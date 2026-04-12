Notion Docs vs. ClickUp Docs: Mana yang Lebih Baik?

Notion telah lama menjadi pilihan utama bagi tim yang menghabiskan banyak waktu di dalam dokumen mereka. Namun, seiring dengan semakin terhubungnya pekerjaan, alat dokumen mandiri mulai menunjukkan keterbatasannya.

Apa yang terjadi jika dokumentasi Anda perlu terintegrasi dengan tugas, jadwal, dan alur kerja tim Anda? Di situlah ClickUp Docs berperan.

Perbandingan Notion Docs vs. ClickUp Docs ini memberikan tinjauan jujur terhadap kedua alat tersebut, di mana Notion unggul, di mana ClickUp lebih unggul, dan mengapa semakin banyak tim yang mempertimbangkan ulang pengaturan dokumentasi mereka secara keseluruhan.

Perbandingan Singkat antara ClickUp Docs dan Notion Docs

ClickUp Docs dan Notion Docs memecahkan masalah yang berbeda. ClickUp Docs merupakan lapisan dokumentasi di dalam Converged AI Workspace, sebuah platform tunggal dan aman tempat proyek, dokumen, percakapan, dan kecerdasan AI berada dalam satu tempat.

Notion Docs menggunakan editor berbasis blok yang dirancang untuk basis pengetahuan internal yang fleksibel dan berdiri sendiri. 👀

Perbedaan tersebut memengaruhi segala hal, mulai dari format hingga cara tim Anda menindaklanjuti apa yang tertulis.

Fitur ClickUp Docs Notion Docs Editor Teks kaya dengan judul, tabel, blok kode, daftar periksa, media tertanam, halaman bersarang, dan pengeditan bersama secara real-time Berbasis blok dengan blok konten seret dan lepas, blok yang disinkronkan, tombol pengalih, anotasi, dan tata letak kolom AI ClickUp Brain dengan Pencarian Terintegrasi di seluruh ruang kerja dan aplikasi, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, akses multi-LLM Notion AI dengan fitur penulisan langsung, ringkasan halaman, dan tanya jawab yang dibatasi pada halaman-halaman tertentu Wiki Halaman bersarang, ClickUp Doc Hubs, dan ClickUp Connected Search yang terhubung dengan ClickUp Spaces, ClickUp Folders, dan ClickUp Lists Penumpukan halaman tak terbatas, navigasi bilah samping, jejak navigasi, dan integrasi basis data relasional Kolaborasi Komentar yang ditugaskan yang dapat diubah menjadi tugas yang dilacak, @mentions, izin yang terperinci, kontrol akses tamu Komentar langsung, berbagi di tingkat halaman, undangan tamu, ruang tim, dan riwayat versi Pengkitan tugas Sematkan tugas langsung di dalam dokumen, konversi teks menjadi tugas dengan satu klik Lihat tampilan basis data di dalam halaman; pembuatan tugas memerlukan langkah manual atau alat pihak ketiga

Apa itu ClickUp Docs?

Atur pengetahuan di ClickUp Docs Edit dan bagikan dokumentasi proyek dengan anggota tim menggunakan ClickUp Docs

ClickUp Docs adalah editor dokumen bawaan di dalam ClickUp yang memungkinkan Anda membuat, mengedit, dan mengatur dokumen langsung di dalam ruang kerja Anda. Alih-alih berpindah-pindah antara berbagai alat dan menghadapi masalah Tool Sprawl, semuanya terpusat di satu tempat bersama tugas dan proyek Anda.

Dengan ClickUp Docs, Anda dapat menulis apa saja, mulai dari catatan rapat dan wiki hingga SOP dan ringkasan proyek. Anda dapat menghubungkan dokumen langsung ke tugas, berkolaborasi dengan rekan tim secara real-time, meninggalkan komentar, dan bahkan membuat tugas langsung dari dokumen Anda dengan menyorot teks.

