang Alternatif Confluence Terbaik

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk Harga ClickUp – Dokumen + tugas + AI dalam satu tempat– Pencarian Terintegrasi di seluruh ruang kerja– Otomatisasi & Dasbor Tim yang menginginkan manajemen proyek + dokumen dalam satu alat Paket gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Notion – Editor berbasis blok untuk dokumen dan basis data– Penulisan dan ringkasan berbasis AI– Kolaborasi real-time Tim kecil hingga menengah yang membuat wiki internal yang fleksibel Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan Google Drive – Pengeditan real-time di Docs, Sheets, dan Slides– Pencarian cerdas dan saran file– Sinkronisasi lintas perangkat Tim yang sudah menggunakan Google Workspace Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $6 per pengguna per bulan (Workspace) Nuclino – Antarmuka pengguna yang cepat dan minimalis dengan berbagai tampilan– Pengeditan kolaboratif secara real-time– Tampilan grafik dan AI Sidekick Tim jarak jauh kecil yang membutuhkan dokumentasi yang cepat dan terstruktur Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $6 per pengguna per bulan SharePoint – Perpustakaan dokumen dengan metadata dan versi– Situs intranet dengan integrasi mendalam dengan MS 365– Akses berbasis izin Tim perusahaan yang menggunakan ekosistem Microsoft Paket berbayar mulai dari $5 per pengguna per bulan; tersedia harga untuk perusahaan Quip – Dokumen + spreadsheet + obrolan dalam satu ruang– Integrasi dengan Salesforce CRM– Kolaborasi langsung dengan templat Tim yang mengutamakan Salesforce dan membutuhkan sinkronisasi dokumen + CRM Paket berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan; Paket lanjutan hingga $100 per bulan Asana – Tampilan daftar, papan, kalender, dan garis waktu– Pelacakan tujuan dan portofolio– Lebih dari 200 integrasi Tim yang mengelola proyek terstruktur dengan alur kerja yang fleksibel Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10,99 per pengguna per bulan Dropbox Paper – Pengeditan real-time dengan konten multimedia– Daftar tugas dan komentar di dalam dokumen– Template untuk rapat dan perencanaan Tim kreatif atau tim konten yang membutuhkan dokumen kaya media yang sederhana Gratis dengan Dropbox; fitur bergantung pada tingkatan paket Dropbox Zoho Learn – Kombinasi basis pengetahuan + LMS– Pembuat kursus dengan kuis dan analisis– Portal khusus dan kontrol akses Tim yang membutuhkan pelatihan + manajemen pengetahuan internal Tersedia paket gratis; Paket berbayar (Express/Pro) dengan tingkatan harga yang dapat disesuaikan Document360 – Editor Markdown + WYSIWYG– Alat AI untuk pencarian cerdas dan FAQ– Dukungan basis pengetahuan publik dan pribadi Tim yang membangun pusat bantuan publik dan wiki internal Paket berbayar mulai dari $149 per proyek per bulan; Penawaran harga khusus untuk Enterprise+

Silakan periksa situs web alat tersebut untuk detail harga terbaru. *

10 Alternatif Confluence Terbaik

1. ClickUp

Bekerja sama dengan anggota tim secara real-time menggunakan ClickUp Docs

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, sedang mengubah cara tim berkolaborasi, mengelola pengetahuan, dan menyelesaikan pekerjaan. Meskipun Confluence dikenal karena fitur dokumentasi dan wiki-nya, ClickUp melangkah lebih jauh—menggabungkan dokumen, tugas, manajemen proyek, AI, dan otomatisasi dalam satu platform terpadu.

Dengan ClickUp Docs, Anda dapat membuat dokumen kolaboratif yang menarik yang terintegrasi langsung dengan tugas, proyek, dan alur kerja Anda. Tidak perlu lagi berpindah-pindah antara Confluence untuk dokumentasi dan alat lain untuk manajemen proyek—semuanya terhubung di ClickUp.

Tidak seperti Confluence, yang pada dasarnya adalah wiki, ClickUp mengintegrasikan manajemen pengetahuan ke dalam alur kerja harian Anda. Dengan Connected Search, Anda dapat langsung menemukan dokumen, tugas, atau komentar apa pun di seluruh ruang kerja Anda.

Fitur Automations dan Dashboards dari ClickUp membawa kolaborasi melampaui dokumentasi statis. Aktifkan tindakan saat dokumen diperbarui, tugas diselesaikan, atau komentar ditambahkan—sehingga semua orang tetap terinformasi tanpa perlu usaha manual. Buat dasbor untuk melacak pembaruan dokumentasi, kontribusi tim, atau kemajuan proyek—semuanya secara real-time.

ClickUp Brain menghadirkan AI langsung ke dalam dokumentasi dan manajemen pengetahuan Anda. Buat ringkasan dokumen panjang atau catatan rapat secara instan. Minta Brain untuk menemukan jawaban dari dokumen, tugas, atau komentar Anda—tidak perlu lagi mencari tanpa henti.