Fitur ClickUp Docs

Berikut adalah fitur-fitur yang membedakan ClickUp Docs dari alat dokumentasi lainnya.

Fitur #1: Pengeditan kolaboratif secara real-time

Edit bersama tanpa mengganggu pekerjaan satu sama lain menggunakan ClickUp Docs

Siapa yang terakhir menyimpan? Apakah ada yang menimpa bagian saya? Apakah ini versi terbaru? ClickUp Docs menghilangkan semua hambatan tersebut. Setiap rekan tim dapat melihat kursor secara langsung, perubahan muncul seketika, dan komentar langsung memastikan umpan balik tetap terhubung tepat dengan teks yang dimaksud.

Bayangkan situasi ini: tim Anda sedang menyelesaikan ringkasan peluncuran produk satu jam sebelum panggilan dengan klien. Penulis naskah sedang menyempurnakan pesan, desainer sedang menyisipkan referensi visual, dan pemimpin proyek sedang memperbarui jadwal. Semuanya dilakukan secara bersamaan. Satu dokumen, selalu terupdate.

Seorang pengguna berbagi:

Hal yang paling saya sukai dari ClickUp adalah fleksibilitasnya dan betapa alat ini benar-benar terasa sebagai solusi all-in-one. Saya dapat menyesuaikan alur kerja dan tampilan sesuai dengan cara saya bekerja, baik saat mengelola daftar tugas sederhana maupun menjalankan proyek yang lebih kompleks. Dengan adanya tugas, dokumen, tujuan, pelacakan waktu, dan otomatisasi dalam satu tempat, menjadi jauh lebih mudah untuk tetap terorganisir dan berkolaborasi dengan orang lain tanpa harus terus-menerus berpindah antar berbagai alat.

Fitur #2: Pembuatan tugas langsung dari dokumen

Ubah teks yang disorot menjadi tugas yang dilacak tanpa perlu keluar dari ClickUp Docs

Sorot teks apa pun di dalam dokumen dan ubah menjadi tugas secara instan.

Ketika sebuah bug terdeteksi saat proses peninjauan atau sebuah tindakan muncul selama perencanaan, hal itu langsung menjadi tugas yang dilacak, lengkap dengan:

Penugas

Tanggal jatuh tempo

Tingkat prioritas

Tautan langsung kembali ke dokumen asli

Fitur #3: Docs Hub untuk pengetahuan terpusat

Cari, temukan, dan percayai setiap dokumen di seluruh ruang kerja Anda dengan ClickUp Docs Hub

Setiap tim pada akhirnya akan memiliki dokumen yang tersebar di berbagai folder, kotak masuk, dan drive lokal anggota tim. ClickUp Docs Hub mengumpulkan semua dokumen di ruang kerja Anda ke dalam satu tampilan yang dapat dicari dan disaring, dengan wiki yang terverifikasi ditampilkan di bagian atas sehingga sumber daya yang paling penting selalu mudah ditemukan.

Seorang insinyur baru yang bergabung dengan tim tidak perlu menghubungi empat orang untuk mencari panduan deployment. Mereka cukup membuka Docs Hub, melakukan pencarian, dan dalam waktu kurang dari satu menit, mereka sudah membaca versi yang benar dan terbaru.

Fitur #4: Halaman bersarang untuk dokumen terstruktur

Atur dokumen yang rumit menjadi struktur yang rapi dan mudah dinavigasi di dalam ClickUp Docs

Beberapa proyek memerlukan lebih dari satu dokumen datar. ClickUp memungkinkan Anda membuat subhalaman bersarang di dalam satu dokumen, sehingga informasi yang kompleks tetap terstruktur tanpa menjadi satu guliran yang membingungkan.

Dokumen peta jalan triwulanan, misalnya, mungkin terlihat seperti ini:

Halaman induk: Strategi keseluruhan dan OKR

Subhalaman per fitur: Spesifikasi, referensi desain, pertanyaan yang belum terjawab

Halaman anak terpisah: Catatan pemangku kepentingan dan status persetujuan

Semua orang bisa langsung menuju ke apa yang mereka butuhkan tanpa harus mencari-cari di seluruh dokumen.