Berikut ini contohnya👇

Gunakan ClickUp AI Agents untuk mengotomatiskan proses yang berulang, mengelola tugas dokumentasi rutin, dan secara proaktif menampilkan pengetahuan penting, sehingga tim Anda dapat fokus pada pekerjaan yang berdampak besar.

⭐️ Bonus: Dengan ClickUp Brain, Anda dapat mengakses berbagai model AI—termasuk Claude dan ChatGPT—untuk bekerja lebih cepat dan fleksibel.

Lihat kehebatan ClickUp AI Agents👇

Ukuran tim: Tim kecil hingga tingkat perusahaanUntuk siapa ClickUp cocok? Gunakan saat:

Anda sudah bosan harus mengelola Confluence, spreadsheet, dan alat manajemen proyek secara terpisah

Anda ingin dokumen, tugas, proyek, dan manajemen pengetahuan dalam satu platform

Tim Anda membutuhkan alur kerja yang didukung AI dan kolaborasi yang terintegrasi

⚙️ Fitur

Tambahkan tabel, gambar, blok kode, dan bahkan sematkan tugas, dasbor, atau tampilan langsung ke dalam dokumen Anda untuk basis pengetahuan yang kaya konteks

Atur dokumen dalam folder bersarang, ruang, dan daftar—sesuai dengan struktur tim Anda dan memudahkan pencarian informasi.

Tentukan siapa yang dapat melihat, mengedit, atau memberikan komentar pada dokumen—bagikan dengan tim Anda, tamu, atau seluruh perusahaan.

Simpan dokumen yang sering digunakan sebagai templat dan aksesnya dengan cepat

Integrasikan ClickUp dengan lebih dari 1.000 aplikasi pihak ketiga, termasuk HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub, dan lainnya

✅ Kelebihan

Menghubungkan dokumen dengan tugas, jadwal, dan alur kerja secara mulus

AI bawaan membuat pembuatan dan pencarian pengetahuan menjadi lebih cepat dan cerdas

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“ClickUp menggantikan banyak aplikasi dengan satu ruang kerja yang kuat… Dokumen, tugas, dan AI dalam satu alat—ini benar-benar revolusioner.”

Pengguna baru mungkin merasa kewalahan dengan banyaknya fitur yang tersedia

Beberapa fitur AI canggih hanya tersedia di paket berbayar

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Awalnya memang butuh waktu untuk membiasakan diri—tapi begitu sudah terbiasa, hal ini benar-benar mengubah cara kami bekerja.”

🔌 Integrasi

Terintegrasi dengan: Slack, Google Workspace, Microsoft Teams, GitHub, Zoom, Dropbox, OneDrive, dan lainnya

Harga

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan ClickUp?

Tentu saja—ClickUp bukan sekadar alternatif Confluence, melainkan ruang kerja yang lengkap. Anda mendapatkan alat dokumentasi yang canggih ditambah manajemen proyek, AI, otomatisasi, dan pelaporan—semuanya dalam satu platform. Perangkat lunak ini dirancang untuk tim yang menginginkan lebih sedikit alat, kolaborasi yang lebih cepat, dan alur kerja yang lebih cerdas.

💡 Tips Pro: Membuat dan mengelola wiki bisa menjadi proyek yang memakan waktu – tapi tidak harus begitu! Template Wiki ClickUp membantu Anda mempermudah proses pengorganisasian, kurasi, dan berbagi informasi penting di dalam organisasi Anda.

2. Notion

melalui Notion

Notion adalah ruang kerja serba guna yang menggabungkan fitur pencatatan, wiki, basis data, dan manajemen proyek ringan. Editor berbasis bloknya memudahkan Anda untuk menggabungkan teks, media, tabel, dan file tertanam—semuanya dalam satu kanvas.

Keunggulan Notion terletak pada fleksibilitasnya: tim dapat membuat segala hal mulai dari basis pengetahuan internal dan catatan rapat hingga pelacak klien dan kalender editorial. Dengan kemampuan AI yang terus berkembang, Notion juga semakin canggih dalam pembuatan konten, dukungan riset, dan ringkasan dokumen.

Ukuran tim: Tim kecil hingga menengahUntuk siapa Notion cocok? Gunakan saat:

Anda menginginkan ruang kerja yang rapi dan intuitif yang mudah disesuaikan

Tim Anda membutuhkan dokumen, daftar tugas, dan basis data yang fleksibel dalam satu tempat

Anda ingin dengan cepat membuat wiki internal atau konten terstruktur tanpa kerumitan teknis

Pengeditan berbasis blok—seret dan lepas teks, gambar, tabel, dll.

Database dengan berbagai tampilan (tabel, daftar, galeri, kanban, kalender)

Kolaborasi real-time dengan komentar dan penyebutan langsung

Notion AI (tersedia di paket berlangganan tingkat atas) untuk pembuatan konten, ringkasan rapat, tanya jawab, dan saran yang disesuaikan dengan konteks

Puluhan templat bawaan untuk wiki, peta jalan, CRM, dan lainnya

Mudah digunakan dan sangat fleksibel —pengaturan cepat, tidak memerlukan pelatihan

Alat serba guna—gantikan berbagai aplikasi dengan halaman, tugas, basis data, dan AI dalam satu ruang kerja

Seorang pengulas G2 mengatakan : “Fleksibilitas Notion tak tertandingi… Saya bisa membuat dokumen, tabel, dan bahkan mini CRM tanpa perlu kode.”

Seorang pengulas G2 mengatakan :

Izin yang terbatas untuk organisasi besar —pengendalian akses menjadi rumit seiring pertumbuhan tim

Kekurangan fitur dan penurunan kinerja—pengguna melaporkan adanya fitur yang hilang, kinerja aplikasi yang lambat, dan sesekali mengalami kesulitan saat menggunakan fitur seret dan lepas atau tombol pengalih

Seorang pengulas G2 mengatakan : “Notion sangat cocok untuk tim kecil, tetapi begitu tim Anda berkembang, pengelolaan izin menjadi rumit.”

Seorang pengulas G2 mengatakan :

Gratis

Plus: $10 per pengguna per bulan (pembayaran tahunan); $12 per bulan jika dibayar bulanan

Bisnis: $20 per pengguna per bulan (pembayaran tahunan); $24 per bulan jika dibayar bulanan

Enterprise: Harga disesuaikan

Notion AI tersedia dalam paket Business & Enterprise; pengguna gratis/Plus mendapatkan uji coba satu kali dengan 20 respons

G2: 4,7/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

🤔 Apakah saya merekomendasikan Notion?

Ya—jika Anda adalah tim kecil hingga menengah yang menginginkan pusat kerja yang rapi dan dapat disesuaikan untuk dokumen, catatan, dan basis data sederhana. Notion memungkinkan Anda menggantikan beberapa alat dengan satu ruang kerja yang elegan—tanpa perlu pelatihan yang rumit. Namun, jika tim Anda membutuhkan izin tingkat perusahaan, integrasi mendalam dengan ekosistem SaaS, atau kinerja yang sangat andal, kemungkinan besar Notion tidak akan cukup lagi untuk kebutuhan Anda.

📮 Wawasan ClickUp: 46% pekerja pengetahuan mengandalkan kombinasi obrolan, catatan, alat manajemen proyek, dan dokumentasi tim hanya untuk melacak pekerjaan mereka. Bagi mereka, pekerjaan tersebar di berbagai platform yang tidak terhubung, sehingga lebih sulit untuk tetap terorganisir. Sebagai aplikasi serba guna untuk bekerja, ClickUp menyatukan semuanya. Dengan fitur-fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat, dan ClickUp Brain, semua pekerjaan Anda terpusat di satu tempat, dapat dicari, dan terhubung dengan mulus. Ucapkan selamat tinggal pada kelebihan alat—selamat datang produktivitas tanpa repot.

3. Google Drive

melalui Google Drive

Google Drive adalah platform penyimpanan dan kolaborasi berbasis cloud yang merupakan bagian dari paket Google Workspace. Platform ini memungkinkan tim untuk menyimpan, berbagi, dan berkolaborasi pada file secara real-time menggunakan Docs, Sheets, Slides, dan lainnya. Fitur pencarian yang canggih, riwayat versi, serta sinkronisasi yang mulus di seluruh perangkat menjadikannya ruang kerja yang andal baik untuk individu maupun tim.

Dengan integrasi yang mendalam dengan Gmail, Kalender, Meet, dan aplikasi Google lainnya, Google Drive sangat ideal untuk tim yang ingin semuanya berada dalam satu ekosistem.

Ukuran tim: Tim kecil hingga tingkat perusahaanUntuk siapa Google Drive cocok? Gunakan saat:

Anda memerlukan penyimpanan cloud yang andal dengan opsi berbagi yang fleksibel

Tim Anda menginginkan kolaborasi real-time di seluruh dokumen, spreadsheet, dan presentasi

Anda sudah menggunakan Gmail atau aplikasi Google Workspace lainnya

Pengeditan bersama secara real-time di Google Docs, Sheets, dan Slides

Saran pencarian cerdas yang didukung AI

Riwayat versi dan penyimpanan otomatis di semua file

Berbagi file yang aman dengan izin berbasis peran

Akses offline dan sinkronisasi lintas perangkat

Integrasi yang erat dengan Gmail, Kalender, dan aplikasi pihak ketiga

Fitur kolaborasi yang luar biasa dengan pengeditan real-time

Integrasi yang mulus dengan alat Google Workspace

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Fitur kolaborasi yang mulus dari Google Workspace—pengeditan real-time, berbagi file yang mudah, dan alat komunikasi terintegrasi—meningkatkan produktivitas dan kerja sama tim.”

Mode offline terbatas dan terkadang tidak dapat diandalkan

Pengorganisasian file bisa menjadi berantakan dengan drive bersama dan izin akses

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Salah satu kelemahannya adalah fungsionalitas offline yang terbatas… format yang rumit atau fitur lanjutan di Docs dan Sheets tidak selalu sama dengan yang ada di Microsoft Office.”