🚀 Keunggulan ClickUp: Kontrol secara tepat siapa saja yang dapat melihat, memberikan komentar, atau mengedit setiap Dokumen di ClickUp. Fitur ini memungkinkan Anda menetapkan izin khusus untuk setiap Dokumen, baik itu akses hanya untuk melihat, akses untuk berkomentar, atau hak edit penuh, serta membuat tautan yang dapat dibagikan untuk rekan tim, tamu, atau pemirsa umum secara terpisah. Kelola siapa saja yang dapat melihat dan mengedit dokumen ClickUp Anda dengan pengaturan berbagi yang terperinci

Fitur #5: Integrasi ClickUp Brain

Percepat pembuatan konten dengan ClickUp Brain Gunakan perintah slash di ClickUp Brain untuk membuat konten dengan cepat

ClickUp Brain adalah asisten AI yang berada di dalam ruang kerja Anda dan benar-benar memahami isinya. Ia membaca dokumen, tugas, komentar, dan wiki Anda, serta memberikan jawaban langsung beserta tautan ke sumbernya.

Di dalam Docs, fitur ini berfungsi sebagai asisten penulisan dan konten yang lengkap. Ketik ‘/Write with AI’ di mana saja dalam dokumen Anda, dan ClickUp Brain akan langsung aktif di editor. Dari prompt tersebut, Anda dapat:

Tulis deskripsi untuk proyek, fitur, atau kampanye dari awal

Buat rencana terstruktur dengan bagian dan langkah-langkah yang sudah disusun

Buat daftar tindakan dari blok teks atau catatan rapat

Jadi, jika tim Anda baru saja menyelesaikan rapat awal dan seseorang mengunggah catatan mentah ke dalam dokumen, Contextual AI dapat mengubah kekacauan itu menjadi rencana yang rapi dengan tugas-tugas yang siap ditugaskan, dalam hitungan detik.

Selain menghasilkan konten, ClickUp Brain juga berfungsi sebagai memori ruang kerja Anda. Tanyakan hal seperti: ‘Umpan balik apa yang diberikan klien mengenai desain ulang halaman beranda, dan tugas apa saja yang dibuat berdasarkan umpan balik tersebut?’

Minta ClickUp Brain untuk mencari di seluruh ruang kerja Anda

Fitur ini mengambil jawaban dari mana pun informasi tersebut berada, baik itu dokumen, utas komentar, atau tugas yang telah diselesaikan, dan langsung mengarahkan Anda kembali ke sana.

Fitur ini juga berfungsi tanpa perlu Anda minta. ClickUp AI Super Agents mengambil pembaruan dari percakapan, rapat, dan tugas yang telah diselesaikan untuk memperbarui dokumen Anda secara otomatis, sehingga dokumentasi tetap akurat tanpa perlu ada yang mengingat untuk memperbaruinya.

Atur ClickUp Super Agents untuk memperbarui dokumen tanpa perlu usaha manual

Apa itu Notion Docs?

melalui Notion

Notion Docs adalah editor dokumen yang terintegrasi dalam Notion. Fiturnya mencakup segala hal, mulai dari catatan singkat dan ringkasan rapat hingga wiki terstruktur, SOP, dan dokumentasi proyek yang panjang.

Yang membuatnya berbeda secara struktural dari kebanyakan alat dokumen adalah editor berbasis bloknya. Setiap elemen di halaman, baik itu paragraf, tabel, gambar, tombol toggle, atau basis data yang disematkan, merupakan blok independen tersendiri.

Blok dapat diseret, diurutkan ulang, dan disusun secara bebas, sehingga Anda memiliki kendali penuh atas tata letak halaman dan isinya.

Fitur Notion Docs

Mari kita lihat fitur-fitur utama Notion Docs.