Gratis: 15 GB per pengguna

Google One (perorangan): 100 GB: $1,99/bulan 2 TB: $9,99/bulan

Google Workspace (bisnis): Business Starter: $6 per pengguna per bulan Business Standard: $12 per pengguna per bulan Business Plus: $18 per pengguna per bulan Enterprise: Harga disesuaikan

G2: 4,7/5 (lebih dari 8.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

🤔 Apakah saya merekomendasikan Google Drive?

Ya—jika Anda sudah menggunakan Google Workspace atau membutuhkan alat yang sederhana dan dapat diskalakan untuk kolaborasi real-time dan penyimpanan file. Perangkat lunak ini sangat berguna bagi tim hybrid yang perlu tetap terhubung melalui dokumen bersama dan data yang disinkronkan. Perlu diingat bahwa fitur offline dan pemformatan lanjutan yang dimilikinya mungkin kurang memadai bagi sebagian pengguna tingkat lanjut.

4. Nuclino

via Nuclino

Nuclino adalah ruang kerja terpadu yang dirancang untuk manajemen pengetahuan yang cepat dan bebas gangguan serta kolaborasi yang ringan. Dengan pengeditan real-time yang rapi dan berbagai tampilan—daftar, papan, tabel, dan grafik—perangkat lunak ini menyatukan dokumen, wiki, papan tulis, dan proyek dalam satu tempat. Fitur seperti pencarian instan dan AI Sidekick meningkatkan kecepatan dan kegunaannya, menjadikannya ideal untuk tim yang menginginkan kejelasan tanpa kerumitan.

Ukuran tim: Tim kecil hingga menengahUntuk siapa Nuclino cocok? Gunakan saat:

Anda menginginkan ruang kerja yang cepat dan intuitif yang siap digunakan

Tim Anda sangat bergantung pada fitur pencarian dan akses cepat ke dokumen

Anda membutuhkan dokumentasi yang fleksibel, pelacakan tugas yang ringan, dan visual yang terintegrasi

Pengeditan real-time pada dokumen dengan komentar langsung

Berbagai tampilan konten: daftar, papan, tabel, dan grafik

Kanvas terintegrasi untuk papan tulis dan diagram

Pencarian super cepat dan navigasi dengan tombol pintas

AI Sidekick untuk pembuatan konten, tanya jawab, dan pembuatan gambar

Riwayat versi, log audit, dan kontrol izin yang terperinci

Integrasi dengan Slack, Google Drive, GitHub, dan lainnya

Pengalaman pengeditan yang sangat cepat dan lancar

Antarmuka pengguna yang rapi yang mengurangi kekacauan dan berfokus pada produktivitas

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Nuclino berhasil menyeimbangkan kesederhanaan dan keandalan dengan tepat”

Fitur pelaporan yang terbatas dan fitur manajemen proyek tingkat lanjut

Beberapa pengguna menganggap opsi integrasinya masih sederhana dibandingkan dengan pesaing

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Keluhan terbesar saya tentang Nuclino adalah kurangnya transparansi mengenai struktur harganya.”

Gratis: Hingga 50 item, penyimpanan 2 GB, kanvas terbatas

Paket Pemula: $6 per pengguna per bulan (ditagih per tahun)

Bisnis: $10 per pengguna per bulan (ditagih per tahun)

Enterprise: Harga disesuaikan

G2: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)

🤔 Apakah saya merekomendasikan Nuclino?

Ya—Nuclino sangat cocok untuk tim kecil hingga menengah yang mencari pusat kerja yang rapi, cepat, dan intuitif untuk dokumentasi, pelacakan proyek yang ringan, dan kolaborasi visual. Perangkat lunak ini mudah digunakan, terintegrasi dengan baik, dan ideal untuk tim jarak jauh atau hybrid. Namun, jika alur kerja Anda memerlukan pelaporan lanjutan, tingkat konfigurasi yang tinggi, atau integrasi yang kompleks, Anda mungkin perlu mencari solusi yang lebih tangguh di tempat lain.

5. SharePoint

melalui SharePoint

SharePoint adalah platform tingkat perusahaan dari Microsoft untuk intranet, perpustakaan dokumen, situs tim, dan manajemen konten yang aman. Platform ini memungkinkan organisasi untuk membuat portal web internal, berkolaborasi pada file, dan mengotomatisasi proses bisnis dengan alat seperti Power Automate dan Power Apps. SharePoint juga menawarkan fitur pencarian yang kuat, kontrol versi, serta integrasi yang erat dengan OneDrive, Teams, dan ekosistem Microsoft 365 yang lebih luas.

Ukuran tim: Tim skala menengah hingga tingkat perusahaanUntuk siapa SharePoint cocok? Gunakan saat:

Anda memerlukan intranet terpusat atau pusat konten untuk basis karyawan yang besar

Tim Anda mengandalkan perpustakaan dokumen yang terstruktur, sistem versi, dan metadata

Anda menggunakan Microsoft 365 dan ingin integrasi yang mulus dengan Teams, aplikasi Office, dan Power Platform

Situs tim dan komunikasi untuk portal internal

Perpustakaan dokumen dengan riwayat versi, metadata, dan fitur penulisan bersama

Kontrol izin yang terperinci di tingkat situs, perpustakaan, dan item

Fitur pencarian bawaan untuk menemukan orang, file, dan portal di seluruh organisasi

Alat penyesuaian: web parts, desain situs, Power Apps, Power Automate

Integrasi dengan OneDrive, Teams, Outlook, dan Power Platform

Siap untuk perusahaan: tata kelola yang kuat, kepatuhan, dan manajemen izin

Integrasi mendalam dengan alat dan layanan Microsoft 365

Seorang pengulas G2 mengatakan :

“SharePoint memberi kami struktur dan keamanan yang kami butuhkan untuk mengelola dokumen di seluruh organisasi kami.”

“SharePoint memberi kami struktur dan keamanan yang kami butuhkan untuk mengelola dokumen di seluruh organisasi kami.”

Antarmuka dan pengaturannya bisa jadi rumit dan membingungkan bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis

Terlalu berlebihan untuk tim kecil atau kasus penggunaan yang sederhana

Seorang pengulas G2 mengatakan :

“Memulai dengan SharePoint terasa menakutkan—antarmuka dan terminologinya terasa ketinggalan zaman dan tidak intuitif.”

“Memulai dengan SharePoint terasa menakutkan—antarmuka dan terminologinya terasa ketinggalan zaman dan tidak intuitif.”

Paket SharePoint 1: $5 per pengguna per bulan (standalone, penagihan tahunan)

Paket SharePoint 2: $10 per pengguna per bulan (versi mandiri)

Microsoft 365 Business Standard: $12,50 per pengguna per bulan

Microsoft 365 Enterprise E3/E5: mencakup SharePoint + paket lengkap M365 (harga khusus)

G2: 4,3/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 500 ulasan)

🤔 Apakah saya merekomendasikan SharePoint?

Ya—untuk organisasi menengah hingga besar yang mencari pusat yang aman dan terintegrasi untuk konten, dokumen, dan pengalaman intranet. Kekuatannya terletak pada kepatuhan, pengorganisasian berbasis metadata, dan fitur pencarian yang kuat. Namun, bagi tim yang lebih kecil atau mereka yang mencari alat kolaborasi yang lebih sederhana, SharePoint mungkin terlalu berat atau rumit untuk diadopsi.

6. Quip

melalui Quip

Quip adalah rangkaian perangkat lunak produktivitas kolaboratif dari Salesforce yang menggabungkan dokumen, spreadsheet, obrolan, dan data Salesforce secara langsung dalam satu ruang kerja terpadu. Perangkat lunak ini dirancang khusus untuk tim modern—terutama yang menggunakan Salesforce—dengan menawarkan pengeditan real-time, obrolan terintegrasi, dan dukungan seluler yang andal. Quip membantu tim menyederhanakan alur kerja, berbagi pengetahuan, dan tetap selaras pada dokumen-dokumen penting seperti rencana akun atau spesifikasi proyek.

Ukuran tim: Tim kecil hingga tingkat perusahaanUntuk siapa Quip cocok? Gunakan saat:

Anda membutuhkan kolaborasi real-time di seluruh dokumen, spreadsheet, dan obrolan

Anda ingin menyematkan data CRM langsung dari Salesforce ke dalam konten Anda

Anda lebih suka satu alat untuk catatan, tabel, percakapan, dan templat

Pengeditan bersama dokumen dan spreadsheet secara real-time

Obrolan langsung dan pesan grup yang terintegrasi dalam dokumen

Integrasi Salesforce dengan sinkronisasi dua arah dan penyisipan data CRM

Template untuk rencana akun, rencana penutupan, dan briefing eksekutif

Akses offline melalui aplikasi desktop dan seluler

Keamanan tingkat perusahaan (SSO, enkripsi, kontrol admin)

Sangat cocok untuk kolaborasi langsung dengan fitur obrolan dan pengeditan di tempat yang sama

Integrasi yang erat dengan Salesforce memungkinkan tim bekerja langsung pada dokumen dengan konteks CRM

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Quip memudahkan kolaborasi dokumen dengan fitur pengeditan real-time, integrasi obrolan, dan antarmuka yang rapi—sangat cocok untuk tim yang mengutamakan produktivitas dan keteraturan.”

Fungsi offline terkadang tidak dapat diandalkan

Fitur pemformatan dan spreadsheet-nya kurang canggih dibandingkan beberapa pesaing

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Salah satu kelemahannya … adalah fungsionalitas offline yang terbatas … format yang rumit atau fitur lanjutan di Docs dan Sheets tidak selalu sama dengan yang ada di Microsoft Office.”

Paket Pemula: $10 per pengguna per bulan (ditagih per tahun); $12 dengan penagihan bulanan

Plus: $25 per pengguna per bulan (termasuk SSO, API)

Tingkat Lanjut: $100 per pengguna per bulan (terintegrasi dengan Salesforce, data CRM real-time)

Enterprise: Harga disesuaikan

G2: 4,2/5 (lebih dari 1.100 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)

🤔 Apakah saya merekomendasikan Quip?