Fitur #1: Kolaborasi real-time dengan visibilitas tingkat blok

melalui Notion

Saat beberapa orang mengedit dokumen, Notion menampilkan secara tepat siapa yang sedang mengerjakan blok mana dalam waktu nyata. Anda dapat melihat avatar yang bergerak di samping konten, langsung menuju ke bagian yang sedang diedit oleh seseorang, dan meninggalkan komentar kontekstual yang terikat pada bagian tertentu.

Hal ini memudahkan untuk meninjau atau mengedit dokumen panjang tanpa tumpang tindih pekerjaan atau kebingungan.

📮 Wawasan ClickUp: 1 dari 4 karyawan menggunakan empat alat atau lebih hanya untuk membangun konteks di tempat kerja. Detail penting mungkin tersembunyi dalam email, dibahas dalam utas Slack, dan didokumentasikan di alat terpisah, sehingga memaksa tim membuang-buang waktu mencari informasi alih-alih menyelesaikan pekerjaan. ClickUp menyatukan seluruh alur kerja Anda ke dalam satu platform terpadu. Dengan fitur-fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs, dan ClickUp Brain, semuanya tetap terhubung, tersinkronisasi, dan dapat diakses secara instan. Ucapkan selamat tinggal pada “pekerjaan tentang pekerjaan” dan rebut kembali waktu produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat lebih dari 5 jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang sudah ketinggalan zaman. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Fitur #2: Basis data di dalam dokumen

melalui Notion

Notion tidak memisahkan dokumen dan data. Anda dapat menyisipkan basis data langsung ke dalam halaman dan menggunakannya seperti tabel, papan kanban, atau kalender.

Misalnya, dokumen catatan rapat sederhana juga dapat mencakup pelacak tugas yang diperbarui secara real-time.

Fitur #3: Tombol pengaturan bawaan untuk konten yang dapat dilipat

melalui Notion VIP

Anda dapat menyembunyikan bagian-bagian di dalam blok toggle, yang hanya dapat dibuka oleh pembaca jika diperlukan.

Ini sangat cocok untuk dokumen yang panjang. Anda dapat menjaga isi utama tetap rapi sambil tetap menambahkan detail tambahan, catatan, atau petunjuk di bagian bawah.

💡 Tips Pro: Tetapkan ‘Definisi Selesai’ dengan menambahkan kotak centang wajib di bagian bawah setiap panduan yang mengharuskan orang lain untuk mengikuti langkah-langkah tersebut dan menandatanganinya. Jika rekan kerja tidak dapat menyelesaikan tugas hanya dengan menggunakan dokumen Anda, berarti panduan tersebut belum selesai, yang memaksa Anda untuk menangkap langkah-langkah ‘tersirat’ kecil yang biasanya terlewatkan.

Fitur #4: Notion AI

melalui Notion

Notion AI terintegrasi di dalam editor dan berfungsi pada teks apa pun yang sedang Anda tulis. Anda dapat menyorot bagian tertentu dan meminta Notion AI untuk menulis ulang, memperpendek, memperluas, atau mengubah nada teks tersebut.

Anda juga dapat meminta alat ini untuk melanjutkan penulisan, menjelaskan sesuatu, atau menyusun ulang konten menjadi daftar atau bagian-bagian.

Perbandingan Fitur ClickUp Docs vs. Notion Docs

Berikut perbandingan kedua alat tersebut berdasarkan fitur-fitur yang paling penting bagi tim Anda. 👀

Fitur #1: Kolaborasi real-time

Pertama-tama, mari kita bahas kolaborasi real-time. Berikut perbandingan antara ClickUp Docs dan Notion Docs dalam hal menjaga keselarasan tim saat mengedit.

ClickUp Docs

ClickUp Docs memudahkan kolaborasi dengan kursor real-time, pengeditan instan, dan komentar langsung yang terhubung langsung ke teks yang relevan.

Yang membedakannya adalah bagaimana kolaborasi melampaui batas dokumen itu sendiri. Anda dapat memberikan komentar, mengubah umpan balik menjadi tugas yang dilacak dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung jawab, serta menandai rekan tim dengan @mention, semuanya tanpa perlu meninggalkan dokumen.