Ya—jika Anda terintegrasi dengan Salesforce dan menginginkan alat terpadu untuk dokumen, spreadsheet, dan obrolan yang tetap terhubung erat dengan CRM Anda. Quip sangat cocok untuk tim yang membuat rencana akun atau dokumen kesepakatan langsung di dalam Salesforce. Namun, jika Anda membutuhkan dukungan offline yang lebih kuat, pemformatan lanjutan, atau kemampuan spreadsheet yang lebih mumpuni, mungkin ada opsi yang lebih baik.

7. Asana – Terbaik untuk pengorganisasian dokumen dan tugas

via Asana

Asana adalah platform manajemen pekerjaan dan proyek yang memberdayakan tim untuk merencanakan, melacak, dan mengelola pekerjaan secara efisien. Dengan tampilan yang fleksibel—daftar, papan, kalender, garis waktu—kolaborasi real-time, pelacakan tujuan, dan fitur yang didukung AI, platform ini cocok untuk berbagai macam kasus penggunaan. Dipercaya oleh lebih dari 100.000 organisasi, Asana menghubungkan tim lintas departemen sekaligus memastikan pekerjaan tetap selaras dan terlihat.

Ukuran tim: Tim kecil hingga tingkat perusahaanUntuk siapa Asana cocok? Gunakan saat:

Anda memerlukan tampilan proyek yang fleksibel, ketergantungan tugas, dan manajemen beban kerja

Tim Anda bekerja dari jarak jauh atau tersebar dan membutuhkan transparansi mengenai pekerjaan setiap orang

Anda ingin menghubungkan pekerjaan dengan tujuan (“Portofolio”) dan mengandalkan otomatisasi

Tampilan proyek yang beragam: Daftar, papan, kalender, garis waktu, beban kerja

Ketergantungan tugas dan tonggak pencapaian

Tujuan, portofolio, dasbor, dan pelaporan

Alat AI untuk saran alur kerja dan otomatisasi

Formulir, aturan, templat

Lebih dari 200 integrasi, termasuk Slack, Google Workspace, dan Microsoft 365

Keamanan perusahaan: SSO, kontrol admin, log audit

Tampilan yang fleksibel dan manajemen tugas membantu tim tetap terorganisir

Platform ini intuitif dan dapat disesuaikan dengan baik, mulai dari tim kecil hingga organisasi besar

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Sebagai Manajer Proyek… Asana menonjol sebagai salah satu alat paling intuitif dan efektif yang pernah saya gunakan. … Saya dapat memvisualisasikan alur kerja, menugaskan tugas, dan melacak kemajuan di berbagai proyek.”

Beberapa pengguna menyebutkan bahwa sistem harga membingungkan karena adanya persyaratan jumlah pengguna minimum

Fitur pelaporan dan fitur lanjutan memerlukan paket berlangganan tingkat atas

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Saya menghubungi layanan dukungan… dipindahkan ke tiga agen yang berbeda… Tidak ada pengembalian dana. Hanya tautan ke ‘ketentuan langganan’ mereka.”

Gratis: Hingga 10 pengguna

Paket Pemula: $10,99 per pengguna per bulan (ditagih per tahun) atau $13,49 per bulan

Advanced: $24,99 per pengguna per bulan (ditagih per tahun) atau $30,49 per bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

G2: 4,4/5 (lebih dari 12.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 1.500 ulasan)

🤔 Apakah saya merekomendasikan Asana?

Ya—Asana adalah pilihan yang tepat jika tim Anda membutuhkan struktur, kejelasan visual, dan beragam tampilan untuk mengelola tugas dan proyek. Perangkat lunak ini menangani segala hal mulai dari alur kerja sederhana hingga yang kompleks, terintegrasi dengan baik, dan dapat disesuaikan dengan skala organisasi Anda. Namun, perhatikan aturan lisensi dan tingkatan paket—kurangnya transparansi dalam hal harga terkadang bisa menjadi masalah.

8. Dropbox Paper – Terbaik untuk penyisipan media

melalui Dropbox Paper

Dropbox Paper adalah editor dokumen kolaboratif dari Dropbox yang menggabungkan media kaya, manajemen tugas, dan kolaborasi real-time dalam ruang kerja yang bersih dan minimalis. Tim dapat menyematkan gambar, video, potongan kode, dan lainnya, sementara komentar, daftar tugas, dan @mentions membantu menjaga proyek tetap terorganisir. Paper terintegrasi dengan mulus ke penyimpanan Dropbox, Slack, Zoom, dan alat lainnya, menjadikannya pusat yang kuat untuk pembuatan konten dan siklus umpan balik.