Notion Docs

Notion menampilkan avatar yang bergerak di samping blok konten saat orang mengedit, sehingga Anda selalu tahu siapa yang sedang bekerja di mana.

Fitur komentar langsung dan berbagi di tingkat halaman sangat berguna untuk meninjau dokumen panjang, dan riwayat versi memudahkan untuk mengembalikan perubahan jika ada yang terhapus.

🏆 Pemenang: ClickUp Docs memenangkan putaran ini. Alat kolaborasinya lebih unggul karena mengubah komentar menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, menjembatani kesenjangan antara diskusi dan pelaksanaan.

Fitur #2: Kemampuan AI

Selanjutnya, kita akan membahas AI. Bagaimana alat-alat ini memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu tim Anda bekerja lebih cerdas dalam mengelola dokumen?

ClickUp Docs

ClickUp Brain terintegrasi secara mendalam ke seluruh ruang kerja, bukan hanya editor dokumen. Fitur ini dapat mencari di seluruh dokumen, tugas, komentar, dan aplikasi terintegrasi Anda untuk menjawab pertanyaan dan menampilkan informasi dari mana pun lokasinya.

Di dalam dokumen, perintah sederhana /Write with AI memungkinkan Anda menyusun draf konten, membuat rencana terstruktur, atau menghasilkan daftar tindakan dari catatan mentah. ClickUp AI Super Agents bahkan dapat memperbarui dokumen secara otomatis berdasarkan aktivitas di seluruh ruang kerja Anda.

Notion Docs

Notion AI mampu menangani tugas penulisan langsung dengan baik, menyusun draf konten, merangkum halaman, dan menghasilkan catatan rapat dengan cap waktu serta poin tindakan. Alat ini dapat merujuk ke halaman Notion lainnya untuk hasil yang lebih disesuaikan.

Namun, fitur tanya jawab dan pencariannya terbatas pada konten halaman, bukan ruang kerja terhubung yang lebih luas.

🏆 Pemenang: ClickUp Docs unggul di sini. Kemampuan ClickUp Brain untuk mengindeks dan mencari seluruh ruang kerja Anda, yang mencakup tugas, komentar, obrolan, dan dokumen secara bersamaan, memberikan keunggulan yang signifikan dibandingkan pendekatan berbasis halaman dari Notion AI.

Fitur #3: Pengorganisasian dokumen

Sekarang mari kita lihat bagaimana masing-masing alat menangani penataan dan pengorganisasian dokumentasi Anda dalam skala besar.

ClickUp Docs

ClickUp menawarkan subhalaman bertingkat untuk menjaga struktur dokumen yang kompleks tanpa perlu menggulir tanpa henti, serta Docs Hub, tampilan terpusat yang dapat dicari untuk semua dokumen di seluruh ruang kerja Anda.

Dokumen juga terhubung dengan Spaces, Folder, dan Daftar, sehingga berada di dekat pekerjaan yang didukungnya.

Notion Docs

Fitur penumpukan halaman tanpa batas di Notion merupakan salah satu keunggulannya. Halaman dapat ditempatkan di dalam halaman lain tanpa batasan yang nyata, dan navigasi bilah samping dengan breadcrumbs memudahkan navigasi di dalam basis pengetahuan yang mendalam.

Database relasional juga dapat terhubung langsung ke halaman wiki, menjadikan Notion sebagai alat yang andal bagi tim yang sedang membangun repositori pengetahuan internal mandiri.

🏆 Pemenang: Tergantung pada kebutuhan Anda. Notion unggul dalam hal kedalaman dan fleksibilitas basis pengetahuan. ClickUp unggul ketika dokumentasi perlu tetap terhubung dengan pekerjaan proyek yang sedang berjalan.