Ukuran tim: Tim kecil hingga menengahUntuk siapa Dropbox Paper cocok? Gunakan saat:

Anda menginginkan editor dokumen yang bebas gangguan dan mendukung konten campuran

Tim Anda membutuhkan media yang terintegrasi dan fitur anotasi yang mudah digunakan dalam dokumen

Anda lebih menyukai penugasan tugas dan umpan balik yang sederhana langsung di dalam dokumen itu sendiri

Dukungan media kaya: menyematkan video, audio, kode, PDF, dan gambar

Kolaborasi real-time dengan riwayat yang terlihat dan atribusi pengguna

Tugaskan tugas, sebutkan rekan tim dengan @mention, dan tinggalkan komentar di dalam dokumen

Template untuk agenda, rencana proyek, dan brief kreatif

Riwayat versi dengan pelacakan kepenulisan yang jelas

Integrasi dengan Dropbox, Slack, Zoom, dan Google Drive

Antarmuka minimalis yang tetap fokus pada konten dan kolaborasi

Mendukung berbagai jenis media dan pengelolaan tugas dalam dokumen secara efektif

Seorang pengulas G2 mengatakan :

“Dropbox Paper memiliki antarmuka pengguna yang sangat rapi dan minimalis… memungkinkan Anda untuk mengatur catatan rapat, rencana proyek, daftar tugas…”

Fitur pemformatan yang terbatas dibandingkan dengan pengolah kata berfitur lengkap seperti Docs atau Word

Aplikasi desktop masih dalam tahap beta dan terasa kurang sempurna dibandingkan versi web

Seorang pengulas G2 mengatakan :

“Dibandingkan dengan yang lain, Dropbox Paper tampak seperti alat yang ‘ringan’… kurang dalam hal kemampuan pemformatan dan penyempurnaan aplikasi.”

Gratis: Tersedia di semua akun Dropbox (termasuk Basic)

Kapasitas penyimpanan dan fitur tambahan yang disesuaikan dengan tingkatan paket Dropbox (misalnya, Plus, Standard, Advanced, Enterprise)

G2: 4,3/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 150 ulasan)

🤔 Apakah saya merekomendasikan Dropbox Paper?

Ya—jika tim Anda mengutamakan editor dokumen minimalis yang kaya akan media, dilengkapi fitur penugasan bawaan, dan kolaborasi yang mudah. Perangkat lunak ini sangat cocok untuk sesi kreatif, catatan rapat, dan dokumentasi proyek yang ringan. Namun, jika tim Anda membutuhkan pemformatan yang kompleks, dukungan offline, atau editor desktop yang siap untuk produksi, Dropbox Paper lebih baik digunakan sebagai pelengkap—bukan pengganti penuh—untuk alat pengolah kata yang lebih mumpuni.

9. Zoho Learn (sebelumnya Zoho Wiki)

melalui Zoho Learn

Zoho Learn adalah platform manajemen pengetahuan dan pembelajaran all-in-one yang dirancang untuk dokumentasi terpusat dan pelatihan terstruktur. Platform ini memungkinkan tim membuat ruang kerja, panduan, kursus, dan kuis, serta laporan yang komprehensif—semuanya dalam satu platform. Dengan fitur pembuatan kursus yang intuitif, portal yang dapat disesuaikan, riwayat versi, dan integrasi pasar, Zoho Learn sangat ideal untuk skenario orientasi internal maupun pelatihan eksternal.

Ukuran tim: Tim kecil hingga menengahUntuk siapa Zoho Learn cocok? Gunakan saat:

Anda memerlukan kombinasi antara basis pengetahuan dan LMS dalam satu platform

Tim Anda secara rutin membuat kursus, penilaian, dan tutorial terstruktur

Anda mengelola peserta eksternal (pelanggan, mitra) yang memerlukan akses aman

Editor kolaboratif real-time untuk artikel dan panduan

Pembuat kursus dengan kuis, pengatur waktu, konten bertahap, dan sertifikasi

Ruang dan hierarki untuk dokumentasi yang terorganisir

Riwayat versi, akses berbasis peran, dan log audit

Portal yang dapat disesuaikan untuk audiens internal dan eksternal

Dasbor analitik dengan laporan kursus dan peserta didik

Integrasi di seluruh Zoho Suite dan alat pihak ketiga

Antarmuka yang mudah digunakan yang memudahkan proses onboarding dan pembuatan kursus

Menggabungkan manajemen pengetahuan dan LMS untuk pelatihan internal dan eksternal

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Antarmuka yang mudah digunakan dan memenuhi semua kebutuhan pembelajaran.”

Alat pelaporan bersifat dasar dan tidak dapat disesuaikan secara luas

Fitur kuis yang terbatas—misalnya, tidak ada pengawasan melalui browser atau duplikasi pertanyaan

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Salah satu keterbatasannya adalah tidak adanya fitur untuk menduplikasi pertanyaan dalam kuis…”

Gratis: Hingga 5 pengguna, 3 ruang kerja, 5 panduan/kursus, penyimpanan 1 GB

Express: $X per pengguna per bulan (minimal 5 pengguna)—10 ruang kerja, 50 panduan, 25 kursus, berbagi dengan perlindungan kata sandi

Professional: $X per pengguna per bulan (minimal 5 pengguna)—ruang/panduan/kursus tak terbatas, kuis, templat, portal

Enterprise: Penawaran harga khusus untuk kebutuhan tingkat lanjut

(Harga per pengguna untuk paket Express dan Professional bergantung pada jumlah pengguna Anda)

G2: 4,5/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 30 ulasan)

🤔 Apakah saya merekomendasikan Zoho Learn?