💡 Tips Pro: Tetapkan ‘Tanggal Kadaluwarsa’ di properti atau header dokumen Anda yang memicu pemberitahuan untuk pembersihan triwulanan. Jika sebuah dokumen melewati tanggal tersebut tanpa cap ‘Telah Ditinjau’, maka akan muncul banner ‘Lanjutkan dengan Hati-hati’ di bagian atas, sehingga mencegah tim Anda secara tidak sengaja mengikuti SOP yang sudah usang dan tidak lagi berlaku untuk stack teknologi Anda saat ini.

Fitur #4: Integrasi tugas

Terakhir, mari kita lihat seberapa baik masing-masing alat menghubungkan dokumen Anda dengan pekerjaan yang sedang dilakukan.

ClickUp Docs

Anda dapat menyorot teks apa pun di dalam dokumen dan langsung mengubahnya menjadi tugas yang dilacak, lengkap dengan penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, prioritas, dan tautan langsung kembali ke dokumen aslinya.

Tugas ClickUp yang sedang berjalan juga dapat disematkan langsung di dalam dokumen, sehingga status terbaru selalu terlihat tanpa perlu berpindah alat.

Notion Docs

Notion memungkinkan Anda menyematkan tampilan basis data di dalam halaman dan merujuk data proyek, yang sangat berguna untuk melacak informasi.

Namun, membuat tugas dari konten dokumen memerlukan langkah-langkah manual atau integrasi pihak ketiga. Ini merupakan pengalaman yang kurang terintegrasi bagi tim yang membutuhkan dokumentasi untuk mendorong tindakan.

🏆 Pemenang: ClickUp Docs menang telak dalam hal ini. Fitur konversi teks ke tugas dengan satu klik dan penyisipan tugas secara langsung menjadikannya alat dokumentasi yang jauh lebih berfokus pada pelaksanaan daripada Notion untuk manajemen proyek. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Haruskah Anda Memilih ClickUp Docs atau Notion Docs?

Jika tim Anda membutuhkan dokumentasi yang benar-benar terintegrasi dengan cara kerja Anda, ClickUp Docs adalah pilihan yang tepat. ClickUp Docs unggul dalam hal kolaborasi, AI, pengorganisasian, dan integrasi tugas, sehingga Anda memiliki ruang kerja tunggal di mana dokumen mendorong tindakan nyata.

Notion Docs adalah alat yang andal untuk membuat basis pengetahuan mandiri yang menarik. Namun, begitu dokumentasi Anda perlu terintegrasi dengan tugas, jadwal, dan alur kerja tim Anda, alat ini mulai menunjukkan keterbatasannya.

Bagi tim yang ingin berhenti berpindah-pindah antar alat dan mulai bekerja dari satu sumber informasi yang benar-benar terpercaya, ClickUp adalah solusi yang lebih lengkap.

Mulailah menggunakan ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Ya, ClickUp mendukung halaman bersarang, Docs Hub, dan Connected Search, yang mencakup kasus penggunaan wiki inti seperti pengetahuan terpusat dan hierarki halaman yang terorganisir. Tim yang sangat bergantung pada fitur nesting tak terbatas dan tampilan basis data relasional di dalam halaman wiki Notion sebaiknya mengevaluasi keduanya sebelum beralih.

ClickUp Brain menawarkan konteks yang lebih luas karena Connected Search mengindeks seluruh ruang kerja Anda—dokumen, tugas, komentar, obrolan, dan aplikasi terintegrasi—sedangkan fitur Tanya Jawab Notion AI terbatas pada konten halaman. Notion AI efektif untuk penulisan dan ringkasan langsung, tetapi tim yang membutuhkan wawasan AI di seluruh pekerjaan mereka akan menemukan ClickUp Brain lebih terintegrasi.

Ya, Anda dapat mengekspor halaman Notion sebagai berkas Markdown atau HTML dan memigrasikannya dari Notion ke ClickUp Docs, dengan tetap mempertahankan format dan struktur dasar. Alat impor ClickUp mendukung transfer massal untuk mempermudah migrasi skala besar.