Ya—untuk tim kecil hingga menengah yang membutuhkan basis pengetahuan terpusat dan pelatihan terstruktur. Perangkat lunak ini sangat cocok untuk perusahaan yang melatih karyawan, mitra, atau pelanggan, tanpa perlu menggunakan platform LMS terpisah. Meskipun fitur pelaporan dan kuisnya tidak terlalu canggih, kemudahan penggunaan dan kombinasi kemampuannya menjadikannya pesaing yang kuat.

10. Document360

melalui Document360

📝 Deskripsi singkat

Document360 adalah platform basis pengetahuan yang rapi dan didukung AI, dirancang untuk membangun dan mengelola dokumentasi internal maupun eksternal. Platform ini menawarkan editor markdown/WYSIWYG, kontrol versi, portal yang dapat disesuaikan, serta alat AI seperti “Ask Eddy” untuk FAQ yang dibuat otomatis dan pencarian cerdas. Dengan dukungan untuk analitik, manajemen izin, pelokalan, dan integrasi yang mulus dengan alat helpdesk, Document360 dirancang khusus untuk tim modern yang membutuhkan kejelasan, kepatuhan, dan layanan mandiri.

🎯 Ideal untuk

Ukuran tim: Tim kecil hingga tingkat perusahaanUntuk siapa Document360 cocok? Gunakan saat:

Anda membutuhkan pusat bantuan publik yang profesional dan basis pengetahuan internal yang aman

Tim Anda mengandalkan fitur versi, alur kerja, dan proses persetujuan

Anda menginginkan bantuan berbasis AI (pencarian, FAQ, pembuatan konten) yang terintegrasi ke dalam dokumen Anda

⚙️ Fitur

Dua mode pengeditan: Markdown dan WYSIWYG

Riwayat versi, pembatalan revisi, dan alur kerja persetujuan

Asisten AI (“Ask Eddy”) untuk menghasilkan konten, ringkasan, dan respons pencarian cerdas

Analisis mengenai jumlah tampilan halaman, tren pencarian, dan perilaku pembaca

Dukungan multibahasa dan lokalisasi

Penyesuaian merek, CSS, dan kendali domain

Integrasi dengan Slack, Zendesk, GitHub, dan webhooks

Peran pengguna yang terperinci, log audit, SSO, kepatuhan SOC 2

✅ Kelebihan

Mudah dipasang, antarmuka yang intuitif, dan integrasi cepat dengan alur kerja yang sudah ada

Harga terjangkau dengan fitur lengkap untuk manajemen layanan mandiri dan portal

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Sangat mudah diintegrasikan… grafis dan antarmuka pengguna sangat tajam… tidak terlalu mahal.”

⚠️ Kekurangan

Beberapa pengguna mencatat adanya keterlambatan dalam meluncurkan fitur baru atau menangani permintaan dukungan

Fitur penyesuaian—terutama tata letak artikel—terasa terbatas dibandingkan dengan platform CMS lengkap

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Butuh waktu lama untuk mengimplementasikan fitur baru… tidak semua fitur yang kami gunakan di MS Word tersedia.”

💰 Harga

Profesional: ~$149/bulan per proyek

Bisnis: ~$299/bulan per proyek

Enterprise: ~$499/bulan per proyek

Enterprise+: Harga khusus (infrastruktur khusus)

Program Startup: 6 bulan gratis untuk paket Business/Enterprise bagi perusahaan yang memenuhi syarat

Harga sudah termasuk artikel tanpa batas, akun pengguna, integrasi, dan kemampuan AI sesuai dengan tingkatan.

⭐ Peringkat G2 & Capterra

G2: 4,7/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 200 ulasan)

🤔 Apakah saya merekomendasikan Document360?

Ya—jika Anda mencari platform modern, aman, dan kaya fitur untuk membangun basis pengetahuan baik yang bersifat publik maupun internal. Alat AI, analitik, dan antarmuka yang ramah pengguna dari Document360 menjadikannya pilihan ideal bagi tim berukuran menengah hingga besar yang mengelola dokumentasi terstruktur dan proses dukungan. Tim yang lebih kecil mungkin merasa harganya agak mahal, tetapi mengingat kedalaman fiturnya, Document360 menawarkan nilai yang sangat baik untuk uang yang dikeluarkan.

🏁 Kesimpulan Akhir

Jika tim Anda sudah tidak lagi cocok dengan Confluence—atau Anda sekadar mencari alternatif yang lebih modern, fleksibel, dan intuitif—pilihan yang tersedia sangat banyak. Baik Anda membutuhkan kolaborasi real-time yang lebih baik, pencarian yang lebih cepat, integrasi yang lebih erat, atau AI bawaan, alat-alat dalam daftar ini menawarkan fitur yang tidak dimiliki Confluence.

Mulai dari platform yang berfokus pada dokumentasi seperti Document360 dan Nuclino hingga ruang kerja kolaboratif seperti Notion dan Google Drive, Anda dapat menemukan pilihan yang tepat sesuai dengan alur kerja dan struktur tim Anda.

Dan jika Anda mencari solusi terpadu yang sesungguhnya untuk dokumen, manajemen proyek, papan tulis, dan pekerjaan yang didukung AI—semuanya dalam satu tempat—ClickUp layak untuk dipertimbangkan dengan serius.

